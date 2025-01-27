10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Docusign ที่ดีที่สุดในปี 2025

หากคุณมีนิสัยในการส่งหรือรับเอกสารดิจิทัล คุณอาจมองหาวิธีที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแท้จริงในระหว่างการแลกเปลี่ยนเอกสารเช่นนี้
ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือเช่น DocuSign และทางเลือกของ DocuSign จึงได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถเปลี่ยนกระดาษแผ่นเดียวให้กลายเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ โซลูชันลายเซ็นดิจิทัลยังช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และทรัพยากรอีกด้วย ลองนึกภาพว่าคุณต้องดาวน์โหลดเอกสาร พิมพ์ ลงนามด้วยหมึก สแกน และส่งกลับ—นั่นคือขั้นตอนที่มากเกินไปถึงสี่ขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะกับคุณหากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน DocuSign
แน่นอน, มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์, สร้างเส้นทางตรวจสอบดิจิทัล, สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, ใส่แบรนด์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ ได้. อย่างไรก็ตาม, มันขาดการแก้ไขเอกสารขั้นสูงและแบบฟอร์มจำนวนมากในขณะที่จำกัดการใช้งานผ่านขีดจำกัดของซองจดหมาย.
ยังไม่ต้องพูดถึง การเปลี่ยนผู้ลงนามหรือบทบาทของพวกเขา และการโอนเอกสารภายในระบบ DocuSign นั้นซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
นอกจากนี้ DocuSign ยังไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ในระดับที่ต้องการเมื่อเทียบกับราคาที่สูงมาก
โชคดีที่มีทางเลือกสิบทางสำหรับ DocuSign ที่จะทำให้กระบวนการลงนามเอกสารของคุณง่ายขึ้น!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ DocuSign?
ก่อนที่จะเปิดเผยรายชื่อทางเลือกของ DocuSign ของเรา ขอทบทวนคุณสมบัติและคุณลักษณะบางประการที่ทางเลือกเหล่านั้นควรมีอย่างรวดเร็ว นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาขณะตรวจสอบทางเลือกของ DocuSign อย่างละเอียด:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ พร้อมกระบวนการลงนามที่เรียบง่าย เพื่อรองรับแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี
- ความถูกต้องทางกฎหมาย: เพื่อให้ลายเซ็นดิจิทัลมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับ เช่น พระราชบัญญัติ ESIGN, UETA, eIDAS, PIPEDA, พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
- โปรแกรมแก้ไขเอกสาร: แม้ว่าซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัลอาจไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขเอกสาร แต่การมีโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้งานก็ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ DocuSign คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อแก้ไขและปรับเปลี่ยนเอกสาร หรือแม้แต่ใช้เทมเพลตขณะขอรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เอกสารดิจิทัลที่ต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นเอกสารที่มีความลับ ดังนั้นจึงควรได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน การติดตามตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น HIPAA หรือ GDPR เข้ามาเกี่ยวข้อง
- การตรวจสอบสิทธิ์: เครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจใช้มาตรการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ รหัสผ่าน หรืออีเมล เพื่อรับรองว่าผู้ลงนามที่ตั้งใจไว้เป็นผู้ลงนามในเอกสาร
- การติดตามเอกสาร: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ การมีมุมมองระดับสูงว่าใครเป็นผู้ถือเอกสาร ใครได้ลงนามแล้ว และใครที่ยังไม่ได้ลงนาม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปในระหว่างกระบวนการลงนาม
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: การทราบตำแหน่งหรือความคืบหน้าของเอกสารนั้นไม่เพียงพอ ทางเลือกของ DocuSign ต้องมีการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติไปยังผู้ส่งเอกสารและผู้ลงนามเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการลงนามเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: DocuSign สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Apple และ Android ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ทางเลือกอื่น ๆ ของ DocuSign ก็ควรมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่เช่นกัน โลกนี้หมุนเร็วเกินกว่าจะหยุดเพื่อรอการลงนาม
