10 อันดับทางเลือก GPT3 พร้อมฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ในปี 2025

จำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งการเขียนเคยถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของความคิดสร้างสรรค์และเวลาของมนุษย์?
การเกิดขึ้นของ GPT-3 ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อคำและปัญญาประดิษฐ์
วันเวลาของข้อความซ้ำซากและไร้แรงบันดาลใจได้ผ่านพ้นไปแล้ว เทคโนโลยีล้ำสมัยของ GPT-3 ได้ปฏิวัติวิธีการสร้างงานเขียนของเราอย่างสิ้นเชิง จุดประกายให้เกิดความสร้างสรรค์และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่อปี 2024 ก้าวหน้าไปข้างหน้า ความสนใจหันไปที่การค้นหาทางเลือกของ GPT3 ซึ่งแต่ละตัวต่างแข่งขันกันเพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้กับเรื่องราวนี้
แต่ทำไมต้องมองหาตัวเลือกอื่นด้วยล่ะ?
ผู้แข่งขันเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่สะท้อนความสามารถของ GPT-3 เท่านั้น แต่ยังนำเสนอลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของตนเองอีกด้วย พวกเขาตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในด้านการประมวลผลและการสร้างภาษาธรรมชาติ ภูมิทัศน์ในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การแปลภาษาโดยเครื่อง หรือแม้แต่โมเดล AI ที่ซับซ้อน
มาดู 10 ทางเลือกที่กำลังนิยามใหม่ให้กับภูมิทัศน์ของ AI
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ GPT3?
เมื่อค้นหาทางเลือกของ GPT3 ปัจจัยสำคัญหลายประการควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ ซึ่งได้แก่:
- ขนาดและความซับซ้อนของโมเดล: มองหาโมเดลที่มีพารามิเตอร์หลากหลายสำหรับงานภาษาที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงกำลังการประมวลผลที่จำเป็น
- การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลรองรับหลายภาษา หากคุณต้องการความสามารถในการรองรับหลายภาษา
- ประสิทธิภาพ: ประเมินว่าโมเดลทำงานได้ดีเพียงใดกับงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ เช่น การสร้างข้อความ, AI สนทนา, หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
- การฝึกอบรมและการปรับแต่ง: ตรวจสอบว่าโมเดลอนุญาตให้ปรับแต่งข้อมูลเฉพาะของคุณได้หรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ
- โอเพนซอร์ส vs. ลิขสิทธิ์: โมเดลโอเพนซอร์สมอบความสามารถในการปรับแต่งและการสนับสนุนจากชุมชนได้มากกว่า ในขณะที่โมเดลลิขสิทธิ์อาจมีการสนับสนุนและความเสถียรที่ดีกว่า
- ข้อพิจารณาทางจริยธรรม: พิจารณาว่าโมเดลจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร และแนวทางของมันต่อการปฏิบัติด้าน AI ที่มีจริยธรรม
10 อันดับทางเลือก GPT3 ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกที่นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติเฉพาะทาง พวกมันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการสร้างและเข้าใจภาษาธรรมชาติ
1. ClickUp
ClickUp กำลังปฏิวัติการจัดการงานและกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยฟีเจอร์ AI ขั้นสูง ความสามารถของ AI ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเขียนอย่างมาก ช่วยให้ผู้ใช้สร้างและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวม AI นี้ยังขยายไปถึง ClickUp Docs ซึ่งช่วยในการร่าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสาร ทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ AI ของ ClickUp ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดและประชุมระดมสมอง โดยให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดแก่ผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ช่วยเหลือในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาสำหรับอีเมล, รายงาน, และการเขียนสร้างสรรค์
- เครื่องมือสร้างแนวคิดและระดมสมองที่ขับเคลื่อนด้วย AI: อำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงสร้างสรรค์ด้วยคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด
- เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหา
- การสร้างงานที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI: สร้างและจัดการงานอย่างชาญฉลาด ช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบและประสิทธิภาพ
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI: อัตโนมัติการสร้างเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- เครื่องมือสร้างโครงร่าง: ช่วยให้การสร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการและเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
- เทมเพลตเวิร์กโฟลว์: ให้บริการเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์
- คุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: นำเสนอเครื่องมือและการผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากทุกฟีเจอร์อย่างเต็มที่
- การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกบางตัวสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ ClickUp
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคาเพิ่มเติม $7 ต่อ Workspace
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Writesonic
Writesonic เป็นทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ ChatGPT โดยนำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างและปรับปรุงเนื้อหา คุณจะได้รับฟีเจอร์ AI ขั้นสูงสำหรับการเขียน การสนทนา และการระดมความคิดสร้างสรรค์ Writesonic ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อความคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- Chatsonic: คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับการสร้างเนื้อหา Chatsonic คล้ายกับ ChatGPT แต่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การผสานรวมกับ Google Search ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสร้างภาพด้วย AI
- คำตอบตามข้อเท็จจริงที่ทันสมัย: ด้วยการผสานรวมกับ Google, Writesonic มอบข้อมูลปัจจุบันและแหล่งอ้างอิงที่จำเป็นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการข้อมูลล่าสุด
- คลังคำสั่งที่ครอบคลุม: มีคำสั่งมากกว่า 1,000 รายการให้เลือกใช้ ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตลาดและการขาย
- ความสามารถในการรองรับหลายภาษา: Writesonic ข้ามขีดจำกัดทางภาษา ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Writesonic
- อาจต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ความลึกของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงาน
ราคา Writesonic
- แผนฟรี: $0 ต่อเดือน, 10,000 คำ/เดือน, โมเดล GPT 3. 5
- แผนสำหรับฟรีแลนซ์: 16 ดอลลาร์/เดือน (ชำระรายปี) หรือ 20 ดอลลาร์/เดือน (ชำระรายเดือน) ไม่จำกัดจำนวนคำ ใช้เฉพาะโมเดล GPT 3.5 เท่านั้น
- แผนสำหรับทีมขนาดเล็ก: เริ่มต้นที่ $33/เดือน สำหรับ 400,000 คำ, GPT 3.5, GPT 4 และ GPT 4-32K
- แผนสำหรับองค์กร: 500 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต่อเดือน, มีแพ็กเกจแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,840 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,792 บทวิจารณ์จากผู้ใช้)
3. แจสเปอร์. เอไอ
Jasper.AI เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามของ GPT3 ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการความสามารถด้าน AI ขั้นสูงโดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหา ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเสร็จสิ้น เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างข้อความหรือโต้ตอบกับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แจสเปอร์ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ฐานความรู้ที่กว้างขวาง: Jasper. AI มีความรู้มากมายจากแหล่งข้อมูลบนเว็บนับพันล้านแหล่ง ทำให้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยความเข้าใจอย่างละเอียด
- อินเทอร์เฟซ AI สำหรับการสนทนา: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Jasper Chat ช่วยให้การโต้ตอบกับ AI ง่ายขึ้น ทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ความจำเชิงบริบท: ความสามารถในการจดจำการโต้ตอบก่อนหน้านี้ในแชทช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจบริบทมากขึ้น
- การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย: มีความโดดเด่นในการสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงสคริปต์ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับความสามารถของ AI
แจสเปอร์ ข้อจำกัดของ AI
- ความเฉพาะเจาะจงในคำแนะนำ: Jasper อาจต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ซับซ้อน
แจสเปอร์. การกำหนดราคาของ AI
- แผนผู้สร้าง: $39 ต่อเดือน
- แผนสำหรับทีม: $99 ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: รายละเอียดการกำหนดราคาสามารถดูได้เมื่อติดต่อฝ่ายขาย
แจสเปอร์. คะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 7/5 (1,232 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,819 รีวิว)
4. Google BARD
ในฐานะที่เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในบรรดาทางเลือกของ GPT3, Google BARD ปรากฏเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทรงพลังซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการประมวลผลและการสร้างภาษาธรรมชาติ ความสามารถในการจัดการกับงานภาษาธรรมชาติที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกแทน GPT3
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Bard
- การเข้าใจภาษาธรรมชาติขั้นสูง: BARD มีความสามารถในการเข้าใจและสร้างภาษาธรรมชาติได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้หลากหลาย ตั้งแต่ AI สนทนาไปจนถึงการสร้างเนื้อหา
- การรองรับหลายภาษา: โมเดลนี้รองรับหลายภาษา ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งานทั่วโลก
- เทคนิคที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกและโครงข่ายประสาทเทียม: BARD ใช้ประโยชน์จากวิธีการเรียนรู้เชิงลึกที่ล้ำสมัย มอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในงานด้านภาษา
ข้อจำกัดของ Google Bard
- ใช้ทรัพยากรมาก: ต้องใช้กำลังการประมวลผลที่สูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ทุกคน
- การผสานรวมที่ซับซ้อน: การผสานรวม BARD เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Google Bard
- Google Bard ให้บริการฟรีทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนคำถามที่ผู้ใช้สามารถถามได้
คะแนนและรีวิว Google Bard
- G2: 4. 3/5 (32 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
5. คัดลอก. AI
คัดลอก. AI กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ GPT3 ในปี 2024 ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างข้อความและงานภาษาต่างๆ. มันใช้ประโยชน์จากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อผลิตข้อความที่เหมือนมนุษย์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งการเขียนส่วนตัวและงานอาชีพ.
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- การสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์: Copy. AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงข้อความทางการตลาด โดยใช้เทคนิคการสร้างภาษาธรรมชาติขั้นสูง
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): เครื่องมือนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี NLP ที่ล้ำสมัย ช่วยให้สามารถเข้าใจและจัดการภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานหลากหลายประเภท
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค: แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีพื้นฐานทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการสร้างข้อความได้
คัดลอก ข้อจำกัดของ AI
- ความลึกของการสร้างเนื้อหา: แม้จะมีประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาแบบสั้น แต่อาจมีปัญหาในการสร้างเนื้อหาที่มีความลึกและยาวมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มีข้อจำกัดในแง่ของการปรับแต่ง AI ให้เข้ากับสไตล์การเขียนเฉพาะหรือคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
คัดลอก. การกำหนดราคาของ AI
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
- แผนโปร: $36 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี $432)
- แผนทีม: $186 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี $2,232)
- แผนการเติบโต: $1,000 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี $12,000)
- แผนการปรับขนาด: $3,000 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี $36,000)
- แผนธุรกิจแบบกำหนดเอง: ราคาสามารถติดต่อได้ทางฝ่ายขาย
คัดลอก. คะแนนและรีวิวของ AI
- G2: 4. 7/5 (176 รีวิว)
6. ไดอาโลจีพีที
DialoGPT กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในบรรดาทางเลือกของ GPT3 โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา ในฐานะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นโดยเน้นการสนทนา DialoGPT มอบการโต้ตอบที่มีความละเอียดอ่อนและยืดหยุ่น จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับแชทบอทและอินเทอร์เฟซสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ DialoGPT
- ความสามารถในการสนทนาขั้นสูง: DialoGPT โดดเด่นในการสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ มอบประสบการณ์การสนทนาที่สมจริงและน่าสนใจ
- การปรับแต่งให้เหมาะกับบริบทเฉพาะ: ปรับแต่งโมเดลให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆ ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- การจัดการการสนทนาหลายรอบ: จัดการการสนทนาหลายรอบได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเข้าใจและตอบสนองต่อบริบทตลอดการแลกเปลี่ยนหลายครั้ง
- ความสามารถในการปรับขนาดสำหรับโมเดลขนาดใหญ่: โมเดลนี้สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลการสนทนาขนาดใหญ่ได้ ทำให้เหมาะสำหรับการวิจัยและประยุกต์ใช้ AI อย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ DialoGPT
- ความต้องการด้านกำลังการประมวลผล: ความสามารถที่ซับซ้อนของมันอาจต้องการทรัพยากรการประมวลผลที่สำคัญ
ราคาของ DialoGPT
- DialoGPT เป็นโมเดลโอเพนซอร์สที่เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยตรง อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ในระบบขนาดใหญ่ อาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คะแนนและรีวิว DialoGPT
- ในฐานะโครงการโอเพนซอร์ส DialoGPT ไม่มีระบบการจัดอันดับมาตรฐานเหมือนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ชุมชน AI ให้ความสำคัญกับ DialoGPT อย่างสูงในด้านความสามารถในการสนทนา
7. แลมด้า
Google's LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในทางเลือกของ GPT3 LaMDA ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ในฐานะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถของ AI ในการสนทนา
มันถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อหัวข้อที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบจำลองภาษาที่ซับซ้อนสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ LaMDA
- ความสามารถในการสนทนาขั้นสูง: LaMDA โดดเด่นในการสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเปิดกว้างมากขึ้น กำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา
- ความเข้าใจในหัวข้อที่หลากหลาย: โมเดลนี้สามารถมีส่วนร่วมกับหัวข้อที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง โดยให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับบริบท
- การปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ: ปรับแต่ง LaMDA สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสาขาเฉพาะ เช่น การบริการลูกค้าหรือการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์
- การรองรับหลายภาษา: รองรับหลายภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทั่วโลก
ข้อจำกัดของ LaMDA
- ใช้ทรัพยากรมาก: เนื่องจากเป็นโมเดลขนาดใหญ่ จึงต้องการกำลังการประมวลผลที่มากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- การเข้าถึงสาธารณะจำกัด: ในขณะนี้ การเข้าถึง LaMDA มีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับโมเดลอื่น ๆ บางตัว ทำให้การใช้งานอย่างแพร่หลายมีจำกัด
ราคา LaMDA
- ณ ขณะนี้ Google ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดราคาของ LaMDA ต่อสาธารณะ โดยส่วนใหญ่ใช้ภายในองค์กร และในผลิตภัณฑ์ของ Google บางรายการเท่านั้น
คะแนนและรีวิว LaMDA
- เนื่องจากมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างจำกัด จึงยังไม่มีคะแนนและรีวิวจากผู้ใช้สำหรับ LaMDA ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ได้รับความสนใจและคำชื่นชมอย่างมากในแวดวงวิจัยปัญญาประดิษฐ์
8. ฮักกิ้ง เฟイス
Hugging Face ได้กลายเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในทางเลือกของ GPT3 เป็นสตาร์ทอัพด้าน AI ที่มีชื่อเสียงจากการมีส่วนร่วมที่สำคัญ Hugging Face ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาตัวเลือกที่แข็งแกร่งและโอเพ่นซอร์สในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยมีโมเดลที่ผ่านการฝึกมาแล้วหลากหลายให้เลือกใช้
คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face
- หลากหลายของโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า: ให้การเข้าถึงโมเดลภาษาจำนวนมาก รวมถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่และโมเดลการถดถอยย้อนกลับอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับงานภาษาธรรมชาติที่หลากหลาย
- การเข้าใจและสร้างภาษาธรรมชาติ: โมเดลของพวกเขาสามารถผลิตข้อความที่เหมือนมนุษย์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประโยชน์ใน AI สนทนา การสร้างข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ยืดหยุ่นสำหรับการวิจัยและพัฒนา: ได้รับการยกย่องอย่างสูงในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ โดยนำเสนอโมเดลที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานการเรียนรู้เชิงลึกเฉพาะทางได้
ข้อจำกัดของ Hugging Face
- ความซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น: ช่วงของโมเดลและคุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นใน NLP หรือ AI รู้สึกท่วมท้น
- ความต้องการทรัพยากร: แบบจำลองขนาดใหญ่บางตัวอาจต้องการกำลังการคำนวณอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพต่ำ
การกำหนดราคาของ Hugging Face
- ศูนย์กลาง HF (แผนฟรี): ฟรี
- บัญชี PRO: $9/เดือน
- ศูนย์กลางองค์กร: เริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
- ฮาร์ดแวร์ Spaces: เริ่มต้นที่ $0.05 ต่อชั่วโมง
- จุดสิ้นสุดของการอนุมาน: เริ่มต้นที่ $0.06 ต่อชั่วโมง
- รถไฟอัตโนมัติ: เริ่มต้นที่ $0/รุ่น
คะแนนและรีวิว Hugging Face
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
9. นาก. AI
Otter. AI กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าเกรงขามสำหรับ GPT3 ในปี 2024 โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถขั้นสูงในด้านถอดเสียงและการจดจำเสียง การมุ่งเน้นในการใช้ AI เพื่อการประมวลผลและการสร้างภาษาธรรมชาติทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทั้งมืออาชีพและธุรกิจ
Otter. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- การถอดเสียงด้วย AI: Otter. AI มีความเชี่ยวชาญในการแปลงเสียงเป็นข้อความด้วยความแม่นยำสูงโดยใช้โมเดลภาษาขั้นสูง
