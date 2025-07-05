De 11 bästa FAQ-programvarorna och verktygen 2025

Visste du att 37 % av alla människor inte fullföljer sina köp online eftersom de inte kan ställa frågor eller hitta svar? Det innebär enorma intäktsförluster, bara för att viktig information inte var lättillgänglig.

Kunderna vill inte bläddra igenom menyer eller vänta på svar från supporten. De vill bara ha tydliga svar, snabbt. En bra FAQ-sida kan rädda dagen genom att visa den information som kunderna oftast söker.

Att manuellt bygga upp en kunskapsbas för kundtjänsten är dock en felbenägen process som tar mycket tid. FAQ-programvara påskyndar processen genom att hjälpa dig att organisera svar, snabbt uppdatera innehåll och till och med använda AI för att föreslå vad dina kunder faktiskt söker efter.

I den här artikeln listar vi de bästa FAQ-programvarorna för att bygga en kunskapsbas som svarar på verkliga frågor, sparar tid för ditt supportteam och ger kunderna självförtroendet att fatta beslut utan att tveka.

Vad ska du leta efter i FAQ-programvara?

En användbar FAQ-sida börjar med rätt helpdesk-programvara i bakgrunden, en som gör svaren lätta att hitta och ännu enklare att hantera. För det behöver du leta efter följande egenskaper:

Smart sökning: Förstår stavfel, fraser och avsikt. På så sätt får användaren relevanta svar även om hen inte vet exakt hur man formulerar en fråga.

AI-drivna förslag: Genererar AI-förslag för populära ämnen och svar, och visar rätt information baserat på användarnas beteende. På så sätt blir det färre luckor i ditt supportinnehåll.

Enkel innehållshantering: Erbjuder drag-and-drop-redigerare, massuppdateringar och versionskontroll. Med sådana Erbjuder drag-and-drop-redigerare, massuppdateringar och versionskontroll. Med sådana FAQ-generatorer kan du hålla dina FAQ-frågor uppdaterade utan att behöva leta i ett CMS eller ringa en utvecklare varje gång något ändras.

Sömlösa integrationer: Fungerar bra med dina befintliga verktyg, som livechatt, CRM-system, helpdesk och webbplatser, så att ditt innehåll visas där dina kunder letar efter det.

Mobil- och SEO-vänlig: Skapar mobilresponsiva FAQ-sidor och hjälper din webbplats att rankas bättre genom att svara på vanliga frågor som människor ställer till sökmotorer. En väloptimerad FAQ-sida kan till och med driva organisk trafik.

Analys- och feedbackverktyg: Visar vad som fungerar och vad som inte fungerar. Leta efter verktyg som visar vilka frågor som får flest visningar, vilka som ändå leder till supportärenden och var kunderna hoppar av.

Anpassning och varumärkesprofilering: Gör det möjligt att anpassa FAQ-layouten till ditt varumärkes stil, typsnitt, färger, logotyper och tonfall. Detta förbättrar varumärkeskännedomen.

Användarbehörigheter och arbetsflöden: Gör det möjligt att ställa in åtkomstbehörigheter så att endast verifierade och auktoriserade personer kan göra uppdateringar.

Flerspråkig support: Stöder flera språk och gör det enkelt att översätta och hantera olika versioner. Detta gör att du kan nå en global publik och skapa en inkluderande varumärkesidentitet.

👀 Visste du att? 92 % av alla anställda använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket leder till missade beslut och försenad genomförande.