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ DocuSign ที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาโซลูชันลายเซ็นที่มีค่าใช้จ่ายและผูกพันทางกฎหมาย หรือโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผนฟรี นี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจบางตัวที่เป็นทางเลือกของ DocuSign สำหรับการเซ็นเอกสาร
1. PandaDoc
PandaDoc เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ติดตาม และส่งเอกสารได้อย่างง่ายดาย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกของ DocuSign ที่ได้รับความนิยม PandaDoc ไม่เพียงแต่รองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดตามเอกสาร การสร้างแบรนด์เฉพาะ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- การสร้างและแบ่งปันเอกสารแบบครบวงจร ด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
- ลายเซ็นดิจิทัลไม่จำกัดและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินการและบังคับใช้สัญญา
- คลังเอกสารที่สมบูรณ์พร้อมเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 750 แบบ
- ลายเซ็นที่ปรับแต่งได้พร้อมแบบอักษร สี การจัดวางตัวอักษร ฯลฯ
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจเกือบ 20 รายการสำหรับ CRM, การชำระเงิน, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- มุ่งเน้นไปที่การจัดการสัญญาเป็นหลัก
- เว็บไซต์ทำงานช้า มีปัญหาขัดข้อง และบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้
ราคาของ PandaDoc
เสนอทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- สิ่งจำเป็น: 35 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
PandaDoc ยังมีตัวเลือกการคิดราคาตามเอกสารแต่ละฉบับ ซึ่งคุณต้องติดต่อฝ่ายขายเพื่อกำหนดราคาตามปริมาณการใช้งานของคุณ
คะแนนและรีวิว PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (2,257 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,057 รีวิว)
2. Dropbox Sign (เดิมชื่อ HelloSign)
ถัดไปในรายการทางเลือกของ DocuSign ของเราคือ HelloSign ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dropbox Sign หลังจากถูกซื้อกิจการโดย Dropbox แพลตฟอร์มโฮสติ้งไฟล์ที่มีชื่อเสียง เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้กระบวนการลงนามง่ายขึ้นโดยทำให้เป็นดิจิทัลและปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Dropbox Sign
- แบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือสำหรับการเซ็นเอกสารขณะเดินทาง
- ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับไฟล์ PDF หรือ Word
- แผน Dropbox + Sign Essentials รวมสิ่งที่ดีที่สุดของ Dropbox สำหรับการแชร์เอกสารและ Sign Essentials สำหรับการลงนามเอกสาร
- การผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกับผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคล, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ
- รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน 22 ภาษา
ข้อจำกัดของ Dropbox Sign
- ไม่มีโซลูชันสำหรับการสร้างหรือแก้ไขเอกสาร
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงในการเก็บรวบรวมการชำระเงินหรือวิเคราะห์เอกสาร
ราคาของ Dropbox Sign
Dropbox Sign ให้บริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน พร้อมแผนฟรีสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
- สิ่งจำเป็น: $20 ต่อเดือน
- Dropbox + Sign Essentials: $22 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Dropbox Sign
- G2: 4. 7/5 (2,099 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,422 รีวิว)
3. อย่างมีเอกลักษณ์
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ DocuSign ที่เรียบง่ายและตรงประเด็น Signaturely เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา ด้วยการลดทอนฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไป โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงไปตรงมาและราคาย่อมเยานี้ทำในสิ่งที่สัญญาไว้—รวบรวมลายเซ็น
คุณสมบัติเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
- เครื่องมือสร้างเอกสารและจัดการการเข้าถึงแบบครบวงจร
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกและใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่รวดเร็วสำหรับการลงนามเอกสาร
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติสำหรับผู้ยังไม่ได้ลงนามในเอกสาร
- ลายเซ็นดิจิทัลที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 60 ฉบับ
- แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และการสร้างแบรนด์เฉพาะสำหรับเอกสาร
ข้อจำกัดเฉพาะ
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
- ไม่มีตัวแก้ไขเอกสารในตัว
