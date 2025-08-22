De 10 bästa alternativen till TiddlyWiki för personlig kunskapshantering

Så du provade TiddlyWiki. Först kändes det som om det var det rätta.

Sedan kom frustrationerna: det klumpiga gränssnittet, synkroniseringsproblem och oron för att all din data skulle försvinna. Och glöm teamwork – samarbete var inte riktigt ett alternativ. Till och med att skapa en ny anteckning eller länka till andra sidor kändes klumpigt.

Men det finns en lösning. Det finns TiddlyWiki-alternativ som fungerar med dig, inte mot dig. Tänk på lättanvända plattformar med realtidssamarbete, smidig synkronisering och funktioner som faktiskt stöder hur du skapar anteckningar och organiserar idéer.

I det här inlägget delar vi med oss av de bästa verktygen för anteckningar – utformade för smartare och mer flexibla anteckningar som passar ditt arbetsflöde. Oavsett om du organiserar projekt eller samlar idéer finns det ett bättre sätt att hantera all din data.

🧠 Kul fakta: Leonardo da Vinci var en mästare på att ta anteckningar. Leonardo da Vincis berömda anteckningsböcker, fyllda med skisser, idéer och observationer, är ett bevis på anteckningars kraft för kreativitet. Hans spegelskrift (att skriva baklänges) var troligen ett sätt att hålla sina anteckningar privata.

Varför välja alternativ till TiddlyWiki?

TiddlyWiki var en pionjär inom personlig kunskapshantering med sin smarta enkel-fil-konfiguration. Men låt oss vara ärliga – det är inte alltid helt problemfritt. Här är de största nackdelarna:

Brant inlärningskurva : Dess unika struktur och markering kan överväldiga de flesta användare.

Begränsat samarbete : Inget inbyggt sätt att gemensamt redigera din : Inget inbyggt sätt att gemensamt redigera din kunskapsbas i realtid.

Synkroniseringsutmaningar : Att hålla alla dina data konsekventa mellan olika enheter kräver extra ansträngning.

Föråldrad mobilupplevelse : Känns klumpig jämfört med moderna : Känns klumpig jämfört med moderna anteckningsappar.

Svaga sökverktyg : Ingen fulltextsökning eller filter, vilket gör navigeringen svårare när din wiki växer.

Plugin-överbelastning : Väsentliga funktioner är beroende av plugins som kan sluta fungera eller orsaka konflikter.

Gles visuell organisation: Saknar inbyggda vyer som kanban eller tankekartor för att organisera dina anteckningar.

När dina idéer mångdubblas och din kunskapsbas växer blir dessa problem ett hinder.

Lyckligtvis löser moderna hierarkiska anteckningsappar dessa problem – med bättre funktioner, flexibilitet och ofta öppen källkod.

🧠 Kul fakta: Cornells anteckningssystem, som uppfanns på 1940-talet, används fortfarande idag. Varför? Denna anteckningsmetods enkla struktur – ledtrådar, anteckningar, sammanfattning – stöder aktivt lärande, även i dagens appfyllda värld. Det är gammaldags, men fortfarande märkligt övertygande.

TiddlyWiki-alternativ i korthet

Är du redo att hitta ett system som passar dig? Här är en snabb översikt över användningsfall och utmärkande funktioner för varje TiddlyWiki-alternativ:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-kunskaps- och uppgiftshantering Dokument, AI-anteckningsprogram, mallar för kunskapsbaser Alltid gratis plan; betalda planer tillgängliga Notion Anpassningsbar arbetsyta och databaser Block, databaser och samarbete Gratis; betalda abonnemang från 12 $/användare Obsidian Lokal markdown-kunskapsbas Grafisk vy, bakåtlänkar, plugins Gratis; tilläggstjänster från 5 $/användare Roam Research Nätverksbaserade tankar och dagliga anteckningar Dubbelriktade länkar, grafdatabas Betalda abonnemang från 15 $/användare Joplin Öppen källkod med fokus på integritet Markdown-stöd, offlineåtkomst Betalda abonnemang från 3,40 $ Evernote Traditionell anteckning med en webbklippare Anteckningsböcker, uppgifter, integrationer Gratis; betald plan från 14,99 $/användare Logseq Lokala anteckningar med integriteten i första rummet Grafisk vy, vanliga textfiler Gratis DokuWiki Lättviktig wiki för team Ingen databas, enkel administration Gratis Nuclino Snabb kunskapsbas för teamet Dokument, grafisk vy, samarbetsyta Gratis; betald plan för 8 $/användare per månad Standard Notes Säker, krypterad anteckningsfunktion Ren text, markdown, kryptering Gratis; betald plan för 90 $/år

