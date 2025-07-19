De 17 bästa verktygen för företagskommunikation 2025

Du vet den där känslan när kommunikationen i ditt team är en enda röra?

Viktiga uppdateringar begravs i e-posttrådar, filer sprids över fem olika plattformar och på något sätt delas det där viktiga dokumentet alltid på den enda platsen som ingen kollar.

Microsofts Work Trend Index (en undersökning av 31 000 användare världen över) visar att 60 % av en arbetsdag ägnas åt e-post, chattar och möten.

Men här är den goda nyheten: rätt verktyg för företagskommunikation kan förvandla detta kaos till något som faktiskt fungerar.

När dessa plattformar implementeras på ett genomtänkt sätt håller de alla synkroniserade (oavsett var de arbetar ifrån), effektiviserar informationsdelningen och säkerställer att viktiga detaljer inte försvinner i det digitala tomrummet.

Vi har sammanställt de 17 bästa kommunikationsverktygen för företag för att hjälpa dig att hitta lösningar som passar ditt teams specifika behov. Var och ett av dessa kommunikationsverktyg för anställda har valts ut utifrån sina utmärkande funktioner, användarbetyg och förmåga att lösa verkliga kommunikationsutmaningar som moderna företag står inför varje dag.

Här är en tabell över de 17 bästa verktygen för företagskommunikation, för en snabb jämförelse:

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Enhetlig chatt, dokument, whiteboards, klipp, AI-assistent, uppgiftshantering, samarbete i realtid, integrationer Företag, medelstora företag, allt-i-ett-arbetsplats Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 7 $/användare/månad. Slack Kanalbaserad meddelandehantering, Slack Canvas, AI-sammanfattningar, Huddles, integrationer, avancerad sökning Samarbete på arbetsplatsen, distribuerade team Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 10 $/användare/månad Confluence Kunskapsbas, mallar, redigering i realtid, hierarkiska sidor, Jira-integration Centraliserad kunskapshantering, Tekniska team Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 5,16 $ per användare och månad. Microsoft Teams Chat, videomöten, filsamarbeten, Office 365-integration, grupprum Microsoft 365-arbetsplatser, stora organisationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 4 $/användare/månad. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Gemini AI, realtidssamarbete AI-driven samverkan, distansarbetande team Ingen kostnadsfri plan; betalda planer börjar från 8,40 $/användare/månad. Zoom Videomöten, webbseminarier, AI Companion, grupprum, transkription, chatt Enhetlig kommunikation, stora möten Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 16,99 $/användare/månad. Sprout Social Hantering av sociala medier, AI-routing, matchning av influencers, analys, schemaläggning Social kundservice, marknadsföringsteam Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 249 $/månad (5 profiler) Calendly Automatisk schemaläggning, kalendersynkronisering, tidszonsinformation, påminnelser Schemaläggning, försäljning, kundsupport Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 12 $/användare/månad. Mailchimp E-postmarknadsföring, automatisering, kundresan, analys, A/B-testning Marknadsföringsautomatisering, multikanalkampanjer Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13 $/månad. Troop Messenger Säker meddelandehantering, självförstörande meddelanden, lokal/molnbaserad, Forkout, stöd för låg bandbredd Säkerhetsmedvetna organisationer, reglerade branscher Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 2,50 $/användare/månad. Dialpad Molnbaserad röst, video, meddelanden, AI-transkription, realtidscoaching AI-driven röstkommunikation, försäljnings-/supportteam Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 27 $/användare/månad. Chanty Teamchatt, inbyggd uppgiftshantering, Kanban-tavlor, tysta timmar Integrerad uppgiftshantering, små team Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 4 $/användare/månad. Dropbox Fillagring, AI-sökning, överföring av stora filer, versionshistorik, behörigheter Dokumentera arbetsflöden, samarbeta kring innehåll Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 11,99 $/månad. Discord Text, röst, videochatt, permanenta kanaler, rollbehörigheter Gemenskapsbyggande, integrerad kommunikation Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 2,99 $/månad. Workvivo Socialt intranät, erkännande, omröstningar, aktivitetsflöden, chatt för stora grupper Medarbetarengagemang , gemenskapsbyggande Ingen gratisplan; betalda planer börjar från ~1 666 $/månad (Business Plan, årlig, för 250 användare) Staffbase Intern kommunikation, mobil först, e-post/intranät/app, analys, undersökningar Enhetlig intern kommunikation, Frontlinjearbetare Ingen gratisplan; betalda planer börjar från anpassade priser. Happeo AI-drivet intranät, federerad sökning, realtidsöversättning, sidor/kanaler Intranät, kunskapshantering, globala team Ingen gratisplan; betalda planer börjar från anpassade priser.

Att välja kommunikationsverktyg handlar om att hitta lösningar som faktiskt passar hur dina team arbetar i verkligheten. Fel verktyg skapar ständig friktion och frustration, medan rätt verktyg blir nästan osynliga och stödjer samarbetet utan att vara i vägen.

När du utvärderar olika alternativ för din organisation är följande faktorer viktiga att ta hänsyn till:

Integrationsmöjligheter: Dina kommunikationsverktyg bör inte existera isolerat. Leta efter plattformar som kan integreras sömlöst med din projektledningsprogramvara, CRM och andra viktiga affärsverktyg. Målet är ett enhetligt arbetsflöde, inte ytterligare en isolerad silo.

Säkerhet och efterlevnad: Med känslig information som flödar genom dessa kanaler dagligen är robust säkerhet ett måste. Prioritera verktyg med end-to-end-kryptering, rollbaserade behörigheter och efterlevnadsfunktioner som matchar dina branschkrav.

Skalbarhet: Det verktyg som fungerar perfekt för ditt team på 20 personer kan kollapsa under tyngden av 200 användare. Välj plattformar som kan växa med dig, rymma fler användare, ökade datalagringsbehov och mer komplexa arbetsflöden utan prestandaproblem.

Användarupplevelse: Även det mest kraftfulla verktyget är värdelöst om ditt team vägrar att använda det. Leta efter intuitiva gränssnitt, mobil tillgänglighet och funktioner som passar ditt teams naturliga kommunikationssätt. Det bästa verktyget är det som människor faktiskt använder.

AI-drivna funktioner: De mest innovativa kommunikationsverktygen utnyttjar nu AI för att göra det tunga arbetet – sammanfatta långa konversationer, automatisera rutinuppgifter och lyfta fram insikter som annars skulle förbli dolda i dina kommunikationsdata.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för enhetlig kommunikation och uppgiftshantering)

Om du är trött på att hoppa mellan fem olika appar bara för att få jobbet gjort, kan ClickUp vara lösningen för dig. Det utmärker sig genom att kombinera robusta kommunikationsfunktioner med kraftfulla uppgifter och projektledningsfunktioner i en och samma plattform.

