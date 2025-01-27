บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Docusign ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

หากคุณมีนิสัยในการส่งหรือรับเอกสารดิจิทัล คุณอาจมองหาวิธีที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแท้จริงในระหว่างการแลกเปลี่ยนเอกสารเช่นนี้

ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือเช่น DocuSign และทางเลือกของ DocuSign จึงได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถเปลี่ยนกระดาษแผ่นเดียวให้กลายเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ โซลูชันลายเซ็นดิจิทัลยังช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และทรัพยากรอีกด้วย ลองนึกภาพว่าคุณต้องดาวน์โหลดเอกสาร พิมพ์ ลงนามด้วยหมึก สแกน และส่งกลับ—นั่นคือขั้นตอนที่มากเกินไปถึงสี่ขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะกับคุณหากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน DocuSign

แน่นอน, มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์, สร้างเส้นทางตรวจสอบดิจิทัล, สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, ใส่แบรนด์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ ได้. อย่างไรก็ตาม, มันขาดการแก้ไขเอกสารขั้นสูงและแบบฟอร์มจำนวนมากในขณะที่จำกัดการใช้งานผ่านขีดจำกัดของซองจดหมาย.

ยังไม่ต้องพูดถึง การเปลี่ยนผู้ลงนามหรือบทบาทของพวกเขา และการโอนเอกสารภายในระบบ DocuSign นั้นซับซ้อนโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ DocuSign ยังไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ในระดับที่ต้องการเมื่อเทียบกับราคาที่สูงมาก

โชคดีที่มีทางเลือกสิบทางสำหรับ DocuSign ที่จะทำให้กระบวนการลงนามเอกสารของคุณง่ายขึ้น!

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ DocuSign?

ก่อนที่จะเปิดเผยรายชื่อทางเลือกของ DocuSign ของเรา ขอทบทวนคุณสมบัติและคุณลักษณะบางประการที่ทางเลือกเหล่านั้นควรมีอย่างรวดเร็ว นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาขณะตรวจสอบทางเลือกของ DocuSign อย่างละเอียด:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ พร้อมกระบวนการลงนามที่เรียบง่าย เพื่อรองรับแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี
  • ความถูกต้องทางกฎหมาย: เพื่อให้ลายเซ็นดิจิทัลมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับ เช่น พระราชบัญญัติ ESIGN, UETA, eIDAS, PIPEDA, พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
  • โปรแกรมแก้ไขเอกสาร: แม้ว่าซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัลอาจไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขเอกสาร แต่การมีโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้งานก็ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ DocuSign คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อแก้ไขและปรับเปลี่ยนเอกสาร หรือแม้แต่ใช้เทมเพลตขณะขอรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เอกสารดิจิทัลที่ต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นเอกสารที่มีความลับ ดังนั้นจึงควรได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน การติดตามตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น HIPAA หรือ GDPR เข้ามาเกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบสิทธิ์: เครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจใช้มาตรการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ รหัสผ่าน หรืออีเมล เพื่อรับรองว่าผู้ลงนามที่ตั้งใจไว้เป็นผู้ลงนามในเอกสาร
  • การติดตามเอกสาร: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ การมีมุมมองระดับสูงว่าใครเป็นผู้ถือเอกสาร ใครได้ลงนามแล้ว และใครที่ยังไม่ได้ลงนาม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปในระหว่างกระบวนการลงนาม
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: การทราบตำแหน่งหรือความคืบหน้าของเอกสารนั้นไม่เพียงพอ ทางเลือกของ DocuSign ต้องมีการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติไปยังผู้ส่งเอกสารและผู้ลงนามเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการลงนามเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: DocuSign สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Apple และ Android ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ทางเลือกอื่น ๆ ของ DocuSign ก็ควรมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่เช่นกัน โลกนี้หมุนเร็วเกินกว่าจะหยุดเพื่อรอการลงนาม

