ClickUp vs. Anytype: Vilket produktivitetsverktyg passar dig bäst?

Vissa vill ha ett produktivitetsverktyg som kan göra allt – uppgifter, dokument, mål och automatisering. Andra vill ha ett rent, distraktionsfritt utrymme för att organisera sina tankar.

Om du har svårt att välja mellan ClickUp och Anytype är denna skillnad avgörande.

ClickUp är fullspäckat med funktioner för team och strukturerade arbetsflöden, medan Anytype i första hand erbjuder lokal anteckningsfunktion.

Båda har sina styrkor, men vilket passar bäst för ditt arbetsflöde? Låt oss ta reda på det! 👀

ClickUp och Anytype i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell som visar de viktigaste funktionerna i varje verktyg:

Funktionskategori ClickUp Anytype Kärnerbjudande Allt-i-ett-plattform för projektledning, teamsamarbete och dokumentskapande. Personlig kunskapshantering och teamsamarbete med fokus på integritet och offline-funktioner. Uppgiftshantering ✔️ Avancerad uppgiftshantering med deluppgifter, beroenden, prioriteringar och flera vyer (lista, tavla, Gantt, kalender). ✔️ Grundläggande uppgiftshantering med anpassningsbara mallar och relationer. Dokumentsamarbete ✔️ Dokumentredigering i realtid, länkning av uppgifter till dokument och AI-assisterad innehållsskapande. ✔️ Rich text-redigering med relationslänkar, offlineåtkomst och end-to-end-kryptering. AI-funktioner ✔️ Inbyggda AI-agenter tillsammans med AI-driven uppgiftsautomatisering, prediktiv analys, smarta aviseringar, innehållsgenerering och språköversättning. ❌ Begränsade AI-funktioner; fokuserar mer på användarnas integritet och offlinefunktioner. Teamkommunikation ✔️ Inbyggd chatt i realtid, kommentarer, omnämnanden och integrationer med Slack och Microsoft Teams. ✔️ Grundläggande chatt- och samarbetsfunktioner; integreras med externa verktyg för förbättrad kommunikation. Anpassning och vyer ✔️ Mycket anpassningsbara arbetsflöden, instrumentpaneler och över 15 projektvyer. ✔️ Anpassningsbara mallar och relationer; stöder olika vyer som tabeller, tavlor och kalendrar. Integrationer ✔️ Integreras med över 1 000 appar från tredje part, inklusive Google Workspace, Slack, GitHub och Zoom. ✔️ Stöder integrationer med externa verktyg, men utbudet är mer begränsat jämfört med ClickUp. Offlineåtkomst Huvudsakligen molnbaserat; begränsad offlinefunktionalitet. Helt offline-kompatibel med end-to-end-kryptering. Priser 💰 Erbjuder ett gratisabonnemang med grundläggande funktioner; betalda abonnemang börjar på 7 $/användare/månad för AI-funktioner. 💰 Gratis och öppen källkod; valfria premiumfunktioner tillgängliga. Bäst för Team och organisationer som behöver omfattande projektledning, samarbete och AI-driven automatisering. Individer och små team som prioriterar integritet, offlineåtkomst och anpassningsbar kunskapshantering.

Vad är ClickUp?

Spåra arbete över flera avdelningar med ClickUp

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. 60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information i olika verktyg. Våra projekt, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten.

ClickUp löser detta problem med sin allt-i-ett-app för arbete, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Idag använder över 3 miljoner team ClickUp för att arbeta snabbare med effektivare arbetsflöden, centraliserad kunskap och fokuserad chatt som eliminerar distraktioner och frigör organisationens produktivitet.

ClickUp-funktioner

Från anpassningsbara vyer till integrationer och automatisering – ClickUp är utvecklat för team och individer som vill maximera realtidssamarbetet och effektiviteten.

Här är några funktioner som gör det till ett självklart val. 📂

Funktion nr 1: ClickUp Docs

Skriv, redigera och samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp Docs.

Om du någonsin har jonglerat mellan flera appar bara för att hålla dina anteckningar, uppgifter och dokument synkroniserade är ClickUp Docs lösningen du behöver. Det är en samarbetsyta där du kan skapa, redigera och hantera dokument samtidigt som du förblir ansluten till ditt arbetsflöde.