I stället för det typiska scenariot – meddelanden i Slack, dokument i Google Drive, projektuppföljning i Asana och videosamtal i Zoom – samlar ClickUp allt i ett enda, enhetligt arbetsutrymme med integrerad chatt. Ja, dina chattar och uppgifter är kopplade till varandra!

Det innebär mindre tid för att byta kontext och mer tid för att faktiskt få saker gjorda.

Så här ser ett sådant arbetsflöde ut i ClickUp: Du börjar med att skapa ett nytt dokument direkt i ClickUp via ClickUp Docs, kanske för mötesanteckningar, en projektbeskrivning eller ett innehållsutkast. Sedan länkar du detta dokument direkt till en relevant uppgift i ClickUp – låt oss säga ”Utkast till blogginlägg”. Därefter tilldelar du teammedlemmar till uppgiften och lägger till observatörer så att alla som behöver hålla sig uppdaterade får aviseringar.

Samarbeta säkert i realtid med ditt team om dokumentation med ClickUp Docs och starta uppgifter direkt från Docs eller länka dem till dina projektuppgifter!

Med ett integrerat arbetsflöde som detta kan ditt team hoppa in och kommentera själva uppgiften (till exempel deadlines eller prioriteringar) eller lämna feedback direkt i dokumentet (till exempel förslag på innehåll eller redigeringar). Alla kan till och med redigera dokumentet tillsammans i realtid, vilket gör samarbetet smidigt och effektivt.

Och det slutar inte där. ClickUps kommunikationsverktyg täcker alla behov: ClickUp Chat för meddelanden i realtid, Docs för gemensamt skapande av dokument, ClickUp Whiteboards för visuell brainstorming och ClickUp Clips för skärminspelning och videomeddelanden. Dessa funktioner stöder både samarbete i realtid och asynkron kommunikation, vilket gör dem idealiska för team som är spridda över olika tidszoner eller scheman.

Kommunicera asynkront med ditt team med hjälp av röstklipp och videoklipp, med inbyggd transkription.

Särskilt imponerande är ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, som kan generera sammanfattningar av chattrådar med funktionen ”Catch me up” – perfekt för att snabbt komma ikapp med konversationer du har missat medan du, ja, faktiskt arbetade med andra saker.

Alla dina mötesanteckningar, chattar, uppgiftskommentarer och dokument kan sökas med ClickUp Brain.

Men ckUps verkliga styrka är hur det kopplar kommunikation direkt till handling. Konversationer sker inte isolerat – de kopplas direkt till uppgifter, projekt och arbetsflöden. Teammedlemmar kan omvandla chattmeddelanden till genomförbara uppgifter, kommentera direkt på arbetsuppgifter och hålla all projektrelaterad kommunikation i sitt sammanhang.

ClickUps bästa funktioner

Samla alla konversationer, dokument och uppgifter på ett ställe – du behöver inte längre växla mellan olika appar.

Omvandla chattar och kommentarer till genomförbara uppgifter direkt

Samarbeta på dokument i realtid och samla in feedback direkt där arbetet utförs.

Tagga teammedlemmar och ange bevakare så att alla hålls informerade automatiskt.

Hitta snabbt alla meddelanden, dokument eller uppgifter med kraftfull AI-sökning.

Använd AI för att sammanfatta trådar och lyfta fram det viktigaste.

Integrera e-post, Slack och mer för att centralisera ditt arbetsflöde.

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner samlade på en och samma plattform kommer nya användare att behöva lite tid för att vänja sig vid plattformen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag älskar ClickUps flexibilitet – alla team, i alla avdelningar (marknadsföring, HR, ekonomi, juridik osv.), kan anpassa ClickUp efter sina unika arbetsflöden. Funktioner som anpassningsbara fält är viktiga för att skräddarsy plattformen efter specifika behov och göra arbetsupplevelsen smidig och effektiv. ClickUp samlar allt och alla på ett ställe. Från uppgifter och dokument till mål och instrumentpaneler hjälper det till att centralisera samarbetet. Med den inbyggda chatten blir det ännu enklare för teammedlemmarna att hålla kontakten och samordna sig i realtid. ClickUp utvecklas och förbättras varje dag, med nya funktioner och förbättringar som släpps kontinuerligt. Automatiseringar är särskilt värdefulla – de hjälper teamen att spara tid, minska manuellt arbete och fokusera på det som verkligen är viktigt.

💟 Bonus: Vill du öka din kommunikation och produktivitet tiofaldigt? Möt Brain Max – ClickUp-datorprogrammet som förenar AI, sökfunktioner och automatisering i alla arbetsappar du använder. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika AI-verktyg eller bläddra igenom oändliga flikar. Med Brain Max direkt på din dator får du röststyrd produktivitet, enhetlig sökning i alla dina appar och omedelbar skapande av anpassade rapporter – allt på ett och samma ställe. Det underlättar din kognitiva belastning, eliminerar förseningar i att upptäcka risker och rapporter och eliminerar verkligen AI-spridning. Om du är redo för en ny era av kontextuell AI och smidigt arbete är Brain Max ditt nästa måste-ha-verktyg.

2. Slack (Bäst för intelligent samarbete på arbetsplatsen)

via Slack

Minns du när kommunikation på jobbet innebar ändlösa e-posttrådar med över 25 personer i cc? Slack förändrade allt detta genom att flytta konversationerna från röriga inkorgar till organiserade, sökbara kanaler. Denna kanalbaserade approach skapar dedikerade utrymmen för teamdiskussioner, projektkoordinering och ja, till och med de där slumpmässiga samtalen vid kaffemaskinen om gårdagens match.

Med Slack Canvas – ett samarbetsdokument som är inbäddat i kanalerna – kan teamen nu kombinera chatt i realtid med mer strukturerad informationsdelning. Tänk på det som en digital whiteboard som alltid finns där, så att du kan organisera viktig information som annars skulle försvinna i chattflödet.

Slacks AI-funktioner har också blivit betydligt smartare och erbjuder automatiska sammanfattningar av konversationer och kanaler för att hjälpa teammedlemmarna att snabbt komma ikapp med det de har missat. Detta är en game changer för alla som kommer tillbaka från semestern och möts av hundratals olästa meddelanden (vi har alla varit där).

Förbättrade Huddles erbjuder ett enkelt sätt att hoppa in i ljud- eller videosamtal utan formaliteterna som planerade möten innebär. Behöver du snabbt diskutera något med en kollega? Starta bara en Huddle, dela din skärm om det behövs och återgå sedan till arbetet.

