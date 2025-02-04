10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Citrix สำหรับการทำงานระยะไกลในปี 2025

เมื่อองค์กรต่างๆ พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น การติดตามทุกสิ่งทุกอย่างก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นในการรักษาการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ อย่างราบรื่นได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของเดสก์ท็อปเสมือนและแอปพลิเคชันเสมือนที่ช่วยให้สามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงมากขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆพยายามรักษาประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล
Citrix เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนี้มานานแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่คิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เราได้รวบรวมคู่มือนี้สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Citrix เราจะสำรวจทางเลือกต่างๆ และพูดคุยถึงสิ่งที่ควรมองหาเมื่อทำการตัดสินใจ!
Citrix คืออะไรและโซลูชันการจำลองเสมือนทำงานอย่างไร?
Citrix เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปเสมือน เครื่องมือของบริษัทช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรการทำงานได้จากทุกที่ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดที่มีอยู่
Citrix ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน (VDI) ที่โฮสต์ระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปบนคลาวด์ ด้วย VDI แผนกไอทีสามารถให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลจากระยะไกลอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้ปลายทาง เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ โครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้บางครั้งเรียกว่าเดสก์ท็อปเป็นบริการ (DaaS)
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Citrix?
ทางเลือกแทน Citrix ที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าที่ Citrix เองนำเสนอ หรือควรเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะค้นหา:
- การเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัย: หนึ่งในประโยชน์หลักของบริการเดสก์ท็อประยะไกลคือการเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัยที่พวกเขาทำให้เป็นไปได้ ให้มองหาการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองขั้นตอน การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำ
- ความยืดหยุ่นในการปรับใช้: ไม่ว่าคุณต้องการโซลูชันบนคลาวด์ การติดตั้งภายในองค์กร หรือการผสมผสานทั้งสองแบบ ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรของคุณ
- ความเข้ากันได้และการผสานรวม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Citrix ควรรองรับระบบปฏิบัติการหลายระบบ รวมถึงเดสก์ท็อป Windows และแอปพลิเคชัน Linux นอกจากนี้ ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณใช้งานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: พนักงานต้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปเสมือนของตนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน การเลือกโซลูชันที่ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวกับระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- ประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพที่ต่ำลดผลผลิต มองหาซอฟต์แวร์ที่มีการเชื่อมต่อความเร็วสูงและการกระจายโหลดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับผู้ใช้หลายรายพร้อมกันได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Citrix
หากองค์กรของคุณเป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Citrix สำหรับแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปเสมือน รายการด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อทดแทนแอปธุรกิจเฉพาะทางหลายตัวของคุณ รวมถึง Citrix ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานของ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์ยอดนิยมบางราย ด้วยการผสานการทำงานที่แน่นหนาเหล่านี้ ClickUp สามารถกลายเป็นศูนย์กลางที่รวมศูนย์และปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระยะไกลทั้งหมด
มีเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpที่ช่วยให้บริษัทจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถดาวน์โหลด ClickUpสำหรับระบบปฏิบัติการหลักทั้งหมดและทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการได้ง่ายกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง
- เสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้
- มาพร้อมกับชุดแม่แบบฟรีมากมาย ช่วยให้ ClickUp สามารถแทนที่แอปพลิเคชันอื่นได้
- นำเสนอชุดการเชื่อมต่อขนาดใหญ่เพื่อนำข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นมาใช้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีประสบการณ์เดสก์ท็อปเสมือนจริงอย่างแท้จริงเหมือน Citrix แต่สิ่งนี้อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่เนื่องจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติมากเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแพ็กเกจแบบชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. VMware Horizon
VMWare เป็นผู้ให้บริการชั้นนำอีกแห่งหนึ่งในตลาดซอฟต์แวร์การจำลองเดสก์ท็อป Horizon ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง จัดการ และขยายเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันข้ามโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง มันรับประกันว่าทรัพยากรขององค์กรจะพร้อมใช้งานจากอุปกรณ์ใด ๆ ในขณะที่ให้การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย
ความสามารถในการปรับขนาดของ Horizon ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VMware Horizon
- ปรับใช้เดสก์ท็อปเสมือนและแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานส่วนตัวการทำงานแบบไฮบริด หรือโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติคลาวด์
- เพลิดเพลินกับความสบายใจเมื่อทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างสูง
- ปลดล็อกความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่นในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยกราฟิก 2D และ 3D ที่สวยงาม และเสียงและวิดีโอที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ VMware Horizon
- บางคุณสมบัติอาจต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง
- เงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการกำหนดราคาอาจมีความซับซ้อนสำหรับความต้องการขนาดใหญ่
ราคา VMware Horizon
- แอปมาตรฐาน: $4. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- แอปส์ ยูนิเวอร์แซล: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานพลัส: $5.79/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Plus: $10. 71/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยูนิเวอร์แซล: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
VMware Horizon คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 25 รีวิว)
3. AnyDesk
เครื่องมือการเข้าถึงระยะไกลนี้มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งตามความต้องการ มันทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Linux ได้ดีเช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Windows ดังนั้นการเลือกระบบปฏิบัติการของคุณจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมเดสก์ท็อป, เซิร์ฟเวอร์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้จากเดสก์ท็อป, สมาร์ทโฟน, หรือแท็บเล็ต. บริษัทสามารถเลือกที่จะPLOYแอปพลิเคชันที่เผยแพร่ไว้เป็นบริการคลาวด์หรือการติดตั้งบนระบบภายในองค์กรได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AnyDesk
- เรียกใช้สภาพแวดล้อมเสมือนของคุณบนคลาวด์หรือจากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร
- เพลิดเพลินกับเครื่องเสมือนที่ใช้งานร่วมกันได้ข้ามแพลตฟอร์มและอิสระจากระบบปฏิบัติการ พร้อมรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเต็มรูปแบบ
- ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูงเพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้และแบรนด์ของบริษัท
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งเป็นที่รู้จักในการเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการเข้าถึงระยะไกล
ข้อจำกัดของ AnyDesk
- ในบางโอกาสที่หายาก การเชื่อมต่ออาจหลุดโดยไม่มีคำอธิบาย
- ความเร็วในการเชื่อมต่อช้าเมื่อถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่
ราคาของ AnyDesk
- โซโล: $14. 90
- มาตรฐาน: $29. 90
- ขั้นสูง: $79. 90
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว AnyDesk
- G2: 4. 5/5 (950+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
4. วีทู คลาวด์
V2 Cloud เป็นผู้ให้บริการเดสก์ท็อปเสมือน Windows ที่โฮสต์บนคลาวด์ โดยเน้นความเรียบง่ายและประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นหลัก พร้อมนำเสนอบริการเดสก์ท็อปเสมือนบนคลาวด์ที่รวดเร็วและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกช่วยให้ผู้ใช้จากหลากหลายสถานที่สามารถเข้าถึงพีซีบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์เพิ่มเติม ได้แก่ การเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัย การสำรองข้อมูลรายวัน และการตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ V2 Cloud
- การตั้งค่าที่ง่ายต้องการการคลิกน้อยกว่า 10 ครั้งเพื่อPLOYระบบเดสก์ท็อปเสมือน
- ชุดโซลูชันที่หลากหลายครอบคลุมทุกคนตั้งแต่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระไปจนถึงผู้ให้บริการจัดการระบบ
- ศูนย์ข้อมูลระดับโลกหมายถึงการเข้าถึงที่รวดเร็วสำหรับทุกคนจากทุกที่ในโลก
- บริการที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์นำเสนอโซลูชันเดสก์ท็อปเสมือนที่ครบครันและเต็มไปด้วยคุณสมบัติให้แก่ทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดหรือระดับทักษะใด
ข้อจำกัดของ V2 Cloud
- มีการหน่วงเล็กน้อยเมื่อพิมพ์และเลื่อน
- ซอฟต์แวร์บางครั้งทำการล็อกเอาท์ผู้ใช้บางคนโดยไม่มีเหตุผล
ราคาของ V2 Cloud
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
V2 คลาวด์ เรตติ้ง และ รีวิว