En produktlanseringsplan kan till exempel innehålla allt i ett dokument – viktiga datum, marknadsföringsstrategier och tilldelade uppgifter som ”Slutföra annonsmaterial” eller ”Skicka pressmeddelande”. Slash-kommandon gör det enkelt att formatera text, infoga tabeller för att spåra leveranser och lägga till kodblock för tekniska detaljer.

Använd rich text-formatering i ClickUp Docs för estetiskt tilltalande anteckningar.

Och med realtidssamarbetsfunktioner som @mentions, inline-kommentarer och live-markörspårning kan alla hålla sig uppdaterade utan att lämna anteckningsappen.

💡 Proffstips: Lägg till visuell struktur i dina anteckningar genom att använda rubriker, avdelare och infällda block. Färgkodade markeringar kan lyfta fram viktiga detaljer, medan emojis tillför personlighet och underlättar snabb överblick. Kombinera dessa med punktlistor och checklistor för att göra dina anteckningar både estetiska och funktionella.

Funktion nr 2: ClickUp Brain

Be ClickUp Brain att sammanfatta valfritt dokument i ClickUp Docs.

Om Docs organiserar dina tankar, tar ClickUp Brain det ett steg längre som en AI-driven arbetsassistent som är inbyggd direkt i din arbetsyta. Den förstår dina uppgifter, dokument och projekt och ger dig omedelbar tillgång till nödvändig information.

Anta att du förbereder ett projektförslag för en omdesign av en webbplats.

När du skriver i ett ClickUp Doc kan du be ClickUp Brain om att ”sammanfatta omfattningen av vårt senaste webbplatsprojekt för [kundnamn]” och omedelbart få detaljer om tidsplaner, budgetar och viktiga leveranser. Det kan också hämta tidigare kundfeedback, avtalsvillkor och prestationsmått, så att du kan fokusera på att skriva ett välgrundat förslag utan att tappa fart.

Behöver du en snabb projektsammanfattning? ClickUp Brain kan skanna ditt dokument och generera en sammanfattning på några sekunder. Vill du uppdatera ditt team? Det kan skriva ett utkast till ett e-postmeddelande eller en uppdatering av uppgiften baserat på de senaste projektuppgifterna. Du kan till och med använda AI för anteckningar och innehållsskapande, inklusive att förfina ditt skrivande och utarbeta rapporter.

Förutom att hjälpa dig direkt introducerar ClickUp Brain AI-agenter – så kallade Autopilot Agents – som kan automatisera arbetet i listor och chattar. Listagenter kan konfigureras för att övervaka dina utrymmen, mappar eller listor och automatiskt utföra åtgärder som att publicera uppdateringar, sammanfatta projektaktiviteter eller svara på förändringar i uppgiftsstatus. En listagent kan till exempel generera en veckosammanfattning av projektet eller meddela ditt team när en uppgifts prioritet ändras.

Sammanfatta chattråd, skapa projektuppdateringar och mycket mer med ClickUps Autopilot Agents.

Å andra sidan arbetar chattagenter i ditt teams chattkanaler, där de kan svara på frågor, ge omedelbar information från din arbetsplats eller till och med skapa uppgifter och dokument baserat på chattförfrågningar. Detta innebär att rutinfrågor besvaras automatiskt och att viktiga uppdateringar aldrig missas. Du kan välja mellan fördefinierade autopilotagenter för vanliga arbetsflöden eller utforma dina egna anpassade autopilotagenter för att passa ditt teams unika behov.

🔍 Visste du att? Leonardo da Vinci skrev ofta sina anteckningar baklänges, vilket innebär att de bara kunde läsas ordentligt med en spegel. Historiker tror att han gjorde detta för att hålla sina idéer privata eller för att det var mer naturligt för honom som vänsterhänt.

Funktion nr 3: ClickUp Notepad

Håll din uppgiftslista till hands med ClickUp Notepad

Har du någonsin fått en bra idé under en hektisk arbetsdag, bara för att glömma den senare? ClickUp Notepad är ditt personliga utrymme där du kan skriva ner tankar, påminnelser och uppgifter utan att det blir rörigt i huvudarbetsytan.

