De 10 bästa programvarorna för mötesagendor och möteshantering 2025

Kämpar du med oorganiserade möten och förlorade åtgärdspunkter? Rätt programvara för mötesagendor säkerställer strukturerade diskussioner, tydliga slutsatser och produktiva uppföljningar.

Vi har sammanställt de 10 bästa programvarorna för mötesagendor för att hjälpa dig att effektivisera möteshanteringen och öka teamets effektivitet. Låt oss dyka in!

Bonus: Visste du att ClickUp AI Notetaker transkriberar dina mötesanteckningar, sammanfattar dem och omvandlar dem till praktiska insikter?

Letar du efter den bästa mjukvaran för mötesagendor för att effektivisera möten, förbättra samarbetet och spåra åtgärdspunkter utan ansträngning? Här är en kort sammanfattning av de bästa lösningarna för team: ClickUp : Bästa AI-drivna allt-i-ett-plattformen för möteshantering

Fellow : Bäst för samarbetsbaserade mötesagendor och feedback i realtid

OneNote : Bäst för digitala anteckningar och mötesplanering

GoTo Meeting : Bäst för virtuella möten med inbyggda agendaverktyg

Spinach AI : Bästa AI-drivna mötesassistenten för automatiserade sammanfattningar

Omfattning : Bäst för strukturerade avstämningar och samordning av team

MeetingKing : Bäst för strukturerad mötesdokumentation och uppföljning

Agenda : Bäst för tidsbaserade anteckningar och agendaorganisation

Lucid Meetings: Bäst för strukturerade och processdrivna möten Öka produktiviteten, organisera ditt team och håll bättre möten med rätt programvara!

Fördelar med att använda ett program för mötesagendor

Du har säkert suttit i ändlösa möten med otydliga mål, splittrade diskussioner och förlorade åtgärdspunkter. Genom att investera i ett gediget program för mötesagendor kan du slippa dessa frustrationer och få en effektivare möteshantering och en bättre upplevelse för alla inblandade.

Så här kan ditt team omedelbart dra nytta av att använda ett program för mötesagenda och möteshantering:

Tydliga dagordningar varje gång

Visste du att? Nästan 60 % av engångsmötena och 64 % av återkommande möten saknar en strukturerad agenda!

Med dedikerad programvara för mötesagendor kan du enkelt skapa ändamålsenliga agendor för att eliminera tidsslöseri och ha en tydlig plan för mötet.

Du kommer att dra nytta av:

Snabbt skapande av dagordningar med färdiga, anpassningsbara mallar för mötesdagordningar

Skärpt fokus på diskussioner kring tydligt definierade punkter på dagordningen

Enkel distribution av dagordningar så att dina deltagare kommer väl förberedda till nästa möte.

Kortare möten som sparar tid

Ostrukturerade möten kan lätt spåra ur, vilket leder till slöseri med tid och otydliga slutsatser.

Effektiva lösningar för möteshantering tar itu med det problemet genom att:

Automatisera den tråkiga mötesplaneringen, vilket är särskilt användbart för återkommande möten.

Skriv mötesprotokoll enkelt och korrekt utan att behöva ta anteckningar manuellt.

Omvandla konversationer till organiserade åtgärdspunkter med ett enda klick

Sömlöst teamsamarbete

Team som samarbetar effektivt är upp till fem gånger mer produktiva. En bra programvara för mötesagendor förbättrar samarbetet och gör det möjligt för ditt team att:

Få enkel åtkomst till och dela anteckningar, dokument och uppgifter mellan flera mobila enheter.

Samarbeta kring dagordningspunkterna före mötet för att säkerställa produktiva diskussioner.

Tilldela uppgifter direkt från din agenda, så att alla kan ta ansvar och samarbeta.

Ökad transparens och efterlevnad

Transparens är viktigt, särskilt i offentliga organisationer, råd eller samhällsmöten. Med rätt programvara för möteshantering kan du enkelt följa reglerna för transparens genom att:

Publicera snabbt dagordningar och mötesprotokoll för offentliga möten

Håll noggranna digitala register, uppfylla krav på efterlevnad och offentliga register.

Erbjud tillgänglighet genom integrerad textning och lättnavigerade digitala dokument.