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ DocuSign ที่ควรใช้

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาโซลูชันลายเซ็นที่มีค่าใช้จ่ายและผูกพันทางกฎหมาย หรือโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผนฟรี นี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจบางตัวที่เป็นทางเลือกของ DocuSign สำหรับการเซ็นเอกสาร

1. PandaDoc

PandaDoc ข้อเสนอ
ผ่านทางPandaDoc

PandaDoc เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ติดตาม และส่งเอกสารได้อย่างง่ายดาย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกของ DocuSign ที่ได้รับความนิยม PandaDoc ไม่เพียงแต่รองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดตามเอกสาร การสร้างแบรนด์เฉพาะ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc

  • การสร้างและแบ่งปันเอกสารแบบครบวงจร ด้วยโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
  • ลายเซ็นดิจิทัลไม่จำกัดและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินการและบังคับใช้สัญญา
  • คลังเอกสารที่สมบูรณ์พร้อมเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 750 แบบ
  • ลายเซ็นที่ปรับแต่งได้พร้อมแบบอักษร สี การจัดวางตัวอักษร ฯลฯ
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจเกือบ 20 รายการสำหรับ CRM, การชำระเงิน, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เป็นต้น

ข้อจำกัดของ PandaDoc

  • มุ่งเน้นไปที่การจัดการสัญญาเป็นหลัก
  • เว็บไซต์ทำงานช้า มีปัญหาขัดข้อง และบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้

ราคาของ PandaDoc

เสนอทดลองใช้ฟรี 14 วัน

  • สิ่งจำเป็น: 35 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

PandaDoc ยังมีตัวเลือกการคิดราคาตามเอกสารแต่ละฉบับ ซึ่งคุณต้องติดต่อฝ่ายขายเพื่อกำหนดราคาตามปริมาณการใช้งานของคุณ

คะแนนและรีวิว PandaDoc

  • G2: 4. 7/5 (2,257 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,057 รีวิว)

2. Dropbox Sign (เดิมชื่อ HelloSign)

ป้ายกล่องรับเอกสาร
ผ่านDropbox Sign

ถัดไปในรายการทางเลือกของ DocuSign ของเราคือ HelloSign ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dropbox Sign หลังจากถูกซื้อกิจการโดย Dropbox แพลตฟอร์มโฮสติ้งไฟล์ที่มีชื่อเสียง เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้กระบวนการลงนามง่ายขึ้นโดยทำให้เป็นดิจิทัลและปลอดภัย

คุณสมบัติเด่นของ Dropbox Sign

  • แบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือสำหรับการเซ็นเอกสารขณะเดินทาง
  • ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับไฟล์ PDF หรือ Word
  • แผน Dropbox + Sign Essentials รวมสิ่งที่ดีที่สุดของ Dropbox สำหรับการแชร์เอกสารและ Sign Essentials สำหรับการลงนามเอกสาร
  • การผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกับผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคล, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ
  • รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน 22 ภาษา

ข้อจำกัดของ Dropbox Sign

  • ไม่มีโซลูชันสำหรับการสร้างหรือแก้ไขเอกสาร
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงในการเก็บรวบรวมการชำระเงินหรือวิเคราะห์เอกสาร

ราคาของ Dropbox Sign

Dropbox Sign ให้บริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน พร้อมแผนฟรีสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

  • สิ่งจำเป็น: $20 ต่อเดือน
  • Dropbox + Sign Essentials: $22 ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Dropbox Sign

  • G2: 4. 7/5 (2,099 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,422 รีวิว)

3. อย่างมีเอกลักษณ์

แอปที่มีลายเซ็น
ผ่านทางSignaturely

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ DocuSign ที่เรียบง่ายและตรงประเด็น Signaturely เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา ด้วยการลดทอนฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไป โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงไปตรงมาและราคาย่อมเยานี้ทำในสิ่งที่สัญญาไว้—รวบรวมลายเซ็น

คุณสมบัติเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

  • เครื่องมือสร้างเอกสารและจัดการการเข้าถึงแบบครบวงจร
  • อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกและใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่รวดเร็วสำหรับการลงนามเอกสาร
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติสำหรับผู้ยังไม่ได้ลงนามในเอกสาร
  • ลายเซ็นดิจิทัลที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 60 ฉบับ
  • แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และการสร้างแบรนด์เฉพาะสำหรับเอกสาร

ข้อจำกัดเฉพาะ

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
  • ไม่มีตัวแก้ไขเอกสารในตัว
  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับ Google Drive, Dropbox, OneDrive และ Box

การกำหนดราคาแบบเฉพาะตัว

Signaturely ให้บริการทดลองใช้ฟรี 7 วัน สำหรับแผนการชำระเงินของพวกเขา

  • แผนฟรี: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งลายเซ็นต่อเอกสารต่อบัญชี
  • ส่วนตัว: 20 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวแบบซิกเนเจอร์

  • G2: 4. 8/5 (270 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (351 รีวิว)

4. Adobe Sign

แอป Adobe Sign
ผ่านทางAdobe Sign

เนื่องจากมีการใช้ Acrobat Reader อย่างแพร่หลายในการจัดการเอกสาร (โดยเฉพาะไฟล์ PDF) ทำให้ Adobe กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในทุกครัวเรือน ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่ครบวงจร Adobe Document Cloud มาพร้อมกับเครื่องมือ Adobe Acrobat Sign สำหรับการรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Sign

  • Adobe Sign มอบความคล่องตัวเต็มรูปแบบให้ผู้ใช้สามารถลงนามในเอกสารได้ทั้งบนมือถือหรือเดสก์ท็อป
  • ให้สิทธิ์การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของเอกสารทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการลงนาม
  • แจ้งเตือนผู้ส่งเมื่อเอกสารได้รับการลงนาม
  • อนุญาตให้ส่งแบบฟอร์ม สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมากในคลิกเดียว
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มทางธุรกิจชั้นนำกว่า 50 รายการ
  • รองรับการเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต, กระเป๋าเงินดิจิทัล, และระบบชำระเงินออนไลน์อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Adobe Sign

  • ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างกันไปตามแผน ทำให้ลายเซ็นดิจิทัลที่ 'มีผลผูกพันทางกฎหมาย' อาจมีข้อสงสัย
  • ส่วนสำคัญของฟีเจอร์ที่สำคัญถูกซ่อนอยู่หลังแผนธุรกิจที่มีราคาแพง
  • ขาดการวิเคราะห์เอกสาร

ราคาของ Adobe Sign

Adobe Sign ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน

สำหรับบุคคล

  • Acrobat Standard: $22.99 ต่อเดือน
  • Acrobat Pro: $29.99 ต่อเดือน

สำหรับทีม (เรียกเก็บเงินรายปี)

  • Acrobat Standard: $14.99/ไลเซนส์ต่อเดือน
  • Acrobat Pro: $23.99 ต่อใบอนุญาตต่อเดือน
  • โซลูชัน Acrobat Sign: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Adobe Sign

  • G2: 4. 4/5 (931 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,131 รีวิว)

5. Signeasy

signeasy
ผ่านทางSigneasy

Signeasy เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกแบบผสมผสานของ DocuSign ที่ช่วยให้สามารถรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่นเดียวกับโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายหลายตัวที่ได้กล่าวถึง Signeasy ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Signeasy

  • รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในกว่า 25 รูปแบบ ตั้งแต่ PDF, Word, PNG, JPG, HTML และอื่น ๆ
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีให้บริการใน 24 ภาษาที่รองรับ
  • อนุญาตให้ลงนามแบบออฟไลน์และแบบพบตัว
  • สร้างเส้นทางการตรวจสอบดิจิทัลที่สามารถใช้ตามกฎหมายได้
  • คุณสมบัติขั้นสูงประกอบด้วย การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ, การยืนยันตัวผู้ลงนาม, การตรวจสอบเอกสาร, การลงนามโดยใช้ระบบ Aadhaar, เป็นต้น
  • พร้อมใช้งานสำหรับเว็บ, มือถือ และอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Signeasy