Slacks bästa funktioner

Skapa samarbetsdokument direkt i kanalerna för mer strukturerad informationsdelning.

Automatisera rutinuppgifter och få AI-genererade sammanfattningar av konversationer du har missat.

Starta snabbt ljud- eller videosamtal med skärmdelningsfunktioner.

Koppla Slack till verktyg som Google Drive, Zoom och Asana för att hålla arbetsflödena effektiva.

Hitta tidigare konversationer och delade filer med avancerade sökfilter.

Slacks begränsningar

Utan noggrann hantering kan den ständiga strömmen av meddelanden bli överväldigande och faktiskt minska produktiviteten.

Gratis användare har endast tillgång till de senaste 90 dagarnas meddelanden – därefter försvinner din historik in i det digitala tomrummet.

Kanalorganisation och funktioner som trådar kräver viss anpassning för team som är nya på plattformen.

Utan ordentlig kanalstyrning kan informationen bli spridd och svår att hitta, vilket skapar just det problem som Slack skulle lösa.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 10 USD/månad per användare

Business+: 18 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 24 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar bäst att Slack samlar all kommunikation inom vårt team på ett ställe, vilket eliminerar många e-postkedjor. Kanalerna är utmärkta för att organisera kommunikationen efter ämne, projekt eller team, vilket gör det enkelt att hitta information när man behöver den. Den har en kraftfull sökfunktion som minskar tidsspillan vid sökning efter information och ger korrekta svar. Perfekt för snabba frågor, personlig interaktion eller privata diskussioner eftersom den har en utmärkt direktmeddelandefunktion.

👀 Visste du att? En undersökning om kompetens och sysselsättning som genomförts av den brittiska regeringen visar att uppgiftsdiskretion (dvs. självständighet i arbetet) minskade från 62 % 1992 till bara 34 % 2024. Minskningen är kopplad till alltmer normativa digitala verktyg och programvara för produktivitetsuppföljning.

3. Confluence (Bäst för centraliserad kunskapshantering)

via Confluence

Har du någonsin slösat timmar på att leta efter det där viktiga dokumentet som någon delade för ”några månader sedan”? Confluence löser detta problem genom att fungera som en central knutpunkt för teamets kunskap, dokumentation och samarbete. Till skillnad från traditionella dokumenthanteringssystem som fungerar som glorifierade arkivskåp, organiserar Confluence informationen i sammankopplade sidor och utrymmen, vilket gör det enklare att hitta, uppdatera och dela viktigt innehåll.

Plattformen innehåller omfattande mallar för allt från projektkrav till marknadsföringsplaner, så att teamen inte behöver börja om från början varje gång. Denna standardisering sparar inte bara tid utan säkerställer också konsekvens i all dokumentation.

Confluences integration med andra Atlassian-verktyg som Jira skapar ett smidigt arbetsflöde mellan planering, dokumentation och genomförande, vilket är särskilt värdefullt för tekniska team. De samarbetsinriktade redigeringsfunktionerna gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta med samma dokument samtidigt, med en tydlig versionshistorik som visar vem som har ändrat vad och när.

Confluence bästa funktioner

Kom igång snabbt med dokumentationen med färdiga mallar för olika affärsbehov.

Organisera informationen logiskt med hierarkiska sidstrukturer och dedikerade utrymmen för team eller projekt.

Arbeta tillsammans på dokument i realtid med tydlig tillskrivning och versionshistorik.

Hitta information snabbt med avancerade sökfunktioner i alla utrymmen du har tillgång till.

Anslut smidigt med Jira och andra Atlassian-produkter

Begränsningar i Confluence

Begränsat till tre aktiva whiteboardtavlor per användare

Nya användare kan tycka att gränssnittet och organisationssystemet är svårt att förstå i början.

Utan ordentlig styrning kan utrymmen med tiden bli oorganiserade.

Mobilappen erbjuder inte samma funktionalitet som desktopversionen, vilket begränsar produktiviteten när du är på språng.

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 5,16 $/månad per användare

Premium: 9,73 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Confluence?

En G2-användare säger :

Med Confluence kan du skapa material som du kan dela med ditt team eller hela organisationen efter dina behov. Det är tillgängligt för alla som har åtkomst till den specifika tavlan. Det är ett bra verktyg för att dela data och redigera samtidigt av flera personer med åtkomst.

➡️ Läs mer: 15 gratis mallar för projektkommunikationsplaner

4. Microsoft Teams (bäst för Microsoft 365-arbetsplatser)

via Microsoft Teams

Om din organisation använder Microsoft 365 är Teams en naturlig förlängning som samlar chatt, videomöten, fillagring och applikationsintegration i ett enda gränssnitt. Det är utformat för att fungera sömlöst med de verktyg som ditt team redan använder dagligen – Word, Excel, PowerPoint och resten av Microsofts ekosystem.

Plattformen är särskilt bra när det gäller videokonferenser. Funktioner som breakout-rum (där deltagarna kan välja vilket rum de vill delta i under möten) gör den idealisk för workshops och utbildningar. Teams stöder även town hall-möten med DVR-funktioner, vilket är perfekt för stora organisationskommunikationer som inte alla kan delta i live.

Det som utmärker Teams är hur väl det integreras med Office-applikationer. Behöver du samarbeta på ett dokument? Du kan redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer direkt i Teams, och ändringarna synkroniseras i realtid. Detta eliminerar behovet av att ladda ner filer, göra ändringar och ladda upp dem igen – ett arbetsflöde som oundvikligen skapar mardrömmar när det gäller versionskontroll.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer direkt i Teams.

Håll möten med grupprum, live-transkription och bakgrundsljuddämpning.

Förstår automatiskt din företags hierarki och teamstrukturer

Spela in och spela upp viktig kommunikation för hela företaget

Anslut till över 700 affärsappar direkt i Teams-gränssnittet.

Begränsningar i Microsoft Teams

Kan vara krävande för systemresurserna, särskilt på äldre datorer – var beredd på att din bärbara dators fläkt kommer att gå på högvarv.

Att konfigurera och hantera Teams kräver teknisk expertis som mindre organisationer kanske saknar.

Vissa funktioner duplicerar funktionalitet som finns i andra Microsoft-produkter, vilket skapar förvirring om vilket verktyg som ska användas när.

Användare har ibland svårt att hitta innehåll när de arbetar med tvärfunktionella team och kanaler i takt med att organisationen växer.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (16 298+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar att Microsoft Teams har ett mycket renare användargränssnitt och är mycket enklare att navigera och använda. Jag tycker att det faktiskt är snabbare och att videokvaliteten är mycket bättre, och det finns märkbart färre problem och anslutningen verkar vara mer tillförlitlig.