Att välja rätt programvara för mötesagendor stärker ditt team och förvandlar ineffektiva möten till engagerande, strukturerade sessioner som ökar produktiviteten och håller alla på samma sida.

Men alla programvaror för mötesagendor är inte likadana. Med så många alternativ, hur hittar du den bästa för ditt team?

Vad ska du leta efter i programvara för mötesagendor?

Valet av rätt verktyg beror på hur väl det effektiviserar möteshanteringen, förbättrar teamsamarbetet och håller dina möten effektiva.

Här är vad du bör prioritera när du utvärderar ett program för mötesagenda och möteshantering:

1. Anpassningsbara agendamallar

En stark plattform bör erbjuda anpassningsbara agendamallar som gör att du snabbt kan skapa strukturerade mötesplaner som du enkelt kan dela med teammedlemmarna.

2. Smidiga mötesprotokoll och dokumentation

En bra lösning för möteshantering ska göra det enkelt att föra mötesprotokoll. Automatiserade och AI-drivna programvaruverktyg för mötesagendor och mötesanteckningar är det bästa för högpresterande team.

3. Smart schemaläggning och integrationer

Schemaläggningen bör vara smidig, särskilt för återkommande möten.

4. Handlingsbara uppföljningar och ansvarsskyldighet

Din programvara bör göra mer än bara planera möten; den bör säkerställa att uppgifter blir utförda genom att erbjuda inbyggd spårning av åtgärdspunkter för att tilldela och övervaka uppgifter efter mötet. Delegering av uppgifter direkt från mötesagendan är en annan extremt värdefull funktion.

5. Tillgänglighet och efterlevnad

Efterlevnad är viktigt för team som hanterar offentliga möten eller formella granskningar. Se till att programvaran inkluderar hantering av offentliga register för att lagra dagordningar och mötesresultat, textning och tillgänglighetsfunktioner för inkludering samt säker dokumentåtkomst för kontrollerad fildelning.

Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att mötena är överfulla, 17 % säger att de pågår för länge och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde. ClickUp AI Notetaker kan vara din perfekta mötesproxy! Låt AI fånga upp alla viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter medan du fokuserar på mer värdefulla arbetsuppgifter. Med automatiska mötesreferat och uppgiftsskapande med hjälp av ClickUp Brain missar du aldrig viktig information – även om du inte kan delta i ett möte. Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga samtal och möten!

De 10 bästa programvarorna för mötesagendor

Med så många verktyg på marknaden kan det vara svårt att hitta den bästa mjukvaran för mötesagendor. Rätt plattform bör göra mer än bara schemalägga möten – den bör effektivisera möteshanteringen, öka samarbetet och se till att åtgärder inte faller mellan stolarna.

Vi har handplockat de 10 bästa programvarulösningarna för mötesagendor som hjälper dig att hålla bättre möten, följa upp beslut och spara tid. Här är vad som utmärker varje verktyg.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven möteshantering och samarbete)

ClickUp är ett allt-i-ett-program för möteshantering som är utformat för att hjälpa team att planera, organisera och genomföra möten på ett smidigt sätt. Med inbyggd AI-driven anteckningsfunktion, automatisering av uppgifter och anpassningsbara mallar eliminerar det besväret med att manuellt skapa mötesagendor och håller teamen samordnade kring åtgärdspunkter.

ClickUps bästa funktioner

a. AI-driven mötesassistent

ClickUp AI Notetaker förbättrar möteshanteringen genom att automatisera anteckningar, sammanfatta diskussioner och extrahera viktiga åtgärdspunkter. Det eliminerar behovet av manuell transkription och säkerställer att viktiga insikter inte går förlorade.

Genererar automatiskt mötesanteckningar, vilket gör dokumentationen enkel.

Skapar åtgärdspunkter automatiskt, så att uppföljningar aldrig missas.

Ger omedelbara sammanfattningar, vilket hjälper teamen att snabbt gå igenom viktiga punkter.

För smidig mötesplanering hjälper ClickUp Meeting Agenda Template team att strukturera diskussioner, tilldela åtgärdspunkter och följa upp mötesförloppet. Det är perfekt för att hålla samtalen organiserade och resultatinriktade.

