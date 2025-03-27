Hur man bryter ner marknadsföringssilos för att förbättra samarbetet och effektiviteten

Marknadsföringsteam ska arbeta tillsammans. Men så är ofta inte fallet.

Du känner igen symptomen: ditt säljteam förstår inte vad marknadsföringen promotar. Innehållsteamet skapar material som det betalda medieteamet aldrig använder. Dina data finns i flera system som inte kommunicerar med varandra. Och kunderna upplever en osammanhängande resa som undergräver ditt varumärkeslöfte.

Problemet är inte brist på talang eller ansträngning. Det är hur teamen är strukturerade. När innehåll, efterfrågan och försäljning fungerar oberoende av varandra fastnar värdefulla insikter och marknadsföringens effektivitet försämras.

52,2 % av säljarna anser att den största konsekvensen av bristande samordning mellan sälj- och marknadsföringsteamen är förlorade försäljningsmöjligheter och intäkter.

Men det finns ett bättre sätt. När marknadsföringsteam arbetar synkroniserat upplever de ett starkare samarbete, snabbare affärsavslut och högre intäktstillväxt jämfört med fragmenterade team. I den här guiden går vi igenom orsakerna till sådan bristande samordning, dess konsekvenser och praktiska strategier för att bryta ner marknadsföringssilos – för att skapa ett mer sammanhängande och högpresterande marknadsföringsteam.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Marknadsföringssilos uppstår när team som innehåll, efterfrågan och försäljning arbetar isolerat, vilket leder till ineffektivitet och fragmenterade kundupplevelser.

Vanliga orsaker är organisationsstrukturer med separata budgetar och KPI:er, fragmenterade teknikstackar, kulturella barriärer och inkonsekventa avdelningsmål.

Silos leder till dubbelarbete, inkonsekventa varumärkesbudskap, långsammare kampanjgenomförande och ineffektiv resursfördelning.

Kunderna upplever en splittrad upplevelse när marknadsföringsbudskapen varierar mellan olika kanaler, vilket undergräver förtroendet och minskar konverteringsgraden.

Att bryta ner silos främjar samarbete, samordnar mål och skapar en enhetlig kundresa, vilket leder till snabbare kampanjgenomförande och bättre resursutnyttjande.

För att bryta ner marknadsföringssilos bör du främja kommunikation genom att skapa gemensamma utrymmen för diskussioner, tvärfunktionella poddar och regelbundna avstämningar för att samordna teamen och dela insikter.

Centralisera data och verktyg för att eliminera redundanser, säkerställa att alla team har tillgång till samma information och effektivisera beslutsfattandet.

Samordna målen mellan avdelningarna genom att fastställa gemensamma KPI:er, använda OKR:er och skapa insyn i beroenden för att säkerställa sammanhängande strategier.

Utnyttja AI och automatisering för att effektivisera arbetsflöden, eliminera repetitiva uppgifter och säkerställa att teamen arbetar med uppdaterad information.

Mät framgången genom att spåra samarbetsstatistik, kundresans sammanhang och operativ effektivitet för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Verktyg som ClickUp erbjuder en enhetlig arbetsyta där du kan centralisera marknadsförings- och försäljningsdata, automatisera arbetsflöden och samordna team, vilket säkerställer ett smidigt samarbete.

Vad är marknadsföringssilos?

Marknadsföringssilos uppstår när olika team – till exempel innehåll, efterfrågan, sociala medier och försäljning – arbetar isolerat istället för som en enad kraft. Dessa isolerade enheter utvecklar sina egna processer, mål och ibland till och med konkurrerande prioriteringar.

Vanliga orsaker till marknadsföringssilos

Marknadsföringssilos bildas sällan avsiktligt. De uppstår vanligtvis på grund av:

Organisationsstruktur : Många marknadsföringschefer förstärker oavsiktligt silos med separata budgetar, rapporteringsvägar och KPI:er.

Teknisk fragmentering : Team som använder separata CRM-system, analysverktyg och projektledningsplattformar har svårt att dela data på ett effektivt sätt. Detta gör det svårare att koppla samman kundresor mellan olika kontaktpunkter.

