10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linktree สำหรับผู้สร้างเนื้อหาในปี 2025

การแชร์ลิงก์หลายลิงก์บนหน้าโซเชียลมีเดียของคุณอาจเป็นงานที่น่ากังวล. อาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดที่จะแชร์รายการลิงก์ในโพสต์เดียว ทำให้โปรไฟล์ Instagram หรือ Twitter ของคุณดูรก. นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการลิงก์เข้ามามีบทบาท.
เครื่องมือจัดการลิงก์ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลดิจิทัลของคุณและเพิ่มปริมาณการเข้าชมไปยังเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณ ทั้งหมดผ่านลิงก์เดียวที่ชาญฉลาด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Linktree เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการลิงก์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการจัดการโซเชียลมีเดีย แต่ Linktree ก็ไม่ใช่ผู้เล่นเพียงรายเดียวในพื้นที่นี้ มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Linktree ที่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ดีกว่า หรือเสนอวิธีการจัดการลิงก์ที่สดใหม่กว่า
เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก Linktree ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้สร้างเนื้อหาในปี 2024 แต่ก่อนอื่น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของลิงค์ทรี?
นอกเหนือจากการรวบรวมลิงก์หลายลิงก์ไว้ในที่เดียวแล้ว ยังมีคุณสมบัติหลักหลายประการที่ควรพิจารณา:
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเพื่อการจัดการลิงก์ที่สะดวก ทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที การปรับแต่ง: ความสามารถในการปรับแต่งหน้าลิงก์ของคุณให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณได้อย่างมาก การวิเคราะห์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการคลิกผ่านและพฤติกรรมของผู้ชม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มของผู้ชมและเนื้อหาที่พวกเขาต้องการได้ดียิ่งขึ้น ราคา (ฟรี vs จ่าย): การจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือจัดการลิงก์อาจไม่จำเป็น แต่ด้วยแผนฟรีที่มีฟีเจอร์พื้นฐานมากมาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนชำระเงินมีคุณค่าที่ชัดเจนและฟีเจอร์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน
10 อันดับทางเลือก Linktree ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linktree ตามแนวโน้มและความนิยมในปัจจุบัน เครื่องมือเหล่านี้โดดเด่นในด้านประโยชน์ใช้สอย ความง่ายในการใช้งาน และคุณสมบัติที่สร้างสรรค์ มอบทางเลือกใหม่ให้กับผู้สร้างเนื้อหาในการนำผู้ชมไปยังเนื้อหาดิจิทัลของตน
1. Taplink
Taplink, หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Linktree, ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งบุคคลและธุรกิจ. คุณสามารถสร้างหน้า landing ที่มีหลายลิงก์ได้ ด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย.
ด้วย Taplink คุณสามารถเพิ่มพื้นหลังและปุ่มที่กำหนดเองเพื่อเสริมรูปลักษณ์ของหน้าเว็บของคุณได้ เครื่องมือนี้ยังมีการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามการคลิกของลิงก์, ตำแหน่ง, และอุปกรณ์ที่ผู้ชมของคุณใช้
คุณสมบัติเด่นของ Taplink
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เพิ่มและจัดการลิงก์หลายรายการไปยังหน้าแลนดิ้งของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งหน้าของคุณให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น พื้นหลังและปุ่มที่ออกแบบเอง
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมของคุณด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Taplink ที่ติดตามการคลิกของลิงก์, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, และอุปกรณ์ที่ใช้
- ราคาประหยัด: เลือกจากแผนราคาที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน มอบทางออกที่ประหยัดโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติ
ข้อจำกัดของ Taplink
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: แม้ว่า Taplink จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่จะมีฟีเจอร์ที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่พร้อมจะอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
- ไม่มีการผสานรวมกับบางแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้รายงานว่า Taplink ไม่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม ซึ่งอาจส่งผลต่อกิจกรรมดิจิทัลที่ราบรื่น
