De bästa marknadsföringsmallarna för Monday.com att prova 2025

Marknadsföringsteam förlorar ofta dagar på att planera kampanjer – begravda i kalkylblad medan strategin hamnar i bakgrunden. Monday.coms marknadsföringsmallar finns till för att åtgärda det.

Under tiden väntar ditt faktiska marknadsföringsarbete.

Mallar finns av denna anledning, och om du använder Monday.com kan rätt marknadsföringsplanmall spara dig timmar, till och med dagar, av förberedelsetid.

I det här blogginlägget utforskar vi de bästa mallarna för marknadsföringsplaner på Monday.com som hjälper dig att organisera kaoset. Dessutom utforskar vi några mallar från ClickUp för att skapa en mer praktisk arbetsyta. 🎯

Vad kännetecknar en bra marknadsföringsmall för Monday.com?

En bra marknadsföringsmall från Monday.com hjälper dig att få en helhetsbild av dina marknadsföringsinsatser utan att behöva leta igenom spridda verktyg eller filer.

Här är vad du ska leta efter i mallar för strategisk planering:

Dela upp kampanjer i mindre, genomförbara uppgifter så att alla vet vad som behöver göras och när.

Tilldela uppgifter och teamansvar till rätt personer för att uppmuntra ägarskap och ansvarstagande.

Definiera marknadsföringsmål och marknadsförings-KPI:er för att ge ditt team tydliga mål och en gemensam riktning.

Ange deadlines, milstolpar och tidsplaner så att ditt team kan arbeta effektivt och undvika flaskhalsar.

Automatisera påminnelser, överlämningar av uppgifter och statusuppdateringar för att minska fram- och återgångar och spara tid.

Spåra budgetar, faktiska kostnader och resursfördelning för att säkerställa att kampanjerna håller sig inom ramen och budgeten.

🧠 Kul fakta: John Wanamaker, en amerikansk köpman från 1800-talet, anses ofta vara den moderna marknadsföringens fader. Han är känd för sitt uttalande: ”Hälften av pengarna jag lägger på reklam är bortkastade; problemet är att jag inte vet vilken hälft.” Det citatet dyker fortfarande upp i marknadsföringsplaner idag.

Monday.com-marknadsföringsplanmallar i korthet

10 mallar för marknadsföringsplaner på Monday.com

Här har vi samlat 10 av de mest användbara mallarna för marknadsföringsplaner som hjälper dig att effektivisera ditt arbete, hålla dina team synkroniserade och få igång kampanjer utan fördröjning. 👀

1. Mall för marknadsföringsstrategi

via Monday.com

Marknadsföringsstrategimallen är en överskådlig kvartalsvis uppdelning av dina viktigaste marknadsföringsinitiativ. Den hjälper dig att planera viktiga kampanjer för kvartal 1 till 4, tilldela teammedlemmar, följa framstegen med statusuppdateringar och visualisera tidslinjer.

Med inbyggda fält för prioritet, budget och mål gör denna marknadsföringsmall från Monday.com det enkelt att samordna ditt team kring det som är viktigast och upptäcka flaskhalsar innan de växer sig stora.

📌 Perfekt för: Marknadschefer eller byråchefer som planerar kvartalskampanjer och en marknadsföringskommunikationsstrategi.

2. Mall för kundkampanjer för byråer

via Monday.com

Marknadsföringsmallen från Monday.com hjälper företag att visualisera vad som lanseras när, hur varje kampanj presterar och vilka kanaler som får mest uppmärksamhet, allt i en tydlig, färgkodad layout.

Du hittar också widgets för kampanjförfrågningar och utgifter per kanal, så att du snabbt kan se resultat och prioriteringar. Och ja, det finns till och med en lekfull lama-widget som bryter monotonin (lite kul skadar aldrig).

📌 Perfekt för: Byråteam som hanterar flera kundkampanjer och vill ha en marknadsföringsplanmall i dashboard-stil.

🔍 Visste du att? 1959 visade Mattel Barbie-reklam under The Mickey Mouse Club, vilket gjorde dem till ett av de första leksaksmärkena som byggde en marknadsföringsplan kring barn som tittade på TV. Barbie blev en global ikon, och det började med en smart tidig målgruppsinriktning.

3. Mall för planering av sociala medier

via Monday.com

Monday.com Social Media Planner Template ger dig en färgkodad kalender för schemaläggning och kategorisering av socialt innehåll över dagar och inläggstyper.

Du kan organisera personliga inlägg, roliga kampanjer, engagemangfrågor eller högpresterande favoriter för att undvika luckor i innehållet och hålla en jämn publiceringsrytm. Det är enkelt, men effektivt.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam eller sociala medier-ansvariga som vill ha en snabb visuell översikt över sin innehållsmix i detta kampanjhanteringsverktyg.

4. Mall för evenemangshantering

via Monday.com

Monday.com:s mall för evenemangshantering hjälper marknadsföringsteam och byråer att planera, följa upp och utvärdera evenemangsdrivna kampanjer på ett tydligt sätt. Den sammanför budgetuppföljning, faktiska utgifter och kampanjtidslinjer i en visuell instrumentpanel som är lätt att överblicka och dela.

Särskilt användbart här är vyn Årliga kampanjer , som skiljer planerade kampanjer från genomförda kampanjer så att du kan övervaka takten och resultaten under hela kalenderåret.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsledare eller byråproffs som driver säsongsbetonade kampanjer, varumärkesaktiveringar eller kundevenemang.

5. Mall för integration av Facebook-annonser

via Monday.com

Från kostnader och visningar till klickfrekvenser och totala resultat – allt är överskådligt organiserat i Monday.com:s mall för Facebook-annonsintegration så att du kan jämföra kampanjgrupper med ett ögonkast.

Den inbyggda statuskolumnen hjälper dig att spåra vilka kampanjer som är aktiva eller pausade, medan sammanfattningsraden automatiskt summerar dina totala annonsutgifter och resultat, vilket är perfekt för rapportering eller optimering av budgetar i farten.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsledare eller betalda medieteam som hanterar flera Facebook-kampanjer.

💡 Proffstips: Betrakta mallen som ett hypotesprov, inte en checklista. Istället för att mekaniskt fylla i varje ruta, använd varje avsnitt för att utmana dina antaganden. Om ditt kampanjmål känns för säkert, fråga dig själv: Vad är den mest riskfyllda versionen av detta som skulle kunna ge tio gånger bättre resultat?

6. Mall för möjligheter efter evenemang

via Monday.com

Mallen för möjligheter efter evenemang på Monday.com hjälper team att omvandla uppföljningar av evenemang till fokuserade, spårbara nästa steg. Den ger dig en översikt över evenemangets leads, biljettförsäljningsresultat, deltagarnas feedback och övergripande nöjdhet.

Det är särskilt användbart för att se vilka leads som är värda att bearbeta och hur ditt evenemang levde upp till förväntningarna.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer eller kundorienterade team som vill utvärdera evenemangens genomslag, följa upp leads och samla in feedback från deltagarna.

7. Mall för innehållskalender

via Monday.com

Monday.coms innehållskalendermall är till för team som vill planera och publicera innehåll utan kaos. Du får en kalendervy som synkroniseras med statusuppdateringar, ägaruppgifter och publiceringsplattformar, så att du alltid vet vad som publiceras, var och vem som hanterar det.

Dessutom kan du visa innehåll efter status, till exempel Publicerat eller Godkänt, vilket gör det enklare att samordna granskningar och deadlines.

📌 Perfekt för: Innehålls- och kampanjansvariga som hanterar flera olika typer av innehåll på olika moderna projektledningsplattformar.

8. Mall för marknadsföringsplanering

via Monday.com

Denna marknadsföringsmall från Monday.com organiserar kampanjer på hög nivå och veckovis genomförande. Den kombinerar en kalendervy över pågående kampanjer med kampanjspecifika utgifts- och prestationswidgets.

Dashboarden visar budgetfördelningar, kanalallokeringar och kampanjförfrågningar så att du kan få både en överblick och en detaljerad bild på några sekunder. Den spårar också vad som är schemalagt och hur det presterar på plattformar som YouTube, Instagram och Mailchimp.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer och kundorienterade byråchefer som vill samordna marknadsföringsstrategier och presentera tydliga uppdateringar för chefer eller kunder.

9. Mall för produktmarknadsföringslansering

via Monday.com

Marknadsföringsmallen på Monday.com fungerar som din kontrollcentral för allt från utveckling av budskap till PR-meddelanden och genomförande av kampanjer.

Överst på instrumentpanelen finns en snabb hälsokontroll: övergripande framsteg, CTR, utgifter och kanalfördelning (med ett praktiskt cirkeldiagram). I tidslinjevyn kan du sedan zooma in på kampanjstadier, färgkodade efter status, som Arbetar med det, Planerat eller Lansering.

📌 Perfekt för: Produktmarknadsförare, lanseringschefer och tvärfunktionella team.

🧠 Kul fakta: Subaru upptäckte att många av deras köpare var hundälskare. Därför visade hela deras kampanj hundar som körde Subarus, hade säkerhetsbälten på sig och åkte på roadtrips. Det ökade försäljningen och kärleken till varumärket.

10. Mall för kommunikation och PR

via Monday.com

Marknadsföringsplanmallen från Monday.com ersätter spridda dokument och överbelastade inkorgar med en överskådlig tavla som visar vem som hanterar vad, var varje pressmeddelande eller presentation befinner sig och när det ska vara klart.

Dessutom innehåller den kolumner för viktiga detaljer som status, ägare, deadlines och kanaler, så att du kan hantera allt från influencerkampanjer och PR-kampanjer till internkommunikation och uttalanden från ledningen.

📌 Perfekt för: Kommunikationsteam, PR-byråer och varumärkesansvariga.

Monday.com Begränsningar för marknadsföringsprojekt

Monday.com erbjuder marknadsföringsmallar som hjälper dig att komma igång, men när du börjar använda dem kanske du upptäcker att de inte helt uppfyller de krav på flexibilitet och djup som riktiga kampanjer behöver.

Här börjar begränsningarna visa sig. 👇

Bristande validering av inmatade uppgifter gör det svårt att mata in data. Du kan inte kräva att vissa fält fylls i eller begränsa värden (t.ex. genom att ange ett minimi- eller maximivärde), vilket ofta leder till inkonsekvent eller ofullständig information.

Behörighetskontrollerna är fortfarande för grundläggande. Du kan inte dölja specifika fält för vissa användare eller tilldela detaljerade redigeringsrättigheter, vilket skapar utmaningar kring åtkomst, säkerhet och transparens.

Användargränssnittet är inte alltid intuitivt ; även om plattformen är visuellt ren, känner nya användare sig ofta överväldigade, och layouten kan inte anpassas för att matcha ditt teams arbetsflöde.

Installationen är tidskrävande, vilket innebär att teamen ofta behöver mer utbildning än väntat, vilket försenar introduktionen.

Skalning blir en utmaning när ditt företag växer, eftersom dess rigida mallar och begränsade flexibilitet gör det svårare att hantera komplexa, tvärfunktionella arbetsflöden.

🔍 Visste du att? På 90-talet visade Pepsi i sin reklamkampanj "Pepsi Points" ett stridsflygplan för sju miljoner poäng. Någon sparade faktiskt ihop poängen och försökte lösa in dem, men stämde senare Pepsi när företaget vägrade att ge honom flygplanet.

Alternativa mallar för marknadsföringsplaner på Monday.com

När team behöver mer flexibilitet, bättre kampanjspårning och ett smidigare sätt att samarbeta blir ClickUp det självklara valet. Det är en app för allt som har med arbete att göra, utvecklad för att hantera allt från högnivåmarknadsföringsstrategier till dagliga innehållsuppgifter.

Med mallar som är utformade för verkliga marknadsföringsarbetsflöden kan du planera, genomföra och anpassa utan att missa ett enda steg.

Här är vad en användare hade att säga:

Med ClickUp kan vi visa vad som har hänt med våra marknadsföringsinitiativ i en regional vy eller en kampanjvy. Detta inkluderar att se vilka typer av aktiviteter vi genomför och vilken trattfas vi har taggat dem till. På så sätt kan ledningen enkelt få en överblick över ett projekts status.

Låt oss nu titta närmare på ClickUps mallalternativ för marknadsföringsplaner!

1. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Få gratis mall Planera, följ upp och optimera din marknadsföringskampanj med ClickUps marknadsföringsplanmall.

ClickUps marknadsföringsmall har en tydlig, färgkodad struktur som gör det enkelt att visualisera prioriteringar för kampanjer, mål och tidsplaner. Det gör det enkelt att följa framstegen för viktiga initiativ som att öka webbtrafiken, stärka varumärkets närvaro och förbättra användarupplevelsen.

Varje uppgift innehåller fält för förfallodatum, kvartal, status, insatsnivå och påverkan (t.ex. sociala medier, webbplats eller mobil), vilket ger en omfattande 360°-vy av din marknadsföringsplan. Med inbyggda etiketter för insats och uppgiftstyp (t.ex. Viktiga resultat) håller det ditt team fokuserat på det som driver prestationen.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer, teamledare och byråer som vill ha en kampanjplanerare som är redo att användas direkt.

2. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföringsplan

Få gratis mall Spåra evenemang från start till mål med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplan.

ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring är ett praktiskt, fasbaserat system som är utformat för att hålla hela din kampanj samordnad, från det första e-postmeddelandet till de slutliga intäktsrapporterna. Den delar upp ditt arbete i tre intuitiva steg: Planering, Implementering och Utvärdering.

Det som gör den här mallen särskilt användbar är hur tydligt den fördelar ansvaret, ända ner till specifika roller som kommunikationsspecialist eller evenemangsmarknadsföringsspecialist, och kopplar det till budgetöversikt per uppgift. Du vet vem som gör vad, när det ska vara klart och hur mycket som har spenderats (eller sparats).

📌 Perfekt för: Eventmarknadsförare, varumärkeschefer och kommunikationsteam som planerar evenemangskampanjer i flera kanaler.

💡 Proffstips: Gå direkt till avsnittet om positionering innan du gör något annat. Bestäm hur du vill att målgruppen ska uppfatta kampanjen och låt den tonen styra resten av planen. Det ger en starkare sammanhållning mellan budskap, kanaler och tillgångar.

3. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Få gratis mall Samordna och mät framstegen i dina initiativ med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för marknadsföringskampanjhantering är ett flexibelt, visuellt orienterat sätt att organisera kampanjer i alla faser. Med uppgifter grupperade efter fas (planering, produktion, lansering, utvärdering, kunderhåll) får ditt team en kristallklar bild av vad som behöver göras, vem som är ansvarig och när det ska vara klart.

Varje kort är tydligt märkt med marknadsföringskanaler (som Sociala medier eller Internt), team (Marknadsföringsteam, Sociala medier-team) och leveranstyper, vilket bidrar till att minska oklarheter och öka samordningen inom teamet. Du kan även lägga till deluppgifter för att få en mer detaljerad översikt.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer, teamledare och byråer som samordnar flerfasiga kampanjer.

4. ClickUp-mall för innehållsplan för sociala medier

Få gratis mall Organisera ditt innehåll på sociala medier med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier är ett praktiskt verktyg för att planera engagerande inlägg under hela månaden. Den organiserar dina kampanjidéer i en enda vy, vilket gör det superenkelt att spåra inläggstyper, teman (från Alla hjärtans dag och Black History Month till Super Bowl Friday), förfallodatum och bifogade tillgångar.

Denna mall fungerar särskilt bra för säsongsbetonade och kulturellt relevanta kampanjer. Den är redan strukturerad med inläggstitlar och publiceringsdatum, vilket ger ditt team en flygande start istället för att behöva börja om från början varje vecka.

📌 Perfekt för: Sociala medier-ansvariga, innehållsskapare eller marknadsföringsassistenter som behöver en enkel, färdig mall för att planera, spåra och organisera dagliga inlägg.

🧠 Kul fakta: KFC:s sociala team följde exakt 11 personer på Twitter (eftersom det finns 11 örter och kryddor, fattar du?): de fem Spice Girls och sex killar som heter Herb. När någon upptäckte detta subtila skämt spreds det viralt och gav miljontals i publicitet.

5. ClickUp-mall för marknadsföringsåtgärdsplan

Få gratis mall Skissa upp allt du behöver för att sälja en produkt med ClickUps marknadsföringsaktionsplanmall.

ClickUps marknadsföringshandlingsplanmall ger dig ett strukturerat, målinriktat sätt att förverkliga dina marknadsföringsstrategier.

Den bygger på SMART-ramverket, Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Timely, och hjälper dig att planera kampanjer med tydliga mål och tydlig genomförande. Den här mallen är perfekt för team som vill koppla samman varför en kampanj genomförs med hur den genomförs.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer, projektledare eller konsulter som behöver en målfokuserad marknadsföringsplanmall.