De bästa TiddlyWiki-alternativen att använda

Dessa alternativ till TiddlyWiki erbjuder strömlinjeformade gränssnitt, samarbete i realtid, plattformsoberoende synkronisering och kraftfulla funktioner för kunskapshantering.

Var och en är utformad för smartare, mer flexibel anteckning som anpassar sig efter ditt arbetsflöde, inte tvärtom. Låt oss dyka in.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-kunskap och uppgiftshantering)

Använd flera LLM-modeller, skapa dokumentation direkt, extrahera viktiga punkter från anteckningar och mycket mer med ClickUps AI.

Att hantera din kunskap ska inte kännas som att lappa ihop ett halvt dussin appar.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är utformad för användare som vill centralisera allt – från att skriva anteckningar och skapa wikis till att samarbeta om uppgifter och dokumentera mötesinsikter – på en sammanhängande plattform.

Till skillnad från TiddlyWiki erbjuder ClickUp en polerad, skalbar arbetsyta med molnsynkronisering, redigering i realtid, automatisering och AI-stöd. Du behöver inte konfigurera filvägar, skriva i wikisyntax eller organisera ditt innehåll manuellt.

Börja med att använda ClickUp Docs som textredigerare för att skapa och hantera strukturerat innehåll. Docs stöder kapslade sidor, avancerad formatering, inbäddade uppgifter och samarbete i realtid.

Skapa strukturerade, samarbetsdokument med kapslade sidor och inbäddade uppgifter i ClickUp Docs.

Oavsett om du dokumenterar forskning, skriver artiklar eller planerar projekt kan du enkelt organisera allt i en hierarkisk struktur. Du kan också länka varje dokument till en uppgift, ett mål eller en instrumentpanel för integrerad planering. Snacka om att strukturera ditt akademiska arbete!

Behöver du hjälp med dina anteckningar? ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, tar saker och ting ett steg längre. Den kan göra allt från att hjälpa dig att skriva anteckningar till att sammanfatta långa texter och skapa bloggutkast eller kunskapsposter direkt i dina dokument.

Skapa sammanfattningar, skriv innehåll och brainstorma idéer direkt i ditt arbetsutrymme med ClickUp Brain.

De är utformade med akademiker och produktivitetsentusiaster i åtanke som vill brainstorma, skapa nya anteckningar, redigera eller skriva om utan att lämna sin anteckningsapp. Du kan omedelbart byta tonfall, omformulera information eller skapa sammanfattningar för snabbare beslutsfattande.

Vill du byta LLM för att få svar som är anpassade efter ditt användningsfall? Inga problem! Inifrån plattformen kan du växla mellan ClickUp Brain, ChatGPT-4o och Claude och säga adjö till kontextväxling.

Deltar du i ett online-möte eller en föreläsning? ClickUp AI Notetaker spelar automatiskt in och sammanfattar diskussioner. Det skapar organiserade mötesanteckningar och att göra-listor, så att ingenting går förlorat eller glöms bort.

Spela in och sammanfatta möten automatiskt i åtgärdsfärdiga anteckningar och att göra-listor med ClickUp AI Notetaker.

Det som gör detta AI-verktyg för anteckningar så fantastiskt är att du kan granska vad som sagts, extrahera åtgärdspunkter och länka viktiga insikter till uppföljningsuppgifter direkt efter mötet.

Det svåraste med att driva ett forskningsprojekt är att hålla alla uppdaterade med de senaste uppdateringarna och förändringarna. Men om du är redo att börja skapa din första skalbara interna wiki är ClickUp Knowledge Base Template perfekt för dig. Den erbjuder en färdig struktur för att skapa SOP:er, hjälpcenter, FAQ:er och dokumentation, med en ren layout och intuitiv navigering.

Få gratis mall Använd ClickUp Knowledge Base Template för att lagra och dela kunskap inom din organisation.

Det passar utmärkt för både personlig och teamanvändning, och låter dig spara extra tid som annars skulle gå åt till att skapa en intern kunskapsbas från grunden.

Tillsammans erbjuder dessa funktioner allt som TiddlyWiki-användare älskar – en hierarkisk anteckningsapplikation, en enkel textredigerare och snabb åtkomst – men med förbättrad samarbetsfunktion, design och automatisering, tillsammans med en gnutta AI. Vem skulle kunna säga nej till det?

ClickUps bästa funktioner

Skapa samarbetsytor med anpassad åtkomst för team och avdelningar

Använd uppgiftslänkning för att förvandla alla idéer eller stycken till aktiva åtgärdspunkter.

Integrera kalendrar, påminnelser och mål i dina anteckningar

Spåra kunskapsbidrag och uppdateringar med full transparens

Länka anteckningar till uppgifter, mål, tidslinjer och instrumentpaneler på ett och samma ställe.

Behåll versionshistorik, kommentarer och behörigheter för delat innehåll.

Håll allt säkert och kompatibelt med GDPR, HIPAA och kontroller på företagsnivå.

Begränsningar i ClickUp

Innebär en viss inlärningskurva för nybörjare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Allt (wiki, biljettadministration, uppgiftsfördelning) på ett ställe. På något sätt känns det som att ClickUp gör mig mer produktiv än dess mest populära konkurrenter.

Allt (wiki, biljettadministration, uppgiftsfördelning) på ett och samma ställe. På något sätt känns det som att ClickUp gör mig mer produktiv än dess mest populära konkurrenter.

2. Notion (bäst för anpassningsbara arbetsytor)

via Notion

Alla kunskapssystem behöver inte vara rigida. Om du vill utforma din arbetsyta efter hur du tänker, ger Notion dig den flexibiliteten.

Systemet använder byggstenar – text, checklistor, databaser, bilder och mer – så att du kan skapa sidor som växer med dina behov.

Det som utmärker Notion är dess anpassningsförmåga. Du kan börja med en tom sida eller välja bland hundratals mallar för anteckningar. Oavsett om det är en läslista eller ett teamprojekt anpassar sig Notion efter ditt arbetsflöde och din stil.

Till skillnad från TiddlyWiki, som kräver mer installation och erbjuder begränsade visuella alternativ, har Notion ett renare gränssnitt, inbyggda samarbetsfunktioner och enklare anpassning. Det är fördelaktigt om du vill ha en blandning av struktur och kreativitet utan behov av teknisk installation. Oavsett om du arbetar ensam eller i grupp anpassar det sig efter din stil och skala.

Notions bästa funktioner

Skapa länkade databaser som uppdateras automatiskt när källinformationen ändras.

Organisera information med en flexibel sidhierarki och växla mellan block.

Dela specifika sidor eller hela arbetsytor med detaljerade behörighetsinställningar.

Importera från Evernote, Trello, Asana och andra verktyg med inbyggda importfunktioner.

Få tillgång till anteckningar på alla plattformar med en offline-textredigerare

Skapa visuella wikis med omslagsbilder, ikoner och anpassningsbara layouter.

Begränsningar i Notion

Sökfunktionen kan vara långsam med stora kunskapsbaser.

Offlineläget har ibland synkroniseringskonflikter.

Priser för Notion

Gratis

Personligt : 12 $/månad per användare

Professional : 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En recension på G2 lyder:

Notion har gjort det möjligt för mig att skriva anteckningar snabbare, oftare och med mer detaljer, och med deras senaste AI kan jag till och med sammanfatta andras anteckningar och lägga till dem i min kunskapsbas.

Notion har gjort det möjligt för mig att skriva anteckningar snabbare, oftare och med mer detaljer, och med deras senaste AI kan jag till och med kondensera och sammanfatta andras anteckningar för att lägga till dem i min kunskapsbas.

3. Obsidian (bäst för lokal markdown-kunskapsbas)

via Obsidian

Ibland vill du att dina anteckningar ska förbli lokala – utan moln, bara snabba, flexibla filer som du har full kontroll över. Obsidian gör det enkelt. Det är en markdown-baserad anteckningsapp som lagrar dina anteckningar som vanliga textfiler på din dator, vilket ger dig offlineåtkomst och full äganderätt till dina data.

