10 แบบฟอร์มจรรยาบรรณพนักงานใน Word & ClickUp

รากฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมที่มั่นคงช่วยให้ธุรกิจสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีในสายตาสาธารณชน จุดเริ่มต้นคือการประกาศอุดมการณ์ของบริษัทเป็นพันธกิจหรือคำประกาศคุณค่าของบริษัท ขั้นตอนถัดไปและสำคัญที่สุดคือการเผยแพร่คุณค่าเหล่านี้ไปทั่วทั้งองค์กรและให้อำนาจแก่พนักงานในการดำเนินชีวิตตามคุณค่าเหล่านั้น
จรรยาบรรณของพนักงานมีคุณค่าอย่างยิ่งในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเช่นนี้ มันช่วยฝึกฝนพนักงานของคุณให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับทุกคน
นี่คือตัวอย่าง 10 แบบฟอร์มตัวอย่างจรรยาบรรณที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word และ ClickUp—ฟรี!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มจรรยาบรรณที่ดี?
จรรยาบรรณคือเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ยอมรับได้ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของบริษัท
การมีจรรยาบรรณที่เขียนอย่างดีเยี่ยมคือ เป้าหมายสูงสุด ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จุดเริ่มต้นจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อบริษัท, ประวัติความเป็นมา, โลโก้, และรายละเอียดของผู้ส่งเสริม, เพื่อสร้างเครดิตของบริษัท.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจรรยาบรรณการทำงานมุ่งเน้นไปที่พนักงานเป็นหลัก จึงควรให้ความสำคัญกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของพนักงานเป็นหลัก
ร่างจรรยาบรรณควรมีดังต่อไปนี้
- บทนำและวัตถุประสงค์: ส่วนนี้ต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์หลักที่อยู่เบื้องหลังการจัดทำเอกสารเช่นนี้ และการนำไปใช้ของจรรยาบรรณ. ควรระบุถึงประเภทของพนักงานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของจรรยาบรรณของบริษัทตามหลัง
- ค่านิยมและพันธกิจของบริษัท: หลักจรรยาบรรณต้องสอดคล้องกับค่านิยมหลัก พันธกิจ และจริยธรรมของบริษัท เอกสารควรเริ่มต้นด้วยนโยบายโดยมีหลักการขับเคลื่อนและความเชื่อเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: ระบุความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่มีสำนักงาน) และข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะมีแนวทางที่ยอมรับได้และการคุ้มครองสำหรับการดำเนินการที่กระทำโดยสุจริตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- พฤติกรรมที่เหมาะสม: กำหนดพฤติกรรมที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานอย่างชัดเจน พนักงานต้องรักษาความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความเคารพ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานที่ของบริษัทและนอกสถานที่ของบริษัท
- การรักษาความลับ: สำหรับพนักงานที่จัดการข้อมูลลับ ข้อนี้ควรเน้นย้ำถึงมาตรฐานในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและลูกค้า
- การเลือกปฏิบัติและการคุกคามในที่ทำงาน: บริษัทควรเน้นย้ำถึงพฤติกรรมและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติซึ่งได้กำหนดไว้เพื่อปกป้องหลักการของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
- การใช้ทรัพยากรของบริษัท: ส่วนนี้ควรชี้แจงการใช้ทรัพย์สิน,เทคโนโลยี และทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน ข้อความนี้อาจรวมถึงการใช้ชื่อบริษัท, อีเมล, การใช้งานอินเทอร์เน็ต,ช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ
- การละเมิด: ต้องมีกลไกในการรายงานการละเมิดพร้อมการคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับผู้รายงานจากการถูกแก้แค้นหรือการตอบโต้ที่ไม่เป็นธรรม ส่วนนี้ควรระบุขั้นตอนสำหรับการดำเนินการทางวินัยเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดข้อบังคับ
- คำรับรอง: ส่วนนี้เป็นการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสาร โดยระบุว่าผู้ลงนามได้อ่านและเข้าใจจรรยาบรรณแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตาม เมื่อลงนามในเอกสารนี้ ถือว่าผู้ลงนามยินยอมที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิด รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมาย
- การทบทวนเป็นระยะ: ส่วนนี้ควรระบุความถี่ในการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณเหล่านี้ โดยเฉพาะภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายขององค์กรที่มีผลบังคับใช้
10 อันดับแม่แบบจรรยาบรรณที่ควรใช้
แม้ว่าบริษัทมักจะมาตรฐานคู่มือพนักงานให้มีหัวข้อที่ซ้ำกัน แต่พวกมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ท้ายที่สุดแล้ว พนักงานหรืออุตสาหกรรมไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด!
มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานในโรงงานอันตรายจะแตกต่างอย่างมากจากงานออฟฟิศ
ในทำนองเดียวกัน คนหลังอาจได้รับสิทธิพิเศษในการทำงานจากที่บ้าน แต่คนแรกไม่สามารถได้รับสิทธิเดียวกัน
เราได้ครอบคลุม 10 แบบฟอร์มคู่มือการประพฤติปฏิบัติที่คุณควรใช้ในปีนี้ (และต่อไปในอนาคต!)
นี่คือภาพของพวกเขา
1. หลักจรรยาปฏิบัติโดย ClickUp
แบบฟอร์มจรรยาบรรณการทำงานของ ClickUpเป็นเอกสารที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งองค์กร บริษัทสตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถใช้เป็นรากฐานของกรอบจริยธรรมของตนได้ ออกแบบอย่างเข้าใจง่าย แบบฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสร้างโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งโดยระบุพฤติกรรมที่คาดหวังและการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญที่สุด เช่น ค่านิยมของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย พฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรของบริษัท ความลับ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการละเมิด รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ คุณลักษณะที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือการจัดเตรียมการทบทวนเป็นระยะ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการอัปเดตและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว แม่แบบจรรยาบรรณการทำงานของ ClickUp ยังช่วยเสริมสร้างพันธกิจและค่านิยมหลักของบริษัทให้ฝังแน่นในพฤติกรรมประจำวันของพนักงานอีกด้วย เอกสารนี้สิ้นสุดด้วยส่วนการรับรอง ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคนที่มีต่อจรรยาบรรณนี้
การผสานรวมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ทำให้การบำรุงรักษา, การแบ่งปัน, และการอัปเดตสามารถทำได้อย่างง่ายดายสำหรับทีมและสถานที่ต่าง ๆ
2. แม่แบบคู่มือพนักงานโดย ClickUp
ประมาณหกในสิบของพนักงานหลีกเลี่ยงการอ่านคู่มือพนักงาน—คุณไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้ ใครจะอยากอ่านรายการสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำมากมายที่พวกเขาอาจจำไม่ได้ด้วยซ้ำ?
โชคดีที่คุณสามารถเพิ่มโอกาสในทางที่ดีขึ้นได้ด้วย ClickUp Employee Handbook Template. ทรัพยากรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยในการรับพนักงานใหม่และสามารถนำไปใช้กับธุรกิจเกือบทุกภาคส่วนและอุตสาหกรรม. มันครอบคลุมส่วนที่สำคัญ รวมถึงส่วนที่ให้ไว้ด้านล่าง.
- ประวัติบริษัท
- มาตรฐานการปฏิบัติ
- นโยบายของทีม
- ระเบียบการแต่งกาย
- ชั่วโมงทำงาน
- นโยบายการสื่อสาร
- ข้อตกลงการรักษาความลับ
- การดำเนินการทางวินัยและอื่น ๆ
เพิ่ม, ลบ, หรือแก้ไขส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับนโยบายของที่ทำงานของคุณ
นอกเหนือจากการแก้ไขพื้นฐานแล้ว ClickUp ยังทำให้คู่มือมีความน่าสนใจมากขึ้น
ใช้รูปแบบการจัดรูปแบบที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดและรักษาความสนใจ ใช้การเชื่อมโยงและจัดหน้าซ้อนเพื่อทำให้ คู่มือพนักงานสามารถนำทางได้ง่าย
ฝังตัวชี้ทางสายตา เช่น รูปภาพ, GIF, อีโมจิ, แผนภูมิ, เป็นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้ทีม HR ของคุณมีตัวเลือกในการเน้นส่วนต่าง ๆ และแท็กพนักงานหรือผู้มาใหม่เพื่อดึงความสนใจของพวกเขาไปยังส่วนที่ต้องการในคู่มือพนักงาน
3. แม่แบบคู่มือพนักงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดย ClickUp
การดำเนินกิจการของครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากมีประเพณีของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้าที่อยู่มายาวนานคาดหวังให้สมาชิกในทีมมอบการบริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ความน่าเชื่อถือ และความสม่ำเสมอ เพื่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ายังคงกลับมาใช้บริการอีกครั้ง คู่มือพนักงาน ClickUp สำหรับคลินิกครอบครัวช่วยให้มั่นใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการดังกล่าว
คู่มือฉบับนี้สรุปภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน จากนั้นจะสำรวจลึกถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนของบริษัทที่ช่วยเสริมสร้างการดูแลผู้ป่วย
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยข้อที่อธิบายถึงความรับผิดทางกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เนื่องจากพนักงานของคุณจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติสุขภาพ แผนการดูแล รายงาน การวินิจฉัยโรค เป็นต้น
คู่มือนี้ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ไปไกลกว่าการใช้เป็นเพียงที่เก็บข้อมูลและแบ่งปันคู่มือพนักงาน สร้างงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กำหนดการนัดหมาย มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน และรักษาบันทึกผู้ป่วยที่สามารถตรวจสอบได้
