Gratis mallar för personliga brev: utmärkta exempel för jobbansökningar

Att skriva ett personligt brev kan kännas skrämmande: Hur säljer du in dig själv utan att låta robotlik eller överdrivet ivrig? 😓

Oavsett om du är student eller erfaren arbetssökande kan ett svagt personligt brev förstöra dina chanser, medan ett bra brev kan öppna dörrar innan rekryterarna ens har tittat på ditt CV. Det är här mallar för personliga brev kommer in i bilden.

Inte de standardmallar som skriker: Jag kopierade detta från internet, utan riktiga, utmärkande mallar som lyfter fram "dig": skarp, professionell och värd att anställa.

I den här artikeln går vi igenom de bästa gratis mallarna för personliga brev och de viktigaste stegen för att skriva ett övertygande brev.

Vad gör en mall för personligt brev bra? Anpassningsbarhet, läsbarhet och ett fokus på att göra intryck.

Utforska de bästa gratis mallarna för personliga brev från ClickUp, GDOCs, Canva, Microsoft 365 och Resumegenius för ett brett spektrum av allmänna och specifika roller.

Så skriver du ett perfekt personligt brev: Anpassa det, fånga läsarens intresse redan i första raden, börja med något slagkraftigt, visa att du förstår företagets kultur, korrekturläsa noggrant.

ClickUp = Jobbsökning, men smartare. Hur då? Redigera ditt brev i realtid med ClickUp Docs, tillsammans med AI-förslag från ClickUp Brain.

Vad kännetecknar en bra mall för personligt brev?

De flesta mallar är antingen för stela (tråkigt företagsspråk) eller för vaga (ingen struktur, bara känslor). Vad är då nyckeln till att skriva ett vinnande jobbförslag? En polerad, läsbar och faktiskt användbar medelväg.

Här är vad en bra mall för personligt brev innehåller:

✅ Struktur som guidar

Erbjuder ett naturligt flöde: stark inledning, slagkraftig mittdel, säker avslutning

Undvik överanvända fraser som får rekryterare att tappa intresset.

🖊 Anpassningsalternativ

Låter dig anpassa detaljer utan att förstöra formatet

Kan anpassas till olika roller utan att det känns som ett kopierings- och klistrajobb.

👀 Läsbar, överskådlig design

Innehåller blanksteg och punktlistor för snabb överblick.

Innehåller inte överfulla stycken eller oläsliga typsnitt.

🎯 Effektdriven layout

Visa upp dina prestationer istället för att lista uppgifter

Kopplar dina färdigheter till vad företaget faktiskt behöver

Utforskar du din karriärväg? En mall för karriärplanering kan hjälpa dig att planera dina nästa steg, medan en mall för CV kan ge dig en bra start innan du skriver ditt personliga brev.

Gratis mallar för personliga brev

En övertygande mall för personligt brev är utgångspunkten för att få din karriär på rätt spår. De gratis mallarna nedan ger dig en solid grund att bygga vidare på, med utgångspunkt i ClickUp, den kompletta appen för arbete, samt andra förstklassiga resurser för att finjustera din strategi.

1. ClickUp-mall för personligt brev

Få gratis mall Förenkla din jobbansökan med ClickUps mall för personligt brev: strukturerad och redo för dina personliga detaljer.

ClickUp-mall för personligt brev är en nedladdningsbar dokumentmall som integreras i ditt ClickUp-arbetsområde och ditt arbetsflöde för jobbansökningar.

Det klassiska affärsformatet innehåller både dina uppgifter och arbetsgivarens information högst upp, vilket garanterar ett professionellt utseende. Med guidad anpassning hjälper förifyllda frågor dig att enkelt anpassa viktiga avsnitt. Layouten är utformad för att vara koncis och läsbar, med balanserade styckelängder för tydlighetens skull.

Dessutom säkerställer dess ATS-vänliga, rena, textbaserade formatering smidig analys av sökandes spårningssystem.