6. ClickUp Strategisk marknadsföringsplanmall

Få gratis mall Skapa och genomför din nästa kampanj med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan bygger på OKR-metoden (Objectives and Key Results) och erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att anpassa dina marknadsföringsinsatser till mätbara resultat. Det gör det enkelt att definiera viktiga mål, till exempel en omprofilering av företaget, och dela upp dem i genomförbara nyckelresultat som kan spåras per kvartal och med en förloppsindikator.

Du får också realtidsinformation om vad som är på rätt spår, i riskzonen eller redan uppnått, så att du snabbt kan identifiera hinder och korrigera kursen innan deadlines löper ut.

📌 Perfekt för: Strategiska marknadsföringsledare, marknadschefer och tillväxtteam som vill hantera högnivåmål med mätbara resultat inom kampanjer, innehåll och digitala kanaler.

🎥 Sluta improvisera kampanjer, den här korta videon ger dig 5 steg + en plug-and-play-mall för att sätta upp mätbara mål, skapa en kampanjkalender, definiera din ICP, spåra KPI:er live och hålla ditt team samordnat. Stanna kvar till slutet för RACE, det enkla ramverket som gör din strategi framtidssäker.

7. ClickUp-mall för innehållsmarknadsföringsplan

Få gratis mall Prioritera de mest effektiva strategierna med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan ger dig ett smart, färgkodat system för att kartlägga vilken typ av innehåll du skapar, vart det ska publiceras och när det ska publiceras.

Om du skriver blogginlägg, designar affischer, redigerar videor eller publicerar infografik hjälper den här mallen dig att sortera allt efter innehållstyp, plattform, avdelning och till och med layoutorientering.

Allt är organiserat efter månad, så du får en snabb översikt över kampanjer efter tid, kanal (som Instagram, Facebook, LinkedIn och YouTube) och mål, oavsett om det är marknadsföring, utbildning eller engagemang.

📌 Perfekt för: Innehållsansvariga, kreativa ledare och tvärfunktionella marknadsföringsteam.

🔍 Visste du att? I Sydkorea installerade Dunkin' enheter kallade "Flavor Radio" i Seouls kollektivtrafik som sprutade ut doften av munkar när deras radiojingle spelades. Kreativa marknadsföringsplaner när de är som bäst.

8. ClickUp-mall för innehållsplanering

Få gratis mall Planera innehållsmål och målsättningar med ClickUps mall för innehållsplanering.

ClickUp Content Plan Template är en kraftfull visuell planerare för innehållsmarknadsförare som hanterar flera kampanjer samtidigt.

Varje kalenderblock visar tydligt innehållets titel, godkännandestatus (t.ex. Godkänt, På vänt, Behöver granskas), innehållstyp (Inlägg, Blogg, Kort klipp, Lång video), nödvändiga tillgångar (infografik, korta klipp osv. ) och vilken innehållspelare det tillhör (t.ex. , instruktioner, användartips, produkt eller veckoteman).

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer, sociala medier-team och innehållsstrateger som vill ha en överblick över vecko- eller månadsleveranser.

9. ClickUp-mall för e-postmarknadsföringskampanjer

Få gratis mall Organisera ämnesrader och meddelanden med ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer är ett strategiskt ramverk för planering av e-postkampanjer med hög konverteringsgrad. Den delar upp ditt arbetsflöde i lätt genomförbara deluppgifter, som att planera ditt mål, skriva övertygande rubriker, hålla texten kortfattad och bädda in bilder.

Tydliga checklistor för marknadsföringskampanjer säkerställer konsekvens mellan kampanjer, oavsett om du riktar dig till leads, kunder eller vill återengagera din målgrupp.

📌 Perfekt för: E-postmarknadsförare, småföretagare och innehållsteam som vill effektivisera skapandet av kampanjer och samtidigt öka engagemanget och konverteringarna.

10. ClickUp-mall för annonsschema

Få gratis mall Planera och visualisera hela marknadsföringstidslinjen med ClickUp Ads Schedule Template.

ClickUp Ads Schedule Template är ett effektivt planeringsverktyg som är utformat för att organisera dina reklaminsatser i olika marknadsföringskanaler.

Uppgifterna är överskådligt grupperade efter marknadsföringstyp (Sociala medier, Tryck, Forskning, Lokalt), och varje post visar viktiga kampanjdetaljer som start- och slutdatum, status (Öppen, Godkänd, Levererad, Avvisad), räkenskapsår och det specifika marknadsföringsmålet.