- เทมเพลตการออกแบบที่จำกัด: แม้ว่าจะมีการเสนอตัวเลือกการปรับแต่ง แต่ก็มีจำนวนเทมเพลตการออกแบบที่จำกัด ผู้ใช้ที่ต้องการความหลากหลายในการออกแบบอาจพบว่าสิ่งนี้เป็นการจำกัด
- การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า: ผู้ใช้บางรายได้แสดงความคิดเห็นว่าระยะเวลาการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Taplink อาจช้ากว่าที่คาดหวังในบางครั้ง
ราคา Taplink
- แผนฟรี: $0 ต่อเดือน, ฟีเจอร์จำกัด
- แผนขั้นสูง: $2 ต่อเดือน, ปลดล็อกคุณสมบัติพรีเมียม
- แผนโปร: $4 ต่อเดือน พร้อมฟีเจอร์ทั้งหมด รวมถึงการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
คะแนนและรีวิว Taplink
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอใน G2
2. ชอร์
Shor เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งแบบหลายลิงก์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งมอบฟีเจอร์หลากหลายสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
ด้วย Shor คุณสามารถสร้างไมโครไซต์หน้าเดียวพร้อม CSS และ HTML ที่กำหนดเองได้ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าเว็บของคุณได้อย่างเต็มที่ เครื่องมือนี้ยังให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยคุณติดตามกิจกรรมของผู้ชมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shor
- การสร้างไมโครไซต์: สร้างไมโครไซต์หน้าเดียวพร้อม CSS และ HTML ที่ปรับแต่งได้เอง พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างละเอียด
- ลิงก์ฝัง: ฝังลิงก์โดยตรงในโปรไฟล์ Instagram ของคุณหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ชมของคุณเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์อย่างละเอียด: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ชมของคุณด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดของ Shor รวมถึงอัตราการคลิกผ่านและข้อมูลการมีส่วนร่วม
- รหัส QR: Shor มีรหัส QR สำหรับแต่ละลิงก์ ทำให้ผู้ชมของคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Shor
- การปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี: เวอร์ชันฟรีของ Shor มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างละเอียด
- ไม่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม: Shor ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่มีผู้สร้างเนื้อหาหลายคน
- แผนราคาที่สูงขึ้น: แผนราคาของ Shor อาจสูงกว่าเครื่องมือจัดการลิงก์อื่น ๆ ทำให้ไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาสั้น
- แผนฟรี: $0 ต่อเดือน, ฟีเจอร์จำกัด
- แผนจรวด: $12 ต่อเดือน, ปลดล็อกคุณสมบัติพรีเมียม
- แผนโปร: $24 ต่อเดือน พร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดและการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
- แผนสำหรับเอเจนซี่: $82 ต่อเดือน พร้อม Google Analytics
คะแนนและรีวิวสั้น ๆ
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- G2: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
3. พัลลี่
Pallyy เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Linktree ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย แต่ยังมีฟีเจอร์การจัดการลิงก์ที่ทรงพลังอีกด้วย
Pallyy ช่วยให้คุณสามารถออกแบบหน้า landing page แบบกำหนดเองพร้อมลิงก์หลายลิงก์สำหรับโปรไฟล์ Instagram หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย ตารางเวลา และโพสต์เนื้อหาได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของมัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Pallyy
- การกำหนดเวลาในโซเชียลมีเดีย: กำหนดเวลาและโพสต์เนื้อหาได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การจัดการโซเชียลมีเดียง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์อย่างละเอียด: Pallyy ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลิงก์ของคุณอย่างละเอียด รวมถึงอัตราการคลิกผ่านและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: Pallyy นำเสนอฟีเจอร์การวิเคราะห์คู่แข่งที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณสามารถติดตามกลยุทธ์และประสิทธิภาพของคู่แข่งได้
ข้อจำกัดของ Pallyy
- ไม่มีแผนฟรี: Pallyy ไม่มีแผนฟรีให้บริการ. นี่อาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการลงทุนในแผนชำระเงิน.
- การผสานการทำงานที่จำกัด: Pallyy มีการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ อย่างจำกัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายได้ชี้ให้เห็นว่าอินเทอร์เฟซของ Pallyy อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคา Pallyy
- แผนฟรี: $0 ต่อเดือน, ฟีเจอร์พื้นฐาน
- แผนพรีเมียม: $18 ต่อเดือน, คุณสมบัติขั้นสูง เช่น โดเมนที่กำหนดเอง, แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคม
คะแนนและรีวิวของ Pallyy
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- G2: ไม่ปรากฏรายการ
4. แคมป์ไซต์. ชีวภาพ
Campsite.bio เป็นเครื่องมือจัดการลิงก์ที่มีเอกลักษณ์และดึงดูดสายตา ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัว พร้อมรวบรวมลิงก์ต่าง ๆ ของคุณไว้ในที่เดียว มาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบหน้าลิงก์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณได้อย่างลงตัว
จากลิงก์พิเศษในโปรไฟล์ Instagram ของคุณ ไปจนถึงศูนย์กลางที่รวบรวมเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดของคุณ Campsite.bio นำเสนอฟีเจอร์การจัดการเนื้อหาที่ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Linktree
แคมป์ไซต์ จุดเด่นทางชีวภาพ
- ลิงก์ไม่จำกัด: เพิ่มลิงก์ได้มากมายตามที่คุณต้องการบนหน้า landing page ของคุณ. คุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถแชร์เนื้อหาทั้งหมดของคุณได้โดยไม่มีการจำกัด.
- การผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของคุณ ทำให้คุณสามารถแชร์เนื้อหาของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ
- การวิเคราะห์อย่างละเอียด: รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคลิกที่ลิงก์ของคุณและพฤติกรรมของผู้ชม
พื้นที่ตั้งแคมป์ ข้อจำกัดทางชีวภาพ
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: Campsite.bio มีเวอร์ชันฟรีพร้อมฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ศักยภาพของเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่จำเป็นต้องเลือกแผนชำระเงิน
- ไม่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม: ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ Campsite.bio ไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้สร้างเนื้อหาหลายคน
พื้นที่ตั้งแคมป์. การกำหนดราคาแบบชีวภาพ
- แผนฟรี: $0
- แผนโปร: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผน Pro+: 24 ดอลลาร์ต่อเดือน
พื้นที่ตั้งแคมป์. การให้คะแนนและรีวิวแบบชีวภาพ
- ไม่ปรากฏใน G2 และ Capterra
5. แตะ. บีโอด์
ทางเลือก Linktree ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถใช้ประโยชน์จากโปรไฟล์ Instagram ของตนได้อย่างเต็มที่ เครื่องมือโปรไฟล์นี้ให้คุณเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram ของคุณให้กลายเป็นซีรีส์เหมือนเรื่องราว ที่คุณสามารถแชร์ลิงก์ได้หลายลิงก์
Tap.bio โดดเด่นด้วยระบบบัตรที่ให้คุณสร้างบัตรแยกต่างหากสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ โดยแต่ละบัตรจะมีชุดลิงก์ของตัวเอง หน้าเพจที่สร้างในเครื่องมือนี้เป็นบัตร บัตรหลายหน้าจะดูเหมือน Instagram Stories
แตะ. จุดเด่นของโปรไฟล์
- ระบบที่ใช้บัตร: จัดระเบียบลิงก์ของคุณให้อยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ มอบประสบการณ์ที่มีโครงสร้างและเป็นมิตรกับผู้ใช้ให้กับผู้ชมของคุณ
- การปรับแต่ง: ปรับหน้าลิงก์ของคุณให้เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- การผสานรวมเรื่องราว Instagram: เชื่อมโยงโดยตรงไปยังเรื่องราวใด ๆ จากโปรไฟล์ของคุณผ่านการผสานรวมกับเรื่องราว Instagram
ข้อจำกัดทางชีวภาพ
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการใช้งานจำกัด จำเป็นต้องสมัครแผนชำระเงินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของเครื่องมือ
- ไม่รองรับ QR Code: การไม่รองรับ QR Code จำกัดวิธีที่ผู้ชมของคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้
แตะ. ราคาไบโอ
- แผนพื้นฐาน: $0 ต่อเดือน
- แพลนเงิน: $5 ต่อเดือน
- แผนทอง: $12 ต่อเดือน, ให้บริการทุกคุณสมบัติและบริการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน
แตะ. คะแนนและรีวิว
- ไม่ปรากฏใน G2 และ Capterra
6. ลิงก์อิน. บิโอ โดย Later. com
Linkin. bio โดย Later. com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Linktree ที่เปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram ของคุณให้กลายเป็นหน้า landing page ที่สามารถคลิกได้, สามารถส่งต่อได้, และได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่
Linkin.bio เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการผสานรวมกับอีคอมเมิร์ซ ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมโยงโพสต์ Instagram ของตนไปยังผลิตภัณฑ์หรือหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของตนได้โดยตรง
แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มปริมาณการเข้าชมและยอดขายจากหน้า Instagram ของพวกเขา
นอกจากลิงค์อิน. บิโอ, Later. com ยังมีเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์เช่น ตัวสร้างแฮชแท็ก, ตัวสร้างคำบรรยาย, เป็นต้นที่ช่วยผู้สร้างเนื้อหาเขียนด้วย AIได้อย่างรวดเร็ว.
