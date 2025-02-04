บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Citrix สำหรับการทำงานระยะไกลในปี 2025

4 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อองค์กรต่างๆ พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น การติดตามทุกสิ่งทุกอย่างก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นในการรักษาการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ อย่างราบรื่นได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของเดสก์ท็อปเสมือนและแอปพลิเคชันเสมือนที่ช่วยให้สามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงมากขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆพยายามรักษาประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล

Citrix เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนี้มานานแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่คิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เราได้รวบรวมคู่มือนี้สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Citrix เราจะสำรวจทางเลือกต่างๆ และพูดคุยถึงสิ่งที่ควรมองหาเมื่อทำการตัดสินใจ!

Citrix คืออะไรและโซลูชันการจำลองเสมือนทำงานอย่างไร?

Citrix เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปเสมือน เครื่องมือของบริษัทช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรการทำงานได้จากทุกที่ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดที่มีอยู่

Citrix ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน (VDI) ที่โฮสต์ระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปบนคลาวด์ ด้วย VDI แผนกไอทีสามารถให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลจากระยะไกลอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้ปลายทาง เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ โครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้บางครั้งเรียกว่าเดสก์ท็อปเป็นบริการ (DaaS)

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Citrix?

ทางเลือกแทน Citrix ที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าที่ Citrix เองนำเสนอ หรือควรเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะค้นหา:

  • การเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัย: หนึ่งในประโยชน์หลักของบริการเดสก์ท็อประยะไกลคือการเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัยที่พวกเขาทำให้เป็นไปได้ ให้มองหาการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองขั้นตอน การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำ
  • ความยืดหยุ่นในการปรับใช้: ไม่ว่าคุณต้องการโซลูชันบนคลาวด์ การติดตั้งภายในองค์กร หรือการผสมผสานทั้งสองแบบ ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรของคุณ
  • ความเข้ากันได้และการผสานรวม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Citrix ควรรองรับระบบปฏิบัติการหลายระบบ รวมถึงเดสก์ท็อป Windows และแอปพลิเคชัน Linux นอกจากนี้ ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณใช้งานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้: พนักงานต้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปเสมือนของตนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน การเลือกโซลูชันที่ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวกับระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพที่ต่ำลดผลผลิต มองหาซอฟต์แวร์ที่มีการเชื่อมต่อความเร็วสูงและการกระจายโหลดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับผู้ใช้หลายรายพร้อมกันได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Citrix

หากองค์กรของคุณเป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Citrix สำหรับแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปเสมือน รายการด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

1.คลิกอัพ

ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อทดแทนแอปธุรกิจเฉพาะทางหลายตัวของคุณ รวมถึง Citrix ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานของ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์ยอดนิยมบางราย ด้วยการผสานการทำงานที่แน่นหนาเหล่านี้ ClickUp สามารถกลายเป็นศูนย์กลางที่รวมศูนย์และปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระยะไกลทั้งหมด

มีเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpที่ช่วยให้บริษัทจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถดาวน์โหลด ClickUpสำหรับระบบปฏิบัติการหลักทั้งหมดและทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการได้ง่ายกว่าที่เคย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง
  • เสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้
  • มาพร้อมกับชุดแม่แบบฟรีมากมาย ช่วยให้ ClickUp สามารถแทนที่แอปพลิเคชันอื่นได้
  • นำเสนอชุดการเชื่อมต่อขนาดใหญ่เพื่อนำข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นมาใช้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีประสบการณ์เดสก์ท็อปเสมือนจริงอย่างแท้จริงเหมือน Citrix แต่สิ่งนี้อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่เนื่องจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลของ ClickUp
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติมากเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแพ็กเกจแบบชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. VMware Horizon

VMWare เป็นผู้ให้บริการชั้นนำอีกแห่งหนึ่งในตลาดซอฟต์แวร์การจำลองเดสก์ท็อป Horizon ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง จัดการ และขยายเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันข้ามโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง มันรับประกันว่าทรัพยากรขององค์กรจะพร้อมใช้งานจากอุปกรณ์ใด ๆ ในขณะที่ให้การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย

ความสามารถในการปรับขนาดของ Horizon ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VMware Horizon