Kulturella barriärer : Konkurrenspräglade interna kulturer kan hämma informationsutbytet mellan olika marknadsföringsinitiativ. När avdelningar konkurrerar om budget eller erkännande har de ett incitament att skydda ”sina” data och framgångar snarare än att samarbeta.

Specialiserad expertis : I takt med att marknadsföringen blir allt mer teknisk kan specialister ha svårt att kommunicera effektivt med kollegor från andra discipliner. SEO-experten och varumärkesstrategen kan bokstavligen tala olika språk.

Avdelningsmål som inte stämmer överens : Om efterfrågan genereras med fokus på SQL, men innehållet strävar efter engagemang, kommer deras strategier aldrig att stämma överens helt.

Bristande kommunikation mellan team: När teamen inte har regelbundna avstämningar eller delade dashboards för marknadsföringsinsatser stannar viktiga insikter kvar i en avdelning.

Hur silos påverkar marknadsföringsresultatet

Om du samlar mer än tre marknadsförare i ett rum uppstår silos... Du förlorar sammanhållningen, och kunderna märker det.

I början kanske silos inte verkar vara något stort problem. Men med tiden skapar de flaskhalsar, bromsar genomförandet och gör det svårare att generera leads och mäta marknadsföringens verkliga effekt. De affärsmässiga kostnaderna för silo-marknadsföring är betydande:

Fragmenterade kundupplevelser : Dina kunder ser inte din organisation som olika avdelningar – de ser ett varumärke. När marknadsföringsbudskap och strategier varierar mellan olika kanaler kan det leda till minskat förtroende och lägre konverteringsgrader.

Dubbelarbete : Utan insyn i andra teams arbete skapar teamen ofta om tillgångar eller duplicerar kampanjer som redan finns någon annanstans i organisationen. De kan till och med missa att återanvända högpresterande tillgångar.

Inkonsekvent varumärkesbudskap : När teamen inte är överens om kärnpositioneringen får kunderna motstridiga signaler om ditt värdeerbjudande, vilket leder till förvirring.

Långsammare svarstider : Silobaserade organisationer tar längre tid på sig att lansera kampanjer, vilket gör dem mindre flexibla och mindre lyhörda för förändringar på marknaden. Utan ett centraliserat arbetsflöde drar godkännanden och beslutsfattande ut på tiden, vilket försenar lanseringar.

Ineffektiv resursfördelning: Utan en helhetsbild av marknadsföringsresultatet hamnar investeringarna ofta hos de mest högljudda avdelningarna istället för hos dem som har störst genomslagskraft.

Det är inte konstigt att nedbrytningen av dessa barriärer innebär mer än bara förbättrad samverkan.

Fördelarna med att bryta ner marknadsföringssilos

38,3 % av försäljningscheferna anger bättre samordning av mål och strategi som sin högsta prioritet från sina marknadsföringsteam.

När du lyckas riva murarna mellan dina marknadsföringsfunktioner förändras hela ditt marknadsföringsekosystem.

Du kommer att märka att marknadsintroduktionstiden för viktiga initiativ blir kortare när godkännandeprocesser smidigare och idéer flödar fritt mellan specialister. Din budget kommer att räcka längre när du eliminerar överflödiga verktyg och dubbelarbete som tidigare gömdes i avdelningarnas hörn.

Det viktigaste är att dina kunder upplever en sammanhängande varumärkesupplevelse oavsett vilka kanaler de använder. När din röst i sociala medier stämmer överens med tonen i din e-postmarknadsföring, som förstärker budskapet på din webbplats, utvecklar kunderna ett djupare förtroende för ditt varumärke. Denna konsekvens leder direkt till högre konverteringsgrader och ökat livstidsvärde.

22,1 % av säljarna anser att den största fördelen med bättre samordning mellan sälj- och marknadsföringsteamen är att det hjälper dem att avsluta fler affärer.

🕵🏼‍♀️ Fallstudie: Kundcentrerad omorganisation på HubSpot När HubSpot upptäckte att deras kunder var missnöjda på grund av en betydande klyfta mellan utlovade tjänster och faktisk leverans, såg Mike Volpe, deras tidigare marknadschef, detta som en möjlighet att omforma marknadsavdelningen i grunden. Istället för att organisera teamen utifrån traditionella marknadsföringskanaler eller kontaktpunkter, strukturerade HubSpot teamen utifrån olika stadier i kundens livscykel. Detta innebar att man fysiskt ändrade hur teamen var placerade på kontoret. ”Vi låter sälj- och kundserviceteamen sitta tillsammans”, förklarar Volpe. ”Vi strukturerar utifrån vilken fas i kundens livscykel varje team arbetar med, snarare än kontaktpunkter eller kanaler. Personalen placeras utifrån olika kundprofiler.” Motivationen var att eliminera den vanliga frustrationen över osammanhängande kundupplevelser, där kunderna upprepade gånger var tvungna att förklara sin situation för olika representanter som saknade kontext från tidigare interaktioner. Resultaten var betydande. Kundnöjdheten ökade avsevärt, förnyelsefrekvensen förbättrades och företaget fortsatte att växa med 50 %. Volpe noterade att kundupplevelsen med HubSpot blev mycket mindre fragmenterad.

Strategier för att bryta ner marknadsföringssilos

Du vet redan att dessa marknadsföringssilos inte gynnar ditt team. De håller dig tillbaka.

Om du vill ha ett marknadsföringsteam som fungerar som en väloljad maskin – där insikter flödar fritt, kampanjer samordnas och ingen duplicerar arbete – måste du bryta ner barriärerna mellan teamen.

Låt oss diskutera praktiska strategier för att uppnå detta.

Främja en kultur av kommunikation och samarbete

Börja med att noggrant granska ditt teams kommunikationsmönster. Befinner sig dina innehållsskapare någonsin i samma rum som dina PPC-specialister? När var det senast din social media-ansvarige tog en kaffe med någon från säljavdelningen? Silos frodas i tystnad.

Prova dessa metoder för att uppmuntra strukturerad, kontinuerlig kommunikation:

Skapa gemensamma utrymmen för diskussioner. Och nej, en Slack-kanal räcker inte. Vad du behöver är en app för allt som har med arbetet att göra, till exempel I ClickUp kan alla se helheten samtidigt som de hanterar sina egna arbetsflöden. Ditt SEO-team kan omedelbart se vilket innehåll som skapas, medan ditt sociala team kan anpassa sin publiceringskalender efter produktlanseringar – allt i ett och samma arbetsutrymme. Och nej, en Slack-kanal räcker inte. Vad du behöver är en app för allt som har med arbetet att göra, till exempel ClickUp for Marketing Teams , för att skapa gemensamma dashboards, tvärfunktionella projektpaneler och chattar i realtid som håller konversationerna igång.I ClickUp kan alla se helheten samtidigt som de hanterar sina egna arbetsflöden. Ditt SEO-team kan omedelbart se vilket innehåll som skapas, medan ditt sociala team kan anpassa sin publiceringskalender efter produktlanseringar – allt i ett och samma arbetsutrymme.

📮 ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabb och effektiv kommunikation sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, vilket gör att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

Skapa tvärfunktionella poddar kring kundresor istället för kanaler. När dina e-post-, sociala medier- och webbteam löser samma kundproblem tillsammans, händer magiska saker.

Inför regelbundna "visa och berätta"-sessioner där teamen visar upp sina aktuella projekt. De ger möjlighet att upptäcka överlappningar och väcka nya idéer. Gör dessa sessioner informella men obligatoriska, med en strikt tidsgräns på 30 minuter för att bibehålla energin. Veckovisa möten med alla anställda kan vara överdrivet, men två veckors möten med viktiga intressenter (innehåll, betalt, livscykel, försäljning etc.) säkerställer att alla är på väg i samma riktning.

💡Proffstips: Istället för att uppdatera flera statiska kalkylblad för att spåra marknadsföringsprojekt och resultat, använd ClickUps mall för marknadsföringsteam för att dela upp stora kampanjer i hanterbara uppgifter, dela resurser mellan tvärfunktionella team och samordna leveranser. Få en gratis mall Använd ClickUp Marketing Teams Template för att spåra kampanj- och teamprestanda på ett och samma ställe.