Låt oss säga att du sitter i ett möte och kommer på en ny idé för en innehållsstrategi. Istället för att leta efter en post-it-lapp eller öppna en annan app kan du snabbt gå till ClickUp Notepad från snabbåtgärdsmenyn och skriva ner den.

Behöver du organisera anteckningar? Anteckningsblocket stöder rich text-formatering, så du kan lägga till rubriker, punktlistor eller till och med färgkoda avsnitt för att hålla allt snyggt och prydligt. Om du skapar en checklista kan du dra och släppa objekt för att ordna dem i en logisk ordning.

Du kan också bifoga bilder och videor med hjälp av slash-kommandon, vilket gör det enkelt att spara visuella referenser tillsammans med dina anteckningar.

🧠 Kul fakta: Långt före de digitala produktivitetsverktygen finns den första kända att göra-listan från 1795 f.Kr.! Den babyloniske kungen Hammurabi lät hugga in listor i sten för att hålla reda på lagar – ett tidigt exempel på en uppgiftshanterare.

Funktion nr 4: ClickUp-uppgifter

Organisera ClickUp-uppgifter och lägg till uppgiftsberoenden för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

Oavsett om du hanterar ett solo-projekt eller samordnar med ett team, gör ClickUp Tasks det enkelt att tilldela arbete, följa framsteg och hålla ordning utan kaoset med oändliga meddelanden.

Anta att du planerar en produktlansering för en ny fitness-tracker.

Du kan skapa en uppgift för varje viktig milstolpe, till exempel att slutföra produktförpackningen, förbereda webbplatsens startsida och samordna samarbeten med influencers.

Behöver du bryta ner det ytterligare? Deluppgifter och uppgiftschecklistor hjälper dig att organisera varje detalj. Under uppgiften för webbplatsens startsida kan du lägga till deluppgifter för att skriva produktbeskrivningen, designa banners och skapa ett förbeställningsformulär. Tilldela teammedlemmarna deadlines och ansvarsområden, så att copywritern vet när hen ska skicka in innehållet och designern kan hålla sig till tidsplanen för det visuella materialet.

Plattformen låter dig också spåra tiden du lägger på uppgifter och projekt.

För ännu mer kontroll kan du med hjälp av uppgiftsberoenden i ClickUp ställa in sekvenser – till exempel se till att en reklamkampanj inte kan lanseras förrän produktvideon har godkänts. Om något ändras hjälper ClickUps tidslinjevy dig att justera deadlines och omfördela arbetsbelastningen direkt.

🔍 Visste du att? Grafomani är ett psykologiskt tillstånd där människor känner en okontrollerbar lust att skriva. Vissa historiska personer, som Voltaire och Balzac, skrev obsessivt och fyllde tusentals sidor med anteckningar.

Priser för ClickUp

🔍 Visste du att? Före 1800-talet bar människor med sig lösa pappersark för anteckningar. År 1888 band en tasmanier vid namn J.A. Birchall ihop dessa ark och skapade den första kommersiellt tillgängliga anteckningsboken.

Vad är Anytype?

Anytypes användarvänliga gränssnitt

Anytype är ett öppet källkodsprogram för anteckningar som hjälper användare att organisera sina anteckningar på ett strukturerat och sammanlänkat sätt.

Den öppen källkodsbaserade produktivitetsprogramvaran finns tillgänglig för macOS, Windows, iOS och Android och erbjuder till och med ett Chrome-tillägg för att snabbt spara anteckningar från webben. Med end-to-end-kryptering och lokala krypteringsnycklar på enheten förblir dina data dina – något som integritetsmedvetna användare kommer att uppskatta.

Anytype-funktioner

Anytype är ett verktyg som är utvecklat för strukturerat tänkande och smidig organisation. Oavsett om du hanterar uppgifter, kartlägger idéer eller skapar en personlig kunskapsbas hjälper dess funktioner dig att hålla ordning utan att känna dig begränsad.

Låt oss utforska vad som utmärker denna kunskapsbaserade programvara och hur dess viktigaste funktioner kan passa in i ditt arbetsflöde. 💁

Funktion nr 1: Objektbaserad anteckning

Objektbaserade anteckningar, uppgifter och möten i Anytype

Till skillnad från traditionella anteckningsappar behandlar Anytype allt – anteckningar, uppgifter, böcker och möten – som objekt som kan kopplas ihop.

