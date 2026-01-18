Över 50 Nano Banana-prompter: Kreativa bildprompter som väcker idéer

Du känner igen situationen: du har en tydlig bild i huvudet, du skriver in en prompt och det första resultatet är nästan rätt.

Sedan justerar du det, och kameravinkeln ändras, ansiktsdragen förändras och den "samma" karaktären ser plötsligt ut som en annan person. Om du skapar bilder för berättelser, lektioner, miniatyrbilder eller inlägg kan det snabbt bli tröttsamt att behöva göra om och om igen.

Det är där Nano Banana-prompter kommer till hjälp. De är korta, fokuserade instruktioner för Nano Banana som låser in de få detaljer som är viktigast.

Detta är särskilt viktigt, eftersom 83 % av kreativa yrkesverksamma redan använder generativa AI-verktyg i design- och kreativt arbete.

I den här guiden lär du dig vad Nano Banana-prompter är och hur du skriver de bästa. Du får också 50 färdiga prompter, variant på prompter, idéer för teamworkshops och ett ClickUp AI-arbetsflöde som tar dig från koncept till innehållsgenomförande.

Vad är Nano Banana-prompter?

Nano Banana-prompter är korta, specifika instruktioner som du ger Nano Banana (och Nano Banana Pro) för att generera en ny bild eller redigera en befintlig.

Tänk på dem som en minispec: vad du vill skapa, vad kameran ska göra (närbild vs. lågvinkelbild), hur belysningen ska se ut (naturligt dagsljus vs. studiobelysning) och vad som måste förbli oförändrat (ansiktsdrag, naturlig hudstruktur, övergripande stil).

Google beskriver Nano Banana som Geminis inbyggda bildgenereringsfunktion, där du kan arbeta med text, bilder eller båda för att skapa och förfina bilder i ett konversationsflöde.

Nano Banana är den snabbare "Flash Image"-modellen för snabba iterationer, medan Nano Banana Pro är "Pro Image"-modellen som är avsedd för utskrifter med högre kvalitet, särskilt när textrenderingen måste vara ren och läsbar.

✅ De flesta använder Nano Banana-prompter på två sätt:

Bildgenerering med endast text där du beskriver motiv, bakgrund, färgpalett och stil i en kompakt prompt.

Bildgenerering och redigering med en uppladdad bild, där du bifogar en referensbild eller inmatningsbild och anger vad som ska ändras samtidigt som samma person, ansiktsstruktur och belysningsdetaljer behålls.

📖 Läs också: Gratis mallar för uppgiftshantering

Varför Nano Prompts fungerar för författare och kreatörer

Om du skriver, undervisar, designar eller levererar innehåll med en deadline behöver du inte en prompt på 200 ord. Du behöver en prompt som talar om för modellen vad den ska hålla fast vid.

Nano-prompter fungerar eftersom de tvingar dig att välja de få detaljer som faktiskt förändrar resultatet. Några av dessa är:

Bildkomposition och kameravinkel, till exempel närbild, ögonhöjd eller låg vinkel.

Fokus som ett kort skärpedjup och skarp fokus

Belysning som naturligt dagsljus, studiobelysning, gyllene timmen, hög kontrast, djupa skuggor, mjuka skuggor

Bakgrund och färgpalett, som ljusgrå bakgrund, blå bakgrund, vit bakgrund, mättade färger, rena linjer

De fungerar också eftersom Nano Banana är byggt för snabb iteration och riktade redigeringar. Google lyfter uttryckligen fram funktioner som karaktärskonsistens, kombination av foton och lokala redigeringar för Nano Banana.

Du kan också få tillgång till mer precisa kontroller i Nano Banana Pro, inklusive avancerad textåtergivning, kameravinkel- och bildförhållandekontroller samt 2K-upplösning.

För författare och lärare är den där ”startgnistan” en verklig effekt.

Ett stort experiment om novellskrivande visade att tillgången till generativa AI-idéer förbättrade hur berättelserna utvärderades (särskilt för mindre kreativa författare), även om det också gjorde resultaten mer lika varandra.

