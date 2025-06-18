Hur skapar man en rekryteringsdatabas för HR-team?

​​”Har jag redan skickat ett e-postmeddelande till den här kandidaten? Eller var det för den andra tjänsten?”

Om du har ställt dig den frågan mitt i bläddringen genom ett kalkylblad, vet du att du lever rekryterarens liv.

HR-team – särskilt under intensiva rekryteringsperioder – hanterar ofta dussintals CV, e-posttrådar och intervjunoter. Det är inte konstigt att det snabbt blir rörigt. Det är precis därför som skapandet av en rekryteringsdatabas är din biljett till en organiserad rekryteringsprocess.

Med rätt inställningar samlas kandidatinformationen på ett ställe, vilket hjälper dig att snabbt hitta den bästa kandidaten och gör processen mer konsekvent (adjö, klisterlappar!).

I den här bloggen går vi igenom hur du bygger en databas som gör att spårningen av sökande känns mindre som att valla katter och mer som att driva en väloljad rekryteringsmaskin.

Nu behöver du inte längre leta efter viktig kandidatinformation på flera olika jobbportaler. ✋🏽

Vad är en rekryteringsdatabas?

En rekryteringsdatabas är en central plats där HR-team kan lagra och hantera information om jobb, sökande och kontakter. Den hjälper till att organisera kandidatdata baserat på specifika filter, såsom kompetens, erfarenhet eller kvalifikationer, vilket gör det enklare att hitta rätt person för varje roll.

Det primära syftet med en rekryteringsdatabas är att effektivisera anställningsprocessen. Den gör det möjligt för rekryterare att spåra ansökningar, övervaka kommunikationen och hålla koll på varje kandidats resa. Istället för att jonglera med kalkylblad eller spridda anteckningar kan teamen arbeta utifrån en enda källa.

En rekryteringsdatabas förenklar lagringen av och åtkomsten till anställningsdata, vilket hjälper rekryterare att fatta snabbare och mer välgrundade beslut – vilket i slutändan förbättrar anställningseffektiviteten och kandidatupplevelsen.

⭐ Utvalda mallar ClickUp Recruitment Action Plan Template är ett anpassningsbart ramverk som är utformat för att effektivisera din rekryteringsprocess. Det har anpassningsbara statusar (som Öppen, Pågående, Passar inte), anpassningsbara fält för att spåra kandidatdetaljer och flera vyer för att organisera ansökningar efter roll eller steg. Med inbyggd automatisering, uppgiftsberoenden och tidsspårning hjälper mallen teamen att effektivt hantera varje steg – från att hitta kandidater till att introducera dem – samtidigt som du kan anpassa listor, fält och arbetsflöden efter dina unika rekryteringsbehov. Få en gratis mall Kom igång med din rekryteringsstrategi snabbt med ClickUps mall för rekryteringshandlingsplan.

Fördelar med att använda en centraliserad databas för rekrytering

En välorganiserad rekryteringsdatabas hjälper dig att arbeta snabbare och bättre som team. När all din rekryteringsinformation finns på ett ställe minskar du förvirringen, fattar bättre beslut och håller alla på samma sida.

Här är vad du faktiskt kan göra när alla dina data finns samlade på ett ställe:

Eliminera spridda data genom att använda en central källa för jobbannonser, anställningsförfaranden och uppföljning av sökande.

Förfina kandidatmatchningen med tydliga jobbkrav och riktade sökfilter.

Snabba upp rekryteringen med ett gemensamt arkiv, standardiserade urvalssteg och automatiserad kommunikation.

Förbättra samarbetet genom att dela intervjunoter och uppdateringar om framsteg med rekryteringschefer.

Optimera din rekryteringsstrategi eller bemanningsplan genom att spåra viktiga nyckeltal som kostnad per anställning och tid till anställning, och identifiera de mest effektiva rekryteringskanalerna.

👀 Visste du att? Nästan fyra av fem arbetsgivare världen över uppger att de har svårt att hitta den kompetenta personal de behöver. Detta understryker vikten av rekryteringskompetens för att effektivt hantera bristen på talanger och säkerställa att organisationer kan attrahera och behålla rätt kandidater.