⚡️ Bäst för: Branscher som värdesätter ett polerat tillvägagångssätt, såsom finans, juridik, hälso- och sjukvård och administration.

2. Google Docs professionell mall för ansökningsbrev av GDOC

via GDOC

GDOC:s mall för professionella ansökningsbrev i Google Docs har en minimalistisk, affärsmässig stil.

Detta format är utformat för att vara lättläst, med kontaktuppgifter vänsterställda så att viktig information hamnar i fokus. Subtila bruna accenter och en vertikal avdelare ger en raffinerad, polerad touch utan att överväldiga designen, och ett signaturfält i handskriven stil tillför en personlig, autentisk känsla.

⚡️ Bäst för: Seniora medarbetare inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling eller blivande projektledare som skriver ett personligt brev.

3. Mall för ansökningsbrev för UI/UX-designer från Microsoft 365

via Microsoft 365

Mallen för ansökningsbrev för UI/UX-designers från Microsoft 365 kombinerar modern minimalism med en användarvänlig design (precis som en bra UX bör göra). Mallen levereras med förifyllda textförslag.

Med ett djärvt, överdimensionerat namn och titel garanterar denna design ett starkt första intryck som gör att du omedelbart blir minnesvärd. Kontaktinformationen är sömlöst integrerad i brödtexten, och en snyggt strukturerad punktlista lyfter fram centrala UI/UX-färdigheter, vilket gör det enkelt att överblicka nyckelkompetenser.

⚡️ Bäst för: UI/UX-designers, produktdesigners och kreativa proffs inom teknik- och digitalbranschen

4. Mall för ansökningsbrev för marknadsföring i sociala medier från Microsoft 365

via Microsoft 365

Mallen för ansökningsbrev för marknadsföring i sociala medier från Microsoft 365 speglar principerna för bra innehåll i sociala medier: engagerande, tydligt och resultatinriktat.

Layouten är utformad med ett strategiskt visuellt flöde som naturligt leder läsarens blick från ditt namn till dina kvalifikationer. Ett rent, centrerat namn och titel skapar förutsättningar för ett starkt första intryck, och minimalistiska linjedelare tillför precis rätt struktur utan att skapa oordning.

⚡️ Bäst för: Kandidater som söker roller inom marknadsföring, kommunikation och digital strategi

5. Djärv modern omslagsmall från Microsoft 365

via Microsoft 365

Den djärva moderna omslagsmallen från Microsoft 365 kombinerar en elegant design, perfekt för yrkesverksamma inom anpassningsbara områden.

En cirkulär placering av profilbilden ger en personlig touch, medan en subtil böjd accentdesign tillför en hint av sofistikering utan att ta fokus från innehållet. Den moderna blandningen av serif- och sans-serif-typsnitt förbättrar läsbarheten och skapar en perfekt balans mellan stil och professionalism.

För att säkerställa att viktiga kvalifikationer sticker ut har den skannbara kompetensdelen ett unikt upplägg med ett frågebaserat format som naturligt drar till sig läsarens uppmärksamhet.

⚡️ Bäst för: Teknik- och hälsovårdspersonal som letar efter ett polerat men ändå tilltalande personligt brev.

6. Mall för geometrisk ansökningsbrev från Microsoft 365

via Microsoft 365

Mallen för geometriska ansökningsbrev från Microsoft 365 skapar en balans mellan kreativitet och professionalism och är idealisk för yrkesverksamma som vill visa entusiasm samtidigt som de håller saker och ting strukturerade.

Den minimalistiska designen använder geometriska former för att skapa visuellt intresse och erbjuder tre olika färgscheman som hjälper dig att anpassa utseendet efter din bransch och stil. Den kompakta layouten håller viktiga detaljer snyggt organiserade, vilket gör dem lätta att referera till samtidigt som onödiga distraktioner elimineras.

⚡️ Bäst för: Professionella inom design, marknadsföring och affärsroller som letar efter en koncis layout.