Det är ett bra alternativ när du behöver en snabb startpunkt och sedan kan anpassa det efter dina behov.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om AI-mognad visade att 33 % av individerna motstår att anta nya verktyg, medan endast 19 % implementerar och skalar AI snabbt. När varje ny funktion introduceras som en ytterligare applikation, inloggning eller arbetsflöde att bemästra, upplever teamen snabbt verktygströtthet. ClickUp Brain åtgärdar denna brist genom att fungera inom en enhetlig, integrerad arbetsyta där teamen redan organiserar sig och kommunicerar. Det integrerar flera AI-modeller, bildgenerering och avancerad resonemang direkt i den miljö där arbetet utförs.

Hur man använder Nano Banana-prompter (steg för steg)

Med Nano Banana-prompter kan du skapa realistiska bilder i hög upplösning med bara en prompt. Låt oss titta på varje steg för att få ut mesta möjliga av dessa prompter:

Steg 1: Välj modell utifrån dina behov

Använd Nano Banana när du vill ha snabba iterationer och snabba redigeringar.

Använd Nano Banana Pro när du behöver renare textåtergivning, striktare layoutkontroll eller skarpare återgivning (2K-utdata och mer precisa kontroller).

Steg 2: Bestäm om du ska generera eller redigera

Du får renare resultat när du väljer en väg i förväg:

Genereringen börjar med endast text och ger dig större kreativt utrymme.

Redigering utgår från en uppladdad bild eller bifogad referensbild och är bäst för att behålla samma individuella och konsekventa ansiktsdrag.

Steg 3: Skriv en ”nano”-prompt som endast styr de faktorer som är viktiga

Börja med en kort rad som innehåller

Ämne + avsikt

Kameravinkel + bildram (närbild, extrem närbild, ögonhöjd, låg vinkel)

Fokusindikator (kort skärpedjup, skarp fokus)

Belysningsinställningar (naturligt ljus, studioljus, hög kontrast)

Bakgrund eller palett (vit bakgrund, ljusgrå bakgrund, blå bakgrund)

Steg 4: Lås identiteten med en referensbild när konsistens är viktigt

Om du skapar en serie, förlita dig inte enbart på text. Bifoga en referensbild och tala om för modellen vad som inte ska ändras, till exempel:

Ansiktsstruktur och ansiktsdrag

Naturlig hudtextur och detaljer i hudtexturen

Samma kameravinkel och övergripande stil

Googles egna riktlinjer betonar vikten av att använda modellen för karaktärskonsistens och iterativa redigeringar, precis vad en referensbild hjälper dig att göra.

📖 Läs också: Hur man skriver en kreativ brief för marknadsföring

Steg 5: Använd ett precist språk när du laddar upp en bild

Här är ett exempel på ett pålitligt format som håller redigeringarna rena:

Använd den uppladdade bilden, [lägg till/ta bort/ändra] [sak]

Behåll [det som inte får ändras]

Matcha [belysningsdetaljer, omgivande miljö, övergripande estetik]

📖 Läs också: Gratis mallar för marknadsföringskalendrar för innehåll

Steg 6: Upprepa med en ändring per tur

Om resultatet blir ojämnt är det troligtvis för att du ändrar för mycket på en gång.

Förbättra processen genom att prova följande ordning:

Identitet → inramning → belysning → färgkorrigering → bakgrund → textåtergivning

Steg 7: När du behöver layout och läsbar text, ange det direkt

Nano Banana Pro är utformat för mer exakt text och precisa kontroller. Om texten är viktig, be om den tydligt och ange placering (vänster eller höger halva), teckensnitt (sans serif) och kontrast (högkontrast svart på vit bakgrund).

📖 Läs också: Hur vi gick från att skapa innehåll till att producera innehåll

50 Nano Banana-prompter att prova

Ju mer specifika och detaljerade dina uppmaningar är, desto bättre bild får du. Här är 50 Nano Banana-uppmaningar som du kan använda för att förbättra dina bilder:

1–35: Generera nya bilder (endast text)

Ung kvinna, närbild, ögonhöjd, naturligt dagsljus, kort skärpedjup, mjuka skuggor, naturlig hudstruktur, ljusgrå bakgrund, hög upplösning