💡Proffstips: Förbättra ditt teams kommunikationsstrategi med dessa användbara ClickUp-mallar! Mallen för intern kommunikation är perfekt för att organisera interna uppdateringar och hålla alla uppdaterade, medan mallen för kommunikationsplan hjälper dig att utforma tydliga, effektiva kommunikationsplaner för alla projekt. Prova dem för att effektivisera dina arbetsflöden och se till att alla håller sig uppdaterade!

5. Google Workspace (bäst för AI-driven samverkan)

via Google Workspace

Google Workspace samlar Gmail, Kalender, Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer och Meet i en sömlöst integrerad svit som har blivit guldstandarden för realtidssamarbete. Plattformens styrka ligger i dess intuitiva gränssnitt och tillgänglighet från alla enheter med internetanslutning – utan behov av klumpiga VPN-lösningar.

Med tillägget av Gemini AI-integration (ingår utan extra kostnad för Business- och Enterprise-abonnemang) erbjuder Google Workspace nu intelligent assistans i alla applikationer. Team kan skapa anpassade "Gems" – AI-experter som är utvecklade för specifika affärsutmaningar – som hjälper till med allt från att skapa innehåll till dataanalys.

Men Googles verkliga superkraft har alltid varit samarbete i realtid. Möjligheten för flera teammedlemmar att arbeta på samma dokument samtidigt – se varandras redigeringar när de görs, lämna kommentarer och chatta i sidofältet – har fundamentalt förändrat hur team arbetar tillsammans. Nu behöver man inte längre skicka bilagor fram och tillbaka via e-post eller hantera motstridiga versioner.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Få tillgång till AI-assistans i alla applikationer utan extra kostnad med Business- och Enterprise-abonnemangen.

Se andras ändringar i realtid i Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Skapa specialiserade "Gems" som är anpassade efter specifika affärsbehov.

Växla smidigt mellan e-post, dokument, möten och lagring.

Hitta information snabbt i alla Workspace-applikationer

Begränsningar i Google Workspace

Många funktioner kräver internetuppkoppling, vilket kan vara problematiskt i områden med ojämn täckning.

Enskilda applikationer kan sakna avancerade funktioner som finns i dedikerade alternativ.

Basplanerna har begränsad lagringskapacitet som avancerade användare snabbt kan växa ur.

Att hantera inställningar och behörigheter kan vara en utmaning för stora organisationer.

Priser för Google Workspace

Business Starter: 8,40 $/månad per användare (flexibel plan)

Business Standard: 16,80 $/månad per användare (flexibel plan)

Business Plus: 26,40 $/månad per användare (flexibel plan)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: . 6/5 (43 407+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 17 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Workspace?

En Capterra-användare säger:

Det är en briljant, lättanvänd produktivitetssvit som är helt molnbaserad. Det finns inget att installera och den fungerar smidigt på alla enheter.

➡️ Läs mer: 11 gratis mallar för feedbackformulär för att samla in synpunkter från anställda

6. Zoom (Bäst för enhetlig AI-driven kommunikation)

via Zoom

Minns du när ”let’s Zoom” inte ens var ett uttryck? Nu är det praktiskt taget ett verb. Zoom har utvecklats från ett enkelt verktyg för videokonferenser till en omfattande kommunikationsplattform som stöder möten, webbseminarier, chatt och telefontjänster. Zoom är känt för sin tillförlitlighet och användarvänlighet och kan vara värd för möten med upp till 1 000 deltagare och skapa upp till 50 grupprum för mindre gruppdiskussioner.

Plattformens AI Companion fungerar i möten, chattar och e-postmeddelanden och ger intelligent hjälp utan att kräva ytterligare licenser. Detta är ett uppfriskande tillvägagångssätt i en värld där AI-funktioner ofta kommer med höga prislappar.

Funktioner som transkription i realtid, automatiserade mötesreferat och smarta inspelningar gör det enklare att samla in och dela information från synkron kommunikation. Detta överbryggar klyftan mellan livekonversationer och asynkron arbete – särskilt värdefullt för globala team som arbetar över olika tidszoner.

Zoom bästa funktioner

Få mötesreferat, chattöversikter och hjälp med att skriva e-postmeddelanden utan extra kostnad.

Skapa upp till 50 separata sessionsrum för diskussioner i små grupper.

Värd för upp till 1 000 deltagare i ett enda möte

Skapa dedikerade hårdvarukonfigurationer för konferensrum

Anordna stora virtuella evenemang med funktioner för registrering, omröstningar och frågor och svar.

Zoom-begränsningar

Trots förbättringar är vissa organisationer fortfarande försiktiga när det gäller säkerhet efter tidigare kontroverser.

Den växande uppsättningen funktioner kan vara överväldigande för vanliga användare som bara vill delta i ett enkelt videosamtal.

Avancerade funktioner kräver dyrare abonnemang som snabbt blir kostsamma för större team.

Zoom-priser

Gratis

Zoom Workplace Pro: 16,99 $/månad per användare (faktureras månadsvis)

Zoom Workplace Business: 21,99 $/månad per användare (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 52 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom?

En G2-användare säger:

Zoom Workplace utmärker sig genom sin stabila prestanda, även vid stora möten. Användargränssnittet är intuitivt och plattformen erbjuder robusta funktioner som breakout-rum, live-transkription och smidig skärmdelning. Zoom-schemaläggaren och kalenderintegrationen gör mötesplaneringen enkel och effektiv. Deras kundsupport är lyhörd och kunnig, särskilt under perioder med hög efterfrågan eller prioriterade tider. Vi använder Zoom dagligen för möten, webbseminarier och teamsamarbete, vilket gör det till en del av vår vardag. Zoom integreras smidigt med Google Workspace, Slack och Teams. Dessutom gick det snabbt och smidigt att implementera i alla team med minimal konfiguration.

🌻 Branschöversikt: Enligt Tech Radar strävar 75 % av företagen nu efter att minska appfragmenteringen. Enhetliga plattformar som samlar chatt, video och röst används allt oftare för att förenkla kommunikationen, öka produktiviteten och förbättra användarupplevelsen – särskilt på mobila kanaler.

7. Sprout Social (Bäst för proaktiv kundservice på sociala medier)

via Sprout Social

Sociala medier är inte längre bara till för marknadsföring – de har blivit en viktig kommunikationskanal för kundservice, communitybyggande och hantering av varumärkets rykte. Sprout Social förvandlar sociala medier från en sändningskanal till ett kraftfullt verktyg för tvåvägskommunikation för företag.

Plattformen hjälper team att hantera närvaron på sociala medier i flera nätverk samtidigt som den tillhandahåller verktyg för kundengagemang, innehållsplanering och prestationsanalys. Med ”Care by Sprout” använder plattformen AI för att automatiskt klassificera och vidarebefordra meddelanden, vilket säkerställer att kundförfrågningar får snabba svar från rätt teammedlemmar.