De 11 bästa FAQ-programvarorna i korthet

Här är en kort sammanfattning av de viktigaste funktionerna, priserna och strukturen för de bästa FAQ-verktygen.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Team av alla storlekar som behöver AI-drivna, sökbara kunskapsbaser, uppgiftsuppföljning, automatisering och centraliserad resurshantering. Inbyggd AI, kunskapshantering, samarbetsverktyg, sammankopplad sökning och mallar för kunskapsbaser. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser tillgängliga för företag Zendesk Medelstora till stora företag som söker automatiserad uppdatering av kunskapsbasen AI-driven Content Cue, automatiserade innehållsblock, flerspråkigt stöd, anpassningsbara FAQ-portaler Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 25 $/agent per månad Stonly Små till medelstora företag som behöver interaktiva FAQ-portaler Interaktiva FAQ-artiklar, felsökningsguider, analyser Anpassad prissättning Document360 Företag som behöver AI-drivna sökverktyg på sin FAQ-sida AI-driven sökning, FAQ-insikter, omfattande innehållsredigering, samarbetsverktyg Anpassad prissättning Help Scout Stora företag som vill implementera AI-driven kundservice AI-utkast och sparade svar, intuitiv sökning, chatt, analys Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 55 $/månad Support Hero Små och medelstora företag som vill uppdatera sina FAQ-sektioner efter kundernas behov Inbäddade widgets, smarta förslag, sökbara FAQ, rapporteringsverktyg Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 49 $/månad HelpJuice Små och medelstora företag som vill skapa FAQ:er Dynamisk redigering av FAQ, omedelbara innehållsförslag, AI-assistent, flerspråkigt stöd Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 200 $/månad Zoho Desk Företag som implementerar sentimentanpassade FAQ Sentimentanalys, AI-förslag och en intuitiv kundportal Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 7 $/användare per månad Slab Små och medelstora företag som behöver personalhandböcker Verktyg för realtidssamarbete, analys, versionskontroll, verifieringsarbetsflöden Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8 $/användare per månad HappyFox Medelstora till stora företag som behöver FAQ-funktioner som är anpassade för sociala medier Supportinnehåll för sociala medier, prestationsspårning och en avancerad sökfält Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 29 $/agent per månad HelpCrunch Företag som behöver flerspråkig support Automatiska översättningar, AI-driven redigerare, chattwidget Ingen gratisplan; betalda planer börjar från 15 $/månad

De 11 bästa FAQ-programvarorna

Nu när du vet hur rätt FAQ-programvara ser ut, här är de bästa alternativen du kan titta på. Kom bara ihåg vad som är ett måste och välj det som passar bäst för ditt företag.

1. ClickUp (bäst för integrerade dokument, uppgifter och interna FAQ)

Skapa och organisera en detaljerad kunskapsbas med ClickUp Knowledge Management.

ClickUp är en app för allt som rör arbete, och du kan enkelt anpassa den som programvara för kunskapshantering och FAQ.

Plattformen erbjuder samarbetsverktyg som hjälper ditt team att skapa hjälpartiklar tillsammans, identifiera luckor i din befintliga kunskapsbas och samla all information på ett och samma ställe.

ClickUp Knowledge Management låter dig skapa en enda källa till information med en anpassningsbar Wiki. Du kan organisera interna kunskapsdokument, wikis, supportuppgifter och kommentarer över hela arbetsytan, vilket sparar värdefull tid och minskar behovet av att söka igenom flera källor.

Trött på att leta igenom mappar, Slack-meddelanden och gamla e-postmeddelanden bara för att hitta en enda uppgift? ClickUp Docs samlar allt på ett ställe, organiserat, samarbetsvänligt och lätt att uppdatera.

Du kan skapa kunskapsartiklar, handböcker och FAQ-sektioner med olika team, tagga teammedlemmar, tilldela uppgifter direkt från dokumentet, lämna kommentarer och länka dokument till arbetsflöden.

Skapa hjälpartiklar och FAQ:er tillsammans med ClickUp Docs

Om ditt kundsupportteam till exempel skapar en intern FAQ-sida, skapar de ett dokument som heter Kundfrågor, delar upp det i avsnitt som Fakturering, Inloggningsproblem och Funktionsförfrågningar och tilldelar varje avsnitt till en teammedlem.

Med live-redigering och feedback i realtid utvecklas dokumentet till en levande kunskapsbas som alla kan söka i, uppdatera och använda. Du kan också lägga till inbäddade sidor, bädda in media och kontrollera delningen med avancerade behörigheter.

Du får också den inbyggda AI-funktionen ClickUp Brain, som kopplar samman ditt företags samlade kunskap, ger omedelbar tillgång till information och automatiserar rutinuppgifter.

Få bättre sökresultat med ClickUps AI-drivna sök- och kunskapshantering.

Du kan be den att identifiera luckor i din kunskapsbas och föreslå FAQ:er och hjälpartikelämnen för att berika kundsupportportalerna.

Kundsupportteamet kan också erbjuda snabb hjälp genom att generera omedelbara och korrekta svar på kundernas frågor med hjälp av Brain.

