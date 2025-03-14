11 bästa Happeo-alternativ för teamsamarbete

Effektiv kommunikation och smidigt samarbete är grunden för alla framgångsrika organisationer. Enligt en undersökning instämmer 72 % av företagsledarna i att dessa färdigheter har bidragit till att öka deras teams produktivitet.

För att förbättra din övergripande teamkommunikation och hantera den effektivt kan du titta på samarbetsverktyg som Happeo.

Happeo är visserligen ett populärt val, men vissa alternativ kan passa bättre för just dina behov när det gäller samarbete, produktivitet och kunskapshantering.

Vi har sammanställt de 11 bästa alternativen till Happeo som kommer att förbättra produktiviteten och samarbetet.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Happeo: ClickUp : Bäst för samarbete, uppgiftshantering och kunskapsdelning Bäst för samarbete, uppgiftshantering och kunskapsdelning

Workvivo: Bäst för att öka medarbetarnas engagemang och förbättra den interna kommunikationen

Simpplr: Bäst för centraliserad innehållshantering och smidig användarupplevelse

Microsoft Sharepoint: Bäst för dokumenthantering och samarbete på företagsnivå

Guru: Bäst för att bygga upp ett centraliserat kunskapsarkiv

Confluence: Bäst för samarbetsdokumentation och kunskapsdelning

Workplace by Meta: Bäst för intern kommunikation och medarbetarengagemang

Slack: Bäst för teamkommunikation och samarbete i realtid

Unily: Bäst för medarbetarengagemang och kunskapshantering

LumApps SAS: Bäst för sömlös integration med Google Workspace

Viva Engage (tidigare Yammer): Bäst för socialt samarbete och företagskommunikation

Happeos begränsningar

Innan vi tittar på Happeo-alternativ kan en uppenbar fråga uppstå: Vad är det för fel med att använda Happeo som programvara för teamsamarbete?

Happeo är utmärkt för intern kommunikation och medarbetarengagemang, men kan vara bristfälligt jämfört med andra tillgängliga verktyg. Dessa begränsningar inkluderar:

Brant inlärningskurva : Redan från implementeringen kan det vara svårt för de flesta team att vänja sig vid denna : Redan från implementeringen kan det vara svårt för de flesta team att vänja sig vid denna intranätprogramvara . Detta gäller särskilt för icke-tekniska teammedlemmar.

Begränsningar för anpassning : Anpassningsmöjligheterna, särskilt för Starter-nivån, är begränsade jämfört med andra plattformar. Detta hindrar din möjlighet att skräddarsy plattformen efter dina specifika krav på varumärke och arbetsflöde.

Skalbarhet och prissättning : När dina team växer kan prissättningen bli något högre.

Funktionsbrist: Verktyget kanske inte integreras sömlöst med specifika verktyg från tredje part eller erbjuder funktioner som avancerad projektledning.

Om dessa utmaningar låter bekanta kan du kanske hitta ett verktyg som passar din organisations behov bättre genom att utforska alternativen nedan.

💡 Proffstips: Se till att du också kollar in de anslutna AI-funktionerna i intranätverktyget. De ökar produktiviteten och hjälper dig att hitta filer och skanna dokument.

Happeo-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över alla Happeo-alternativ och varför vi valde dem:

Verktyg Bäst för Utmärkande funktioner ClickUp Samarbete, uppgiftshantering och kunskapsdelning Anpassningsbara arbetsflöden, dokument, chatt, integrationer och AI-driven automatisering. Workvivo Lösningar för medarbetarengagemang och socialt intranät Intuitivt socialt flöde, pulsundersökningar, personkatalog och evenemangshantering Simpplr Medarbetarkommunikation och användarvänligt intranät AI-drivna innehållsförslag, personkatalog och smidiga integrationer Microsoft SharePoint Intranät och dokumenthantering på företagsnivå Kraftfull dokumenthantering , avancerat samarbete och Office 365-integration Guru Kunskapshantering och snabb informationshämtning AI-drivna förslag, webbläsartillägg och integration med befintliga verktyg. Confluence Teamsamarbete och kunskapsdelning Dokumentation i wikiform, integrationer med Jira och Trello samt verktyg för innehållsorganisation. Workplace by Meta Sociala nätverk och teamkommunikation Bekant gränssnitt för sociala medier, videokonferenser och uppdateringar i realtid Slack Snabbmeddelanden och teamsamarbete Kanalbaserad kommunikation, appintegrationer och samarbetsytor Unily Digitala arbetsplatslösningar på företagsnivå Personliga instrumentpaneler, flerspråkig support och avancerad analys LumApps SAS Socialt intranät och plattform för medarbetarupplevelser Anpassad branding, integrerade arbetsflöden och kraftfull personalanalys Viva Engage Socialt samarbete och företagskommunikation Gruppkommunikation, integration med Microsoft 365 och organisatoriska meddelanden

