De 13 bästa Bugsnag-alternativen för felövervakning 2025

📌 När Crowdstrikes felövervakning misslyckades med att upptäcka ett kritiskt fel i programvaran för innehållsverifiering före distributionen, orsakade det krascher i miljontals Windows-system över hela världen. Skadorna: Flygbolag ställde in flygningar, sjukhus sköt upp operationer, banker kunde inte genomföra transaktioner och till och med reklamskyltarna på Times Square visade blå skärmar. Incidenten visade hur ett enda fel i felövervakningen kan få globala konsekvenser.

Rätt verktyg för felövervakning kan vara skillnaden mellan en digital katastrof och en felfri execution.

Bugsnag har varit ett populärt val för felövervakning, men förändrade projektkrav och behovet av mer omfattande lösningar har fått team att utforska andra alternativ.

Om du letar efter alternativ som erbjuder robust prestandaövervakning, verkliga användarinsikter och smidiga integrationsmöjligheter har du kommit rätt. Den här guiden går igenom de bästa Bugsnag-alternativen som finns tillgängliga och hjälper dig att hitta det som passar bäst för ditt teams behov.

📊 Forskning visar: Att kompromissa med mjukvarutestning är ett riskabelt spel med potentiellt förödande konsekvenser. Enligt CISQ kostade mjukvara av dålig kvalitet den amerikanska ekonomin över 2 biljoner dollar bara under 2020.

De bästa Bugsnag-alternativen i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Spåra och lösa buggrelaterade uppgifter Bug-mallar, automatisering, samarbete i realtid Gratis plan; anpassningar tillgängliga för företag Sentry Felspårning och diagnostik i realtid Stacktraces, prestandaövervakning, releasehälsa Gratis plan; anpassningar tillgängliga för företag Raygun Djupgående kraschrapportering med insikter om prestanda Övervakning av verkliga användare, session replay, dashboards Betalda abonnemang börjar på 40 $/månad. Rollbar Kontinuerlig kodförbättring och realtidsvarningar AI-assisterad felgruppering, live-felfeed Gratis plan; Betalda planer börjar på 16 $/månad Datadog Enhetlig övervakning av prestanda och infrastruktur APM, loggar, spårning, infrastrukturmetrik Gratis plan; Betalda planer börjar på 18 $/månad AppSignal Fullständig övervakning för Ruby- och Elixir-appar Felspårning, prestandamätningar, värdövervakning Gratis plan; anpassningar tillgängliga för företag New Relic End-to-end-övervakning över alla applikationer APM, loggar, syntetiska data, instrumentpaneler Gratis plan; anpassningar tillgängliga för företag Honeybadger. io Allt-i-ett-övervakning för utvecklings- och driftsteam Driftstidsövervakning, felspårning, cron-övervakning Gratis plan; Betalda planer börjar på 26 $/månad Airbrake Lättviktig felövervakning för utvecklingsgrupper Spårning av distribution, realtidsvarningar, integrationer Betalda abonnemang börjar på 19 $/månad. LogRocket Frontend-övervakning med insikter om användarbeteende Sessionsuppspelning, produktanalys, prestandaspårning Gratis plan; Betalda planer börjar på 69 $/månad Better Stack Driftstid och incidentövervakning Statusidor, varningar, instrumentpaneler, loggar Gratis plan; Anpassade priser Splunk Observability Övervakning och analys i företagsklass Infrastrukturövervakning, APM, realtidsanalys Anpassade priser Instabug Felrapportering och prestandaövervakning i appen Sessionsuppspelning, användarundersökningar, kraschrapportering Anpassade priser

📊 Fakta: 88 % av utvecklare anser att traditionell felövervakning inte uppfyller deras förväntningar. Att fixa buggar och fel i kod är utvecklarnas största problem.

De bästa Bugsnag-alternativen att använda

Om du letar efter verktyg som går utöver Bugsnags funktioner – som bättre övervakning av verkliga användare, djupare insikter i prestandaproblem eller en mer flexibel prisstruktur – har du hittat rätt.

Låt oss dyka in i de bästa valen.

1. ClickUp (bäst för att spåra och lösa buggrelaterade uppgifter)

Kom igång med ClickUp Effektivisera hela felhanteringsprocessen med anpassningsbara arbetsflöden och samarbetsverktyg.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, hjälper team att effektivt hantera och lösa buggrelaterade uppgifter. Med sin mycket anpassningsbara uppgiftshantering, dedikerade buggmallar och funktioner för samarbete i realtid effektiviserar ClickUp hela processen för buggspårning. Team kan enkelt registrera, prioritera och tilldela buggar, vilket säkerställer att ingenting faller mellan stolarna med ClickUp Tasks.

ClickUp integreras sömlöst med populära utvecklingsverktyg som GitHub och Sentry, vilket möjliggör automatisk synkronisering av problem och ett enhetligt arbetsflöde för teknikteam. ClickUp Dashboards ger omedelbar insyn i buggstatus, teamets arbetsbelastning och tidsplaner för lösningar, medan ClickUp Automations hjälper till att eliminera repetitiva manuella steg – vilket påskyndar buggfixningen och förbättrar den totala produktiviteten.

Se hur ClickUp Automations kan hjälpa dig att hantera kodgranskningar, automatisera felspårning och effektivisera projektöverlämningar. 👇

ClickUp Bug Tracking Template hjälper dig att effektivt rapportera, spåra och lösa programvarufel. Med anpassningsbara vyer och inbyggda formulär effektiviserar den hela felspårningsprocessen, vilket gör det enkelt för team att hålla sig organiserade och samordnade.

Få en gratis mall Spara tid på problemspårning med fördefinierade vyer, anpassade statusar, anpassade fält och mycket mer med ClickUp Bug Tracking Template.

Mallens viktigaste funktioner:

Flera anpassningsbara vyer: Lista, tavla (Kanban), arbetsbelastning, tidslinje och formulär

Fördefinierade statusar och anpassningsbara fält för tydlig spårning av framsteg

Lättanvända felrapporteringsformulär som kan delas eller bäddas in

Arbetsbelastnings- och tidsplaneringshantering för att övervaka teamets kapacitet och schemalägga initiativ

Ingen kodning krävs för snabb implementering och samarbete

👍 Fördelen: ClickUps allt-i-ett-plattform centraliserar felspårning, uppgiftsfördelning och samarbete. Detta enhetliga tillvägagångssätt effektiviserar hela processen för felhantering, vilket gör den snabbare och mer effektiv.

ClickUps bästa funktioner

Organisera buggar med dedikerade listor eller mappar: Skapa specifika utrymmen för buggspårning, använd Skapa specifika utrymmen för buggspårning, använd ClickUp Forms för bugginmatning och kategorisera efter team eller allvarlighetsgrad för tydlig översikt.

Prioritera och kategorisera buggar: Använd Använd ClickUp Custom Fields för prioritet (P0–P4), påverkan och reproducerbarhet enligt en strukturerad prioriteringsmodell.

Automatisera arbetsflöden: Använd Använd automatiseringar för att vidarebefordra, eskalera och meddela team om kritiska buggar baserat på allvarlighetsgrad och antal rapporter.

Samarbeta effektivt: Håll alla diskussioner, uppdateringar och uppdrag inom bugg-uppgifterna med hjälp av kommentarer, @mentions och tilldelade kommentarer.

Spåra framsteg visuellt: Använd vyerna Board, List, Calendar eller Gantt för att övervaka buggstatus och tidsplaner för lösningar.

Rapportera och förbättra: Utnyttja Utnyttja ClickUp Dashboards för att se buggtrender och teamets prestanda, och dokumentera lärdomar i Docs eller Whiteboards för kontinuerlig förbättring.

Begränsningar för ClickUp

Kan kännas överväldigande för nya användare på grund av dess funktionsrika gränssnitt.

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för automatiseringar och mallar.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Raúl Becerra, produktchef på Atrato, säger:

ClickUp hjälper mig inte bara att hålla projekten på rätt spår och upptäcka risker i ett tidigt skede, utan underlättar också mina dagliga arbetsuppgifter som enskild medarbetare.

ClickUp hjälper mig inte bara att hålla projekten på rätt spår och upptäcka risker i ett tidigt skede, utan underlättar också mina dagliga arbetsuppgifter som enskild medarbetare.

💡 Proffstips: Använd de anpassningsbara arbetsflödena, intagsformulären och vyerna i ClickUp Bug & Issue Tracking Template för att effektivisera felkorrigering, öka samarbetet och leverera bättre produkter snabbare.

2. Sentry (bäst för felövervakning och felsökning i realtid)

via Sentry

Sentry är ett ledande felövervakningsverktyg som hjälper utvecklare att upptäcka, sortera och lösa fel i webbappar, mobila appar och backend-system. Sentry är känt för sina realtidsfunktioner och erbjuder fullständig kontext i stacktraces, breadcrumbs och användarbeteende för att snabbt kunna identifiera och åtgärda problem.

Oavsett om du felsöker JavaScript-fel, spårar nätverksförfrågningar eller analyserar prestandaflaskhalsar i molnbaserade applikationer, ger Sentry dina teknikteam de verktyg de behöver för att ligga steget före kritiska buggar. Det integreras också med GitHub, Jira och Slack för att påskynda incidenthanteringen.

👍 Fördelen: Om du letar efter ett verktyg för prestandaövervakning som kombinerar övervakning av applikationsprestanda och kraschrapportering är Sentry ett bra val, särskilt för team som vill ha datadrivna beslut och handlingsbara insikter.

Sentry bästa funktioner

Felspårning i realtid med detaljerade stacktraces

Prestandakontroll för front- och backend-applikationer

Sessionsuppspelning för djupare insikt i användarinteraktioner

Anpassade varningar, gruppering av problem och analys av felutveckling

Integrationer med GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira och mer

Öppen källkods-SDK:er för dussintals språk och ramverk

Sentry-begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig avancerade funktioner.

Funktioner för prestandaövervakning kan kräva ett högre prisplan.

Dashboard-gränssnittet kan kännas rörigt med stora datamängder.

Priser för Sentry

Utvecklare: Gratis

Team: Från 26 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

Sentry-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sentry?

En G2-användare säger:

Sentry räddar mig när ett problem uppstår utanför testtäckningen: Jag får reda på buggar som når produktionen så fort de uppstår och får en kristallklar bild av varför de uppstår. De har till och med en experimentell AI-lösningsfunktion som har fungerat ganska bra!

Sentry räddar mig när ett problem uppstår utanför testtäckningen: Jag får reda på buggar som når produktionen så fort de uppstår och får en kristallklar bild av varför de uppstår. De har till och med en experimentell AI-lösningsfunktion som har fungerat ganska bra!

3. Raygun (bäst för djupgående felsökning och övervakning av verkliga användare)

via Raygun

Raygun är ett kraftfullt felövervakningsverktyg som är utformat för övervakning av applikationsprestanda och kraschrapportering i webb-, mobil- och stationära appar. Det utmärker sig genom att tillhandahålla övervakning av verkliga användare med detaljerad sessionåtergivning och användarbeteende-analys, vilket hjälper team att förstå hur fel påverkar kundupplevelsen.

Med Raygun får mjukvaruutvecklare och produktteam användbar information om prestandaproblem, applikationsstabilitet och felmönster. Dess automatiska varningar och analys av grundorsaker gör det enklare att prioritera de buggar som påverkar användarna mest. Det integreras också med populära plattformar som GitHub, Jira och Slack för smidig arbetsflödeshantering.

👍 Fördelen: Om du vill ha ett verktyg som går utöver grundläggande felspårning och erbjuder djupgående insikter om appstabilitet och användarinteraktioner är Raygun ett bra alternativ till Bugsnag.

Rayguns bästa funktioner

Verklig användarövervakning med detaljerad sessionreplay

Kraschrapportering och felspårning med fullständiga diagnostiska data

Prestandamonitorering för webb- och mobilappar

Grundorsaksanalys och felgruppering

Integrationer med GitHub, Jira, Slack och mer

Anpassningsbara varningar och instrumentpaneler

Rayguns begränsningar

Kan bli dyrt för större team eller appar med hög volym.

Vissa användare nämner att gränssnittet kan vara komplicerat i början.

Begränsad offline-support för mobilappar

Raygun-priser

Kraschrapportering: Från 40 $/månad

Pulse (övervakning av verkliga användare): Från 80 USD/månad

Övervakning av applikationsprestanda: Från 80 USD/månad

Raygun-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Raygun?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Raygun är dess förmåga att ge varningar och aviseringar i realtid, så att jag kan hålla koll på eventuella problem och åtgärda dem omedelbart. Detta har hjälpt mig att upprätthålla en hög kundnöjdhet och säkerställa att mina applikationer alltid fungerar smidigt.

Det jag gillar mest med Raygun är dess förmåga att ge varningar och aviseringar i realtid, så att jag kan hålla koll på eventuella problem och åtgärda dem omedelbart. Detta har hjälpt mig att upprätthålla en hög kundnöjdhet och säkerställa att mina applikationer alltid fungerar smidigt.

4. Rollbar (Bäst för felövervakning i realtid och stöd för kontinuerlig distribution)

via Rollbar

Rollbar är ett populärt verktyg för felövervakning som fokuserar på felspårning i realtid och automatisk gruppering av fel för att minska störningar för utvecklare och teknikteam. Det erbjuder omfattande funktioner för övervakning av applikationsprestanda och stöder flera språk och ramverk, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ till Bugsnag.

Rollbar utmärker sig genom sin starka integration i CI/CD-pipelines, vilket hjälper team att upptäcka buggar tidigt i distributionsprocessen. Det erbjuder också detaljerad prestandaövervakning, varningar och diagnostik av grundorsaker, så att produktteam kan upprätthålla applikationsstabilitet och optimera appens prestanda på ett effektivt sätt.

👍 Fördelen: Du får tydlig insyn i fel som uppstår i dina webbappar och backend-system, tillsammans med verktyg för att tilldela, prioritera och lösa problem snabbare.

Rollbars bästa funktioner

Felspårning i realtid med automatisk gruppering

Stöder flera språk och ramverk

Integration med CI/CD-verktyg som Jenkins, GitHub Actions och CircleCI

Prestandakontroll och varningar

Anpassade arbetsflöden för problemhantering

Omfattande API för avancerad anpassning

Rollbars begränsningar

Priserna kan vara höga för mindre team eller nystartade företag.

Vissa användare tycker att inlärningskurvan är hög för avancerade funktioner.

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt, enligt vissa recensioner.

Rollbar-priser

Gratis plan

Essentials: 16 $/månad för 25 000 händelser

Avancerat: 32 $/månad för 25 000 händelser

Företag: Anpassade priser

Rollbar-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rollbar?

En G2-användare säger :

Det är oerhört viktigt för kundsupporten. Vi har kopplat verktyget till Slack, så det första vi gör när vi börjar dagen är att kolla kanalen och alla fel som våra användare har rapporterat. Du får mycket information som hjälper dig att fixa buggarna i din applikation.

Det är oerhört viktigt för kundsupporten. Vi har kopplat verktyget till Slack, så det första vi gör när vi börjar dagen är att kolla kanalen och alla fel som våra användare har rapporterat. Du får mycket information som hjälper dig att fixa buggarna i din applikation.

5. Datadog (Bäst för omfattande övervakning av applikationsprestanda och infrastruktur)

via Datadog

Datadog är en molnbaserad plattform för övervakning av applikationsprestanda och infrastruktur som är utformad för mjukvaruutvecklare, devops-team och produktteam. Den ger en samlad överblick över hela din stack – servrar, databaser, appar och tjänster från tredje part.

Med funktioner som realtidsdashboards, anpassningsbara varningar och detaljerad analys hjälper Datadog team att snabbt upptäcka prestandaproblem, övervaka applikationsstabilitet och förstå användarbeteende genom omfattande telemetridata. Det stöder övervakning av verkliga användare och logginsamling för att ge fullständig kontext kring fel och systemhälsa.

👍 Fördelen: Datadogs förmåga att korrelera mätvärden, spårningar och loggar gör det idealiskt för organisationer som vill koppla felspårning till bredare app-prestanda och infrastrukturhälsa.

Datadogs bästa funktioner

Heltäckande övervakning av applikationsprestanda och infrastruktur

Interaktiva instrumentpaneler och varningar i realtid

Logghantering och analys

Övervakning av verkliga användare och sessionreplay

Omfattande integrationer (AWS, Azure, Kubernetes, etc. )

AI-driven avvikelsedetektering

Datadogs begränsningar

Kan bli dyrt när användningen ökar, särskilt med logginläsning.

Brant inlärningskurva för nya användare på grund av funktionsrikedom

Vissa användare rapporterar att användargränssnittet är komplicerat.

Datadog-priser

Gratis

Pro: Från 18 USD per värd/månad

Enterprise: Anpassad prissättning baserad på funktioner och skala

Datadog-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Datadog?

En G2-användare säger :

Datadog är särskilt bra på incidentdetektering. Datadog möjliggör övervakning av tjänstens hälsa i realtid, med larm som konfigureras via integrationer som PagerDuty. Detta hjälper oss att snabbt upptäcka produktionsproblem, minimera driftstopp och upprätthålla SLA/SLO-åtaganden.

Datadog är särskilt bra på incidentdetektering. Datadog möjliggör övervakning av tjänstens hälsa i realtid, med larm som konfigureras via integrationer som PagerDuty. Detta hjälper oss att snabbt upptäcka produktionsproblem, minimera driftstopp och upprätthålla SLA/SLO-åtaganden.