Om du till exempel forskar om ett ämne kan du skapa ett forskningsobjekt, koppla det till relevanta artiklar och till och med länka det till ett projekt du arbetar med. Detta skapar en strukturerad, sammankopplad kunskapsbas istället för isolerade anteckningar.

🧠 Kul fakta: Anytype hämtar inspiration från olika områden, bland annat dokumentärer som utforskar individualism, kollektivism och artificiell intelligens. Denna eklektiska inspiration påverkar appens design och funktionalitet, med målet att erbjuda en holistisk användarupplevelse.

Funktion nr 2: Delad arbetsyta och anpassningsbara widgets

Delade arbetsytor för samarbete med dina teammedlemmar

Anytype stöder också teamsamarbete genom delade arbetsytor. Du kan arbeta med kollegor på ett gemensamt forskningsprojekt, brainstorma idéer eller bygga en kollektiv kunskapsbas samtidigt som allt hålls välstrukturerat.

Dessutom kan du anpassa din startskärm med widgets som visar dina viktigaste uppgifter, anteckningar eller projekt.

📮 ClickUp Insight: 35 % av kunskapsarbetare säger att måndagen är deras minst produktiva dag, och det är inte svårt att förstå varför. Mellan att hinna ikapp med e-post, sortera chattmeddelanden, granska projektanteckningar och sitta igenom stående möten, rapporterar hälften av arbetarna att de känner sig mer stressade i början av veckan. När allt är utspritt över olika verktyg tar det längre tid än nödvändigt att komma tillbaka in i arbetsläget. ClickUp hjälper dig att ta dig igenom måndagens kaos genom att samla uppgifter, projektanteckningar och teamkommunikation på ett och samma ställe.

Funktion nr 3: Databaser och uppsättningar

Specifika databaser som är anpassade för att organisera anteckningar

Med Sets kan du med Anytype organisera objekt i databaser som kan visas i olika format – Grid, Gallery, List, Kanban, Calendar och Graph. Om du hanterar ett forskningsprojekt kan du skapa en databas med källor, tagga dem efter ämne och växla mellan olika vyer för att följa framstegen.

Dessutom visualiserar Graph View kopplingarna mellan olika objekt, vilket gör det enkelt att se hur dina idéer hänger ihop.

Anytype-priser

Gratis

Byggare: 99 $/år

Medskapare: 299 $ för 3 år

Företag: Anpassad prissättning

🧠 Kul fakta: I Japan finns det en anteckningsmetod som kallas Shorthand Notes (eller Sokkibon ), som innebär snabb, stiliserad skrivning för att snabbt fånga upp detaljer från föreläsningar. Många japanska studenter använder också kakeibo för budgetering – i princip finansiella anteckningar!

ClickUp vs. Anytype: Jämförelse av funktioner

ClickUp och Anytype har mycket olika tillvägagångssätt när det gäller organisation, samarbete och anpassning. Det ena är utvecklat för strukturerad projektledning, medan det andra är avsett för personlig kunskapshantering.

Låt oss bryta ner vad varje plattform har att erbjuda (med denna tabell). ⚒️

Projektledning

Att hålla koll på uppgifter, deadlines och teamets framsteg kan vara avgörande för ett projekts framgång. Låt oss se hur varje plattform hanterar projektledning och om de kan hålla jämna steg med komplexa arbetsflöden.

ClickUp

När det gäller projektledning är ClickUp ett kraftpaket. Det ger team strukturerade sätt att planera, spåra och hantera arbete genom funktioner som uppgiftslistor och till och med inbyggd automatisering.

Du kan tilldela uppgifter, sätta deadlines, övervaka framsteg och visualisera arbetsflöden, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för företag som hanterar komplexa projekt. Tidsspårning, målsättning och omfattande rapportering förbättrar dess användbarhet ytterligare.

Anytype

Å andra sidan är Anytype inte utformat för projektledning i traditionell mening.

Det erbjuder ett innovativt objektbaserat system för att organisera filer och mappar, men saknar viktiga projektledningsverktyg som uppgiftsberoenden, automatisering av arbetsflöden och teamrapportering.

