Gratis produktkatalogmallar som är lätta att anpassa

Ja, du har fantastiska produkter. Men att skapa en katalog som verkligen gör dem rättvisa? Det är en helt annan historia. Att hantera bildtyper, designfrågor och prisändringar i sista minuten kan ta timmar av tid i anspråk för enkla uppgifter.

Har du någonsin öppnat ett tomt dokument och tänkt: ”Var ska jag ens börja?”. Den där kämpiga känslan? Helt befogad. Det är där gratis produktkatalogmallar kan rädda dagen. Med dessa katalogmallar kan du lägga till bilder, beskrivningar och prisinformation. Du behöver inte längre börja från scratch eller lära dig grafisk design på helgerna. De är snabba, flexibla och skapade för att visa upp dina erbjudanden på bästa sätt – på alla enheter.

Låt oss hitta en som fungerar för dig.

Vad är produktkatalogmallar?

Produktkatalogmallar är fördesignade layouter för strukturerade kataloger som visar produkter, prisinformation, beskrivningar och bilder. De är en viktig del av din produktstrategi – de ger dig ett färdigt format som du enkelt kan anpassa efter ditt varumärke och ditt utbud.

Produktkatalogmallar hjälper företag att visa upp sina produkter eller tjänster för potentiella köpare på ett professionellt sätt. Istället för att designa från grunden kan användarna infoga innehåll och exportera den färdiga katalogen.

Dessa mallar innehåller i de flesta fall platshållare för produkttitlar, detaljer, bilder, logotyper och företagsinformation. De flesta är också kompatibla med populära verktyg som PowerPoint, InDesign, Canva och PDF-redigerare. Du kan använda dem både för utskrift och digital delning.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning visade att kunskapsarbetare i genomsnitt har sex dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär troligen flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg. Tänk om du kunde samla alla dessa konversationer på ett ställe? Med ClickUp kan du göra det! Det är en app för allt som har med arbete att göra, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare.

Vad kännetecknar en bra produktkatalogmall?

Oavsett om det gäller designlayout eller datahanteringsstruktur förenklar en bra mall ditt arbete:

Redigerbara innehållsblock: Välj en mall som låter dig uppdatera produktinformation, beskrivningar och prisinformation utan att behöva börja om från början.

Flexibel layout: En bra mall gör att du kan omorganisera avsnitt eller kategorier utifrån ditt utbud.

Sökfält: Välj en mall där du kan hitta allt på några sekunder – uppgifter, dokument, meddelanden eller filer – direkt från ett smart, enhetligt sökfält.

Anpassning efter varumärke: Du ska kunna lägga till din logotyp, typsnitt och färgschema så att det matchar din företagsidentitet.

Högupplösta bildplatser: Välj en mall där du kan infoga bilder som laddas snabbt och ser skarpa ut på alla enheter.

Stöd för flera format: Se till att du kan använda mallen i verktyg som PowerPoint, Canva, InDesign eller som en utskrivbar PDF-fil.

Omslag och innehållsförteckning: En produktkatalogmall måste ha valfria avsnitt för att hålla din katalog organiserad och lätt att navigera i.

Mallar för produktkatalogdesign

Ingen har tid att spendera timmar på att justera marginaler eller ändra storlek på bilder. Därför har vi listat dessa kostnadsfria katalogmallar. De är plug-and-play och utformade för att förenkla presentationer och påskynda lanseringar. Du behöver inte kompromissa med kvalitet eller design.

1. ClickUp Digital produktchecklista-mall

Hämta gratis mall Planera och hantera digitala lanseringar med ClickUps mall för digital produktchecklista.

Om din katalog innehåller digitala produkter som appar, verktyg eller tjänster kan du använda ClickUps mall för digitala produkter. Den hjälper dig att spåra varje del, från idé till distribution. Istället för att hoppa mellan kalkylblad, uppgiftstavlor och Slack-trådar centraliserar den ditt projekt.

Mallen är perfekt för team som hanterar många arbetsflöden. Den har uppdateringar i realtid och detaljerad uppgiftspårning. Du listar inte bara produkter – du hanterar allt bakom dem.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa checklistor för varje fas i din produktpipeline

Lägg till anpassade fält för tekniska specifikationer, tidsplaner och godkännandesteg.

Tilldela uppgifter och automatisera uppdateringar om framsteg

Samarbeta med utvecklare, marknadsförare och designers i ett gemensamt dokument.