Det som utmärker Obsidian är hur det hjälper dig att koppla ihop idéer. Med bakåtlänkar och en visuell grafvy bygger Obsidian upp ett nätverk av tankar medan du skriver. Det är fördelaktigt för studenter, forskare eller alla som bygger upp en långsiktig kunskapsbas.

Jämfört med TiddlyWiki eller vissa Obsidian-alternativ, som kan kännas föråldrade eller alltför komplexa, erbjuder Obsidian en smidigare och mer intuitiv upplevelse. Du får kortkommandon, länkförhandsvisningar och ett växande bibliotek med community-plugins – utan att behöva röra koden.

Oavsett om du planerar en avhandling eller skriver dagbok anpassar sig det efter hur du tänker utan att tvinga på dig en struktur för tidigt.

Obsidians bästa funktioner

Arbeta helt offline med lokala Markdown-filer

Länka anteckningar genom automatisk dubbelriktad länkning

Visualisera ditt tankenätverk med en grafisk vy

Anpassa din installation med ett rikt bibliotek av community-plugins.

Anpassa din arbetsyta med teman och snabbtangenter

Byt till mörkt läge för att minska belastningen på ögonen under sena anteckningssessioner.

Obsidians begränsningar

Inga inbyggda funktioner för samarbete eller delning

Vissa plugins kräver teknisk installation eller underhåll.

Obsidian-priser

Gratis för personligt bruk

Valfria tillägg: Synkronisering: 5 $/månad per användare Publicering: 10 $/månad per användare

Synkronisering: 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per användare

Synkronisering: 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per användare

Obsidian-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,8/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

En recension på Capterra säger:

Lätt att använda för att ta och redigera anteckningar. Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

Lätt att använda för att ta och redigera anteckningar. Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

4. Roam Research (bäst för nätverksbaserat tänkande och dagliga anteckningar)

via Roam Research

Om din hjärna inte fungerar med rigida mappar och listor kan Roam Research kännas som att komma hem. Roam är utformat för icke-linjära tänkare och bygger upp en nätverksbaserad kunskapsbas genom dubbelriktad länkning – varje anteckning du kopplar samman länkas automatiskt tillbaka. Funktionen Daily Notes gör det enkelt att fånga tankar utan att överorganisera.

Funktionen Daily Notes gör det enkelt att fånga upp tankar utan att överorganisera. Strukturera formulär efterhand.

Jämfört med TiddlyWiki, där manuell länkning och formatering kan vara tidskrävande, hanterar Roam allt i bakgrunden. Dess blockbaserade layout gör att du enkelt kan referera till idéer. Även om team kan använda det, är Roam verkligen perfekt för enskilda användare som kartlägger idéer, skriver projekt eller forskar. Det anpassar sig efter ditt tänkande istället för att begränsa det.

Roam Research bästa funktioner

Fånga dina tankar enkelt varje dag med hjälp av sidan Dagliga anteckningar.

Bygg en självorganiserande kunskapsgraf med dubbelriktad länkning

Återanvänd innehåll flexibelt genom Roams blockbaserade struktur

Visualisera ditt nätverk av idéer med hjälp av grafdatabasen.

Navigera snabbt och håll fokus med intuitiva kortkommandon.

Roam Research begränsningar

Ingen offlineåtkomst

Dyrare än andra gamla och nya verktyg, särskilt för tillfällig användning.

Priser för Roam Research

Pro: 15 $/månad per användare

Believer: 500 dollar/fem år

Roam Research betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Joplin (bäst för öppen källkod och integritetsfokuserade anteckningar)

via Joplin

Om du anser att dina anteckningar ska förbli dina – och bara dina – är Joplin rätt val. Denna öppen källkodsapp för anteckningar i Markdown ger dig fullständig kontroll och låter dig lagra anteckningar lokalt eller synkronisera dem via Dropbox, OneDrive eller WebDAV – med end-to-end-kryptering.

Det är rent, flexibelt och stöder anteckningsböcker, taggar, checklistor och bifogade filer.

Jämfört med TiddlyWiki, som känns föråldrat och är svårt att synkronisera, känns TiddlyWiki intuitivt och är plattformsoberoende. Du kan ta med det överallt, på en stationär dator eller mobil.

