De 10 bästa mallarna för kontinuitetsplaner för att vara förberedd 2025

Katastrofer skickar inga kalenderinbjudningar! Ett enkelt systemfel eller strömavbrott kan försätta verksamheten i kaos.

Därför är en kontinuitetsplan (BCP) så viktig. Men att skriva en från grunden tar tid. Använd mallar för kontinuitetsplanering. 💁🏽‍♂️

Dessa färdiga mallar skyddar dina resurser och sparar tid, eliminerar gissningar i planeringen och hjälper ditt företag att återhämta sig snabbare.

För att göra det enklare har vi sammanställt en lista med 10 kostnadsfria mallar för kontinuitetsplaner som du kan använda direkt. Är du redo? Låt oss utforska!

Vad är mallar för kontinuitetsplaner?

En mall för affärskontinuitetsplan (BCP) är ett fördesignat, färdigt ramverk som hjälper organisationer att förbereda sig för och hantera plötsliga störningar.

De beskriver de åtgärder som krävs för att säkerställa att kritiska affärsverksamheter kan fortsätta under nödsituationer som naturkatastrofer, cyberattacker eller systemfel.

🌻 Exempel: Om ett företag drabbas av ett plötsligt serverhaveri strax före en viktig produktlansering kan teamet använda en mall för affärskontinuitet för att följa de exakta steg som krävs för att återställa kritiska system, kommunicera med intressenter och minimera driftstopp.

En bra mall för kontinuitetsplan innehåller riskbedömning, responsstrategier, återställningsprocedurer och andra viktiga element för att hantera nödsituationer. Du kan anpassa den efter de unika behoven hos alla företag, stora som små.

Så här ser en grundläggande affärskontinuitetsplan ut:

📌 Minimera driftstopp: En BCP-mall hjälper till att fastställa tydliga åtgärder, alternativa arbetsflöden och utbildning av anställda för att hantera störningar. Detta säkerställer att ditt företag snabbt kan återhämta sig, vilket minskar produktivitetsförluster och intäktsbortfall.

📌 Skydda ditt rykte: Genom att vara förberedd visar du kunder och partners att du är pålitlig, även i svåra situationer.

📌 Uppfyll kraven: Många branscher är enligt lag skyldiga att upprätthålla en BCP för att säkerställa driftsstabilitet. FINRA kräver till exempel att finansiella företag i USA skapar och upprätthåller skriftliga BCP:er för nödsituationer eller större störningar, medan HIPAA kräver att vårdgivare skyddar patientdata. Myndigheter, allmännyttiga företag, telekom- och energisektorer behöver också BCP:er för att upprätthålla kritiska tjänster.

📌 Öka medarbetarnas och kundernas förtroende: En tydlig kontinuitetsplan hjälper ditt team att känna sig trygga och veta vad de ska göra i en nödsituation.

📌 Spara resurser: Genom att planera i förväg kan du undvika kostsamma beslut i sista minuten och slöseri med resurser.

Lär dig hur du prioriterar uppgifter för affärskontinuitet! 👇

🧠 Visste du att? Kontinuitetsplanering har sitt ursprung i katastrofåterställningsarbetet på 1970-talet, där man inledningsvis fokuserade på IT och dataåterställning innan man utvidgade till att omfatta alla kritiska affärsfunktioner.

Vad kännetecknar en bra mall för affärskontinuitetsplan?

Här är vad en bra mall för affärskontinuitetsplan bör innehålla:

Tydlig struktur och organisation

Den bör organisera informationen på ett logiskt sätt – med en uppdelning av nödåtgärder, kontakter och återställningsfaser som alla kan följa även under press.

Tydlighet och tillgänglighet

Tydligt språk och bestämmelser för korrekt organisationsplanering gör en mall användbar i stressiga situationer. Den bör undvika teknisk jargong, så att teamen kan agera omedelbart istället för att försöka lista ut ledarskapet under en kris.