Sprout Social erbjuder även AI-driven influencer-matchning och relationshantering, vilket hjälper varumärken att identifiera och samarbeta med relevanta innehållsskapare. Plattformens omfattande analyser ger insikter om publikengagemang och kampanjresultat, vilket gör det möjligt för team att förfina sina kommunikationsstrategier baserat på verkliga data.

Sprout Socials bästa funktioner

Kategorisera och vidarebefordra sociala meddelanden automatiskt till lämpliga teammedlemmar.

Hitta och samarbeta med relevanta innehållsskapare

Hantera meddelanden från alla sociala plattformar på ett och samma ställe

Planera och automatisera inlägg på sociala medier över olika plattformar

Spåra prestationsmått och skapa anpassade rapporter

Begränsningar för Sprout Social

Dyrare än vissa alternativ, vilket gör det oåtkomligt för mindre företag.

Det omfattande funktionsutbudet kräver tid att bemästra.

Kort utvärderingsperiod för att testa funktionerna

Priser för Sprout Social

Standard: 249 $/månad (inkluderar 5 sociala profiler)

Professional: 399 $/månad (inkluderar 10 sociala profiler)

Avancerat: 499 $/månad (inkluderar 10 sociala profiler)

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sprout Social?

En Capterra-användare säger:

Sammantaget gillar vi verkligen vad Sprout Social har att erbjuda. Det är en av de bästa sociala SAAS-tjänsterna jag har använt.

📮ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma person spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan förändra det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

8. Calendly (Bäst för att eliminera schemaläggningsproblem)

via Calendly

"Hör av dig när du är ledig." "Vad sägs om tisdag klockan 14?" "Då är jag upptagen. Torsdag?" "Torsdag funkar, men först efter 15." Låter det bekant? Denna schemaläggningsdans slösar tid och skapar onödiga friktioner.

Calendly löser detta problem genom att låta människor boka tid i din kalender baserat på din faktiska tillgänglighet. Plattformen synkroniseras automatiskt med dina befintliga kalendrar för att förhindra dubbelbokningar och erbjuder anpassningsbara schemaläggningsregler för att skydda din tid.

Med hjälp av tidszonsinformation konverterar Calendly automatiskt mötestider för globala team, vilket minskar förvirring och missade möten. Funktionen för rundabordsplanering fördelar möten jämnt mellan teammedlemmarna, vilket gör den idealisk för säljteam, kundsupport och andra grupper som behöver en rättvis fördelning av möten.

Calendlys bästa funktioner

Konverterar automatiskt mötestider baserat på deltagarnas platser

Fördela möten jämnt mellan teammedlemmarna

Ställ in buffertider, minsta varseltider och dagliga mötesgränser.

Skicka påminnelser, uppföljningar och tackbrev

Kommunicera med videokonferenser, CRM och andra affärsverktyg

Begränsningar för Calendly

Begränsad anpassning i gratispaketet

Ingen inbyggd videokonferensfunktion

Teamfunktioner kräver betalda abonnemang.

Kan kännas opersonligt

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 USD/månad per användare

Teams: 20 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

En G2-användare säger:

Enorm tidsbesparing: Inga fler ändlösa mejl fram och tillbaka för att hitta en bra tid för möten. Jag delar bara min länk och kunderna väljer en tid – och vips är mötet inplanerat och lagt till i min kalender direkt. Det är en produktivitetsvinst varje dag. Jag älskar att kunna koppla ihop flera kalendrar (Google, Outlook osv.) och automatiskt bädda in Zoom-länkar. Det håller allt synkroniserat och konfliktfritt. Tidszonsdetektering, buffertfönster mellan möten, automatiska påminnelser – allt detta bidrar till att hålla min dag på rätt spår och fri från störningar. Jag har inte behövt ringa kundsupporten, men jag har hört att den är förstklassig. Det är också mycket enkelt att implementera med mina andra tekniska plattformar.

➡️ Läs mer: 13 bästa kommunikationslösningar för företag

9. Mailchimp (Bäst för allt-i-ett-marknadsföringsautomatisering)

via Mailchimp

Mailchimp har utvecklats från ett enkelt verktyg för e-postmarknadsföring till en omfattande marknadsföringsplattform som hjälper företag att kommunicera med kunder via flera kanaler. Med Customer Journey Builder kan team skapa komplexa automatiserade arbetsflöden som levererar personliga meddelanden baserade på kundernas beteende och preferenser.

Utöver digital kommunikation kan Mailchimp även skicka fysiska vykort till mottagarna, vilket överbryggar marknadsföringsinsatserna online och offline. Denna flerkanaliga strategi säkerställer ett konsekvent budskap oavsett hur kunderna föredrar att interagera med ditt varumärke.

Med robusta analys- och A/B-testfunktioner kan teamen kontinuerligt förfina sina kommunikationsstrategier baserat på prestationsdata. Plattformens integration med e-handelsplattformar och CRM-system skapar en enhetlig bild av kundinteraktioner, vilket hjälper företag att leverera mer relevant och aktuell kommunikation.

Mailchimps bästa funktioner

Skapa komplexa automatiserade arbetsflöden för personlig kundkommunikation

Utvidga digital marknadsföring till fysisk post

Spåra kampanjresultat med detaljerade mätvärden och rapporter

A/B-testa olika meddelanden för att förbättra engagemanget.

Skapa enhetliga varumärkesupplevelser över alla kontaktpunkter

Mailchimp-begränsningar

Kan bli dyrt när din publik växer

Begränsad automatisering i lägre nivåer

Komplexa funktioner tar tid att bemästra

Vissa användare upplever listhanteringen som begränsande.

Mailchimp-priser

Gratis (upp till 500 kontakter)

Essentials: Från 13 $/månad

Standard: Från 20 $/månad

Premium: Från 350 $/månad

Mailchimp-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mailchimp?

En Capterra-användare säger:

Gränssnittet är enkelt, så jag kan snabbt komma åt de funktioner jag behöver. Prestandan är utmärkt; appen förbrukar väldigt lite resurser. Spårningen i realtid är utmärkt för att göra justeringar. MailChimps data är organiserade så att jag snabbt kan läsa och analysera dem. Klick-spårning är automatiskt aktiverat, så standardinställningarna är användbara.

10. Troop Messenger (bäst för säkerhetsmedvetna organisationer)

via Troop Messenger

I en tid med ökande dataintrång och integritetsproblem är säkra kommunikationskanaler viktigare än någonsin. Troop Messenger erbjuder robusta säkerhetsfunktioner för organisationer med stränga krav på integritet och dataskydd.

