Gratis mallar för skiftande manus för att strukturera din önskade verklighet

Kom ihåg att under COVID-19-lockdownen vände sig många människor till subliminals på YouTube för att förändra sin verklighet genom att sätta upp intentioner och lyssna dagligen. Idén var enkel: välj vad du vill förändra i din kropp, hälsa, karriär eller kärleksliv; ge det tid och uppmärksamhet; och låt ett stadigt fokus göra sitt arbete.

Ett skiftningsmanus tar samma hopp och ger det struktur. Det är en skriftlig plan för din önskade verklighet: vem du är där, hur den världen fungerar, människorna omkring dig och säkerhetsgrunderna som ett säkerhetsord och en väckningsregel.

Tänk på det som en lugn checklista plus en historia du tror på. Varje session ger vägledning istället för gissningar, vilket hjälper dig att känna dig trygg och ha kontroll.

I den här guiden hittar du de bästa alternativen, inklusive en kopieringsklar Reality Shifting Script-mall och enkla tips för att hålla din mall ren och fokuserad på det som verkligen behövs.

De 11 bästa mallarna för skiftande manus i korthet:

Här är en översiktlig tabell över alla ClickUp - och Google Docs-mallar för verklighetsförändrande manus som finns i denna guide:

Vad är Shifting Script-mallar?

Ett manus är en fysisk kopia av din önskade verklighet. Det är så att du kan förverkliga den exakta och specifika verklighet du vill skifta till... Genom att skriva ett manus väljer du vilken verklighet du vill skifta till, inte skapar den.

Denna kommentar från Reddit förklarar vad ett skiftningsmanus är.

En mall för förändringsskript är däremot ett strukturerat dokument som registrerar detaljer om din DR (önskad verklighet) så att varje förändring följer tydliga regler. Den listar identitet, miljö, vänner och familj, hus eller plats och gränser som stödjer kontroll och säkerhet.

En mall för reality-shifting script är en mer vägledande version av den planen.

Den innehåller de viktigaste detaljerna samt uppmaningar om ett säkerhetsord, en väckningsregel, val av tidsflöde och korta bekräftelser eller ankare. Tänk på det som samma manus med inbyggda hjälpsamma påminnelser, så att du kan fokusera på det som behövs istället för att jonglera med tio flikar eller spridda anteckningar.

Vad kännetecknar en bra mall för skiftningsmanus?

En mall för skiftande manus ger en repeterbar struktur så att din praktik blir konsekvent, rationell och spårbar över tid och sessioner.

Här är vad som specifikt gör en mall användbar:

✅ Tydliga kärnfält för identitet, DR-inställningar, personer, mål och regler så att varje skriptsession blir konsekvent och lätt att granska.

✅ Inbyggd säkerhetsstruktur med säkerhetsord, väckningsregel och kontrolluttalanden så att fokus ligger på skiftet snarare än på osäkerhet.

✅ Modulsidor som du snabbt kan lägga till, redigera eller ta bort i Notion eller en webbläsare och dela med vänner för feedback.

✅ Kompakta affirmationer, tidsflöde och scenprompter så att sidan förblir ren, endast nödvändiga detaljer finns kvar och manuset hjälper dig att nå ditt mål.

De 11 bästa mallarna för skiftande manus

De flesta som byter skift börjar inte med en perfekt plan. De samlar anteckningar, en favoritlista med underordnade och några bekräftelser, och försöker sedan hålla allt i huvudet. Så skiftningsmanus faller snabbt sönder.

Innan du vet ordet av har ”Jag kommer ihåg det” tagit den tid du behövde för att bygga upp den verklighet du faktiskt vill ha. Det är Work Sprawl som spelar in.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar allt på ett ställe: samla dina mallar och ledtrådar på ett ställe, fäst säkerhetsordet och väckningsfrasen, länka personer du älskar till scener, lägg till en snabb kroppskontroll och dela, redigera och återanvänd en ren sida.

✨Resultat: Mer kontroll och en smidigare förändring – bara det som behövs, precis där du behöver det.

Varje val nedan har fått sin plats tack vare sin tydliga struktur och praktiska användbarhet. Välj den mall för verklighetsförändrande manus som passar din stil och justera sedan manuset efter hand tills det hjälper dig att nå konsekventa resultat!

1. ClickUp-mall för målsättning

Få en gratis mall Anteckna vad som hjälper dig att nå dina mål, vilka personer du träffat och vad du behöver justera härnäst med ClickUps mall för målsättning.

Tre av tio amerikaner gjorde minst ett nyårslöfte 2024, och de flesta höll fast vid det i en månad. Det är inte så vi föreställer oss att ett helt år ska se ut, men det är verkligheten utan realistiska mål.

ClickUps SMART Goals Template förvandlar en Shifting Script Template till en levande plan som du kan öppna i en webbläsare, redigera snabbt och dela med vänner. Du kan kartlägga dina mål för att kartlägga DR-resultat, bifoga uppgifter för scenförberedelser och bekräftelser samt ställa in påminnelser för avkoppling eller väckningssignaler.

Använd anpassade fält för att skriva identitet, personlighet och husdetaljer, och lägg till säkerhetsdetaljer som ditt säkerhetsord, väckningsregel och tidsflöde. Förvandla "skift" från en vag förhoppning till specifika steg som du granskar efter varje session.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra DR-mål med SMART-mål, milstolpar och statusar så att varje skriptsession förblir konsekvent och goda resultat syns över tid.

Lagra säkerhetsord, väckningsvillkor och kontrolluttalanden tillsammans med bekräftelser och scenprompter för snabb genomgång före skiftbyte.

Dela mallen med vänner eller familj för att hålla dig ansvarig så att intentionerna inte bleknar efter den första veckan.

Lägg till anteckningar i Notion-stil för fälten identitet, hus, trollstav och personer, så att manuset förblir överskådligt medan du förfinar endast det som behövs.

✨ Perfekt för: Shifters som vill ha en strukturerad mall för skiftningsmanus kopplad till SMART-milstolpar, veckovisa avstämningar och mild ansvarighet.

👀 Kul fakta: Stora mål som fastnat i dagdrömmande läge? Prova mental kontrast + om-då-planer (MCII/WOOP) – föreställ dig vinsten, namnge det troliga hindret och skriv sedan ditt ”om klockan är 9:30, då ska jag…”-manöver. Det ökar pålitligt genomförandet eftersom när/då förvandlar intentioner till steg.

2. ClickUp Vision Board-mall

Få en gratis mall Behåll en minimal version för snabba sessioner och en detaljerad tavla för djupgående arbete via ClickUp Vision Board Template.

Psykologer konstaterar att visionstavlor kan hjälpa människor att klargöra meningsfulla mål och upprätthålla motivationen genom visuella signaler, särskilt när de kombineras med handling. ClickUp Vision Board Template förvandlar dina DR-bilder till ett praktiskt ritual före skiftet.

Så här fungerar det: Fäst scener för platser, hus och personer; lägg till bildtexter som speglar ditt manus; och gruppera bilder efter identitet, daglig rutin och första ankomstögonblick. Öppna den i din webbläsare eller ClickUp-arbetsflöde innan du börjar. Granska bekräftelserna och behåll endast det som behövs så att sidan förblir ren och lätt att redigera och dela.

Anpassa sedan bilderna efter säkerhetsordet, väckningsregeln och kontrolluttalanden. Arkivera med tiden det som hjälper och byt ut bilderna så att tavlan utvecklas tillsammans med ditt manus utan att bli rörig.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Förbered varje skift genom att gå igenom DR-scener, ankomstsignaler och stödjande bekräftelser så att uppmärksamheten är lugn och fokuserad innan du börjar.

Koppla bilder direkt till manusfält som identitet, hem, vänner och familj så att bilder och text förstärker varandra för god konsekvens.

Dela tavlan med personer du litar på för lätt ansvarsskyldighet, och lägg sedan till reflektioner efter sessionerna för att spåra vad som hjälper och vad som behöver ändras nästa gång.

✨ Perfekt för: Visuella tänkare som behöver en mall för reality-shifting-manus förstärkt med scener, ledtrådar och bekräftelser som de kan gå igenom före skiftet.

Om du är bättre på att prata än att skriva kan du använda Voice to Text för att logga hur din kropp kändes, och ClickUp Brain arkiverar det under samma checklista.

Om du hoppar över ett steg föreslår ClickUp Brain en mindre ersättning så att du fortfarande kan avsluta i tid och hålla din sträcka igång.

Under veckan sammanfattar ClickUp Brain vad som faktiskt hjälpte och föreslår en justering för nästa session.

3. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få en gratis mall Omvandla DR-resultat till mätbara veckovisa steg med status och milstolpar med hjälp av ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

År 2024 deltog mindre än hälften av de anställda i USA i utbildning för att utveckla nya färdigheter, vilket visar hur lätt det är att vilja utvecklas men tappa motivationen utan en plan.

ClickUp Personal Development Plan ger dig en kvartalsöversikt, veckostatistik och reflektioner så att framstegen känns verkliga, inte slumpmässiga. Du skriver ner identitetsarbete och personlighetsanteckningar en gång, och granskar dem sedan snabbt före varje session för att hålla sidan ren.

Nu är det dags att sätta igång. Omvandla DR-målen till små beteenden som du kan följa upp i tidsblock. Lägg till en rutin före skiftet, logga hur kroppen kändes och notera vad som hjälper dig att vara närvarande.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Ha en checklista före skiftet för vatten, andning och signaler så att kroppen är stabil och manuset känns lättare att följa.

Registrera säkerhetsinformation som säkerhetsord, väckningsvillkor och gränser i samma vy så att kontrollbeslut kan fattas snabbt och tillförlitligt.

Granska kvartalsnoteringar, spåra framgångar och justera Reality Shifting Script-mallen så att du bara behåller det som behövs och slänger det som är överflödigt.

✨ Perfekt för: Shifters och studenter som vill ha en strukturerad veckoplan som leder till repeterbara åtgärder med tydliga mål, säkerhetsanvisningar och mild ansvarsskyldighet.

4. ClickUp-mall för milstolpsdiagram

Få en gratis mall Lägg till anteckningar om vad som fungerade och vad som behöver justeras inför nästa skift med ClickUp Milestone Chart Template.

Om Super Mario-nivåerna har lärt oss något, så är det att tydliga kontrollpunkter håller dig igång. Med ClickUp Milestone Chart Template kan du planera ankomst, första scenen, första lektionen eller jobbet, första samtalet med vänner och en försiktig kontroll av din väckningsregel som tydliga kontrollpunkter.

Du kan gruppera uppgifter under varje milstolpe, ställa in förfallodatum som överensstämmer med tidsflödet och bifoga anteckningar från ditt manus för personlighet, hem och familjekontext. Kombinera det med din Reality Shifting Script Template för att lägga till ett säkerhetsord och kontrolluttalanden till den milstolpe där de är mest relevanta.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skissera DR-kontrollpunkter såsom ankomst, första dagen, inställning av utrustning och viktiga personer du vill träffa, så att manuset blir en vägledning snarare än en vag plan.

Koppla varje milstolpe till en kort scenprompt, affirmationer och ditt vakna tillstånd, så att säkerheten finns bredvid åtgärden istället för i ett separat dokument.

Spåra framsteg över tid och redigera milstolparna allteftersom ditt manus utvecklas, behåll bara det som behövs så att oordning aldrig hindrar fokuseringen.

✨ Perfekt för: Shifters som vill ha checkpoint-baserade framsteg och spårbara steg med säkerhetstips och mild ansvarighet.

👀 Kul fakta: Har du någonsin märkt att du ökar farten när mållinjen närmar sig? Det är målsättningsgradienteffekten – din motivation ökar när framstegen blir synliga. Namnge dina delmål (tänk ”Ankomst → Första klass → Första samtalet”) så att din hjärna vet vad den strävar efter.

5. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få en gratis mall Märk ögonblick av tacksamhet och redigera rutinen efterhand som din personlighet och dina mål utvecklas med hjälp av ClickUp Personal Habit Tracker Template.

De flesta som byter jobb känner sig splittrade inför en session och hoppar mellan ett manus, vatten, belysning och ett dussin flikar. Här är hur ClickUp Personal Habit Tracker Template kan hjälpa till.

Med mallen kan du lista små åtgärder som passar in i din DR, till exempel en minuts scenrepetition, en kort bekräftelse och en snabb genomgång av säkerhetsordet och väckningsregeln. Du ser streck, behåller det som behövs och sidan förblir ren så att du kommer fram med mindre friktion. När saker känns fel lägger du till en mild korrigering och granskar vad som hjälper vid rätt tidpunkt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en rutin före skiftet som värmer upp kroppen, lugnar sinnet och håller fokus på det DR du vill uppnå.

Koppla vanor till manusledtrådar för identitet, hem och människor, så att övningen speglar den scen du planerar att gå in i.

Håll säkerheten i åtanke genom att titta på säkerhetsordet och väckningsregeln under förberedelserna så att kontrollen känns stabil, inte påtvingad.

Dela trackern med vänner, gå igenom vad som var bra efter varje session och lägg till små justeringar som faktiskt hjälper över tid.

✨ Perfekt för: Shifters som vill ha en lugn, repeterbar rutin före skiftet med små åtgärder kopplade till manusinstruktioner och snabba säkerhetskontroller.

6. ClickUp-mall för egenvårdsplan

Få en gratis mall Välj en enkel plan för vila, vatten, andning och mild fokusering med ClickUp-mallen för egenvård.

Att ta hand om mig själv är inte självupptagenhet, det är självbevarelse.

Den meningen passar skiftning mer än de flesta vill erkänna. När din kropp är spänd och ditt sinne är stökigt känns skriptet långt borta.

Låt oss koppla den idén till något du kan tillämpa praktiskt varje dag. Kombinera ditt manus med en lätt rutin som du kan hålla fast vid. ClickUp Self-Care Plan grupperar åtgärder efter morgon, före skift och avkoppling så att du bara kan lägga till det som behövs och hålla sidan ren. Du kollar några ankare, känner att din kropp lugnar sig och går in med mindre friktion.

Gör säkerheten enkel. Ha en snabb överblick över ditt säkerhetsord och din väckningsregel i samma vy, precis bredvid små vanor som faktiskt hjälper. Om vissa personer är viktiga – familj, vänner, en mentor – fäst en påminnelse i en mening om hur de behandlar dig med omsorg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en lugn rutin före skiftet som stabiliserar kroppen och uppmärksamheten så att skriptet blir lättare att följa.

Håll säkerheten i åtanke genom att gå igenom säkerhetsord, väckningsvillkor och gränser utan att lämna sidan.

Koppla grundläggande signaler till identitet, hem, familj och vänner så att din Reality Shifting Script-mall förblir emotionellt förankrad.

Dela framstegen med personer du litar på, följ upp vad som var bra efter varje session och redigera planen efterhand som behoven förändras över tid.

✨ Perfekt för: Alla som behöver enkla ritualer för morgonen, före skiftet och avkoppling som håller säkerhetsord och väckningsregler tydliga.

7. ClickUp-mall för karriärväg

Få en gratis mall Gå över till ClickUp Career Path Template så att nästa steg känns hanterbart istället för överväldigande.

ClickUps mall för karriärväg ger dig en enkel översikt över roller, färdigheter och milstolpar i din jobbsökning och karriärväg. Du listar nästa roll, lägger till de färdigheter som krävs för att nå dit och bifogar sedan kurser, projekt eller certifieringar som du kan påbörja denna vecka. Varje steg länkar tillbaka till ditt manus, så att den historia du bygger upp i din DR stämmer överens med det arbete du gör här.

Dessutom hjälper den dig att tänka på säkerhet och energi. Lägg till en lättsam anteckning för balans och gränser så att du inte slösar bort tid på fel ställe. Ha en kort affirmation som du gillar bredvid svåra milstolpar och fäst en person som hjälper dig att hålla dig stabil.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Kartlägg roller och kompetensluckor i tydliga steg så att ditt manus och dina DR-mål kan översättas till steg som du faktiskt kan genomföra.

Koppla kurser, projekt och små övningsuppgifter till varje steg så att framstegen kan följas och goda vanor bildas kring arbetet.

Lägg till milda gränser och en snabb kontroll av energin så att du behåller kontrollen över takten och undviker överbelastning medan du går vidare.

✨ Perfekt för: Movers som kartlägger roller och kompetensluckor i tydliga steg så att DR-mål kan omsättas i praktiska kurser, projekt och kontrollpunkter.

8. ClickUp-checklista

Få en gratis mall Spåra vad som hjälpte efter varje session och lägg till eller ta bort steg med hjälp av ClickUps checklista-mall.

Känner du till den där stunden före en session när tio små saker konkurrerar om din uppmärksamhet samtidigt? Med ClickUps checklista kan du gruppera punkter efter dag och sedan lägga till dina exakta förberedelser bredvid de skriptfält som är viktiga.

Du kan hålla en snabb överblick över säkerhetsord och väckningsregler, markera vad som behövs och dela listan med vänner för att på ett vänligt sätt hålla varandra ansvariga. Sidan förblir överskådlig, lätt att redigera och fokuserad på det som faktiskt hjälper dig att förändras.

I praktiken lägger du till små ledtrådar till dina DR-scener så att repetitionen matchar verkligheten istället för att förlita sig på gissningar. Lägg till identitets- och personlighetsprompter, en enradig påminnelse om platsen eller huset du älskar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa ett repeterbart veckoprogram som omfattar vatten, andning, scenöversikt och affirmationsläsning så att kroppen och uppmärksamheten är redo.

Fäst snabba säkerhetskontroller för säkerhetsord och väckningsvillkor bredvid samma uppgifter som du redan utför.

Koppla dagliga händelser till manusledtrådar för identitet, plats, hus och människor, så att mallen förstärks av handling.

✨ Perfekt för: Användare som vill ha exakta, steg-för-steg-förberedelser bredvid manusfält med snabba säkerhetspåminnelser och lätt ansvarsskyldighet.

9. Mall för verklighetsförändrande manus från Template. Net

Minns du ögonblicket innan huvudpersonerna klev genom garderoben i Narnia? En hand på dörren, lite tvivel, lite hopp. De flesta shifters sitter precis där. Denna kostnadsfria Reality Shifting Script Layout från Template. Net erbjuder vänliga uppmaningar om identitet och personlighet, din DR:s plats eller hus och de människor du vill ha nära dig.

Det finns en översiktlig rad för ditt säkerhetsord och din väckningsregel så att kontrollen inte blir påtvingad. Sidan förblir organiserad när du lägger till det som behövs och redigerar bort det som inte behövs, så att skriptet faktiskt hjälper din kropp att lugna sig och du kan skifta utan att tveka.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Fastställ din intention, förbered utrymmet och samla ihop verktyg så att det aldrig känns tungt att komma igång.

Fånga identitet, DR-detaljer och scenledtrådar så att ditt manus blir specifikt utan att bli rörigt.

Håll säkerhetsordet och väckningsvillkoret i åtanke, så att kontroller sker där du skiftar.

✨ Perfekt för: Författare som föredrar en ren, guidad sida med frågor om kärnidentitet, plats och människor samt en enkel säkerhetslinje.

10. Mall för skiftande manus av SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

När dina skriptdetaljer finns spridda över flikar och skärmdumpar kan övergången kännas rörig. Ett enda Google Doc-dokument som du kan öppna i vilken webbläsare som helst ger dig en tydlig mall för skiftningsskript som du kan redigera, dela och lita på.

SpreadsheetPoints layout använder enkla tabeller för att fånga identiteter, personligheter och DR-inställningar utan att det blir rörigt. Du kan lägga till relationer, affirmationer du älskar och ett tydligt säkerhetsord och väckningsfras så att kontrollkontroller sker där du skriver.

Eftersom det är Google Docs är det enkelt att duplicera versioner för olika världar, hålla sidan ren och skriva ut en minimal kopia om det hjälper dig att lugna ner dig att se papper.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Fånga identitet, DR-plats eller hus, kläder och fysiska egenskaper så att Reality Shifting Script Template läses som en precis karaktärsprofil.

Lägg till relationsrader för familj, vänner, mentorer och personer du vill undvika, så att den sociala dynamiken stämmer överens med vad du faktiskt vill ha.

Håll säkerheten i åtanke med snabba rader för säkerhetsord, vakningsvillkor och gränser, så att kontrollerna blir naturliga och inte påtvingade.

✨ Perfekt för: Google Docs-användare som vill ha ett utskrivbart, tabellbaserat manus med relationer, affirmationer och en tydlig säkerhetsordsrad.

11. Google Docs Shifting Script Template av Template Radar

via Template Radar

Du sätter dig ner för att skriva manus, och allt är utspritt. En Notion-flik här, en telefonanteckning med ditt säkerhetsord där, och en halvfärdig DR-berättelse i ett annat fönster. Denna Google Docs Shifting Script-mall är den enda platsen du kan öppna i din webbläsare, fylla i lugnt och dela om du vill ha en extra uppsättning ögon.

Börja med huvudskriptet och berätta din verklighet så som du ser den. Lägg sedan till de enkla avsnitten som det ger dig: allmän information, personlighet och färdigheter, utseende och relationer. Ha en snabb rad för ett säkerhetsord och vakna så att säkerheten är i sikte när du behöver den.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Fånga först din DR-berättelse, lägg sedan till identitet, färdigheter och utseende så att den läses som en tydlig karaktärsprofil.

Lägg till relationsrader för familj, vänner, mentorer och personer att undvika så att den sociala dynamiken stämmer överens med vad du vill ha.

Håll säkerheten synlig med ett enkelt säkerhetsord och en väckningsfras där du går igenom ditt manus.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha ett överskådligt dokument för att först skriva ett huvudmanus och sedan lägga till färdigheter, utseende, relationer och säkerhet.

Ett klick, två skift: ditt manus blir bättre

Du har kommit till slutet. Vi har gått igenom vad och varför, och sedan gått igenom de verkliga verktygen som du kan använda redan idag. Målet var enkelt. Att ge dig en mall för skiftningsmanus som du kan lita på.

Men frågan är: varför ClickUp, när det finns så många appar?

Eftersom den håller allt på ett ställe utan att vara i vägen.

Du kan skriva ditt manus, ha en liten checklista, ställa in en vänlig påminnelse och rita upp en scen på en whiteboard, allt sida vid sida. Om du är redo, börja i liten skala. Öppna ClickUp. Kopiera en mall.

Registrera dig för ClickUp nu!