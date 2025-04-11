De 13 bästa CRM-programmen för gym 2025

Mellan att hantera leads, hålla gymmedlemmarna nöjda och sköta försäljningen kan det kännas som att du lyfter mer än bara vikter. Allt det administrativa arbetet kan distrahera dig och bromsa företagets tillväxt.

Här kan ett kundrelationshanteringssystem för gym vara till hjälp.

Rätt programvara för medlemshantering på gym är mer än bara ett ställe att lagra kunddata. Den hjälper till med närvarospårning, schemaläggning av klasser, automatiska påminnelser och personlig kommunikation – så att du kan lägga mindre tid på att jaga betalningar och mer tid på att hjälpa medlemmarna att nå sina mål.

Vi har samlat 13 av de bästa CRM-programvarorna för gym för att hjälpa dig att spåra medlemmarnas närvaro, öka kundlojaliteten och få ditt fitnessföretag att växa. Låt oss hitta den perfekta lösningen för dig!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb lista över de 13 bästa CRM-programvarorna för fitnessbranschen för att hantera medlemsupplevelsen: ClickUp : Bäst för att hantera gymverksamhet och medlemskommunikation med anpassade arbetsflöden Bäst för att hantera gymverksamhet och medlemskommunikation med anpassade arbetsflöden Mindbody: Bäst för AI-driven kundkommunikation ZenPlanner: Bäst för att organisera medlemsinformation Virtuagym: Bäst för personliga kost- och träningsprogram Club OS: Bäst för automatisering av marknadsföring och försäljning PushPress: Bäst för att dela prestationer med communityn Gymdesk: Bäst för att driva ett gym som är öppet dygnet runt Pike13: Bäst för att minimera den administrativa arbetsbördan Glofox: Bäst för att hantera medlemmarnas engagemang Exercise.com: Bäst för att automatisera din försäljningskanal RhinoFit: Bäst för att skapa ett flexibelt faktureringssystem Vagaro: Bäst för att samla in onlinebokningar via externa appar TeamUp: Bäst för rykteshantering

Varför behöver gym CRM-programvara?

Företag som använder ett CRM-system har 85 % större sannolikhet att förbättra sin kundupplevelse – och det kan spara 5–10 timmar av medarbetarnas arbetsbelastning varje vecka. Det är en betydande effektivitetsökning, och även fitnessklubbar kan dra nytta av detta.

Varför? För att det är krångligt att hantera medlemsdata, närvarospårning och betalningshantering på flera olika plattformar.

Med AI-driven analys kan du enkelt spåra medlemmarnas engagemang, medan molnbaserad åtkomst håller ditt team synkroniserat oavsett var de befinner sig. Mindre tid på administration innebär mer tid att bygga en blomstrande fitnessgemenskap. Det låter som en vinst.

Fördelar med CRM-system för gym

En CRM-programvara för fitness tar bort det tunga arbetet med kundkommunikationshantering. Medan du hjälper dem att nå sina fitnessmål, hanterar AI-drivna verktyg administrativa uppgifter, från betalningshantering till automatiska påminnelser och mycket mer.

Här är fem fördelar med att implementera ett CRM-arbetsflöde i ditt gym:

Spåra medlemmarnas närvaro, betalningsinformation och medlemsprofiler i en enda CRM-instrumentpanel.

Möjliggör bokningar, avbokningar och hantering av väntelistor i realtid för att maximera beläggningen.

Ställ in återkommande fakturering, automatisk fakturering och påminnelser om förfallna betalningar för att förbättra kassaflödet.

Använd helt integrerade mallar för medlemsformulär och chatbots för att fånga upp nya förfrågningar.

Mät tränarens prestanda och medlemmarnas nöjdhet för att fatta beslut baserade på data.

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för gym?

Rätt CRM-programvara för gym bör göra mer än bara organisera medlemsdata och öka företagets tillväxt. För att verkligen effektivisera din verksamhet bör du se till att den också erbjuder följande viktiga funktioner:

Välj ett molnbaserat CRM-system med realtidsövervakning av närvaro och medlemshistorik.

Verifiera anpassade segmenteringsfunktioner för att kategorisera medlemmar baserat på aktivitetsnivå, demografi eller träningsmål.

Välj ett CRM-system med AI-driven schemaläggning av klasser som automatiskt anpassas efter rusningstider och tränarnas tillgänglighet.

Sök efter automatiserad fakturering, återkommande betalningar och påminnelser om förfallna betalningar för att förhindra intäktsförluster.

Använd prediktiv analys för att förutsäga risker för medlemsbortfall och intäktstrender

👀 Visste du att: Automatiserade kundärenden löser 52 % snabbare.

De 13 bästa CRM-systemen för gym

Eftersom varje gym har unika behov kan det kännas överväldigande att hitta den perfekta CRM-programvaran.

Men oroa dig inte – vi hjälper dig! Låt oss hitta ett CRM-system som passar dina behov bäst.

1. ClickUp (Bäst för att hantera gymverksamhet och medlemskommunikation med anpassade arbetsflöden)

Hantera kundtillväxt och kundnöjdhet med ClickUp CRM för gym

ClickUp, appen som har allt för arbetet, kan smidigt anpassas till CRM-programvara för gym.

ClickUp CRM för gym är en omfattande lösning för att spåra nya medlemsintressen, hantera befintliga medlemskap och automatisera betalnings- och förnyelseprocesser. Behöver du en plug-and-play-lösning? Utforska ClickUps CRM-mallar och kom igång direkt.

Till exempel organiserar ClickUp CRM-mallen dina annars spridda data i ett centraliserat system så att inga leads glöms bort, inga förnyelser missas och inga kunder känner sig försummade. Denna mall kan lagra information, tilldela uppgifter till tränare och definiera fitnessmål för dina kunder.

Få en gratis mall Förvandla gymhanteringen från en kaotisk, tidskrävande process till en strukturerad process med ClickUp CRM-mallen.

Så här kan du använda den här mallen:

✅ Lagra medlemsuppgifter som kontaktinformation, medlemsplaner och framstegsrapporter i en strukturerad och sökbar databas.

✅ Håll koll på potentiella nya medlemmar med en anpassad försäljningspipeline som följer dem från förfrågan till registrering.

✅ Ställ in automatiska påminnelser för kommande förnyelser, utgångna medlemskap eller specialerbjudanden, vilket minskar behovet av manuella uppföljningar.

Om du är tränare hjälper ClickUp Exercise Log Template dig att hantera personliga träningspass samtidigt som du utformar en strukturerad plan för varje kund. Logga träningspass, sätt upp träningsmål och följ framstegen – allt på ett ställe – så att du kan fokusera på coachningen istället för att jonglera med kalkylblad.

Vill du hjälpa dina medlemmar att bygga upp en stabil träningsrutin genom små, men konsekventa livsstilsförändringar? Det är där ClickUp Personal Habit Tracker Template kommer in. Med personlig träning och hälsospårning hjälper den gymmedlemmar att hålla sig på rätt spår, bygga upp bättre vanor och hålla fast vid sina fitnessmål på lång sikt.

ClickUps bästa funktioner

Använd anpassade mallar för feedbackformulär för att samla in och lagra data från potentiella och befintliga medlemmar.

Hantera flera gymfilialer från en enda instrumentpanel med hjälp av ClickUp Kartvy för spårning av geografiska data

Utnyttja ClickUp-integrationer för att arbeta med e-postplattformar, bokföringsprogram och mer för att spåra alla kundinteraktioner på en plattform och samarbeta med tränare, nutritionister och administrativ personal.

Övervaka kundresor, hantera onboarding och spåra betalningar med hjälp av anpassade vyer , inklusive lista, Kanban-tavla och tabellvy.

Visualisera kundens livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlek och mycket mer enkelt via kodfria dashboards i ClickUp

Begränsningar i ClickUp

Nybörjare kan känna sig överväldigade på grund av alla funktioner som finns tillgängliga inom plattformen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera + fokusera på att anpassa affärsutvecklingen i processen 500 000–miljoner dollar dagligen. Vi övergår nu till att spåra konverteringar + resultat! ÄLSKAR ClickUp!

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera + fokusera på att finjustera affärsutvecklingen i processen 500 000–miljoner dollar dagligen. Vi övergår nu till att spåra konverteringar + resultat! ÄLSKAR ClickUp!

2. Mindbody (bäst för AI-driven kundkommunikation)

via Mindbody

Trött på att svara på samma kundfrågor om och om igen? Train Messenger, Mindbodys AI-drivna assistent, hjälper dig. Den kan hantera kundförfrågningar, boka tid och skicka automatiska påminnelser precis som en receptionist som aldrig tar ledigt.

Dessutom anpassar det svaren utifrån medlemsdata, vilket säkerställer att varje interaktion känns smidig och professionell. Låt det ta hand om vanliga frågor medan du fokuserar på personliga träningspass och medlemshantering.

Mindbodys bästa funktioner

Hantera klasser, bokningar och personal i realtid med en enda, lättanvänd kalender.

Attrahera nya kunder över hela världen genom att registrera ditt gym på Mindbody Marketplace.

Erbjud en anpassad mobilapp där medlemmarna kan boka klasser, hantera medlemskap och hålla sig engagerade.

Begränsningar med Mindbody

Priserna kan vara höga för småföretag och oberoende fitnessproffs.

Programvaran kan vara buggig, uppleva fördröjningar och ha driftstopp som kan pågå i timmar.

Mindbody-priser

Anpassad prissättning

Mindbody-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 2 800 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Mindbody

Kärnprogramvaran har robust funktionalitet, men systemet är komplext och inte intuitivt. Jag arbetade med programvaran i sex år, så med tiden lärde jag mig hur jag kunde åstadkomma det jag behövde.

Kärnprogramvaran har robust funktionalitet, men systemet är komplext och inte intuitivt. Jag arbetade med programvaran i sex år, så med tiden lärde jag mig hur jag kunde åstadkomma det jag behövde.

3. ZenPlanner (Bäst för att organisera medlemsinformation)

via ZenPlanner

Zen Planner automatiserar tidskrävande uppgifter och erbjuder lättanvända digitala verktyg. Dess onlinebokningssystem eliminerar schemakonflikter genom att låta medlemmarna boka klasser i realtid.

Automatiserad fakturering säkerställer att du får betalt i tid, varje gång, utan att behöva jaga betalningar. Det är ett bra CRM-system för tränare som vill hantera verksamheten och bygga upp en gemenskap.

ZenPlanners bästa funktioner

Möjliggör snabba självbetjäningsincheckningar med kioskläge

Låt medlemmarna boka klasser online, spåra närvaro och förhindra dubbelbokningar.

Integrera med SugarWOD för att logga träningspass, spåra prestationer och öka engagemanget.

Spåra viktiga affärsmätvärden med anpassningsbara rapporter för datadrivna beslut

ZenPlanners begränsningar

Viktiga komponenter som online-registreringsportaler går ofta sönder

Det tenderar att skriva över tidigare data med tomma poster.

ZenPlanner-priser

Startpaket: 199 $/månad

Studio: 99 $/månad

Engage: 198 $/månad

Ultimate: 348 $/månad

ZenPlanner-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ZenPlanner

Vi har använt det i nästan tio år nu och det har varit till stor hjälp för att spåra medlemsdata. Det är inte särskilt intuitivt och det tar ett tag att lära nya volontärer hur man använder det, men det fungerar för våra behov.