4. แม่แบบคู่มือพนักงานโดย ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานของ ClickUpกำหนดบรรยากาศสำหรับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจระหว่างพนักงานกับนายจ้างไว้เป็นอย่างดี โดยระบุสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานและวิธีการที่พนักงานจะตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านั้น การสร้างความสอดคล้องในคุณค่าเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและสร้างคุณค่าได้ตั้งแต่วันแรก
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานสรุปประวัติความเป็นมา ค่านิยมของบริษัท พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จากนั้นให้ภาพรวมกว้างๆ ของวัฒนธรรมการทำงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความเชื่อส่วนตัวกับคุณค่าขององค์กรมักนำไปสู่การลาออกของพนักงาน นั่นคือเหตุผลที่การหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง—สำหรับทั้งบริษัทและพนักงาน
นอกจากนี้ยังชี้แจงว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นช่วยบรรลุเป้าหมายใหญ่ขององค์กรได้อย่างไร หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันให้กับพนักงานคือการให้พวกเขามีโอกาสเห็นผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตน
สุดท้ายนี้ แม่แบบคู่มือพนักงานจะเจาะลึกถึงนโยบายและกระบวนการของบริษัท เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้อย่างราบรื่น
แน่นอนว่าเทมเพลตนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ได้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยละเอียด คุณสามารถพัฒนาให้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่จรรยาบรรณของพนักงาน การจัดการทรัพย์สินของบริษัท ไปจนถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. แบบฟอร์มคู่มือโรงเรียนอนุบาลสำหรับพนักงาน โดย ClickUp
แบบแผนคู่มือสำหรับพนักงานก่อนวัยเรียนของ ClickUpเป็นคู่มือที่ละเอียดสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็ก
การจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารความคาดหวังขององค์กรอย่างชัดเจน การกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมเกลียวสำหรับพนักงานและเยาวชนผู้เรียน ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันทุกคนของคุณ
เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินงานศูนย์ดูแลเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยอธิบาย:
- จรรยาบรรณพนักงาน
- เงื่อนไขการจ้างงานและสวัสดิการพนักงาน
- โครงสร้างหลักสูตรและปรัชญาการศึกษา
- การจัดการทรัพย์สินทางวัตถุ
- กิจวัตรประจำวันและหน้าที่การงาน
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและเด็ก
- มาตรการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน
- หน่วยงานรัฐบาลผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายการคุ้มครองเด็กและอื่น ๆ
สามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของโรงเรียนอนุบาลของคุณได้ตามต้องการ
6. แม่แบบวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUp
เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่ค่านิยมของ ClickUpคือบอร์ดวิสัยทัศน์ที่เคลื่อนไหวได้
ในขณะที่บอร์ดวิสัยทัศน์เน้นรายละเอียดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลัก เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่ค่านิยมจะครอบคลุมมากกว่านั้น โดยเริ่มต้นจากการสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัท
สรุปหลักการขับเคลื่อนเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน เมื่อคุณกำหนดจุดหมายปลายทางของวิสัยทัศน์และคุณค่าแล้ว แบบแผนจะเปลี่ยนเป็นคู่มือแบบขั้นตอนที่ครอบคลุมเพื่อเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน
แผนการดำเนินการที่ได้รวมถึงรายการงาน SMART อย่างละเอียด โดย SMART หมายถึง ระบุชัดเจน วัดผลได้ ทำได้จริง เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ จากนั้นแม่แบบจะเชื่อมโยงงานเหล่านี้กับไทม์ไลน์ที่มีหมุดหมายที่ชัดเจน
สุดท้ายนี้ เสริมกลยุทธ์ด้วยกลไกการทบทวนที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการประสิทธิภาพ ติดตามความก้าวหน้า และส่งมอบผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสอดคล้องที่มากขึ้นระหว่างค่านิยมและวิสัยทัศน์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานยังคงมุ่งเน้นในการสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
7. แม่แบบแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโดย ClickUp
ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกับผู้จัดการโครงการในหลายด้าน ทั้งสองตำแหน่งผู้นำนี้ต่างก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของโครงการ พร้อมทั้งรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท
พวกเขาบริหารทรัพยากรบุคคล, ดูแลความสามัคคีของทีม, ปรับปรุงการดำเนินงาน, จัดการงบประมาณ, วางแผนความเสี่ยง, และวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.