6. AppSignal (Bäst för enkel prestandaövervakning för webbappar och backend-system)

via AppSignal

AppSignal är ett prestandaövervakningsverktyg som är särskilt utformat för utvecklare och teknikteam som arbetar med webbappar och backend-system. Det erbjuder ett enkelt sätt att övervaka applikationsprestanda, spåra fel och analysera användarbeteende med minimal konfiguration.

AppSignal erbjuder funktioner som felspårning, övervakning av verkliga användare och prestandamätvärden i ett överskådligt, utvecklarvänligt gränssnitt. Det ger handlingsbara insikter genom att kombinera loggar, mätvärden och spårningar, vilket hjälper team att snabbt identifiera prestandaproblem och förbättra applikationsstabiliteten.

👍 Fördelen: Det är ett bra alternativ till Bugsnag för team som vill ha en enkel, pålitlig lösning som fokuserar på viktig app-hälsoövervakning utan överväldigande komplexitet.

AppSignals bästa funktioner

Felspårning och varningar

Verklig användarövervakning med sessionsuppspelning

Prestandamätningar och analyser

Enkel installation med stöd för populära ramverk (Ruby, Elixir, Node.js)

Automatisk instrumentering av backend-system

AppSignals begränsningar

Begränsade integrationer jämfört med större plattformar

Kan sakna avancerade funktioner som behövs för stora företag.

Priserna kan bli höga för mindre team när användningen ökar.

AppSignal-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Anpassade priser för företagsplaner

AppSignal-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om AppSignal?

En G2-användare säger :

Det tillhandahåller alla viktiga verktyg för övervakning av vår applikation. Det är väldigt enkelt att implementera och med AppSignal kan vi enkelt diagnostisera eventuella problem med vår applikation och se till att den fungerar utan problem. De fortsätter att förbättra sina tjänster och kundsupporten är fantastisk.

Det tillhandahåller alla viktiga verktyg för övervakning av vår applikation. Det är väldigt enkelt att implementera och med AppSignal kan vi enkelt diagnostisera eventuella problem med vår applikation och se till att den fungerar utan problem. De fortsätter att förbättra sina tjänster och kundsupporten är fantastisk.

7. New Relic (bäst för omfattande övervakning av applikationsprestanda och realtidsanalys)

via New Relic

New Relic är en kraftfull plattform för övervakning av applikationsprestanda (APM) som är populär bland mjukvaruutvecklare, devops-team och produktteam. Den ger djup insyn i hela din stack – från frontend-användarinteraktioner till backend-infrastruktur och molnbaserade applikationer.

Med New Relic får du detaljerad felövervakning, övervakning av verkliga användare, kraschrapportering och prestandaövervakning i en och samma plattform. Dess realtidsanalyser och anpassningsbara instrumentpaneler hjälper team att identifiera prestandaproblem, optimera applikationsstabiliteten och förbättra den övergripande kundupplevelsen.

👍 Fördelen: New Relic utmärker sig genom sina omfattande funktioner och skalbarhet, vilket gör det lämpligt för organisationer som behöver ett övervakningsverktyg som täcker allt från nätverksförfrågningar till infrastrukturens hälsa.

New Relics bästa funktioner

Fullständig övervakning, inklusive backend-system och frontend

Verklig användarövervakning med sessionsuppspelning

Avancerade varningar och diagnostik

Kraftfulla analyser och anpassningsbara instrumentpaneler

Molnbaserad och lokal support

Begränsningar för New Relic

Kan vara komplicerat för små team att installera och konfigurera

Prissättningen kan vara dyr för nystartade företag eller små projekt.

Brantare inlärningskurva på grund av omfattande funktioner

Priser för New Relic

Gratis

Anpassade priser för standard-, Pro- och företagsplaner

Betyg och recensioner av New Relic

G2: 4,2/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om New Relic?

En G2-användare säger :

Det bästa med New Relic är att allt finns på ett och samma ställe. Med loggar i realtid, APM och infrastrukturövervakning får jag en komplett översikt utan att behöva byta verktyg. Gränssnittet är överskådligt, instrumentpanelerna är anpassningsbara och det är superenkelt att ställa in varningar – det upptäcker problem innan de eskalerar.

Det bästa med New Relic är att allt finns på ett och samma ställe. Med loggar i realtid, APM och infrastrukturövervakning får jag en komplett översikt utan att behöva byta verktyg. Gränssnittet är överskådligt, instrumentpanelerna är anpassningsbara och det är superenkelt att ställa in varningar – det upptäcker problem innan de eskalerar.