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: ความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ทำให้เหมาะสำหรับการประชุม, การบรรยาย, และการสัมภาษณ์
- การจดจำเสียง: ระบบ AI ของแพลตฟอร์มสามารถระบุผู้พูดที่แตกต่างกันได้ ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความสะดวกในการใช้งานของการถอดเสียง
- การสรุปด้วยปัญญาประดิษฐ์: Otter. AI มีฟีเจอร์ในการสรุปบทสนทนาหรือเอกสารที่ยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนของระบบ
- การผสานรวมกับการประชุมเสมือนจริง: AI ผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงยอดนิยม โดยให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปหลังการประชุม
Otter ข้อจำกัดของ AI
- ความแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน: แม้ว่าจะมีความแม่นยำสูง แต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมาก
- การรองรับภาษาที่จำกัด: ขณะนี้รองรับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้หลายภาษา
Otter. การกำหนดราคา AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $10 USD ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Otter. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- G2: 4. 1/5 (128 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (65 บทวิจารณ์จากผู้ใช้)
10. บลูม
Bloom เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ GPT3 ที่โดดเด่นในฐานะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทรงพลังและหลากหลาย พัฒนาโดย Hugging Face's BigScience มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานภาษาที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าประทับใจในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติเด่นของ Bloom
- แบบจำลองภาษาแบบออโตเรเกรสซีฟ: Bloom เป็นแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แบบออโตเรเกรสซีฟที่มีความสามารถในการสร้างข้อความที่สอดคล้องกันและมีลักษณะคล้ายมนุษย์จากคำสั่งหรือคำกระตุ้น
- การสร้างข้อความที่หลากหลาย: นอกเหนือจากข้อมูลการฝึกอบรม Bloom ยังสามารถทำงานกับข้อความต่างๆ ได้โดยมองว่าเป็นความท้าทายในการสร้างข้อความ
- สถาปัตยกรรมที่ใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์: โมเดลนี้ใช้โครงสร้างแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพในการจัดการงานภาษาขนาดใหญ่
ข้อจำกัดในการบาน
- เส้นทางการเรียนรู้: ขนาดที่ใหญ่โตของโมเดลนี้สร้างความท้าทายในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาบลูม
- นี่เป็นโครงการโอเพนซอร์สและไม่มีโครงสร้างราคาโดยตรงสำหรับการเข้าถึงโมเดลเอง
คะแนนและรีวิวของบลูม
- คะแนนสำหรับ Bloom บน G2 และ Capterra ไม่มีให้ตรวจสอบได้ในทันที. Bloom อาจไม่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้.
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ GPT3 สำหรับคุณ
เมื่อเราสรุปการสำรวจทางเลือก GPT3 ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 นี้ เป็นที่ชัดเจนว่าโลกของการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติไม่ได้เพียงแค่เฟื่องฟูเท่านั้น—แต่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง ทางเลือกแต่ละตัวเหล่านี้ต่างมีจุดแข็งและนวัตกรรมเฉพาะตัวที่ช่วยผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานไปจนถึงการบุกเบิกความสามารถในการรองรับหลายภาษา โมเดลเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่เป็นพันธมิตรในการเดินทางของเราสู่โลกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถในการแสดงออก และเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า สิ่งหนึ่งที่ยังคงแน่นอนคือ อนาคตของการเขียนด้วย AI นั้นสดใส หลากหลาย และเต็มไปด้วยศักยภาพ
ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่หลากหลายหรือความสามารถในการปรับตัว ClickUp ก็โดดเด่นเป็นผู้นำอย่างชัดเจน นอกเหนือจากคุณสมบัติที่น่าทึ่งแล้ว ยังมีด้าน AI ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนของคุณอีกด้วย อีกด้านหนึ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับ ClickUp คือความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์จะสอดคล้องกับความคาดหวัง
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!