📖 Läs också: Hur du förbättrar dina rekryteringsfärdigheter

Viktiga delar i en rekryteringsdatabas

Tänk på din rekryteringsdatabas som ett bibliotek där varje bok (kandidat) är perfekt kategoriserad, taggad och redo att hittas på ett ögonblick. När det är korrekt uppbyggt blir detta system din rekryteringsgrupps mest värdefulla tillgång – men vad krävs egentligen för att det ska fungera?

En rekryteringsdatabas kräver flera centrala komponenter för att fungera effektivt:

Kandidatprofiler : Omfattande register med kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, kompetens och kvalifikationer för varje sökande.

Jobbansökningar : Detaljerade beskrivningar av lediga tjänster, inklusive krav, ansvarsområden och anställningskriterier.

Ansökningsspårning : Organiserad spårning av varje kandidats resa genom rekryteringsprocessen, från ansökan till slutgiltigt beslut.

Kommunikationsloggar : Dokumenterade interaktioner med kandidater, inklusive e-post, telefonsamtal och feedback från intervjuer.

Sökfunktion : Avancerade verktyg för att filtrera kandidater med hjälp av flera parametrar för snabbare matchning.

Åtgärder för datasäkerhet : Skyddsåtgärder för att hålla kandidatinformation konfidentiell och följa sekretessbestämmelser.

Rapporteringsfunktioner: Inbyggda verktyg för att analysera anställningsdata och få värdefulla insikter för att förbättra rekryteringsstrategierna.

Dessa byggstenar skapar en grund för framgångsrik rekrytering, men det är när du medvetet sätter ihop dem som magin uppstår. Låt oss gå igenom hur du bygger upp din databas från grunden, steg för steg.

Få kontextuella uppdateringar om anställningsprocessen från ClickUp Brain.

Steg för att skapa en rekryteringsdatabas

Här är en praktisk guide för hur du kan ta din databas för rekrytering från idé till implementation:

1. Välj rätt databasverktyg

Rekryteringsdatabasprogramvara är din guide för att bygga en smart, skalbar databas från grunden. Valet av lämplig plattform beror dock på din organisations storlek, komplexitet och budget.

För mindre organisationer eller team kan kalkylbladsprogram som Excel eller Google Sheets fungera som enklare lösningar.

När dina anställningsbehov växer blir dock dedikerade rekryteringsverktyg nödvändiga.

Leta efter en rekryteringsdatabas som erbjuder skalbarhet, anpassningsmöjligheter och integrationsfunktioner inom dina befintliga HR-system.

💡 Proffstips: Att sätta upp tydliga rekryteringsmål är det första steget för att bygga en högpresterande anställningsstrategi. Oavsett om du vill minska tiden det tar att anställa, öka andelen accepterade erbjudanden eller förbättra kandidatupplevelsen, så säkerställer du att varje åtgärd bidrar till ett mätbart resultat genom att anpassa din rekryteringsdatabas efter dessa mål.

2. Definiera datafält och kategorier

För att skapa en effektiv databasstruktur måste du noga överväga vilken information du behöver lagra och hämta.

Börja med att identifiera de viktigaste fälten för kandidatdata:

Kategori Detaljer Grundläggande information Namn, e-postadress, telefonnummer Utbildning Examen, institutioner, examensdatum Arbetslivserfarenhet Företag, befattningar, anställningstid, viktiga prestationer Kompetenser och certifieringar Tekniska färdigheter, språk, yrkescertifieringar Rekryteringsfas Ansökt, granskad, intervjuad, erbjudande, anställd, avvisad Källa för ansökan Jobbportal, rekommendationer, sociala medier, rekryteringsbyrå Tekniska färdigheter, språk och yrkescertifieringar Intervjudatum, uppföljningar, feedback Dokument CV, personligt brev, länkar till portfolio Lön och tillgänglighet Förväntad lön, tillgänglighet, startdatum

Med ClickUp kan du skapa flera olika anpassade fält för att spåra varje detalj – från intervjustadier och kandidaters kontaktuppgifter till viktiga deadlines. Du kan också sortera och filtrera dessa fält för att snabbt få tillgång till exakt den information du behöver.