🏆 Vinnare: ClickUp, eftersom dess omfattande funktionsuppsättning och skalbarhet gör det idealiskt för team som hanterar flera projekt och uppgifter.

Anteckningar och organisation

Att organisera anteckningar ska gå snabbt och enkelt. Låt oss se vilket verktyg som gör det enklast att fånga upp och strukturera idéer.

ClickUp

ClickUp erbjuder anteckningsfunktioner som Notepad och Docs, vilket kompletterar dess redan kraftfulla projektledningsfunktioner. Det säkerställer att dina anteckningar är åtgärdsorienterade genom att möjliggöra sömlös integration med uppgifter, projekt och arbetsflöden.

Med funktioner som samarbete i realtid, rich text-formatering och versionshistorik kan du dokumentera processer, brainstorma idéer och upprätthålla en kunskapsbas på ett strukturerat sätt. Appen anpassar sig också till olika metoder för anteckningar.

Anytype

Anytype är utformat för personlig kunskapshantering och erbjuder ett system för att koppla samman anteckningar, idéer och datapunkter. Dess visuella grafvy hjälper användarna att se relationer mellan olika bitar av information, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för dem som föredrar en icke-linjär approach till anteckningsorganisation.

Dess offline-läge gör dessutom att användarna kan komma åt sina anteckningar utan internetuppkoppling.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Både ClickUp och Anytype erbjuder kraftfulla funktioner för anteckningar och organisation.

🧠 Kul fakta: FBI:s enhet för ifrågasatta dokument är specialiserad på att analysera handskrivna anteckningar för att fastställa äkthet, författarskap och dolda betydelser – vilket bevisar att anteckningar kan ha stort forensiskt värde!

Samarbete

Samarbetet ska kännas smidigt, oavsett om ni brainstormar, fördelar uppgifter eller delar feedback. Låt oss se vilket verktyg som gör teamsamarbetet mer effektivt.

ClickUp

Plattformen gör det möjligt för team att arbeta tillsammans smidigt med dokumentredigering i realtid, kommentarer i uppgifterna, omnämnanden och inbyggd chattfunktion.

ClickUp integreras också med populära verktyg som Slack, Google Drive och Zoom, vilket säkerställer smidig kommunikation mellan olika plattformar. Rollbaserade behörigheter och åtkomstkontroller hjälper teamen att hantera vem som kan visa och redigera uppgifter, vilket upprätthåller säkerheten samtidigt som det främjar lagarbete.

Anytype

Anytype fokuserar för närvarande på offline-först, privata anteckningar och kunskapshantering snarare än realtidssamarbete.

Du kan dela sidor och synkronisera innehåll mellan enheter, men det saknas funktioner som live-redigering, kommentarer eller omnämnanden. Detta gör det mer lämpligt för personligt bruk än för teambaserade projekt.

🏆 Vinnare: ClickUp för dess realtidssamarbete, uppgiftshantering och integrationsmöjligheter.

4. Prisvärdhet

Både ClickUp och Anytype erbjuder olika prismodeller, och båda verktygen har både gratis- och betaltjänster. Låt oss gå igenom de tillgängliga tjänsterna och de funktioner de erbjuder.

Priser för ClickUp

Anytype Prissättning

Gratis för alltid : Full tillgång till lokala anteckningar, objektbaserad anteckningsorganisation och krypterad datalagring.

Builder (99 $/år) : Lägger till avancerade funktioner som anpassade objektbaserade mallar och begränsade alternativ för teamsamarbete.

Co-creator (299 $ för 3 år) : Inkluderar fullständiga samarbetsfunktioner, arbetsytor för team och mer anpassningsmöjligheter för större team.

Business (anpassad prissättning): Denna plan inkluderar funktioner på företagsnivå, såsom privata teamutrymmen, anpassade anteckningsmallar och extra verktyg för teamsamarbete.

Vilken prisplan är bäst: ClickUp eller Anytype?

ClickUp tar ledningen i denna jämförelse.

Prisvärdhet : ClickUps betalda abonnemang börjar på mer budgetvänliga 7 dollar per användare och erbjuder mer robusta funktioner än Anytypes betalda abonnemang, som börjar på ett högre prisintervall.