Linkin. bio โดย Later. com คุณสมบัติเด่น
- การผสานรวมอีคอมเมิร์ซ: เชื่อมโยงโพสต์ Instagram ของคุณกับสินค้าหรือหน้าเว็บไซต์ของคุณ—มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่นให้กับผู้ชมของคุณ
- แกลเลอรีที่สามารถช้อปปิ้งได้: สร้างแกลเลอรีที่สามารถช้อปปิ้งได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดแสดงสินค้าและบริการของตนในรูปแบบที่น่าดึงดูดและสวยงาม
- การวิเคราะห์: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมของคุณและติดตามการคลิกที่ลิงก์ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดของ Linkin.bio
ข้อจำกัดของ Linkin. bio โดย Later. com
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี: ต่างจากตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ Linkin.bio ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ นี่อาจเป็นข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
- แผนราคาที่สูงขึ้น: แผนราคาของ Linkin.bio มีราคาสูงกว่าเครื่องมือจัดการลิงก์อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่เลือกใช้
Linkin. bio โดย Later. com ราคา
- แผนเริ่มต้น: $25 ต่อเดือน, ฟีเจอร์พื้นฐาน
- แผนการเติบโต: $45 ต่อเดือน, คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การจัดตารางลิงก์ และตัวเลือกการปรับแต่ง
- แผนขั้นสูง: $80 ต่อเดือน, ฟีเจอร์พรีเมียม เช่น แกลเลอรีที่สามารถช้อปปิ้งได้ และระบบวิเคราะห์
Later. com คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Lnk. บีโอ
Lnk. bio เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงประวัติที่ครอบคลุมซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพของประวัติ Instagram ของคุณให้สูงสุด
สร้างหน้าไมโครแลนดิ้งที่ปรับแต่งเฉพาะ พร้อมลิงก์หลายรายการ เพื่อให้ผู้ชมของคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาสำคัญทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสามารถปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง Lnk. bio จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลทั่วไป อินฟลูเอนเซอร์ และธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lnk. bio
- หน้าไมโครแลนดิ้งแบบกำหนดเอง: สร้างหน้าไมโครแลนดิ้งแบบกำหนดเองพร้อมลิงก์หลายรายการ เพื่อให้ผู้ชมของคุณเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น
- การกำหนดเวลาลิงก์: กำหนดเวลาให้ลิงก์ของคุณปรากฏและหายไปในเวลาที่กำหนดด้วยฟีเจอร์การกำหนดเวลาลิงก์ของ Lnk. bio. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการโปรโมทหรือกิจกรรมที่ต้องการเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- URL แบบกำหนดเอง: ปรับแต่ง URL ของหน้าลิงก์ให้ตรงกับแบรนด์หรือเนื้อหาของคุณ ทำให้ผู้ชมของคุณจดจำและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- ไม่ต้องมีบัญชี: ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ Lnk. bio ไม่ต้องการให้คุณสร้างบัญชี คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลบัญชี Instagram ของคุณและเริ่มใช้งานได้ทันที
- การชำระเงินครั้งเดียว: นอกเหนือจากแผนการสมัครสมาชิกแล้ว Lnk. bio ยังมีตัวเลือกการชำระเงินครั้งเดียวสำหรับแผนที่เลือก
ข้อจำกัดของลิงก์ในชีวประวัติ
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: Lnk. bio มีเวอร์ชันฟรีให้คุณเพิ่มลิงก์ในไบโอ แต่มีตัวเลือกการปรับแต่งและฟีเจอร์ที่จำกัด ผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมหน้าลิงก์ของตนเองมากขึ้นอาจต้องเลือกแผนแบบชำระเงิน
- ไม่มีการวิเคราะห์: Lnk. bio ไม่มีการวิเคราะห์หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคลิกที่ลิงก์หรือพฤติกรรมของผู้ชม ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด
Lnk. ราคาโปรไฟล์
- เวอร์ชันฟรี: $0
- รายเดือนแบบมินิ: $0. 99 ต่อเดือน
- มินิ – ครั้งเดียว: $9.99 (ชำระเงินครั้งเดียว ไม่มีค่าสมาชิก)
- เอกลักษณ์: $24. 99 (ชำระเงินครั้งเดียว, ไม่มีค่าสมาชิก)
Lnk. บทวิจารณ์และคะแนนโปรไฟล์
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
- G2: ไม่มีให้บริการ
8. Leadpages
Leadpages เป็นโซลูชันการจัดการลิงก์ที่แข็งแกร่งซึ่งมากกว่าการเป็นเพียงทางเลือกแทน Linktree มันเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เต็มรูปแบบ หน้าแลนดิ้ง หน้าต่างป๊อปอัพ และแถบแจ้งเตือน ช่วยให้คุณสร้างตัวตนออนไลน์ที่ครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน
ด้วย Leadpages คุณสามารถออกแบบหน้า landing page ที่สวยงามและน่าสนใจ พร้อมด้วยลิงก์หลากหลายที่นำผู้ชมของคุณไปยังเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ความสามารถในการผสานระบบ และคุณสมบัติด้านอีคอมเมิร์ซ ทำให้ Leadpages เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบครบวงจร: สร้างเว็บไซต์ที่ครอบคลุม พร้อมหน้าแลนดิ้งเพจและเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ —ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณ
- หน้าลิงก์หลายรายการ: สร้างหน้าลิงก์หลายหน้าสำหรับแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้จัดการเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้นและติดตามประสิทธิภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การผสานอีคอมเมิร์ซ: เปลี่ยนหน้าแลนดิ้งเพจของคุณให้กลายเป็นช่องทางการขายสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ
- การวิเคราะห์อย่างละเอียด: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมของคุณผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมถึงอัตราการคลิกผ่าน อัตราการเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Leadpages
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น: Leadpages เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น และผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติและอินเทอร์เฟซของมัน
- แผนราคาแพง: แผนราคาของ Leadpages สูงกว่าเครื่องมือจัดการลิงก์อื่น ๆ ในรายการนี้ ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
ราคาของ Leadpages
- แผนมาตรฐาน: $49 ต่อเดือน, คุณสมบัติพื้นฐานและเครื่องมือสร้างหน้า landing page
- แผนโปร: $99 ต่อเดือน, คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ป๊อปอัพ, การขายออนไลน์ และการชำระเงิน
- แผนขั้นสูง: แผนนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแผนและราคาของคุณได้ตามต้องการ และอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Leadpages
- Capterra: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (210+ รีวิว)
9. มิลค์เชค แอป
Milkshake. app เป็นเครื่องมือจัดการลิงก์ที่ใช้งานง่ายโดดเด่นด้วยความเรียบง่าย—ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์และบล็อกเกอร์บน Instagram
ในฐานะหนึ่งในทางเลือกของ Linktree แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนลิงก์ในไบโอ Instagram ของคุณให้กลายเป็นเว็บไซต์แบบโต้ตอบที่มีลิงก์สำคัญทั้งหมดของคุณ นำทางผู้ติดตามของคุณไปยังบล็อก ร้านค้าออนไลน์ โพสต์ใหม่ หรือที่ใดก็ตามที่คุณต้องการให้พวกเขาเยี่ยมชม
มิลค์เชค. แอปคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การสร้างเว็บไซต์แบบโต้ตอบ: สร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและโต้ตอบได้ พร้อมลิงก์หลายรายการ ทำให้ผู้ติดตามของคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: ออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ดหรือการออกแบบ
- เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า: สร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมกับ Instagram และ Snapchat: Milkshake. app ผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Instagram และ Snapchat ทำให้คุณสามารถแชร์เว็บไซต์ของคุณได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มเหล่านี้
Milkshake. ข้อจำกัดของแอป
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่า Milkshake. app จะมีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ แต่ผู้ใช้มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัด และไม่สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการ
- ไม่มีการวิเคราะห์: แพลตฟอร์มนี้ไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคลิกที่ลิงก์หรือพฤติกรรมของผู้ชมของคุณ
Milkshake. การกำหนดราคาแอป
- ฟรีตลอดไป: Milkshake.app สามารถใช้งานได้ฟรีตลอดไปเพื่อเข้าถึงทุกฟีเจอร์ แต่จะมีบัตรที่มีลายน้ำ
- แผนโปร: ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และช่วยให้คุณลบลายน้ำได้
มิลค์เชค. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- ไม่ปรากฏในทั้ง G2 และ Capterra
10. ShortStack