  • ปรับใช้เดสก์ท็อปเสมือนและแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานส่วนตัวการทำงานแบบไฮบริด หรือโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติคลาวด์
  • เพลิดเพลินกับความสบายใจเมื่อทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างสูง
  • ปลดล็อกความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่นในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น
  • เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยกราฟิก 2D และ 3D ที่สวยงาม และเสียงและวิดีโอที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม

ข้อจำกัดของ VMware Horizon

  • บางคุณสมบัติอาจต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง
  • เงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการกำหนดราคาอาจมีความซับซ้อนสำหรับความต้องการขนาดใหญ่

ราคา VMware Horizon

  • แอปมาตรฐาน: $4. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แอปส์ ยูนิเวอร์แซล: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานพลัส: $5.79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Plus: $10. 71/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ยูนิเวอร์แซล: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้

VMware Horizon คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 25 รีวิว)

3. AnyDesk

เครื่องมือการเข้าถึงระยะไกลนี้มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งตามความต้องการ มันทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Linux ได้ดีเช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Windows ดังนั้นการเลือกระบบปฏิบัติการของคุณจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมเดสก์ท็อป, เซิร์ฟเวอร์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้จากเดสก์ท็อป, สมาร์ทโฟน, หรือแท็บเล็ต. บริษัทสามารถเลือกที่จะPLOYแอปพลิเคชันที่เผยแพร่ไว้เป็นบริการคลาวด์หรือการติดตั้งบนระบบภายในองค์กรได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AnyDesk

  • เรียกใช้สภาพแวดล้อมเสมือนของคุณบนคลาวด์หรือจากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร
  • เพลิดเพลินกับเครื่องเสมือนที่ใช้งานร่วมกันได้ข้ามแพลตฟอร์มและอิสระจากระบบปฏิบัติการ พร้อมรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเต็มรูปแบบ
  • ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูงเพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้และแบรนด์ของบริษัท
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งเป็นที่รู้จักในการเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการเข้าถึงระยะไกล

ข้อจำกัดของ AnyDesk

  • ในบางโอกาสที่หายาก การเชื่อมต่ออาจหลุดโดยไม่มีคำอธิบาย
  • ความเร็วในการเชื่อมต่อช้าเมื่อถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่

ราคาของ AnyDesk

  • โซโล: $14. 90
  • มาตรฐาน: $29. 90
  • ขั้นสูง: $79. 90
  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว AnyDesk

  • G2: 4. 5/5 (950+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

4. วีทู คลาวด์

V2 Cloud เป็นผู้ให้บริการเดสก์ท็อปเสมือน Windows ที่โฮสต์บนคลาวด์ โดยเน้นความเรียบง่ายและประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นหลัก พร้อมนำเสนอบริการเดสก์ท็อปเสมือนบนคลาวด์ที่รวดเร็วและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกช่วยให้ผู้ใช้จากหลากหลายสถานที่สามารถเข้าถึงพีซีบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์เพิ่มเติม ได้แก่ การเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัย การสำรองข้อมูลรายวัน และการตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ V2 Cloud

  • การตั้งค่าที่ง่ายต้องการการคลิกน้อยกว่า 10 ครั้งเพื่อPLOYระบบเดสก์ท็อปเสมือน
  • ชุดโซลูชันที่หลากหลายครอบคลุมทุกคนตั้งแต่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระไปจนถึงผู้ให้บริการจัดการระบบ
  • ศูนย์ข้อมูลระดับโลกหมายถึงการเข้าถึงที่รวดเร็วสำหรับทุกคนจากทุกที่ในโลก
  • บริการที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์นำเสนอโซลูชันเดสก์ท็อปเสมือนที่ครบครันและเต็มไปด้วยคุณสมบัติให้แก่ทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดหรือระดับทักษะใด

ข้อจำกัดของ V2 Cloud

  • มีการหน่วงเล็กน้อยเมื่อพิมพ์และเลื่อน
  • ซอฟต์แวร์บางครั้งทำการล็อกเอาท์ผู้ใช้บางคนโดยไม่มีเหตุผล

ราคาของ V2 Cloud

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน

V2 คลาวด์ เรตติ้ง และ รีวิว

  • G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (19 รีวิว)

5. TeamViewer Remote

บริษัททั่วโลกยอมรับโซลูชันนี้สำหรับการเข้าถึงระยะไกล การควบคุม และการสนับสนุนที่มีความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องระยะไกลบน TeamViewer จากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระยะไกล ในขณะที่โค้ดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพสูง TeamViewer ใช้เครือข่ายระดับโลกเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วและภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อประสบการณ์การทำงานระยะไกลที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer Remote

  • แพลตฟอร์มที่อัปเดตเมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยให้การลงทะเบียนรวดเร็วขึ้นและกระบวนการเชื่อมต่อดีขึ้น
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้บุกรุกที่อาจเกิดขึ้น
  • ฟังก์ชันข้ามแพลตฟอร์มครอบคลุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ฝังตัวหลากหลายประเภท
  • เครือข่ายระดับโลกของ TeamViewer มอบความเร็วและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ทั่วโลก

ข้อจำกัดของ TeamViewer Remote

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวหรือการหลุดออกจากเซสชัน
  • การขอใบอนุญาตอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

ราคา TeamViewer Remote

  • การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน
  • ธุรกิจ: $50. 90/เดือน
  • พรีเมียม: $112. 90/เดือน
  • องค์กร: $229. 90/เดือน

คะแนนและรีวิวของ TeamViewer Remote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)

6. Amazon WorkSpaces

โซลูชันเดสก์ท็อปเสมือนที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบนี้รองรับทั้งผู้ทำงานแบบไฮบริดและระยะไกล ด้วยการสนับสนุนจาก Amazon หนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการคลาวด์คอมพิวติ้ง Workspaces มีโซลูชันที่หลากหลายซึ่งช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Amazon Web Services, WorkSpaces ใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่คุ้มค่า ซึ่งองค์กรจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้จริง และไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพสูง และกระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลและลดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon WorkSpaces

  • เดสก์ท็อปเสมือนที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบ นำเสนอการบริการที่ครอบคลุมและคงอยู่ถาวรให้กับองค์กรของคุณ
  • การกำหนดราคาแบบอัตราคงที่และไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทำให้ WorkSpaces เป็นโซลูชันที่คุ้มค่า
  • โซลูชันพื้นที่ทำงานที่ออกแบบเฉพาะสำหรับครอบครัว ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานหลากหลายรูปแบบ
  • การผสานรวมกับบริการ AWS อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานโดยแทบไม่มีปัญหา

ข้อจำกัดของ Amazon WorkSpaces

  • การผสานรวมกับบริการที่ไม่ใช่ของ AWS อาจมีความท้าทาย
  • ลูกค้าบางท่านพบว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างสับสน

ราคาของ Amazon WorkSpaces

  • ราคาขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้

Amazon WorkSpaces คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (97 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (29 รีวิว)

7. โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Nutanix (NCI)

NCI มอบพื้นฐานสำหรับโซลูชันไฮบริดคลาวด์ โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแอปพลิเคชันและข้อมูลในทุกขนาด บนทุกคลาวด์ มุ่งเน้นหลักไปที่โซลูชันธุรกิจสมัยใหม่

ดังนั้น NCI จึงมุ่งเน้นการทำให้การจัดซื้อ การติดตั้ง และการจัดการบริการด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายขึ้น ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้ ขยาย และเชื่อมต่อกับคลาวด์สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Nutanix

  • ตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณด้วยบริการไอทีที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ขั้นสูง
  • มุ่งเน้นทรัพยากรไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อลดต้นทุนและลดการขยายตัวของเทคโนโลยี
  • เพลิดเพลินกับการปกป้องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์, ภัยพิบัติ, และผู้โจมตี พร้อมการรับประกันความน่าเชื่อถือ
  • โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้สามารถปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของคุณ

ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Nutanix

  • ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นอาจชันมาก
  • การออกใบอนุญาตและการกำหนดราคาอาจมีความซับซ้อนสำหรับการใช้งานในขนาดใหญ่

ราคาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Nutanix

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Nutanix

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

8. Workspot

Workspot เป็นแพลตฟอร์ม VDI ที่พัฒนาขึ้นบนคลาวด์โดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อมอบเดสก์ท็อปเสมือนและแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ที่ทำงานจากทุกที่ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรมีจุดศูนย์กลางในการจัดการแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการคลาวด์หลากหลายราย เช่น Azure, Amazon Web Services และ Google Cloud ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่ฝังอยู่ภายใน Workspot จึงสามารถแก้ไขปัญหาและปรับแต่งประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งาน

บริษัทมีเป้าหมายในการให้บริการแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงแต่คุ้มค่า ทำให้เป็นโซลูชันเดสก์ท็อปเสมือนที่น่าสนใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workspot

  • ทุกโซลูชันถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สาธารณะจากผู้ให้บริการชั้นนำของโลก
  • การตั้งค่าและการปรับใช้เดสก์ท็อปเสมือนทำได้รวดเร็วและง่ายดาย จึงต้องการความเชี่ยวชาญและเวลาที่น้อยลง
  • แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เครื่องเสมือนสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ
  • ข้อมูลยังคงอยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูล

ข้อจำกัดของ Workspot

  • ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการปรับแต่งและการปรับให้เข้ากับบุคคล
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มหรือบริการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจมีความท้าทาย

ราคาของ Workspot

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Workspot

  • G2: 4. 8/5 (19 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (13 รีวิว)

9. Parallels RAS

Parallels เป็นอีกหนึ่งชื่อใหญ่ในวงการเสมือนจริง ผลิตภัณฑ์ RAS ของบริษัทนำเสนอโซลูชัน VDI ที่เชื่อมต่อการใช้งานทั้งในองค์กรและบนคลาวด์ ผลิตภัณฑ์นี้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการเข้าถึงแบบยูนิเวิร์ส ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณ RAS นำเสนอโซลูชันการติดตั้งที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Parallels RAS

  • รองรับการติดตั้งในสถานที่, แบบไฮบริด, และบนคลาวด์ รวมถึง Microsoft Azure และ Amazon Web Services
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เดสก์ท็อปทั้งหมด
  • ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานร่วมกับ RDS, VDI และโซลูชันเดสก์ท็อปแบบบริการ
  • ให้บริการพอร์ทัลบนเว็บสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Parallels RAS

  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับของคู่แข่งบางราย
  • การขอใบอนุญาตอาจมีความซับซ้อนสำหรับบางกรณีการใช้งาน

ราคาของ Parallels RAS

  • 120 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Parallels RAS

  • G2: 4. 2/5 (67 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

10. Cameyo

แพลตฟอร์มการจัดส่งแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยนี้มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลบนคลาวด์ให้กับองค์กร คุณสามารถส่งมอบแอปพลิเคชันที่สำคัญของบริษัทไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านแท็บเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มใดก็ได้

แพลตฟอร์ม VDI แบบคลาวด์เนทีฟช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนของ VDI ด้วยโมเดลความปลอดภัยแบบ Zero Trust ของ Cameyo การส่งมอบแอปพลิเคชันเสมือนจึงทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ VPN หรือเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์ ทำให้การตั้งค่าง่ายยิ่งขึ้น การให้สิทธิ์การใช้งานที่ตรงไปตรงมาช่วยให้มีตัวเลือกสำหรับทั้งองค์กรขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cameyo

  • ใช้ฟีเจอร์การจำลองเสมือนของแอปเพื่อเปลี่ยนแอป Windows ให้เป็นเว็บแอป
  • เข้าถึงแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องใช้ VPN
  • โฮสต์ซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมใดก็ได้ รวมถึงในคลาวด์สาธารณะ คลาวด์ส่วนตัว หรือภายในองค์กร
  • ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น HTTPS, การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่ติดตั้งไว้

ข้อจำกัดของ Cameyo

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน
  • ไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับ Citrix และทางเลือกอื่น ๆ ของ Citrix

ราคาของ Cameyo

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Cameyo

  • G2: 4. 8/5 (30 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (14 รีวิว)

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลของคุณด้วย ClickUp

มีทางเลือกมากมายแทน Citrix ซึ่งบางตัวอนุญาตให้คุณใช้งานเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่จากระยะไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์บนคลาวด์หรือในสถานที่ของคุณเอง แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถทดแทนการใช้งานของ Citrix ได้อย่างแท้จริงในขณะที่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ClickUp ทำได้ทั้งหมด และมากกว่านั้นอีกมาก ด้วย ClickUp คุณสามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์การทำงานทางไกลของคุณหลายอย่างด้วยโซลูชันแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน ลองใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสำรวจชุดคุณสมบัติขั้นสูงได้ฟรี!