Vi har använt det i nästan tio år nu och det har varit till stor hjälp för att spåra medlemsdata. Det är inte särskilt intuitivt och det tar ett tag att lära nya volontärer hur man använder det, men det fungerar för våra behov.

4. Virtuagym (Bäst för personliga kost- och träningsprogram)

via Virtuagym

Har kunderna klagat på att de inte vet vad de ska äta för att stödja sin träning? En hälsosam kost är lika viktig som träning.

Virtuagym skapar personliga måltidsplaner som anpassas efter deras kostbehov, preferenser och träningsmål, vilket hjälper dem att hålla sig på rätt spår både på och utanför gymmet. Den inbyggda näringsspåraren låter kunderna logga sina måltider och övervaka sina makron, medan automatiska måltidsförslag förenklar planeringen för dem som har fullspäckade scheman.

Virtuagyms bästa funktioner

Skapa anpassade träningsprogram med träningsinstruktioner och videodemonstrationer

Erbjud en app med ditt varumärke för att förbättra och öka kundupplevelsen KPI:er

Främja gemenskapen med utmaningar, grupper och topplistor för att bygga lojalitet

Virtuagyms begränsningar

Att spåra löner är en manuell process

Programvaran saknar schemaläggning i realtid

All information om måltidsplanen sparas inte

Virtuagyms prissättning

Anpassad prissättning

Virtuagym-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 250 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Virtuagym

Fantastisk introduktion och service, Virtuagym svarar snabbt på alla våra frågor och hjälper alltid till med alla problem.

Fantastisk introduktion och service, Virtuagym svarar snabbt på alla våra frågor och hjälper alltid till med alla problem.

5. Club OS (Bäst för marknadsföring och försäljningsautomatisering)

via Club OS

Att hålla koll på nya leads kan kännas som ett heltidsjobb – men så behöver det inte vara. Club OS:s funktion för aviseringar om nya leads ser till att ditt team får omedelbara aviseringar när en potentiell medlem visar intresse, vilket gör det enkelt att snabbt följa upp.

Med segmenterade meddelanden kan du skicka rätt meddelande vid rätt tidpunkt, vilket ökar engagemanget och konverteringarna. Dessutom gör integrationen av Facebook Lead Ads med Club OS det möjligt för potentiella kunder att skicka in sina uppgifter direkt, vilket effektiviserar hanteringen och registreringen av leads så att du kan fokusera på att omvandla leads till lojala medlemmar.

Club OS bästa funktioner

Skicka kampanjer, påminnelser om klasser och meddelanden om milstolpar med automatiserade e-post- och SMS-kampanjer.

Fånga upp leads med hjälp av digitala gästavtal, Facebook Ads-integration och rekommendationsprogram.

Spåra leadaktivitet, konverteringsfrekvenser och e-postprestanda med analyspaneler i realtid.

Begränsningar med Club OS

Systemet begränsar inte dubbla poster.

Sökfunktionen kräver mer information än nödvändigt för att fungera.

Priser för Club OS

Anpassad prissättning

Club OS-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 190 recensioner)

6. PushPress (bäst för att dela prestationer med communityn)

via PushPress

Det blir lättare att dyka upp för träning varje dag när medlemmarna känner att de uppnår något. När någon slår ett nytt personbästa, klarar en utmaning eller är konsekvent kan de med PushPress publicera sina framgångar i appens sociala flöde.

Detta håller motivationen hög och skapar en känsla av gemenskap, vilket förvandlar träningen till en gemensam upplevelse. Gymägare kan interagera med medlemmarna genom gillamarkeringar, kommentarer och shoutouts, vilket främjar djupare relationer.

Dessutom integreras PushPress med verktyg för prestationsspårning, vilket gör det möjligt för medlemmarna att logga sina framsteg, sätta upp mål och hålla sig ansvariga – allt inom samma plattform.

PushPress bästa funktioner

Engagera potentiella kunder och medlemmar med tvåvägskommunikation via SMS, e-post och automatisering av sociala medier.