8. Honeybadger. io (Bäst för tillförlitlig felövervakning med enkel installation)

Honeybadger. io är ett enkelt felövervakningsverktyg som är utformat för att hjälpa utvecklare och teknikteam att spåra fel, krascher och prestandaproblem i webbappar och backend-system. Det ger felvarningar i realtid, detaljerad feldata och automatiserad incidenthantering.

👍 Fördelen: Honeybadger. io utmärker sig som ett alternativ till Bugsnag för team som vill ha en lättanvänd, molnbaserad applikationsövervakningslösning som fokuserar på felspårning och applikationsstabilitet utan överväldigande komplexitet.

Honeybadger. io bästa funktioner

Felövervakning i realtid med detaljerade rapporter

Upptidövervakning ingår

Enkel integration med populära ramverk och verktyg

Intelligenta varningar för att minska störningar

Sessionsuppspelning för att fånga upp användarbeteende

Honeybadger. io-begränsningar

Begränsade avancerade prestandaövervakningsfunktioner jämfört med större plattformar

Priserna kan öka vid högre felfrekvenser.

Mindre lämpligt för mycket stora, komplexa infrastrukturer

Honeybadger. io-priser

Gratis plan

Team: 26 $/månad

Företag: 80 $/månad

Honeybadger. io betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder regelbundet automatiseringsverktyg och söker aktivt efter nya möjligheter till automatisering. Detta belyser en viktig outnyttjad produktivitetsfaktor – de flesta team förlitar sig fortfarande på manuellt arbete som skulle kunna effektiviseras eller elimineras. ClickUps AI-agenter gör det enkelt att skapa automatiserade arbetsflöden, även om du aldrig har använt automatisering tidigare. Med plug-and-play-mallar och naturliga språkbaserade kommandon blir automatisering av uppgifter tillgängligt för alla i teamet! 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram – vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till realtidsinsikter.

9. Airbrake (bäst för omfattande felövervakning och varningar)

via Airbrake

Airbrake är ett populärt felövervakningsverktyg som är känt för sin kraftfulla felspårning, realtidsaviseringar och detaljerade felrapporter. Det hjälper mjukvaruutvecklare och produktteam att snabbt identifiera, diagnostisera och åtgärda fel som påverkar applikationens prestanda och stabilitet i webbappar och backend-system.

👍 Fördelen: Airbrake är ett bra alternativ till Bugsnag för team som behöver robust kraschrapportering, detaljerade stacktraces och integration med populära projektlednings- och utvecklingsverktyg.

Airbrakes bästa funktioner

Felmeddelanden i realtid med anpassningsbara varningar

Detaljerad felkontext inklusive konsolloggar och nätverksförfrågningar

Stöder många programmeringsspråk och ramverk

Integreras med Slack, Jira, GitHub och mer

Felgruppering för att minska brus

Airbrakes begränsningar

Priserna kan bli dyra för större team eller stora felvolymer.

Användargränssnittet kan kännas överväldigande för nya användare.

Begränsad övervakning av applikationsprestanda jämfört med allt-i-ett-plattformar

Airbrake-priser

Dev: Från 19 $/månad

Basic: Från 38 $/månad

Pro: Från 76 $/månad

Airbrake-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

10. LogRocket (Bäst för övervakning av verkliga användare och sessionreplay)

via LogRocket

LogRocket utmärker sig som ett kraftfullt verktyg för övervakning av verkliga användare och prestanda som går utöver ren felspårning. Det registrerar användarinteraktioner och erbjuder session replay så att utvecklare och produktteam kan se exakt vad användarna upplevde innan ett fel eller prestandaproblem uppstod.

👍 Fördelen: Förbättrar applikationsstabiliteten och appens hälsa genom att kombinera prestandaövervakning med insikter om användarbeteende och detaljerad feldiagnostik.

LogRockets bästa funktioner

Sessionsuppspelning för att titta på användarsessioner och diagnostisera problem

Realtidsövervakning av prestanda och felsökning

Loggning av nätverksförfrågningar och konsolloggar

Integration med populära verktyg som Jira, GitHub och Slack

Insiktsfulla instrumentpaneler som kombinerar feluppgifter, användarbeteende och prestandamätvärden

Begränsningar för LogRocket

Kan bli dyrt när antalet användarsessioner ökar

Installationen kräver viss inlärning för optimal användning.