🔑 Perfekt för: Team som säljer SaaS-verktyg, digitala nedladdningar eller prenumerationsbaserade produkter som kräver ständiga uppdateringar och smidigt samarbete.

✨ Bonustips: En checklista för produktutveckling är inte bara en att göra-lista – den är ditt säkerhetsnät vid lanseringen. Använd den för att upptäcka luckor, minska omarbetningar och hålla tvärfunktionella team synkroniserade.

2. ClickUp-mall för produktprissättning

Hämta gratis mall Sätt smartare priser med ClickUps mall för produktprissättning.

Att prissätta en produkt är inte ett matematiskt problem – det är en strategi. ClickUps produktprissättningsmall är utformad för företag som behöver hantera prissättningsstrategier och spåra produktkostnader över tid. Den fungerar som ett kommandocenter för prissättning och hjälper företag att bryta ner kostnader, beräkna vinstmarginaler och analysera konkurrenter.

Denna mall möjliggör kontinuerlig spårning och utveckling av prissättningsmodeller baserat på marknadsfeedback och prestanda.

Här är varför du kommer att älska det

Ange viktiga uppgifter som SKU, enhetspris och kostnad per artikel med hjälp av anpassade fält.

Analysera produktlinjer med fördefinierade vyer efter kategori och varumärke.

Samarbeta med team för att testa och justera prisstrategier

Ställ in uppgifter, mål och återkommande uppdateringar för att kontinuerligt förfina prissättningen.

🔑 Perfekt för: Säljteam, produktchefer och företagare som lanserar nya SKU:er eller optimerar prisstrategier för flera produktlinjer.

3. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Håll koll på lagernivåerna med ClickUps mall för lagerhantering.

Att hantera lager utan att tappa koll på lagernivåer, ombeställningar eller utgångna artiklar kan vara kaotiskt. ClickUps mall för lagerhantering är utvecklad för företag som hanterar flera produkter och leveranskedjor.

Det är mer än bara en lista – ett komplett lagersystem som hjälper företag att hantera lager utan att behöva förlita sig på röriga kalkylblad. Du kan organisera SKU:er, spåra lagerförändringar i realtid, automatisera påfyllningsvarningar och se produktvärdet på ett ögonblick.

Här är varför du kommer att älska det

Spåra lagerstatus med hjälp av anpassade taggar som "I lager" eller "Slut i lager".

Använd fördefinierade vyer som tabell, tidslinje och orderuppdateringar för bättre översikt.

Automatisera lageraviseringar och ombeställningar baserat på lagertrösklar.

Samla produktdata, inklusive priser, bilder och leverantörsinformation, på ett ställe.

🔑 Perfekt för: Återförsäljare, grossister och driftschefer som behöver ett strukturerat, skalbart system för att hantera lager utan att behöva förlita sig på röriga kalkylblad.

➡️ Läs mer: Hur man skapar ett lagerhanteringssystem

4. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Hantera order och lager som ett proffs med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

ClickUps mall för inköpsorder och lager är en två-i-ett-lösning. Den hjälper företag att hantera leverantörer, lager och budgetar.

Denna mall erbjuder ett enda arbetsområde för att spåra order och lagernivåer. Allt är organiserat: status, leverantörsuppdateringar, artikel tillgänglighet och kostnadsspårning.

Automatisering och produktadministration i realtid gör din inköpsprocess smidigare och effektivare.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa uppgifter för varje inköpsorder och hantera dem genom 14 detaljerade statusar.

Spåra lagernivåer, återbeställningspunkter och leveransförlopp från en enda instrumentpanel.

Tilldela teammedlemmarna ansvar och tidsplaner för varje order.

Använd inbyggda automatiseringar för att skicka påminnelser och statusuppdateringar.

🔑 Perfekt för: Småföretagare, inköpschefer och driftsteam som behöver ett verktyg för att hantera lagerlistor och inköpsflöden med mindre manuellt arbete.

Proffstips: Släng den tomma sidan och låt ClickUp Brain göra grovjobbet. Berätta bara vilken typ av katalog eller arbetsflöde du behöver – oavsett om det gäller produkter, prissättning eller lager – så genererar det en färdig mall på några sekunder. Det är som att ha en smart assistent som skapar åt dig utifrån hur du arbetar.

5. ClickUp-mall för produktbeställningsformulär

Hämta gratis mall Förenkla köpprocessen med ClickUps mall för produktbeställningsformulär.

Manuell orderhantering är en källa till misstag – och slöseri med tid. ClickUps mall för produktorderformulär erbjuder ett effektivt sätt att hantera produktorder från mottagande till leverans.

Den är utformad för snabbhet, noggrannhet och överskådlighet. Den låter dig samla kundinformation, orderdetaljer och leveransstatus i ett enda gränssnitt. Dessutom har mallen flera anpassade vyer, så att ingenting faller mellan stolarna.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa anpassade formulär för att samla in köparinformation och orderdetaljer i realtid.

Spåra order genom varje steg med statusar som Ny, Packad, Levererad och Levererad.

Få tillgång till alla order och kunddata genom strukturerade vyer som Orderstatus eller Problemspårare.

Använd fält för totalpris, produkttyp, kontaktinformation och leveransuppdateringar.

🔑 Perfekt för: Små återförsäljare, DTC-varumärken eller tjänstebaserade företag som behöver ett pålitligt system för att hantera inkommande order utan kaos.

6. ClickUp-mall för programvarujämförelse

Hämta gratis mall Jämför verktyg sida vid sida med ClickUp-mallen för programvarujämförelse.

När du ska välja mellan olika mjukvaruplattformar behöver du inte ytterligare åsikter – du behöver data, sida vid sida. ClickUps mall för mjukvarujämförelse erbjuder ett tydligt sätt att jämföra verktyg. Den täcker funktioner, kostnad, användbarhet och mycket mer.

Med inbyggda vyer för prissättning och produktbilder elimineras gissningar och ersätts med tydliga, spårbara kriterier som hela teamet kan enas om.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa uppgifter för varje programvarualternativ och organisera dem efter tillgänglighet eller användningsfall.

Använd anpassade fält för att betygsätta verktyg utifrån pris, support, användargränssnitt och viktiga funktioner.

Visualisera jämförelser med tabell-, bildtavla- och prisvyer.

Spåra beslutsprocessen med statusar som Tillgänglig, Ny och Otillgänglig.

🔑 Perfekt för: IT-team, start-up-grundare och produktchefer som fattar beslut om SaaS-verktyg eller interna system där flera intressenter är inblandade.

7. ClickUp-mall för offertformulär

Hämta gratis mall Skicka professionella offerter snabbare med ClickUps mall för offertformulär.

En felaktig offert kan kosta dig en affär. ClickUps offertformulärmall är utformad för att förhindra att detta händer. Den hjälper dig att samla in projektkrav, beräkna priser och skicka tydliga offerter.

Anpassade fält hjälper dig att spåra tjänstedetaljer, timpriser, deadlines och mycket mer. Denna mall håller din försäljningsprocess organiserad och säkerställer att offerter är samordnade mellan olika team.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa offertförfrågningar med avsnitt för arbetsomfattning, prissättning och leveranstider.

Spåra varje offertstatus från "Under granskning" till "Offert skickad" med statusetiketter.

Tilldela offertgodkännanden och uppgifter till relevanta teammedlemmar

Använd e-postintegrationer för att skicka offerter och uppföljningar direkt.

🔑 Perfekt för: Frilansare, byråer och B2B-säljteam som behöver ett snabbt och pålitligt sätt att lämna offerter och avsluta affärer utan att behöva växla mellan olika verktyg.

➡️ Läs mer: Hur ClickUps produktchefer använder ClickUp

8. ClickUp-listmall

Hämta gratis mall Kom igång snabbt med den flexibla strukturen i ClickUp List Template.

ClickUp List Template är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att organisera uppgifter, arbetsflöden, produktdata eller till och med snabba projektöversikter. Denna mall är idealisk när du behöver en funktionell struktur som inte komplicerar saker och ting i onödan.

Layouten erbjuder nybörjarvänliga vyer tillsammans med valfria anpassningsmöjligheter, vilket gör att den förblir ren och skalbar i takt med att dina behov växer. Se det som en tom men smart utgångspunkt.

Här är varför du kommer att älska det

Använd fördefinierade vyer för att växla mellan tabell-, lista- och uppgiftspaneler.

Organisera ditt arbetsflöde med anpassningsbara statusar som Att göra, Pågår och Klar.

Tilldela uppgifter och spåra uppdateringar med taggar, förfallodatum och prioriteringar.

Bygg på en flexibel bas och skala upp med automatisering efter behov.

🔑 Perfekt för: Team eller enskilda användare som vill ha ett plug-and-play-listformat för att hantera allt från produktkataloger till interna arbetsflöden utan problem.

💡 Proffstips: Nöj dig inte med att lansera och hoppas på det bästa – följ upp det som är viktigt. Lägg in dina katalogdata i en KPI- och mätdashboard för produkter för att mäta produktprestanda, kundintresse och försäljningsmönster i realtid.

9. ClickUp-mall för kläddesignhantering

Hämta gratis mall Hantera modeprojekt från skiss till lansering med ClickUp Apparel Design Template.

Att designa kläder handlar inte bara om kreativitet utan också om deadlines, inköp, budgetar och produktion. ClickUps mall för kläddesignhantering håller koll på allt.

Denna färdiga mapp hjälper dig att hålla ordning på dina modeprojekt. Den täcker allt från det första designutkastet till den slutliga produktlanseringen. Du kan följa framstegen, hantera lager och samarbeta enkelt. Flera vyer och statusar hjälper dig att undvika kaoset med spridda verktyg.

Här är varför du kommer att älska det

Planera ditt arbetsflöde med anpassade statusar som Koncept, Inköp och Produktion.

Tilldela budgetar, kategorisera designtyper och spåra framsteg genom anpassade fält.

Växla mellan tidslinje-, lista-, tavla- och schemavyer för att hantera deadlines och milstolpar.

Samarbeta mellan team, spåra ändringar och håll kommunikationen effektiv.

🔑 Perfekt för: Modedesigners, produktionschefer eller kreativa team som hanterar säsongskollektioner eller produktdesignprocesser.

🔍 Visste du att? Produktdemovideor har stor påverkan på 64 % av köparna. Att lägga till korta videor i din katalog eller länka till dem kan öka köparnas förtroende.

10. Freepik Gradient Product Catalog Template

via Freepik

Denna produktkatalogmall med gradient från Freepik är utformad för visuell tydlighet. Den är perfekt för företag som behöver en elegant och minimalistisk struktur för att presentera flera produktkategorier utan att det blir rörigt.

Designen har bakgrunder med toningar, skarpa bildplatshållare och enkla typsnitt. Den är modern och mångsidig och passar alla branscher och varumärken.

Här är varför du kommer att älska det

Infoga bilder i hög upplösning för ett professionellt resultat.

Anpassa text, design och färger med redigerbara AI- och EPS-filer.

Lägg enkelt till priser, beskrivningar och produktinformation utan kod.

Exportera som PDF eller bild för både tryckt och digitalt bruk.

🔑 Perfekt för: Småföretag, grossister eller designers som vill ha en visuellt tilltalande, lättviktig produktkatalog med snabba anpassningsalternativ.

11. Freepik-mall för företagsbroschyr

via Freepik

Om du säljer mer än bara produkter – till exempel tjänster, värderingar eller företagsidentitet – kan du kolla in Freepiks mall för företagsbroschyrer. Den hjälper dig att säga allt utan att överväldiga läsaren.

Den breda, panoramiska designen är idealisk för att berätta historier genom starka bilder. De strukturerade avsnitten visar upp dina erbjudanden, affärsframgångar och teamets expertis.

Här är varför du kommer att älska det

Anpassa textblock för mission, tjänster, kundutlåtanden och kontaktinformation.

Visa högkvalitativa bilder, ikoner eller produktbilder tillsammans med ditt budskap.

Använd redigerbara EPS-, JPG- och SVG-filer för att justera layout, färger och varumärke.

Skapa en flersidig företagsprofil som du kan dela online eller skriva ut.

🔑 Perfekt för: Byråer, B2B-företag eller tjänsteinriktade företag som måste presentera sig i ett polerat, strukturerat format för potentiella kunder eller investerare.

✨ Bonustips: Spara tid och undvik skrivkramp. Använd en produktbeskrivningsgenerator för att omedelbart skapa tydliga, övertygande texter som är anpassade efter din målgrupp och SEO-optimerade från start.

12. Freepik Gradient Technology produktkatalog

via Freepik

Produktkatalogmallen Gradient Technology är utvecklad för moderna företag inom teknik, elektronik eller digitala tillbehör.

Designen kombinerar djärva färgövergångar med minimalistiska produktsektioner. Detta gör den perfekt för att visa upp prylar, hårdvara eller mjukvara på ett elegant och rent sätt. Med redigerbara filtyper och fotoklara strukturer ger den din katalog ett polerat, detaljhandelsklart utseende.

Här är varför du kommer att älska det

Visa tekniska produkter med hjälp av välplacerade bildrutor och produktbeskrivningar.