Anpassningsbara för ditt företag

Mallen ska vara lätt att anpassa. Den ska innehålla platshållare eller uppmaningar som hjälper dig att lägga till specifika detaljer om din verksamhet, teamroller och resurser.

Riktlinjer för testning och granskning

En bra mall måste innehålla avsnitt för testning, utvärdering och granskning av kontinuitetsplanen för att mäta dess effektivitet. Den bör möjliggöra uppdateringar baserade på testresultat, så att planen kan hantera större störningar.

Integration med befintliga system

Rätt mall kan enkelt integreras med befintliga företagsprotokoll, såsom IT-katastrofåterställning, nödåtgärder, affärshanteringsprogramvara och kriskommunikationsplaner, för att säkerställa en smidig och problemfri återställning.

📖 Läs mer: De mest effektiva teknikerna för att förbättra affärsprocesser

De 10 bästa mallarna för kontinuitetsplaner

ClickUp erbjuder dig de 10 bästa mallarna för kontinuitetsplaner som beskriver steg-för-steg-processer och strategier för att hålla verksamheten igång när det uppstår problem.

1. ClickUp-mall för kontinuitetsplan

Få gratis mall Skapa en strategisk kontinuitetsplan med ClickUps mall för kontinuitetsplanering.

När kaos uppstår är det sista du vill ha osäkerhet och panik bland teammedlemmarna. ClickUps mall för kontinuitetsplan kan hjälpa dig att undvika sådana situationer.

Det är som en nödplan för ditt företag som guidar din organisation i hur man ska hantera potentiella störningar. Med denna mall kan du skapa en robust plan för riskbedömning och utvärdering, återställning av verksamheten samt test- och granskningsprocesser.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Prioritera kritiska affärsuppgifter med Prioritetsvyn .

Visualisera din kontinuitetsplan och spåra åtgärder.

Organisera uppgifter i olika kategorier och övervaka framstegen med List View .

Integrera ClickUps projektledningsfunktioner i kontinuitetsplanen.

Använd visuella hjälpmedel och färgkodade avsnitt för att prioritera uppgifter.

🌟 Perfekt för: Team, riskhanterare och företagsledare som behöver en samarbetsinriktad, organiserad och anpassningsbar lösning för kontinuitetsplanering.

2. ClickUp-mall för beredskapsplan

Få gratis mall Planera smart för alla eventualiteter med ClickUps mall för beredskapsplan.

Kontinuitetsplanering handlar om att anpassa sig, men beredskapsplanering innebär att reagera med en plan B.

Om du vill planera för oförutsedda händelser kan du prova ClickUps mall för beredskapsplan.

Det hjälper dig att identifiera exakt i vilket skede en risk befinner sig – om den just har uppstått, är i full utveckling eller håller på att lösas. Denna mall för beredskapsplan hjälper dig dessutom att tilldela tydliga roller, så att du vet vem som övervakar situationen och bedömer sannolikheten för eskalering.

Förutom att identifiera risker hjälper denna mall till att kartlägga tillgängliga resurser, fördela personal för specifika åtgärder och testa alternativa responsstrategier.

🌻Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa en anpassad plan baserad på förväntade risker.

Identifiera och prioritera risker i varje steg av beredskapsplanen med Risks by Stages View .

Organisera och följ upp framstegen för varje plan med Plan View.

🌟 Perfekt för: Riskhanterare, projektledare och företagare som behöver reservplaner för kritiska situationer.

💡Proffstips: Se till att din plan förblir effektiv genom att schemalägga regelbundna granskningar och övningar. Ställ in påminnelser i ClickUp för att utvärdera och upprätthålla din BCP:s relevans över tid.

3. ClickUps mall för sannolikhets- och konsekvensmatris

Få gratis mall Uppskatta risker som aldrig förr med ClickUps mall för sannolikhets- och konsekvensmatris.