Ställ in anpassade fält i ClickUp med hjälp av AI för att enkelt samla in information om kandidater, såsom utbildning, erfarenhet, kompetens och andra rekryteringskriterier.

Organisera dessa fält i logiska kategorier som stämmer överens med ditt rekryteringsflöde. Denna struktur gör det enklare att mata in, uppdatera och söka efter information senare.

När du har kartlagt din datastruktur är det dags att fundera över hur du ska samla in all värdefull information om kandidaterna. Dina metoder kommer att påverka kvaliteten och kvantiteten på data i ditt system.

Att utveckla standardiserade processer för insamling av kandidatdata säkerställer konsekvens och fullständighet. Strukturerade ansökningsformulär som samlar in all nödvändig information samtidigt som de är användarvänliga. Kom ihåg att alltför komplexa formulär kan avskräcka potentiella sökande.

Överväg dessa metoder för att samla in information om kandidater:

Onlineansökningsformulär med obligatoriska fält

Verktyg för att analysera CV:n och extrahera data automatiskt

Import av LinkedIn-profiler

Kandidatfrågeformulär för ytterligare gallring

Formulär för rekommendationer från anställda

När du samlar in denna information ska du fastställa tydliga regler för datainmatning. Definiera vem som kan lägga till eller ändra poster och skapa riktlinjer för formatering och standardisering för att upprätthålla databasens integritet.

Se till att följa dataskyddsstandarder som GDPR (General Data Protection Regulation) när du samlar in och lagrar personlig information.

Verktyg som ClickUp Forms låter dig samla in, bearbeta och analysera data smidigt utan att behöva en separat app! Det erbjuder anpassningsbara frågor, integrering av arbetsflöden, enkel delning och förbättrad säkerhet med GDPR- och CCPA-kompatibilitet.

Skapa ClickUp-formulär för att standardisera insamlingen av kandidatansökningar med obligatoriska fält för enhetlig datainmatning.

👀 Visste du att: Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan rekryterare spara upp till sex timmar per vecka. Det innebär en hel eftermiddag som frigörs för mindre administration och mer personarbete.

4. Implementera ett sök- och filtersystem

Det verkliga värdet av din rekryteringsdatabas framträder när du snabbt kan identifiera lämpliga kandidater för lediga tjänster.

Utforma dina sökfunktioner så att de inkluderar:

Sökning efter nyckelord i alla textfält

Filtrera efter kvalifikationer, erfarenhetsnivå, plats, ansökningsstatus och färdigheter.

Booleska sökalternativ (AND, OR, NOT) för komplexa sökningar

Sparade sökmallar för ofta använda kriterier

Sorteringsfunktioner baserade på relevans eller andra faktorer som poängkort eller feedback från intervjuer.

Testa ditt söksystem med realistiska scenarier för att säkerställa att det ger korrekta resultat. Till exempel:

Kan du hitta alla kandidater med specifika tekniska färdigheter och erfarenhetsnivåer?

Kan du identifiera tidigare sökande som kan passa för en nyannonserad tjänst?

HR-personal kan effektivt organisera, spåra och analysera kandidatinformation genom att implementera ett robust sök- och filtersystem i ClickUps listvy.

Konfigurera ClickUps listvy med sparade filter för att snabbt söka efter kandidater efter kvalifikationer, färdigheter eller ansökningsstatus.

Du skulle inte låta din e-postinkorg vara ohanterad i flera månader. Din databas förtjänar samma uppmärksamhet. Regelbundet underhåll håller den korrekt och värdefull.

En rekryteringsdatabas är inte ett projekt som man kan skapa en gång och sedan glömma bort. Den måste uppdateras kontinuerligt för att återspegla förändringar i realtid i din rekryteringspipeline.

En föråldrad databas hjälper ingen. Gör det till en vana att:

Planera regelbundna datagranskningar för att identifiera och korrigera fel.

Skapa automatiska uppmaningar för att uppdatera kandidatinformation

Upprätta en process för arkivering av inaktiva kandidater efter en definierad period.

Dokumentera rutiner för databashantering för att säkerställa konsekvens.