Ung kvinna, extrem närbild, skarp fokus, hög kontrast, djupa skuggor, naturligt ljus, realistisk hudtextur, minimal bakgrund Porträtt av en ung kvinna med ett vetande leende, gyllene timme, hög realism, subtila reflektioner, varm färgpalett, mycket detaljerad Hyperrealistiskt gatuporträtt, låg vinkel, långa skuggor, mättade färger, filmsekvensram, skarpa ansiktsdrag Studio porträtt, studiobelysning, hög kontrast, mjuka skuggor, naturlig hudtextur, vit bakgrund, hög detaljrikedom Redaktionellt porträttfoto, närbild, skarp fokus, kort skärpedjup, neutralt färgschema, ren bakgrund, hög realism Skönhetsporträtt, extrem närbild, synliga fräknar, naturlig hudstruktur, naturligt dagsljus, skarp fokus på iris, subtila reflektioner Profilporträtt, ögonhöjd, mjukt naturligt dagsljus, mjuka skuggor, tydlig ansiktsstruktur, dämpad bakgrund, hög realism Högmodet porträtt, låg vinkel, dramatiska djupa skuggor, djärv färgpalett, skarp fokus, mycket detaljerad Utomhusporträtt, gyllene timme, varm färgkorrigering, mjuka skuggor, närbild, träd i bakgrunden med kort skärpedjup, hög realism Svartvitt porträtt, hög kontrast, skarp fokus, filmkornig känsla, extrem närbild, uttrycksfulla ansiktsdrag Filmisk stillbild, regnig gata, hög kontrast, djupa skuggor, reflektioner på trottoaren, bred bildram, stämningsfull färgkorrigering

Filmiskt porträtt, nattlig gata, neonreflektioner, hög kontrast, kontrollerade djupa skuggor, kort skärpedjup, hög realism Modeporträtt, ögonhöjd, fönsterljus, mjuka skuggor, naturlig hudtextur, neutral bakgrund, hög detaljrikedom Street-style lookbook-bild, gyllene timme, långa skuggor, mättade färger, synlig omgivning, hög upplösning Fotorealistisk matbild, jordgubbspannkakor, närbild, kort skärpedjup, naturligt ljus, mjuka skuggor, hög detaljrikedom Produktfoto av anteckningsbok med banantema, studiobelysning, hög kontrast, vit bakgrund, tydliga detaljer, hög upplösning

Produktbild, banansmoothie på bord, studiobelysning, mjuka skuggor, subtila reflektioner på glas, vit bakgrund, hög detaljrikedom Mysig kaféscen, varm gyllene timme, mjuka skuggor, kort skärpedjup, människor i skarp fokus, bakgrundsbokeh

Futuristisk labbmiljö, snygg färgskala, hög detaljrikedom, hög realism, reflekterande ytor, studiobelysning, skarp bildram. Reseposterfoto, ökenlandskap, gyllene timme, långa skuggor, bred ram, minimal bakgrund, ren komposition Fotorealistisk matbild, jordgubbspannkakor, närbild, kort skärpedjup, naturligt ljus, mjuka skuggor, stor detaljrikedom

Porträtt, ljusgrå bakgrund, mjuka skuggor, naturligt dagsljus, kort skärpedjup, hög realism, hög upplösning Filmstillbild, köksbord, naturligt ljus, kort skärpedjup, subtila reflektioner, varm färgkorrigering, bred bildram Arkitekturbild, lågvinkelbild, djupa skuggor, hög kontrast, ljusa färger, hög detaljrikedom, skarpa linjer Makrotexturstudie, extrem närbild, skarp fokus, hög kontrast, djupa skuggor, hög realism, hög upplösning Gatuporträtt, ögonhöjd, naturligt dagsljus, mjuka skuggor, realistisk hudtextur, synlig omgivning, hög realism Studio porträtt, vit bakgrund, hög kontrast, tydliga kindskuggor, skarp fokus, ultrarealistisk, hög upplösning Utomhusporträtt, molnigt naturligt dagsljus, mjuka skuggor, neutral färgpalett, skarp fokus, hög realism Redaktionell skönhetsbild, närbild, kort skärpedjup, varm färgkorrigering, skarp fokus på ögonen, hög realism Kreativt karaktärskoncept, ananasinspirerad karaktärsdesign, mycket detaljerad, ljusa färger, ren bakgrund, intensiv belysning, skarpa kanter, hög upplösning