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับ Google Drive, Dropbox, OneDrive และ Box
การกำหนดราคาแบบเฉพาะตัว
Signaturely ให้บริการทดลองใช้ฟรี 7 วัน สำหรับแผนการชำระเงินของพวกเขา
- แผนฟรี: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งลายเซ็นต่อเอกสารต่อบัญชี
- ส่วนตัว: 20 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบซิกเนเจอร์
- G2: 4. 8/5 (270 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (351 รีวิว)
4. Adobe Sign
เนื่องจากมีการใช้ Acrobat Reader อย่างแพร่หลายในการจัดการเอกสาร (โดยเฉพาะไฟล์ PDF) ทำให้ Adobe กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในทุกครัวเรือน ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่ครบวงจร Adobe Document Cloud มาพร้อมกับเครื่องมือ Adobe Acrobat Sign สำหรับการรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Sign
- Adobe Sign มอบความคล่องตัวเต็มรูปแบบให้ผู้ใช้สามารถลงนามในเอกสารได้ทั้งบนมือถือหรือเดสก์ท็อป
- ให้สิทธิ์การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของเอกสารทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการลงนาม
- แจ้งเตือนผู้ส่งเมื่อเอกสารได้รับการลงนาม
- อนุญาตให้ส่งแบบฟอร์ม สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมากในคลิกเดียว
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มทางธุรกิจชั้นนำกว่า 50 รายการ
- รองรับการเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต, กระเป๋าเงินดิจิทัล, และระบบชำระเงินออนไลน์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Adobe Sign
- ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างกันไปตามแผน ทำให้ลายเซ็นดิจิทัลที่ 'มีผลผูกพันทางกฎหมาย' อาจมีข้อสงสัย
- ส่วนสำคัญของฟีเจอร์ที่สำคัญถูกซ่อนอยู่หลังแผนธุรกิจที่มีราคาแพง
- ขาดการวิเคราะห์เอกสาร
ราคาของ Adobe Sign
Adobe Sign ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน
สำหรับบุคคล
- Acrobat Standard: $22.99 ต่อเดือน
- Acrobat Pro: $29.99 ต่อเดือน
สำหรับทีม (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Acrobat Standard: $14.99/ไลเซนส์ต่อเดือน
- Acrobat Pro: $23.99 ต่อใบอนุญาตต่อเดือน
- โซลูชัน Acrobat Sign: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Adobe Sign
- G2: 4. 4/5 (931 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,131 รีวิว)
5. Signeasy
Signeasy เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกแบบผสมผสานของ DocuSign ที่ช่วยให้สามารถรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่นเดียวกับโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายหลายตัวที่ได้กล่าวถึง Signeasy ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Signeasy
- รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในกว่า 25 รูปแบบ ตั้งแต่ PDF, Word, PNG, JPG, HTML และอื่น ๆ
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีให้บริการใน 24 ภาษาที่รองรับ
- อนุญาตให้ลงนามแบบออฟไลน์และแบบพบตัว
- สร้างเส้นทางการตรวจสอบดิจิทัลที่สามารถใช้ตามกฎหมายได้
- คุณสมบัติขั้นสูงประกอบด้วย การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ, การยืนยันตัวผู้ลงนาม, การตรวจสอบเอกสาร, การลงนามโดยใช้ระบบ Aadhaar, เป็นต้น
- พร้อมใช้งานสำหรับเว็บ, มือถือ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Signeasy
- ขาดการเก็บเงินและการวิเคราะห์เอกสาร
- การผสานระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงและจำกัด ตัวอย่างเช่น การผสานระบบกับ Salesforce มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือน ในขณะที่การผสานระบบกับ HubSpot หรือ Pipedrive ไม่มีให้บริการ
ราคาของ Signeasy
Signeasy ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- จำเป็น: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
- ทีม: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: 60 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Signeasy
- G2: 4. 6/5 (606 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (455 รีวิว)
6. Jotform Sign
Jotform จะเป็นชุดรวมของทางเลือก DocuSign หลายตัว เนื่องจากมีบริการสร้างแบบฟอร์มเป็นข้อเสนอหลัก ใช้ฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายเพื่อสร้างแบบฟอร์มและเอกสารดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งผู้คนสามารถลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเลือกจากเทมเพลต Jotform Sign กว่า 600 แบบ ปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจของคุณ และส่งเอกสารเพื่อรวบรวมลายเซ็นที่มีผลทางกฎหมาย!