Få gratis mall Håll dig uppdaterad med de mål du har satt upp för ett allmänt möte med ClickUp Agenda Template.

b. Strukturerad uppgiftshantering

Tilldela och hantera uppgifter med ClickUp

ClickUp Tasks effektiviserar uppföljningen efter möten genom att omedelbart omvandla diskussionspunkter till genomförbara uppgifter med tydliga deadlines och ansvariga.

Automatisering av uppgifter säkerställer att åtgärder aldrig förbises.

Prioriteringsverktyg hjälper team att fokusera på de viktigaste nästa stegen.

Realtidsuppföljning håller intressenterna informerade om projektets framsteg.

Behöver du en mer formaliserad agenda? ClickUp Board Meeting Agenda Template och ClickUp Meetings Template erbjuder strukturerade format för återkommande möten och möten på ledningsnivå.

c. Centraliserad mötesdokumentation

Skapa dina kunskapsdokument med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan teamen anteckna mötesanteckningar i realtid, följa upp beslut och samarbeta kring delade dagordningar utan att behöva växla mellan flera plattformar.

Samarbete i realtid säkerställer att mötesanteckningarna alltid är uppdaterade.

Spårning av versionshistorik förhindrar förlust av viktiga ändringar.

Enkel dokumentlänkning kopplar samman mötesprotokoll med relevanta uppgifter och instrumentpaneler.

d. Uppföljning och rapportering av åtgärder

Håll koll på dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg med ClickUp Goals.

ClickUp säkerställer att varje möte ger resultat med hjälp av måluppföljnings- och rapporteringsfunktioner som är inbyggda i plattformen.

ClickUp Dashboards ger en visuell översikt över mötesresultat och åtgärdspunkter.

Automatiska påminnelser (med hjälp av ClickUp Automations ) gör att teammedlemmarna kan hållas ansvariga för tilldelade uppgifter.

Verktyg för att följa upp framsteg, som ClickUp Gantt Chart View , säkerställer att uppföljningar inte går förlorade.

Begränsningar i ClickUp

Verktyget har en brant inlärningskurva eftersom det erbjuder omfattande funktioner, vilket kan ta tid för nya användare att lära sig.

AI-drivna anteckningsfunktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : ⭐ 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

ClickUp har hjälpt oss att centralisera våra resurser, vår kommunikation och vårt projektledning, vilket har gjort oss dubbelt så effektiva – om inte tre gånger så effektiva.

2. Fellow (Bäst för samarbetsbaserade mötesagendor och feedback i realtid)

via Fellow

Fellow erbjuder ett strukturerat sätt att planera, hantera och dokumentera möten samtidigt som man säkerställer att åtgärder tilldelas och spåras. Istället för att jonglera med spridda anteckningar kan teamen samarbeta kring mötesagendor, ta anteckningar i realtid och dela uppföljningar på ett och samma ställe.

Fellow bästa funktioner

Team kan skapa samarbetsbaserade mötesagendor genom att lägga till diskussionspunkter före, under och efter mötena.

Handlingsbara mötesprotokoll spårar automatiskt viktiga punkter och tilldelar uppgifter för att säkerställa att uppföljningar sker.

Med verktyg för feedback i realtid kan teammedlemmarna ge strukturerade synpunkter direkt i mötesgränssnittet.

Mallar för återkommande möten effektiviserar planeringen av veckovisa synkroniseringar, enskilda möten och projektuppdateringar.

Plattformen integreras med Slack, Microsoft Teams och Asana, vilket gör det enkelt att synkronisera arbetsflöden mellan olika verktyg.

Andra begränsningar

Ingen inbyggd videokonferensfunktion; kräver integration med tredjepartsplattformar.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för kollegor

Gratis : Grundläggande plan med begränsade funktioner

Pro : 6 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Andra användares betyg

G2 : ⭐ 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,9/5

3. OneNote (bäst för digitala anteckningar och mötesorganisation)

via OneNote

OneNote är ett digitalt anteckningsprogram som hjälper team och individer att organisera mötesanteckningar, åtgärdspunkter och brainstorming-sessioner i en flexibel arbetsyta med fri form. Till skillnad från traditionella mötesagendaprogram erbjuder det en tom duk för att fånga idéer, bädda in multimedia och strukturera anteckningar precis som du vill.