Karaktärsdesign, futuristisk kurir, mättade färger, skarp fokus, rena linjer, hög detaljrikedom, hög upplösning Verkliga foton, spontana gatubilder, naturligt dagsljus, kort skärpedjup, subtila reflektioner, hög realism Produktflat-lay, vit bakgrund, mjuka skuggor, jämnt fördelade objekt, hög detaljrikedom, hög upplösning Minimalistiskt stilleben, blå bakgrund, knallrött accentobjekt, ren komposition, skarp fokus, hög kontrast

36–45: Affischer, banderoller och streckteckningar

Minimalistisk affischdesign, linjekonst, rena linjer, hög kontrast mellan svart och vit bakgrund, sans serif-typsnitt, tydlig textåtergivning

Modern varumärkesaffisch, blå bakgrund, ljusa färger, fet sans serif-typsnitt, centrerad engelsk text, ren textåtergivning Delad layout, bild på höger halva, typografi på vänster halva, vit bakgrund, jämnt mellanrum, sans serif-typsnitt, ren textåtergivning Tidningsomslag, närbildsporträtt, rubrik på vänstra halvan, underrubrik på högra halvan, sans serif-typsnitt, ren textåtergivning, hög upplösning

Banner för teknikevenemang, blå bakgrund, klarröd accent, fet sans serif-typsnitt, tydlig textåtergivning, hög upplösning Bokomslagsmockup, vit bakgrund, minimalistisk färgpalett, engelsk textrubrik, ren textåtergivning, hög realism Albumomslagskoncept, abstrakt bananskulptur, hård studioljus, hög kontrast, subtila reflektioner, mättade färger Ikonuppsättning, banantema, linjekonst, rena linjer, jämnt fördelade, vit bakgrund, högkontrastsvart Strecktecknad illustration, rena linjer, minimal skuggning, vit bakgrund, högkontrastsvart, tydliga detaljer Förpackningsetikettmockup, vit bakgrund, sans serif-typsnitt, engelsk text, ren textåtergivning, högkontrastsvart, bildförhållande 1:1

46–50: Redigera uppmaningar (använd en uppladdad bild eller referensbild)

Använd den bifogade referensbilden och lägg till subtila reflektioner i ögonen och på smycken, behåll den naturliga hudstrukturen, behåll mjuka skuggor och behåll samma individ. Använd den uppladdade bilden, öka kontrasten och fördjupa skuggorna, behåll ansiktsdrag och ansiktsstruktur identiska och behåll naturlig belysning.

48. Använd referensbilden för att skapa en monokrom version med kontrastrika svarta toner, behåll skarp fokus och en ren bakgrund.

49. Använd den inmatade bilden och ändra omgivningen till ett modernt kontor, behåll samma kameravinkel, behåll realistisk belysning och behåll ansiktsdragens konsistens.

50. Använd den uppladdade bilden och justera färgskalan till en varm filmisk look, behåll hudens struktur, behåll skarp fokus och behåll en konsekvent stil.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållskalender

7 effektfulla Nano Prompt-variationer som du kan använda

Nano Banana-prompter blir enklare när du slutar skriva om från grunden och börjar återanvända ”promptskal”. Du behåller strukturen och byter sedan ut en variabel i taget.

1) ”Regissörsprompten” för snabba, realistiska porträtt

Använd när du vill ha riktiga foton med konsekventa ansiktsdrag:

Ung kvinna, närbild, ögonhöjd, naturligt dagsljus, kort skärpedjup, mjuka skuggor, naturlig hudstruktur, ljusgrå bakgrund, hög upplösning

Snabba byten för extra effekter:

låg vinkel för dramatisk effekt

gyllene timme för värme

hög kontrast och djupa skuggor för en skarpare stämning

2) Redigering av ”identitetslås” för samma individ över flera iterationer

Använd när karaktärens konsistens är viktig (serier och konsistenta avatarer):

Använd den bifogade referensbilden och behåll samma person och ansiktsstruktur.

Behåll ansiktsdrag och naturlig hudstruktur

Behåll naturligt ljus och skarp fokus

Ändra endast [bakgrund | färgpalett | klädsel | omgivande miljö]

3) "Bakgrundsbytet" för rena, repeterbara tillgångar

Använd när motivet är rätt, men bakgrunden är fel:

Använd den inmatade bilden och behåll ansiktsdrag och hudstruktur.