คุณสมบัติเด่นของ Jotform Sign
- สร้างลิงก์สาธารณะเพื่อแชร์เอกสารกับผู้ชมจำนวนมาก
- รองรับการมอบหมายบทบาทผู้ลงนามหลายคน
- แม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สามารถส่งได้หลายครั้งตามความจำเป็น
- หนึ่งในไม่กี่ ทางเลือกของ DocuSign ที่มีแผนฟรี
- ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Jotform Sign
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันซึ่งขัดขวางผู้ใช้จากการเข้าถึงศักยภาพทั้งหมดของมัน
- แผนชำระเงินมีราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี (จำกัดที่ 5 แบบฟอร์ม)
- บรอนซ์: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำกัดที่ 25 แบบฟอร์ม)
- Silver: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำกัดที่ 50 แบบฟอร์ม)
- โกลด์: $129 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำกัดที่ 100 แบบฟอร์ม)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform Sign
- G2: 4. 7/5 (771 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,674 รีวิว – สำหรับ Jotform)
7. eSignly
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับ DocuSign ที่รวมความสามารถในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และการลงนามแบบไฮบริด (ออนไลน์และในสถานที่) พร้อมแผนการใช้งานฟรี eSignly จะตอบโจทย์ทุกข้อที่คุณต้องการ แทนที่จะกระจายความหลากหลายเกินกว่าคุณค่าหลัก โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นี้มุ่งเน้นเฉพาะการลงนามและแบ่งปันเอกสารเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ eSignly
- แผนฟรีอนุญาตให้ลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัดจำนวน
- มีให้บริการใน 18+ ภาษา
- อนุญาตการควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การจัดการเอกสาร
- รองรับการลงนามด้วยตนเอง
- ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคำเชิญลงนามได้ และยังสามารถเพลิดเพลินกับตัวเลือกการลงนามแบบกลุ่มได้
- รองรับรูปแบบและขนาดไฟล์ที่หลากหลาย (ขึ้นอยู่กับแผน) ?
ข้อจำกัดของ eSignly
- ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสารได้
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและการผสานการทำงานที่ทรงพลังเมื่อเทียบกับระดับราคา
ราคาของ eSignly
eSignly ให้บริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน สำหรับแผนการชำระเงิน
- ฟรี: $0 (จำกัด 5 คำขอลงนาม)
- มืออาชีพ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว eSignly
- G2: 4. 5/5 (5 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. signNow
เมื่อพูดถึงทางเลือกของ DocuSign ที่ให้บริการการเซ็นเอกสารแบบตัวต่อตัว signNow โดย airSlate ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา แม้ว่ามันจะไม่ให้ผู้ใช้สร้างเอกสารจากศูนย์ แต่ก็สามารถให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเทมเพลตหรือรวบรวมเอกสารได้
คุณสมบัติเด่นของ signNow
- กำหนดวันหมดอายุของเอกสารหรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระยะเวลาจำกัด
- รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อผู้รับปฏิเสธการลงนามเอกสารออนไลน์
- เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี แผนธุรกิจมีให้บริการในราคาเพียง $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสร้างแบรนด์และการส่งจำนวนมาก มีให้บริการสำหรับแผนพื้นฐาน
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่านการสร้างทีม, โฟลเดอร์เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, และกลุ่มเอกสาร
ข้อจำกัดของ signNow
- ไม่มีศูนย์ความรู้ที่ครอบคลุมหรือศูนย์ทรัพยากรสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่
- เทมเพลตที่มีจำกัดนั้นเป็นการจำกัด เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเอกสารได้
- ระบบ UI และ UX ของ signNow ล้าสมัยแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรด
ราคาของ signNow
signNow ให้บริการทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพรีเมียม: $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจคลาวด์: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ signNow
- G2: 4. 6/5 (1,663 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (513 รีวิว)
9. DocHub
DocHub เป็นหนึ่งในทางเลือกของ DocuSign ที่มุ่งเน้นไปที่ไฟล์ PDF อย่างเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้ใช้ทำการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ doc, docx, ppt, xls, xlsx, odt, jpeg เป็นต้น DocHub จะทำการแปลงไฟล์เหล่านั้นทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF หรือคุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ว่างเปล่าและเพิ่มเติมเนื้อหาด้วยข้อความ, รูปภาพ, และภาพวาดตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocHub
- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรืออัปโหลดเอกสารที่มีอยู่
- กำหนดลำดับการลงนามและเพิ่มผู้ลงนามหลายคน
- กำหนดบทบาทหรือให้สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลภาคสนามสำหรับกระบวนการลงนามที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการแก้ไข, ใส่คำอธิบายประกอบ, และจัดระเบียบในระดับหน้าอย่างทรงพลัง
- แชร์เอกสารผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้, เป็นไฟล์แนบ, หรือทางแฟกซ์
- ปิดใช้งานหรือลบผู้ลงนามและยกเลิกคำขอลงนาม
ข้อจำกัดของ DocHub