ClickUp Brain kan också hitta beroenden, länka liknande uppgifter och generera kontextuella svar i realtid från dina uppgifter, dokument och projekt med ansluten AI. Du kan till och med omvandla de föreslagna åtgärderna till uppgifter med bara ett klick.

Skapa ett centraliserat kunskapshanteringssystem med ClickUp Connected Search

Med ClickUp Connected Search kan du länka över 1 000 appar, inklusive Google Drive, Slack, Jira, Salesforce och många fler. På så sätt kan du komma åt all din kunskapshantering på ett och samma ställe.

Dessutom respekterar den här funktionen din organisations sekretessinställningar och säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt viss information. Denna säkerhetsåtgärd upprätthåller konfidentialiteten samtidigt som den främjar ett smidigt samarbete mellan teamen.

ClickUps bästa funktioner

Skapa hjälpartiklar och organisera dem på ett ställe med hjälp av samarbetsverktyg för företag som ClickUp Docs.

Skapa ett standardramverk för teamen så att de kan skapa och organisera ett digitalt bibliotek med kunskapsartiklar, FAQ och resurser med ClickUp Knowledge Base Template.

Skapa enkelt introduktionsdokument och interna handböcker med mallarna för personalhandböcker.

Identifiera luckor i kunskapsbasen och generera förbättringsförslag med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan tycka att de omfattande funktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Thomas Clifford, produktchef på TravelLocal, säger:

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

2. Zendesk (bäst för automatisk uppdatering av kunskapsbasen)

via Zendesk

Zendesk utmärker sig med sina AI-drivna funktioner, såsom innehållsförslag, som använder maskininlärning för att identifiera luckor i kunskapsbasen, föreslå nya artiklar och markera föråldrat innehåll för granskning.

Denna ticketing-programvara erbjuder även innehållsblock så att du kan skapa återanvändbar information som text, bilder och videor och infoga dem i flera artiklar och FAQ-sidor. När ett innehållsblock uppdateras uppdateras automatiskt allt innehåll med det blocket, vilket säkerställer konsekvens i hela ditt hjälpcenter.

Dessutom stöder Zendesks kunskapsplattform flerspråkigt innehåll på över 40 språk, anpassningsbara teman som matchar ditt varumärke och integration med olika kundtjänstkanaler, inklusive chatbots och livechatt.

Zendesk bästa funktioner

Leverera relevanta svar med AI-drivna innehållstips som föreslår vad ditt supportteam bör skriva härnäst.

Snabba upp problemlösningen med avancerade sökfunktioner och AI-agenter.

Håll ditt hjälpinnehåll uppdaterat med versionskontroll och godkännandeprocesser som ditt supportteam kan lita på.

Anpassa utseendet på dina FAQ-sidor så att de matchar ditt varumärke utan att du behöver koda.

Integrera smidigt med Zendesks ärendehanteringssystem för att ge agenter och användare tillgång till relevanta svar på ett och samma ställe.

Zendesk-begränsningar

Vissa av de avancerade funktionerna kräver en komplex installationsprocess.

Denna FAQ-programvara har en brant inlärningskurva.

Priser för Zendesk

Supportteam: 25 $/agent per månad

Suite Team: 69 $/agent per månad

Suite Professional: 149 $/agent per månad

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 stjärnor (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 4 000 recensioner)

3. Stonly (bäst för att skapa interaktiva FAQ-sidor)

via Stonly

Interaktivt innehåll ger 52,6 % högre engagemang än statiska format. Med Stonly kan du skapa interaktiva guider, kunskapsbaser och FAQ-sidor som inte bara dumpade information utan guidar användarna genom processen steg för steg.

Utöver guidad innehåll utmärker sig denna kundsupportprogramvara med funktioner som smart förgreningslogik, kraftfull analys och sömlös integration med verktyg som Zendesk och Intercom.

Den är utformad för team som vill minska antalet ärenden, öka kundnöjdheten och ge användarna möjlighet att lösa problem på egen hand.

Stonlys bästa funktioner

Skapa steg-för-steg-artiklar och interaktiva FAQ-artiklar

Låt användarna lösa problem på egen hand med anpassningsbara självbetjäningsguider

Använd förgreningslogik för att anpassa innehållet och förbättra kundsupportupplevelsen.

Spåra prestanda med analyser för att se vilka FAQ:er som löser problem och vilka som behöver uppdateras.