Har du någonsin använt en 9-rutors matris för att utvärdera anställdas prestationer? ClickUps mall för sannolikhets- och påverkningsmatris använder en liknande metod för att identifiera och förebygga affärsrisker.

Du kan kartlägga risker utifrån deras sannolikhet och hur allvarliga deras konsekvenser är.

Vill du visualisera högriskhändelser med hög sannolikhet? Det är enkelt. Genom att förutse och förbereda sig för möjliga hinder hjälper denna mall ditt team att proaktivt hantera problem innan de eskalerar.

🌻Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera risker och planera prioriterade åtgärder.

Bedöm risken för varje uppgift med sannolikhets- och konsekvensmatrisen .

Betygsätt sannolikheten och påverkan för varje risk på en skala från 1 till 5.

🌟 Perfekt för: Projektledare, riskbedömningsteam och affärsanalytiker som vill visualisera och prioritera riskhantering.

Hämta sammanhang och viktig information om uppgifter relaterade till affärskontinuitet direkt med ClickUp Brain.

📖 Läs mer: Gratis mallar för förändringshantering med exempelplaner

4. ClickUp-mall för analys av affärspåverkan

Få gratis mall Se till att varje avdelning har en riskhanteringsplan redo med ClickUps mall för affärspåverkansanalys.

ClickUps mall för affärskonsekvensanalys (BIA) hjälper dig att säkerställa affärskontinuiteten genom att identifiera och prioritera systemkomponenter och koppla dem till de affärskritiska processer som de stöder. Den guidar dig genom att bedöma kritikaliteten hos återställningsprocesser, fastställa nödvändiga resurser och prioritera systemåterställningsinsatser.

Genom att i detalj beskriva den potentiella påverkan av systemavbrott, inklusive maximalt tillåtet driftstopp (MAD), återställningstid (RTO) och återställningspunkt (RPO), säkerställer mallen att du är förberedd även när oväntade störningar inträffar.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Identifiera alla systemkomponenter – både hårdvara och mjukvara som stöder kritiska processer – så att du är medveten om alla beroenden.

Organisera alla viktiga detaljer, såsom avdelningsinformation, resursbehov, återställningsprioriteringar och godkännanden, på ett och samma ställe, vilket gör revisioner och kontinuitetsplanering mycket smidigare.

Lägg upp konsekvensanalyser på ett enkelt men strukturerat sätt, så att du kan kategorisera störningar som allvarliga, måttliga eller minimala och prioritera åtgärderna därefter.

🌟 Perfekt för: IT-chefer, driftschefer och riskhanteringsspecialister som behöver en praktisk metod för att analysera störningar i verksamheten.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

5. ClickUp-mall för beredskapsplan

Få gratis mall Se till att ditt team är förberett för alla nödsituationer med ClickUps mall för nödplan.

ClickUps mall för nödplan är din kommandocentral för hantering av kriser på arbetsplatsen, såsom bränder, strömavbrott eller medicinska nödsituationer.

Denna mall organiserar alla viktiga detaljer, från evakueringsvägar till nödkontakter, åtgärdsprotokoll och mer, så att ditt team vet exakt vad de ska göra vid förvirring. Den säkerställer att anställda har tillgång till rätt information före och efter en incident.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla kontaktuppgifter, uppgifter och ansvarsområden för nödsituationer på ett och samma ställe.

Aktivera realtidsaviseringar för att hålla dig uppdaterad om framstegen.

Ange var utgångar, brandlarm och första hjälpen-stationer finns, så att ingen behöver leta efter dem i en krissituation.

Se till att rätt personer hanterar kritiska operativa planer när en nödsituation uppstår.

🌟 Perfekt för: Kontorschefer, säkerhetsansvariga och fastighetsteam som ansvarar för beredskap vid nödsituationer på arbetsplatsen.