Ersätt bakgrunden med en vit bakgrund (eller blå bakgrund)

Matcha de ursprungliga belysningsdetaljerna

4) Skalet ”fokus och lins” för omedelbar djupverkan

Använd när bilden känns platt:

Extrem närbild, kort skärpedjup, skarp fokus på ögonen, mjuk bakgrundssuddighet, hög realism

5) Den ”filmiska stillbilden” (filmsekvensutseende)

Använd detta när du vill ha en stämning som påminner om en filmscen:Låg vinkel, hög kontrast, djupa skuggor, gyllene timme, långa skuggor, subtila reflektioner, mättade färger, hög detaljrikedom, färgkorrigering, synlig omgivning, hög realism

Om utseendet blir för hårt, mildra det med ”mjuka skuggor” och ”naturlig belysning”.

📖 Läs också: Marknadsföringsmallar att prova

6) ”Varumärkesaffischen” (textåtergivning och layoutkontroll)

Använd detta när du behöver läsbar typografi och kompositionsregler:Vit bakgrund, rena linjer, sans serif-typsnitt, engelsk text ”believe”, tydlig textåtergivning, rubrik på vänster halva, underrubrik på höger halva, jämnt mellanrum, hög upplösning, ljusröd accent, minimal övergripande estetik

Om du vill ha ett starkare grafiskt utseende, använd högkontrastsvart och förenkla färgschemat.

7) Tips om ”stilöverföring”

Använd när du gillar kompositionen men vill ha en ny känsla:

Använd referensbilden och behåll samma kameravinkel och ansiktsstruktur.

Tillämpa stilöverföring på [linjekonst | filmscen | ultrarealistisk redaktionell text]

Behåll den övergripande estetiken och justera endast färgschemat

Google lyfter fram stiländringar från en referensbild som ett stödjande arbetsflöde (ta textur, färg eller stil från ett referensfoto och tillämpa det), så detta är en praktisk process att ha i åtanke.

📖 Läs också: Skrivuppmaningar för kreatörer

Använda Nano Prompts för teamkreativitet och workshops

Nano-prompter fungerar bra i grupper eftersom alla utgår från samma förutsättningar. Du lägger mindre tid på att diskutera idéer på tomma sidor och får mer tid att reagera på nya idéer och uttryck.

✅ Här är praktiska sätt att använda det (tillsammans med några användbara ClickUp-funktioner):

Uppvärmning inför brainstorming

Välj en delad Nano Banana-prompt och en delad referensbild.

Ställ in en 3-minuters timer för den initiala utmatningen.

Ställ in en timer på 2 minuter för en variation (ändra endast belysning eller bakgrund)

Gör en snabb presentation och gå sedan vidare till den riktiga brainstormingen.

Håll uppvärmningsprompten enkel. Kontrollera bara kameravinkeln, belysningen och bakgrunden. Låt modellen fylla i resten.

💡 Proffstips: Placera uppvärmningsprompten högst upp i ett ClickUp Doc, länka sedan det dokumentet till en ClickUp Whiteboard bredvid resultaten så att "prompt + bild" förblir ihopkopplade. Länka i dina ClickUp Docs med dina uppmaningar tillsammans med din genererade bildutdata i ClickUp Whiteboards Du kan också lagra ditt promptbibliotek i ClickUps Docs Hub, den centraliserade platsen där alla dina dokument och wikis finns. Detta kan hjälpa ditt team att söka och öppna rätt promptdokument utan att behöva gå igenom flera dokument och arbetsytor.

Kreativa isbrytare i möten

Alla använder samma motiv och samma kameravinkel.

Varje person ändrar en variabel (färgpalett, bakgrund eller djup).

Rösta på den version som bäst matchar målet (lektionsbild, berättelse, miniatyrbild, affisch).

Här hjälper det att vara tydlig i formuleringarna. Om du vill ha enhetlighet, be folk att använda samma referensbild eller samma bifogade referensbild.