Bygg upp en gemenskap med topplistor, shoutouts och höjdpunkter för de bästa utövarna.

Aktivera självbokning, hantering av väntelistor och spårning av personalens tillgänglighet i realtid.

Begränsningar för PushPress

Kommentarfunktionen mellan idrottaren och tränaren kan vara fördröjd.

Upplevelsen är bättre i webbläsaren än i appen.

PushPress-priser

Gratis för alltid

Pro: 159 $/månad

Max: 229 $/månad

PushPress betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

7. Gymdesk (bäst för att driva ett gym som är öppet dygnet runt)

via GymDesk

Har du någonsin drömt om att äga ett fitnesscenter som är öppet dygnet runt? Gymdesks fjärråtkomst till anläggningen gör det möjligt – medlemmarna kan låsa upp dörrarna med sina smartphones, utan behov av nyckelkort.

Systemet beviljar eller begränsar automatiskt tillträde baserat på betalningsstatus, vilket säkerställer att endast aktiva medlemmar kan komma in på gymmet. Dessutom kan gymägare med hjälp av realtidsövervakning spåra incheckningar, hantera säkerheten och se till att verksamheten flyter smidigt var de än befinner sig.

Gymdesks bästa funktioner

Skapa och drifta en professionell webbplats med anpassningsbara mallar som matchar ditt varumärke.

Effektivisera onboarding och spåra framstegen i leadkonvertering på en och samma plattform.

Skicka mass-SMS och e-postmeddelanden för att enkelt engagera hela din medlemsdatabas.

Gymdesks begränsningar

Webbplatsintegrationer är begränsade

Närvarokontroll kan vara förvirrande när flera klasser pågår samtidigt.

Priser för Gymdesk

Micro Gym-abonnemang: 75 $/månad

Plan för små gym: 100 $/månad

Medium Gym Plan: 150 $/månad

Plan för stora gym: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Gymdesk-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Gymdesk

Gymdesk var bokstavligen det första vi skaffade innan vi startade vårt gym. Att köpa och installera det gjorde allt vi behövde göra för att komma igång så mycket tydligare. Det är mycket mångsidigt och du kan använda så många eller så få funktioner som du behöver. Vi integrerar med Stripe och har aldrig haft några problem med betalningar på två år. Bra jobbat, GymDesk!

Gymdesk var bokstavligen det första vi skaffade innan vi startade vårt gym. Att köpa och installera det gjorde allt vi behövde göra för att komma igång så mycket tydligare. Det är mycket mångsidigt och du kan använda så många eller så få funktioner som du behöver. Vi integrerar med Stripe och har aldrig haft några problem med betalningar på två år. Bra jobbat, GymDesk!

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

8. Pike13 (Bäst för att minimera den administrativa arbetsbördan)

via Pike13

Pike13 minskar dina administrativa uppgifter genom att låta kunderna hantera arbetsbelastningen. Med självbetjäningsportalen kan medlemmarna boka sessioner, uppdatera sina profiler och hantera betalningar – allt utan att ta upp din personals tid. Denna självständighet förbättrar kundupplevelsen och frigör tid för din personal att fokusera på att leverera exceptionell service.

Pike13 bästa funktioner

Effektivisera personalplanering, lönehantering och provisionsuppföljning för att förenkla teamhanteringen.

Skapa detaljerade finansiella rapporter för att övervaka intäkter, utestående betalningar och företagets tillväxt.

Erbjud en mobilapp med ditt varumärke för smidiga kundinteraktioner, inklusive bokningar, betalningar och aviseringar.

Pike13:s begränsningar

Rapporteringsfunktionen kan vara svår att arbeta med

Programvaran kan generera felaktiga ansvarsfriskrivningar

Pike13-priser

Essential: 139 $/månad

Avancerad: 199 $/månad

Premium: 279 $/månad

Pike13 betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 140 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Pike13

Du kan se allas scheman på ett och samma ställe eller bara se ditt eget schema.