  • ขาดการเก็บเงินและการวิเคราะห์เอกสาร
  • การผสานระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงและจำกัด ตัวอย่างเช่น การผสานระบบกับ Salesforce มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือน ในขณะที่การผสานระบบกับ HubSpot หรือ Pipedrive ไม่มีให้บริการ

ราคาของ Signeasy

Signeasy ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน

  • จำเป็น: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
  • ทีม: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสซิเนส พลัส: 60 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Signeasy

  • G2: 4. 6/5 (606 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (455 รีวิว)

6. Jotform Sign

โจตฟอร์ม
ผ่านทางJotform

Jotform จะเป็นชุดรวมของทางเลือก DocuSign หลายตัว เนื่องจากมีบริการสร้างแบบฟอร์มเป็นข้อเสนอหลัก ใช้ฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายเพื่อสร้างแบบฟอร์มและเอกสารดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งผู้คนสามารถลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเลือกจากเทมเพลต Jotform Sign กว่า 600 แบบ ปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจของคุณ และส่งเอกสารเพื่อรวบรวมลายเซ็นที่มีผลทางกฎหมาย!

คุณสมบัติเด่นของ Jotform Sign

  • สร้างลิงก์สาธารณะเพื่อแชร์เอกสารกับผู้ชมจำนวนมาก
  • รองรับการมอบหมายบทบาทผู้ลงนามหลายคน
  • แม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สามารถส่งได้หลายครั้งตามความจำเป็น
  • หนึ่งในไม่กี่ ทางเลือกของ DocuSign ที่มีแผนฟรี
  • ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของ Jotform Sign

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันซึ่งขัดขวางผู้ใช้จากการเข้าถึงศักยภาพทั้งหมดของมัน
  • แผนชำระเงินมีราคาค่อนข้างสูง

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี (จำกัดที่ 5 แบบฟอร์ม)
  • บรอนซ์: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำกัดที่ 25 แบบฟอร์ม)
  • Silver: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำกัดที่ 50 แบบฟอร์ม)
  • โกลด์: $129 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำกัดที่ 100 แบบฟอร์ม)
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Jotform Sign

  • G2: 4. 7/5 (771 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,674 รีวิว – สำหรับ Jotform)

7. eSignly

โดยเฉพาะ
ผ่านทางeSignly

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับ DocuSign ที่รวมความสามารถในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และการลงนามแบบไฮบริด (ออนไลน์และในสถานที่) พร้อมแผนการใช้งานฟรี eSignly จะตอบโจทย์ทุกข้อที่คุณต้องการ แทนที่จะกระจายความหลากหลายเกินกว่าคุณค่าหลัก โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นี้มุ่งเน้นเฉพาะการลงนามและแบ่งปันเอกสารเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ eSignly

  • แผนฟรีอนุญาตให้ลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัดจำนวน
  • มีให้บริการใน 18+ ภาษา
  • อนุญาตการควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การจัดการเอกสาร
  • รองรับการลงนามด้วยตนเอง
  • ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคำเชิญลงนามได้ และยังสามารถเพลิดเพลินกับตัวเลือกการลงนามแบบกลุ่มได้
  • รองรับรูปแบบและขนาดไฟล์ที่หลากหลาย (ขึ้นอยู่กับแผน) ?

ข้อจำกัดของ eSignly

  • ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสารได้
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและการผสานการทำงานที่ทรงพลังเมื่อเทียบกับระดับราคา

ราคาของ eSignly

eSignly ให้บริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน สำหรับแผนการชำระเงิน

  • ฟรี: $0 (จำกัด 5 คำขอลงนาม)
  • มืออาชีพ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว eSignly

  • G2: 4. 5/5 (5 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. signNow

signnow
ผ่านทางsignNow

เมื่อพูดถึงทางเลือกของ DocuSign ที่ให้บริการการเซ็นเอกสารแบบตัวต่อตัว signNow โดย airSlate ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา แม้ว่ามันจะไม่ให้ผู้ใช้สร้างเอกสารจากศูนย์ แต่ก็สามารถให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเทมเพลตหรือรวบรวมเอกสารได้

คุณสมบัติเด่นของ signNow

  • กำหนดวันหมดอายุของเอกสารหรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระยะเวลาจำกัด
  • รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อผู้รับปฏิเสธการลงนามเอกสารออนไลน์
  • เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี แผนธุรกิจมีให้บริการในราคาเพียง $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสร้างแบรนด์และการส่งจำนวนมาก มีให้บริการสำหรับแผนพื้นฐาน
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่านการสร้างทีม, โฟลเดอร์เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, และกลุ่มเอกสาร

ข้อจำกัดของ signNow

  • ไม่มีศูนย์ความรู้ที่ครอบคลุมหรือศูนย์ทรัพยากรสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่
  • เทมเพลตที่มีจำกัดนั้นเป็นการจำกัด เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเอกสารได้
  • ระบบ UI และ UX ของ signNow ล้าสมัยแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรด

ราคาของ signNow

signNow ให้บริการทดลองใช้ฟรี 7 วัน

  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจพรีเมียม: $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจคลาวด์: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ signNow

  • G2: 4. 6/5 (1,663 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (513 รีวิว)

9. DocHub

สัญลักษณ์ดอกจัน
ผ่านทางDocHub

DocHub เป็นหนึ่งในทางเลือกของ DocuSign ที่มุ่งเน้นไปที่ไฟล์ PDF อย่างเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้ใช้ทำการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ doc, docx, ppt, xls, xlsx, odt, jpeg เป็นต้น DocHub จะทำการแปลงไฟล์เหล่านั้นทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF หรือคุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ว่างเปล่าและเพิ่มเติมเนื้อหาด้วยข้อความ, รูปภาพ, และภาพวาดตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocHub

  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรืออัปโหลดเอกสารที่มีอยู่
  • กำหนดลำดับการลงนามและเพิ่มผู้ลงนามหลายคน
  • กำหนดบทบาทหรือให้สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลภาคสนามสำหรับกระบวนการลงนามที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการแก้ไข, ใส่คำอธิบายประกอบ, และจัดระเบียบในระดับหน้าอย่างทรงพลัง
  • แชร์เอกสารผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้, เป็นไฟล์แนบ, หรือทางแฟกซ์
  • ปิดใช้งานหรือลบผู้ลงนามและยกเลิกคำขอลงนาม

ข้อจำกัดของ DocHub

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ และเว็บไซต์มือถือไม่ตอบสนองมากนัก
  • แม่แบบแก้ไขได้ยาก และเพียงก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ราคาของ DocHub

DocuHub ให้บริการทดลองใช้แผน Pro ฟรี 30 วัน

  • ฟรี: $0 (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการ และคำขอลงนาม 3 รายการต่อเดือน)
  • ข้อดี: 14 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ DocHub

  • G2: 4. 6/5 (130 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (31 รีวิว)

10. Zoho Sign

ภาพหน้าจอแอป sign ของ zoho
ผ่านทางZoho Sign

ตามชื่อที่บ่งบอก Zoho Sign เป็นเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Zoho Suite นำเสนอเพื่อใช้ในการลงนามเอกสาร เนื่องจากเครื่องมือนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงระบบนิเวศของ Zoho จึงสามารถทำได้มากกว่าการลงนามและจัดการเอกสาร

อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, จัดการสัญญา และผสานรวมกับเครื่องมือและโมดูลอื่น ๆ ของ Zoho

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sign

  • โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย พร้อมด้วยเส้นทางการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และโปร่งใส
  • การจัดการเอกสารอย่างง่ายดายพร้อมการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ผ่าน Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive, ฯลฯ
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันจากระยะไกลผ่านการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และการควบคุมการเข้าถึง
  • อนุญาตให้ลงนามด้วยตนเองและปรับแต่งแบรนด์ได้
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ลงนามในเอกสารได้ 16 ภาษา
  • ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงแอปพลิเคชันเฉพาะได้

ข้อจำกัดของ Zoho Sign

  • หนึ่งในทางเลือกที่ยากที่สุดของ DocuSign พร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • การผสานระบบและการกำหนดค่าติดตั้งได้ยาก

ราคาของ Zoho Sign

Zoho ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับแผนการชำระเงิน

  • ฟรี: $0 (สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น จำกัดสูงสุดที่ห้าเอกสารต่อเดือน)
  • มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Sign คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (55 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (33 รีวิว)

เครื่องมือจัดการเอกสารอื่น ๆ

ในขณะที่ DocuSign และทางเลือกอื่น ๆ สามารถทำงานได้เช่นกัน ทำไมคุณถึงต้องลงทุนในแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพียงเพื่อเซ็นเอกสารเท่านั้น? โดยเฉพาะเมื่อแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp มีให้มากกว่านั้น นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ ของวิธีที่คุณสามารถใช้มันในการจัดการเอกสาร

คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการและเอกสารของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการจัดการเอกสารเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ การให้ข้อมูลเบื้องต้นหรือการปฐมนิเทศทีม การจัดระเบียบข้อมูล ฯลฯ ClickUp จึงมีชุดเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้งานเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการเอกสารสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
  • ClickUp Docs: สร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ แก้ไขหรือปรับแต่งเอกสารที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ และส่งเอกสาร—ทั้งหมดนี้ในขั้นตอนเดียว นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs
การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างโพสต์บล็อกใน ClickUp Docs จากคำสั่งง่ายๆ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและแง่มุมสำคัญอื่นๆ
  • ClickUp AI:ผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังซึ่งสร้างเนื้อหา, จัดเตรียมสรุปเอกสาร, เติมรายการงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ, และสื่อสารอย่างชัดเจน
  • เทมเพลตสัญญา ClickUp: สัญญาเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีการลงนาม ClickUp มีเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายแบบเพื่อจัดทำสัญญาได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจและข้อตกลงการให้บริการอีกด้วย
  • การจัดการงานด้วย ClickUp: ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงาน ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรงาน กำหนดเส้นตาย แจ้งเตือน และรับการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนต่างๆ คุณลักษณะเหล่านี้สามารถช่วยในการลงนามเอกสาร (หรืออย่างน้อยก็ขอการอนุมัติ) แม้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายก็ตาม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ ClickUp: ทางเลือกส่วนใหญ่ของ DocuSign ที่กล่าวถึงข้างต้นมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์ในการแชร์ไฟล์และประสานงานกับผู้ลงนามหลายคนที่จะแก้ไขแบบฟอร์ม, ทิ้งความคิดเห็น, และเชื่อมโยงเอกสาร
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในข้อตกลงการจ้างงานได้อย่างชัดเจน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ไม่จำกัด: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp AI (ส่วนเสริม): $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,139 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,902 รีวิว)

เซ็นสัญญาด้วยรอยยิ้ม ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ DocuSign

จบไปแล้วสำหรับทางเลือก DocuSign ที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ธุรกิจควรมองหาโซลูชันแบบองค์รวมที่มีขอบเขตกว้างขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าClickUpจะไม่มีเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) แต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมข้อเสนอมูลค่าหลายประการ

แน่นอน การตัดสินใจเป็นของคุณ แต่ให้พิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา!