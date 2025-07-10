Gratis mallar för skuldebrev för att spåra informella lån

Lånar du ut pengar till en kund, en kollega eller till och med en familjevän? Det är generöst. Men att inte hålla reda på det? Det är riskabelt.

Informella lån tas eller lånas ofta ut utan någon spårning eller dokumentation, vilket leder till uteblivna återbetalningar, besvärliga uppföljningar och en hel del stress.

Goda nyheter? Du behöver inte anlita en revisor eller skapa komplicerade kalkylblad från grunden.

Vår guide ger dig gratis mallar för skuldebrev, vilket gör det enkelt att spåra informella lån med lätthet, tydlighet och sinnesro. Låt oss börja spåra! 💰

Vad är IOU-mallar?

En IOU-mall är ett enkelt, informellt juridiskt dokument som används för att registrera lån och återbetalningsvillkor utan komplexiteten i ett formellt låneavtal. I. O. U står för ”I Owe You” (jag är skyldig dig). En IOU-mall innehåller viktiga detaljer såsom lånebelopp, förfallodatum, ränta (om sådan finns) och de inblandade parterna.

Från tillfälliga lån till frilansbetalningar – genom att skriva ner villkoren med en IOU-mall blir förväntningarna tydliga och missförstånd undviks.

📌 Kom ihåg detta: Din skuldsedel ska vara ett enkelt, tillförlitligt dokument som förklarar hur mycket som är skyldigt, när det ska återbetalas och om det finns några villkor som upplupen ränta eller förväntad engångsbetalning.

Bästa mallar för skuldebrev

Är du redo att göra det officiellt? Här är 21 lättanvända mallar för skuldebrev som hjälper dig att dokumentera skulder på rätt sätt:

1. ClickUp-mall för låneavtal

Få en gratis mall Skapa och spåra låneuppgifter som belopp, ränta och återbetalningsvillkor med ClickUps mall för låneavtal.

ClickUps mall för låneavtal är perfekt för privatpersoner eller företag som behöver ett strukturerat sätt att dokumentera utlåning eller upplåning. Den hjälper dig att registrera alla viktiga låneuppgifter, från lånebelopp och ränta till betalningsplaner som passar båda parter (veckovis, månadsvis, årsvis eller anpassad).

Den innehåller även avsnitt som låntagarens avstående, villkor för tvistlösning och juridisk jurisdiktion, för att säkerställa att avtalet är balanserat och verkställbart om något går snett.

✅ Perfekt för: Frilansare, småföretagare eller alla som lånar ut pengar och letar efter ett tydligt, spårbart låneavtal utan juridisk jargong.

2. ClickUp Enkel mall för betalningsavtal

Få en gratis mall Definiera betalningsvillkor, tidsplan och skyldigheter tydligt mellan gäldenären och borgenären med hjälp av ClickUps enkla betalningsavtalsmall.

ClickUps enkla betalningsavtalsmall förenklar engångsbetalningar eller återkommande betalningar mellan två parter som vill undvika förvirring och dokumentera alla villkor från början.

Den är inbyggd i ClickUp Docs och definierar tydligt när betalningar ska ske och vad som händer om de uteblir, för att förhindra tvister och hålla alla inblandade parter på samma sida. Den innehåller också juridiska klausuler som efterträdaransvar och jurisdiktion för att göra avtalet mer robust.

I Docs hjälper ClickUp Tasks dig att tilldela uppföljningar och spåra betalningsåtgärder. Du kan också använda återkommande påminnelser för att hålla koll på förfallodatum, vilket gör det enkelt att hantera betalningar utan manuell spårning.

✅ Perfekt för: Frilansare, coacher eller småföretag som vill förenkla engångs- eller återkommande betalningsavtal med kunder.

3. ClickUp-mall för avtalsbrev

Få en gratis mall Skapa flexibla låne- eller avbetalningsavtal med tydligt angivna betalningsvillkor med hjälp av ClickUps mall för avtalsbrev.

ClickUps mall för avtalsbrev hjälper frilansare, byråer eller småföretagare att dokumentera tydliga förväntningar i serviceavtal.

Mallen definierar projektets omfattning och betalningsvillkor i förväg, vilket säkerställer att båda parter är överens innan arbetet påbörjas. Du kan notera önskad betalningsmetod och tidsplan så att det inte uppstår gissningar eller förvirring senare.

För att säkerställa att allt är juridiskt korrekt innehåller mallen inbyggda klausuler för riskskydd och flexibilitet, såsom ersättnings- och ändringsvillkor, utan att dokumentet känns överväldigande.

✅ Perfekt för: Entreprenörer, konsulter eller små team som ingår ett nytt affärssamarbete eller projekt och vill ha ett snabbt och tydligt sätt att dokumentera villkoren.

🧠 Visste du att? Den tidigaste kända skuldsedeln i Storbritannien går tillbaka till den 8 januari 57 e.Kr. och upptäcktes bland romerska skrivtavlor under Bloombergs huvudkontor i London. Denna träplatta, med inskriptioner i kursiv latin, är den första dokumentationen av kommersiell verksamhet i det som idag är Londons finansdistrikt.

4. ClickUp-mall för köpeavtal

Få en gratis mall Dokumentera information om säljare och köpare, produktdetaljer och betalningsvillkor enkelt med hjälp av ClickUps mall för köpeavtal.

ClickUps mall för köpeavtal är användbar för alla som behöver formalisera köp eller försäljning av varor, oavsett om du arbetar med inköp, driver ett företag eller hanterar försäljning på egen hand.

Den erbjuder anpassningsbart utrymme för att lägga till information om säljare och köpare, inklusive företagslogotyper, och beskriva exakt vad som utbyts med produktspecifikationer och foton.

Du kan också ange betalningsvillkor, till exempel överenskommet pris och hur pengarna ska överföras. Du kan lägga till egna villkor, och när båda parter har undertecknat har du ett tydligt, professionellt avtal i arkivet.

✅ Perfekt för: Frilansare, nystartade företag eller företag som hanterar inköp, försäljning eller leverantörsavtal som kräver tydlig, spårbar dokumentation.

5. ClickUp-mall för entreprenadavtal

Få en gratis mall Definiera roller, betalningsvillkor och arbetsomfattning tydligt med hjälp av ClickUps mall för entreprenadavtal.

ClickUp-mallen för entreprenadavtal är utformad för företag, nystartade företag och byråer som arbetar med oberoende entreprenörer eller frilansare. Den hjälper dig att upprätta ett juridiskt bindande avtal som definierar relationen, betalningsvillkor, arbetsomfång och mer.

Mallen beskriver entreprenörens och kundens ansvar, inklusive vilka tjänster som förväntas och hur betalningar ska göras. Du kan också lägga till klausuler för tydlighet på längre sikt, till exempel avtalets varaktighet, förnyelse och hur ändringar ska hanteras.

Sista finputsningen? En sektion om tillämplig lag och utrymme för båda parters underskrifter för att bekräfta avtalet.

✅ Perfekt för: Företag, byråer och egenföretagare som behöver ett juridiskt bindande dokument för att anlita entreprenörer och frilansare för transparenta affärsmetoder.

6. ClickUp-mall för kommersiellt hyresavtal (Texas)

Få en gratis mall Fastställ hyresvillkor, regler för boende och hyresvillkor med ClickUps mall för hyresavtal i Texas.

När det gäller kommersiella hyresavtal kan det snabbt bli oklart. ClickUps mall för kommersiella hyresavtal hjälper både hyresvärdar och hyresgäster i Texas att dokumentera sina hyresavtal på ett korrekt sätt genom att tydligt ange villkoren och minimera förvirringen.

Denna mall innehåller flera viktiga uppgifter om hyresavtalet, såsom förfallodatum för hyran, säkerhetsdeposition och begränsningar för antal boende. Du kan också dokumentera uppgifter om fastigheten, såsom läge och antal rum, vilket ger hyresvärden och hyresgästen en gemensam referenspunkt från första dagen.

Den täcker också praktiska hyressituationer som många förbiser, till exempel vad som händer om hyran betalas för sent, hur inflyttningsbesiktningar hanteras eller vem som är ansvarig för skador. Du kan till och med fastställa regler för husdjur eller lägga till en efterlevnadsklausul baserad på lokala lagar för att förhindra tvister.

✅ Perfekt för: Hyresvärdar eller fastighetsmäklare i Texas som förvaltar kommersiella fastigheter och behöver ett anpassningsbart hyresavtal.

🧠 Bonus: Med ClickUp Brain kan du till och med automatisera tydligheten i denna mall. Till exempel kan du helt enkelt ange: ”Vad händer om hyresgästen inte betalar hyran i tid?” Använd ClickUp Brain för att förstå straffavgifter för försenad hyra och rättsliga åtgärder i ClickUp Texas Lease Agreement Template. Brain hämtar omedelbart användbara insikter från mallen, såsom standardförfaranden, lagliga rättigheter och straffklausuler, vilket sparar tid och förvirring.

7. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Få en gratis mall Ställ tydliga förväntningar på tjänster, betalningar och uppsägningsvillkor med hjälp av ClickUps mall för tjänsteavtal.

Mallen för ClickUp-tjänsteavtal hjälper frilansare och konsulter att tydligt definiera de tjänster de tillhandahåller och när betalningar ska erläggas. Den hjälper till att beskriva arbetsomfånget, fastställa tidsplaner och säkerställa att båda parter är överens.

Du kan också lämna anteckningar eller logga uppdateringar längs vägen, vilket skapar en enda källa till sanningen för avtalet. Dessutom fungerar det som en registerförare. Så om en kund glömmer vad de har skrivit under på (vi har alla varit där 😅 ), har du avtalet redo att gå tillbaka till.

✅ Perfekt för: Frilansare, byråer och tjänsteleverantörer som vill beskriva sitt arbete tydligt och undvika att arbetsomfånget växer sig för stort.

💡 Proffstips: Om du hanterar flera kundkontrakt kan du använda programvara för kontraktshantering tillsammans med den här mallen för att effektivisera uppdateringar, godkännanden och versionskontroll.

8. ClickUp-mall för leverantörsavtal

Få en gratis mall Definiera leverantörers roller, leveranser och tidsplaner med ClickUps mall för leverantörsavtal.

ClickUp-mallen för leverantörsavtal är skapad för inköpsteam, projektledare och företagare som behöver formalisera leverantörsrelationer och fastställa tydliga förväntningar.

Den är utformad för ömsesidig ansvarighet och hjälper till att klargöra prissättning, leveransvillkor, ansvar och tidsplaner. Vad mer? Du kan hantera flera leverantörsavtal på ett ställe, uppdatera dem efter behov och till och med samarbeta med interna team under förhandlingar.

Om du också spårar dessa transaktioner för bokföringsändamål kan det vara bra att titta på några exempel på huvudbok för att kategorisera leverantörsbetalningar och hålla ordning på bokföringen.

✅ Perfekt för: Småföretag och inköpsteam som hanterar leverantörsrelationer och behöver tydliga, tillförlitliga avtal från dag ett.

Vanlig fråga: Är en skriftlig skuldsedel laglig? Svar: För att en skuldsedel ska ha juridisk giltighet måste den tydligt ange: Det lånade beloppet

Låntagarens och långivarens namn

Återbetalningsvillkor (t.ex. när och hur betalningarna ska göras)

Eventuella räntebelopp eller förväntade engångsbetalningar

Signaturer från både låntagaren och långivaren

9. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Få en gratis mall Spåra fakturastatus, betalningsvillkor och leverantörsuppgifter på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp-mallen för leverantörsskulder.

ClickUp-mallen för leverantörsskulder är utvecklad för ekonomi- och driftsteam som hanterar fakturor från flera leverantörer. Den hjälper till att effektivisera fakturauppföljning och betalningshantering med tydligt definierade steg som mottagning, rubrikering, vidarebefordran och verifiering.

Mallen innehåller viktiga fält för att registrera leverantörsuppgifter, betalningstyper (som fullständig eller delvis betalning) och viktiga fakturadatum. Du kan också logga förfallna belopp och spåra uppgifts-ID och prioriteringar för smidigare betalningshantering.

Dessutom behöver du aldrig mer jaga deadlines manuellt tack vare automatiska påminnelser och arbetsflöden. Kombinera den med Clickups mallar för utgiftsrapporter för att få en tydlig överblick över utgående kontanter och interna utgifter.

✅ Perfekt för: Företagare, revisorer eller alla som hanterar återkommande betalningar och behöver ett pålitligt, spårbart sätt att hålla koll på utgående kontanter.

Vill du effektivisera fakturagodkännandeprocessen ännu mer? Titta på den här handledningen om automatisering av arbetsflöden för att lära dig hur du automatiserar uppgifter, godkännanden och påminnelser i ClickUp.

10. ClickUp-mall för hyreskontrakt

Få en gratis mall Beskriv hyresvillkor, användning av fastigheten och ansvar tydligt för både hyresvärdar och hyresgäster med ClickUps mall för hyreskontrakt.

ClickUp-mallen för hyreskontrakt är utformad för bostadsändamål och hjälper hyresvärdar och hyresgäster att skapa enkla hyresavtal utan komplicerad juridisk jargong. Den täcker grundläggande uppgifter som hyresbelopp, hyresperiod, deposition och fastighetsadress, samt valfria detaljer som förskottsbetalningar och regler för allmänna utgifter.

Den innehåller också användbara avsnitt om fastighetsanvändning, inspektioner och uppsägning av kontrakt för att undvika förvirring senare. Denna mall är inbyggd i ClickUp Docs och låter dig tilldela uppföljningar och lagra undertecknade avtal på ett ställe, vilket är idealiskt för att smidigt hantera flera hyresenheter.

✅ Perfekt för: Oberoende hyresvärdar eller små fastighetsförvaltare som vill ha ett tydligt, professionellt hyreskontrakt som är enkelt att hantera och uppdatera.

11. ClickUp-mall för frilansfaktura

Få en gratis mall Skapa professionella fakturor och spåra utestående betalningar för kundprojekt med hjälp av ClickUp Freelance Invoice Template.

ClickUp Freelance Invoice Template hjälper frilansare att snabbt skapa snygga, professionella fakturor, så att du kan få betalt utan administrativ överbelastning. Mallen innehåller anpassningsbara fält för kunduppgifter, tjänster, betalningsvillkor och bankuppgifter för att göra det enkelt att få betalt.

Ännu bättre, du kan spåra varje faktura i realtid, hålla dig uppdaterad med aviseringar och till och med organisera flera fakturor med ClickUp Table eller List view.

Om du också håller koll på din totala ekonomi kan du kombinera detta med mallar för personlig balansräkning för att få en tydligare bild av ditt kassaflöde.

✅ Perfekt för: Frilansare och egenföretagare som vill ha snabba, spårbara och professionella fakturor.

12. ClickUp-mall för faktura för oberoende entreprenör

Få en gratis mall Skicka formella betalningsförfrågningar och registrera frilansuppdrag på ett professionellt sätt med hjälp av ClickUps fakturamall för oberoende uppdragstagare.

ClickUps fakturamall för oberoende entreprenörer hjälper dig att spåra dina intäkter med tydliga, detaljerade fakturor utan krångel med manuell spårning.

Denna mall gör det enkelt att inkludera allt som kunderna behöver: arbetsomfattning, timmar, priser, skatter och förfallodatum. Du kan till och med dela upp tjänster och utgifter rad för rad, vilket gör din faktura kristallklar och tvistefri samtidigt som du håller koll på eventuella återstående betalningar.

Om du ofta har svårt att be om betalning på ett professionellt sätt ger den här mallen dig också verktyg för att vara bestämd och vänlig samtidigt.

✅ Perfekt för: Fristående entreprenörer som hanterar flera kunder eller projekt och behöver ett tydligt och pålitligt sätt att fakturera och följa upp på ett effektivt sätt.

13. Mall för skuldebrev från Smallpdf

via Smallpdf

Skuldsedel-mallen från Smallpdf är bra för informella låneavtal mellan vänner, familj eller kollegor. Den är enkel att fylla i och stöder enkla återbetalningsvillkor som engångsbetalningar eller avbetalningar. Du kan också ta hänsyn till ränta eller utbetalningsdatum när det behövs.

Den är enkel att fylla i och underteckna, säkerställer att båda parter är överens om villkoren utan att behöva ett formellt avtal och kan också hjälpa till att spåra mindre skulder eller övervaka personliga finansiella nyckeltal.