Spåra databasens prestandamätvärden, såsom sökningsnoggrannhet och användarnöjdhet.

Samla in feedback från rekryterare om användbarhetsproblem eller saknade funktioner.

Schemalägg återkommande uppgifter i ClickUp för databasunderhåll, såsom datagranskningar och uppdateringar av kandidatinformation.

Regelbundet underhåll säkerställer att din databas förblir en pålitlig resurs för anställningsbeslut och skyddar mot dataförlust över tid.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och konfigurera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Det finns gott om verktyg som hjälper dig att bygga ett rekryteringsdatabassystem, från enkla kalkylblad till sofistikerad HR-programvara eller CRM-lösningar för rekrytering. Valet av rätt verktyg beror på din teams storlek, anställningsvolym och tillväxtplaner.

Låt oss utforska några populära alternativ.

Kalkylblad: Excel, Google Sheets (för spårning i liten skala)

För små företag eller team med minimala anställningsbehov är kalkylbladsprogram en bra utgångspunkt för att spåra kandidater.

Kalkylblad kan vara tilltalande eftersom de är välbekanta och lätta att komma igång med. Många rekryterare börjar här eftersom de redan vet hur man använder Excel eller Google Sheets. Dessa verktyg erbjuder grundläggande funktioner som kan vara tillräckliga när man hanterar endast ett fåtal tjänster och potentiella kandidater åt gången.

Men det här är inte specialverktyg för att bygga upp din rekryteringsteknik. De har flera begränsningar:

Kräver manuell datainmatning, vilket ökar risken för fel.

Har begränsade sökfunktioner för stora datamängder

Inga automatiserade arbetsflöden eller aviseringar

Svårt att underhålla med flera användare

Minimala funktioner för efterlevnad och säkerhet

Ingen integration med e-post- eller kalendersystem

Svårt att skala upp när anställningsbehovet ökar

De flesta växande organisationer växer snabbt ur kalkylblad när deras rekryteringsbehov blir mer komplexa. Det är här lösningar som system för att spåra sökande och specialiserad HR-rekryteringsprogramvara kommer in i bilden.

ATS- och HR-programvara

När din rekryteringsvolym ökar eller dina rekryteringsprocesser blir mer sofistikerade behöver du ett mer dynamiskt system som förändrar hur ditt team identifierar och interagerar med talanger.

Särskilda system för hantering av ansökningar (ATS) och HR-rekryteringsdatabasprogramvara erbjuder omfattande funktionalitet med avancerade sökfunktioner för att välja ut kvalificerade kandidater.

Dessa specialiserade plattformar är utformade specifikt för rekryteringsbehov. De erbjuder effektiviserade arbetsflöden, automatisering för datakvalitet och integrationsmöjligheter som kan förbättra anställningseffektiviteten avsevärt.

Du har flera alternativ att välja mellan, till exempel

Workday Recruiting: Lösning på företagsnivå med robust rapportering och analys Lösning på företagsnivå med robust rapportering och analys

Greenhouse: Användarvänligt gränssnitt med strukturerade intervjumöjligheter Användarvänligt gränssnitt med strukturerade intervjumöjligheter

Hävstång: Kraftfulla funktioner för hantering av kandidatrelationer Kraftfulla funktioner för hantering av kandidatrelationer

BambooHR: Allt-i-ett-plattform för HR med integrerade rekryteringsverktyg Allt-i-ett-plattform för HR med integrerade rekryteringsverktyg

Det mest populära alternativet för HR är dock ClickUp tack vare dess anpassningsbara projektledningsplattform som kan anpassas efter rekryteringsbehov.

Skapa en omfattande arbetsyta i ClickUp som fungerar som ett databashanteringssystem för rekrytering.

Om du någonsin har önskat dig ett rekryteringsverktyg som anpassar sig efter dina behov istället för att tvinga dig att ändra dina arbetsflöden, är ClickUp svaret på dina behov.

Till skillnad från rigida traditionella ATS-system erbjuder ClickUp en flexibel grund som du kan anpassa efter dina exakta rekryteringsbehov, oavsett om du är en ensam rekryterare eller en del av en stor HR-avdelning.