💡Proffstips: Automatisera arbetsflöden med ClickUp Automations för att få omedelbara aviseringar när vissa riskgränser uppnås eller kritiska uppgifter uppdateras. Detta säkerställer att ditt team hålls informerat och kan reagera snabbt på nya problem.

6. Mall för ClickUps arbetsplatsberedskapsplan

Få gratis mall Dokumentera nödutgångar och samla viktiga kontaktuppgifter på ett ställe med ClickUps mall för nödåtgärdsplan för arbetsplatsen.

Ditt teams säkerhet ska alltid komma i första hand, särskilt i nödsituationer. ClickUps mall för nödåtgärdsplan på arbetsplatsen säkerställer att alla anställda vet exakt vad de ska göra när en nödsituation uppstår.

Med tydliga evakueringsvägar, tilldelade roller och omedelbar tillgång till nödkontakter kan alla vara förberedda och känna sig trygga i kritiska situationer.

Dessutom följer denna mall OSHA:s riktlinjer för nödsituationer, vilket hjälper ditt företag att uppfylla kraven samtidigt som du prioriterar medarbetarnas välbefinnande.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Anpassa och dokumentera evakueringsvägar som är specifika för arbetsplatsens layout.

En inbyggd katalog säkerställer att brandkår, polis eller sjukvård finns bara ett telefonsamtal bort.

Se till att alla nödprocedurer uppfyller OSHA-standarderna.

🌟 Perfekt för: Säkerhetsansvariga, anläggningschefer och HR-personal som ansvarar för att utveckla och implementera nödprotokoll på arbetsplatsen.

🧠 Visste du att? Arbetsgivare måste ha en skriftlig beredskapsplan om Occupational Safety and Health Administration (OSHA) kräver det. Små företag med 10 eller färre anställda kan kommunicera den muntligt. Planen måste omfatta brandrapportering, evakuering, kritiska åtgärder, räddningsuppgifter och en kontaktperson för vägledning.

7. ClickUp-mall för åtgärdsplan vid incidenter

Få gratis mall Förbered detaljerade åtgärdsplaner för incidenter med ClickUps mall för åtgärdsplan vid incidenter.

För att underlätta incidentrapporteringen använder många företag, särskilt inom IT, incidentåtgärdsplaner (IAP) – och med ClickUps mall för incidentåtgärdsplaner blir det enkelt att skapa en sådan.

Med separata avsnitt för incidentöversikt, genomförandeplan, kontaktinformation, incidentorganisation och uppgiftslista säkerställer mallen att du har en strukturerad, panikfri strategi för att snabbt komma tillbaka på rätt spår.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra viktiga detaljer som väderförhållanden, resursbegränsningar och incidenters påverkan – allt i en vy.

Tilldela uppgifter, registrera viktiga kontakter och håll kontakt med insatsteamen.

Registrera varje steg som tas, vilket gör revisioner och rapportering enklare än tidigare.

🌟 Perfekt för: IT-chefer, incidenthanteringsteam och driftschefer som söker en strukturerad metod för att hantera oväntade störningar.

8. ClickUp-mall för IT-incidentrapport

Få gratis mall Skapa detaljerade IT-incidentrapporter på några minuter med hjälp av ClickUps mall för IT-incidentrapporter.

Utan en gedigen incidentrapport kan varje minut som går kosta pengar och förtroende. ClickUps mall för IT-incidentrapporter hjälper dig att registrera varje incident i detalj så att du har korrekta uppgifter om alla incidenter och deras lösningar.

Den har separata fält för att undvika förvirring – du kan till exempel snabbt se vilken programvara som påverkas, vilken avdelning som har tilldelats, graden av påverkan, typ av incident och mycket mer. Mallen hjälper också till att dokumentera den bästa åtgärden genom rekommendationsfältet.

Dessutom gör den här mallen, med inbyggda checklistor, deluppgifter och strukturerad rapportering, spårningen av IT-problem mindre kaotisk och mycket mer praktisk.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Klassificera varje incident med fördefinierade fält för att få tydliga, strukturerade data istället för spridda anteckningar.

