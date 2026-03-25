7 gratis mallar för Airbnb-välkomstböcker

En lyckad Airbnb-vistelse handlar ofta om de små detaljerna.

Hur kommer jag in utan stress? Vilket Wi-Fi är det rätta? Hur använder jag värmen utan att behöva gissa? Hur går utcheckningen till?

Gästerna vill inte behöva skicka meddelanden till dig för varje liten detalj, och du vill inte svara på samma frågor varje vecka.

Det är precis vad en Airbnb-välkomstbok är till för. Den ger gästerna allt de behöver på ett ställe, klargör förväntningarna i förväg och minskar onödigt fram och tillbaka.

I det här inlägget hittar du gratis mallar för Airbnb-välkomstböcker som du kan kopiera, anpassa och använda direkt, plus tips för att göra din egen bok snygg och gästvänlig.

Översikt över mallar för Airbnb-välkomstböcker

Vad är en Airbnb-välkomstbok?

En Airbnb-välkomstbok är en kort, gästvänlig guide (digital eller tryckt) som besvarar de frågor som gästerna alltid har när de anländer – så att de snabbt kan komma till rätta utan att behöva skicka meddelanden till dig för varje liten detalj.

Se det som ett dokument med ”allt du behöver veta på 5 minuter” som minskar förvirringen hos gästerna, förebygger onödiga problem och håller din inkorg lugn.

Vad du bör inkludera i din Airbnb-välkomstbok

Du vet att du behöver en välkomstbok, men att stirra på ett tomt dokument kan kännas överväldigande. Vilken information är viktig, och vad är bara onödigt fyllnadsmaterial som gästerna kommer att ignorera?

Här är vad som skiljer en intetsägande välkomstbok från en Airbnb-guide som gästerna faktiskt använder. 📚

Välkomstmeddelande: En kort, personlig hälsning skapar en varm stämning inför vistelsen. Håll det till högst två meningar för att inte tappa gästernas uppmärksamhet

WiFi-information: Nätverksnamnet och lösenordet bör stå tydligt framme. Det är nästan alltid det första en gäst letar efter vid ankomsten

Instruktioner för in- och utcheckning: Ge steg-för-steg-anvisningar för allt från koder till nyckelboxar och var nycklarna finns till specifika ankomst- och avresetider

Husregler: Ange tydligt dina regler för tysta tider, rökning, husdjur och parkering. Var rak och tydlig, inte moraliserande, för att säkerställa att reglerna respekteras

Användarhandböcker för vitvaror: Förklara hur man använder kaffebryggaren, termostaten, TV-fjärrkontrollerna samt tvättmaskin och torktumlare. Enkla diagram eller bilder kan förhindra en hel del förvirring

Kontaktuppgifter för nödsituationer: Ange ditt telefonnummer, en reservkontakt, lokala räddningstjänster och adressen till närmaste sjukhus

Lokala rekommendationer: Dela information om dina favoritrestauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och sevärdheter. Gästerna litar mycket mer på värdens personliga tips än på en vanlig Google-sökning

Tips om transport: Inkludera information om var man kan parkera, närmaste hållplatser för kollektivtrafik och tillgängligheten av lokala samåkningstjänster

Instruktioner för utcheckning: Berätta för gästerna exakt vad de behöver göra innan de åker. Behöver de bädda sängarna, starta diskmaskinen eller ta ut soporna?

Gratis mallar för Airbnb-välkomstböcker

Istället för att uppfinna hjulet på nytt kan du använda en färdig mall för Airbnb-välkomstbok. Dessa mallar ger dig en snygg och professionell grund som du kan anpassa på några minuter:

1. TheGoodDocs privat utskrivbar mall för Airbnb-välkomstbok

TheGoodDocs privata utskrivbara mall för Airbnb-välkomstbok är perfekt för värdar som föredrar ett fysiskt, utskrivningsklart format.

Den rena, enkla layouten är lätt att redigera i Google Docs och är utformad speciellt för att skrivas ut och läggas i en pärm åt dina gäster. Du behöver inga designkunskaper; ersätt bara platshållartexten med information om din bostad, skriv ut den, och du är klar.

✅ Perfekt för: Airbnb-värdar och förvaltare av semesterbostäder som vill ha en tryckklar välkomstbok till gästerna.

Visste du att? Bara under tredje kvartalet förra året rapporterade Airbnb 133,6 miljoner bokade nätter och platser. På ett enda kvartal!

2. TheGoodDocs stilfulla mall för Airbnb-välkomstbok

Om din bostad har en genomtänkt design bör din välkomstbok matcha den. TheGoodDocs stilfulla mall för Airbnb-välkomstbok har modern typografi och en elegant visuell layout med anpassningsbara färgscheman.

Det hjälper dig att skapa en professionell guide utan att anlita en designer, vilket gör den perfekt för Instagram-värdiga boenden där varje detalj måste vara perfekt.

✅ Perfekt för: Boutique-värdar på Airbnb och inredare av korttidsuthyrningar som utformar exklusiva, fotovänliga boenden.

3. TheGoodDocs mall för välkomstbok

För värdar som förvaltar olika typer av boenden är TheGoodDocs mall för välkomstbok en utmärkt utgångspunkt.

Den standardiserade strukturen passar alla typer av semesterbostäder, långtidsboende eller företagsbostäder. Du kan enkelt anpassa den för vilken bokningsplattform som helst, oavsett om det är Airbnb, Vrbo eller din egen direktbokningssida.

✅ Perfekt för: Värdar med flera boenden och förvaltare av företagsbostäder som vill standardisera gästinformationen för alla uthyrningar.

💡 Proffstips: Använd en ClickUp Super Agent som din assistent för att hålla gästguiden uppdaterad. Ställ in den så att den granskar din välkomstbok enligt ett schema, markerar föråldrade uppgifter som Wi-Fi-information, incheckningssteg, lokala rekommendationer eller husregler och skickar dig en kort uppdatering innan nästa gäst anländer. Du behåller kontrollen över de slutgiltiga ändringarna, men det tråkiga granskningsarbetet sköts åt dig. Lär dig hur du skapar din första Super Agent i ClickUp 👇

4. Mall för Airbnb-välkomstbok från Template. Net

Om du uppskattar tydlig organisation, använd mallen för Airbnb-välkomstbok från Template. Net.

Mallen innehåller färdiga avsnitt för husregler, lokala rekommendationer och kontaktuppgifter för nödsituationer, så att all din information hålls överskådligt strukturerad. Det logiska upplägget gör det enkelt för gästerna att snabbt hitta det de behöver utan att behöva bläddra igenom ändlösa sidor med text.

✅ Perfekt för: Nya Airbnb-värdar och förvaltare av mindre fastigheter som vill ha en välorganiserad gästguide.

📮 ClickUp Insight: När systemen krånglar blir medarbetarna kreativa – men det är inte alltid en bra sak. 17 % av medarbetarna förlitar sig på personliga lösningar som att spara e-postmeddelanden, ta skärmdumpar eller noggrant föra egna anteckningar för att hålla koll på arbetet. Samtidigt kan 20 % av medarbetarna inte hitta det de behöver och tvingas fråga kollegor – vilket stör koncentrationen för båda parter. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, koppla chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer – allt inom ett enda arbetsutrymme! 💫 Konkreta resultat: Team som QubicaAMF har sparat mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv veckas tid varje kvartal!

5. Mall för välkomstbok för Airbnb-lantgård från Template. Net

Värdar för boenden på landsbygden, såsom bondgårdar, stugor och lantliga tillflyktsorter, behöver en välkomstbok som speglar deras unika miljö.

Denna mångsidiga mall för välkomstbok för Airbnb-lantgårdar från Template. Net har rustika designelement och ett särskilt utrymme för fastighetsspecifika detaljer, inklusive information om utomhusområden, lokal fauna och gårdens bekvämligheter. Den fångar charmen med en vistelse på landsbygden samtidigt som den täcker all praktisk information som gästerna behöver.

✅ Perfekt för: Stugvärdar och ägare av lantgårdar som erbjuder boende på landsbygden med fokus på friluftsliv.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain MAX för att snabbare omvandla spridda anteckningar om värdskap till en snygg välkomstbok. Denna AI-assistent för datorn har fullständig kontext om ditt arbete. Samla ihop fastighetsinformation, sparade meddelanden, leverantörsinformation, rekommendationer i närheten och tidigare gästfrågor, och använd sedan Talk-to-Text för att snabbt diktera uppdateringar som parkeringsinstruktioner eller påminnelser om utcheckning när du är på språng.

6. Mall för ClickUp-varumärkesbok

Skapa en enhetlig välkomstguide för gäster med ClickUp-mallen för varumärkesbok

ClickUp-mallen för varumärkesbok fungerar utmärkt som en Airbnb-välkomstbok när du vill att varje gästkontakt ska kännas konsekvent, från omslaget till husregler och lokala rekommendationer.

Du får en snygg layout i ClickUp Docs där du kan definiera din bostads identitet en gång och sedan återanvända den på olika sidor och vid uppdateringar, så att din välkomstbok alltid ser snygg ut även när detaljerna ändras.

I boken kan du dokumentera det väsentliga som formar gästens upplevelse, inklusive en presentation av boendet och visuell riktlinjer, såsom logotyp/märken, färger och typografi. Den innehåller även ett avsnitt för att organisera stödmaterial till välkomstboken, såsom digitala resurser, utskrivbart material och snabbreferensikoner.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Se till att din välkomstbok är enhetlig med ett särskilt avsnitt om varumärkespresentation som anger tonen för språk och budskap riktat till gästerna

Skapa ett enhetligt utseende på alla sidor genom att definiera varumärkets färger och typografi en gång och sedan tillämpa dem på alla avsnitt i guiden

Spara gästmaterial på ett ställe, inklusive digitala varumärkeselement och ikoner, så att din välkomstbok är enkel att uppdatera och dela

✅ Perfekt för: Boutique-värdar på Airbnb och fastighetsförvaltare som vill skapa en gästguide med eget varumärke för förstklassiga vistelser.

7. Mall för hyreskontrakt från ClickUp

Förtydliga villkoren för vistelsen för gästerna med ClickUp-mallen för hyresavtal

ClickUps mall för hyresavtal fungerar även som ett mycket användbart dokument för Airbnbs välkomstbok när du vill att gästerna ska förstå villkoren för vistelsen tydligt. Den innehåller avsnitt som värdar vanligtvis behöver specificera skriftligt, inklusive Användning av fastigheten och allmänna utrymmen, Skador och reparationer samt Uppsägning.

Lägg till information om din bostad högst upp och använd sedan de inbyggda rubrikerna för att göra dina regler till en guide som gästerna kan läsa igenom och följa. Om du vill förenkla formuleringarna kan ClickUp Brain omformulera dina regler till ett enkelt och gästvänligt språk och skapa en sammanfattning för första sidan.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Publicera husregler under Användning av fastigheten och allmänna utrymmen, som omfattar tysta tider, besökare, parkering, rökning och riktlinjer för vitvaror

Förtydliga ansvaret med avsnittet Skador och reparationer, inklusive hur gästerna ska rapportera problem och vad som kan debiteras

Definiera vad som händer om reglerna bryts med hjälp av avslutningsklausuler, så att eskaleringsstegen är konsekventa under hela vistelsen

✅ Perfekt för: Airbnb-värdar och förvaltare av korttidsuthyrningar som vill ha ett tydligt avsnitt om villkor och regler i sin välkomstbok.

🧠 Din hjärna är fantastisk på att komma på oändligt många idéer. Men att spara dem för alltid? Det är något som våra hjärnor ibland har svårt med. Och bara av den anledningen behöver du ett extra par ögon. Hur? Titta på den här videon:

Så här delar du din Airbnb-välkomstbok med gästerna

Här är det enklaste sättet att dela din Airbnb-välkomstbok när dina gäster anländer:

Skapa ett dokument med en ”välkomstbok”: Skapa en guide i ClickUp Docs som täcker incheckning, Wi-Fi, husregler, ”hur saker och ting fungerar”, lokala tips och utcheckning. Se till att det första avsnittet är lättöverskådligt så att gästerna kan hitta det viktigaste på några sekunder. Eftersom det är en Skapa en guide i ClickUp Docs som täcker incheckning, Wi-Fi, husregler, ”hur saker och ting fungerar”, lokala tips och utcheckning. Se till att det första avsnittet är lättöverskådligt så att gästerna kan hitta det viktigaste på några sekunder. Eftersom det är en enda källa till information uppdaterar du den en gång, och alla gäster får den senaste versionen (inga dubbletter någonsin).

Dela den som en länk för visning: Skapa en extern länk till dokumentet som endast går att visa, så att gästerna kan öppna det på mobilen utan att behöva logga in. Lägg in länken i din Airbnb-meddelandetråd (och skicka den igen 48–72 timmar före incheckningen). På så sätt slipper du ha alla detaljer i en lång chatt och ger gästerna en pålitlig plats att gå tillbaka till

Spara en mall för ”Gästmeddelande”: Skapa ett kort, återanvändbart meddelande i ClickUp (som ett Doc-utdrag eller Skapa ett kort, återanvändbart meddelande i ClickUp (som ett Doc-utdrag eller en ClickUp-uppgiftsmall ) som endast innehåller det väsentliga – ankomstinstruktioner, Wi-Fi, parkering, en viktig regel och utcheckningstid – plus länken till välkomstboken

Håll den uppdaterad med uppgifter och påminnelser: Skapa en Skapa en återkommande uppgift i ClickUp för att uppdatera lokala rekommendationer varje månad, granska husreglerna varje kvartal, kontrollera kontaktuppgifter för nödsituationer varje säsong och uppdatera bruksanvisningar för vitvaror när något ändras

Hantera din välkomstbok och din checklista för värdskap med ClickUp

En välkomstbok fungerar bäst när den är lätt att hålla uppdaterad. En ändring av Wi-Fi, parkering eller incheckningsinstruktioner ska inte leda till en jakt bland anteckningar och meddelanden.

ClickUp hjälper dig att samla allt på ett ställe. Skapa och underhåll din välkomstbok i Docs, spara en återanvändbar checklista för utcheckning som uppgifter och spara färdiga mallar för gästmeddelanden så att du slipper skriva om samma svar varje vecka.

Och med AI kan du snabbt finslipa formuleringarna, skapa en tydlig utcheckningslista eller generera ett avsnitt med lokala rekommendationer som passar dina husregler och ton.

Skapa den en gång, håll den uppdaterad och gör varje vistelse smidigare.

Kom igång med ClickUp nu.

Vanliga frågor

En Airbnb-välkomstbok är en guide riktad till gästerna som förbättrar vistelseupplevelsen med en varm, personlig touch. En husmanual är vanligtvis mer praktisk och innehåller detaljerade underhållsinstruktioner eller information avsedd för städpersonal och medvärdar snarare än gäster.

Ja, de flesta mallarna för välkomstböcker är plattformsoberoende. Du kan enkelt anpassa dem genom att byta ut Airbnb-specifik terminologi mot Vrbo, Booking.com eller terminologin på din egen webbplats för direktbokning.

Helst bör du skapa båda. En digital Airbnb-gästbok är enkel att uppdatera och dela med gästerna innan de anländer, medan en tryckt kopia fungerar som en pålitlig reserv för dem som föredrar papper eller har problem med uppkopplingen under vistelsen.

Spara en huvudmall för Airbnb-guiden i ett centralt arbetsutrymme som ClickUp för att upprätthålla enhetlighet mellan alla dina boenden. Du kan sedan duplicera och anpassa den för varje boende, vilket säkerställer varumärkeskonsistens samtidigt som du fortfarande kan inkludera boendespecifika detaljer.