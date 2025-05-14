Hur man skapar Copilot-prompter med 10 exempel

Microsoft 365 Copilot kan göra underverk för ditt arbetsflöde – om du vet hur man talar dess språk!

🧠 Kul fakta: 72 % av företagen världen över har infört någon form av artificiell intelligens.

I det här inlägget lär du dig hur du skriver Copilot-prompter som maximerar produktiviteten – med 10 praktiska exempel och det resultat du kan förvänta dig.

⚡️ Bonus: Vi presenterar ClickUp Brain, en smart assistent som erbjuder allt som Copilot gör, men med ytterligare fördelar som dataanalys, historiskt minne och möjligheten att vidta åtgärder inom ditt ClickUp-arbetsområde! Bläddra igenom för att komma igång gratis!

Men först, låt oss börja vår guide till Copilot-prompter.

Vad är Copilot-prompter?

Copilot-prompter är instruktioner som du ger till AI-drivna verktyg som Microsoft Copilot för att vägleda dem i utförandet av uppgifter.

Tänk på dem som konversationsstartare – de hjälper AI:n att förstå dina behov och leverera precis det du vill ha. Ju mer du förfinar dina uppmaningar, desto mer produktiv och effektiv blir din AI-assistent!

Oavsett om du arbetar med en presentation, analyserar data eller skriver ett blogginlägg, så är det din prompt som avgör hur AI:n svarar. En välformulerad prompt är tydlig, koncis och detaljerad, vilket säkerställer att du får bästa möjliga resultat från AI:n.

När du använder AI i projektledning kan du hjälpa team att dela upp komplexa uppgifter i hanterbara delar. Ett marknadsföringsteam kan till exempel använda uppmaningar för att utforma e-postkampanjer, medan utvecklare använder dem för att felsöka kod eller generera dokumentation.

💡 Proffstips: Använd AI för att upptäcka insikter, inte bara för att skapa innehåll. Be Copilot att jämföra trender, analysera stämningar eller extrahera viktiga slutsatser från stora datamängder som går utöver enkla sammanfattningar.

Fördelar med att använda Copilot-prompter

Har du någonsin försökt följa ett recept utan tydliga instruktioner? Chansen är stor att det inte blev riktigt som du hade hoppats. Så känns det att arbeta med AI utan tydliga Copilot-prompter. Specifika anvisningar säkerställer att din AI-assistent uppfyller dina behov när det gäller skrivande, analysering eller organisering.

Läs också: Hur du använder Microsoft Copilot i Word och uppnår mer med AI

Så här får du de resultat du behöver genom att skriva tydliga, bättre uppmaningar i Microsoft Copilot:

Ökad produktivitet: Tydliga instruktioner hjälper AI att effektivisera uppgifter som att generera innehåll, analysera data eller skapa presentationer, vilket sparar tid och låter dig fokusera på det som är viktigast.

Förbättrad noggrannhet: Välformulerade uppmaningar säkerställer att AI ger korrekta och relevanta svar, oavsett om det gäller att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta rapporter eller beräkna data.

Konsekventa resultat: Copilot-prompter upprätthåller konsekvensen i ditt arbete och hjälper dig att få förutsägbara och tillförlitliga resultat varje gång.

Hjälp i olika appar: Med smarta uppmaningar kan du använda Copilot i alla Microsoft 365-verktyg – från e-post till presentationer. Börja med en mötesöversikt i Outlook och omvandla den till en PowerPoint-presentation, allt med hjälp av riktade uppmaningar.

Omvandla sammanhang till insikter: Copilot lär sig av dina arbetsmönster, upptäcker trender och föreslår automatisering, till exempel att skapa svarsmallar utifrån kundfeedback.

👀 Visste du att? Microsoft Copilot använder avancerade språkmodeller som GPT-4, vilket gör det möjligt att förstå och generera text som liknar mänsklig text. Denna grund gör att Copilot kan göra mer än bara svara på frågor – det kan utföra uppgifter, skapa dokument och till och med hjälpa till med kodning!

Hur skapar man effektiva Copilot-prompter?

Att skapa effektiva Copilot-prompter innebär att balansera tydlighet, relevans och engagemang. Här är några viktiga strategier för att skapa bättre prompter för mer meningsfulla och produktiva interaktioner:

Använd ett tydligt och specifikt språk : Undvik tvetydigheter – gör dina instruktioner tydliga så att Copilot snabbt kan förstå vad du behöver.

