Gratis mall för klädplanering för att organisera din garderob och planera dina looks enkelt

De flesta morgnar står du framför din garderob och undrar: ”Vad ska jag ha på mig?”

Det kan verka som en liten sak, men utan ett system tar det beslutet tid och energi innan dagen ens har börjat. En full garderob, ingenting att ta på sig och beslutsutmattning sätter in tidigt.

Att planera kläder handlar om mer än bara kläder, det minskar också den mentala belastningen.

Denna guide ger dig gratis, färdiga mallar för klädplanering som du kan använda för att organisera din garderob och planera dina outfits i förväg, allt i ett gratis ClickUp-arbetsområde – så att din dag börjar med färre beslut och mer fokus.

Vad är mallar för klädplanering?

Mallarna för klädplanering är färdiga planeringssystem som hjälper dig att organisera din garderob och bestämma vad du ska ha på dig innan dagen ens har börjat. Med en mall för klädplanering kan du:

lista klädesplagg

Skapa outfitkombinationer

Planera looks efter dag eller tillfälle

Håll koll på vad du redan har haft på dig

📌 Visste du att? I en omfattande australisk konsumentundersökning uppgav 84 % av de tillfrågade att de ägde kläder som de inte hade använt under det senaste året. Detta visar hur lätt det är att garderoben blir rörig och underutnyttjad utan ett ordentligt planeringssystem.

Gratis mallar för klädplanering i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för klädplanering?

När du väljer en bra mall för klädplanering ska du se till att den gör din klädplanering enkel och inte känns som ännu en uppgift att hantera.

Här är vad som verkligen skiljer en användbar mall från en som är lätt att glömma👇

Snygg garderobsorganisation : Låter dig kategorisera dina kläder efter typ, säsong, färg eller tillfälle.

Enkel klädplanering i förväg : Gör det möjligt för dig att planera dina outfits för kommande dagar, evenemang eller veckor, istället för att bestämma i sista minuten.

Spårning av återanvändning av kläder : Visar vad du redan har haft på dig, vilket gör det lättare att variera kläderna och undvika upprepningar.

Flexibla vyer : Gör det möjligt att växla mellan lista, kalender eller tavla beroende på hur du vill planera visuellt.

Anpassningsbara fält som är viktiga : Stöder detaljer som väder, klädkod, humör eller accessoarer utan att komplicera saker och ting.

Snabba uppdateringar när planerna ändras : Gör det enkelt att byta kläder, lägga till nya plagg eller justera planerna när ditt schema ändras.

Anpassas efter din livsstil : Fungerar lika bra för vardagsplagg som för evenemang eller kundstyling.

Ingen installation krävs: Levereras färdig att använda så att du kan börja planera direkt.

Gratis mallar för klädplanering

Att planera outfits i huvudet fungerar... tills det inte fungerar längre. Vid någon punkt kommer du att behöva ett system som kan hålla ordning på saker och ting åt dig. Och det är där ClickUp spelar en viktig roll.

ClickUp ger dig flexibiliteten att förvandla din klädplanering till ett repeterbart arbetsflöde. Med detta verktyg kan du göra flera saker: planera kläder efter dag eller tillfälle, spåra vad du har haft på dig, spara favoritkombinationer och visa allt i listor, kalendrar eller tavlor.

Det erbjuder också gratis mallar för klädplanering som faktiskt gör din klädplanering stressfri. Varje mall är redo att användas och helt anpassningsbar, så att du kan börja planera dina kläder så fort inspirationen slår till.

1. ClickUp-mall för daglig planering

Hämta gratis mall Planera dagliga klädrelaterade uppgifter och hantera personliga att göra-listor effektivt med ClickUps mall för daglig planering.

ClickUps mall för daglig planering kan även fungera som ett smart system för att planera dina outfits genom att separera dina vanliga outfits från engångsbehov. Allt finns i en mapp för daglig planering, så att dina klädplaner förblir organiserade tillsammans med din dag.

Du kan använda den för att spåra återkommande klädrutiner, som arbetskläder, gymkläder, vardagliga kläder eller veckovisa klädbyten, vilket hjälper dig att undvika upprepningar och utnyttja din garderob bättre. Mallen fungerar också bra för engångsbehov, som att planera kläder för evenemang, resor, möten, tvättdagar eller shoppingpåminnelser.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Växla mellan list-, tavel- och kalendervyer för att planera dina outfits efter dag eller tillfälle.

Kategorisera kläder med hjälp av en rullgardinsmeny (Arbete, Fritid, Gym, Fest, Resa osv.).

Spåra hur ofta du använder samma outfit med en räknare som visar hur många dagar du har använt den outfitten.

Organisera klädrelaterade uppgifter efter förfallodatum med en att göra-lista som automatiskt grupperar poster i Förfallna, Idag och Imorgon.

Skriv ner viktiga detaljer i anteckningsfältet för accessoarer, skor, väderinformation eller stylingpåminnelser.

✅ Perfekt för: Alla som vill planera sina dagliga outfits tillsammans med personliga uppgifter och hantera engångsbehov av outfits.

⚡ Mallarkiv: Om du gillar att använda en dagplanering för att planera dina outfits erbjuder ClickUp ett komplett bibliotek med gratis mallar för dagplanering som är utformade för olika planeringsstilar. Från grundläggande planeringskalendrar baserade på att-göra-listor till tidsblockerade och vanebaserade layouter kan du enkelt välja en som passar hur du planerar din dag och dina outfits.

2. ClickUp-mall för veckoplanering

Hämta gratis mall Planera veckans outfits visuellt per dag, organisera dina looks med hjälp av färgkodade anteckningar och justera enkelt dina outfitplaner med ClickUps mall för veckoplanering.

Om du någonsin har undrat hur du ska planera din vecka utan att behöva fundera för mycket på vad du ska ha på dig varje dag, erbjuder ClickUps veckoplaneringsmall en layout i whiteboard-stil som visar alla sju dagar i veckan i fasta kolumner, vilket gör det enkelt att planera kläder i förväg för arbetsdagar, gympass, utflykter eller speciella tillfällen.

Eftersom allt på tavlan är flyttbart kan du snabbt byta kläder om planerna ändras eller balansera stressiga dagar med enklare looks.

Du kan även färgkoda olika typer av kläder, till exempel kontorskläder, fritidskläder, träningskläder eller festkläder. På så sätt kan du se hela veckans klädplan på ett ögonblick. Med månads- och veckovalet kan du planera kläder för resor eller fullspäckade scheman.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera och justera kläder enkelt genom att använda klisterlappar för varje dag och dra dem över veckan när planer eller tillfällen ändras.

Återanvänd outfitidéer genom att duplicera klisterlappar för återkommande looks, som kontorskläder eller vardagliga stilar.

Lägg till inspiration till dina outfits genom att ladda upp bilder på kläder, accessoarer eller sparade looks för att visuellt planera din vecka.

Markera viktiga outfits och påminnelser med hjälp av prioritets- och anteckningssektionen för måste-ha-looks eller vädertips.

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma och modeentusiaster som vill ha ett visuellt sätt att förbereda sin styling.

💡 Proffstips: Det blir mycket enklare att välja kläder när du bokstavligen kan se hela veckan på ett ögonblick. ClickUp Whiteboards ger dig ett interaktivt utrymme där du kan planera klädidéer, mixa och matcha klädesplagg och planera looks för veckan eller kommande evenemang. Planera dina outfitidéer visuellt med ClickUp Whiteboards. Du kan dra och släppa klädkort, gruppera looks efter dag eller tillfälle, lägga till anteckningar om accessoarer eller väder och omorganisera planerna direkt när något ändras. När du är klar med planeringen kan du omvandla dina klädidéer till uppgifter eller länka dem direkt till din planerare.

3. ClickUp-mall för månadsplanering

Hämta gratis mall Planera och följ upp månatliga klädscheman och organisera dina looks efter prioritet och datum i en strukturerad lista med hjälp av ClickUps månadsplanerarmall.

ClickUps månadsplanerare fungerar som ett enda kontrollcenter för planering av dina outfits för hela månaden. Mallen har flera vyer, som var och en hjälper till med olika delar av outfitplaneringen.