Verktygssviten ClickUp for HR Teams förändrar hur team hanterar talangförvärv genom att tillhandahålla en omfattande arbetsyta som anpassar sig efter dina unika anställningsprocesser. Lösningen hjälper organisationer att följa kandidater genom alla steg i rekryteringsprocessen, från den initiala ansökan till det slutgiltiga beslutet.

Spåra varje fas enkelt med anpassade vyer och statusar.

Med anpassade statusar för varje rekryteringsfas blir allt från att bifoga relevanta dokument till att automatisera uppföljningar mycket smidigare.

Hantera allt från enkel rollbaserad rekrytering till komplexa rekryteringskampanjer i flera steg med hjälp av lösningen ClickUp for HR Teams.

Så här kan du utnyttja ClickUp för HR-team:

Skapa anpassade kanaler för att följa kandidater genom olika anställningsstadier.

Ställ in automatiska aviseringar för intervjuschemaläggning och uppföljningar.

Skapa anpassade formulär för att standardisera insamling och utvärdering av ansökningar.

Använd mallar för att snabbt skapa nya jobbannonser med standardiserad information.

Samarbeta med rekryteringschefer genom kommentarer och delade dokument.

Spåra rekryteringsstatistik med anpassade instrumentpaneler och rapporteringsverktyg.

Dela upp processen i mindre uppgifter och säkerställ att uppföljningar sker i rätt tid.

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är hur det integrerar uppgiftshantering med databasfunktionalitet. Istället för att bara lagra kandidatinformation låter ClickUp dig omvandla data till direkt användbara uppgifter.

Förvandla en lovande ansökan till en intervju med ClickUp Tasks. Tilldela granskare till specifika kandidater och följ hela processen i en visuell pipeline. Denna integration eliminerar behovet av att växla mellan olika system, vilket sparar värdefull tid för upptagna rekryterare.

Spåra och hantera ditt dagliga arbete med ClickUp Tasks.

När det är dags för utvärdering kan rekryterare skapa standardiserade intervjuskattningskort med hjälp av Slash Commands för rich text-formatering direkt i uppgiftsbeskrivningarna, vilket ger ett enhetligt ramverk för bedömning av alla sökande.

ClickUp Automations hanterar repetitiva uppgifter som annars skulle ta flera timmar av din vecka i anspråk. Med det kan du också ställa in arbetsflöden som automatiskt flyttar kandidater till olika stadier baserat på specifika triggers, skicka anpassade e-postmallar för uppföljningar och till och med generera rapporter om dina rekryteringsmått.

Effektivisera dina rekryteringsprocesser med ClickUp Automations

Dessa automatiseringar sparar inte bara tid utan säkerställer också konsekvens i din anställningsprocess.

Håll dig uppdaterad om insikter och trender inom rekrytering

Vill du få en visuell översikt över hela din rekryteringsverksamhet? Med ClickUp Dashboards kan du övervaka viktiga mått som tid till tillsättning, källans effektivitet och pipeline-hälsa med ett ögonkast.

Skapa en central plats för medarbetarinformation, med privata kommunikationskanaler mellan chefer och deras direktunderställda med ClickUp Dashboards.

Därefter ger ClickUps kalendervy ditt team en tydlig, visuell tidslinje över hela rekryteringsprocessen. Du kan schemalägga intervjuer direkt från uppgifterna och synkronisera allt med externa kalendrar – så att alla håller sig uppdaterade, även när de är på resande fot.

ClickUp erbjuder också flera användbara mallar som förenklar rekryteringen. Ett exempel är ClickUp Hiring Selection Matrix Template, som gör det enkelt att sålla kandidater och organisera de bästa talangerna utan att behöva skapa ett nytt system från grunden.

Få en gratis mall Granska anställningskriterierna sida vid sida för att prioritera nyckelkompetenser med ClickUps mall för urvalsmatris för rekrytering.

Samla alla dina rekryteringstekniska verktyg i en enda superapp.

Behöver du ta med dig dina favoritverktyg? ClickUps integrationer har allt du behöver. Du kan ansluta det till det som ditt team redan använder, till exempel Google Drive, så att CV och anställningserbjudanden som lagras där kan bifogas direkt till uppgifter – utan att behöva leta igenom mappar.