Plattformen erbjuder både molnbaserade och lokala distributionsalternativ, vilket ger IT-team fullständig kontroll över var känslig data lagras och bearbetas. Denna flexibilitet är särskilt värdefull för organisationer i reglerade branscher eller organisationer med specifika efterlevnadskrav.

Unika funktioner som "Burnout" skapar självförstörande meddelanden för delning av känslig information, medan "Forkout" låter användare skicka meddelanden till flera mottagare utan att skapa gruppchattar. Troop Messenger fungerar även på nätverk med låg hastighet, vilket gör det värdefullt för team på avlägsna platser eller i områden med begränsad uppkoppling.

Troop Messengers bästa funktioner

Välj mellan molnbaserad eller lokal installation.

Skapa självförstörande meddelanden för känslig information

Skicka meddelanden till flera användare utan att skapa gruppchattar

Utnyttja omfattande säkerhetsinställningar och användarhantering

Begränsningar för Troop Messenger

Begränsade integrationer med tredje part

Vissa användare rapporterar begränsningar i mobilupplevelsen.

Priser för Troop Messenger

Premium: 2,50 $/månad per användare

Företag: 5 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Troop Messenger

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Troop Messenger?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Troop Messenger är dess sömlösa integration av flera kommunikationslägen inom en enda säker plattform. Möjligheten att växla mellan direktmeddelanden, gruppchattar, ljud-/videosamtal och skärmdelning – utan att lämna appen – gör den otroligt effektiv för teamsamarbete. Dess stöd för självhosting och lokal distribution är också en utmärkande funktion för organisationer med strikta krav på dataintegritet och säkerhet. Dessutom visar verktyg som ”Burnout” (för konfidentiella chattar), återkallande/redigering av meddelanden och fjärrloggning att den har utformats med både funktionalitet och kontroll i åtanke.

11. Dialpad (Bäst för AI-driven röstkommunikation)

via Dialpad

Trots den ökande användningen av textbaserad kommunikation är röstsamtal fortfarande viktiga för många affärsinteraktioner. Dialpad moderniserar företagstelefonsystem med molnbaserade röst-, video- och meddelandefunktioner som förbättras av artificiell intelligens.

Plattformens realtidstranskription med anpassad företagsordbok säkerställer att branschspecifik terminologi fångas upp korrekt under samtal och möten. Detta gör det enklare att senare referera till viktiga detaljer utan att behöva ta anteckningar eller lyssna på inspelningar igen.

Med stöd för möten med upp till 150 deltagare fungerar Dialpad både för intern teamkommunikation och extern kommunikation eller kundinteraktioner. Plattformens AI-funktioner ger realtidscoaching för sälj- och supportteam, med förslag under samtal och analys av konversationsmönster för att förbättra framtida interaktioner.

Dialpads bästa funktioner

Automatiska transkriptioner av samtal och möten med stöd för anpassade ordlistor

Förslag i realtid och analys efter samtal för förbättringar

Vidarebefordra samtal mellan fasta telefoner och mobiltelefoner utan avbrott

Håll videokonferenser med upp till 150 deltagare

Spela in samtal för utbildning och kvalitetssäkring

Begränsningar för Dialpad

Vissa integrationer är mer begränsade än specialiserade verktyg.

Vissa användare rapporterar sporadiska problem med mobilupplevelsen.

AI-funktioner kräver justering och utbildning

Tillgängligheten av funktioner på olika nivåer kan vara förvirrande.

Priser för Dialpad

Standard: 27 $/månad per användare (faktureras månadsvis)

Pro: 35 $/månad per användare (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dialpad?

En Capterra-användare säger :

Min totala upplevelse av Dial Pad är varken negativ eller positiv. Om jag skulle jämföra med det telefonsystem vi använde innan vi migrerade till Dial Pad, skulle jag säga att jag föredrar Dial Pad framför det telefonsystemet, men det finns fortfarande många begränsningar med detta telefonsystem när det gäller integrationen med vårt CRM-system.

12. Chanty (Bäst för integrerad uppgiftshantering)

via Chanty

Kommunikation utan handling är bara brus. Chanty inser detta genom att kombinera teammeddelanden med inbyggd uppgiftshantering, vilket gör det möjligt för team att omvandla konversationer till åtgärdsbara punkter utan att byta plattform.

Med ett enda klick kan meddelanden omvandlas till spårbara uppgifter på Kanban-tavlor, vilket skapar ett smidigt arbetsflöde mellan kommunikation och utförande. Denna integration hjälper till att förhindra att viktiga åtgärder går förlorade i chattflödet – ett vanligt problem med plattformar som endast erbjuder meddelandefunktioner.

Plattformen erbjuder snabb meddelandehantering och stabila ljud- och videosamtal, vilket förbättrar teamets uppkoppling oavsett plats. Funktionen ”Silent hours” hjälper till att förhindra notiströtthet genom att stänga av aviseringar under koncentrerad arbetstid eller utanför arbetstid, vilket främjar en bättre balans mellan arbete och privatliv samtidigt som kommunikationsmöjligheterna bibehålls.

Chantys bästa funktioner

Konvertera meddelanden till visuella uppgiftskort med ett enda klick

Stäng av aviseringar under koncentrerad arbetstid

Få tillgång till alla tidigare konversationer utan begränsningar

Få en organiserad katalog över allt delat innehåll, alla filer och alla länkar.

Begränsningar för Chanty

Färre tredjepartsanslutningar än de största konkurrenterna

Mindre robust dokumenthantering än specialiserade verktyg

Lägre deltagarbegränsningar än dedikerade mötesplattformar

Vissa funktioner fungerar bättre på stationära datorer än på mobila enheter.

Priser för Chanty

Gratis: Upp till 10 teammedlemmar

Företag: 4 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chanty?

En G2-användare säger :

Det jag gillar mest med Chanty är att det gör att jag kan hålla mina konversationer, inklusive samtal, och spåra uppgiftsframsteg på ett och samma ställe. Det hjälper mig mycket att hantera mitt jobb och min kommunikation. Jag gillar också de omfattande integrationsmöjligheterna som gör att du kan ha eller begära alla integrationer du behöver för att göra dina arbetsflöden smidigare.

13. Dropbox (Bäst för AI-driven sökning och dokumentarbetsflöden)

via Dropbox

”Kan du skicka filen igen? Jag hittar den inte.” Hur många gånger har du hört den frågan? Dropbox har utvecklats från enkel fillagring till en intelligent arbetsplats för samarbete och delning av innehåll, vilket hjälper team att undvika denna vanliga frustration.