7. Enkel mall för ansökningsbrev för mjukvaruutvecklare från Canva

via Canva

Canvas enkla mall för ansökningsbrev för mjukvaruutvecklare lyfter fram din tekniska expertis och problemlösningsförmåga i ett strukturerat, professionellt format.

Denna delade layout separerar kontaktinformationen på den vänstra panelen samtidigt som huvudinnehållet hålls i förgrunden. En mjuk men professionell färgpalett skapar en professionell estetik. En tydlig hierarki skapas genom distinkta typsnitt och väl avstånd mellan sektionerna, vilket på ett naturligt sätt guidar läsaren genom viktiga detaljer.

⚡️ Bäst för: Redovisning, ekonomi, revision och andra strukturerade affärsroller som kräver professionalism med en touch av personlighet.

8. Professionell mall för ansökningsbrev för redovisning från Canva

via Canva

Canvas mall för professionellt personligt brev för redovisningsyrket balanserar professionalism med en modern layout för kandidater i kundorienterade finansiella roller.

Viktiga kontaktuppgifter – telefonnummer, e-postadress och adress – är överskådligt ordnade i en strukturerad horisontell layout för enkel referens. Den rena, vänsterjusterade strukturen följer ett klassiskt affärsbrevformat och ger ett tidlöst, professionellt intryck.

⚡️ Bäst för: Redovisning, ekonomi, revision och andra strukturerade affärsroller som kräver professionalism med en touch av personlighet.

9. Svart modern minimalistisk mall för personligt brev från Canva

via Canva

Mallen för ett modernt, minimalistiskt ansökningsbrev från Canva är en av de kreativa mallarna för ansökningsbrev som gör ett starkt intryck med sin eleganta design med hög kontrast.

Den eleganta blandningen av serif- och sans-serif-typsnitt kombinerar klassisk sofistikation med en modern touch. Överst väcker ett stort, stilfullt placerat namn uppmärksamhet och säkerställer ett starkt första intryck.

För att ge rekryterare en djupare inblick i ditt arbete inbjuder en särskild webbplatslänk dem att utforska mer än bara sidan.

⚡️ Bäst för: Kreativa yrkesverksamma, chefer eller personer som arbetar inom högklassiga branscher som mode, design eller lyxvarumärken.

10. Mall för personligt brev från Seek.com

Mallen för personligt brev från Seek.com är strukturerad och tydlig, perfekt för jobbsökande som vill ha ett innehållsfokuserat tillvägagångssätt för sina ansökningar.

Det modulära formatet anpassar sig efter din karriärfas och erbjuder flera introduktionsalternativ som passar din erfarenhet. Viktiga prestationer lyfts fram med hjälp av punktlistor, vilket gör dem lätta att överblicka samtidigt som resultaten betonas. Den formella och engagerande tonen ger ett professionellt intryck utan att gå på bekostnad av den personliga berättelsen. Tack vare den rena, välorganiserade designen ligger fokus på innehållet istället för på onödiga visuella distraktioner.

⚡️ Bäst för: Professionella inom företag, administration och strukturerade branscher som söker en flexibel mall för personligt brev.

11. Mall för ansökningsbrev för sjuksköterskor från Resumegenius

via Resumegenius

Mallen för ansökningsbrev för sjuksköterskor från Resumegenius erbjuder vårdpersonal en ren och välstrukturerad layout.

Högst upp skapar en stark, fet titel omedelbart tydlighet och syfte. Subtila designelement, såsom en rödbrun rubrik och professionella typsnitt, förbättrar läsbarheten, och den välstrukturerade layouten säkerställer att viktiga kvalifikationer framhävs.

Det viktigaste är att innehållet är skräddarsytt specifikt för rollen, med fokus på omvårdnadskompetens, SMART-professionella mål och ett starkt fokus på patientvård för att smidigt anpassa sig till branschens förväntningar.

