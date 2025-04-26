De 10 bästa Peoplebox AI-alternativen för prestationshantering

Peoplebox AI är ett populärt val bland HR-team och ledare som vill förenkla måluppföljning och prestationshantering för medarbetare.

Men om du läser detta är chansen stor att du letar efter något annat – ett verktyg som är enkelt för ditt team att använda från dag ett, som integreras smidigt med din befintliga HR-programvara eller som låter dig anpassa OKR och prestationsgranskningsprocesser.

Att välja rätt plattform för prestationshantering påverkar direkt hur engagerat och produktivt ditt team kommer att vara.

Därför har vi sammanställt de 10 bästa Peoplebox AI-alternativen för att hjälpa dig att sätta upp tydliga mål, enkelt följa upp prestationer och öka teamets produktivitet.

Låt oss dyka in och hitta det perfekta alternativet för ditt team.

Vad är Peoplebox AI?

Peoplebox AI är en mjukvaruplattform för prestationshantering som har utvecklats för att förenkla hur team sätter upp, spårar och uppnår mål. Den är utformad kring mål och nyckelresultat (OKR), vilket gör det enklare för HR-chefer och ledare att se exakt hur deras team utvecklas i realtid.

Här är Peoplebox AI:s mest framstående funktioner:

Automatiska incheckningar som samlar in löpande feedback och uppdateringar utan manuella uppföljningar.

Dashboards för målsättning som visar hur varje teammedlems mål kopplas till företagets övergripande prioriteringar.

Integration med verktyg som Slack, Microsoft Teams, Jira och Google Workspace, så att chefer och medarbetare kan följa framstegen direkt från sitt dagliga arbetsflöde.

AI-funktioner för att proaktivt identifiera potentiella problem eller risker i prestationsdata och måluppfyllelse så att chefer kan vidta tidiga åtgärder och hålla målen på rätt spår.

Begränsningar för Peoplebox AI

Peoplebox AI erbjuder kraftfulla funktioner för prestationshantering, men har vissa begränsningar, bland annat begränsade anpassningsmöjligheter.

Komplex måluppsättning: Att ställa in numeriska eller inbäddade mål kan vara förvirrande, och användarna är ofta osäkra på hur de ska definiera mål eller mätningar.

Svår målredigering: Det är inte intuitivt att redigera nyckelresultat och delresultat.

Föråldrad användargränssnitt: Gränssnittet känns långsamt och rörigt, med flera "Skapa mål"-knappar och otydliga navigeringsvägar mellan olika sektioner.

Brister i arbetsflödet vid utvärderingar: Plattformen ger inte cheferna någon vägledning om i vilken ordning uppgifterna ska utföras vid individuella samtal och talangbedömningar, vilket gör det svårt att prioritera åtgärder.

Begränsade integrationer: Integrationer med externa verktyg som Slack och Microsoft Teams finns tillgängliga men kan vara inkonsekventa och ibland kräva manuell spårning.

Grundläggande rapportering och automatisering: Rapporteringsalternativen är rigida, med begränsade möjligheter att anpassa fält, automatisera datainsamling eller generera detaljerade insikter.

Ingen mobilapp: Användare kan inte checka in eller uppdatera framsteg från en mobil enhet, vilket begränsar flexibiliteten för distansarbete eller snabba uppdateringar.

Överväldigande aviseringar: Aviseringssystemet saknar anpassningsmöjligheter, vilket leder till upprepade aviseringar och onödiga distraktioner.

Om dessa utmaningar känns bekanta är den goda nyheten att andra plattformar bättre kan tillgodose dina behov. Låt oss ta en snabb titt på några av de bästa alternativen till Peoplebox AI.

PeopleBox AI-alternativ i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning ClickUp ClickUp Goals, ClickUp Brain, OKR-mallar, HR-verktygsintegrationer och mycket mer. Allt-i-ett för måluppföljning och teamsamarbete Gratis grundversion Lattice Prestationsutvärderingar, OKR, engagemangsundersökningar, tillväxtplaner och personalanalyser Integrerad prestationshantering och medarbetarengagemang Från 11 $/plats per månad Leapsome Prestationsutvärderingar, OKR, utbildningsvägar, undersökningar och insikter Utvecklingsfokuserad prestationshantering Anpassad prissättning 15Five Veckokontroller, mallar för individuella samtal, feedback, erkännande och utbildning för chefer. Kontinuerlig 1:1-feedback om prestationer Från 4 $/användare per månad WorkBoard OKR-instrumentpanel, veckovisa avstämningar och strategisk planering OKR-hantering på företagsnivå Anpassad prissättning Betterworks Måluppföljning, CFR, utvärderingar, dashboards och HRIS-integrationer Agil prestationshantering Anpassad prissättning PerformYard Anpassade granskningscykler, kontinuerlig feedback och målanpassning Anpassade processer för prestationsutvärdering Från 5 $/användare per månad Culture Amp Engagemangsundersökningar, prestationsutvärderingar, utvecklingsplaner och benchmarkrapporter Medarbetarfeedback och företagskultur Anpassad prissättning BambooHR Medarbetarregister, prestationsutvärderingar, ledighetsuppföljning och HR-rapportering HR-hantering och medarbetaruppföljning Anpassad prissättning Gusto Verktyg för löneautomatisering, förmånsadministration, onboarding och prestationsutvärdering HR- och lönehantering för småföretag Anpassad prissättning

Det bästa PeopleBox AI-alternativet att använda

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-målspårning och teamsamarbete)

Prova ClickUp för HR-team Prova ClickUp för allt-i-ett-prestationshantering och måluppföljning

ClickUp är en app för arbete som hjälper team att hantera uppgifter, spåra mål och förbättra samarbetet på ett och samma ställe. Den gör det möjligt för användare att sätta upp mätbara mål, spåra framsteg i realtid och automatiskt uppdatera målen baserat på slutförda uppgifter.

Med ClickUp Goals kan team dela upp företagets mål i mindre delmål, tilldela dem till enskilda personer och övervaka medarbetarnas prestationer i förhållande till deadlines. Användare kan också automatisera målsättningen med ClickUp Brain, en AI-assistent som genererar OKR baserat på befintliga uppgifter och aktiviteter inom arbetsytan.

Använd ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, för att skriva OKR:er och övervaka prestationer.

ClickUp integreras med populära HR-verktyg och tillhandahåller mallar för att effektivisera prestationshanteringsprocessen. Särskilt dess OKR-mallar hjälper team att enkelt strukturera och anpassa sina mål. Om du letar efter inspiration för att sätta upp dina egna mål kan dessa OKR-exempel ge dig en tydlig utgångspunkt.

Med ClickUp OKRs-mallen kan du till exempel ställa in och spåra OKR på ett strukturerat och enkelt sätt. Du kan använda den för att skapa en strukturerad metod för att ställa in och spåra OKR i olika team, så att alla är i linje med företagets mål.

Få en gratis mall Övervaka prestanda och spåra framsteg med ClickUp OKRs-mallen.

HR-team kan effektivisera medarbetarutvärderingar med färdiga mallar som samlar feedback, betyg och utvecklingsplaner på ett och samma ställe, till exempel ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Få en gratis mall Utvärdera, dokumentera och planera på språng med ClickUp Performance Review Template.

Med ClickUp Dashboards kan du skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera prestationsmått, teamets arbetsbelastning och OKR-framsteg i realtid. Dessa rapporter hjälper HR-team att övervaka feedbackcykler, granska slutföranden och målanpassning på ett ögonblick utan att behöva byta flik eller verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Mål: Sätt upp mätbara mål, dela upp dem i delmål, tilldela ansvariga och spåra automatiskt framstegen baserat på slutförda uppgifter.

ClickUp Brain: Använd AI för att automatiskt generera OKR från dina arbetsplatsaktiviteter, vilket hjälper teamen att spara tid och upprätthålla konsekvens i målsättningen.

Integrationer: Koppla ClickUp till verktyg som Slack, Microsoft Teams och Google Workspace för att uppdatera uppgifter och mål utan att behöva växla mellan plattformar.

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare tycker att plattformen är överväldigande på grund av antalet funktioner.

Det kan vara en brant inlärningskurva för nya användare som inte är bekanta med anpassningsbara arbetsflöden.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recensent uppskattade att ClickUp verkligen är en app som har allt för arbetet:

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt.

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt.

💡Proffstips: För att få en närmare titt på medarbetarnas produktivitet och arbetsflöden, kolla in guiden för programvara för medarbetarövervakning.

2. Lattice (bäst för att integrera flera feedbackkällor i prestationshantering)

via Lattice

Lattice är en plattform för personalhantering som hjälper organisationer att hantera prestationsutvärderingar, mål, feedback och medarbetarengagemang på ett och samma ställe. Den ger chefer och HR-team verktyg för att anpassa individuella mål till företagets prioriteringar, genomföra strukturerade utvärderingscykler och stödja medarbetarnas utveckling med personliga utvecklingsplaner.

HR-team kan också samla in feedback och mäta engagemang genom forskningsbaserade undersökningar och sedan använda personalanalyser i realtid för att omvandla insikter till handling. Lattice erbjuder flexibla arbetsflöden som kan anpassas efter olika teamstrukturer och processer.

Lattices bästa funktioner

Prestationsutvärderingar: Feedback från dig själv, kollegor och chefer i anpassningsbara utvärderingscykler

Mål och OKR: Tydlig uppföljning och anpassning av mål mellan team och organisationen

Engagemangsundersökningar: Forskningsbaserade mallar för att mäta och förbättra engagemanget

Tillväxtplaner: Strukturerade utvecklingsplaner anpassade efter individuella karriärmål

Personalanalys: Insikter i realtid för bättre beslutsfattande

Begränsningar med Lattice

Installation och anpassning kan ta tid, särskilt för komplexa arbetsflöden.

Navigering mellan modulerna kan kännas mindre intuitiv för förstagångsanvändare.

Lattice-prissättning

Prestationshantering (inkluderar utvärderingar, 1:1-samtal, mål och OKR): 11 USD/plats/månad

Kärn-HRIS (inkluderar medarbetarregister, onboarding, arbetsflöden): 10 USD/plats/månad Tillägg:

Engagemang: +4 $/plats/månad

Lön: +6 $/plats/månad

Tidsspårning: +2 $/plats/månad

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lattice?

Så här uttryckte sig en G2-recensent om Lattice:

Lattice har revolutionerat vårt sätt att hantera prestationshantering, karriärutveckling och kontinuerlig feedback.

Lattice har revolutionerat vårt sätt att hantera prestationshantering, karriärutveckling och kontinuerlig feedback.

3. Leapsome (bäst för utvecklingsfokuserad prestationshantering)

via Leapsome

Leapsome är en allt-i-ett-plattform för personalutveckling som kopplar samman prestationshantering, medarbetarengagemang och lärande. Den är utformad för att hjälpa team att växa genom strukturerad feedback, tydlig måluppföljning och personliga utvecklingsplaner.

Leapsome gör det möjligt för företag att genomföra prestationsutvärderingar, automatisera feedbackcykler, sätta upp och följa upp OKR:er och genomföra engagemangsundersökningar. Chefer och HR-team kan också skapa utbildningsvägar och integrera dem i utvecklingsplaner, så att medarbetarna får de verktyg de behöver för att utveckla sina färdigheter och uppnå sina mål.