Du kan se allas scheman på ett och samma ställe eller bara se ditt eget schema.

9. Glofox (Bäst för att hantera medlemmarnas engagemang)

via Glofox

Glofoxs funktion Smart No-Show Recovery spårar inte bara frånvaro – den arbetar aktivt för att återengagera medlemmarna. Dess Strike System tilldelar en "strike" när någon upprepade gånger hoppar över en klass utan att avboka, och efter ett visst antal strikes kan deras möjlighet att boka framtida klasser begränsas.

Detta uppmuntrar medlemmarna att dyka upp eller avboka i förväg, vilket gör att dina klassscheman blir korrekta och engagemanget högt. Dessutom hjälper Glofoxs bokningsfunktion till att förhindra uteblivna besök genom att skicka påminnelsemejl och SMS-meddelanden, vilket säkerställer att medlemmarna håller fast vid sina träningsrutiner.

Glofox bästa funktioner

Låt medlemmarna pausa sina prenumerationer direkt via appen

Rekommendera automatiskt alternativa tider eller väntelista om en klass blir fullbokad.

Rankera dina hetaste leads baserat på engagemang och tidigare interaktioner för att prioritera uppföljningar.

Glofox begränsningar

Kunderna kan inte förnya sitt medlemskap förrän det befintliga löper ut.

Marknadsföringspaketet verkar omständligt

Glofox prissättning

Anpassad prissättning

Glofox betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 330 recensioner)

10. Exercise.com (Bäst för att automatisera din försäljningskanal)

Trött på att jaga leads och jonglera uppföljningar? Exercise.com har lösningen för dig. Det effektiviserar din försäljningsprocess genom att automatisera lead-bearbetning via e-post, SMS och push-meddelanden, vilket säkerställer ett konsekvent engagemang utan manuella uppföljningar.

De anpassade instrumentpanelerna ger insikter om intäkter, medlemstrender och marknadsföringsresultat, vilket möjliggör datadrivna beslut. Dessutom erbjuder plattformen verktyg som anpassade mobilappar och detaljerade analyser för att öka medlemmarnas engagemang och driva på företagets tillväxt.

Exercise.com bästa funktioner

Effektivisera kundhanteringen genom att låta medlemmarna boka sessioner, teckna avtal och göra betalningar online eller via din egen app.

Håll medlemmarna engagerade med automatiserade träningsprogram, prestationsrapporter och personliga motivationsmeddelanden.

Spåra viktiga nyckeltal med realtidsinformation om medlemmarnas närvaro, tränarnas prestationer och verksamhetens övergripande hälsa.

Begränsningar för Exercise.com

Erbjuder inte någon funktion för teknisk analys.

Det kan vara svårt att ändra debiteringsdatum i befintliga faktureringsmallar.

Priser för Exercise.com

Anpassad prissättning

Exercise.com betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 220 recensioner)

11. RhinoFit (Bäst för att skapa ett flexibelt faktureringssystem)

via RhinoFit

Med RhinoFit känns det inte längre som en plikt att hantera medlemskap, utan snarare som en lek. Du kan anpassa allt – provperioder, grupppaket och onlineanmälningar – efter ditt gyms behov.

Det flexibla faktureringssystemet låter dig ställa in vecko-, månads- eller årsbetalningsplaner. Du kan också enkelt erbjuda rabatter för första hjälpen-personal, familjer eller förbetalda medlemskap. De automatiska betalningspåminnelserna och integrationerna med populära betalningsleverantörer gör transaktionerna smidiga för både dig och dina medlemmar.

RhinoFits bästa funktioner

Sälj medlemskap, paket och klasskort direkt från din webbplats

Låt RhinoFit hantera avtal, kontrakt och medlemsincheckningar

Ge medlemmarna nyckelfri tillgång till din anläggning

RhinoFits begränsningar

Du måste manuellt gå från en sida till en annan för att få kontaktuppgifterna till personer med misslyckade betalningar.