💡 Proffstips: Lägg varje persons resultat på en ClickUp Whiteboard, lägg till en klisterlapp med den exakta prompten som användes och konvertera sedan den vinnande klisterlappen till en ClickUp-uppgift för uppföljning. Konvertera enkelt dina klisterlappar i ClickUp Whiteboards till dedikerade ClickUp-uppgifter

Innovationsworkshops

I längre sessioner kan du använda Nano-prompter för att snabbt utforska olika riktningar och sedan konvergera.

Omgång 1: Generera 10 grova riktlinjer med korta uppmaningar

Omgång 2: Välj de tre bästa, och skärp sedan identiteten och inramningen.

Omgång 3: Lås en delad lista med ”ändra inte”-inställningar (ansiktsdrag, regler för textåtergivning, färgschema)

Du kan utse en person som övervakar att uppmaningarna inte avviker. Den personen ser till att basuppmaningen förblir stabil så att dina bilder inte avviker.

💡 Proffstips: Spara dina promptregler i ett ClickUp Doc, markera sedan åtgärdsraden och skapa en uppgift utifrån den, till exempel ”Skapa 5 varianter med blå bakgrund och tydlig textrendering”. Om granskningen blir detaljerad, bifoga bilderna till uppgiften och använd ClickUps korrekturläsningsfunktion för att fästa feedback direkt på bilden, tilldela kommentarer och lösa dem när de är fixade. Kommentera multimediefiler och PDF-filer för enkel samverkan med hjälp av Proofing i ClickUp

Storyboard-sessioner

Om du skapar storyboards för innehåll blir uppmaningarna din tagningslista.

Definiera 6–10 ramar och tilldela en ram per person.

Standardisera kamerainställningar (ögonhöjd, närbild, låg vinkel)

Standardisera belysningen (naturligt dagsljus eller studiobelysning)

Håll bildförhållandet konsekvent mellan olika ramar

💡 Proffstips: Du kan bygga storyboarden på en ClickUp Whiteboard, lägga till varje ruta som en ruta och sedan släppa in den relaterade uppgiften och promptdokumentet precis bredvid den. Du kan lägga till genererade bilder i sekvenser för idégenerering med ClickUp Whiteboards*. Med ClickUp kan du lägga till uppgifter och dokument till en whiteboard och redigera dem från arbetsytan, så att storyboard, uppmaningar och uppgifter förblir sammankopplade.

📽️ Titta på en video: Gör du fortfarande manuella kopieringar, uppgiftskapande eller schemaläggning? Den här videon förklarar hur du använder AI-automatiseringsverktyg för att eliminera monotona uppgifter.

Nano Banana-alternativ att utforska

Skapa grafiska bilder med en enda prompt och förbättra ditt innehåll med ClickUp Brain

När du testar visuella idéer är det sällan den första bilden som är svårast. Det är allt runt omkring den: att växla mellan verktyg för att generera, revidera, godkänna och leverera, och sedan tappa tråden i det du redan har bestämt.

Denna ” arbetsutbredning” blir ännu värre med AI-utbredning, där det kreativa arbetet delas upp mellan olika AI-modeller och verktyg.

ClickUp löser detta genom att vara en konvergerad AI-arbetsplats för team, där du kan generera bilder, omvandla beslut till uppgifter och hålla igång genomförandet på samma plats.

🧠Visste du att: Forskning kopplad till ”toggle tax” rapporterade att arbetstagare växlade mellan appar ungefär 1 200 gånger per dag, vilket motsvarade nästan fyra timmar per vecka som spenderades på att omorientera sig.

Skapa bilder i ClickUp Brain med AI Image Generator

Förvandla dina uppmaningar till verklighetstrogna bilder med ClickUp Brain

ClickUp Brain innehåller en AI-bildgenerator som du kan köra direkt där arbetet utförs (till exempel från uppgiftskommentarer eller andra ClickUp-ytor där AI-verktyg är tillgängliga).

Lägg till din prompt, generera flera alternativ och behåll sedan det bästa för att gå vidare till granskning och leverans utan att kopiera kontexten mellan olika verktyg. Du kan generera upp till 10 bilder från en enda prompt, vilket gör snabb iteration mycket enklare.