Låt ditt kundsupportteam leverera bättre service och spara tid med vägledda svar

Stonly begränsningar

Detta FAQ-verktyg erbjuder automatiseringar och SSO endast i företagsplanen.

Stora företag kan uppleva vissa funktioner som begränsande.

Stonly-priser

Småföretag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Stonly-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Stonly?

En recension på G2 säger:

Guiderna är mycket intuitiva och användarvänliga och delar upp saker i flera lättförståeliga steg! Backend-gränssnittet är mycket enkelt att använda men samtidigt kraftfullt. Behovet av att omfokusera hur du använder guider med Stonly hjälper verkligen till att förenkla innehållet för slutanvändarna!

Guiderna är mycket intuitiva och användarvänliga och delar upp saker i flera lättförståeliga steg! Backend-gränssnittet är mycket enkelt att använda men samtidigt kraftfullt. Behovet av att omfokusera hur du använder guider med Stonly hjälper verkligen till att förenkla innehållet för slutanvändarna!

4. Document360 (Bäst för att skapa en portal för vanliga frågor och artiklar i kunskapsbasen)

via Document360

73 % av supportcheferna säger att kunderna nu förväntar sig snabbare och mer personlig support, men endast 42 % känner sig säkra på att de faktiskt levererar det. Document360 hjälper till att överbrygga den klyftan genom att låta dig skapa hjälptexter direkt i en överskådlig och lättnavigerad FAQ-portal.

Kunderna kan använda den avancerade sökfältet i denna kunskapsbas för att snabbt hitta relevanta svar utan att behöva skapa ett ärende. Den stöder även redigering av rikt innehåll, versionshistorik och flerspråkigt stöd för över 30 språk.

Du får detaljerad analys för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar, tillsammans med integrationer med verktyg som Zendesk, Intercom och Microsoft Teams för att hålla ditt support-ekosystem anslutet och effektivt.

Document360 bästa funktioner

Använd AI-driven sökning och verktyg som Ask Eddy för att snabbt hitta relevanta svar.

Erbjud en central kunskapsbas för att ge kunderna snabba lösningar på vanliga kundproblem.

Få detaljerad information om vilka artiklar som är användbara och var användarna hoppar av.

Anpassa ditt hjälpcenter med kraftfulla anpassningsalternativ för varumärkesprofilering och layout.

Låt ditt supportteam samarbeta enkelt med interna anteckningar och versionsspårning

Förenkla kunskapshanteringen med organiserade kategorier och taggar

Begränsningar för Document360

Denna kunskapsbasprogramvara låter inte kunderna aktivera aviseringar för önskade FAQ-artiklar.

Det är inte lika intuitivt som vissa andra kunskapsbasverktyg.

Priser för Document360

Professionell: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 stjärnor (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 240 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

5. Help Scout (bäst för AI-driven kundservice)

via Help Scout

Visste du att 63 % av servicepersonal anser att generativ AI hjälper dem att betjäna kunderna snabbare?

Help Scout erbjuder AI-verktyg för kundservice. Kunderna kan använda AI-driven sökning för att få rätt information utan att behöva bläddra igenom sidor. Dessutom hjälper de AI-drivna förslagen ditt supportteam att svara snabbare och mer effektivt.

Med denna FAQ-programvara kan du också anpassa din kunskapsbas efter ditt varumärke, spåra vilka relevanta artiklar som faktiskt hjälper kunderna och enkelt koppla den till din e-post- och chattstöd.

Help Scouts bästa funktioner

Använd rapporteringsverktyg för att spåra hur väl dina FAQ-artiklar och kunskapsbas hjälper kunderna.

Automatisera chattuppdrag och taggning för att förbättra effektiviteten

Skriv snabbt svar med AI-utkast och sparade svar

Ge omedelbara svar med AI-driven smart sökning och chatbots som snabbt tillhandahåller rätt information.

Skapa en enkel, användarvänlig kundportal där användarna kan hitta hjälp när som helst.

Få tillgång till kunskapsbasen när du är på språng med helt responsiva mobilappar.

Begränsningar för Help Scout

Även om AI-funktionerna är användbara är det inte det mest omfattande FAQ-verktyget för stora företag.

Denna FAQ-programvara erbjuder inte viktiga mallar för kunskapsbaser.

