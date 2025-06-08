Gratis PR-rapportmallar för att följa mediebevakningen och kampanjens resultat

Att följa upp PR-resultat ska inte kännas som att lägga ett gigantiskt pussel. Ändå är det lätt att gå vilse i alla data mellan medieomnämnanden, sociala flöden, sentimentanalyser och affärsresultat.

Istället för att manuellt sammanställa data i sista minuten kan du använda en strukturerad PR-rapportmall för att göra din rapporteringsprocess tydligare och effektivare. Med rätt format kan du visa upp framgångar, analysera trender och förfina din PR-strategi utan huvudbry.

För att göra det enklare har vi sammanställt en lista med kostnadsfria mallar för PR-rapporter som hjälper dig att följa mediebevakningen, mäta kampanjens framgång och presentera insikter på ett tydligt och professionellt sätt. Låt oss börja!

Titta på denna korta introduktion för att se hur ClickUp hjälper dig att planera, spåra och optimera alla marknadsföringsåtgärder! 🚀

Vad är PR-rapportmallar?

PR-rapportmallar är strukturerade, fördesignade dokument som hjälper PR-proffs att spåra, organisera och rapportera om sina PR-insatser. De erbjuder ett standardiserat format för att dokumentera mediebevakning, pressmeddelanden, omnämnanden och engagemang i sociala medier, branschtrender och övergripande PR-resultat.

🧠 Kul fakta: Uppskattningsvis 50 % av PR-specialisterna lägger 25 % av sin tid på att förstå mätvärden för månads- och kvartalsrapporter!

Dessa mallar organiserar PR-rapporteringen genom att samla in viktiga mätvärden med hjälp av verktyg för mediebevakning, sentimentanalys, kampanjmål och affärsresultat. Detta säkerställer konsekvens mellan rapporterna och gör det enklare att mäta framgång och förfina PR-strategierna.

Vanliga typer av PR-mallar inkluderar:

Marknadskommunikationsrapporter

Mediebevakningsrapporter

PR-kampanjrapporter

Månads- eller kvartalsrapporter

Sammanfattningar av engagemanget i sociala medier

➡️ Läs mer: Mallar och exempel för pressmeddelanden

🔎 Visste du att? Att spåra mätvärden är nu en högsta prioritet inom PR! Enligt en studie övervakar 94 % av PR-proffs minst ett prestationsmått för att mäta framgången för sina kampanjer.

De 16 bästa allsidiga PR-rapportmallarna

Rätt PR-rapporteringsverktyg och mallar kan spara timmar på att spåra mediebevakning och kampanjresultat. Utforska dessa allt-i-ett-mallar för PR-rapporter för att förenkla ditt arbetsflöde och göra rapporteringen till en barnlek. 🚀

1. ClickUp-mall för pressmeddelanden

Hämta gratis mall Skapa ett övertygande pressmeddelande som lyfter fram värdet av din produkt med ClickUps mall för pressmeddelanden.

Pressmeddelanden är viktiga för att bygga varumärkeskännedom och säkerställa mediebevakning, men att skriva ett bra pressmeddelande kan vara tidskrävande. ClickUps mall för pressmeddelanden optimerar processen med ett strukturerat dokument som guidar ditt budskap, fångar din publik och håller interna granskningar på rätt spår.

Mallen är utformad för PR-proffs som hanterar snabba nyhetsmeddelanden och innehåller fält för rubriker, citat, distributionsplaner och kontaktuppgifter till media. Fyll bara i din story och skicka iväg den med självförtroende.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Organisera meddelanden, citat och kontaktuppgifter till media på ett strukturerat och redigerbart ställe.

Spåra intern feedback, redigeringar och godkännanden direkt i ditt arbetsområde.

Tilldela medarbetare olika delar av pressmeddelandet för smidig samverkan.

Ange deadlines för lansering och distribution med inbyggda påminnelser och automatisering av uppgifter.

🔑 Perfekt för: PR-proffs, varumärkeschefer eller nystartade företag som skriver pressmeddelanden som behöver snabba interna gransknings- och godkännandeprocesser.

2. ClickUp-kampanjrapportmall

Hämta gratis mall Optimera dina marknadsföringskampanjer med ClickUp-kampanjrapportmallen.

Att genomföra en marknadsföringskampanj utan att följa upp den effektivt är som att köra bil med ögonbindel, eftersom du aldrig vet var du hamnar! ClickUps mall för kampanjrapporter hjälper marknadsföringsteam att samla kampanjdata, följa upp resultat och fatta välgrundade beslut.

Med denna färdiga mall kan du mäta viktiga nyckeltal över flera kanaler och finjustera din strategi för bättre resultat. Oavsett om du använder e-postmarknadsföring, sociala medier eller betalda annonser, säkerställer denna mall att dina kampanjer baseras på data, inte gissningar.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Använd den snygga layouten för att sammanfatta kampanjens resultat, pressbevakning och räckvidd.

Visualisera KPI:er och prestationsmått för att utvärdera kampanjens effektivitet.

Förbättra samarbetet med inbäddade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsinställningar.

Inkludera teamets reflektioner och feedback från intressenter i strukturerade rapporteringsavsnitt.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill förenkla kampanjhanteringen och fatta datadrivna beslut utan ansträngning.

💡 Proffstips: Använd specialiserad programvara för kampanjhantering för att avsevärt förbättra effektiviteten i dina marknadsföringskampanjer. Dessa verktyg erbjuder en strukturerad miljö för att organisera och optimera viktiga aspekter av dina kampanjer.

3. ClickUp-mall för marknadsföringsrapport

Hämta gratis mall Skapa datadrivna marknadsföringsrapporter med ClickUp-mallen för marknadsföringsrapporter.

ClickUp Marketing Report Template är en bro mellan marknadsföring och PR och är perfekt för att visa upp framgångar i flera kanaler. Mallen är skräddarsydd för tvärfunktionella team och hjälper till att lyfta fram PR:s bidrag till marknadsföringsmålen, så att du inte bara berättar en historia – du visar också effekten.

Allt ryms i ett organiserat arbetsområde, från öppningsfrekvens för e-post till omnämnanden av influencers. Dessutom automatiserar denna mall spårningen, organiserar rapporter och erbjuder dynamiska vyer för att hålla allt strukturerat på ett ställe.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Synkronisera data från olika ClickUp-uppgifter och kampanjer för korrekt rapportering.

Spåra marknadsförings-KPI:er med anpassningsbara fält för budget, kostnader och resultat för att effektivt utvärdera kampanjens prestanda.

Automatisera rapporteringsarbetsflöden med AI-drivna insikter, kommentarreaktioner och ClickUp Automations

Skapa visuella instrumentpaneler med flera vyer, såsom Gantt, arbetsbelastning och kalender, för en dynamisk rapporteringsupplevelse.

🔑 Perfekt för: Marknadsförings- och PR-team som hanterar multikanalkampanjer som kräver djupgående KPI-spårning och automatiserad rapportering.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för marknadsföringsplaner för att skapa en marknadsföringsstrategi

4. ClickUp-mall för projektrapportering

Hämta gratis mall Spåra projektets framsteg enkelt med ClickUp-mallen för projektrapportering.

ClickUp-projektrapportmallen ger en översiktlig bild av KPI:er och hjälper projektledare att övervaka uppgiftsgenomförandegraden och väntande åtgärder på ett och samma ställe. Genom en projektrapport erbjuder den en helhetsbild utan att förlora detaljerna ur sikte.

Använd dem för att spåra slutförda uppgifter, budgetöverensstämmelse, tidsplanens framsteg och viktiga milstolpar relaterade till ett visst PR-projekt, och få data för större rapporter.

Anpassa dem efter din rapporteringsrytm och håll alla uppdaterade.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Övervaka tidsplaner, leveranser och statusuppdateringar för flera PR-kampanjer.

Tilldela ansvar och håll teammedlemmarna ansvariga med hjälp av inbyggd uppgiftspårning.

Skapa ledningsrapporter utifrån pågående framsteg utan att behöva börja från scratch.

Granska aktivitetslinjer för en strukturerad översikt över projektuppdateringar och milstolpar.

🔑 Perfekt för: Projektledare och team som hanterar komplexa, tidspressade projekt som kräver detaljerad uppföljning och budgetkontroll.

📚 Läs också: Hur man beräknar ROI för ett projekt

5. ClickUp-mall för sammanfattande rapport

Hämta gratis mall Omvandla komplexa data till tydliga, användbara insikter med ClickUps mall för sammanfattningsrapport.

Intressenter har inte tid att gräva igenom data. ClickUp-mallen för sammanfattningsrapporter lyfter fram viktiga insikter i ett tydligt, strukturerat format – så att alla snabbt får den information de behöver.

Denna mall säkerställer att dina rapporter är tydliga och användbara, oavsett om du följer projektets framsteg, analyserar trender eller presenterar viktiga slutsatser. Dessutom gör strukturen det enkelt att lyfta fram stora framgångar utan onödiga detaljer.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Lyft fram kampanjens framgångar och viktiga beslut i lättlästa rapportavsnitt.

Anpassa sammanfattningar efter målgrupp – kundorienterade, interna eller på ledningsnivå.

Få tillgång till skräddarsydd dataspårning med anpassade fält för att logga viktiga detaljer som faktiska kostnader, kontraktsstorlekar och teamfördelning.

Använd dynamisk rapportvisualisering med flera vyer, inklusive Gantt, arbetsbelastning och kalender.

🔑 Perfekt för: Kundansvariga, chefer och teamledare som behöver koncisa, datastödda insikter för att fatta beslut utan att behöva plöja igenom långa rapporter.

📮 ClickUp Insight: Varje gång du blir avbruten på jobbet tar det nästan 23 minuter att komma tillbaka in i arbetsflödet. De oavbrutna pingarna i din arbetschatt? De förstör din produktivitet och begränsar din potential. Vår undersökning om kunskapshantering visade att nästan hälften av alla anställda måste avbryta kollegor för att få information som de redan borde ha. 😱 ClickUp förvandlar denna frustrerande cykel med smidiga kunskapsflöden. Med ClickUps Connected Search blir varje fil omedelbart sökbar i hela ditt arbetsutrymme. Behöver du snabba insikter? Be ClickUp Brain att sammanfatta valfritt dokument på begäran. Tillsammans eliminerar detta kraftfulla duo onödiga avbrott och skapar den oavbrutna fokuseringstid du behöver för att göra ditt bästa arbete!

6. ClickUp-mall för prestationsrapport

Hämta gratis mall Analysera och optimera teamets prestanda med ClickUp-mallen för prestationsrapporter.

ClickUp Performance Report Template hjälper team att presentera kampanjens effekt med precision. Organisera dina nyckeltal, omnämnanden i media och ROI-insikter i en sammanhängande layout som talar direkt till intressenter och kunder.

Mallen innehåller strukturerade avsnitt för mål, riktmärken, KPI:er, sentimentpoäng, resultat från förtjänade medier, räckvidd, engagemangsdata och resultat, vilket gör det lättare att se vad som driver resultaten – och var det finns utrymme för förbättringar. Du kan till och med mäta teamets produktivitet och identifiera de bästa prestationerna utan besväret med manuell datainsamling.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Skapa rapporter och visa upp resultat från förtjänad media med tydliga diagram och visuella sammanfattningar.

Jämför resultatet med KPI:er för att belysa kampanjens effektivitet.

Dokumentera användbara insikter baserade på prestandatrender och data.

Instant performance dashboards ger en realtidsöversikt över medarbetarnas och teamets produktivitet.

🔑 Perfekt för: PR-chefer och analytiker som följer upp resultaten från kampanjer med hög synlighet och rapporterar om prestationsmått.

📚 Läs också: Hur du skapar effektiva resultatrapporter i ditt företag

Här är en snabb genomgång av hur du använder dashboards i ClickUp:

7. Mall för projektstatusrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Håll projekten på rätt spår med ClickUps mall för projektstatusrapport.

För att hålla projekt enligt tidsplanen krävs tydlig kommunikation och realtidsöversikt. ClickUp-mallen för projektstatusrapport använder whiteboards för att omvandla uppdateringar till ett samarbetsinriktat visuellt arbetsutrymme – där framsteg, hinder och ansvar kan överblickas på ett ögonblick.

Med den här mallen samlar du all projektinformation på ett ställe och ser till att ingenting faller mellan stolarna. Intressenterna hålls uppdaterade med dra-och-släpp-element, medan teamen har tydlig överblick över nästa steg, tidsplaner och leveranser utan att behöva skicka oändliga e-postmeddelanden eller presentationer.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Samordna teammedlemmarna med hjälp av visuella signaler, färgkodning och etiketter.

Håll snabba genomgångar med hjälp av en interaktiv whiteboard istället för statiska presentationer.

Använd visuell projektuppföljning med automatiserade diagram, uppgiftsvyer och filter.

Använd anpassningsbara rapporter med etiketter, automatisering och datadrivna insikter.

🔑 Perfekt för: Projektledare, byråteam eller tvärfunktionella chefer som behöver realtidsuppföljning av projekt i ett visuellt format.

Här är vad Nidhi Rajput, BDM på CedCommerce, hade att säga om att använda ClickUp:

Jag använder ClickUp för att centralisera mitt dagliga arbete. Det hjälper mig i alla avseenden. Om jag vill hantera möten med kunder eller med ett team eller vill kontrollera statusen för mitt tidigare arbete, då är ClickUp det bästa verktyget för det.

Jag använder ClickUp för att centralisera mitt dagliga arbete. Det hjälper mig i alla avseenden. Om jag vill hantera möten med kunder eller med ett team eller vill kontrollera statusen för mitt tidigare arbete, då är ClickUp det bästa verktyget för det.

8. ClickUp PR-kampanjmall

Hämta gratis mall Se till att varje rubrik räknas med ClickUp PR-kampanjmall

Planeringen av en framgångsrik PR-kampanj börjar med strategin. ClickUp PR-kampanjmallen ger struktur åt varje steg – mål, budskap, medielistor, genomförande och bevakning – så att inget förbises.

Från brainstorming till analys efter lansering – detta arbetsutrymme stöder hela kampanjens livscykel samtidigt som alla inblandade hålls informerade och ansvariga. Planera, genomför och spåra varje presentation, publikation och omnämnande i pressen på ett dynamiskt utrymme.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Dela upp kampanjer i spårbara faser för bättre arbetsflödeshantering.

Håll teamet samordnat med hjälp av tidslinjer, kalendrar och länkade dokument.

Använd medieutredaren för att upprätthålla en centraliserad databas med journalister och mediakontakter.

Få tillgång till anpassade statusar och etiketter för att spåra varje pitchs resa, från "Utkast" till "Publicerad".

🔑 Perfekt för: PR-team som hanterar pressmeddelanden, mediepresentationer och varumärkets rykte.

💡 Proffstips: Starka varumärkeshanteringsstrategier innebär att skapa en varaktig emotionell koppling till din målgrupp. Skapa en varumärkesberättelse som väcker genklang, så kommer du att främja varaktig lojalitet.

9. ClickUp-mall för PR-planering

Hämta gratis mall Planera PR som ett proffs med ClickUps mall för PR-planering.

ClickUps mall för PR-planering är din grundplan för att bygga en solid PR-strategi från grunden. Skapa tidslinjer, definiera mål, tilldela ansvar och samordna pressaktiviteter på ett och samma ställe.

De anpassar perfekt långsiktiga visioner och kortsiktiga uppgifter, vilket gör dem idealiska för team som lägger grunden för kommande lanseringar, evenemang eller säsongsbetonade kampanjer.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Planera strategin utifrån kommande produktlanseringar och företagsevenemang.

Håll PR-uppgifterna strukturerade med tydliga statusar som Pågående, För publicering och Ej påbörjad.

Kategorisera och spåra PR-aktiviteter enkelt med anpassade fält.

Använd listvy, kalendervy och kanbanvy för att hantera PR-tidslinjer visuellt.

🔑 Perfekt för: Interna kommunikationsteam som genomför PR-kampanjer och nystartade företag som vill öka kännedomen om sitt varumärke.

10. Kvartalsrapport för PR av Xtensio

via Xtensio

Mallen för kvartalsrapport för PR från Xtensio har en modern, webbaserad layout som är utformad för eleganta kunduppdateringar. Lyft fram dina medieplaceringar, dela kampanjinsikter och presentera KPI:er med interaktiva bilder som ser bra ut på skärmen.

Denna kvartalsvisa PR-rapportmall är utformad för storytelling. Med drag-and-drop-innehållsblock kan du anpassa formatet efter varje kvartals fokus – räckvidd, sentiment eller framträdande bevakning.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Anpassa webbaserade layouter med bilder, diagram och dra-och-släpp-moduler.

Presentera kvartalsresultat i ett snyggt, interaktivt format för digital delning.

Skapa rapporter i samarbete med teamet direkt i dokumentet.

Integrera insikter för att enkelt fånga upp mediebevakning, feedback från intressenter och kampanjresultat.

🔑 Perfekt för: Frilansare, mindre byråer eller interna team som levererar kundklara PR-rapporter varje kvartal.

Lär dig hur du spårar tid med olika metoder:

11. Powerpoint-mall för PR-rapporter från Reach Report

via Reach Report

PowerPoint-mallen för PR-rapporter från Reach Report omvandlar råa PR-data till en visuellt tilltalande rapport av professionell kvalitet. Mallen hjälper dig att visa kampanjresultat, mediebevakning och viktiga insikter i ett enkelt men engagerande format.

Oavsett om du presenterar för kunder, chefer eller intressenter, säkerställer denna strukturerade men anpassningsbara mall att dina PR-framgångar sticker ut.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Färdiga presentationsbilder med introduktion, omslag, sammanfattning och klippsidor.

Anpassningsbart omslag för att ersätta standardbilden med en som bäst representerar din kampanj.

Samla läsarantal, visningar och delningar på sociala medier på sammanfattningssidan.

Anpassa den sista sidan för en professionell och engagerande sammanfattning.

🔑 Perfekt för: Kommunikationsansvariga på företag som förbereder visuella presentationer för kunder, intressenter eller kvartalsvisa ledningsmöten.

12. Mall för PR- och CSR-reklamrapport från Template. Net

Mallen för PR- och CSR-rapport från Template.net kombinerar PR-resultat med CSR-prestanda och erbjuder en strukturerad layout för att visa upp effektdriven storytelling. Mallen är utvecklad för företagsteam och gör det enkelt att koppla PR-budskap till varumärkets ansvarsarbete.

Lyft fram dina kampanjer, CSR-initiativ och tillhörande medieexponering i ett professionellt format.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Presentera CSR- och PR-resultat i en sammanhängande, nedladdningsbar PDF-rapport.

Lägg till infografik och ikoner för att göra komplexa data lättare att ta till sig.

Behåll en enhetlig formatering för professionella leveranser som är redo för intressenterna.

Anpassa helt med redigerbar text, logotyper och företagsinformation så att det passar ditt varumärke.

🔑 Perfekt för: Företag, PR-team och CSR-experter som vill kommunicera sin sociala påverkan på ett effektivt sätt.

13. Mall för marknadsförings- och PR-strategirapport från Template. Net

Mallen för marknadsförings- och PR-strategirapport från Template.net ger ett tydligt ramverk för att definiera mål, implementera viktiga strategier och mäta framgång inom innehållsskapande, medieutåtriktad verksamhet, evenemangshantering och kriskommunikation.

Dessutom finns det särskilda avsnitt för KPI:er, budgetfördelning och tidsplaner för en väl dokumenterad, strategisk PR-plan. På så sätt kan du enkelt anpassa dina marknadsförings- och PR-insatser med ett strukturerat, resultatinriktat tillvägagångssätt.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Definiera mediemål, budskap och PR-taktik i ett enda dokument.

Planera tidslinjer och deadlines med redigerbara, förformaterade avsnitt.

Dela med dig av välgjorda strategidokument i PDF-format under planeringsmöten eller ledningsgenomgångar.

Spåra prestanda med definierade KPI:er, inklusive omnämnanden i media och engagemangsmätvärden.

🔑 Perfekt för: Marknadsförings- och kommunikationschefer som utarbetar eller presenterar strategiska PR-planer för interna eller externa team.

14. Mall för rapport om PR-kampanjens genomslagskraft från Template. Net

PR Campaign Impact Advertising Report Template från Template.Net har utvecklats för att belysa mätbara resultat och hjälper team att sammanfatta en kampanjens räckvidd, engagemang och reklamvärde. Den bryter ner dina medieframgångar, belyser virala ögonblick och inkluderar visuella bevis på kampanjens framgång i en enkel, professionell design som håller fokus på resultaten.

Dessutom är PDF-formatet idealiskt för snabb delning mellan intressenter eller för att bädda in i kunduppdateringar.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Visa höjdpunkter i bevakningen med skärmdumpar, logotyper och citat från media.

Sammanfatta kampanjens effektivitet med hjälp av visuellt berättande och layoutverktyg.

Definiera kampanjmål, målgrupper och engagemangsstrategier

Jämför kampanjens resultat med riktmärken och branschstandarder.

🔑 Perfekt för: PR-proffs, marknadsföringsteam och företagskommunikatörer som behöver ett datadrivet tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra sina PR-kampanjer.