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ และเว็บไซต์มือถือไม่ตอบสนองมากนัก
- แม่แบบแก้ไขได้ยาก และเพียงก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ราคาของ DocHub
DocuHub ให้บริการทดลองใช้แผน Pro ฟรี 30 วัน
- ฟรี: $0 (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการ และคำขอลงนาม 3 รายการต่อเดือน)
- ข้อดี: 14 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ DocHub
- G2: 4. 6/5 (130 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (31 รีวิว)
10. Zoho Sign
ตามชื่อที่บ่งบอก Zoho Sign เป็นเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Zoho Suite นำเสนอเพื่อใช้ในการลงนามเอกสาร เนื่องจากเครื่องมือนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงระบบนิเวศของ Zoho จึงสามารถทำได้มากกว่าการลงนามและจัดการเอกสาร
อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, จัดการสัญญา และผสานรวมกับเครื่องมือและโมดูลอื่น ๆ ของ Zoho
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sign
- โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย พร้อมด้วยเส้นทางการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และโปร่งใส
- การจัดการเอกสารอย่างง่ายดายพร้อมการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ผ่าน Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive, ฯลฯ
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันจากระยะไกลผ่านการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และการควบคุมการเข้าถึง
- อนุญาตให้ลงนามด้วยตนเองและปรับแต่งแบรนด์ได้
- อนุญาตให้ผู้ใช้ลงนามในเอกสารได้ 16 ภาษา
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงแอปพลิเคชันเฉพาะได้
ข้อจำกัดของ Zoho Sign
- หนึ่งในทางเลือกที่ยากที่สุดของ DocuSign พร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- การผสานระบบและการกำหนดค่าติดตั้งได้ยาก
ราคาของ Zoho Sign
Zoho ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับแผนการชำระเงิน
- ฟรี: $0 (สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น จำกัดสูงสุดที่ห้าเอกสารต่อเดือน)
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Sign คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (55 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (33 รีวิว)
เครื่องมือจัดการเอกสารอื่น ๆ
ในขณะที่ DocuSign และทางเลือกอื่น ๆ สามารถทำงานได้เช่นกัน ทำไมคุณถึงต้องลงทุนในแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพียงเพื่อเซ็นเอกสารเท่านั้น? โดยเฉพาะเมื่อแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp มีให้มากกว่านั้น นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ ของวิธีที่คุณสามารถใช้มันในการจัดการเอกสาร
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการจัดการเอกสารเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ การให้ข้อมูลเบื้องต้นหรือการปฐมนิเทศทีม การจัดระเบียบข้อมูล ฯลฯ ClickUp จึงมีชุดเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้งานเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp Docs: สร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ แก้ไขหรือปรับแต่งเอกสารที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ และส่งเอกสาร—ทั้งหมดนี้ในขั้นตอนเดียว นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- ClickUp AI:ผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังซึ่งสร้างเนื้อหา, จัดเตรียมสรุปเอกสาร, เติมรายการงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ, และสื่อสารอย่างชัดเจน
- เทมเพลตสัญญา ClickUp: สัญญาเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีการลงนาม ClickUp มีเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายแบบเพื่อจัดทำสัญญาได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจและข้อตกลงการให้บริการอีกด้วย
- การจัดการงานด้วย ClickUp: ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงาน ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรงาน กำหนดเส้นตาย แจ้งเตือน และรับการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนต่างๆ คุณลักษณะเหล่านี้สามารถช่วยในการลงนามเอกสาร (หรืออย่างน้อยก็ขอการอนุมัติ) แม้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายก็ตาม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ ClickUp: ทางเลือกส่วนใหญ่ของ DocuSign ที่กล่าวถึงข้างต้นมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์ในการแชร์ไฟล์และประสานงานกับผู้ลงนามหลายคนที่จะแก้ไขแบบฟอร์ม, ทิ้งความคิดเห็น, และเชื่อมโยงเอกสาร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp AI (ส่วนเสริม): $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,139 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,902 รีวิว)
เซ็นสัญญาด้วยรอยยิ้ม ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ DocuSign
จบไปแล้วสำหรับทางเลือก DocuSign ที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ธุรกิจควรมองหาโซลูชันแบบองค์รวมที่มีขอบเขตกว้างขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าClickUpจะไม่มีเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) แต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมข้อเสนอมูลค่าหลายประการ
แน่นอน การตัดสินใจเป็นของคุณ แต่ให้พิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา!