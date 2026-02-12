Hur man använder Devin AI för utveckling av nystartade företag

AI-kodningsverktyg lovar att skriva hela din app, men här är haken: utan ett system för att spåra vad de bygger byter du bara ut ett problem mot ett annat.

Den här guiden visar dig hur du använder Devin AI för utveckling av startups samtidigt som du håller ordning på dina projekt, samordnar ditt team och har kontroll över din AI-genererade kod.

Vad är Devin AI?

Devin AI är en autonom AI-programvaruingenjör skapad av Cognition AI. Den kan självständigt skriva, felsöka och distribuera kod från början till slut. Tänk på den mindre som ett verktyg för kodförslag och mer som en juniorutvecklare i ditt team, komplett med egen kodredigerare, webbläsare och kommandoradsskal.

Denna AI-agent har visat imponerande resultat på SWE-bench, där den löst 13,86 % av problemen, ett benchmarktest som mäter en AI:s förmåga att lösa verkliga problem inom mjukvaruutveckling från GitHub. Denna prestation etablerar dess trovärdighet som en kompetent AI-programmerare.

Devin är utformat för teknikteam, särskilt startups med begränsade utvecklingsresurser, som behöver öka sin utvecklingshastighet och leverera produkter snabbare.

För ett startup-företag är pressen att bygga och iterera snabbt med ett litet team konstant. Detta leder ofta till ett svårt val mellan att utveckla nya funktioner eller fixa buggar, vilket orsakar tekniska skulder som tar upp 20-40 % av utvecklarnas tid. Devin AI hjälper dig att utöka din tekniska kapacitet utan att anställa, genom att automatisera repetitiva kodningsuppgifter så att ditt team kan fokusera på arbete med stor påverkan.

Att överlåta uppgifter till en AI skapar dock en ny utmaning: hur hanterar du arbetet? Utan ett ordentligt projektledningssystem kan du tappa koll på vad Devin bygger, vilket skapar kontextförvirring – när teamen slösar timmar på att söka efter information i olika appar och plattformar – och gör det omöjligt att upprätthålla översikten.

Lösning: Eliminera kontextförvirring och håll all AI-genererad utveckling organiserad, spårad och granskad i en samlad arbetsyta som ClickUp.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Vad Devin AI kan göra för startup-team

Startups befinner sig i en ständig kamp mot tiden, och ett begränsat teknikteam kan kännas som ett stort hinder. Du försöker bygga en MVP, fixa buggar och förhindra att backloggen svämmar över, allt på en gång. Denna belastning på resurserna fördröjer din time-to-market och kan leda till utbrändhet hos utvecklarna.

Devin AI är utmärkt för att ta sig an väldefinierade, repeterbara uppgifter som annars skulle ta upp dina utvecklares värdefulla tid. Det fungerar som en kraftförstärkare som hanterar det tunga arbetet så att ditt team kan fokusera på innovation.

Här är de viktigaste sätten som startups kan använda denna AI-programvaruingenjör för att få en konkurrensfördel: 🛠️

Bygg och distribuera MVP:er från början till slut

Att få ut en minimalt fungerande produkt (MVP) på marknaden är avgörande för att validera din startups idé, men det kan ta månader av utvecklingsarbete. Denna fördröjning innebär att du förbrukar pengar och ger konkurrenterna en chans att hinna ikapp.

Devin kan ta en detaljerad beskrivning av en applikation och bygga en funktionell prototyp från grunden, vilket dramatiskt förkortar denna cykel.

Arbetsflödet är enkelt: Devin konfigurerar utvecklingsmiljön, skriver nödvändig kod, kör tester för att säkerställa funktionaliteten och kan till och med distribuera applikationen till produktion. Detta gör att du kan få verklig användarfeedback inom några dagar eller veckor, inte månader.

Här är några exempel på MVP:er som Devin kan bygga:

Webbapplikationer: Landningssidor, användardashboards och enkla CRUD-appar (Create, Read, Update, Delete) som använder vanliga ramverk.

API-integrationer: Verktyg för att ansluta tredjepartstjänster eller bygga interna datapipelines.

Interna verktyg: Adminpaneler för hantering av användare, rapporteringsdashboards och skript för automatisering av interna processer.

💡 Proffstips: Devin fungerar bäst med tydliga, detaljerade specifikationer. Vaga instruktioner leder till oförutsägbara resultat. För att undvika detta behöver du ett system för att definiera och spåra krav. Få fullständig insyn i vad Devin bygger genom att skapa detaljerade uppgifter för varje funktion i ClickUp.

Automatisera buggfixar och backlog-arbete

För många startups är buggbackloggen en källa till ständig stress. Den växer snabbare än ditt team kan minska den, vilket leder till en buggig produkt och ökande teknisk skuld. Utvecklare tvingas välja mellan att fixa gamla problem och bygga nya, intäktsgenererande funktioner.

Devin kan självständigt sortera problem från din backlog. Det kan identifiera orsaken till ett fel, skriva koden för att åtgärda det och skicka lösningen som en pull-förfrågan i GitHub så att ditt team kan granska den.

Detta är idealiskt för att hantera vanliga backlog-poster, såsom:

Uppdateringar av beroenden: Uppgradera föråldrade paket och lösa eventuella kompatibilitetsproblem som uppstår.

Testfel: Diagnostisera varför ett test misslyckas och implementera en korrigering så att din testserie godkänns igen.

Mindre UI-buggar: Korrigera stilproblem, fixa trasiga länkar eller lösa visningsproblem på olika enheter.

💡 Proffstips: Även om Devin föreslår en korrigering bör en mänsklig ingenjör alltid granska koden innan den slås samman. Effektivisera hela processen genom att automatisera repetitiva steg med ClickUp Automations. Håll ditt arbetsflöde smidigt och transparent genom att automatiskt tilldela buggmärkta uppgifter till Devin och uppdatera status med ClickUp Automations.

Hantera kodmigreringar och refaktoriseringar

Storskaliga förändringar av kodbasen, som uppgraderingar av ramverk eller API-migreringar, är ofta mödosamma, tidskrävande och riskfyllda. För ett litet startup-team kan dessa projekt störa produktens roadmap i flera veckor. Detta är ett annat område där Devin kan ge betydande fördelar.

Du kan delegera väldefinierade refaktoringsuppgifter till Devin, som kan lära sig mönstren i din kodbas och tillämpa ändringar konsekvent i hundratals filer. Detta frigör tid för dina seniora utvecklare så att de kan fokusera på mer komplexa arkitektoniska utmaningar.

Vanliga migreringsuppgifter för Devin inkluderar:

Språk- eller ramverksuppdateringar: Migrera en kodbas från Python 2 till 3 eller konvertera React-klasskomponenter till funktionella komponenter.

API-migreringar: Uppdatera alla instanser av en föråldrad API-ändpunkt i hela applikationen.

Genomdrivande av kodstil: Tillämpa nya linting-regler eller formateringsstandarder konsekvent på hela kodbasen.

💡 Proffstips: Få en tydlig, övergripande bild av migreringsprocessen och se till att ingenting missas i omstruktureringen genom att spåra varje migreringssteg med ClickUp Custom Fields.

Titta på den här videon för att lära dig hur AI-agenter kan hjälpa dig att skala upp dina utvecklingsprocesser:

Hur Devin AI fungerar

Det är lätt att tänka på AI-kodningsverktyg som en "svart låda", vilket kan vara oroande när du anförtror dem din kodbas. Att förstå hur Devin fungerar hjälper dig att avmystifiera processen och gör att du kan strukturera uppgifter mer effektivt. Till skillnad från enkla verktyg för kodkomplettering är Devin en äkta AI-agent med tillgång till sin egen sandboxade utvecklingsmiljö.

Det innebär att det inte bara föreslår kod, utan aktivt arbetar med den. Arkitekturen har tre viktiga komponenter som gör att den kan fungera som en mänsklig utvecklare.

Planering och resonemang: Innan Devin skriver någon kod delar den upp en uppgift i en logisk sekvens av steg. Därefter förklarar den sin plan för dig, vilket ger dig möjlighet att granska dess tillvägagångssätt och ge feedback.

Verktygsanvändning: Devin har sin egen verktygslåda, inklusive en kodredigerare för att skriva och ändra filer, en terminal för att köra kommandon och en webbläsare för att söka efter dokumentation. Detta gör det möjligt att utföra komplexa uppgifter som kräver mer än bara kodgenerering.

Versionskontroll: AI-agenten integreras direkt med GitHub för att skapa grenar, bekräfta ändringar och öppna pull-förfrågningar. Den följer standardiserade utvecklingsmetoder, vilket gör det enkelt att granska och sammanfoga arbetet.

Devin fungerar enligt en human-in-the-loop-modell. Det arbetar autonomt med en uppgift men pausar och väntar på ditt godkännande vid kritiska kontrollpunkter. Detta säkerställer att du alltid har det sista ordet. Med tiden lär det sig genom att läsa din dokumentation och utforska din kodbas, och anpassar sig efter ditt teams specifika mönster och standarder.

📚 Läs också: Hur man väljer plattformar för kodsamarbete

Så här kommer du igång med Devin AI

via Devin AI

Att integrera ett kraftfullt nytt verktyg som Devin i ditt startups arbetsflöde kan kännas som ett enormt åtagande. Du kanske oroar dig för en komplicerad installation, hantering av behörigheter eller att verktyget inte fungerar bra med din befintliga stack. En rörig onboardingprocess kan leda till slösad tid och ett verktyg som ingen använder.

Den goda nyheten är att det är en strukturerad process att komma igång med Devin. En korrekt introduktion är grunden för effektiv AI-assisterad utveckling.

Registrera dig och välj ett abonnemang

Först måste du skapa ett konto på Cognition AI-plattformen. Devins planer baseras vanligtvis på användningsvolym, med olika nivåer tillgängliga beroende på hur mycket du förväntar dig att använda det. Modellen är sessionsbaserad, vilket innebär att uppgifter förbrukar en viss mängd beräkningstid.

För ett startup-företag är det klokt att börja med en mindre plan. På så sätt kan du testa olika arbetsflöden och förstå dina användningsmönster innan du förbinder dig till en större, dyrare plan.

När du har skapat ett konto är nästa steg att ansluta Devin till ditt utvecklingsekosystem. Den viktigaste integrationen är med GitHub. Detta innebär att du installerar Devin GitHub-appen och ger den åtkomst till de repositorier du vill att den ska arbeta med. Du måste ge den läs-/skrivbehörighet så att den kan skapa grenar och öppna pull-förfrågningar.

Du kan också ansluta Devin till andra verktyg för ett mer smidigt arbetsflöde.

GitHub: Installera appen, välj vilka repositorier Devin ska ha åtkomst till och konfigurera grenbehörigheter för att skydda dina huvudgrenar.

Slack: Anslut ditt konto för att få realtidsmeddelanden om Devins framsteg och när pull-förfrågningar är klara för granskning.

Projektledning: Koppla Devin till din ärendehanterare för enkel uppgiftsfördelning.

Den största risken med att lägga till ett nytt verktyg är att det skapas ytterligare en informationssilo. För att undvika detta bör du centralisera allt utvecklingsarbete – både det som utförs av människor och det som genereras av AI – på ett och samma ställe. Länka automatiskt pull-förfrågningar och commits tillbaka till dina ClickUp-uppgifter med hjälp av GitHub-integrationen. När Devin öppnar en PR uppdateras motsvarande uppgift omedelbart, vilket eliminerar kontextförskjutningen mellan din kod och din projektplan.

ClickUp integreras med GitHub

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta möjligt. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem som kan uppstå vid införandet av AI, samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Din första uppgift med Devin AI

Att kasta sig in i ett stort projekt är ett recept på frustration. Din första uppgift med Devin bör vara liten, väl definierad och med låg risk. Detta hjälper dig och ditt team att förstå dess arbetsflöde, möjligheter och begränsningar utan att störa er sprint.

Bra första uppgifter är till exempel att uppdatera en enskild beroende, lägga till en mycket enkel funktion eller fixa en väl dokumenterad bugg. Målet är att lära sig, inte att lösa din största tekniska utmaning direkt.

Skriv en effektiv prompt

Kvaliteten på Devins arbete är direkt kopplad till kvaliteten på din prompt. Vaga instruktioner leder till slöseri med tid och oförutsägbara resultat. En bra prompt ger Devin allt den behöver för att lyckas utan tvetydigheter.

En effektiv prompt består av fyra viktiga delar:

Kontext: Förklara kortfattat vad kodbasen gör och ge relevant bakgrundsinformation.

Uppgift: Beskriv den specifika åtgärd du vill att Devin ska vidta i tydliga, enkla termer.

Begränsningar: Ange alla krav, standarder eller begränsningar som måste följas.

Kriterier för framgång: Definiera exakt vad ”klart” innebär så att du kan verifiera resultatet.

Istället för en vag uppmaning som ”Fixa inloggningsfelet” skulle till exempel en mycket bättre uppmaning vara: ”Fixa inloggningsfelet där användarna ser en tom skärm efter att ha angett korrekta inloggningsuppgifter. Problemet finns i filen auth. js. Lägg till felhantering och visa ett användarvänligt meddelande om API-anropet misslyckas.”

💡 Proffstips: Gör det enkelt för alla att tilldela arbete till Devin på rätt sätt genom att skapa och lagra mallar i ClickUp Docs och länka dem direkt till uppgifter.

Granska Devins plan och resonemang

Innan Devin börjar koda presenterar det sin plan för dig. Detta är en viktig kontrollpunkt för mänsklig övervakning. Det är din möjlighet att upptäcka eventuella missförstånd innan de förvandlas till dålig kod.

När du granskar planen ska du leta efter logiska steg, korrekt filidentifiering och en metod som överensstämmer med ditt teams standarder. Om något verkar fel kan du ge feedback och be Devin att justera sin plan. Resonemangsspåret förklarar varför vissa beslut fattas, vilket ger dig värdefull inblick i processen.

💡 Proffstips: Upprätthåll en tydlig revisionsspår för allt AI-assisterat arbete genom att dokumentera planöversyner i ClickUp Task Comments. Detta skapar en historik över all feedback och alla godkännanden, vilket är ovärderligt för kvalitetskontroll och felsökning senare. Se till att dina kommentarer syns genom att tilldela kommentarer till användare direkt i uppgifter och få en snabb överblick över tilldelade kommentarer i en checklista.

Godkänn pull-förfrågan

När Devin har slutfört arbetet öppnar det en pull-begäran på GitHub som innehåller kodändringarna, eventuella nya tester som det har skrivit och dokumentation. I detta skede tar din standardprocess för kodgranskning över. AI-genererad kod bör granskas lika noggrant som kod som skrivits av människor.

Under granskningen ska du kontrollera följande:

Kodkvalitet: Följer koden ditt teams stilguider och bästa praxis?

Testtäckning: Har Devin lagt till eller uppdaterat tester för att validera sina ändringar?

Dokumentation: Är beskrivningen av pull-förfrågan tydlig och finns det kommentarer där det behövs?

När du är nöjd kan du godkänna och slå samman PR. Det är här ett integrerat system lönar sig.

💡 Proffstips: Håll din projektpanel perfekt synkroniserad utan manuellt arbete genom att automatiskt uppdatera uppgiftsstatus till "Klar" när du sammanfogar en pull-begäran med hjälp av ClickUp GitHub-integrationen.

Bästa praxis för att använda Devin AI i ditt startup-arbetsflöde

Att bara ge ditt team tillgång till ett kraftfullt AI-verktyg utan en handbok kan leda till kaos. Det kan sluta med att buggig kod hamnar i produktionen eller att utvecklare slösar tid på att rensa upp AI:s misstag. För att undvika detta måste du fastställa tydliga bästa praxis för hur ditt team arbetar med Devin. ✨

Börja i liten skala: Börja med låg risk, icke-kritiska uppgifter för att hjälpa ditt team att lära sig Devins styrkor och hur man skriver effektiva promptar.

Definiera tydliga acceptanskriterier : Devin fungerar bäst när det finns specifika, mätbara krav för vad ”klart” innebär. Devin fungerar bäst när det finns specifika, mätbara krav för vad ”klart” innebär.

Behåll mänsklig övervakning: Se till att en mänsklig utvecklare alltid granskar och godkänner varje pull-förfrågan innan den slås samman.

Använd gren skydd: Konfigurera dina GitHub-arkiv så att godkännanden krävs för skyddade grenar, vilket förhindrar Devin från att slå samman kod direkt.

Spåra AI-arbetet separat: Skilj mellan uppgifter som tilldelats Devin och uppgifter som tilldelats mänskliga utvecklare för bättre rapportering och hastighetsuppföljning.

Dokumentera tribal kunskap: Håll din Håll din tekniska dokumentation uppdaterad så att Devin kan lära sig dina specifika kodbasmönster och standarder.

Sätt upp gränser: Definiera tydligt vilka delar av kodbasen Devin får ändra och vilka som är förbjudna.

Filtrera och skapa rapporter enkelt, se till att seniora utvecklare godkänner varje AI-genererad PR och samla all teknisk dokumentation och mallar på ett ställe genom att operationalisera ditt arbetsflöde i ClickUp.

💡 Proffstips: Visualisera ditt teams framsteg och jämför AI med mänsklig utvecklingshastighet för att identifiera flaskhalsar och förbättringsmöjligheter med ClickUp Dashboards.

ClickUp-instrumentpaneler med AI-drivna uppdateringar

📚 Läs också: Hur ClickUp använder anpassade instrumentpaneler för realtidsöversikt

Begränsningar vid användning av Devin AI

Devin är ett kraftfullt verktyg, men det är ingen mirakelkur. Att förstå dess begränsningar är viktigt för att kunna ställa realistiska förväntningar och undvika frustration. Att ärligt presentera dessa begränsningar hjälper ditt team att använda verktyget effektivt.

Komplexa arkitektoniska beslut: Devin är bra på att följa befintliga mönster, men kan inte fatta högnivåbeslut om design eller bygga ett nytt system från grunden.

Tvetydiga krav: Vaga eller ofullständiga uppmaningar leder till oförutsägbara och ofta felaktiga resultat.

Nyskapande problemlösning: Devin fungerar bäst med uppgifter som liknar problem som det har stött på tidigare. Det har svårt med helt nya utmaningar som kräver kreativt och nytänkande.

Säkerhetskritisk kod: Du bör inte delegera uppgifter som rör autentisering, kryptering eller hantering av känslig data till en AI.

Systemöverskridande felsökning: Att diagnostisera problem som spänner över flera mikrotjänster eller infrastrukturkomponenter är ofta för komplicerat för Devin att hantera på egen hand.

Begränsningar för kontextfönstret: För mycket stora och komplexa kodbaser kan Devin eventuellt inte hantera all nödvändig kontext för att utföra en uppgift korrekt.

Dessa begränsningar gör det ännu viktigare att ha en stark projektledningsprocess. Du behöver ett system som säkerställer tydliga uppgiftsdefinitioner, tillhandahåller strukturerade mallar och säkerställer mänsklig övervakning vid varje viktig kontrollpunkt.

Alternativ till Devin AI för utveckling av nystartade företag

Devin är utmärkt på kodgenerering, men det är bara en del av pusslet. Startups behöver ett omfattande system för att hantera, spåra och samordna allt utvecklingsarbete – oavsett om det utförs av en människa eller en AI.

Att jonglera mellan Devin, GitHub, Slack och ett separat projektledningsverktyg skapar precis den typ av verktygsspridning och AI-spridning – den oplanerade spridningen av osammanhängande AI-verktyg utan överblick eller strategi, vilket leder till slöseri med pengar och dubbelarbete – som bromsar teamen.

Centralisera din projektledning, dokument och kommunikation på ett ställe med ClickUp för att eliminera detta problem.

Håll kodrelaterade anteckningar, uppgifter och chattar till hands med ClickUps AI Enterprise Search

ClickUps konvergerade AI-arbetsyta – en enda säker plattform där projekt, dokument, konversationer och kontextuell AI-intelligens samverkar sömlöst – samlar allt på ett ställe, med ClickUp Brain som tillhandahåller intelligens över hela din arbetsyta.

AI-driven uppgiftskapande: Generera detaljerade uppgiftsbeskrivningar, deluppgifter och acceptanskriterier från en enkel prompt med hjälp av ClickUp Brain.

Kunskapshantering: Hitta omedelbart den information du behöver genom att söka i alla dina ClickUp-dokument, uppgifter och kommentarer med ClickUp Brain.

Automatiseringshjälp: Spara tid genom att ställa in komplexa regler för routing och statusuppdateringar med hjälp av naturligt språk i ClickUp.

Ge även icke-tekniska teammedlemmar möjlighet att utföra utvecklingsuppgifter med djupgående projektförståelse – ClickUps Codegen Agent för AI-kodningsfunktioner direkt till din projektledningshub.

Kundsupport: Omvandla supportärenden till verkliga lösningar genom att låta supportmedarbetare generera kodändringar baserat på rapporterade problem.

Produktchefer: Omvandla produktkravsdokument (PRD) till fungerande prototyper utan att behöva vänta på teknikcykler.