Anpassa prisinformation, funktioner och kategorier med hjälp av lagerbaserade AI- och EPS-filer.

Anpassa enkelt varumärkets färger och typografi med hjälp av redigerbara teckensnitt och bakgrunder med färgövergångar.

Skapa en visuellt tilltalande katalog för både webben och tryck med minimal designinsats.

🔑 Perfekt för: E-handelsförsäljare, konsumentelektronikvarumärken eller B2B-teknikföretag som letar efter en elegant, färdig produktkatalogmall.

🔍 Visste du att? 87 % av kunderna säger att produktinnehållet är den viktigaste faktorn när de handlar online. Om din produktkatalog saknar tydliga detaljer eller bilder förlorar du förtroende och konverteringar.

13. Canva-mall för broschyr om skönhetsprodukter

via Canva

Canvas mall för broschyrer om skönhetsprodukter är skräddarsydd för kosmetik- och hälsoföretag som behöver ett elegant marknadsföringsformat utan krånglig design. Denna katalogmall balanserar ren typografi med gott om utrymme för bilder för att visa högkvalitativa produkter.

Layouten har utrymme för beskrivningar, fördelar, ingredienser och priser. Detta gör den perfekt för användning i butik eller som ett digitalt lanseringspaket.

Här är varför du kommer att älska det

Lägg till dina bilder, produktfoton och varumärkeselement med drag-och-släpp-funktionen.

Anpassa design, färger och typsnitt som Glacial Indifference och Montserrat.

Skriv ut i A4-format i liggande format eller dela direkt online.

Behåll ett professionellt utseende utan att anlita en designer.

🔑 Perfekt för: Skönhetsentreprenörer, hudvårdsproduktlinjer, spa eller e-handelsvarumärken som letar efter en produktkatalogmall som känns både exklusiv och tillgänglig.

14. Canva Ivory Minimalistisk smyckesbroschyr

via Canva

Canvas produktbroschyr Ivory Minimalist Jewelry är designad för elegans. Med mjuka, neutrala toner och raffinerad typografi ger denna broschyr exklusiva smycken utrymme att glänsa – utan distraktioner.

Denna layout är perfekt för att lyfta fram kollektioner, priser och material. Den är elegant och förstärker känslan av lyx. Tänk dig en kombination av lookbook och katalog – lätt att anpassa, svår att ignorera.

Här är varför du kommer att älska det

Lägg till produktnamn, korta beskrivningar, priser och skötselråd.

Inkludera dina bilder på smycken, stylade eller på vit bakgrund.

Anpassa typsnitt som Noto Serif Display och Public Sans så att de passar ditt varumärke.

Skriv ut eller dela online i ett skarpt A4-format i liggande format.

🔑 Perfekt för: Smyckesmärken, specialtillverkare eller exklusiva butiker som vill presentera sin kollektion med en tidlös, visuellt tilltalande design.

15. Canva Brown Minimalist Italy Tour Trifold Brochure

via Canva

Även om den är utformad som en resebroschyr kan denna bruna minimalistiska trefaldiga mall enkelt återanvändas för att visa upp livsstils- eller handgjorda produkter.

Det skapar ett varmt format i redaktionell stil med jordnära toner, tidlösa typsnitt som Times New Roman Condensed och Poppins, och gott om utrymme för foton och beskrivningar. Detta gör det idealiskt för att katalogisera kollektioner som berättar en historia, såsom hantverksprodukter eller upplevelsebaserade erbjudanden.

Här är varför du kommer att älska det

Lägg till stora produktbilder tillsammans med korta beskrivningar och prisinformation.

Dela upp din katalog i kategorier med hjälp av trefaldigt format.

Anpassa typsnitt, layout och färgpalett efter säsongens teman eller varumärkets estetik.

Exportera tryckklara broschyrer eller dela dem som en digital upplevelse.

🔑 Perfekt för: Företag med traditionella produkter, upplevelsebaserade varumärken eller kreatörer som letar efter en minimalistisk layout för att visa upp sina erbjudanden med berättande charm.

16. Canva Grön ekologisk hälsosam dietmeny Trefaldig broschyr

via Canva

Den gröna, ekologiska och hälsosamma dietmenyn i trefaldig broschyr har en ren visuell layout. Den är ursprungligen utformad för catering, men dess strukturerade layout är idealisk för företag som erbjuder naturprodukter, miljövänliga varor eller hälsoinriktade tjänster.