Leapsomes bästa funktioner

Prestationsutvärderingar: Ställ enkelt in självutvärderingar, kollegautvärderingar och chefutvärderingar med anpassningsbara mallar. Du kan också förbereda medarbetarna med några Ställ enkelt in självutvärderingar, kollegautvärderingar och chefutvärderingar med anpassningsbara mallar. Du kan också förbereda medarbetarna med några tips för prestationsutvärderingar så att de känner sig mer självsäkra.

Mål och OKR: Spåra individuella mål, teammål och företagsmål med automatiska uppdateringar om framsteg.

Lärandevägar: Skapa strukturerade utvecklingsprogram som är direkt kopplade till prestationsmål. Om du planerar personliga utvecklingsplaner för medarbetarna kan dessa Skapa strukturerade utvecklingsprogram som är direkt kopplade till prestationsmål. Om du planerar personliga utvecklingsplaner för medarbetarna kan dessa mallar för utvecklingsplaner hjälpa dig att komma igång på ett enkelt sätt.

Engagemangsundersökningar: Starta anpassningsbara undersökningar för att mäta nöjdhet, motivation och den allmänna stämningen bland medarbetarna.

Avancerad analys och insikter: Få tillgång till dashboards som kopplar samman data om prestation, engagemang och lärande.

Leapsomes begränsningar

Vissa användare tycker att antalet anpassningsalternativ är överväldigande under den initiala installationen.

Mindre förseningar kan uppstå vid hantering av storskaliga feedback- och enkätkampanjer.

Leapsome-prissättning

Anpassad prissättning

Leapsome-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Leapsome?

Så här uttryckte sig en G2-recensent om Leapsome:

Det är en användarvänlig programvara som är lätt att komma åt, med välutrustade läromaterial som är lätta att ladda ner och anteckna.

Det är en användarvänlig programvara som är lätt att komma åt, med välutrustade läromaterial som är lätta att ladda ner och anteckna.

4. 15Five (Bäst för kontinuerlig 1:1-prestationsfeedback)

15Five hjälper organisationer att stärka medarbetarnas engagemang och chefernas effektivitet genom att fokusera på kontinuerlig feedback och utvecklingssamtal. Det kombinerar veckovisa avstämningar, mallar för enskilda möten, prestationsutvärderingar och engagemangsundersökningar för att hjälpa chefer att stödja medarbetarnas utveckling på en kontinuerlig basis.

via 15five

Med 15Five kan chefer följa upp framsteg mot mål, samla in feedback i realtid, uppmärksamma prestationer och ge coaching när det behövs. Plattformen erbjuder också ett särskilt utbildningsprogram för chefer som heter Manager Effectiveness för att hjälpa ledare att bygga starkare team.

15Five bästa funktioner

Veckokontroller: Underlätta regelbunden feedback och statusuppdateringar mellan medarbetare och chefer. Att uppmuntra medarbetarna att göra en Underlätta regelbunden feedback och statusuppdateringar mellan medarbetare och chefer. Att uppmuntra medarbetarna att göra en självutvärdering av sina prestationer och reflektera över sina framsteg före varje kontroll kan göra samtalen mer meningsfulla.

1-mot-1-möten: Använd guidade mallar för att strukturera samtal och spåra åtgärdspunkter.

Prestationsutvärderingar: Genomför anpassningsbara utvärderingscykler med input från chefer, kollegor och självutvärderingar. Dessa Genomför anpassningsbara utvärderingscykler med input från chefer, kollegor och självutvärderingar. Dessa mallar för prestationsutvärdering hjälper dig att komma igång snabbare och hålla ordning.

Erkännande och feedback: Erkänn teamets prestationer offentligt och samla in feedback i realtid.

Utbildning i effektiv ledarskap: Förse chefer med verktyg och coachningsprogram för att leda mer effektivt.

15Five-begränsningar

Det kan ta tid att ställa in och hantera flera granskningscykler, särskilt för större team.

Rapporteringsfunktionerna kan behöva anpassas för att passa komplexa teamstrukturer.

15Five-priser

Engage Plan: Från 4 $/användare per månad

Perform Plan: Från 8 $/användare per månad

Total plattform: Från 14 USD/användare per månad

Tilläggsfunktionerna Focus och Transform finns tillgängliga mot en extra kostnad.

15Five-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 15Five?

Här är vad en G2-recensent hade att säga om 15five:

Vilja att lyssna och hitta en lösning som fungerar för våra medarbetare. Exec Advisors är fantastiska och värda varenda krona!

Vilja att lyssna och hitta en lösning som fungerar för våra medarbetare. Exec Advisors är fantastiska och värda varenda krona!

5. WorkBoard (bäst för OKR-hantering på företagsnivå)

via WorkBoard

WorkBoard är utformat för att stödja företagsteam och hjälper organisationer att samordna strategiska prioriteringar och spåra framsteg genom OKR.

Plattformen erbjuder dynamiska OKR-dashboards, automatiserade veckovisa incheckningar och analys av framsteg för att säkerställa transparens mellan teamen. WorkBoard innehåller även verktyg för strategisk planering, funktioner för möteshantering och integration med plattformar som Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce och Workday.

Med inbyggda coachnings- och OKR-certifieringsprogram stöder WorkBoard både strategigenomförande och teamutveckling, vilket gör det till ett utmärkt val för snabbrörliga företag.

WorkBoards bästa funktioner

OKR-hantering: Skapa och samordna OKR för individer, team och avdelningar som är anpassade efter företagets övergripande mål.

Dynamiska instrumentpaneler: Visualisera framsteg i realtid med automatiskt uppdaterade OKR-instrumentpaneler.

Veckokontroller: Automatisera statusuppdateringar och spåra anpassning utan manuell rapportering. För tips om hur du kan genomföra mer effektiva målsättningsdiskussioner kan du läsa denna guide om Automatisera statusuppdateringar och spåra anpassning utan manuell rapportering. För tips om hur du kan genomföra mer effektiva målsättningsdiskussioner kan du läsa denna guide om OKR-möten

Verktyg för strategisk planering: Definiera, anpassa och genomföra strategiska prioriteringar på ett effektivt sätt.

Integrationer: Anslut till Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira och Workday för effektivare arbetsflöden.

WorkBoards begränsningar

Plattformen kan kännas komplex under den initiala installationen för organisationer som är nya inom OKR.

Anpassning av vyer och rapporter kan kräva ytterligare konfiguration.

Priser för WorkBoard

Anpassad prissättning

WorkBoard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WorkBoard?

Här är vad denna G2-recensent hade att säga:

WorkBoard förser oss med en molnbaserad plattform för att hantera vårt program för strategigenomförande. Detta ger oss skalbarhet, insyn i vad som faktiskt händer och transparens i form av att vi kan se de framsteg som görs. Ibland kan flexibilitet vara ett hinder för införandet.

WorkBoard förser oss med en molnbaserad plattform för att hantera vårt program för strategigenomförande. Detta ger oss skalbarhet, insyn i vad som faktiskt händer och transparens i form av att vi kan se de framsteg som görs. Ibland kan flexibilitet vara ett hinder för införandet.

6. Betterworks (Bäst för agil prestationshantering)

via Betterworks

Betterworks erbjuder organisationer ett strukturerat sätt att sätta, följa upp och hantera mål i stor skala. Plattformen fokuserar på flexibilitet och hjälper team att hålla sig samstämda genom kontinuerliga prestationssamtal, målsättning och feedback i realtid.

Betterworks gör det möjligt för chefer att koppla individuella mål till bredare affärsmål, spåra framsteg med visuella instrumentpaneler och justera prioriteringar efter behov. Det stöder också prestationshantering med verktyg för incheckningar, enskilda möten och feedbackcykler.

Betterworks bästa funktioner

Målhantering: Sätt upp och spåra individuella mål, teammål och företagsmål med realtidsöverblick över framstegen.

Samtal, feedback och erkännande (CFR): Underlätta kontinuerlig coaching och erkännande mellan teamen.

Prestationsutvärderingar: Genomför strukturerade utvärderingscykler och kalibreringssessioner för att stödja medarbetarnas utveckling. Om du planerar din nästa utvärderingscykel kan dessa Genomför strukturerade utvärderingscykler och kalibreringssessioner för att stödja medarbetarnas utveckling. Om du planerar din nästa utvärderingscykel kan dessa exempel på prestationsutvärderingar ge dig idéer om vad du kan inkludera.

Integrationer: Anslut till Microsoft Teams, Slack, Workday och de största HRIS-plattformarna.

Analyser och insikter: Få tillgång till detaljerade instrumentpaneler och rapporter för att övervaka måluppfyllelse och engagemangsnivåer. För att mäta prestanda mer effektivt, här är en guide till de Få tillgång till detaljerade instrumentpaneler och rapporter för att övervaka måluppfyllelse och engagemangsnivåer. För att mäta prestanda mer effektivt, här är en guide till de prestandamätvärden för anställda som du bör spåra.

Betterworks begränsningar

Att ställa in och anpassa målramverk kan ta tid för förstagångsanvändare.

Vissa användare tycker att rapporteringsalternativen är mindre flexibla jämfört med andra företagsplattformar.

Betterworks prissättning

Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Betterworks?

Här är vad denna G2-recensent hade att säga om Betterworks:

Modern, intuitiv och mycket anpassningsbar användar- och administratörsupplevelse.

Modern, intuitiv och mycket anpassningsbar användar- och administratörsupplevelse.

7. PerformYard (Bäst för anpassade prestationsutvärderingsprocesser)

via PerformYard

PerformYard ger organisationer flexibiliteten att utforma prestationshanteringsprocesser som passar deras kultur och struktur. Det stöder ett brett utbud av granskningsformat, kontinuerlig feedback och måluppföljning i en strömlinjeformad, lättanvänd plattform.

Team kan genomföra årliga utvärderingar, projektbaserade utvärderingar eller kontinuerliga feedbackcykler utan att vara bundna till ett rigidt ramverk. PerformYard förenklar också schemaläggning, uppföljning och rapportering, vilket hjälper HR-team att hantera prestationsarbetsflöden med mindre manuellt arbete.

PerformYards bästa funktioner

Flexibla prestationsutvärderingar: Anpassa utvärderingscykler, format och tidsplaner efter företagets behov.

Kontinuerlig feedback: Ge feedback i realtid under hela året, separat från formella utvärderingar.

Målhantering: Ställ in, spåra och anpassa individuella mål efter bredare affärsmål.

Effektiviserade arbetsflöden: Automatisera schemaläggning, påminnelser och godkännanden för att spara tid.

Integrationer: Anslut till centrala HR-system som BambooHR, ADP och Paylocity.

Begränsningar för PerformYard

Plattformens flexibilitet kan kräva mer installationsarbete för att anpassas till specifika processer.

Alternativen för anpassning av rapportering är begränsade jämfört med vissa företagslösningar.

Priser för PerformYard

Prestationshantering: 5–10 dollar per person och månad (faktureras årligen)

Tillägg för medarbetarengagemang: Ytterligare 1–3 dollar per person och månad (vid köp tillsammans med Performance)

PerformYard-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PerformYard?

Här är en G2-recensents åsikt om verktyget:

En fantastisk plattform med stor potential. PerformYard gjorde det möjligt för oss att övergå från en oorganiserad, oförutsägbar och ineffektiv årlig medarbetarutvärdering till en effektiv och ändamålsenlig prestationshanteringsprocess.

En fantastisk plattform med stor potential. PerformYard gjorde det möjligt för oss att övergå från en oorganiserad, oförutsägbar och ineffektiv årlig medarbetarutvärdering till en effektiv och ändamålsenlig prestationshanteringsprocess.

8. Culture Amp (Bäst för medarbetarfeedback och företagskultur)

via Culture Amp

Culture Amp är känt för sitt fokus på medarbetarupplevelsen och hjälper organisationer att samla in feedback, mäta engagemang och bygga starkare arbetsplatskulturer. Det samlar engagemangsundersökningar, prestationsutvärderingar och utvecklingsverktyg på en enda plattform.

Culture Amp tillhandahåller forskningsbaserade enkätmallar som täcker engagemang, välbefinnande, mångfald och inkludering. Chefer kan genomföra strukturerade prestationsutvärderingar och skapa utvecklingsplaner baserade på feedback. Plattformen erbjuder också färdiga rapporter och riktmärken som hjälper HR-team att förstå resultaten och prioritera åtgärder.

Culture Amps bästa funktioner

Undersökningar om medarbetarengagemang: Starta anpassningsbara, forskningsbaserade undersökningar med inbyggda riktmärken. Samla in feedback från medarbetarna på ett strukturerat sätt med Starta anpassningsbara, forskningsbaserade undersökningar med inbyggda riktmärken. Samla in feedback från medarbetarna på ett strukturerat sätt med mallarna för feedbackformulär

Prestationsutvärderingar: Hantera strukturerade utvärderingscykler kopplade till utvecklings- och tillväxtplaner. Du kan också utforska dessa Hantera strukturerade utvärderingscykler kopplade till utvecklings- och tillväxtplaner. Du kan också utforska dessa 360 utvärderingsfrågor för att utforma mer omfattande feedback från flera källor.

Medarbetarutveckling: Skapa personliga utvecklingsplaner med hjälp av feedback.

Handlingsbar rapportering: Få tillgång till lättlästa instrumentpaneler och jämförelserapporter.

Integrationer: Anslut till Slack, Workday, BambooHR och andra HR-verktyg

Begränsningar med Culture Amp

Att anpassa enkäter utöver mallarna kan kräva ytterligare installationstid.

Rapporteringen för stora organisationer kan kännas begränsad jämfört med specialiserade analysplattformar.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Culture Amp?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Jag älskar Culture Amp! Fantastiska data och lätt att använda!

Jag älskar Culture Amp! Fantastiska data och lätt att använda!

9. Bamboo HR (Bäst för HR-hantering och medarbetaruppföljning)

via BambooHR

BambooHR fokuserar på att hjälpa små och medelstora företag att hantera medarbetarinformation, spåra prestationer och effektivisera HR-processer. Det samlar centrala HR-funktioner som medarbetarregister, ledighetsspårning, prestationshantering och rapportering i en lättanvänd plattform.

Med BambooHR kan HR-team automatisera onboarding, samla in feedback från medarbetarna genom strukturerade prestationsutvärderingar och generera insikter med fördefinierade rapporter. Plattformen är utformad för att vara intuitiv, vilket minskar behovet av komplex utbildning eller installation.

BambooHR:s bästa funktioner

Hantering av medarbetarregister: Samla medarbetarinformation, dokument och historik på ett och samma ställe.

Prestationshantering: Genomför strukturerade utvärderingar och samla in feedback från medarbetarna med anpassningsbara mallar.

Spårning av ledighet: Hantera PTO-förfrågningar, godkännanden och saldon med inbyggda arbetsflöden.

Onboarding och rekrytering: Skicka anställningserbjudanden, slutför onboarding-uppgifter och lagra dokument digitalt. Ställ tydliga förväntningar på nyanställda genom att skapa en Skicka anställningserbjudanden, slutför onboarding-uppgifter och lagra dokument digitalt. Ställ tydliga förväntningar på nyanställda genom att skapa en 30-60-90-dagarsplan

Rapportering och analys: Skapa rapporter om personalstatistik, prestanda och omsättningstrender.

Integrationer: Anslut till löneprogram, förmånsplattformar, Slack, Microsoft Teams och andra HR-verktyg.