I listvyn kan du till exempel se dagens outfits i en lista, grupperade efter tidsramar som Idag, Kommande eller Försenade, med utrymme för att lägga till outfitstyp, prioritet och stylinganteckningar. Och med kalendervyn kan du se hela månaden på ett ögonblick för att planera outfits kring möten, evenemang, resor eller hektiska veckor.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Upptäck klädmönster med färgkodade klädtyper, vilket gör det enkelt att se veckor med många evenemang eller upprepade looks.

Justera dina outfitplaner genom att flytta outfitkort utan att störa din övergripande månadsplan.

Prioritera kläder med hjälp av nivåer som Viktigt, Vanligt eller Valfritt för att fokusera på viktiga dagar först.

Lägg till stylingkontext med anteckningar om accessoarer, skor, väderinformation eller inspirationslänkar.

✅ Perfekt för: Studenter, modeentusiaster eller stylister som vill organisera sin garderob och undvika stress med styling i sista minuten under hela månaden.

💡 Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain för att planera outfits åt dig själv. Att planera kläder handlar mindre om att förvara kläder och mer om att minska den mentala belastningen. Det är här ClickUp Brain kommer in i bilden. Istället för att manuellt fundera ut klädkombinationer eller planera looks för veckan kan du be Brain att göra grovjobbet. Be ClickUp Brain att ”Skapa outfitidéer åt mig för de kommande 5 arbetsdagarna. Se till att de passar vädret och undvik att upprepa outfits.” Använd ClickUp Brain för att planera dina outfits

4. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Hämta gratis mall Planera klädrelaterade rutiner för morgon, eftermiddag och kväll, och följ upp dagliga stylinguppgifter med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Istället för att fundera på kläder i farten och känna dig stressad varje morgon, hjälper ClickUps mall för dagliga att göra-listor dig att planera klädrelaterade uppgifter på ett sätt som passar ditt verkliga liv.

Den är uppbyggd kring rutiner och små åtgärder och följer ett containersystem där din klädplanering är uppdelad i tre olika block: morgonrutin, eftermiddagsrutin och kvällsrutin.

Morgonrutinen hjälper dig att börja dagen väl förberedd, till exempel genom att kolla vädret, välja kläder, stryka kläder eller välja accessoarer. Eftermiddags- och kvällsrutinerna är till för praktiska stylinguppgifter som tvätt, kemtvätt, shoppingpåminnelser eller förberedelser inför kommande evenemang.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Lägg till platser till kläderna genom att tagga var du kommer att bära dem, till exempel på kontoret, gymmet, festen eller när du gör ärenden.

Prioritera klädförberedelserna med hjälp av deluppgifter för att markera vad som är brådskande (tvätt, strykning, ändringar) och vad som kan vänta.

Följ upprepbara klädrutiner med checklistor för accessoarer, skor, skönhetsvård och väderkontroller.

Bifoga referenser till dina outfits genom att lägga till foton, inspirerande skärmdumpar, shoppinglänkar eller stylinganteckningar på ett och samma ställe.

✅ Perfekt för: Modemedvetna planerare som vill hålla koll på sina stylinguppgifter och känna sig säkra på vad de ska ha på sig varje dag.

🎉 Rolig fakta: Enligt en rapport från Harris Poll säger 48 % av de anställda amerikanerna att deras arbetsplatser anordnar regelbundna, årliga julfester. Det betyder att det finns en god chans att du behöver planera minst en outfit för kontorsfesten varje år. Från festliga teman till halvformella middagar – kontorsevenemang kommer ofta med outtalade förväntningar på klädseln. Att tänka igenom din outfit i god tid hjälper dig att matcha stämningen och känna dig säker på dagen. Om du letar efter idéer till kontorsfester, glöm inte att planera din outfit tillsammans med evenemanget. Det gör hela upplevelsen smidigare.

📚 Läs mer: Nyfiken på smartare planeringsverktyg? Utforska populära digitala planeringsappar och hur de används.

5. ClickUps mall för veckochecklista

Hämta gratis mall Organisera veckans klädplanering och följ upp förberedelserna med hjälp av ClickUps mall för veckolista.

ClickUps mall för veckochecklista hjälper dig att hantera all din klädplanering i en veckochecklista. Du kan lägga till dina dagliga outfits, påminnelser om tvätt, shoppinguppgifter, evenemangslooks eller förberedelser och sedan visa dem i olika format beroende på vad som känns enklast att planera med.

I listvyn grupperas dina kläduppgifter efter veckodag, så att du tydligt kan se vad du behöver ha på dig eller förbereda. I kalendervyn visas samma klädplaner i en veckokalender, vilket hjälper dig att upptäcka om för mycket klädförberedelser hamnar på en och samma dag och flytta runt saker i god tid.

I kalendervyn stöder mallen även filter som gör att du kan fokusera på specifika saker, till exempel bara jobbutstyrsel eller helgkläder, utan att behöva skapa separata listor.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Kategorisera kläder efter typ (arbete, fritid, gym, evenemang, resor) för att se hur din vecka ser ut.

Spåra klädrutiner eller förberedelsevanor med hjälp av ett streckfält för att upprätthålla konsekvens.

Reflektera över hur säker eller bekväm du kände dig i en outfit med hjälp av ett betygssystem.

Granska färdiga outfitplaner för att förbättra balansen och stylingvalen nästa vecka.

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma och stilmedvetna personer som vill hålla koll på sina förberedelser och reflektera över vad som fungerade (eller inte fungerade) för att förbättra sina klädval.

💡 Proffstips: Dela upp planeringen av kläder i enkla, genomförbara uppgifter med ClickUp Tasks. Att planera kläder innebär ofta mer än bara att välja kläder. Från att kolla vädret till att planera looks för evenemang eller resor – små detaljer glöms ofta bort när man planerar. Hantera dina klädrelaterade uppgifter med ClickUp Tasks.

6. ClickUp-mall för kalenderplanering

Hämta gratis mall Planera kläder efter datum i en månadskalender och anpassa utseendet efter evenemang och resedagar med ClickUps kalenderplaneringsmall.

ClickUps kalenderplaneringsmall hjälper dig att organisera dina klädval under en månad.

Den huvudsakliga månadskalendern visar dina outfits på de exakta datum då du kommer att bära dem, vilket gör det enkelt att upptäcka hektiska veckor eller viktiga dagar som kräver extra planering. Sammanfattningslistan fungerar som en huvudchecklista där du kan spåra statusen för varje outfit eller förberedande uppgift, till exempel planerad, klar eller slutförd.

Det finns också en budgetspårare som hjälper dig att hålla koll på klädrelaterade utgifter som shopping, skräddarsydda kläder eller kemtvätt genom att notera planerade kostnader och faktiska utgifter på ett och samma ställe.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Bifoga räkningar, kvitton eller skärmdumpar för shopping, skräddarsydda kläder eller kemtvätt så att alla klädutgifter hålls samlade.

Se outfits och förberedande uppgifter på en tidslinje för att förstå varaktighet, överlappningar och beroenden.

Fördela ansvaret för klädförberedelserna (shopping, strykning, ändringar) och utse en person som ansvarig.

Sätt upp mål som kläder för olika evenemang eller en månatlig garderobsbudget och följ enkelt dina framsteg.

✅ Perfekt för: Alla som vill planera sina outfits i en månadskalender och hålla koll på sina klädutgifter.

⚡ Mallarkiv: Om du gillar att planera outfits i en kalender kommer du att älska ClickUps samling av söta kalendermallar. Dessa mallar kombinerar rena layouter med visuellt tilltalande design, vilket gör det roligare att planera outfits och evenemang efter datum.

7. ClickUp-mall för kläddesign

Hämta gratis mall Hantera stylinguppgifter och följ utvecklingen från idé till färdig produkt med hjälp av ClickUps mall för kläddesign.

Om du behöver ett färdigt system som är särskilt utformat för arbetsflöden inom mode och kläddesign, då är ClickUps mall för kläddesign precis vad du behöver.

I konceptfasen bestämmer du dig för klädselns övergripande utseende och känsla, till exempel tema, stil och inspiration. Denna fas hjälper dig att ta det lugnt och tänka efter innan du sätter igång.

Därefter kommer fasen Pågående, där du slutför detaljer som färger, tyger, silhuetter, stylingelement och väljer ut klädidéer som du gillar. Slutligen visar fasen Slutfört vad som är klart och godkänt, till exempel slutgiltiga klädlooker, prover, budgetar eller research.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Lägg till sammanhang till kläduppgifterna genom att ange prioriteringar, deadlines och anteckningar, så att viktiga looks och förberedelser får uppmärksamhet först.

Se hela tidsplanen för klädplaneringen över veckor och månader för att upptäcka förseningar eller saknade steg i ett tidigt skede.

Samla inspiration genom att spara Vogue-referenser och kreativ research direkt i projektet.

Dela upp komplexa klädprojekt i deluppgifter för provning, passform, revideringar och slutgiltiga godkännanden för att hålla koll på varje steg.

✅ Perfekt för: Modedesigners, klädmärken, stylister och kreativa team som vill ha ett systematiskt sätt att planera outfits.

💡 Proffstips: Gör en liten lista med 10 outfits som du kan ha på dig när som helst utan att behöva tänka efter. Det bör vara looks som du redan vet fungerar bra och som du känner dig bekväm i. En enkel kombination kan vara: Tre klädkombinationer som passar på jobbet

Tre avslappnade, vardagliga looks

Två festliga eller tillfälliga outfits

Två alternativ för en "lat dag utan att kompromissa med stilen" Ha listan till hands så att du snabbt kan välja en outfit på stressiga morgnar eller när du har sista minuten-planer.

8. ClickUp-mall för semesterchecklista

Hämta gratis mall Hantera planeringen av semesterkläder, packningslistor och resekläder med ClickUps mall för semesterchecklista.

Att planera en semester är stressigt nog, och att fundera på vad man ska ha på sig borde inte göra det ännu mer stressigt. ClickUps mall för semesterchecklista ger dig ett ställe där du kan planera kläder och packning i förväg, så att du kan resa utan stress.

I vyn Artikellista visas allt du behöver packa, snyggt grupperat i kategorier som kläder, personliga föremål, dokument, prylar, hälsa och mer. Istället för att skriva något vagt som ”kläder” kan du lägga till specifika klädesplagg som jackor, jeans, badkläder, skor eller accessoarer, var och en med sin egen kvantitet.

Dessutom hjälper anpassade fält dig att märka artiklar baserat på typ av resa, till exempel strand, camping eller bilresa, så att du bara packar det du verkligen behöver.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Fokusera bara på de plagg som fortfarande behöver köpas, grupperade efter prioritet, så att de mest brådskande inköpen syns tydligt.

Spåra packningsprocessen enkelt med steg som Att köpa, Att packa, Packar och Packat.

Anpassa artikeltyper och resekategorier så att de passar alla semestertyper och resmål.

✅ Perfekt för: Resenärer som vill hålla koll på sina kläder och shopping

9. ClickUp-mall för bröllopsplanering

Hämta gratis mall Organisera planeringen av bröllopsoutfits genom att hålla koll på budgetar, teman, platser och outfituppgifter för varje ceremoni med hjälp av ClickUps mall för bröllopsplanering.

Bröllopsplanering ser romantiskt ut på Instagram, tills du inser att din hjärna har förvandlats till en vandrande att göra-lista över vad du ska ha på dig vid varje tillfälle. ClickUps mall för bröllopsplanering samlar all information du behöver för att planera dina bröllopskläder och stylingdetaljer.

Från bröllopskläder till familjens utseende, funktioner, passform och accessoarer – allt finns nedskrivet och synligt. Du kan se dina framsteg när kläduppgifterna blir klara, vilket gör planeringen mer kontrollerad och mindre stressig.

Du kan anteckna bröllopets stil, tema och plats för att hålla klädvalen konsekventa, och sedan dela upp allt i steg som att välja modeller, boka provningar, slutföra accessoarer och bekräfta kläder för varje evenemang.

Mallen håller också koll på din klädbudget medan du planerar, så att inköp och bokningar inte spårar ur.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Prioritera kläduppgifter och deadlines så att du vet vilka looks, provningar eller inköp som behöver uppmärksammas först.

Dela upp planeringen av kläder i checklistor för att hantera design, passform, accessoarer och godkännanden steg för steg.