Plattformens Dash-funktion kan hitta innehåll i bilder, videor och ljudfiler, vilket gör det enklare att hitta information oavsett format. Denna avancerade sökfunktion sparar värdefull tid som annars skulle gå åt till att manuellt söka efter specifikt innehåll.

Med filstorleksbegränsningar på 100 GB för överföringar och 50 GB för enskilda uppladdningar kan Dropbox hantera stora mediefiler och komplexa dokument som kan överskrida gränserna på andra plattformar. Plattformens versionshistorik och återställningsfunktioner skyddar mot oavsiktlig radering eller oönskade ändringar, medan detaljerade delningsbehörigheter ger kontroll över vem som kan komma åt, redigera eller kommentera specifikt innehåll.

Dropbox bästa funktioner

Hitta innehåll i olika filtyper, inklusive bilder och videor

Överför filer på upp till 100 GB och ladda upp enskilda filer på upp till 50 GB.

Spåra ändringar och återställ tidigare versioner av dokument

Ställ in specifika behörigheter för olika användare och grupper

Skapa processer för dokumentgodkännande och meddelandesystem

Begränsningar i Dropbox

Högre nivåer krävs för betydande lagringsbehov

Mycket stora mappar kan orsaka synkroniseringsproblem.

Mindre robust realtidssamarbete än Google Workspace

Komplexa mappstrukturer kan påverka sökningens effektivitet

Priser för Dropbox

Gratis

Plus: 11,99 $/månad (2 TB lagringsutrymme)

Familj: 19,99 $/månad (2 TB delat lagringsutrymme)

Företag: Från 20 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Dropbox

G2: 4,4/5 (över 30 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dropbox?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar hur snabbt det går att ladda upp dokument på Dropbox Business, särskilt när jag har många dokument att arbeta med. Dropbox Business gör det enkelt att organisera mina dokument och spara dem i specifika mappar, vilket gör det snabbt att komma åt dem. Dropbox Business använder mycket avancerade funktioner för åtkomstkontroll och filsäkerhet, vilket säkerställer att alla dokument jag har lagrat är skyddade från åtkomst av andra än mig själv.

14. Discord (Bäst för att bygga gemenskap och integrerad kommunikation)

via Discord

Discord kan verka som ett ovanligt val för företagskommunikation, men allt fler organisationer upptäcker dess värde för teamsamarbete. Plattformen kombinerar text-, röst- och videokommunikation i en struktur som ursprungligen utformades för spelgemenskaper, men som överraskande nog passar mycket bra i moderna arbetsmiljöer.

Plattformens kanalbaserade organisation skapar dedikerade utrymmen för olika ämnen, projekt eller avdelningar. Det som gör Discord unikt är dess permanenta röstkanaler, som gör det möjligt för teammedlemmar att hoppa in och ut ur ljudkonversationer utan formaliteterna med schemalagda möten, vilket skapar en virtuell kontorskänsla som är särskilt värdefull för team som arbetar på distans.

Med detaljerade rollbaserade behörigheter erbjuder Discord finjusterad kontroll över vem som kan komma åt olika kanaler och funktioner, vilket stödjer sekretess och avdelningarnas behov. Plattformen tillåter uppladdning av filer på upp till 400 MB med ett Nitro-abonnemang, vilket underlättar delningen av större dokument och mediefiler.

Discords bästa funktioner

Skapa detaljerade åtkomstkontroller för olika användargrupper

Delta i och lämna röstsamtal utan formella mötesupplägg

Håll konversationerna fokuserade med trådade svar

Replikera snabbt framgångsrika kommunikationsstrukturer

Förhandsgranska länkar och media direkt i chatten

Begränsningar med Discord

Ursprungligen utformat för spel, vissa professionella funktioner är begränsade.

Standardkonton är begränsade till mindre filuppladdningar

Serverinstallation och -hantering kräver initial konfiguration.

Färre funktioner för efterlevnad och administration inom företaget

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic: 2,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Server Boost: Olika nivåer från 4,99 $/månad

Betyg och recensioner av Discord

G2: 4,3/5 (3 936+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

En Capterra-användare säger:

Jag älskar den enorma mängd anpassnings- och organisationsmöjligheter som Discord erbjuder, från enkla servrar med vänner till solorservrar som fungerar som involverade planerare, till stora officiella servrar som jag interagerar med för spel och mycket mer!

15. Workvivo (Bäst för medarbetarengagemang och gemenskapsbyggande)

via Workvivo

Fjärrarbete och hybridarbetsmodeller har skapat nya utmaningar när det gäller att upprätthålla företagskulturen och medarbetarnas engagemang. Workvivo hanterar dessa utmaningar genom att skapa en upplevelse som liknar sociala medier, speciellt utformad för intern företagskommunikation.

Plattformen kombinerar traditionella kommunikationsverktyg med engagemangsfunktioner som erkännande, omröstningar och aktivitetsflöden för att skapa en levande digital arbetsplatskultur. Detta tillvägagångssätt hjälper till att bekämpa den isolering och brist på kontakt som kan uppstå när team inte är fysiskt tillsammans.

Med möjligheten att skala upp chattgrupper till upp till 500 medlemmar stöder Workvivo både bred organisationskommunikation och mer fokuserade teamdiskussioner. Plattformens betoning på medarbetarerkännande och gemenskapsbyggande bidrar till att främja kontakten mellan distribuerade team och hantera de utmaningar som ofta följer med kommunikation på distans och i hybridarbetsplatser.

Workvivos bästa funktioner

Gilla, kommentera och dela funktioner som liknar sociala plattformar för konsumenter.

Lyft fram medarbetarnas prestationer och milstolpar

Stöd för upp till 500 medlemmar i en enda konversation

Leverera relevant information till specifika avdelningar eller platser

Spåra deltagande och identifiera kommunikationsbrister

Workvivos begränsningar

Dyrare än grundläggande kommunikationsverktyg

Vissa funktioner fungerar annorlunda på mobila enheter.

Workvivo-priser

Affärsplan: Från cirka 20 000 dollar/år för 250–2 000 anställda

Företag: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2 173+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workvivo?

En Capterra-användare säger:

Workvivo skapar en fullständig förståelse för relationerna mellan avdelningarna och håller informationsflödet om de senaste utvecklingen eller uppdateringarna igång. Med det kan vi publicera presentationer för att förklara nya koncept och se till att de når alla omedelbart. Jag gillade att vi kan lyfta fram nya beslut och sprida nya instruktioner på ett organiserat sätt. Direkt kommunikation garanteras med Workvivo, vilket förbättrar kontinuiteten i rådgivning, diskussioner om idéer och insamling av feedback om dem på ett transparent sätt.