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (19 รีวิว)
5. TeamViewer Remote
บริษัททั่วโลกยอมรับโซลูชันนี้สำหรับการเข้าถึงระยะไกล การควบคุม และการสนับสนุนที่มีความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องระยะไกลบน TeamViewer จากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระยะไกล ในขณะที่โค้ดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพสูง TeamViewer ใช้เครือข่ายระดับโลกเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วและภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อประสบการณ์การทำงานระยะไกลที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer Remote
- แพลตฟอร์มที่อัปเดตเมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยให้การลงทะเบียนรวดเร็วขึ้นและกระบวนการเชื่อมต่อดีขึ้น
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้บุกรุกที่อาจเกิดขึ้น
- ฟังก์ชันข้ามแพลตฟอร์มครอบคลุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ฝังตัวหลากหลายประเภท
- เครือข่ายระดับโลกของ TeamViewer มอบความเร็วและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ทั่วโลก
ข้อจำกัดของ TeamViewer Remote
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวหรือการหลุดออกจากเซสชัน
- การขอใบอนุญาตอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
ราคา TeamViewer Remote
- การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน
- ธุรกิจ: $50. 90/เดือน
- พรีเมียม: $112. 90/เดือน
- องค์กร: $229. 90/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer Remote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
6. Amazon WorkSpaces
โซลูชันเดสก์ท็อปเสมือนที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบนี้รองรับทั้งผู้ทำงานแบบไฮบริดและระยะไกล ด้วยการสนับสนุนจาก Amazon หนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการคลาวด์คอมพิวติ้ง Workspaces มีโซลูชันที่หลากหลายซึ่งช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Amazon Web Services, WorkSpaces ใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่คุ้มค่า ซึ่งองค์กรจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้จริง และไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพสูง และกระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลและลดค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon WorkSpaces
- เดสก์ท็อปเสมือนที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบ นำเสนอการบริการที่ครอบคลุมและคงอยู่ถาวรให้กับองค์กรของคุณ
- การกำหนดราคาแบบอัตราคงที่และไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทำให้ WorkSpaces เป็นโซลูชันที่คุ้มค่า
- โซลูชันพื้นที่ทำงานที่ออกแบบเฉพาะสำหรับครอบครัว ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานหลากหลายรูปแบบ
- การผสานรวมกับบริการ AWS อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานโดยแทบไม่มีปัญหา
ข้อจำกัดของ Amazon WorkSpaces
- การผสานรวมกับบริการที่ไม่ใช่ของ AWS อาจมีความท้าทาย
- ลูกค้าบางท่านพบว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างสับสน
ราคาของ Amazon WorkSpaces
- ราคาขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้
Amazon WorkSpaces คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (97 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (29 รีวิว)
7. โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Nutanix (NCI)
NCI มอบพื้นฐานสำหรับโซลูชันไฮบริดคลาวด์ โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแอปพลิเคชันและข้อมูลในทุกขนาด บนทุกคลาวด์ มุ่งเน้นหลักไปที่โซลูชันธุรกิจสมัยใหม่
ดังนั้น NCI จึงมุ่งเน้นการทำให้การจัดซื้อ การติดตั้ง และการจัดการบริการด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายขึ้น ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้ ขยาย และเชื่อมต่อกับคลาวด์สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Nutanix
- ตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณด้วยบริการไอทีที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ขั้นสูง
- มุ่งเน้นทรัพยากรไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อลดต้นทุนและลดการขยายตัวของเทคโนโลยี
- เพลิดเพลินกับการปกป้องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์, ภัยพิบัติ, และผู้โจมตี พร้อมการรับประกันความน่าเชื่อถือ
- โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้สามารถปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Nutanix
- ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นอาจชันมาก
- การออกใบอนุญาตและการกำหนดราคาอาจมีความซับซ้อนสำหรับการใช้งานในขนาดใหญ่
ราคาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Nutanix
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Nutanix
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
8. Workspot