Länka kläduppgifterna i rätt ordning så att val, provningar och slutliga looks går smidigt utan stress i sista minuten.

✅ Perfekt för: Par som vill planera alla sina bröllopskläder steg för steg på ett stressfritt sätt, med hänsyn till stil, budget, tema och klädtyp.

📚 Läs mer: Lär dig hur du använder AI för evenemangsplanering för att hantera komplexa evenemang som bröllop, där flera outfits, tidsplaner, funktioner och beslut måste vara perfekt synkroniserade.

10. ClickUp-mall för semesterplanering

Hämta gratis mall Planera dina semesterkläder enkelt genom att spåra resdatum och evenemangsspecifika looks på ett och samma ställe med ClickUps semesterplanerarmall.

ClickUps mall för semesterplanering kan användas som ett system för att planera och schemalägga kläder, särskilt när du vill planera kläder inför helgdagar, semestrar, resor eller speciella tillfällen. Mallen innehåller två listvyer som fungerar som överskådliga tabeller där varje klädplanering blir en rad.

En lista kan användas för att spåra klädstatus, och en annan lista kan användas för att gruppera kläder efter typ. Detta hjälper dig att skilja vardagskläder från festkläder utan att behöva skapa flera planerare.

Det finns också en kalendervy som visar alla dina outfits uppställda efter datum, så att du snabbt kan se vad du ska ha på dig varje dag i månaden. Om planerna ändras kan du enkelt dra och släppa en outfit till ett nytt datum eller justera hur länge den behövs.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Håll koll på om en outfit är klar, fortfarande planeras eller behöver ändras.

Organisera kläder efter tillfälle eller typ så att inget viktigt överlappar eller missas.

Lägg till klädplaner genom ett repeterbart system istället för att skriva om listor varje gång.

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma och modeentusiaster som vill ha ett kalenderbaserat sätt att planera sina outfits.

⭐ Bonus: Idéer till semesterkläder dyker ofta upp när du packar eller bläddrar igenom Instagram på språng. Istället för att stanna upp för att skriva, kan du bara säga det högt. Med Talk to Text ClickUp BrainGPT kan du fånga upp idéer till outfits direkt när de dyker upp . Du kan: Diktat klädidéer handsfree medan du packar eller reser.

Anteckna sista minuten-ändringar av semester- eller evenemangslooken innan du glömmer bort dem.

Spara stylinganteckningar som accessoarer, idéer för lager-på-lager-klädsel eller reservkläder när du är på språng. Allt du säger omvandlas omedelbart till text i din planerare. Perfekt när du planerar outfits inför ett fullspäckat reseschema eller festliga evenemang.

11. ClickUp-mall för att sätta upp mål för personliga livsstilsval

Hämta gratis mall Förvandla mål relaterade till kläder, som att klä dig snyggare, planera din look i förväg eller minska shopping, till spårbara SMART-mål med ClickUps mall för att sätta upp mål för personliga livsstilsval.

Om du funderar på saker som ”Jag vill klä mig snyggare” eller ”Jag borde organisera min garderob”, hjälper ClickUps mall för att sätta upp personliga livsstilsmål dig att omvandla dina vaga intentioner till realistiska och mätbara SMART-mål för din garderob.

Du får en central översikt där alla dina mål för styling, garderob och klädplanering samlas. Varje gång du skapar ett mål visas det här som ett målkort med alla viktiga detaljer bifogade.

Kärnan i mallen är SMART-målarket, som hjälper dig att tänka igenom dina klädmål genom att ställa rätt frågor, till exempel vad du vill förbättra (dagliga kläder, styling för evenemang, garderobsorganisation), när du vill uppnå det och hur du vet att du gör framsteg.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa ett slutgiltigt SMART-mål för kläder, till exempel att planera kläder en vecka i förväg, minska upprepningen av kläder eller bygga en kapselgarderob inom en viss tid.

Följ framstegen visuellt genom att flytta klädmålen mellan olika stadier, såsom "off track", "on track" eller "crushing it".

Använd en inbyggd visuell guide för att förstå och skriva bättre, mer realistiska mål för dina outfits utan extern hjälp.