RhinoFit-priser

Standard: 57 $/månad

Tillgång dygnet runt: 149 $/månad

Affiliate Pro: 299 $/månad

Affiliate Plus: 399 $/månad

RhinoFit-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,0/5 (över 250 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Vuxna bör sträva efter att vara aktiva de flesta dagar, med 2,5 till 5 timmars måttlig träning som promenader eller simning, eller 1,25 till 2,5 timmars intensiv träning som jogging eller fotboll varje vecka. En blandning av båda är också fördelaktigt så länge rörelsen är konsekvent.

12. Vagaro (Bäst för att samla in onlinebokningar via externa appar)

via Vagaro

Vill du få bokningar utan att lyfta ett finger? Vagaro hjälper dig att sticka ut genom att lista ditt företag på sin kostnadsfria marknadsplats, vilket gör det enkelt för kunder att boka direkt från Google, Instagram eller Apple Maps.

Med den intelligenta schemaläggningsprogramvaran kan du ta ut avgifter för utebliven ankomst, hantera avbokningar och automatiskt fylla tomma platser med kunder på väntelistan. Dessutom hjälper inbyggda marknadsföringsverktyg dig att skicka kampanjer, påminnelser och uppföljningar för att hålla ditt schema fullt och dina kunder engagerade.

Vagaros bästa funktioner

Driv en onlinebutik för kosttillskott, kläder och presentkort

Boka och hantera resurser från din inbyggda Vagaro-kalender

Använd Vagaro Connect för oavbrutna konversationer med kunder och få tillgång till deras information.

Begränsningar med Vagaro

Det kan vara svårt att arbeta med bokningsintegrationer

Vagaro kan stänga ditt konto om du missar en betalning.

Vagaro-priser

En plats: 30 $/månad per kalender

Flera platser: Anpassad prissättning

Vagaro-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)

13. TeamUp (Bäst för rykteshantering)

via TeamUp

Ett gott rykte gör att kunderna kommer tillbaka – och lockar nya. TeamUps funktion Community Happiness automatiserar recensionsförfrågningar och uppmuntrar nöjda medlemmar att dela sina erfarenheter på Google och Facebook.

Det hjälper dig också att spåra feedback, hantera problem och stärka kundrelationer, vilket säkerställer att ditt företag växer genom positiv mun-till-mun-reklam.

TeamUps bästa funktioner

Hantera och svara på recensioner från en centraliserad instrumentpanel

Uppmuntra fler registreringar med automatiserade funktioner för recensionsförfrågningar

Tillämpa avboknings- och uteblivningsavgifter för att skydda dina intäkter

Begränsningar för TeamUp

Tränare får inga meddelanden om ombokade klasser

Kalendern visar inte explicit personalens tillgänglighet.

Priser för TeamUp

Från: 104 $/månad för 100 aktiva kunder

TeamUp-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (320+ recensioner)

👀 Visste du att: Studier visar att äldre vuxna som ökar sin aktivitetsnivå till 7 500 steg bara tre dagar i veckan kan minska sin dödlighet med över 50 %.

Hantera medlemmar enkelt och håll ordning med ClickUp

Det perfekta CRM-systemet för fitnessföretag bör automatisera uppföljningen av leads, förenkla schemaläggningen av klasser och spåra betalningar samtidigt som det ger värdefull information som gör det möjligt för gymägare att fatta smartare affärsbeslut.

Att välja en allt-i-ett-plattform som ClickUp gör i detta fall dessa processer mindre överväldigande. Med sina anpassningsbara instrumentpaneler, automatiseringsfunktioner och integrationer hjälper ClickUp dig att hantera ditt gym – oavsett om du fokuserar på att attrahera nya medlemmar eller behålla de nuvarande.

Varför fastna i administrativt arbete? Registrera dig gratis på ClickUp idag och håll din verksamhet igång.