BambooHR:s begränsningar

Avancerade prestationshanteringsfunktioner kan kännas begränsade jämfört med specialiserade plattformar.

Anpassade alternativ för rapportskapande är grundläggande för större organisationer med komplexa behov.

BambooHR-priser

Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bamboo HR?

Läs denna kommentar från en G2-recensent:

Utmärkt programvara för dina HRMS-behov, men mycket kostsam.

Utmärkt programvara för dina HRMS-behov, men mycket kostsam.

10. Gusto (Bäst för HR- och lönehantering i småföretag)

via Gusto

Gusto kombinerar lönehantering, förmåner och HR-hantering i en enda plattform, vilket gör det enklare för småföretag att stödja sina team. Det erbjuder fullservice inom lönehantering, administration av anställdas förmåner, tidrapportering, onboarding och compliance-stöd i ett enda system.

Med Gusto kan företag automatisera löneutbetalningar, hantera hälsoförmåner och följa skatteregler och arbetsrättsliga bestämmelser. Plattformen erbjuder även verktyg för prestationsutvärderingar, medarbetarfeedback och insikter om personalens kostnader. Gusto integreras med bokföringsprogram, tidrapporteringsverktyg och produktivitetsplattformar för att effektivisera den dagliga verksamheten.

Gustos bästa funktioner

Fullservice lönehantering: Automatisera lönehantering, skattedeklarationer och direktinsättningar i alla 50 delstater.

Anställningsförmåner: Erbjud hälso-, tand-, syn- och pensionsförmåner med enkel installation och hantering.

Tidsspårning och PTO-hantering: Spåra timmar, hantera ledighetsansökningar och synkronisera data med lönehanteringen automatiskt.

Onboarding och rekrytering: Skicka anställningserbjudanden, slutför onboarding-uppgifter och lagra dokument digitalt.

Integrationer: Anslut till QuickBooks, Xero, Slack och andra HR- och redovisningsverktyg.

Begränsningar med Gusto

Anpassningsmöjligheterna för prestationshantering och måluppföljning är begränsade jämfört med större HR-plattformar.

Förmånsadministrationsfunktionerna är för närvarande endast inriktade på företag baserade i USA.

Gusto-priser

Enkelt: Från 49 $/månad + 6 $/månad per person

Plus: Från 80 $/månad + 12 $/månad per person

Premium: Från 180 $/månad + 22 $/månad per person

Anpassade priser för större team som behöver extra support

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gusto?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Enkel lönehantering och HR på ett ställe!Vi har två företag registrerade på Gusto och det är fantastiskt att kunna växla mellan de två företagen utan att behöva logga in och ut ur systemet.

Enkel lönehantering och HR på ett ställe!Vi har två företag registrerade på Gusto och det är fantastiskt att kunna växla mellan de två företagen utan att behöva logga in och ut ur systemet.

Hitta rätt Peoplebox AI-alternativ för ditt team

Att hitta rätt plattform för prestationshantering handlar om mer än bara funktioner; det påverkar också användarupplevelsen i hög grad. Det handlar om hur enkelt dina team kan sätta upp mål, följa upp framsteg och hålla sig samordnade.

Peoplebox AI täcker visserligen grunderna, men brister som en komplex måluppdateringsfunktion, ett mindre intuitivt gränssnitt och begränsad flexibilitet i rapporteringen kan bromsa teamen och hindra ansträngningarna att effektivisera prestationshanteringen. Därför kan det göra stor skillnad att utforska alternativ som ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR och andra.

Varje verktyg har en något annorlunda approach till att analysera prestationstrender, beroende på vad ditt team behöver mest, men för det ultimata verktyget för prestationshantering slutar din sökning med ClickUp. Prova ClickUp gratis idag för flexibel målsättning, djupare insikter om engagemang eller ett enkelt sätt att hantera utvärderingar och feedback.