⚡️ Bäst för: Sjuksköterskor och vårdpersonal som söker jobb inom klinisk vård och patientvård

12. Exempel på ansökningsbrev för copywriter från Resumegenius

via Resumegenius

Exemplet på ett personligt brev för copywriter från Resumegenius marknadsför dig som en stark kommunikatör, vilket är precis vad en copywriter-roll kräver.

Detta personliga brev har en berättande stil och väver samman utbildning och tidigare roller till en fängslande historia som lyfter fram kompetensutveckling. Det är utformat för flexibilitet och erbjuder skräddarsydda versioner för nybörjare, mellannivå och seniora copywriters, vilket säkerställer relevans i alla karriärstadier.

Viktiga prestationer presenteras med hjälp av punktlistor och konkreta exempel för att visa på mångsidigheten i olika typer av arbete. För att lämna ett bestående intryck förstärker den strategiska avslutningen expertisen samtidigt som den uppmanar arbetsgivarna att utforska det bifogade skrivportföljet.

⚡️ Bäst för: Copywriters, innehållsskapare, marknadsförare och kommunikationsspecialister

13. Mall för ansökningsbrev för videoredigerare från Resumegenius

via Resumegenius

Mallen för videoredigerarens ansökningsbrev från Resumegenius har en elegant layout, resultatinriktat innehåll och ett branschspecifikt fokus.

Detta personliga brev sätter resultaten i centrum, med platshållare för effektfulla statistikuppgifter som "35+ e-learningvideor" och "6+ timmars filmmaterial sammanfattat till 25 minuter" för att lyfta fram effektiviteten. Teknisk expertis vävs in på ett smidigt sätt och visar på kunskaper i branschstandardverktyg som Adobe Creative Suite, animationer och kommersiell redigering.

I stället för att lista arbetsuppgifter betonar erfarenhetsavsnittet prestationer, vilket säkerställer att bidrag sticker ut. Detta format är utformat för karriärflexibilitet och anpassar sig enkelt till nybörjar-, mellan- och seniorroller inom media, vilket gör det till en värdefull tillgång i alla skeden.

⚡️ Bäst för: Videoredigerare, animatörer och medieproffs inom film, marknadsföring och skapande av digitalt innehåll.

14. Exempel på personligt assistentbrev från Resumegenius

via Resumegenius

Exemplet på personligt assistentbrev från Resumegenius lyfter fram dina organisatoriska färdigheter och din proaktiva inställning, vilket gör det perfekt för assistentroller.

Detta personliga brev inleds med en direkt och målinriktad introduktion, där du omedelbart tar upp var du hittade jobbet och varför du är den perfekta kandidaten. Jobbrelevant terminologi, såsom "samarbeta mellan avdelningar" och "planera möten", förstärker kopplingen till en personlig assistents arbetsuppgifter.

Innehållet lyfter fram både organisatoriska och kommunikativa styrkor samtidigt som det visar upp de multitasking-förmågor som är viktiga för rollen.

⚡️ Bäst för: Verkställande assistenter, administratörer och personliga assistenter i företags- eller entreprenörsmiljöer

Hur man skriver ett effektivt personligt brev

Vid det här laget vet du att ett övertygande personligt brev är viktigt, men hur får du ditt att sticka ut? Så här skapar du din perfekta mall för personligt brev.

Steg 1: Börja med en ren, professionell layout

Använd ett enkelt, lättläst typsnitt (t.ex. Arial, Calibri eller Times New Roman i 11–12 pt).

Håll marginalerna på 1 tum och justera texten till vänster för ett snyggt utseende.

Ange ditt namn, kontaktuppgifter och datum högst upp.

📌 Exempel: John Doe 123 Main Street New York, NY 10001 johndoe@email. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/in/johndoe 28 april 2025

Steg 2: Vänd dig direkt till rekryteringschefen

Undvik generiska hälsningsfraser som ”Till den det berör”.

Om jobbannonsen inte nämner något namn, undersök företagets webbplats eller LinkedIn.