Joplins växande ekosystem av plugins och temalternativ ger dig också gott om utrymme för anpassning. Från enkla justeringar till kraftfulla tillägg – det är en plattform som du kan forma efter hur du tänker och arbetar.

Joplins bästa funktioner

Skriv och organisera anteckningar i Markdown-format

Synkronisera data mellan enheter med hjälp av tredjepartslagring som Dropbox eller OneDrive.

Skydda dina data med end-to-end-kryptering

Skapa att göra-listor och anteckningsböcker för strukturerad organisation

Installera community-plugins för att utöka funktionerna

Joplins begränsningar

Samarbetsfunktionerna är begränsade.

Plugin-hantering kan kräva tekniska kunskaper.

Priser för Joplin

Grundläggande plan : ~3 $/månad (2,99 €)

Pro-plan: ~7 $/månad (5,99 €)

Teams-plan: ~9 $/månad per användare (7,99 €, minst två användare)

Joplin-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Joplin?

En recension på Reddit säger:

Joplin verkar vara en fantastisk app. Kanske inte lika snygg som Bear, men den gör allt jag vill (till skillnad från Bear) och har inte krånglat än. Dessutom behåller du dina egna data... och den är gratis!

Joplin verkar vara en fantastisk app. Kanske inte lika snygg som Bear, men den gör allt jag vill (till skillnad från Bear) och har inte krånglat än. Dessutom behåller du dina egna data... och den är gratis!

👀 Visste du att: Feynman-tekniken kan sammanfattas så här: om du inte kan förklara ett begrepp på ett enkelt sätt, så förstår du det inte. Det är en klassisk metod för anteckningar – men kombinera den med ett verktyg som faktiskt låter dig koppla ihop idéer, och plötsligt lär du dig inte bara, utan bygger upp en kunskapsbas som tänker med dig. Varför det fungerar: Du vänder dig direkt till avancerade användare som gillar funktioner och system. Det kombinerar den gamla metoden med fördelarna med smartare, visuella eller länkbaserade verktyg.

6. Evernote (bäst för traditionell anteckning med webbklippning)

via Evernote

Evernote är skapat för att fånga idéer på språng – oavsett om det är ett citat, en skiss eller ett e-postmeddelande som du vill återkomma till.

Det håller dina mötesanteckningar, bilder, webbklipp och att göra-listor synkroniserade och sökbara på alla enheter. Webbklipparen är enastående: spara artiklar, förenklade sidor eller URL:er med ett enda klick.

Till skillnad från TiddlyWiki, som kräver manuell installation, erbjuder Evernote en polerad upplevelse direkt ur lådan. Du kan också söka i skannade dokument och handskrivna anteckningar. Inbyggda uppgifter och påminnelser överbryggar klyftan mellan anteckningar och att få saker gjorda – allt utan att behöva extra appar eller ett dussin öppna webbläsarflikar.

Evernotes bästa funktioner

Spara anteckningar, lägg till bilder och filer på olika enheter

Fånga webbinnehåll direkt med webbklipparen

Organisera information i anteckningsböcker och taggar

Skapa checklistor och påminnelser

Kom åt dina anteckningar från din dator eller mobil

Evernotes begränsningar

Gratisplanen har begränsad synkronisering mellan enheter.

Kan bli rörigt utan strikt organisation

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad per användare

Professional: 17,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

En G2-recension säger:

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto, skrivna anteckningar, webbklipp, PDF-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och "e-post till inkorg" är särskilt användbara för mig.

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto, skrivna anteckningar, webbklipp, PDF-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”email to Inbox” är särskilt användbara för mig.

👀 Visste du att: ”Google-effekten” gör att människor kommer ihåg var de kan hitta information, inte vad den är. När vi förlitar oss på sökmotorer slipper vi ansträngningen att lagra information i minnet. Anteckningar kan fungera som ett minneshjälpmedel och hjälpa dig att internalisera det du lär dig istället för att förlita dig på sökmotorer.

7. Logseq (bäst för anteckningar med fokus på integritet)

via Logseq

Logseq är ett lokalt, öppen källkodsbaserat utkastprogram för personer som vill ha total kontroll över sina anteckningar utan att förlora kraft eller finess. Det lagrar allt i vanliga Markdown-filer på din enhet – ingen tvingad synkronisering, inga dolda policyer.