Lagring och funktioner : Den kostnadsfria planen i ClickUp erbjuder betydligt mer lagringsutrymme (100 MB) jämfört med Anytypes kostnadsfria plan, som huvudsakligen är utformad för lokala, personliga anteckningar.

Prisvärdhet : ClickUps Unlimited-abonnemang ger tillgång till funktioner som dashboards, whiteboards, tidrapportering och avancerade integrationer – funktioner som Anytype saknar i samma prisklass.

AI-integration: ClickUp erbjuder även AI-drivna funktioner från 5 dollar per månad och användare, vilket ger en extra produktivitetsökning som Anytype inte erbjuder.

ClickUps prissättning ger en mer välbalanserad uppsättning verktyg, vilket gör det till det bättre valet för användare som behöver kraftfulla funktioner för projektledning och teamsamarbete till ett överkomligt pris.

ClickUp vs. Anytype på Reddit

Vi har sökt igenom Reddit för att se vad användarna tycker om ClickUp och Anytype, men till skillnad från andra jämförelser av produktivitetsverktyg finns det inte många trådar där dessa två plattformar diskuteras direkt.

Diskussionerna om varje verktyg för sig visar dock på starka åsikter om deras styrkor och idealiska användningsområden. 👇

Här är vad användare har att säga om ClickUp:

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för ClickUp. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har ClickUp definitivt överträffat alla mina förväntningar med tanke på priset och den stora mängden verktyg.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för ClickUp. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har ClickUp definitivt överträffat alla mina förväntningar när det gäller pris och mängden verktyg.

Det är mycket snabbare, kraftfullare och fungerar otroligt bra med en rad olika appar... Mitt team använder det för de flesta projektaktiviteter och med den nya chattfunktionen överväger vi att sluta använda Slack också. Det är ett RIKTIGT bra program. Appen är fantastisk. Supporten är fantastisk. Prissättningen är fantastisk. Plug and play + anpassningsmöjligheterna är verkligen förstklassiga.

Det är mycket snabbare, kraftfullare och fungerar otroligt bra med en rad olika appar... Mitt team använder det för de flesta projektaktiviteter och med den nya chattfunktionen överväger vi att sluta använda Slack också. Det är ett RIKTIGT bra program. Appen är fantastisk. Supporten är fantastisk. Prissättningen är fantastisk. Plug and play + anpassningsmöjligheterna är verkligen förstklassiga.

Här är vad användarna säger om Anytype:

Användargränssnittet är klumpigt, det tar evigheter att komma till själva valvet och börja göra anteckningar. Valvet är fördefinierat för dig i början med flera mallar. Även om du kan ändra det efter eget tycke föredrar jag att bygga upp ditt valv från grunden istället för att få ett färdigt och justera det... Vad jag gillar – de har GUI för tabellredigering...

Användargränssnittet är klumpigt, det tar evigheter att komma till själva valvet och börja göra anteckningar. Valvet är fördefinierat för dig i början med flera mallar. Även om du kan ändra det efter eget tycke föredrar jag att bygga upp ditt valv från grunden istället för att få ett färdigt och justera det... Vad jag gillar – de har GUI för tabellredigering...

Ja, jag har provat det. Det kändes ungefär som Notion. Men på något sätt ännu mer förvirrande. Jag visste inte var jag skulle börja och jag förstod inte de där mallarna.

Ja, jag har provat det. Det kändes ungefär som Notion. Men på något sätt ännu mer förvirrande. Jag visste inte var jag skulle börja och jag förstod inte de där mallarna.

Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

Efter att ha jämfört ClickUp och Anytype utifrån viktiga funktioner framstår en av dem som den klara vinnaren.

Det är ClickUp! 👑

Anytypes objektbaserade tillvägagångssätt och integritetsfokuserade modell ger en ny syn på anteckningar. Det saknar dock de robusta projektlednings- och samarbetsfunktioner som många yrkesverksamma och team behöver för att vara effektiva.

ClickUp, å andra sidan, gör allt – från uppgiftshantering och automatisering till dokumentdelning och smidigt teamsamarbete. Det går utöver organisering för att omvandla idéer till handling.