Workspot เป็นแพลตฟอร์ม VDI ที่พัฒนาขึ้นบนคลาวด์โดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อมอบเดสก์ท็อปเสมือนและแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ที่ทำงานจากทุกที่ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรมีจุดศูนย์กลางในการจัดการแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการคลาวด์หลากหลายราย เช่น Azure, Amazon Web Services และ Google Cloud ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่ฝังอยู่ภายใน Workspot จึงสามารถแก้ไขปัญหาและปรับแต่งประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งาน
บริษัทมีเป้าหมายในการให้บริการแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงแต่คุ้มค่า ทำให้เป็นโซลูชันเดสก์ท็อปเสมือนที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workspot
- ทุกโซลูชันถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สาธารณะจากผู้ให้บริการชั้นนำของโลก
- การตั้งค่าและการปรับใช้เดสก์ท็อปเสมือนทำได้รวดเร็วและง่ายดาย จึงต้องการความเชี่ยวชาญและเวลาที่น้อยลง
- แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เครื่องเสมือนสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ
- ข้อมูลยังคงอยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Workspot
- ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการปรับแต่งและการปรับให้เข้ากับบุคคล
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มหรือบริการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจมีความท้าทาย
ราคาของ Workspot
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Workspot
- G2: 4. 8/5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (13 รีวิว)
9. Parallels RAS
Parallels เป็นอีกหนึ่งชื่อใหญ่ในวงการเสมือนจริง ผลิตภัณฑ์ RAS ของบริษัทนำเสนอโซลูชัน VDI ที่เชื่อมต่อการใช้งานทั้งในองค์กรและบนคลาวด์ ผลิตภัณฑ์นี้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการเข้าถึงแบบยูนิเวิร์ส ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณ RAS นำเสนอโซลูชันการติดตั้งที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Parallels RAS
- รองรับการติดตั้งในสถานที่, แบบไฮบริด, และบนคลาวด์ รวมถึง Microsoft Azure และ Amazon Web Services
- อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เดสก์ท็อปทั้งหมด
- ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานร่วมกับ RDS, VDI และโซลูชันเดสก์ท็อปแบบบริการ
- ให้บริการพอร์ทัลบนเว็บสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Parallels RAS
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับของคู่แข่งบางราย
- การขอใบอนุญาตอาจมีความซับซ้อนสำหรับบางกรณีการใช้งาน
ราคาของ Parallels RAS
- 120 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Parallels RAS
- G2: 4. 2/5 (67 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
10. Cameyo
แพลตฟอร์มการจัดส่งแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยนี้มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลบนคลาวด์ให้กับองค์กร คุณสามารถส่งมอบแอปพลิเคชันที่สำคัญของบริษัทไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านแท็บเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มใดก็ได้
แพลตฟอร์ม VDI แบบคลาวด์เนทีฟช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนของ VDI ด้วยโมเดลความปลอดภัยแบบ Zero Trust ของ Cameyo การส่งมอบแอปพลิเคชันเสมือนจึงทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ VPN หรือเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์ ทำให้การตั้งค่าง่ายยิ่งขึ้น การให้สิทธิ์การใช้งานที่ตรงไปตรงมาช่วยให้มีตัวเลือกสำหรับทั้งองค์กรขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cameyo
- ใช้ฟีเจอร์การจำลองเสมือนของแอปเพื่อเปลี่ยนแอป Windows ให้เป็นเว็บแอป
- เข้าถึงแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องใช้ VPN
- โฮสต์ซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมใดก็ได้ รวมถึงในคลาวด์สาธารณะ คลาวด์ส่วนตัว หรือภายในองค์กร
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น HTTPS, การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ Cameyo
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน
- ไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับ Citrix และทางเลือกอื่น ๆ ของ Citrix
ราคาของ Cameyo
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cameyo
- G2: 4. 8/5 (30 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (14 รีวิว)
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลของคุณด้วย ClickUp
มีทางเลือกมากมายแทน Citrix ซึ่งบางตัวอนุญาตให้คุณใช้งานเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่จากระยะไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์บนคลาวด์หรือในสถานที่ของคุณเอง แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถทดแทนการใช้งานของ Citrix ได้อย่างแท้จริงในขณะที่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
ClickUp ทำได้ทั้งหมด และมากกว่านั้นอีกมาก ด้วย ClickUp คุณสามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์การทำงานทางไกลของคุณหลายอย่างด้วยโซลูชันแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน ลองใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสำรวจชุดคุณสมบัติขั้นสูงได้ฟรี!