Teknik och kvalitetssäkring: Automatisera skapandet av testpaket direkt från kravspecifikationer, så att ditt team kan leverera snabbare och med större självförtroende.

Läs mer om hur du automatiserar dina utvecklingsarbetsflöden med ClickUp:

Devin AI-alternativ för startup-team

Devin är en kraftfull autonom agent, men det är inte det enda AI-kodningsverktyget på marknaden. Det rätta valet för ditt startup-företag beror på om du behöver ett verktyg som hjälper dina utvecklare eller ett som du kan delegera uppgifter till.

Här är en snabb jämförelse av några populära verktyg för kodning.

Verktyg Bäst för Viktig funktion Övervägande GitHub Copilot Kodkomplettering i redigeraren Förslag i realtid medan du skriver Kräver en människa för att driva all utveckling Markör AI-först kodredigering Chatbaserad kodgenerering i IDE Kräver fortfarande ständig övervakning av utvecklare. Replit Agent Snabba prototyper Webbläsarbaserad utvecklingsmiljö Begränsat för komplexa produktionsapplikationer Claude/ChatGPT Kodförklaring och kodsnuttar Konversationsbaserad kodassistans Ingen direkt integration med din kodbas Devin AI Autonomt slutförande av uppgifter End-to-end-utveckling med PR-utdata Kräver tydliga, väl definierade uppgiftsdefinitioner

De flesta alternativ är kodassistenter som är utformade för att komplettera utvecklarens arbetsflöde snarare än att arbeta självständigt. Devin utmärker sig genom sin förmåga att hantera hela uppgifter autonomt. Oavsett vilket verktyg du väljer behöver du fortfarande en robust projektledningsplattform för att spåra och samordna allt arbete.

💡ClickUp Brain fungerar som din kodningspartner inom ClickUp.

Hantera dina arbetsflöden för startup-utveckling med ClickUp

Devin AI erbjuder ett kraftfullt sätt för startups att mångdubbla sin tekniska produktion, men det är mest effektivt när det används för väldefinierade, repeterbara kodningsuppgifter med tydliga acceptanskriterier. Mänsklig övervakning är inte bara ett förslag, det är nödvändigt. AI-genererad kod kräver samma nivå av granskning som kod skriven av människor. Genom att börja med små, låg riskuppgifter kan ditt team bygga upp musklerna för effektiva arbetsflöden för uppmaningar och granskning. 🤩

Att hantera ett AI-assisterat arbetsflöde kräver översikt, samordning och tydliga processer. Skapa en grund för projektledning för ditt AI-drivna startup-företag med ClickUp. Kom igång gratis med ClickUp och samla allt ditt utvecklingsarbete – både det som utförs av människor och det som genereras av AI – i ett enda arbetsutrymme.

Vanliga frågor

Devin kan bygga funktionella MVP:er för webbapplikationer, interna verktyg och API-integrationer när tydliga specifikationer ges. Komplexa produkter med nya arkitekturer drar dock fortfarande nytta av att mänskliga utvecklare är involverade i planering och övervakning.

Devin kräver teknisk kontext för att fungera bra, eftersom du måste ge tydliga instruktioner och förstå pull-förfrågningar. Icke-tekniska grundare kan använda Devin effektivt genom att samarbeta med en teknisk rådgivare som hanterar kodgranskning och övervakning.

Devin visar sitt resonemang och pausar för godkännande vid viktiga kontrollpunkter, och alla pull-förfrågningar bör granskas innan de slås samman. Du bör planera för att en senior utvecklare granskar Devins resultat för varje tilldelad uppgift.

Devin använder en sessionsbaserad prismodell där uppgifter förbrukar beräkningstid, med olika plannivåer tillgängliga. Du bör kontakta Cognition AI direkt för aktuella prisuppgifter som passar din startups förväntade användning.

Devin ökar utvecklarnas kapacitet genom att hantera repetitiva uppgifter, men ersätter inte mänskliga utvecklare som fattar arkitektoniska beslut och hanterar komplexa problemlösningar. Tänk på Devin som en kraftförstärkare för ditt befintliga team.

Undvik att delegera säkerhetskritisk kod, komplexa arkitektoniska beslut och nya problem som kräver kreativ problemlösning. Devin är utmärkt för väldefinierade, repeterbara uppgifter med dokumenterade mönster och tydliga acceptanskriterier.