✅ Perfekt för: Personer som behöver ett snabbt och enkelt juridiskt dokument för personligt eller informellt bruk utan registreringar och krångel.

14. Skuldebrevsmall från eSign

via eSign

Denna skuldebrevsmall från eSign täcker viktiga återbetalningsvillkor och förfallodatum samtidigt som den ger extra juridisk tyngd genom funktioner som låntagarens erkännande av dom (där det är tillåtet).

Du kan slutföra avtalet med digitala signaturer från låntagaren, långivaren och ett vittne, direkt på eSign-plattformen, vilket gör processen officiell och effektiv.

✅ Perfekt för: Personer som lånar ut pengar till vänner, familj eller kollegor och vill ha ett enkelt, strukturerat avtal med inbyggda återbetalningsdetaljer.

15. Skuldebrevsmall från PandaDoc

via PandaDoc

PandaDocs skuldebrevsmall är idealisk för att dokumentera strukturerade personliga eller affärslån. Den stöder flexibla återbetalningsplaner, valfria borgensmän och låter dig dela upp räntan i lika stora delbetalningar under en viss period.

Det finns klausuler som solidariskt ansvar, ändringsrätt och tillämplig lag, vilket gör det till en detaljerad IOU-mall.

✅ Perfekt för: Alla som lånar ut pengar och vill ha ett flexibelt men välstrukturerat IOU-avtal med valfria juridiska element som ränta, medundertecknare eller delbetalningar.

16. Mall för personligt lån från Template.net

Template.net:s mall för personliga lån erbjuder ett tydligt och respektfullt sätt att dokumentera transaktionen, oavsett om det är mellan vänner, familj eller kollegor.

Den fokuserar på enkelhet samtidigt som den håller ordning på viktiga detaljer som lånebelopp och återbetalningsdatum. Den är också ett användbart verktyg om du funderar på hur du ska organisera dina finanser och vill ha en tydlig översikt över dina personliga lån.

✅ Perfekt för: Personer som lånar ut eller lånar stora summor pengar och vill ha ett tydligt och lättfyllt avtal.

17. Mall för skuldebrev från Template.net

Mallen för skuldebrev från Template.net kombinerar skuldebrevets enkla karaktär med skuldebrevets juridiska struktur, vilket garanterar tydlighet, verkställbarhet och skydd för båda parter.

Den beskriver en 24-månaders återbetalningsplan med en årlig ränta på 5 %, en förseningsavgift på 50 dollar för försenade betalningar och en förskottsbetalningsklausul som gör det möjligt för låntagaren att betala av lånet i förtid utan straffavgift.

✅ Perfekt för: Privatpersoner eller långivare som erbjuder formella lån med ränta och vill ha ett dokumenterat, juridiskt bindande löfte om återbetalning.

18. Mall för kundskuldsedel från Template.net

Template. net:s mall för kundskuldsedel är ett anpassningsbart dokument som är utformat för att formalisera låneavtal mellan låntagare och långivare. Den innehåller avsnitt för information om låntagare och långivare, kapitalbelopp, återbetalningsvillkor, ränta, avtalsvillkor, ytterligare villkor samt långivarens och låntagarens underskrifter.

Mallen gör det enkelt att beskriva detaljerna om skulden på ett enkelt språk – hur mycket som är skyldigt, av vem och när resterande belopp ska betalas.

✅ Perfekt för: Företagare eller frilansare som beviljar kredit eller ekonomiska tjänster till kunder och behöver ett IOU-dokument med kundens varumärke som känns professionellt.

💡 Proffstips: För ditt lån är det en bra idé att spåra kapitalbeloppet separat från räntan för att undvika förvirring. Kapitalbeloppet är det ursprungliga beloppet som lånats, och räntebeloppen motsvarar den totala räntan fördelad jämnt över återbetalningsperioden.

19. Mall för skuldebrev för hyresbetalning från Template.net

Mallen för hyresbetalningsskuldsedel från Template.net dokumenterar försenade hyresbetalningar mellan hyresvärd och hyresgäst med viktiga fält som total hyresbelopp, ursprungligt och nytt förfallodatum samt dröjsmålsränta (5 % per månad).