Här är kompletta uppmaningar som du kan klistra in i ClickUp Brains bildgenerator (byt endast 1–2 variabler per iteration för att undvika avvikelser):

1. Porträtt (rent, redaktionellt)

”Ung kvinna, närbild, ögonhöjd, kort skärpedjup, skarp fokus, naturlig hudtextur, naturligt dagsljus, mjuka skuggor, ljusgrå bakgrund, subtila reflektioner i ögonen, hög realism, hög upplösning, fast kameravinkel, centrerad bild, bildformat 4:5”.

2. Porträtt (dramatiskt, filmiskt)

”Ung kvinna, extrem närbild, hög kontrast, djupa skuggor, skarp fokus på ansiktsdrag och ansiktsstruktur, naturlig belysning, hyperrealistisk hudtextur, stillbild från film, suddig omgivning, hög detaljrikedom, hög upplösning, bildformat 1:1”

3. Gyllene timmen på gatan

”Låg vinkel, ung kvinna som går på gatan i staden, gyllene timme, långa skuggor, mättade färger, hög realism, hög detaljrikedom, subtila reflektioner på trottoaren, filmisk färgkorrigering, skarpt fokus på motivet, kort skärpedjup, bred bildram, bildformat 16:9”.

4. Minimalistisk affisch (typografi + layout)

”Vit bakgrund, rena linjer, bananillustration i streckteckning, hög kontrast i svart, sans serif-typsnitt, engelsk rubrik på vänster halva, stödjande brödtext nedanför, grafiskt element på höger halva, jämnt fördelat rutnät, tydliga detaljer, skarp textåtergivning, ljusröd accent, hög upplösning”

5. Modern banner (kraftig färg)

”Blå bakgrund, ljusa färger, mättad färgpalett, produktgrafik med ren komposition, sans serif-typsnitt, engelsk text i övre tredjedelen, skarp fokus, studiobelysning, mjuka skuggor, tydliga detaljer, hög upplösning, bildformat 16:9”

6. Ikonuppsättning (enkel + konsekvent)

”Linjekonstikonuppsättning, jordgubbstema, rena linjer, jämnt fördelade, vit bakgrund, högkontrastsvart, jämn streckvikt, minimal skuggning, tydliga detaljer, hög upplösning”

📖 Läs också: Hur vi gick från att skapa innehåll till att producera innehåll med ClickUp

Öva på uppmaningar effektivt med ClickUp BrainGPT

Använd din röst för att fånga upp grova idéer och omvandla dem till text med ClickUp BrainGPT:s Talk to Text

Om du vill förbättra dina uppmaningar snabbt är det bättre att vara konsekvent än att ha långa sessioner. ClickUp BrainGPT stöder Talk to Text (så att du kan tala en grov idé och omvandla den till användbar text) och söka i ClickUp, på webben och i anslutna appar när du behöver hämta tidigare sammanhang eller referenser.

Här är en enkel rutin som passar författare, kreatörer och lärare:

Diktatera en grov visuell idé med Talk to Text och be sedan ClickUp BrainGPT att skriva om den till 5 uppmaningar med olika kameravinklar och belysningsdetaljer.

Sök i dina tidigare chattar/dokument/uppgifter med med Enterprise Search för att hitta det som fungerade bäst förra gången (till exempel ”hitta den posterprompt som gav den renaste textrenderingen”).

Byt modell när det behövs. ClickUp BrainGPT låter dig byta AI-modell till ChatGPT, Claude eller Gemini (observera dock att externa modeller inte använder din ClickUp Workspace-kunskap på samma sätt som ”ClickUp Brain” gör).

💡 Proffstips: Använd ClickUp Agents för att hålla kreativiteten igång i hela teamet. Använd triggerbaserad automatisering för att få uppgifter och åtgärder utförda automatiskt med ClickUp Agents När du väl har en användbar bild flyttas flaskhalsen till samordning: granskningscykler och ”Vem gör vad härnäst?”. ClickUp AI Agents kan köras baserat på triggers (som en statusändring) och vidta åtgärder som att skapa dokument eller uppgifter med AI. Här är en snabb och praktisk inställning av ClickUp Agents som du kan prova: Skapa en Autopilot Agent i din kreativa lista som aktiveras när en uppgifts status ändras till "Granska".