Ditt team ska inte behöva leta igenom fem olika marknadsföringsverktyg för att hitta de senaste kampanjresultaten. Standardisera fillagringen. Om kreativa material finns i Drive, betalda medier i Dropbox och försäljningsmaterial i en slumpmässig e-posttråd ... då har du ett problem. Samla alla tillgångar på ett ställe så att ingen slösar tid på att leta.

Dessutom är en enda källa till information ett måste. För de flesta sälj- och marknadsföringsteam är detta deras CRM-system.

79 % av säljarna säger att deras CRM förbättrar samordningen mellan försäljning och marknadsföring.

ClickUps CRM hjälper till att eliminera marknadsföringssilos genom att ge teamen ett gemensamt arbetsutrymme där de kan spåra leads, samarbeta kring affärer och samordna intäktsmål. Istället för att marknadsföring, försäljning och kundframgång arbetar i separata verktyg, samlar ClickUp leadinformation, interaktionshistorik och affärsstadier på ett och samma ställe. Varje uppdatering – oavsett om det gäller marknadsföring som odlar en lead eller försäljning som avslutar en affär – syns i realtid, så att ingen arbetar i blindo.

Hantera och spåra alla dina kunddata och interaktioner enkelt på ett och samma ställe med ClickUps samarbetsinriktade CRM.

Med ClickUps anpassade fält kan team kategorisera leads efter källa, kampanj, engagemangsnivå eller andra relevanta faktorer. Detta hjälper marknadsföringen att förstå vilka kanaler som genererar de bästa leads och gör det möjligt för säljavdelningen att prioritera högvärdiga affärsmöjligheter.

👉 Exempel: Marknadsföringsavdelningen kan filtrera leads efter ”kampanjkälla” för att se vilka som kommer från LinkedIn-annonser och vilka som kommer från organisk sökning, vilket hjälper till att förfina framtida annonsutgifter.

Dessutom behöver du inte längre använda kalkylblad eller Slack-meddelanden för att överföra leads mellan teamen. Du kan skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för att säkerställa att när en lead uppfyller ett kvalificeringskriterium (t.ex. laddar ner en e-bok, deltar i en demo) tilldelas den automatiskt till en säljare med alla relevanta detaljer.

Automatisera återkommande marknadsförings- och försäljningsrelaterade uppgifter med ClickUp Automations och spara tid.

Istället för att manuellt hämta rapporter från flera verktyg eller behöva ett fullfjädrat datalager, ger ClickUp Dashboards omedelbar insikt i konverteringsgraden för leads, pipelinehastighet och intäkter från marknadsföring. Det innebär att marknadsförings- och säljteam kan spåra delade KPI:er och justera strategier i farten.

Visualisera dina försäljningspipeline-mått tydligt med ClickUp Dashboards

🤝 Vänlig påminnelse: Du skulle bli förvånad över hur många marknadsförare som betalar för flera verktyg som i princip gör samma sak, eftersom olika team har köpt dem var för sig. Kartlägg din martech-stack och eliminera överflödiga verktyg. Om ditt CRM-system inte kommunicerar med din e-postmarknadsföringsplattform, ditt automatiseringsverktyg eller ditt annonsspårningssystem kommer dina data alltid att vara ofullständiga.

Genom att bryta ner datasilos, automatisera överlämningar och göra samarbetet smidigt säkerställer ClickUp CRM att marknadsföring och försäljning fungerar som ett enat team – vilket resulterar i snabbare affärscykler, bättre kundupplevelser och högre intäkter.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Samordna målen mellan avdelningarna

Oöverensstämmande mål är orsaken till de flesta marknadsföringssilos. Dina team kanske arbetar hårt, men om de arbetar mot olika mål är det nästan omöjligt att uppnå ett verkligt samarbete.

Fastställ gemensamma KPI:er som är viktiga för hela marknadsföringsorganisationen . När ditt innehållsteam utvärderas enbart utifrån trafik medan dina säljare utvärderas utifrån SQL:er, uppmuntras de att arbeta mot varandra. Gemensamma KPI:er uppmuntrar teamen att samarbeta bättre.

Använd OKR för att skapa ansvarstagande. Ett företagsövergripande mål som ”öka marknadsföringspipeline med 20 %” säkerställer att alla avdelningar strävar mot samma mål.

Gör rapporteringen synlig. Använd ClickUps rapporter och dashboards för att följa framstegen i alla team så att alla vet vad som driver utvecklingen framåt.

Skapa insyn i beroenden så att teamen förstår hur deras arbete påverkar andra. Ditt produktlanseringsteam behöver veta exakt när marknadsföringsmaterialet måste vara färdigt för att kampanjteamet ska kunna genomföra kampanjen på ett effektivt sätt så att teamen förstår hur deras arbete påverkar andra. Ditt produktlanseringsteam behöver veta exakt när marknadsföringsmaterialet måste vara färdigt för att kampanjteamet ska kunna genomföra kampanjen på ett effektivt sätt . När du skapar uppgifter i ClickUp kan du också skapa beroendeförhållanden med länkade uppgifter – och visualisera hur de hänger ihop och påverkar varandra i ett Gantt-diagram.

Hantera uppgiftsberoenden och planera resultat bättre med ClickUp Tasks

💡 Proffstips: Implementera ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan för att få alla att samarbeta mot gemensamma mål. Denna färdiga mall hjälper dig att visualisera hur varje teams insatser bidrar till de övergripande målen och förvandlar fragmenterade insatser till samordnade åtgärder.

Utnyttja AI och automatisering för sömlös integration

Tror du att AI inom marknadsföring bara används för att skapa reklamtexter? Du kommer att bli förvånad över hur effektivt det driver automatiseringen för att bryta ner silos. När det görs på rätt sätt eliminerar AI-driven automatisering tidskrävande arbete, påskyndar processer och säkerställer att teamen arbetar med den senaste informationen.

Så här får du ut mesta möjliga av plattformar för marknadsföringsautomatisering:

Automatisera repetitiva överlämningar mellan team med hjälp av ClickUp Automations. När din designer laddar upp nya kreativa tillgångar kan ditt sociala team automatiskt meddelas utan att någon behöver skicka ett e-postmeddelande eller boka ett möte. Med ClickUp kan du skapa automatiseringar med hjälp av naturligt språk. 👉🏼 Till exempel: När uppgiftsstatusen ändras till "Redo för design", tilldela den till designteamet

Använd Clickup Automations för att utlösa specifika åtgärder, som att tilldela uppgifter, uppdatera status eller skicka aviseringar.

Använd AI för att normalisera data från olika källor så att du kan göra jämförbara jämförelser. Istället för att manuellt hämta rapporter kan du använda AI-drivna analysverktyg som ger insikter om kampanjer, kanaler och kundfeedback. från olika källor så att du kan göra jämförbara jämförelser. Istället för att manuellt hämta rapporter kan du använda AI-drivna analysverktyg som ger insikter om kampanjer, kanaler och kundfeedback. ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent, är perfekt för detta. Ställ en datarelaterad fråga på naturligt språk, så analyserar ClickUp Brain inte bara dina ClickUp-arbetsytedata utan även anslutna appar för att få insikter.

Analysera marknadsföringsdata i realtid och få AI-insikter med ClickUp Brain

Använd mallar för marknadsföringsplaner för att effektivisera överlämningar och skapa transparenta arbetsflöden. Med för att effektivisera överlämningar och skapa transparenta arbetsflöden. Med ClickUps mall för marknadsföringsverksamhet kan du till exempel skapa en samarbetsyta och automatiserade granskningsprocesser för att hålla tempot uppe.

🤝 Vänlig påminnelse: Att bryta ner marknadsföringssilos är inte något som görs en gång för alla. Det kräver medvetna ansträngningar, bättre processer och rätt verktyg. Men när dina team väl är samordnade kommer du att kunna arbeta snabbare och smartare och få verklig affärspåverkan från dina marknadsföringsaktiviteter.

Nästa steg är att diskutera hur man mäter framgång och fortsätter att förbättra sig under hela processen.

Mäta framgång och säkerställa kontinuerlig förbättring

Du kan inte förbättra det du inte mäter – och att bryta ner marknadsföringssilos är inget undantag. Låt oss titta på konkreta sätt att följa dina framsteg och se till att dessa murar förblir nere för alltid.