Priser för Help Scout

Gratis för alltid

Standard: 55 $/månad

Plus: 83 $/månad

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Help Scout?

En recension på G2 säger:

Helpscout är den primära plattformen vi använder för våra kunder. De flesta av våra kunder behöver en kunskapsbas för sina företag, samt livechatt-support. Därför har vi skapat en kunskapsbas med Helpscout åt dem och även aktiverat livechatt-funktionen. Den huvudsakliga användningen är att erbjuda självbetjäning till användarna utan att behöva kontakta supporten, och hittills fungerar det utmärkt.

Helpscout är den primära plattformen vi använder för våra kunder. De flesta av våra kunder behöver en kunskapsbas för sina företag, samt livechatt-support. Därför har vi skapat en kunskapsbas med Helpscout åt dem och även aktiverat livechatt-funktionen. Den huvudsakliga användningen är att erbjuda självbetjäning till användarna utan att behöva kontakta supporten, och hittills fungerar det utmärkt.

6. Support Hero (bäst för att analysera FAQ-trender och uppmuntra till mer självbetjäning)

via Support Hero

Går dina kunder direkt till kundsupportsidan utan att först kolla i kunskapsbasen? Support Heros smarta kontaktsida uppmanar dem att först kolla FAQ-portalerna och kunskapsbasen innan de skapar ett ärende eller ringer kundsupporten.

Denna FAQ-programvara gör det också enkelt att hantera och uppdatera ditt FAQ-innehåll utan att behöva förlita sig på utvecklare. Det inbyggda kunskapshanteringssystemet hjälper dig att hålla allt organiserat, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigt.

Du kan skapa en sökbar FAQ-databas, bädda in den där dina användare behöver hjälp och till och med anpassa din självbetjäningsportal så att den matchar ditt varumärke. Den integreras också smidigt med andra kundsupportverktyg som du redan använder.

Support Hero bästa funktioner

Hjälp kunderna att hitta svar snabbare med smarta artikelförslag baserade på deras frågor.

Anpassa ditt kontaktformulär och din kunskapsbas så att de matchar ditt varumärke för en smidig upplevelse.

Integrera enkelt med din befintliga kundsupportplattform för smidiga arbetsflöden

Få tillgång till rapporter om vad kunderna söker efter på din FAQ-sida och vilka artiklar de interagerar mest med.

Begränsningar för Support Hero

Gränssnittet ser lite föråldrat ut

Du får begränsade alternativ för att anpassa FAQ-layouten.

Priser för Support Hero

Litet abonnemang: 49 $/månad

Medium-abonnemang: 99 $/månad

Stor plan: 199 $/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Support Hero-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. HelpJuice (Bäst för att skapa och bädda in text- och videoinnehåll för FAQ)

via HelpJuice

Förutom FAQ-analys och kunskapshantering erbjuder Helpjuice en mångsidig redigerare för hjälpartiklar. Den stöder både WYSIWYG- och Markdown-format, inbäddning av media och uppladdning med dra-och-släpp-funktion. På så sätt kan både tekniska och icke-tekniska teammedlemmar bidra effektivt till kunskapsbasen.

FAQ-plattformen erbjuder AI-driven översättning på över 300 språk, förslag på nyckelord, länkar till relaterade artiklar och en chatbot/hjälpbar för omedelbara svar.

Andra funktioner inkluderar rollbaserad åtkomst, enkel inloggning (SSO), GDPR-kompatibilitet och över 100 förinstallerade integrationer som Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier etc.

HelpJuice bästa funktioner

Spåra hur artiklarna presterar och identifiera luckor i innehållet med analys- och rapporteringsverktyg

Integrera sökfunktionen med en AI-assistent som hjälper användarna att snabbt hitta relevant information och korrekta svar.

Skapa en strukturerad FAQ-sektion med en ren och intuitiv layout

Ge korrekta svar med hjälp av interna innehållsblock och artikellänkar.

Ge din kundsupportpersonal bättre förutsättningar med omedelbara innehållsförslag och redigeringsverktyg.

Bädda in videor, aviseringar och formaterade block för att hålla innehållet engagerande och användbart.

Begränsningar för HelpJuice

Gränssnittet kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare på grund av avancerade funktioner.

Priset är högre än för andra FAQ-program, och AI-funktioner kostar extra.