แม่แบบแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร ClickUpมอบมุมมองระดับสูงของงาน กระบวนการทำงาน และกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลัง เป็นแหล่งข้อมูลรวมศูนย์สำหรับงานทั้งหมดภายในโรงเรียน
เพิ่มหรือลบรายการ จัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มแท็ก มอบหมายงาน ดูแลทีม แต่งตั้งผู้ควบคุม กำหนดความสำคัญ และกำหนดระยะเวลา ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตารางเวลาหรือการกำหนดเวลาบำรุงรักษา ก็สามารถตั้งค่าทุกอย่างให้ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ดูทุกอย่างเป็นรายการโต้ตอบ กระดาน แถบความคืบหน้า ไทม์ไลน์ หรือแผนภูมิแกนต์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับแผนจะสะท้อนให้เห็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครู เจ้าหน้าที่สนับสนุน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับข้อมูลล่าสุด
8. แม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงาน โดย ClickUp
เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUpเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และงานของตนได้ดียิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยประวัติย่อของบริษัท ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร การแนะนำทีมผู้บริหาร และรายละเอียดการติดต่อ จากนั้นจะกล่าวถึงแนวทางทั่วไปในการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจ โดยเริ่มจากวันทำงานปกติ วิธีการสื่อสารของพนักงานในบริษัท ขั้นตอนการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
จากนั้นจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน โดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายแนวปฏิบัติทางธุรกิจมาตรฐาน เช่น การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรม ข้อกำหนดที่ห้ามการให้สินบนหรือรับของขวัญ เป็นต้น
ส่วนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนเป็นจุดสำคัญหลักของเทมเพลตนี้ รายละเอียดทุกอย่าง—กำหนดการรายวันของกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน นโยบายในที่ทำงาน นโยบายการทำงานทางไกล และการเข้างาน แผนการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน และการออกจากงาน
ทำให้เป็นแบบทั่วไปเหมือนคู่มือมาตรฐานหรือละเอียดเหมือนการร่างมาตรการทางวินัยเฉพาะสำหรับการใช้อุปกรณ์ของบริษัทในทางที่ผิดหรือการกำหนดแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIP) สำหรับการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทีม
9. แบบฟอร์มจรรยาบรรณพนักงาน Microsoft Word โดย Simul
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบนโยบายจรรยาบรรณพนักงานแบบเรียบง่ายที่ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว แม่แบบจรรยาบรรณพนักงานใน Word โดย Simul นี้เหมาะอย่างยิ่ง
เอกสารทางกฎหมายที่กระชับซึ่งกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมและมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานภายในองค์กร เอกสารนี้แยกแยะสิ่งที่ยอมรับได้ออกจากพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เทมเพลตนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความลับ การละเว้นการกระทำที่เลือกปฏิบัติ และอื่นๆ
เทมเพลตนี้แสดงข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบรายการหัวข้อย่อยที่กระชับและเข้าใจง่าย คุณสามารถปรับแต่งเพื่อขยายเนื้อหาในหัวข้อที่ต้องการหรือปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของบริษัทหรืออุตสาหกรรมได้
10. แบบนโยบายการปฏิบัติตนตามกฎของ Microsoft Word สำหรับองค์กร โดย FactoHR
นโยบายจรรยาบรรณสำหรับองค์กรในรูปแบบเทมเพลต Word โดย FactoHR เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานและมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีอยู่
เน้นย้ำถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน. แบบฟอร์มนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ พฤติกรรมที่เหมาะสมของพนักงาน, การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ, ความลับ, เป็นต้น.
เทมเพลตนี้มีความละเอียดมากกว่าเทมเพลต Simul เนื่องจากมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน พฤติกรรมภายในทรัพย์สินของบริษัท การจัดการอุปกรณ์ ข้อห้ามเกี่ยวกับการติดสินบนและการทุจริต ภาระหน้าที่ของพนักงาน และอื่นๆ
เอกสารที่ครอบคลุมเช่นนี้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพนักงาน, ให้ภาพรวมของสภาพแวดล้อมในการทำงาน, และสอนวัฒนธรรมของความรับผิดชอบในขณะที่ลดปัญหาทางจริยธรรม.
รักษาทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยเทมเพลตจรรยาบรรณที่ครอบคลุมและ ClickUp
จบแล้วสำหรับเทมเพลตจรรยาบรรณที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับธุรกิจที่หลากหลาย
เทมเพลตจรรยาบรรณของ ClickUp เป็นแบบองค์รวมและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งจะสนับสนุนความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่งเอกสารที่มีอยู่ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
ปรับแต่งตามนโยบายและแนวทางของคุณ และประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างเอกสารเหล่านี้จากศูนย์ ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงส่วนต่างๆ เช่น นโยบายทีม, กฎการแต่งกาย, ชั่วโมงการทำงาน, นโยบายการสื่อสาร และอื่นๆ เพื่อเพิ่มในคู่มือพนักงานของคุณตามความจำเป็น
ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตClickUpเหล่านี้ฟรี!
ดังนั้น ลองทำดูเลยตอนนี้!