OneNotes bästa funktioner

Flexibel digital anteckningsfunktion för att skriva mötesanteckningar, göra att göra-listor och brainstorma.

Taggnings- och sökfunktioner hjälper team att snabbt hitta tidigare mötesanteckningar och åtgärdspunkter.

Stöd för handskrift och ritning för att kommentera mötesinnehåll och skissa idéer

Samarbete i realtid gör det möjligt för flera användare att redigera och lägga till anteckningar samtidigt.

Sömlös integration med Microsoft 365 säkerställer att mötesanteckningar synkroniseras med Outlook, Teams och andra Microsoft-appar.

Begränsningar i OneNote

Inga inbyggda mallar för mötesagendor, vilket kräver manuell strukturering.

Stora anteckningsböcker med flera medarbetare kan uppleva synkroniseringsfördröjningar.

OneNote Prissättning:

Gratisversion : Innehåller grundläggande anteckningsfunktioner med molnsynkronisering. ​

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad

OneNote-betyg

G2 : ⭐ 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Det fantastiska är att den automatiskt skickar uppdateringar till molnet om du är inloggad på ditt Microsoft-konto. Detta gör det mycket enkelt att säkerhetskopiera ditt arbete.

via GoTo Meeting

GoTo Meeting är en lösning för videokonferenser och online-möten som är utformad för företag som behöver smidigt virtuellt samarbete. Den erbjuder inbyggda verktyg för mötesagendor, transkription i realtid och AI-drivna sammanfattningar, vilket gör den till ett bra alternativ för team som ofta håller distansmöten.

GoTo Meetings bästa funktioner

Integrerade verktyg för mötesagendor hjälper team att strukturera diskussioner före, under och efter samtal.

AI-driven transkription och sammanfattningar registrerar automatiskt mötesanteckningar och viktiga åtgärdspunkter.

Med ett enda klick kan möten spelas in så att teamen kan återkomma till diskussionerna när som helst.

Sömlösa kalenderintegrationer synkroniseras med Outlook, Google Kalender och Microsoft 365 för smidig schemaläggning.

End-to-end-kryptering garanterar säkerhet och integritet i affärsmöten.

Begränsningar för GoTo Meeting

Inga inbyggda funktioner för uppgiftshantering – användarna måste integrera med tredjepartsappar för uppföljning.

För avancerad analys och AI-genererade mötesreferat krävs abonnemang på högre nivå.

Priser för GoTo Meeting

Professional : 12 USD/användare per månad

Företag : 16 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg för GoTo Meeting

G2 : ⭐ 4,2/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Det användarvänliga gränssnittet underlättar hanteringen av flera möten. Ljud och bild är tydliga och plattformen fungerar utmärkt på både PC och Mac.

5. Spinach AI (Bäst för AI-drivna mötesreferat och åtgärdsspårning)

via Spinach AI

Spinach AI är en AI-driven mötesassistent som är utformad för att öka teamets produktivitet genom att automatisera anteckningar, sammanfatta diskussioner och spåra åtgärdspunkter. Spinach AI är idealisk för team som vill ha AI-genererade mötesinsikter i realtid, håller mötena organiserade och säkerställer att inga viktiga detaljer går förlorade.

Spinach AI:s bästa funktioner

AI-drivna mötesreferat genererar koncisa sammanfattningar med viktiga åtgärdspunkter.

Automatiserad anteckning säkerställer att diskussioner och beslut dokumenteras utan manuellt arbete.

Uppföljning av uppgifter och uppföljningar hjälper teamen att ta ansvar genom att tilldela och övervaka åtgärdspunkter.

Transkription av möten i realtid ger korrekta, sökbara protokoll för bättre dokumentation.

Sömlös integration med Slack, Zoom, Google Meet och projektledningsverktyg effektiviserar arbetsflödena.

Spinach AI:s begränsningar

Saknar inbyggda agendamallar, vilket innebär att teamen måste skapa strukturerade dagordningar manuellt.