Använd checklistan för incidenter för att bekräfta att problemet har rapporterats, undersökts och lösts på rätt sätt.

Identifiera grundorsaker och förebyggande åtgärder för att hjälpa teamen att undvika samma problem i framtiden.

🌟 Perfekt för: IT-chefer, säkerhetsteam och compliance-ansvariga som behöver noggrann, strukturerad incidenthantering utan onödiga fram- och återgångar.

9. ClickUp Enkel mall för efterrapport

Få gratis mall Skapa en efterrapport som belyser viktiga insikter och prestationer med ClickUps enkla mall för efterrapporter.

En efterrapport (AAR) kan bli överväldigande – sidor efter sidor med analyser, jargongtunga bedömningar och en berg av data. Men med ClickUps enkla mall för efterrapporter får du ett tydligt och strukturerat sätt att fånga händelsens omfattning, mål, deltagare och viktigaste risker.

Istället för att drunkna i överflödiga detaljer får du exakta insikter för att förfina strategier, förbättra beredskapsplaner och fatta smartare beslut.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa ett strukturerat format för att dokumentera händelsens mål, risker och viktiga observationer.

Använd ett tydligt betygssystem (P, S, M, U) för att utvärdera prestanda inom kärnfunktioner.

Inkludera avsnitt om styrkor, förbättringsområden och korrigerande åtgärder.

Spåra ansvarsskyldighet genom att tilldela ägare och deadlines för åtgärder.

🌟 Perfekt för: Projektledare, krisberedskapsteam, riskhanteringspersonal och alla som behöver en tydlig, praktisk metod för analys efter händelser.

✨ Kul fakta: ISO 22301 är en internationell standard för system för kontinuitetshantering. Den tillhandahåller ett ramverk för planering, implementering och kontinuerlig förbättring av strategier för att skydda mot störande incidenter.

10. ClickUp-mall för incidentkommunikationsplan

Få gratis mall Eliminera alla kommunikationsflaskhalsar med ClickUps mall för incidentkommunikationsplan.

Incidenter är oförutsägbara, och det är viktigt att ha en tydlig kommunikationsstrategi för att hantera dem effektivt. ClickUps mall för incidentkommunikationsplan ger teamen de verktyg som behövs för att skapa en strukturerad kommunikationsram under nödsituationer.

Det säkerställer att varje avbrott, störning eller serviceproblem följer ett strukturerat kommunikationsflöde genom att definiera vad som kvalificerar som en incident och tillhandahålla fördefinierade svarsmallar för varje steg – utredning, lösning och löst.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen:

Följ en strukturerad metod för kommunikation med intressenter

Säkerställ att uppdateringar är korrekta och aktuella genom att utse en dedikerad incidentansvarig och kommunikationsansvarig.

Håll koll på e-post, Slack-uppdateringar och meddelanden på ett och samma ställe genom spårning av kommunikation i flera kanaler.

🌟 Perfekt för: IT-team, tjänsteleverantörer och driftschefer som behöver ett strukturerat sätt att kommunicera incidenter utan förvirring eller förseningar.

📖 Läs mer: De bästa verktygen för kundsupport

Planera för affärskontinuitet med ClickUps färdiga mallar

Oväntade störningar kan få din verksamhet att hamna ur kurs. Utan en tydlig plan kan det vara svårt att återhämta sig från bakslag, men inte när du samarbetar med ClickUp.

ClickUps smart formaterade mallar för kontinuitetsplaner hjälper dig att vara förberedd på alla situationer. Fördefinierade avsnitt guidar dig genom riskbedömningar och återställningsåtgärder, så att ingenting förbises. Tilldela enkelt roller, spåra uppdateringar och håll viktig information tillgänglig – allt på ett och samma ställe.

Registrera dig hos ClickUp idag och säkra ditt företags framtid.