16. Staffbase (Bäst för enhetlig intern kommunikation)

via Staffbase

Det kan vara svårt att nå alla medarbetare med viktig information, särskilt i organisationer med frontlinjepersonal, distribuerade team eller medarbetare som inte har regelbunden tillgång till datorer. Staffbase erbjuder en omfattande programvara för internkommunikation som är utformad för att hantera dessa utmaningar.

Den mobilförst-strategin säkerställer att medarbetare i frontlinjen som inte har regelbunden tillgång till datorer ändå kan ta del av viktiga uppdateringar och delta i företagets kommunikation. Denna inkludering bidrar till att skapa en mer sammankopplad personalstyrka och säkerställer att viktig information når alla som behöver den.

Plattformen kombinerar e-post, intranät och medarbetarappfunktioner i en enhetlig lösning, vilket eliminerar behovet av flera interna kommunikationsverktyg. Med hjälp av robusta analyser kan kommunikationsteamen mäta räckvidden och effekten av sina meddelanden, vilket hjälper dem att förfina strategier och säkerställa att viktig information når den avsedda målgruppen.

Staffbases bästa funktioner

Distribuera innehåll via e-post, intranät och mobila enheter samtidigt

Leverera relevant information baserat på roll, plats eller avdelning

Samla in insikter genom enkäter, omröstningar och kommentarer

Mät meddelandenas räckvidd och engagemang

Begränsningar för Staffbase

Mindre lämpligt för små organisationer

Kräver omfattande installation och konfiguration.

Vissa tredjepartsintegrationer är mindre robusta än specialiserade verktyg.

Priser för Staffbase

Anpassad prissättning

Staffbase-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Staffbase?

En G2-användare säger:

En av dess största styrkor är det användarvänliga gränssnittet. Även teammedlemmar som inte är så tekniskt kunniga kan snabbt lära sig att använda det utan mycket utbildning. Plattformens design är intuitiv, vilket gör det enkelt att skapa och skicka e-postmeddelanden.

17. Happeo (Bäst för AI-drivet intranät och kunskapshantering)

via Happeo

Traditionella företagsintranät blir ofta digitala kyrkogårdar – platser där informationen hamnar och dör, sällan används och ännu mer sällan uppdateras. Happeo moderniserar detta koncept med en dynamisk, social plattform som kombinerar verktyg för kunskapshantering, kommunikation och samarbete.

Plattformens federerade AI-sökning skannar intranätet, Google Drive, Gmail och Microsoft 365 och skapar en enhetlig sökupplevelse som hjälper anställda att hitta information oavsett var den är lagrad. Detta eliminerar frustrationen över att behöva söka i flera system för att hitta det du behöver.

Med realtidsöversättningsfunktioner stöder Happeo globala team som arbetar över språkbarriärer och säkerställer att viktig kommunikation når alla anställda på deras föredragna språk. Plattformens sidor, kanaler och personkatalog skapar en omfattande digital arbetsplats som kopplar samman anställda med både information och kollegor.

Happeos bästa funktioner

Hitta information på flera anslutna plattformar via federerad AI-sökning.

Använd realtidsöversättning för att bryta ner språkbarriärer

Skapa interaktiva intranätsidor med inbäddade appar och widgets

Kombinera formell och informell kommunikation i ett välbekant format

Happeos begränsningar

Erbjuder stark integration med Googles verktyg, men inte med övriga verktyg.

Viktig konfiguration krävs för optimal användning

Högre investering än grundläggande kommunikationsverktyg

Happeos prissättning

Anpassad prissättning

Happeo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Happeo?

En G2-användare säger :

Det är mycket enkelt och intuitivt att använda och erbjuder en fantastisk kunskapsbank (både Happeos egna resurser och en aktiv användargrupp). Bra sökmotor. Enkel integration med Gsuite. Happeo gav fantastisk, proaktiv support.

➡️ Läs mer: De bästa kommunikationsverktygen för företag

Låt oss vara ärliga – det finns ingen universallösning när det gäller kommunikationsverktyg. Den rätta kombinationen beror helt på din organisations specifika behov, kultur och befintliga teknikplattform.

Istället för att försöka tvinga in en enda plattform för att hantera allt, bör du överväga hur olika verktyg kan tillgodose olika kommunikationsbehov – från realtidssamarbete och projektkoordinering till kunskapsdelning och extern kommunikation. Leta efter lösningar som fungerar bra tillsammans och skapar ett sammanhängande arbetsflöde istället för isolerade kommunikationssilos.

För team som vill förenkla sin teknikstack erbjuder ClickUp en övertygande allt-i-ett-lösning som kombinerar kommunikationsverktyg med projekt- och uppgiftshantering. Genom att integrera chatt, dokument och arbetsflödeshantering i en enda plattform minskar ClickUp det ständiga kontextbytet som hämmar produktiviteten och håller konversationerna kopplade till åtgärdspunkter.

Kom ihåg – de bästa kommunikationsverktygen är de som ditt team faktiskt kommer att använda. Vi rekommenderar att du registrerar dig för ClickUp, eftersom det är den enda appen du behöver för ditt arbete!

Vanliga frågor

Vilka är verktygen för företagskommunikation?

Kommunikationsverktyg för företag är olika appar och plattformar som hjälper människor i ett företag att dela information och arbeta tillsammans. Dessa inkluderar saker som e-post, chattappar (som Slack eller Microsoft Teams), verktyg för videomöten (som Zoom), projektledningsprogramvara (som ClickUp) och plattformar för dokumentdelning (som Google Workspace eller Dropbox). Dessa verktyg gör det lättare för team att hålla kontakten, dela uppdateringar och få arbetet gjort, oavsett om de är på kontoret eller arbetar på distans.

Vilka är de 5 kommunikationsverktygen?

Fem vanliga kommunikationsverktyg som används på de flesta arbetsplatser är e-post, snabbmeddelanden eller chattappar, verktyg för videokonferenser, plattformar för projektledning och verktyg för dokumentsamarbete. Du kan till exempel använda Gmail för e-post, Slack för snabbmeddelanden, Zoom för videosamtal, ClickUp för projektledning och Google Docs för att arbeta med dokument tillsammans. Dessa verktyg hjälper team att kommunicera snabbt och hålla alla på samma sida.

Vad är de 7 C:na inom företagskommunikation?

De 7 C:na är enkla regler som hjälper till att göra affärskommunikationen tydlig och effektiv. De är: var tydlig (lätt att förstå), koncis (kort och koncis), konkret (specifik och detaljerad), korrekt (fri från fel), sammanhängande (välorganiserad), komplett (innehåller all nödvändig information) och artig (hövlig och respektfull). Att följa dessa principer hjälper till att undvika förvirring och bygger bättre relationer på arbetsplatsen.