Bäst lämpad för front-end-övervakning; backend-felspårning är begränsad.

LogRocket-priser

Gratis

Team: Från 69 $/månad

Pro: Från 295 $/månad

Företag: Anpassade priser

LogRocket-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LogRocket?

En G2-användare säger:

Med LogRocket blir jag alltmer benägen att släppa saker efter att ha åtgärdat alla märkbara buggar – och sedan granskat saker i LogRocket med riktiga användare. Det är som om jag osynligt tittar över axeln på mina användare.

Med LogRocket blir jag alltmer benägen att släppa saker efter att ha åtgärdat alla märkbara buggar – och sedan granskat saker i LogRocket med riktiga användare. Det är som om jag osynligt tittar över axeln på mina användare.

11. Better Stack (Bäst för fullständig felövervakning och drifttidsövervakning)

via Better Stack

Better Stack är ett molnbaserat verktyg för övervakning av applikationsprestanda och felövervakning som är utformat för att ge fullständig insyn i dina appar och din infrastruktur. Det kombinerar felspårning, prestandaövervakning och driftstidsövervakning i en och samma plattform, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Bugsnag för team som vill ha en integrerad lösning.

👍 Fördelen: Med Better Stack kan mjukvaruutvecklare och DevOps-team spåra fel, övervaka appens stabilitet och få handlingsbara insikter för att förbättra applikationens prestanda och snabbt lösa prestandaproblem.

Bästa funktionerna i Better Stack

Fullständig övervakning inklusive backend, frontend och infrastruktur

Driftstidsövervakning med realtidsvarningar

Felspårning med detaljerad diagnostik och loggar

Incidenthantering och statussidor för kommunikation

Enkel integration med Slack, PagerDuty och mer

Begränsningar för Better Stack

Prissättningen kan vara en utmaning för mycket små team eller nystartade företag.

Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre intuitivt jämfört med konkurrenterna.

Begränsad avancerad analys för mycket stora distributioner

Bättre Stack-prissättning

Gratis plan

Betala efter användning: Från 29 $/månad

Bättre Stack-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Better Stack?

En G2-användare säger:

Dashboarden är överskådliga och visuellt tilltalande, vilket gör det enkelt att följa prestandan med ett ögonkast. En gång hade vi ett kritiskt problem mitt i natten, och tack vare Better Stacks omedelbara Slack-meddelanden löste vi det på mindre än 10 minuter.

Dashboarden är överskådliga och visuellt tilltalande, vilket gör det enkelt att följa prestandan med ett ögonkast. En gång hade vi ett kritiskt problem mitt i natten, och tack vare Better Stacks omedelbara Slack-meddelanden löste vi det på mindre än 10 minuter.

12. Splunk Observability (bäst för övervakning av applikationsprestanda på företagsnivå)

via Splunk Observability

Splunk Observability är en kraftfull plattform för övervakning av applikationsprestanda och övervakning av verkliga användare, utformad för stora, komplexa miljöer. Den ger teknikteam full insyn i sina appar, infrastruktur och användarupplevelse med avancerad analys och AI-driven insikt.

👍 Fördelen: Det är idealiskt för företag som behöver djupgående diagnostik, övervakningsverktyg för infrastruktur och datadrivna beslut baserade på omfattande felledata och mätvärden.

Splunks lösning hjälper till att spåra fel, övervaka applikationsstabilitet och identifiera prestandaproblem i realtid i webbappar och backend-system.

Splunk Observability bästa funktioner

Enhetlig APM, infrastrukturövervakning och övervakning av verkliga användare

AI-driven avvikelsedetektering och prediktiv analys

Detaljerade prestandaövervakningspaneler med anpassningsbara varningar

Skalbarhet för stora molnbaserade applikationer och komplexa infrastrukturer

Integrationer med populära utvecklingsverktyg och molnplattformar

Begränsningar för Splunk Observability

Högre priser jämfört med många alternativ, vilket kanske inte passar mindre team.

Brantare inlärningskurva på grund av avancerade funktioner och komplexitet

Vissa användare rapporterar att gränssnittet kan vara överväldigande i början.

Priser för Splunk Observability

Anpassade priser baserade på användning och skala

Splunk Observability-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Splunk Observability?

En G2-användare säger:

Splunk tillhandahåller mätvärden som spårning och loggning i realtid. Jag gillar vattenfallsmodellen för tjänstespårning där jag tydligt kan se tjänstens beroenden och ta reda på vilken tjänst som har problemet.