De 11 bästa Happeo-alternativen att använda

Det finns ingen universallösning när det gäller att hitta rätt verktyg för teamsamarbete och intranätbehov. Vi har stött på liknande problem och provat flera samarbetsverktyg för att hitta det bästa alternativet.

Här är en analys av de 11 bästa Happeo-alternativen som du kan överväga för din organisation:

1. ClickUp (Bäst för samarbete, uppgiftshantering och kunskapsdelning)

ClickUp är en kraftfull app för arbete som överskrider traditionell projektledning. Den integrerar uppgiftshantering, kommunikation och kunskapsdelning på ett effektivt sätt i ett enhetligt arbetsutrymme, vilket gör den idealisk för att förbättra samarbete och produktivitet.

Kärnan i ClickUps samarbetsfunktioner är ClickUp Chat – ett intuitivt verktyg för meddelanden i realtid som är utformat för att hålla teamen sammankopplade. Till skillnad från fristående kommunikationsplattformar integreras Chat direkt i din arbetsyta, vilket möjliggör smidiga övergångar mellan konversationer, uppgifter och dokument.

Det bästa med detta verktyg är dess kraftfulla neurala nätverk eller AI-assistent, Clickup Brain.

Det kopplar samman alla dina arbetsappar och kunskapsbaser så att du kan använda AI för att automatisera dina uppgifter, dokument, resurser och mycket mer. Använd det för att skapa och hantera projekt, stödja automatiserade arbetsflöden och till och med skriva snabba svar på meddelanden eller e-post.

Automatisera arbetsflöden för att snabbt skapa och underhålla projekt med ClickUp Brain

Dessutom kan du med den avancerade ClickUp Connected Search hitta alla filer eller all information i din app, lokala enhet, dokument eller kunskapsbas. Detta säkerställer att du alltid har den information du behöver till hands och inte förlorar viktiga dokument eller information inom din organisation.

Det som utmärker alla intranätplattformar är möjligheten att enkelt hantera dokument och kunskap.

Effektivisera din organisations kunskapshantering och arbetsflöden med hjälp av ClickUp Knowledge Management-plattformen för förbättrat samarbete

I ClickUp Knowledge Management kan du på ett säkert sätt skapa och lagra dina dokument och wikis på en enda plattform.

📮 ClickUp Insight: Över 60 % av ett teams tid ägnas åt att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. Enligt forskning från ClickUp förlorar team värdefull tid på att hoppa mellan olika verktyg. För att förhindra bristfällig kommunikation kan du integrera meddelandehantering i dina arbetsflöden med en centraliserad plattform som förenar projektledning, samarbete och kommunikation. Prova ClickUp , appen som har allt du behöver för jobbet.

Denna centraliserade kunskapsarbetsplats säkerställer att hela ditt team kan samarbeta och arbeta tillsammans på ett smidigt sätt, samtidigt som avancerade behörigheter och versionskontroller håller dina privata data säkra hela tiden.

Dess omfattande funktionsuppsättning och flexibla gränssnitt gör det till ett idealiskt val för företag som söker en omfattande intranätlösning som integreras sömlöst med befintliga arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Utforma och skräddarsy arbetsflöden som passar de unika kraven för varje projekt, team och avdelning.

Tilldela uppgifter, sätt deadlines, följ framsteg och övervaka beroenden med lätthet med hjälp av ClickUp Tasks

Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations , såsom statusuppdateringar, uppgiftsfördelning och aviseringar, för att frigöra tid för strategiskt arbete.

Skapa, redigera och dela filer inom plattformen med ClickUp Docs för smidigt samarbete och kunskapsdelning.