Vissa avancerade AI-funktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för Spinach AI

Starter : Gratis

Pro : 2,90 dollar per mötestimme

Företag : 19 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Spinach AI-betyg

G2 : ⭐ 4,8/5

Capterra: Ej tillgängligt

6. Range (Bäst för strukturerade avstämningar och teamkoordinering)

via Range

Range är ett verktyg för teamsamarbete och möteshantering som hjälper team att hålla sig uppdaterade med strukturerade avstämningar, delade mötesagendor och automatiska statusuppdateringar. Det är utformat för distans- och hybridteam och effektiviserar möten genom att främja transparens och ansvarstagande samtidigt som diskussionerna hålls på rätt spår.

De bästa funktionerna

Strukturerade avstämningar hjälper team att dela uppdateringar asynkront före möten.

Samarbetsbaserade mötesagendor säkerställer att teamen kommer väl förberedda med tydliga diskussionspunkter.

Mötesanteckningar och uppföljning av åtgärdspunkter hjälper teamen att fånga upp viktiga slutsatser och följa upp dem.

Integrerade reflektioner och spårning av teamets stämning ökar engagemanget och främjar en stödjande arbetsmiljö.

Sömlös integration med Slack, Google Kalender och projektledningsverktyg.

Begränsningar i räckvidden

Saknar inbyggd videokonferensfunktion, vilket kräver integration med tredjepartsprogram.

Vissa avancerade rapporteringsfunktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Prisintervall

Gratis : För 12 användare

Standard : 8 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Områdesbetyg

G2 : ⭐ 4,6/5 (70+ recensioner)

Capterra: ⭐ 4,7/5

7. MeetingKing (Bäst för strukturerad mötesdokumentation och uppföljning)

via Meeting King

MeetingKing är ett program för mötesagendor och mötesprotokoll som är utformat för att hjälpa team att skapa strukturerade agendor, ta detaljerade mötesanteckningar och spåra åtgärdspunkter utan ansträngning. Det förenklar mötesförberedelser och uppföljningar genom att erbjuda automatiserade dokumentationsverktyg, uppgiftsfördelning och sökbara arkiv för tidigare möten.

MeetingKings bästa funktioner

Inbyggda agendamallar effektiviserar mötesförberedelserna med förstrukturerade format.

Uppgiftsfördelning och uppföljning säkerställer att åtgärder inte faller mellan stolarna.

Automatisk generering av mötesprotokoll fångar upp viktiga diskussionspunkter och beslut.

Mötesarkiv och sökfunktioner gör det enkelt för teamen att få tillgång till tidigare diskussioner.

Sömlös integration med Google Kalender, Outlook och verktyg för uppgiftshantering.

Begränsningar för MeetingKing

Inga inbyggda videokonferensfunktioner, vilket kräver externa plattformar för virtuella möten.

Begränsade anpassningsmöjligheter för mötesagendor jämfört med andra lösningar

Priser för MeetingKing

Grundläggande : Gratis

Pro : 9,95 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

MeetingKing-betyg

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

8. Agenda (bäst för anteckningar med tidslinje-baserad organisation)

via Agenda

Agenda är en tidslinjebaserad anteckningsapp utformad för yrkesverksamma som behöver organisera mötesanteckningar, dagordningar och projektdokumentation på ett strukturerat sätt.

Till skillnad från traditionella mötesagendaprogram fokuserar Agenda på kontextbaserade anteckningar, vilket gör det möjligt för användarna att enkelt koppla samman mötesdiskussioner med tidigare och framtida händelser.

Agendas bästa funktioner

Tidslinjebaserad anteckningsorganisation håller mötesdiskussionerna strukturerade och tillgängliga.

Taggar och kategoriseringsverktyg gör det enkelt att filtrera och hitta relevanta anteckningar.

Markdown-stöd gör det möjligt för team att snabbt formatera mötesanteckningar och dagordningar.

iCloud-synkronisering säkerställer att mötesanteckningar är tillgängliga på alla Apple-enheter.

Sömlös integration med Apple Kalender och Påminnelser för förbättrad schemaläggning.

Begränsningar i agendan

Saknar realtidssamarbete, vilket gör det mindre idealiskt för teambaserad möteshantering.