📌 Exempel: ✅ Kära Ms Taylor, ✅ Bäste rekryteringsansvarige på XYZ Corporation, ❌ Till berörda parter

Steg 3: Skriv en stark inledande paragraf

Fånga läsarens intresse genom att nämna den tjänst du söker och varför du är intresserad av den.

Lyft fram en viktig färdighet eller prestation som gör dig till en stark kandidat.

📌 Exempel: Marknadsföring är berättande som driver handling. Med en meritlista som visar att jag har ökat varumärkesengagemanget med 40 % är jag ivrig att bidra med min kreativitet och strategi till rollen som marknadsföringskoordinator på XYZ Corp.

Steg 4: Visa upp din relevanta erfarenhet

Upprepa inte ditt CV . Fokusera på 2–3 viktiga erfarenheter som matchar jobbets krav.

Använd kvantifierbara resultat för att visa din påverkan.

Var kortfattad; rekryterare skummar igenom texten, så se till att varje mening räknas.

📌 Exempel: På ABC Agency ledde jag en kampanj som fördubblade antalet delningar och ökade engagemanget med 50 %, samtidigt som min innehållsstrategi ledde till en trafikökning på 20 %.

Steg 5: Anpassa det efter företaget (och din situation)

Visa att du förstår företagets mission , värderingar eller senaste projekt .

Förklara hur dina färdigheter och erfarenheter stämmer överens med deras behov.

Om du byter karriär , ange det här tillsammans med anledningen.

📌 Exempel: Med [X år] i [tidigare bransch] är jag ivrig att bidra med min [relevant kompetens] till [företagsnamn]. Ert fokus på [branschspecifikt värde] och det senaste [projektet/kampanjen] stämmer väl överens med min bakgrund, vilket gör denna övergång till en naturlig övergång.

Steg 6: Avsluta med självförtroende och en uppmaning till handling

Uttryck din entusiasm för möjligheten på nytt.

Bjud in dem till en intervju för en intervju

Avsluta professionellt med "Med vänliga hälsningar" eller "Bästa hälsningar", följt av ditt namn.

📌 Exempel: Jag är glad över möjligheten att bidra till XYZ Corp. Låt oss träffas för att diskutera hur mina färdigheter passar era behov. Ni kan nå mig på [kontaktnummer]. Tack för er tid!

Steg 7: Korrekturläsa och håll det kort

Håll dig till högst en sida ; rekryteringschefer har inte tid för mer än så.

Kör en grammatik- och stavningskontroll och läs sedan upp texten högt för att upptäcka konstiga formuleringar.

Använd AI-skrivverktyg för att förbättra tydligheten, korrigera stavfel och förbättra tonen. De kan hjälpa dig att förenkla ditt skrivande och samtidigt tillföra personlighet.

Om du vill ha ett riktigt annorlunda personligt brev är ett starkt skrivande bara början. Du måste också rikta in dig, spåra och integrera brevet i din ansökningsprocess.

Och för det behöver du rätt verktyg.

Snabba upp din jobbsökning med ClickUp

Att söka jobb kan kännas som ett heltidsjobb, fast utan lön. Men med ClickUp kan du hålla ordning, spåra dina framsteg och samla allt på ett ställe utan kaos.

Så här förvandlar du ClickUp till din kompetenshanteringsprogramvara.

Få AI-driven perfektion med ClickUp Brain

ClickUp Brains AI-neurala nätverk förfinar formuleringar, anpassar tonen efter rollen och ser till att varje ord hamnar på rätt plats så att din ansökan sticker ut utan ansträngning. Så här fungerar det som ett verktyg för att skapa personliga brev:

Idégenerering och förfining: Få AI-drivna förslag för att uttrycka dina kvalifikationer och din entusiasm på ett effektivt sätt.

Grammatik- och stilkontroller: Se till att ditt personliga brev är perfekt med hjälp av realtidsjusteringar av grammatik, stavning och tonfall.