Samarbeta visuellt i ClickUp Whiteboards , som har interaktiva whiteboard- och mindmapping-verktyg.

Sök igenom alla arbetsytor, uppgifter, dokument och konversationer inom ClickUp-plattformen med hjälp av ClickUp Connected Search

Begränsningar med ClickUp

Trots att det är användarvänligt kan det stora antalet funktioner och egenskaper innebära en brantare inlärningskurva för nya användare.

Kräver tid för att fullt ut integrera och utbilda teammedlemmarna i alla funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Otaliga ClickUp-användare svär vid dess kraftfulla funktioner. En recensent delar med sig av sin erfarenhet och säger:

Det används av hela vår byrå som verktyg för att hantera alla våra projekt, uppgifter, tidsplaner och fakturering. Det har ersatt ett äldre system och gjort det möjligt för oss att övergå till en mer flexibel projektledningsprocess och förbättrat den interna kommunikationen.

Det används av hela vår byrå som verktyg för att hantera alla våra projekt, uppgifter, tidsplaner och fakturering. Det har ersatt ett äldre system och gjort det möjligt för oss att övergå till en mer flexibel projektledningsprocess och förbättrat den interna kommunikationen.

2. Workvivo (bäst för att öka medarbetarnas engagemang och förbättra den interna kommunikationen)

via Workvivo

Workvivo är en plattform för medarbetarengagemang som även fungerar som en intranätlösning. Den är utvecklad för att främja gemenskapskänslan inom organisationer och samtidigt effektivisera den interna kommunikationen.

Genom att kombinera funktioner i stil med sociala medier med traditionella intranätfunktioner säkerställer du att medarbetarna håller kontakten och att viktig information når dem på ett effektivt sätt.

Det är idealiskt för företag som vill öka engagemanget och förbättra samarbetet i en modern, användarvänlig miljö.

Workvivos bästa funktioner

Skapar en social intranätplattform för att engagera medarbetarna med nyhetsflöden, medarbetarprofiler och gruppdiskussioner.

Effektivisera introduktionen av nya medarbetare och ge tillgång till utbildningsmaterial och resurser inom plattformen.

Samla in feedback från medarbetarna genom enkäter och omröstningar och använd insikterna för att förbättra medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse.

Workvivos begränsningar

Premiumfunktioner kan vara kostsamma för små och medelstora företag.

Kanske inte lika effektivt som dedikerade projektledningsverktyg som ClickUp.

Workvivo-priser

Affärsplan : Anpassad prissättning

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

💡 Proffstips: Ett effektivt kunskapshanteringssystem säkerställer att ingen information går förlorad under övergångar. Utforska våra bästa tips för kunskapsöverföring så att du inte missar några detaljer!

3. Simpplr (Bäst för centraliserad innehållshantering och smidig användarupplevelse)

via Simpplr

Simpplr är en modern intranätplattform som är utformad för att förenkla intern kommunikation och kunskapsdelning inom organisationer. Den är känd för sitt intuitiva användargränssnitt och hjälper team att snabbt få tillgång till viktig information och samarbeta effektivt.

Med Simpplr kan företag skapa ett personligt intranät som passar deras varumärke och organisationsstruktur. Detta gör det möjligt för anställda att hålla sig informerade, samordnade och engagerade.

Simpplrs bästa funktioner

Få ett modernt och intuitivt gränssnitt för att hantera alla dina intranät- och medarbetarengagemangsaktiviteter.

Skapa personliga upplevelser för varje anställd baserat på deras roll, intressen och preferenser.

Använd AI-drivna rekommendationer för att anpassa innehållsrekommendationer och föreslå relevant information till varje anställd.

Spåra viktiga mätvärden, såsom medarbetarengagemang, innehållskonsumtion och användaraktivitet, för att mäta effekten av din intranätplattform.

Simpplrs begränsningar

Avancerade funktioner och funktionaliteter kan kräva tid för anställda att förstå.

Med ett starkt fokus på innehåll finns det en risk för informationsöverflöd.

Simpplr-priser

Anpassad prissättning

Simpplr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Simpplr är ett favoritverktyg bland företag för att effektivisera internkommunikationen. En recensent lyfter fram:

Mycket lätt att få hjälp. Plattformens funktionalitet är oöverträffad. Jag älskar push/pull-funktionerna som nyhetsbrev och den senaste implementeringen av AI-verktyg. Analyspanelen är också mycket djupgående och användbar.