Inga Windows- eller Android-versioner, vilket begränsar tillgängligheten för användare som inte använder Apple-produkter.

Priser för agenda

Gratis för alltid: Tillgång till alla grundläggande funktioner för anteckningar och tidslinjer

Agendabetyg

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

9. Lucid Meetings (Bäst för strukturerade och processdrivna möten)

via Lucid Meetings

Lucid Meetings är en plattform för möteshantering som är utformad för team som behöver strukturerade, processdrivna möten med tydliga dagordningar, automatiserade uppföljningar och inbyggd beslutsuppföljning.

Det erbjuder ett omfattande ramverk för att säkerställa att möten är effektiva, repeterbara och väl dokumenterade.

Lucid Meetings bästa funktioner

Inbyggda mötesmallar hjälper team att skapa strukturerade dagordningar anpassade efter olika typer av möten.

Automatiserade uppföljningar säkerställer att åtgärdspunkter och beslut registreras och tilldelas.

Verktyg för beslutsuppföljning dokumenterar överenskommelser och effektiviserar teamets samordning.

Sömlös integration med Slack, Microsoft Teams och Google Kalender för schemaläggning och samarbete.

Avancerad rapportering och insikter för att analysera mötenas effektivitet och förbättra processerna.

Begränsningar för Lucid Meetings

Gränssnittet kan upplevas som komplicerat för nya användare på grund av det strukturerade tillvägagångssättet.

Begränsade AI-drivna funktioner jämfört med andra lösningar för möteshantering

Priser för Lucid Meetings

Gratis provperiod

Team: 12,50 $/användare per månad

Företag: 249 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg för Lucid Meetings

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Hjälper till att reda ut förvirring kring mötesdatum och fungerar som en virtuell sekreterare.

10. Avoma (Bäst för AI-drivna mötesinsikter och anteckningar)

via Avoma

Avoma är en AI-driven mötesassistent som är utformad för att hjälpa team att automatisera anteckningar, sammanfatta diskussioner och extrahera viktiga insikter. Den effektiviserar mötesdokumentationen, vilket gör det enkelt att fånga viktiga detaljer och spåra åtgärdspunkter utan manuellt arbete.

Avomas bästa funktioner

AI-driven transkription och sammanfattningar registrerar automatiskt mötesanteckningar, viktiga slutsatser och åtgärdspunkter.

Samarbete i realtid gör det möjligt för team att markera, kommentera och redigera mötesanteckningar tillsammans.

Mötesanalyser ger insikter om talartid, engagemang och trender.

CRM- och kalenderintegrationer synkroniserar möten med plattformar som HubSpot, Salesforce och Google Kalender.

Automatiserad uppföljning av åtgärdspunkter säkerställer att uppföljningar tilldelas och övervakas smidigt.

Avomas begränsningar

AI-genererade transkriptioner kan behöva redigeras manuellt för att bli korrekta.

Vissa avancerade analysfunktioner är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant : 29 $/användare per månad

Conversation Intelligence : 69 $/användare per månad

Revenue Intelligence: 99 $/användare per månad

Avoma-betyg

G2: ⭐ 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

Jag uppskattar hur Avomas AI-genererade sammanfattningar fångar upp alla viktiga punkter, så att jag kan fokusera på samtalet istället för att ta anteckningar.

Optimera dina möten med den bästa mötesschemaprogramvaran

Möten behöver inte vara improduktiva. Rätt programvara för mötesagendor hjälper dig att organisera diskussioner, fånga upp viktiga punkter och följa upp åtgärder – så att ditt team lägger mindre tid på ineffektiva möten och mer tid på att genomföra planer.

Från AI-drivna assistenter som ClickUp och Spinach AI till strukturerade verktyg för möteshantering som Lucid Meetings – det finns en plattform för varje teams behov. Oavsett om du behöver samarbetsagendor, automatiserade sammanfattningar eller sömlösa integrationer, säkerställer rätt verktyg att varje möte tillför mervärde.

Är du redo att hålla bättre möten? Registrera dig på ClickUp och effektivisera din agendaplanering, åtgärdsspårning och teamsamarbete!