Dess blockbaserade utkastformat gör att du enkelt kan länka, referera och återanvända idéer och skapa en levande karta över dina tankar. Funktioner som automatisk bakåtlänkning, daglig journalföring och grafvisningar gör det perfekt för forskning, måluppföljning eller bara för att tänka igenom saker.

Jämfört med TiddlyWiki känns Logseq mer smidigt och modernt – och tack vare plugins och teman kan det anpassas precis efter dina behov.

Logseqs bästa funktioner

Lagra anteckningar lokalt som vanliga textfiler med markdown-format.

Koppla ihop idéer med hjälp av bakåtlänkar och en grafisk vy.

Fånga dina tankar med en daglig dagboksfunktion

Spåra uppgifter med hjälp av checklistor och schemalagda sidor

Anpassa med plugins och teman

Begränsningar för Logseq

Inga inbyggda samarbetsverktyg

Kan kräva viss konfiguration för avancerade funktioner.

Priser för Logseq

Gratis och öppen källkod

Logseq-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Logseq?

En recension på Reddit säger:

Logseq är en av de applikationer vars design verkligen tilltalar mig. Det är ett fantastiskt sätt att lagra information. Det är så logiskt. Allt jag har provat före eller efter fungerar inte som jag vill. Som Logseq. Implementeringen av Logseq är dock dålig. Jag har förlorat så mycket data med Logseq att jag var tvungen att sluta använda det. Jag stannar kvar på detta subforum i hopp om att utvecklarna faktiskt kan utveckla denna produkt till något pålitligt och moget.

Logseq är en av de applikationer vars design verkligen tilltalar mig. Det är ett fantastiskt sätt att lagra information. Det är så logiskt. Allt jag har provat före eller efter fungerar inte som jag vill. Som Logseq. Implementeringen av Logseq är dock dålig. Jag har förlorat så mycket data med Logseq att jag var tvungen att sluta använda det. Jag stannar kvar på detta subforum i hopp om att utvecklarna faktiskt kan utveckla denna produkt till något pålitligt och moget.

8. DokuWiki (bäst för lätta teamwikis)

via DokuWiki

Om du behöver en teamwiki som är enkel att installera och inte medför några underhållsmässiga mardrömmar är DokuWiki ett bra val. Detta verktyg med öppen källkod körs på vanliga textfiler – ingen databas behövs – så du kan komma igång snabbt och hålla igång utan mycket krångel.

Det är perfekt för intern dokumentation, SOP:er eller hjälpcenter och erbjuder åtkomstkontroll, versionshistorik och plugin-stöd för att anpassa det efter ditt teams behov.

Till skillnad från TiddlyWiki, som är mer personligt, är DokuWiki skapat för miljöer med flera användare. Det är inte flashigt, men det är pålitligt – och tillräckligt anpassningsbart för att kännas som ditt eget utan att kräva en brant inlärningskurva.

DokuWikis bästa funktioner

Enkelt att installera och hantera utan databas

Erbjuder åtkomstkontroll och revisionshistorik

Anpassa funktionaliteten med plugins och mallar

Optimerad för dokumentation och strukturerat innehåll

Aktivt community-stöd och ekosystem för plugins

Begränsningar i DokuWiki

Ingen inbyggd mobilapp

Föråldrat gränssnitt jämfört med moderna anteckningsverktyg

Priser för DokuWiki

Gratis och öppen källkod

DokuWiki-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DokuWiki?

En G2-recensent skriver:

Jag använder DokuWiki hemma för vår familjewiki, där vi sparar anteckningar om vitvaror, bilar och platser vi har besökt. Det är superenkelt att mata in informationen och lätt att hämta den senare när vi behöver den.

Jag använder DokuWiki hemma för vår familjewiki, där vi sparar anteckningar om vitvaror, bilar och platser vi har besökt. Det är superenkelt att mata in informationen och lätt att hämta den senare när vi behöver den.

9. Nuclino (bäst för snabb och samarbetsinriktad teamdokumentation)

via Nuclino

När ditt forskningsteam arbetar snabbt håller Nuclino jämna steg. Det är en lättviktig kunskapsbas i realtid som är utvecklad för tydlighet, snabbhet och samarbete. Gränssnittet är rent – inget krångel, bara enkla sidor som ditt team kan redigera tillsammans utan problem. Istället för rigida mappar använder Nuclino en grafisk struktur, så att ditt innehåll kopplas samman som ett levande nätverk.