เปลี่ยนลิงก์ในไบโอ Instagram ของคุณให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับแคมเปญที่น่าสนใจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ด้วยแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุม ธุรกิจสามารถสร้างหน้า landing page, การแข่งขัน, และการให้รางวัลได้ นำการตลาดทางสื่อสังคมของคุณไปสู่ระดับใหม่ด้วยระบบวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของ ShortStack
คุณสมบัติเด่นของ ShortStack
- แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร: สร้างหน้า landing page, การแข่งขัน, และเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายได้ในไม่กี่นาที
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมของคุณ รวมถึงอัตราการคลิกผ่านและอัตราการเปลี่ยนแปลง
- การผสานอีคอมเมิร์ซ: เปลี่ยนหน้าลิงก์ของคุณให้กลายเป็นช่องทางการขายสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ
ข้อจำกัดของ ShortStack
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: คล้ายกับ Leadpages, ShortStack มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้น และผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดของมัน
- แผนราคาแพง: แผนราคาของ ShortStack มีราคาสูง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
ราคาของ ShortStack
- แผนธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
- แผนโปร: $249 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ShortStack
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
เครื่องมือจัดการเนื้อหาอื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Linktree, Leadpages และ ShortStack ครองตลาดการจัดการลิงก์ แต่ยังมีเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ทรงพลังไม่แพ้กันอยู่ เครื่องมือหนึ่งคือ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและมีฟีเจอร์การวางแผนและจัดตารางเนื้อหาที่หลากหลาย
คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยชุดฟีเจอร์และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทำให้เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับการจัดการเนื้อหาทุกรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
1. ClickUp AI
เขียนคำบรรยาย, ประวัติ, และเนื้อหาโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้ภายในไม่กี่นาทีด้วย ClickUp AI. คุณสมบัติที่สะดวกนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อความที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับผู้ชมของคุณ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและขยายการเข้าถึงโพสต์ของคุณ
2. ClickUp Docs
ใช้โหมดเอกสารใน ClickUp เพื่อสร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ไม่จำกัดจำนวน ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชร์เอกสารต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ! ฟีเจอร์นี้อาจสะดวกสำหรับการแบ่งปันเนื้อหาแบบยาวกับผู้ติดตามของคุณ
3. มุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทินเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการวางแผนเนื้อหา ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตารางเนื้อหาของคุณได้ และปรับได้อย่างรวดเร็ว ได้ภาพรวมตามลำดับเวลาของเนื้อหาที่คุณวางแผนไว้ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการโพสต์อย่างสม่ำเสมอและการส่งมอบที่ทันเวลา
4. เทมเพลต ClickUp:
ClickUp มีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างสำเร็จรูปเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และช่วยลดเวลาในการตั้งค่าโครงการหรืองานใหม่ได้อย่างมาก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ClickUp อาจใช้เวลาในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเนื้อหา
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรี: $0 ต่อเดือน
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
สร้าง, โปรโมต, และมีส่วนร่วมกับเครื่องมือการจัดการลิงก์ที่เหมาะสม
เครื่องมือจัดการลิงก์ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้เป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ แม้ว่า Linktree อาจเป็นตัวเลือกที่หลายคนเลือกใช้ แต่ลองสำรวจตัวเลือกอื่นๆ และค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่ายอย่าง Milkshake. app หรือแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ด้วยเครื่องมือจัดการลิงก์ที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มศักยภาพของไบโอ Instagram ของคุณให้สูงสุดและดึงดูดผู้เข้าชมมายังเนื้อหาของคุณได้มากขึ้น