Var kortfattad : Detaljer är viktiga, men alltför långa uppmaningar kan överväldiga AI:n.

Ge sammanhang och relevans : Ju mer sammanhang du ger, desto bättre kan AI förstå situationen. Till exempel: ”I en jobbintervju, vilka är de tre viktigaste egenskaperna du skulle lyfta fram om din erfarenhet av projektledning?”

Uppmuntra djupare tänkande: Lägg till flera lager i dina uppmaningar för att få mer genomtänkta svar. Till exempel: ”Jämför och kontrastera framgångsfaktorerna för traditionella respektive digitala marknadsföringsstrategier för småföretag. ”

Ange ton och stil : Var tydlig om du behöver svar i en viss ton eller stil. Till exempel: ”Skriv ett vänligt tackbrev efter en jobbintervju och lyft fram de viktigaste punkterna som diskuterades. ”

Utveckla och förfina: Justera dina uppmaningar utifrån feedback. Om en viss uppmaning konsekvent ger utmärkta resultat, analysera vad som gjorde att den fungerade och förfina den för framtida bruk.

💡Letar du efter en smartare AI-assistent?Microsoft Copilot stöder dina Microsoft 365-appar, men ClickUp Brain går ett steg längre. Den är inbyggd i din arbetsyta och hjälper dig att hantera uppgifter, generera innehåll, sammanfatta dokument och automatisera arbetet – allt på ett och samma ställe. ✨ Som en bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o, o3-mini, o1 och Claude 3. 7 Sonnet för olika skriv-, resonemangs- och kodningsuppgifter! Är du redo att ersätta splittrade arbetsflöden med ett enhetligt, AI-drivet system?

10 exempel på Copilot-prompter

Här är 10 Copilot-prompter anpassade för olika branscher och yrken. Dessa AI-exempel visar hur du kan utnyttja Copilot för kundservice, ekonomi, juridik och andra scenarier.

1. Marknadsföring

Idag bygger marknadsföring på datadrivna beslut och personaliserade kundupplevelser. AI hjälper till att analysera kundbeteende, förutsäga preferenser och skapa riktade kampanjer.

Med solida uppmaningar kan din marknadsföring automatisera rutinuppgifter, generera insikter mer effektivt och finjustera strategier för bättre engagemang, samtidigt som produktiviteten och kreativiteten ökar.

Uppmaning: Skapa en segmenterad e-postkampanj för lanseringen av vår vårkollektion. Inkludera produktrekommendationer och personliga rabattkoder.

Resultat:

👀 Visste du att? 2023 släppte musikern Holly Herndon ett album med titeln "PROTO", skapat i samarbete med en AI-"baby" vid namn Spawn. Projektet utforskade skärningspunkten mellan mänsklig kreativitet och maskininlärning och utmanade traditionella uppfattningar om upphovsrätt inom musiken. Snacka om att få rätt promptar!

2. Mjukvaruutveckling

Mjukvaruutvecklingsteam hittar nya sätt att påskynda kodnings- och testprocesser samtidigt som kvaliteten bibehålls.

Att använda AI i mjukvaruutveckling hjälper till att upptäcka buggar tidigt och genererar tydligare och effektivare kodsnuttar.

Uppmaning: Skriv en Python-funktion som validerar användarnas lösenord. Inkludera kontroller av minsta längd (8 tecken), specialtecken, siffror och stora och små bokstäver. Lägg till hjälpsamma felmeddelanden för varje valideringsfel.

Resultat:

3. Analys av hälso- och sjukvård

Vårdpersonal använder AI för att analysera patientdata, upptäcka tidiga varningssignaler och till och med skapa personliga behandlingsplaner. AI hjälper också till att tolka medicinska bilder och förutsäga patienters prognoser, vilket gör allt från diagnoser till uppföljning mycket effektivare.

Uppmaning: Analysera patientens vitala tecken från de senaste 24 timmarna. Markera alla oroande mönster och föreslå förebyggande åtgärder baserat på tidigare patientresultat.

Resultat:

4. Finansiell analys

Finansinstitut använder AI-drivna uppmaningar för att analysera marknadstrender, upptäcka bedrägerier och bedöma risker på ett mer effektivt sätt. Rätt uppmaningar hjälper AI att bearbeta stora mängder finansiella data, upptäcka dolda mönster och generera insikter som förbättrar beslutsfattandet.

Från automatisering av rapporter till förbättring av kundinteraktioner – AI-drivna uppmaningar effektiviserar finansiella transaktioner.

Uppmaning: Skapa en finansiell analysrapport för ett medelstort företag inom detaljhandeln. Analysera företagets intäktstillväxt, vinstmarginaler och kassaflöde under de senaste tre åren. Inkludera nyckeltal (KPI), branschjämförelser och eventuella risker eller möjligheter för framtida tillväxt.

Resultat:

5. Utbildning

Utbildningsbranschen använder AI-prompter för att göra inlärningen mer interaktiv och effektiv. Från automatiserad betygsättning till omedelbar feedback hjälper AI-drivna verktyg lärare att spara tid och fokusera på personlig elevengagemang.

Med rätt uppmaningar kan AI generera lektionsplaner, föreslå inlärningsaktiviteter, granska innehåll och till och med anpassa det till olika kunskapsnivåer.

Uppmaning: Skapa en lektionsplan för matematik för 7:e klassens algebra. Inkludera tre svårighetsgrader, visuella hjälpmedel och övningsuppgifter med steg-för-steg-lösningar.

Resultat:

6. Kundservice

Kundsupporten mår bra av snabba, korrekta svar, och AI-drivna frågor gör det enklare. Genom att automatisera vanliga frågor, erbjuda support dygnet runt och hantera rutinmässiga förfrågningar gör AI det möjligt för mänskliga agenter att fokusera på att lösa mer komplexa kundproblem och leverera en bättre supportupplevelse.

Uppmaning: Skapa svarsmallar för vanliga frågor om produktreturer. Inkludera fraktinformation, detaljer om returperioden och nästa steg. Lägg till empatiskt språk för frustrerade kunder.

Resultat:

7. HR och talanghantering

AI förändrar HR-världen genom att göra rekryteringen smartare, snabbare och mer inkluderande.

Från att automatisera tråkiga uppgifter som att granska CV till att matcha kandidater med roller baserat på deras kompetens och erfarenhet, säkerställer AI att HR-team kan fokusera på att bygga relationer istället för att kämpa sig igenom pappersarbete.

Uppmaning: Skriv en e-postsekvens för att engagera passiva kandidater med hjälp av AI-insikter. Inkludera personalisering, jobbrekommendationer och påminnelser om uppföljning för att upprätthålla intresset.

Resultat:

8. Fastigheter

AI gör köp, försäljning och förvaltning av fastigheter smartare och effektivare. Från AI-drivna chattbottar som hjälper köpare dygnet runt till prediktiv analys som prognostiserar fastighetsvärden och marknadstrender, hjälper AI mäklare och kunder att fatta välgrundade beslut.

Virtuella visningar och AI-drivna rekommendationer personaliserar upplevelsen av att söka bostad, medan automatiserad leadgenerering och smart kontraktshantering effektiviserar transaktionerna.

Uppmaning: Genomför en marknadsanalys för att identifiera aktuella trender och prisstrategier på den lokala fastighetsmarknaden. Ge insikter om fastighetsvärden, hyresnivåer och potentiella investeringsmöjligheter: [Infoga platsuppgifter]

Resultat:

🧠 Kul fakta: Datavetaren John McCarthy myntade uttrycket ”artificiell intelligens” för första gången 1956 under Dartmouth-konferensen, som anses vara den händelse som lade grunden till AI som forskningsområde.

9. Tillverkning

AI-driven prediktiv underhåll hjälper tillverkningsteam att förutse utrustningsfel och minska kostsamma driftstopp. Företag som använder AI för underhållsplanering har rapporterat en minskning av driftstopp med 20 %, vilket möjliggör smidigare drift och bättre resursfördelning.

Uppmaning: Analysera produktionslinjens data för att identifiera mönster kopplade till produktfel [infoga produktionslinjens data].

Resultat:

10. Juridiskt

AI-drivna verktyg hjälper jurister att snabbt analysera stora mängder rättspraxis, kontrakt och juridiska dokument, vilket minskar antalet timmar av manuellt arbete.

Chatbots hanterar grundläggande kundförfrågningar, vilket frigör tid för mer komplexa juridiska frågor. Samtidigt utvärderar prediktiv analys utfallet av ärenden med hjälp av historiska data, och AI-driven granskning och utformning av avtal förbättrar noggrannheten samtidigt som mänskliga fel minskar, vilket gör det juridiska arbetet snabbare och effektivare.

Uppmaning: Agera som en jurist specialiserad på civilrättsliga mål. Min klient, en hyresgäst, vill få tillbaka sin deposition från en tidigare hyresvärd som har hållit inne den trots att fastigheten lämnades i perfekt skick.

Om min klient förlorar målet, ge en detaljerad analys av de potentiella konsekvenserna [enligt statens lagar]. Ta upp ekonomiska, personliga och reputationsmässiga konsekvenser, inklusive rättegångskostnader, kreditpåverkan, framtida utmaningar med att hyra bostad och eventuella bredare effekter på deras affärs- eller privatliv. Se till att svaret är utförligt och tar hänsyn till både omedelbara och långsiktiga konsekvenser.

Resultat:

via Copilot

Vanliga misstag att undvika

Att skapa effektiva Copilot-chattprompter är nyckeln till att få korrekta och värdefulla resultat. Oavsett om du använder Microsoft Copilot, Copilot Chat eller AI i Microsoft 365 Copilot kan otydliga prompter leda till vaga eller irrelevanta svar. För att få ut mesta möjliga av dina prompter bör du undvika dessa vanliga misstag:

Att vara för vag: AI trivs med tydlighet. Istället för att säga ”Sammanfatta detta dokument” ska du specificera ”Sammanfatta denna rapport i tre punkter med fokus på finansiella trender”.

Ignorera sammanhanget: Copilot-prompter fungerar bäst med ett tydligt sammanhang. Ange alltid bransch, syfte eller målgrupp för att förfina svaret.

Överbelastning med för mycket information: Även om sammanhanget är viktigt kan långrandiga uppmaningar överbelasta Microsoft Copilot. Håll dem koncisa men ändå informativa.

Glömmer att ange utdataformat: Om du behöver en lista, tabell eller ett stycke, ange det. Exempel: ”Ange dessa data i en tabell med tre kolumner”

Överskattning av AI:s begränsningar: Copilot utnyttjar en omfattande Copilot utnyttjar en omfattande AI-kunskapsbas , men ersätter inte expertbedömningar. Kontrollera alltid viktig information.

Begränsningar för Copilot

Det är viktigt att veta vad denna AI-assistent kan och inte kan göra innan du skapar dina uppmaningar för Microsoft Copilot. Genom att ställa realistiska förväntningar kan du skapa effektivare uppmaningar och få bästa möjliga resultat.

Här är några viktiga begränsningar att tänka på:

Inga självständiga åtgärder: Copilot hjälper till, men agerar inte självständigt. Det ger förslag, men du måste granska och godkänna svaren innan du delar dem.

Inget minne mellan chattar: Varje konversation börjar på nytt. Om du diskuterade en marknadsföringsstrategi igår kommer Copilot inte att komma ihåg det idag – du måste ge kontexten igen.

Begränsad dataanalys: Copilot bearbetar en viss mängd data per fråga. Det kan sammanfatta information, men är inte utformat för djupgående analyser eller för att fastställa orsakssamband. För det ändamålet är specialiserade analysverktyg bättre.

Kunskapsgräns: Copilots kärnkunskap sträcker sig till omkring 2021. Copilot kan hämta aktuell information beroende på din organisations konfiguration, men dess kärnmodellkunskap uppdateras inte kontinuerligt.

Inkonsekventa svar: Ställ samma fråga två gånger och du kan få något olika svar. Detta beror på att Copilot genererar svar baserat på sannolikhet snarare än fasta regler.

Chatbegränsningar: Konversationer är begränsade till 30 interaktioner per session och kan upphöra att gälla. Om något är viktigt, se till att spara det – gamla chattar kan inte återupptas.

Begränsningar för filåtkomst: Copilots åtkomst till filer beror på din konfiguration. Den kan endast hämta filer från specifika platser, till exempel ditt företags SharePoint, vilket begränsar dess förmåga att hämta dokument som lagras på andra platser.

Enklare svar i arbetsläget: När du använder Copilot i arbetsläget kan svaren vara kortare och mer koncisa jämfört med andra GPT-4-verktyg.

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Använd ClickUp Brain som det bättre alternativet

Behöver du en AI-assistent som förstår ditt arbetsflöde? ClickUp Brain överträffar verktyg som Microsoft Copilot.

Det är ett av de bästa alternativen till Microsoft Copilot.

Hur? ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Djup integration i arbetsytan

Till skillnad från Copilots allmänna tillvägagångssätt fungerar ClickUp Brain direkt i ClickUp-arbetsytan. Det kan komma åt och analysera dina uppgifter, dokument och teamkommunikation i realtid för att ge mycket relevant hjälp.