Den jordnära färgpaletten i kombination med moderna typsnitt som DM Sans och Bricolage Grotesque skapar en vänlig men professionell känsla för din produktkatalog.

Här är varför du kommer att älska det

Visa ingredienser, näringsinnehåll eller produktbeskrivningar i lättlästa avsnitt.

Lägg till dina bilder på produkter, tjänster eller förpackningar i särskilda fält.

Markera priser, planer eller paketnivåer med fördesignade informationsblock.

Exportera för digitalt bruk eller skriv ut med Canvas miljövänliga alternativ.

🔑 Perfekt för: Säljare av ekologiska produkter, hälsocoacher, växtbaserade livsmedelsvarumärken eller ekologiska återförsäljare som letar efter en katalogmall som speglar deras värderingar både i design och format.

💫 Tips: Det blir svårt att hålla informationen konsekvent på alla plattformar när din produktkatalog växer. En gedigen programvara för produktinformationshantering centraliserar produktdata – beskrivningar, specifikationer och priser – så att din katalog förblir korrekt överallt utan kopierings- och klistringskaos.

17. Canva Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold Brochure

via Canva

Den svarta orangea, fetstilade broschyren för gym och fitness är inte bara för gym. Dess kontrastrika färger, skarpa typografi och dynamiska layout gör den perfekt för alla produktkataloger som behöver kännas kraftfulla, energiska och moderna.

Med tydliga avdelningar och utrymme för bilder, beskrivningar och priser är denna mall perfekt för handlingsdrivna varumärken eller prestationsbaserade erbjudanden.

Här är varför du kommer att älska det

Markera nyheter, bästsäljare eller begränsade upplagor med fetstil i produktrutorna.

Lägg till bilder, funktioner och prisinformation i tydliga, särskilda avsnitt.

Använd typsnitten Canva Sans och Public Sans för att bibehålla läsbarheten i alla format.

Exportera och skriv ut i A4-format med tre vikningar eller dela digitalt med en enda länk.

🔑 Perfekt för: Fitnessmärken, tillverkare av träningsutrustning, kosttillskottsföretag eller till och med teknikmärken som vill ha en produktkatalogmall med stor genomslagskraft som känns stark och modern.

🌟 Trivia: Nikon använder riktiga kundfoton + citat. Istället för bara polerade bilder visar de sina produkter i användning med katalogsidor i testimonial-stil som också fungerar som socialt bevis.

18. Visme-mall för modekatalog

via Visme

Modekatalogmallen från Visme är en fullfjädrad layout som är perfekt för att visa upp klädkollektioner, oavsett om det gäller en säsongslancering eller en portfölj för kunder.

Den rena strukturen och flexibla designelementen – som moderna typsnitt, bilder och interaktiva alternativ – gör den till mer än bara en statisk broschyr. Du kan förvandla den till en klickbar lookbook eller bädda in den på din webbplats som en fullständig produktupplevelse.

Här är varför du kommer att älska det

Lista produktstilar, material och värdefull information med en tydlig visuell hierarki.

Lägg in dina bilder och anpassa färger, typsnitt och layoutblock så att de matchar ditt varumärke.

Lägg till animationer, länkar och media för att skapa en interaktiv katalog eller en nedladdningsbar PDF-fil.

Använd inbyggda widgets eller diagram för att lyfta fram produktfördelningar eller säsongstrender.

🔑 Perfekt för: Modevarumärken, boutiquemärken eller klädmarknadsförare som vill ha en snygg, interaktiv produktkatalogmall utan att behöva börja från scratch.

Skapa en katalog som säljer utan stress med ClickUp

Att skapa en produktkatalog behöver inte kännas som ett heltidsjobb. En bra produktkatalogmall ger dig en bra start. Du kan använda den för mode, teknik, hälsoprodukter eller digitala tjänster.

Från drag-och-släpp-design till lagerbaserade layouter – med dessa mallar kan du snabbt lägga till egna bilder, detaljer och prisinformation utan att kompromissa med kvaliteten.

Oavsett om du lanserar en ny produktlinje eller uppdaterar ditt varumärkes presentation kan du slippa formateringsproblemen och börja med något som fungerar.

Behöver du mer än bara en katalog? Prova ClickUp. Denna app för allt som rör arbetet hjälper dig att organisera, spåra order, hantera lager och samarbeta med ditt team.

👉 Registrera dig hos ClickUp, utforska produktmallarna och bygg smartare från dag ett.