Priser för HelpJuice

200 $/månad

HelpJuice-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (190+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HelpJuice?

En recension på G2 säger:

Backend är otroligt användarvänligt, vilket gjorde det snabbt och smidigt att sätta upp vår kunskapsbas. Det har minskat antalet supportförfrågningar vi får avsevärt. Deras layout, lagringsalternativ och utbildningsresurser är utmärkta. Det som verkligen sticker ut är den kontinuerliga supporten – även efter registreringen hör deras team regelbundet av sig med hjälpsamma tips och uppdateringar.

Backend är otroligt användarvänligt, vilket gjorde det snabbt och smidigt att sätta upp vår kunskapsbas. Det har minskat antalet supportförfrågningar vi får avsevärt. Deras layout, lagringsalternativ och utbildningsresurser är utmärkta. Det som verkligen sticker ut är den kontinuerliga supporten – även efter registreringen hör deras team regelbundet av sig med hjälpsamma tips och uppdateringar.

8. Zoho Desk (Bäst för automatiserad support baserat på kundernas åsikter)

via Zoho Desk

71 % av kunderna förväntar sig personlig service från företag, och 76 % blir frustrerade när detta inte sker. Zoho Desk hjälper dig att förstå kundens exakta känslor och erbjuder AI-driven hjälp för att lösa problemet effektivt.

Denna kundtjänstplattform utmärker sig också genom sin inbyggda kunskapsbas, anpassningsbara självbetjäningsportaler och flerspråkiga support för globala team. Du kan organisera innehållet i lättnavigerade kategorier, spåra vilka FAQ-artiklar som är mest hjälpsamma för användarna och använda automatisering för att minska antalet ärenden.

Med smidig integration i andra Zoho-verktyg och appar från tredje part kan ditt supportteam leverera konsekvent och effektiv hjälp i alla kanaler.

Zoho Desks bästa funktioner

Analysera kundernas åsikter i realtid med AI-drivna verktyg

Anpassa din kunskapsbas med kategorier och taggar

Erbjud självbetjäning via en intuitiv och flerspråkig kundportal

Automatisera tilldelning av ärenden, eskaleringar och uppföljningar

Spåra teamets prestanda med hjälp av inbyggda instrumentpaneler och rapportering.

Integrera smidigt med Zoho-appar och tredjepartsplattformar

Begränsningar för Zoho Desk

Avancerade funktioner är låsta bakom högre prisnivåer

Integration med vissa verktyg från tredje part kräver ofta extra konfiguration.

Priser för Zoho Desk

Express: 7 $/användare per månad

Standard: 14 USD/användare per månad

Professional: 23 $/användare per månad

Företag: 40 $/användare per månad

Betyg och recensioner för Zoho Desk

G2: 4,4/5 stjärnor (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 2 000 recensioner)

9. Slab (Bäst för att skapa kunskapsbaser för anställda)

via Slab

Utan en personalhandbok och interna guider kommer dina team att spendera timmar på att söka efter svar och upprepa information, vilket slösar bort tid och energi som skulle kunna användas till mer meningsfullt arbete.

Slab är utformat för att lösa detta problem genom att hjälpa team att skapa, dela och underhålla en intern kunskapsbas. Oavsett om du introducerar nya medarbetare eller bygger upp en central informationskälla för alla avdelningar, gör Slab det enkelt att hålla informationen organiserad och tillgänglig.

Utöver grundfunktionerna integreras detta kunskapshanteringsverktyg smidigt med verktyg som Slack, Google Drive, GitHub och Notion. Dess intuitiva redigerare stöder Markdown, omnämnanden och kapslade strukturer, vilket gör det enkelt att skapa tydligt och läsbart innehåll.

Slabs bästa funktioner

Samarbeta i realtid med omnämnanden, kommentarer och versionsspårning

Inkorporera sökfunktioner som hämtar resultat från anslutna verktyg

Spåra engagemang med analys- och rapporteringsverktyg

Kontrollera åtkomsten med användarbehörigheter och rollbaserade inställningar

Håll innehållet uppdaterat med påminnelser om uppdateringar och verifieringsarbetsflöden

Bädda in länkar, bilder och kodblock direkt i din FAQ-sektion

Begränsningar för plattor

Denna FAQ-programvara kan kännas lite överväldigande för nya användare.