15. Årsrapport för marknadsföring, PR och mediestrategi av Template. Net

Ta kontroll över ditt varumärkes PR- och mediestrategi med Template.Nets mall för årlig PR- och mediestrategirapport. Detta professionellt utformade dokument är helt anpassningsbart och låter dig lägga till ditt företags logotyp, varumärke och specifika affärsuppgifter för en skräddarsydd approach.

De erbjuder ett grundligt ramverk för att utvärdera dina PR- och medieinsatser under det senaste året, med avsnitt som sammanfattning, årsöversikt, viktiga PR- och medieaktiviteter, mediebevakning, betydande prestationer, digitalt engagemang och framtida strategier.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Fånga upp PR-framgångar under hela året med strukturerade berättelser och datavisningar.

Definiera framtida mål med hjälp av retrospektiva insikter och mätbara riktmärken.

Presentera kampanjens tidsplan och resultat med hjälp av diagram, grafer och checklistor.

Dela en arkivklar PDF med avdelningar, ledning eller intressenter.

🔑 Perfekt för: Interna team och marknadsavdelningar som genomför årliga PR-utvärderingar och planerar för nästa år.

➡️ Läs mer: Bästa rapporteringsverktyg och programvara

16. Powerpoint-mallar för PR-kampanjrapporter om produktlanseringar från Slide Team

via Slide Team

Förbättra din PR-rapportering med SlideTeams PowerPoint-mallar för PR-kampanjrapporter vid produktlanseringar, som är fullt redigerbara och utformade för tydlighet och genomslagskraft.

Dessa mallar hjälper PR-proffs att presentera viktiga mätvärden och PR-kampanjers effektivitet med hjälp av diagram, infografik och strukturerade layouter. Mallarna förenklar komplexa data för bättre beslutsfattande och är perfekta för interna granskningar, kundpresentationer och strategisk planering.

🌟 Vad du kommer att älska med det:

Lyft fram medieutåtriktade aktiviteter, buzz och KPI:er från lanseringskampanjer.

Inkludera produktmilstolpar, feedback och resultat i visuella tidslinjer.

Skräddarsy enkelt presentationer för investerare, chefer eller interna team.

Presentera din marknadsintroduktion i en visuellt tilltalande presentation.

🔑 Perfekt för: Produktmarknadsförare och PR-team som rapporterar lanseringsresultat i ett snyggt presentationsformat.

Vad kännetecknar en bra PR-rapportmall?

En effektiv PR-rapportmall är mer än bara en enkel dataloggning; den hjälper dig att berätta historien om din PR-påverkan. Leta efter dessa egenskaper:

Tydliga datapunkter: Välj en mall som isolerar viktiga mätvärden för att snabbt kunna förstå kampanjens effekt och undvika informationsöverflöd.

Kortfattad översikt: Prioritera en kvartals- eller månadsrapportmall för PR som ger en sammanfattning i förväg så att intressenterna kan få en överblick över de viktigaste resultaten utan att behöva gå igenom alltför många detaljer.

Omfattande mediebevakning: Välj en mall med relevanta urklipp och toppublikationer. Detta ger konkreta bevis på din kampanjs räckvidd och placering.

Analys av sociala medier: Välj en PR-rapportmall som innehåller ett avsnitt som samlar inlägg från sociala medier och visar trender för engagemang och sentiment, vilket är avgörande för att förstå allmänhetens uppfattning.

Målinriktning: Lätt att anpassa för att följa framstegen mot specifika kampanjmål och KPI:er, inte bara generiska mätvärden.

Internt teamsamarbete: Välj en PR-rapportmall som gör det enkelt att dela feedback mellan interna team för bättre gemensam förståelse.

Kvantifierbara resultat: Använd PR-rapportmallar som innehåller ett avsnitt för att lyfta fram de mest omnämnda och andra mätbara resultat, vilket visar den konkreta effekten av dina PR-insatser.

🔎 Visste du att? Hälften av kommunikationscheferna har svårt att mäta sin påverkan på ett effektivt sätt, och endast 1 av 4 anser att de har rätt verktyg för att spåra och visa upp sina PR-framgångar.

Få dina PR-rapporter att sticka ut med ClickUp

Effektiva PR-rapporter berättar en övertygande historia om dina insatser, effekter och framgångar. Men att sammanställa dem kan vara tidskrävande. Att använda dessa mallar är dock det första steget mot tydlighet och effektivitet. De eliminerar gissningsarbetet när du strukturerar din rapport, vilket gör det enklare att följa mediebevakningen och imponera på intressenterna.