📌 Perfekt för: Marknadsföringskoordinatorer, annonsansvariga och tvärfunktionella team som behöver en centraliserad översikt över alla kampanjens kontaktpunkter.

💡 Proffstips: Markera vad som inte kommer att göras. De flesta mallar frågar vad som ingår, men att lägga till en rad för saker som avsiktligt utelämnats (som "Ingen influencer-push" eller "Ingen kampanj för tidig åtkomst") hjälper till att anpassa förväntningarna och förhindra att omfattningen kryper.

11. ClickUp-mall för varumärkesprofilering

Få gratis mall Upprätthåll ett konsekvent varumärke med ClickUps varumärkesmall.

ClickUp-mallarna för varumärkesbyggande delar upp planeringsprocessen i tydliga steg, såsom Onboarding och Briefing, som alla innehåller fördefinierade uppgifter som effektiviserar samarbetet mellan teamen.

Med tydliga roller som projektledare och ekonomi tilldelade uppgifter och färgkodade godkännanden (t.ex. internt godkännande vs. kundgodkännande) är det utformat för att stödja både kreativa och administrativa arbetsflöden.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer, teamledare och byråer som behöver en enkel lösning för att organisera varumärkeskampanjer.

12. ClickUp-mall för försäljnings- och marknadsföringsplan

Få gratis mall Hantera din strategi bättre med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplaner.

ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan hjälper dig att anpassa intäktsmål efter marknadstrender och genomförbara uppgifter. Den organiserar din försäljnings- och marknadsföringsstrategi i logiska kategorier som Intäktsmål, Åtgärder, Köparprofiler, PEST-analys och Konkurrensanalys.

Varje kort innehåller relevanta datum, bilder och deluppgifter, vilket gör det visuellt tilltalande och praktiskt för tvärfunktionell planering. Det talar inte bara om vad du ska göra, utan hjälper dig också att se varför du gör det, med element som spårning av ekonomiska trender och konkurrensanalys inbyggda i arbetsflödet.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer, teamledare och byråer som utvecklar datadrivna försäljnings- och kampanjstrategier.

📮 ClickUp Insight: 55 % av cheferna förklarar ”varför” bakom marknadsföringsprojekt genom att koppla uppgifter till större utmaningar eller mål. Det innebär att 45 % som prioriterar process framför syfte kan leda till bristande motivation och drivkraft bland teammedlemmarna. Även högpresterande medarbetare behöver se hur deras arbete är viktigt och finna mening i det de gör. Det är dags att överbrygga klyftan. Koppla enskilda uppgifter till övergripande mål och syften i ClickUp. Använd inbyggda relationer och beroenden för att visa hur varje insats bidrar till helheten, vilket gör uppgifterna mer meningsfulla för alla i ditt team. 💫 Verkliga resultat: Cartoon Network använde ClickUps funktioner för hantering av sociala medier för att slutföra publiceringen av innehåll fyra månader tidigare än planerat och hantera dubbelt så många sociala kanaler med samma teamstorlek.

13. ClickUp-mall för marknadsföringskalender

Få gratis mall Hantera uppgifter smidigt med ClickUps marknadsföringskalendermall.

ClickUp Marketing Calendar Template ger en omfattande, visuell översikt över ditt marknadsföringsschema genom att organisera uppgifter, deadlines och evenemang i ett intuitivt kalenderformat. Dessutom förbättrar det produktiviteten genom automatisering av arbetsflöden och uppdateringar i realtid om kampanjens framsteg.

Dess design uppmuntrar proaktiv planering och säkerställer att alla delar av en marknadsföringskampanj samordnas effektivt.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, innehållsstrateger och kampanjansvariga.

Skapa framgångsrika marknadsföringskampanjer med ClickUp

Även med Monday.com:s växande bibliotek av marknadsföringsmallar kan du stöta på hinder, särskilt om du behöver mer flexibilitet, djupare anpassning eller smartare automatiseringar.

Det är där ClickUp utmärker sig.

Det är en helt anpassningsbar arbetsyta som är utvecklad för att stödja alla typer av marknadsföringsarbetsflöden, från kampanjplanering och kreativ produktion till lanseringstidsplaner och resultatuppföljning. Du får färdiga mallar för marknadsföringsplaner och friheten att skapa dina egna processer på ditt sätt.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