✅ Perfekt för: Studenter och stylister som vill omvandla vaga modemål till spårbara planer som de faktiskt kan hålla sig till.

📚 Läs mer: Upptäck hur du skapar en livsplan och anpassar små dagliga mål till större personliga prioriteringar.

12. Mall för garderobsinventering från Template. Net

Mallen Wardrobe Inventory Template by Template. Net hjälper dig att se hela din garderob på papper så att du slipper gissa vad du äger. Den ger dig en tydlig bild av vad du har mycket av, vad du knappt har, vad som fortfarande är bärbart och vad som behöver repareras eller bytas ut.

Strax under rubriken finns ett avsnitt med detaljer där du kan notera vem som har sammanställt inventeringen och när den senast uppdaterades. Detta spelar en viktig roll i planeringen av kläder, eftersom garderober förändras ofta: nya kläder läggs till, vissa plagg slits ut och andra tas bort.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd huvudinventeringstabellen som en strukturerad checklista där varje klädesplagg listas för enkel planering av kläder.

Gruppera kläderna i kategorier som överdelar, underdelar, klänningar, skor och accessoarer för att undvika röra i garderoben.

Beskriv varje plagg noggrant (färg, typ, stil, material eller passform) så att du kan känna igen det direkt när du planerar dina outfits.

Spåra kvantiteter för att upptäcka dubbletter och luckor i din garderob innan du handlar.

Gör anteckningar för att uppdatera artiklar regelbundet, spåra reparationer eller ändringar och planera shopping utifrån dina verkliga garderobsbehov.

✅ Perfekt för: Alla som vill ha en tydlig översikt över sin garderob, artikel för artikel, för att förstå vad de äger och planera outfits eller shoppingbeslut baserat på det faktiska innehållet.

Vilken mall för klädplanering ska du välja? Om du bygger upp ett garderobssystem (eller stylar andra) → Månadsplanerare + Garderobsinventering

Om du vill sluta fundera varje morgon → Daglig planerare eller Daglig att göra-lista

Om du vill ha en tydlig veckoplanering → Veckoplanerare eller Veckolista

Om du planerar kring evenemang + resor → Kalenderplanerare, Semesterplanerare, Semesterchecklista

Gör klädplaneringen enkel med ClickUp

Att planera kläder ska inte vara en daglig huvudvärk. När du har ett system på plats blir det enkelt och överraskande smidigt att bestämma vad du ska ha på dig.

ClickUps mallar för outfitplanerare hjälper dig att styla dina looks, hålla ordning på din garderob och återanvända dina favoritkläder utan att behöva fundera för mycket. Allt finns och uppdateras på ett och samma ställe och smälter in i din rutin utan extra ansträngning.

Du behöver inte heller ställa in något från grunden. Varje mall är redo att användas och fungerar i ett gratis ClickUp-arbetsområde.

Registrera dig på ClickUp idag och börja använda dessa mallar för klädplanering gratis.

Vanliga frågor

En mall för klädplanering är ett färdigt system för att planera vad du ska ha på dig per dag, evenemang eller säsong. Den hjälper dig att organisera plagg, skapa klädkombinationer och hålla koll på vad du har haft på dig tidigare.

Börja med 10 favoritkläder, planera in dem i en veckokalender och växla mellan dem. Använd fälten "Väder" och "Tillfälle" så att du inte behöver bestämma dig varje dag.

Använd veckoplaneringsmallen för att planera rotationer och kalendermallen om ditt schema innehåller möten, resor eller förändringar i klädkoden.

Lägg till ett enkelt anpassat fält som "Senast buren" eller "Buren denna vecka?" och uppdatera det när du bär klädseln. Veckovisa genomgångar hjälper dig att undvika oavsiktliga upprepningar.

Ja. Kombinera en garderobsförteckning (plagg + kategorier) med en outfitkalender (outfits efter datum). Koppla outfits till plagguppgifter om du vill ha mer detaljerad spårning.

Använd ClickUp Brain med en uppmaning som: ”Skapa 5 arbetsoutfits för nästa vecka med neutrala färger, en accentfärg och inga upprepningar. ” Spara sedan alternativen som uppgifter.