Perfekt för planering, dokumentation eller wiki-byggande, med inbyggda kommentarer, omnämnanden och snabb sökning. Du kan också bädda in filer, checklistor och kodblock.

Till skillnad från TiddlyWiki är Nuclino teamorienterat från början – utan krånglig installation och utan huvudbry med behörigheter. Bara smart, snabb dokumentation som fungerar.

Nuclinos bästa funktioner

Samarbetsredigering i realtid med versionshistorik

Skapa visuella kopplingar mellan sidor med hjälp av grafvyn.

Lättviktigt, snabbt och distraktionsfritt gränssnitt

Länka anteckningar och idéer över hela arbetsytan

Bädda in media, filer och uppgiftslistor

Begränsningar för Nuclino

Mindre anpassningsbara än mer avancerade verktyg

Offlineåtkomst är begränsad

Nuclino-priser

Gratis för upp till 50 objekt

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nuclino?

En recension på G2 säger:

Erbjuder funktioner för samarbete i realtid, så att team kan arbeta tillsammans och dela kunskap i realtid. Tillhandahåller robusta sökfunktioner för att snabbt hitta den information och det innehåll som teamen behöver.

Erbjuder funktioner för samarbete i realtid, så att team kan arbeta tillsammans och dela kunskap i realtid. Tillhandahåller robusta sökfunktioner för att snabbt hitta den information och det innehåll som teamen behöver.

10. Standard Notes (bäst för säker, krypterad anteckning)

via Standard Notes

Vissa anteckningar är bara för dig – och Standard Notes förstår det. Det är en ren, integritetsfokuserad anteckningsapp som krypterar allt automatiskt, så att bara du kan läsa det du skriver.

Oavsett om det är en personlig wiki, reflektioner, känslig data eller din nästa stora idé, förblir dina anteckningar låsta som standard. Trots den starka säkerheten är det enkelt att använda. Gränssnittet är minimalt och distraktionsfritt, med alternativ för uppgradering för Markdown-stöd, teman och extra lagringsutrymme.

Jämfört med TiddlyWiki, som erbjuder lokal kontroll men saknar inbyggd kryptering, känns Standard Notes modernt, säkert och respektfullt mot din digitala utrymme.

Standard Notes bästa funktioner

End-to-end-kryptering för alla anteckningar

Plattformsoberoende synkronisering med säker molnlagring

Stöder markdown och rich text med tillägg

Säkra tillägg för produktivitet och formatering

Öppen källkod med starkt stöd från communityn

Begränsningar i Standard Notes

Grundversionen saknar avancerade funktioner.

Anpassningsalternativen kräver betalda tillägg.

Priser för Standard Notes

Gratis plan tillgänglig

Produktivitetsplan: 90 $/år

Professionell plan: 120 $/år

Betyg och recensioner av Standard Notes

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Standard Notes?

En recension på Reddit säger

Standard Notes är en sällsynt pärla som många appar strävar efter att vara, men ofta inte når upp till. Det är en säker, välbyggd, framåtblickande och ständigt förbättrad plattform. Jag hade förmånen att besöka Standard Notes huvudkontor och träffa deras fantastiska team. Det var uppenbart att varje medlem var otroligt begåvad och engagerad. De flesta organisationer verkar bättre på utsidan än på insidan, men Standard Notes är ett av de sällsynta undantagen som inger förtroende när man ser deras arbetsflöde, interaktioner och samarbetsmetoder.

Standard Notes är en sällsynt pärla som många appar strävar efter att vara, men ofta inte når upp till. Det är en säker, välbyggd, framåtblickande och ständigt förbättrad plattform. Jag hade förmånen att besöka Standard Notes huvudkontor och träffa deras fantastiska team. Det var uppenbart att varje medlem var otroligt begåvad och engagerad. De flesta organisationer verkar bättre på utsidan än på insidan, men Standard Notes är ett av de sällsynta undantagen som inger förtroende när man ser deras arbetsflöde, interaktioner och samarbetsmetoder.