I agentens instruktioner ber du den att (1) lägga upp en kommentar som kontrollerar nödvändiga detaljer (bildförhållande, bakgrund, belysning, kameravinkel, anteckningar om textåtergivning) och (2) skapa ett kort granskningsdokument med AI som sammanfattar vad som har ändrats och vilken feedback som behövs.

Om uppgiften saknar viktig information kan du låta AI skapa en deluppgift (exempel: ”Skapa 3 varianter med mjukare skuggor” eller ”Korrigera läsbarheten i den engelska texten”). Detta håller övergången mellan "kreativ idé → genomförande" smidig, utan att din promptsession förvandlas till administrativt arbete.

Se hur du kan skapa din egen AI-agent i ClickUp.

Ta ditt bildarbetsflöde vidare med ClickUp

Nano Banana-prompter hjälper dig att arbeta snabbt när du har en tydlig riktning. Du får bättre resultat när du kontrollerar grunderna: kameravinkel, bildram, belysning, bakgrund och några stilgrepp som kort skärpedjup eller hög kontrast.

Men den större utmaningen dyker upp efter resultatet. Du behöver fortfarande en plats för att generera bilder och se till att nästa steg inte försvinner mellan olika verktyg. Det är där ClickUp gör skillnad genom att kombinera bildgenerering och uppgiftshantering i en enda plattform.

För att hålla ditt bildflöde igång kan du också förfina uppmaningar med ClickUp BrainGPT och Talk to Text. Du kan till och med välja att byta modell, till exempel ChatGPT, Claude eller Gemini, när du vill ha en annan AI-modell för specifika användningsfall.

Slutligen kan du lita på ClickUp Agents för att köra specifikationskontroller och skapa uppföljningar när något saknas.

Låter det som det perfekta verktyget för dig? Registrera dig gratis på ClickUp och upplev skillnaden!

Vanliga frågor (FAQ)

Nano Banana-prompter är ultrakorta instruktioner som du ger Googles Nano Banana-bildmodell för att generera en ny bild eller redigera en befintlig. De fungerar bäst när du bara beskriver de få detaljer som styr resultatet, som motiv, kameravinkel, belysning och bakgrund, istället för att skriva en lång beskrivning. Om du behöver mer kontroll (särskilt för typografi, affischer eller diagram) är Nano Banana Pro utformat för generering och redigering med högre precision och bättre textbehandling.

Börja med en enkel struktur: motiv, kameravinkel, fokus, belysning, bakgrund, stil och bildförhållande. Håll den första prompten kort och upprepa sedan genom att ändra en variabel i taget (till exempel byta endast bakgrunden från ljusgrå till blå). Om din bild innehåller typografi, var tydlig med placering ("rubrik på vänster halva") och läsbarhet, eftersom text är en av de enklaste platserna för utdata att avvika.

Använd en referensbild när karaktärens konsistens är viktig. Det pålitliga arbetsflödet är att börja med ett "arkiv" eller en basbild, skapa en stabil referens och sedan generera en serie nya bilder med samma referens plus korta uppmaningar. Ange i din uppmaning vad som inte får ändras (samma person, ansiktsdrag, ansiktsstruktur, hudstruktur) och variera endast ett eller två element, till exempel bakgrund eller kameravinkel.

Nano Banana är positionerat som en snabb modell för snabba kreativa experiment, medan Nano Banana Pro är positionerat för bildgenerering och redigering med högre kontroll. Google lyfter fram Nano Banana Pros förbättrade textåtergivning, avancerade kreativa kontroller och förmågan att producera högupplösta bilder (upp till 4K), vilket är relevant för affischer och polerade varumärkesresurser. Om ditt mål är snabb idéskapande räcker det ofta med Nano Banana. Om du behöver precision, typografi eller "slutgiltig utkast"-kvalitet är Nano Banana Pro det bättre valet.

Ja. ClickUp Brain kan generera AI-bilder direkt från uppgiftskommentarer, ClickUp Chat eller AI-ikonen i ditt arbetsområde. Du kan generera upp till 10 bilder från en prompt, förfina prompten efter att du sett resultaten och sedan dela bilden till en uppgift eller chatt, eller skapa ett dokument från den. Det gör ClickUp Brain till ett praktiskt verktyg för bildgenerering när du vill generera bilder i samma arbetsområde där granskningar, godkännanden och nästa steg sker.