Hantera din arbetsyta med ClickUp Brain

Om du till exempel hanterar flera marknadsföringskampanjer kan ClickUp Brain extrahera insikter från dina uppgiftsstatusar, prioriteringar och teamkommentarer för att hjälpa dig att fatta bättre beslut om resursfördelning och nästa steg.

Smart uppgiftshantering

ClickUp Brain går utöver grundläggande AI-chatt genom att aktivt hjälpa dig med arbets- och tidshantering. Slipp manuell uppföljning av framsteg – ClickUp Brain genererar automatiskt uppdateringar och teamrapporter. Slipp manuell uppföljning av framsteg – ClickUp Brain genererar automatiskt uppdateringar och teamrapporter.

Få förslag på tidsplaner för uppgifter och skapa Gantt-diagram i ClickUp med ClickUp Brain.

Denna automatisering sparar betydligt mer tid jämfört med verktyg som kräver att du samlar in och sammanfattar information manuellt. En marknadsföringschef kan snabbt få en AI-genererad översikt över alla pågående kampanjer, flaskhalsar och resursbehov utan att behöva spendera timmar på att sammanställa data.

Med andra funktioner som uppgifter, instrumentpaneler, chattar och tidrapportering har ClickUp blivit mycket populärt bland användare.

🎥 Se hur team använder ClickUp Brain för att hantera komplexa projekt på ett smidigt sätt → Se demonstrationen

👉 Här är vad Vladimir Janovsky från AstraZeneca hade att säga om ClickUp:

Även om vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede av integreringen av ClickUp i tvärfunktionella teamprojekt, har dess nytta varit särskilt tydlig i team som arbetar i flera länder. Plattformens omfattande funktionsuppsättning hanterar effektivt komplexiteten och omfattningen av uppgifter som spänner över flera länder, vilket effektiviserar både kommunikation och samordning.

Även om vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede av integreringen av ClickUp i tvärfunktionella teamprojekt, har dess nytta varit särskilt tydlig i team som arbetar i flera länder. Plattformens omfattande funktionsuppsättning hanterar effektivt komplexiteten och omfattningen av uppgifter som spänner över flera länder, vilket effektiviserar både kommunikation och samordning.

Stöd för innehållsskapande

ClickUp Brain anpassad prompt för e-post

ClickUps AI Writer-funktion hjälper team att skapa och förfina innehåll snabbare. Oavsett om det gäller inlägg på sociala medier, designbeskrivningar eller projektuppdateringar kan ClickUp Brain generera utkast samtidigt som det bibehåller ditt varumärkes röst och införlivar arbetsmiljöns sammanhang.

Det här är bättre än att växla mellan flera verktyg – du kan gå från idé till genomförande på ett och samma ställe.

💡Proffstips: Här är ett utmärkt ClickUp Brain-trick: Har du vaga eller otydliga uppgiftsbeskrivningar? Prova denna prompt 👉 ”Skriv om denna uppgiftsbeskrivning så att den blir tydligare och mer handlingsinriktad, samtidigt som alla väsentliga detaljer behålls. ” Detta säkerställer att ditt team vet exakt vad de ska göra.

Mjukvaruutveckling

Eftersom ClickUp Brain fungerar som din smarta assistent direkt i din ClickUp-arbetsyta blir det ett ovärderligt verktyg för mjukvaruteam. ClickUp Brain stöder mjukvaruutveckling genom att generera kod, tillhandahålla bästa praxis, integreras med din arbetsyta, stödja samarbete och erbjuda lärresurser – allt inom ClickUp. Detta hjälper team att arbeta snabbare, upprätthålla kvaliteten och hålla ordning.

ClickUp Brain: Din AI-drivna produktivitetspartner

Att skriva uppmaningar behöver inte vara svårt – ClickUp Brain gör det enkelt. Det är inbyggt direkt i ditt arbetsflöde och är det perfekta AI-verktyget oavsett om du behöver skriva rapporter, skapa uppgifter eller sammanfatta dokument.

Vad skiljer ClickUp Brain från Microsoft Copilot? Det är sömlöst integrerat i ClickUp, vilket innebär att du kan hantera projekt, uppgifter och dokument utan att byta verktyg.

Dessutom utnyttjar den förstklassiga AI-modeller från OpenAI och Anthropic, vilket ger intelligent automatisering som passar dina behov.

Behöver du ett mer innovativt sätt att arbeta? Registrera dig för ClickUp idag och låt ClickUp Brain ta din produktivitet till nästa nivå. 📈