Börja med baslinjemätningar innan du genomför några förändringar. Hur lång tid tar det för närvarande för kampanjer att gå från idé till lansering? Hur många överlämningar sker mellan teamen? Hur stor andel av de skapade tillgångarna används faktiskt? Dokumentera dessa mått nu så att du senare kan visa på verkliga förbättringar.

Glöm inte att jämföra resultatet med tidigare kvartal för att se hur samordningen förbättras över tid.

När du väljer KPI:er för att mäta dina framsteg bör du fokusera på följande områden: Mätvärden för samarbete mellan team visar hur väl dina team faktiskt samarbetar: Antal genomförda avdelningsöverskridande projekt

Genomsnittlig tid för att uppfylla förfrågningar mellan team

Andel tillgångar som delas mellan flera kanaler eller kampanjer

Minskning av dubbelarbete mellan team Kundresans sammanhang visar om din marknadsföring framstår som enhetlig utifrån sett: Konsekvent budskap i alla kontaktpunkter (mätt genom kundundersökningar)

Konverteringsfrekvenser för flera kanaler jämfört med prestationsmått för en enda kanal

Kundnöjdhetsbetyg på frågor om varumärkets konsistens Operativa effektivitetsindikatorer visar att nedbrytningen av silos ger konkreta affärsfördelar: Budget effektivitet (ROI för integrerade kampanjer jämfört med isolerade insatser)

Kampanjutvecklingstid från idé till genomförande

Resursutnyttjande inom marknadsföringsfunktioner 🔑 Slutligen, övervaka om marknadsförings- och försäljningssamarbetet leder till en högre andel avslutade affärer. Det är den ultimata indikatorn på att silos bryts ned.

ClickUps anpassningsbara fält och rapporteringsfunktioner gör det enkelt att spåra dessa mätvärden.

Skapa anpassade fält för "skapad i avdelning" och "används av avdelning" för att spåra hur tillgångar flödar mellan teamen. Använd sedan ClickUp Dashboards för att visualisera detta flöde och omedelbart upptäcka flaskhalsar eller avdelningar som inte delar resurser effektivt.

Skapa automatiska veckorapporter med hjälp av AI Custom Fields som visar beroenden mellan team och slutförandegrader. Du kommer snabbt att se om vissa team konsekvent missar deadlines som påverkar andra eller om vissa avdelningar är naturligt bättre på samarbete än andra.

Använd AI Custom Fields i ClickUp för att automatisera uppföljning och uppdateringar

Du kan till och med använda ClickUps tidsregistreringsfunktioner för att mäta hur lång tid överlämningar mellan team faktiskt tar, och sedan sätta upp progressiva riktmärken för förbättringar om enkla överlämningar ligger i kö i flera dagar.

💡 Proffstips: Kom ihåg att förbättringar bör ske stegvis. Förvänta dig inte perfektion direkt – fira istället små framsteg och använd data för att identifiera nästa område som har störst inverkan. När teamen ser konkreta förbättringar tack vare sitt samarbete blir de motiverade att fortsätta bryta ner de återstående silos.

Från silos till lösningar: Hur ClickUp förvandlar marknadsföringssamarbetet

Marknadsföringssilos kan verka som en oundviklig del av tillväxten, men så behöver det inte vara. De bästa marknadsföringsteamen gör mer än att bryta ner silos – de bygger system som förhindrar att de bildas från första början. Med rätt strategier – samordnade mål, effektiv kommunikation, centraliserade data och smart automatisering – kan du förvandla din marknadsföringsorganisation till en högpresterande, samarbetsinriktad kraftkälla.

De samarbetsverktyg du väljer kommer antingen att underlätta denna integration eller förstärka befintliga barriärer. ClickUps enhetliga arbetsyta ger ditt team den grund det behöver – med anpassningsbara arbetsflöden som kan anpassas till olika marknadsföringsfunktioner samtidigt som de upprätthåller synligheten i hela organisationen. Allt från kampanjplanering och skapande av tillgångar till resultatuppföljning och teamsamarbete finns i ett sammankopplat system.

Silos bromsar din organisations framgång. Smart samarbete i ClickUp påskyndar den. Registrera dig för ClickUp idag och bygg ditt drömmarknadsföringsteam.