Villkoren klargör att utebliven betalning kan leda till ytterligare räntekostnader, och en signatursektion bekräftar att låntagaren bekräftar skulden och återbetalningsvillkoren.

✅ Perfekt för: Hyresvärdar och hyresgäster som har problem med försenade hyresbetalningar och vill klargöra nya villkor skriftligt utan att öka spänningarna.

20. Mall för skuldbekräftelse från Template.net

Mallen för skuldbekräftelse från Template.net används för att skriftligen bekräfta en befintlig skuld. 🧾 Den innehåller grundläggande fält som namn på låntagare och långivare, lånebelopp, kontaktuppgifter och återbetalningsplan.

Det finns även utrymme för låntagarens och långivarens underskrifter samt ett valfritt vittne, vilket gör det till ett praktiskt sätt att skriva ner tidigare muntliga avtal eller obetalda saldon utan att behöva upprätta ett helt nytt låneavtal.

✅ Perfekt för: Alla som redan har lånat ut pengar och nu vill ha ett skriftligt kvitto på skulden för att tydligt dokumentera avtalet och återbetalningsvillkoren.

21. Skuldsedel-mall från Wondershare

via Wondershare

Wondershare IOU-mallen är tydlig, välstrukturerad och lämplig för både pengar och icke-kontanta poster som utrustning, mark eller andra tillgångar.

Mallen täcker det väsentliga, såsom namn, skuldbelopp, återbetalningsmetod och förfallodatum, samtidigt som den erbjuder extrafunktioner som valfria räntefält och juridiska anmärkningar. Den är mer strukturerad än en vanlig skuldsedel, men ändå lätt att anpassa med hjälp av vilken textredigerare som helst.

✅ Perfekt för: Privatpersoner eller småföretag som vill ha en flexibel, nedladdningsbar IOU-mall som fungerar för både monetära och icke-monetära skulder.

Vad kännetecknar en bra IOU-mall?

En bra IOU-mall gör allt tydligt och förhindrar ”Vänta, vad var det vi kom överens om?” -ögonblick.

Här är vad den har att erbjuda:

Anpassning: Skräddarsy fält för namn, lånat belopp, förfallodatum och anteckningar så att de passar alla avtal.

Spåra återbetalningar: Logga varje lånetransaktion, spåra betalningar, ställ in påminnelser och håll koll på deadlines.

Påminnelser och checklistor: Använd mallar som låter dig spåra uppföljningar eller återkommande betalningar som en att göra-lista.

Samarbete: Dela dokumentet med alla inblandade parter för att undvika missförstånd.

Flexibilitet: Justera återbetalningsplaner, belopp eller tidsplaner direkt, så du behöver inte börja om från början.

Välj en mall som är enkel men ändå utförlig. Här är en kort sammanfattning av de viktigaste elementen som varje bra IOU-mall måste innehålla:

Element i skuldebrev Varför är det viktigt? Båda parters fullständiga namn Klargör vem som lånar ut och vem som lånar 🧍‍♀️ Exakt lånebelopp Undvik fel när du skriver både siffror och ord 💸 Transaktionsdatum Registrerar när lånet utfärdades 📅 Återbetalningsdatum eller återbetalningsplan Ställ in en tydlig återbetalningsplan, oavsett om det är en engångsbetalning eller återkommande betalningar ⏳ Återbetalningsvillkor Anger om ränta ingår 🧾 Båda personernas underskrifter Lägger till ett lager av juridiskt och ömsesidigt förtroende ✍️ Redigerbart och tillgängligt format Gör det enkelt att återanvända, uppdatera eller dela digitalt 📱

Spåra informella lån på rätt sätt med ClickUp

Att låna ut pengar utan dokumentation kan leda till förvirring eller, ännu värre, förlorat förtroende. Oavsett om det handlar om en liten tjänst eller ett seriöst avtal kan rätt IOU-mall spara dig stress senare.

ClickUp ger dig ett organiserat och flexibelt sätt att hantera alla typer av lånrelaterade dokument. Från enkla betalningsavtal till detaljerade leverantörskontrakt – det finns en mall för varje situation. Och det bästa av allt? Du behöver inte vara juridisk expert för att använda dem.

Så välj den mall som passar, fyll i den och dela den med självförtroende. ✅