Splunk tillhandahåller mätvärden som spårning och loggning i realtid. Jag gillar vattenfallsmodellen för tjänstespårning där jag tydligt kan se tjänstens beroenden och ta reda på vilken tjänst som har problemet.

13. Instabug (bäst för rapportering av krascher i mobilappar och feedback i appar)

via Instabug

Instabug är ett specialiserat felövervakningsverktyg med fokus på mobilappar, som tillhandahåller detaljerade kraschrapporter, övervakning av verkliga användare och användarfeedback direkt inifrån appen. Det är perfekt för mobilutvecklare och produktteam som vill förbättra appens stabilitet och applikationens prestanda baserat på användarbeteende i realtid och session replay.

👍 Fördelen: Instabug erbjuder omfattande diagnostikdata som konsolloggar, nätverksförfrågningar och enhetsinformation som hjälper dig att snabbt identifiera prestandaproblem och fel.

Instabugs bästa funktioner

Fel- och kraschrapportering i appen med detaljerade diagnostiska data

Verklig användarövervakning med sessionsuppspelning för mobilappar

Insamling av användarfeedback för förbättrad kundupplevelse

Integrationer med populära verktyg för projektledning och felspårning

Automatiska varningar och incidenthanteringsfunktioner

Instabugs begränsningar

Fokuserar främst på mobilappar, begränsat för webb- eller backend-övervakning.

Priserna kan vara höga för små team eller nystartade företag.

Vissa användare tycker att den initiala installationen är komplex beroende på appens arkitektur.

Instabugs priser

Starter: Anpassad prissättning

Tillväxt: Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

Instabug-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Instabug?

En G2-användare säger :

Instabug ger mobila team oöverträffade insikter för att förutse, diagnostisera och lösa problem innan de påverkar användarna.

Instabug ger mobila team oöverträffade insikter för att förutse, diagnostisera och lösa problem innan de påverkar användarna.

🚨 Kritisk varning: Den genomsnittliga kostnaden för driftstopp har stigit till så mycket som 9 000 dollar per minut för stora organisationer. För företag med högre risk, såsom finans- och hälsovårdssektorn, kan driftstopp i vissa scenarier överstiga 5 miljoner dollar per timme – och då är eventuella böter eller straffavgifter inte inräknade.

Varför välja Bugsnag-alternativ

Bugsnag är ett bra verktyg för felövervakning, men det passar kanske inte alla team. Vissa användare rapporterar begränsningar i övervakningen av verkliga användare, sessionreplay och anpassning av dashboards för djupare insikter om prestanda. Andra tycker att prisstrukturen är mindre flexibel när deras team växer eller behoven förändras.

Bugsnag-alternativ går ofta utöver felspårning och erbjuder avancerade funktioner som övervakning av applikationsprestanda, realtidsvarningar, fullständiga sessionsuppspelningar och integrerad felspårning. Dessa funktioner hjälper teknikteam att få användbara insikter, förbättra applikationsstabiliteten och förbättra kundupplevelsen.

Oavsett om du vill få bättre insyn i användarnas beteende, förbättra samarbetet mellan produktteam eller hitta ett verktyg som passar din budget, kan ett byte från Bugsnag leda till snabbare felsökning och smartare incidenthantering. Låt oss utforska de bästa Bugsnag-alternativen att överväga.

💡 Proffstips: Genom att kombinera felspårning med ett robust projektledningsverktyg som ClickUp kan du minska den genomsnittliga tiden för att lösa problem, eftersom uppgifter, diskussioner och feldata samlas på en enda, centraliserad arbetsplats.

Välj rätt Bugsnag-alternativ för ditt team

Att hitta de bästa Bugsnag-alternativen beror på ditt teams unika behov – oavsett om det handlar om djupgående felspårning, smidig prestandaövervakning eller kraschrapportering i realtid. Verktyg som ClickUp utmärker sig inte bara för sin kraftfulla felspårning utan också för att de effektiviserar samarbetet och automatiserar arbetsflödet i dina projekt.

Om du vill ha en allt-i-ett-plattform som hjälper dina teknik- och produktteam att spåra buggar, övervaka applikationsprestanda och öka applikationsstabiliteten med lättanvända mallar och integrationer, är ClickUp ett självklart val.

Är du redo att förenkla din buggspårning och felövervakning? Registrera dig för ClickUp idag och börja hantera buggar och prestandaproblem på ett smartare och snabbare sätt.