Mycket lätt att få hjälp. Plattformens funktionalitet är oöverträffad. Jag älskar push/pull-funktionerna som nyhetsbrev och den senaste implementeringen av AI-verktyg. Analyspanelen är också mycket djupgående och användbar.

4. Microsoft Sharepoint (bäst för dokumenthantering och samarbete på företagsnivå)

via Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint är en väletablerad plattform som erbjuder en rad funktioner för samarbete, dokumenthantering och intranät. Den integreras med andra appar i Microsofts ekosystem, vilket gör den till ett populärt val för organisationer som använder dessa verktyg.

SharePoints mångsidighet gör det möjligt för organisationer att skapa skräddarsydda lösningar anpassade efter deras specifika behov. Detta gör det till ett självklart val för kunskapshantering och intern kommunikation.

Microsoft Sharepoints bästa funktioner

Skapa dedikerade teamsidor för samarbete och bygg engagerande kommunikationssidor för att dela nyheter och uppdateringar inom hela organisationen.

Automatisera affärsprocesser med arbetsflöden, såsom godkännandeprocesser, dokumenthantering och datainsamling.

Få kraftfulla säkerhets- och efterlevnadsfunktioner för att skydda känslig data, dela filer på ett säkert sätt och uppfylla lagkrav.

Få åtkomst till SharePoint och samarbeta på dokument var du än befinner dig med mobilappen.

Begränsningar i Microsoft Sharepoint

Kan vara komplicerat att konfigurera och administrera, vilket kräver viss teknisk expertis.

Prestanda kan ibland vara ett problem, särskilt med stora filer och hög trafik.

Priser för Microsoft Sharepoint

SharePoint (Plan 1) : 5 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Sharepoint

G2: 4/5 (över 8000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5000 recensioner)

🔍 Visste du att? Organisationer som implementerar programvara för samarbete och kunskapshantering upplever en 30-procentig minskning av projektens tidsåtgång.

5. Guru (bäst för att bygga upp ett centraliserat kunskapsarkiv)

via Guru

Guru är ett verktyg för kunskapshantering som gör det möjligt för team att samla in, dela och få tillgång till information på ett smidigt sätt. Det är utformat för snabbrörliga organisationer och integreras med populära appar för att leverera kunskap direkt i arbetsflödena.

Det utmärker sig som en dynamisk lösning som hjälper företag att bygga upp en pålitlig kunskapsbas, säkerställer att anställda kan hitta rätt information vid rätt tidpunkt och ökar produktiviteten och samarbetet.

Gurus bästa funktioner

Få tillgång till kunskap direkt i verktyg som Slack, Teams och e-post.

Håll informationen korrekt och uppdaterad med inbyggda verifieringsverktyg.

Skapa anpassade kort wiki-mallar för att samla in och organisera information på ett konsekvent och effektivt sätt.

Använd AI för att få intelligenta sökresultat och hitta den mest relevanta informationen baserat på användarnas sökfrågor.

Guru-begränsningar

Den kostnadsfria versionen är endast tillgänglig under en begränsad period på 30 dagar.

Har en brantare inlärningskurva jämfört med andra kunskapshanteringslösningar.

Guru-prissättning

Gratis provperiod

Allt-i-ett: 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Guru har blivit ett självklart val för team som vill organisera och få tillgång till kunskap på ett enkelt sätt. En recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Vi uppskattar framför allt Guru:s användarvänlighet. Det var också väldigt enkelt att migrera vår befintliga kunskapsbas från Confluence. Installationen var extremt enkel och transparent, vilket ledde till att alla team i företaget snabbt tog till sig kunskapsbasen.

Vi uppskattar framför allt Guru:s användarvänlighet. Det var också väldigt enkelt att migrera vår befintliga kunskapsbas från Confluence. Installationen var extremt enkel och transparent, vilket ledde till att alla team i företaget snabbt tog till sig kunskapsbasen.

6. Confluence (bäst för samarbetsdokumentation och kunskapsdelning)

via Confluence

Atlassians Confluence är en kraftfull plattform som är utformad för att effektivisera teamsamarbete och kunskapsdelning.