Oavsett om du synkroniserar e-post för att spåra konversationer, använder din kalender för att schemalägga intervjuer eller hämtar data från ett CRM-system, kan ClickUp bli din självklara plats för att hantera allt som rör rekrytering.

Med integrationer som Recruit CRM via Zapier gör ClickUp anställningsprocessen mer effektiv. Nya jobb som läggs till i Recruit CRM kan utlösa åtgärder i ClickUp, så att du kan hantera annonser och ansökningar utan att missa något.

Koppla ihop dina arbetsflöden och möjliggör tvåvägssynkronisering med hjälp av ClickUps integrationer.

Kombinera det med Smart Job Board och Zapier så kan du publicera lediga tjänster på flera jobbportaler samtidigt. Det är ett snabbare och mer sammankopplat sätt att hålla ditt rekryteringsteam på samma sida.

Här är vad Soumya Venugopal, Senior Manager, HR, WazirX, säger om ClickUps rekryteringshanteringsfunktioner:

Vi förlitar oss starkt på ClickUp för uppgiftshantering. Användargränssnittet är extremt användarvänligt, väl utformat och erbjuder fantastisk flexibilitet när det gäller att anpassa det efter dina och ditt teams behov. Möjligheten att organisera och automatisera har hjälpt oss att öka produktiviteten och resultatet.

Vi förlitar oss i hög grad på ClickUp för uppgiftshantering. Användargränssnittet är extremt användarvänligt, väl utformat och erbjuder fantastisk flexibilitet när det gäller att anpassa det efter dina och ditt teams behov. Möjligheten att organisera och automatisera har hjälpt oss att öka produktiviteten och resultatet.

Tips för effektiv databashantering

Nu när du vet hur du skapar en rekryteringsdatabas ska vi berätta hur du optimerar den. Om du följer följande bästa praxis förblir din databas inte bara organiserad – den blir faktiskt mer värdefull och effektiv ju längre du använder den.

Standardisera protokoll för datainmatning : Skapa tydliga riktlinjer för inmatning av information för att upprätthålla konsekvens.

Implementera datavalidering : Använd rullgardinsmenyer, obligatoriska fält och formateringsregler för att minimera fel.

Skapa system för att märka kandidater : Använd konsekventa märkningar för kompetens, erfarenhetsnivå och rollpassning.

Inför integritetskontroller : Begränsa åtkomsten till känslig information och följ gällande regler.

Utveckla ett poängsystem för kandidater : Använd objektiva kriterier för att utvärdera och jämföra sökande.

Skapa automatiserade arbetsflöden : Ställ in påminnelser för uppföljningar och kontroller av talangpoolen.

Upprätta regelbundna säkerhetskopieringsrutiner : Schemalägg säkerhetskopieringar och definiera återställningsprotokoll.

Dokumentera din databasstruktur : För tydliga register över fält, kategorier och sökfilter.

Integrera med andra HR-system : Anslut till verktyg för onboarding och personalhantering

Rensa regelbundet bort dubbletter: Identifiera och slå ihop dubbletter för att upprätthålla datakvaliteten.

Framtidssäkra din rekrytering: Bygg morgondagens talangpool med ClickUp

Om rekrytering fortfarande känns som en kamp behöver det inte vara så. Med rätt upplägg kan du gå från att släcka bränder till att bygga ett solidt, proaktivt rekryteringssystem – och ClickUp är skapat för att hjälpa dig att göra just det.

Den flexibla strukturen gör att du kan organisera kandidater i utrymmen, mappar och listor, så att allt förblir överskådligt och sökbart. Med anpassade fält kan du spåra exakt det som är viktigt – kompetens, erfarenhet, ansökningsstatus – medan kraftfulla filter och sökverktyg hjälper dig att hitta rätt person snabbare.

Lägg till automatisering för repetitiva uppgifter som statusuppdateringar och intervjuträning, så får du ett system som kompletterar din rekryteringsstil. Är du redo att uppgradera din rekryteringsprocess ordentligt?

✅ Prova ClickUp gratis och kom igång redan idag.