Behörighetssystemet är ofta begränsande

Fast pris

Gratis för alltid

Startup: 8 $/användare per månad

Företag: 15 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (över 280 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slab?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Slab är hur enkelt det gör kunskapsdelning och samarbete. Det rena gränssnittet och den kraftfulla sökfunktionen gör det möjligt för team att snabbt hitta och bidra med innehåll. Dessutom håller den sömlösa integrationen med verktyg som Slack och Google Drive allt sammankopplat på ett ställe, vilket gör det super effektivt för teamets arbetsflöden.

Det jag gillar mest med Slab är hur enkelt det gör kunskapsdelning och samarbete. Det rena gränssnittet och den kraftfulla sökfunktionen gör det möjligt för team att snabbt hitta och bidra med innehåll. Dessutom håller den sömlösa integrationen med verktyg som Slack och Google Drive allt sammankopplat på ett ställe, vilket gör det super effektivt för teamets arbetsflöden.

10. HappyFox (Bäst för att skapa en kunskapsbas som är redo för sociala medier)

via HappyFox

Sociala medier är inte längre bara till för memes och marknadsföring. Med HappyFox kan du skapa en delbar kunskapsbas som är anpassad för sociala medier, så att kunderna kan få tillgång till svar direkt från sina sociala mediekonto.

Det är också superenkelt att organisera ditt FAQ-innehåll, spåra vad som fungerar med inbyggd analys och uppdatera informationen när saker förändras. Du får en ren, sökbar installation som ditt supportteam och dina kunder faktiskt kommer att vilja använda.

HappyFox bästa funktioner

Skapa FAQ-sektioner för sociala medier för att ge kunderna support där de befinner sig

Organisera artiklar i tydliga, lättnavigerade kategorier

Spåra prestanda med inbyggda analys- och rapporteringsverktyg

Låt kunderna hitta svar genom en snabb, intuitiv sökfält

Erbjud mobilvänlig åtkomst med en responsiv design

Skapa privat eller internt innehåll för ditt supportteam

Begränsningar för HappyFox

Användargränssnittet är klumpigt

Denna plattform för kunskapshantering är dyrare än andra FAQ-programvaruverktyg.

Priser för HappyFox

Grundläggande: 29 $/agent per månad

Team: 69 $/agent per månad

Pro: 199 $/agent per månad

Enterprise Pro: Anpassad prissättning

HappyFox-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 90 recensioner)

11. HelpCrunch (Bäst för automatisk översättning av hjälptexter)

via HelpCrunch

HelpCrunch översätter automatiskt dina hjälpartiklar, så att kunderna kan få support på sitt eget språk och du kan nå ut till en global publik. Dess AI-drivna redigerare gör det också enkelt att skriva och uppdatera FAQ:er, föreslår förbättringar och hjälper dig att snabbt skapa tydligt och användbart innehåll.

Du kan också anpassa din kunskapsbas helt efter din webbplats. Och om du vill ha en interaktiv lösning kan du lägga till en chattwidget så att kunderna kan få hjälp i realtid utan att lämna sidan. Den gemensamma inkorg för chatt, e-post och meddelanden på Telegram, Facebook etc. bidrar till att förbättra effektiviteten.

HelpCrunch bästa funktioner

Översätt hjälpartiklar automatiskt för flerspråkig support

Förbättra FAQ-innehållet med en AI-driven redigerare

Anpassa din FAQ-portal med din logotyp, dina färger och ditt varumärke.

Lägg till en chattwidget för support i realtid

Begränsningar för HelpCrunch

FAQ-programvaran erbjuder inte IP-begränsning och tvåfaktorsautentisering.

Android-appen är inte lika robust som den webbaserade plattformen.

Priser för HelpCrunch

Grundläggande: 15 $/månad

Pro: 25 $/månad

Obegränsat: 620 $/månad

HelpCrunch-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 stjärnor (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 190 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HappyFox?

En recension på G2 säger:

Systemet kan anpassas efter våra behov, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan hantera kundförfrågningar. Tack vare denna chatt missar vi inte längre en enda potentiell kund, oavsett när de kontaktar oss.

Systemet kan anpassas efter våra behov, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan hantera kundförfrågningar. Tack vare denna chatt missar vi inte längre en enda potentiell kund, oavsett när de kontaktar oss.