Skräddarsydd innehållsskapande: Skapa personliga ansökningsbrev som är anpassade efter jobbeskrivningarna och lyft fram dina mest relevanta färdigheter.

Nyckelordsoptimering: Öka ATS-kompatibiliteten genom att lägga till AI-föreslagna nyckelord från jobbannonsen.

Säkerhetsbedömning: Få AI-drivna insikter om effektivitet och förbättringsområden innan du skickar iväg din ansökan.

Tips för snabbare skrivande: Använd AI-drivna tips och återanvändbara mallar för att förfina inledningar, brödtext och avslutningar.

Skriv och utforma vad som helst – från fullständiga dokument till e-postmeddelanden – med ClickUp Brain.

Du kan också använda AI för att förbereda dig inför anställningsintervjun: förfina dina svar, öva med provfrågor och stärk ditt självförtroende.

Skriv, redigera och agera på feedback med ClickUp Docs.

ClickUp Docs erbjuder ett digitalt anteckningsblock som hjälper dig att skapa det perfekta ansökningsbrevet.

Du kan:

Skapa utkast dynamiskt: Skräddarsy ditt personliga brev i realtid baserat på nyckelord i jobbeskrivningen och insikter om företagskulturen.

Håll koll på versionerna: Ha ett levande dokument som du enkelt kan anpassa för varje ansökan och spara alla versioner på ett och samma ställe.

Skriv i sammanhang: Länka ditt personliga brev till jobbannonser i ClickUp och spåra vilken version som skickades vart.

Samarbeta i realtid: Få direkta kommentarer från mentorer, vänner eller kollegor direkt i dokumentet.

Exportera enkelt: Ladda ner ditt slutgiltiga brev i önskat format (PDF, Word-mall för personligt brev osv.) direkt.

Snabba upp utformningen av ditt personliga brev med ClickUp Docs: använd /table för att spåra jobb, /comment för feedback och mycket mer.

💡Proffstips: Är ditt personliga brev klart? ClickUps AI-CV-skapare i Docs erbjuder mallar för CV inom marknadsföring, teknik, projektledning och mycket mer, så att du kan hålla koll på din jobbsökning.

Centralisera din sökning med ClickUps mall för jobbsökning.

Släng klisterlapparna och spridda e-postmeddelanden. Spåra alla möjligheter på ett ställe med ClickUps mall för jobbsökning.

Få gratis mall Skaffa ClickUp-mallen för jobbsökning och spåra alla möjligheter på ett och samma ställe.

Det har tre huvudsakliga vyer:

Företagslista: Organisera jobbuppgifter enkelt med anpassade fält för jobbeskrivningar, timpriser, anställningstyper och kontaktpersonuppgifter.

Ansökningsfas: Spåra varje steg från upptäckt till erbjudande i denna Kanban-tavla. Du kan dra och släppa företagskort till deras aktuella fas.

Prioriterade ansökningar: Ställ dina mest önskade företag i ordning efter prioritet i denna tabellvy.

Skriv effektiva ansökningsbrev med ClickUp

Jobbsökande kan vara överväldigande: oändliga redigeringar, förlorade utkast och oorganiserade ansökningar. Istället för att stirra på en tom sida eller söka igenom oändliga mallar som inte riktigt passar, behöver du ett verktyg som förenklar processen utan att kompromissa med kvaliteten.

Med ClickUp Docs kan du skriva, förfina och lagra flera versioner av ditt personliga brev på ett och samma ställe. ClickUps kostnadsfria mallar för personliga brev ger dig också en strukturerad utgångspunkt, så att du kan fokusera på att anpassa istället för att formatera.

Om du fastnat i formuleringarna eller behöver ett nytt perspektiv kan ClickUp Brain generera idéer, förbättra formuleringarna och se till att ditt personliga brev blir övertygande.

Registrera dig gratis på ClickUp och förenkla processen så att du kan fokusera på att få jobbet.