Det gör det möjligt för företag att skapa, organisera och dela innehåll mellan team, vilket gör det idealiskt för hantering av dokument, mötesanteckningar, projektplaner och mycket mer.

Den sömlösa integrationen med andra Atlassian-produkter, såsom Jira, förbättrar dess effektivitet inom projektledning och tvärfunktionellt samarbete.

Confluence bästa funktioner

Skapa och redigera sidor, inklusive dokument, wikis och presentationer, med ett användarvänligt gränssnitt.

Skapa en centraliserad kunskapsbas för att samla in och dela kunskap inom hela organisationen.

Möjliggör samarbete i realtid genom kommentarer och diskussioner på sidor.

Använd makron och mallar för att skapa och formatera sidor, vilket snabbt förbättrar effektiviteten och konsekvensen.

Begränsningar med Confluence

Kan vara dyrt, särskilt för större organisationer med många användare.

Nya användare kan tycka att gränssnittet och funktionerna är överväldigande, vilket leder till en brant inlärningskurva.

Priser för Confluence

Gratis för alltid

Standard: 5,16 $/månad per användare

Premium : 9,73 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (över 3500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3500 recensioner)

7. Workplace by Meta (bäst för intern kommunikation och medarbetarengagemang)

via Workplace

Workplace by Meta är en kommunikationsplattform som förenar team genom att stärka samarbete och engagemang. Med ett välbekant Facebook-liknande gränssnitt ger det anställda verktyg för att hålla kontakten, dela idéer och samarbeta dagligen.

Den är utformad för företag av alla storlekar och är idealisk för att förenkla teamsamarbetet. Den erbjuder en användarvänlig miljö för att interagera med kollegor och ta del av företagsnyheter.

De bästa funktionerna i Workplace by Meta

Genomför livevideo- och ljudmöten, sändningar och frågestunder med anställda.

Skapa grupper och communityn för team, avdelningar och intressen för att underlätta diskussioner och kunskapsdelning.

Håll dig uppdaterad om företagsnyheter, medarbetaruppdateringar och viktiga meddelanden genom ett personligt nyhetsflöde.

Begränsningar för Workplace by Meta

Den sociala nätverkskaraktären kan vara distraherande och minska produktiviteten.

Priser för Workplace by Meta

Anpassad prissättning

Workplace by Meta – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1300 recensioner)

Workplace by Meta är mycket uppskattat för att det gör kommunikationen inom organisationer mer engagerande. En användare säger:

Det gör det enkelt att dela filer mellan kollegor, du kan chatta via snabbmeddelanden för att kolla vad som händer på kontoret, du kan ringa videosamtal och ha möten som om du var på kontoret och fortfarande sköta dina dagliga uppgifter om du arbetar på distans.

Det gör det enkelt att dela filer mellan kollegor, du kan chatta via snabbmeddelanden för att kolla vad som händer på kontoret, du kan ringa videosamtal och ha möten som om du var på kontoret och fortfarande sköta dina dagliga uppgifter om du arbetar på distans.

8. Slack (Bäst för teamkommunikation och samarbete i realtid)

via Slack

Slack är en populär plattform för teamkommunikation och samarbete som underlättar meddelanden i realtid, fildelning och videokonferenser. Slack är inte en traditionell intranätlösning, men kan avsevärt förbättra den interna kommunikationen och samarbetet inom din organisation.

Det erbjuder en centraliserad plattform för teamkommunikation, vilket möjliggör smidig och effektiv informationsutbyte inom och mellan avdelningar.

Slacks bästa funktioner

Skapa dedikerade kanaler för team, projekt och ämnen för att organisera konversationer och information.

Gör video- och ljudsamtal i Slack, så att du enkelt kan kommunicera med kollegor ansikte mot ansikte.

Automatisera arbetsflöden med Slacks arbetsflödesbyggare, till exempel godkännande av förfrågningar och automatisering av aviseringar.

Integrera med ett brett utbud av affärsapplikationer, inklusive Google Workspace, Microsoft Teams och Salesforce.

Slacks begränsningar

Stora mängder meddelanden och kanaler kan vara överväldigande

Saknar avancerade funktioner för uppgifts- och projektledning

Slack-priser

Pro: 7,25 $/månad per användare

Business+ : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

9. Unily (Bäst för medarbetarengagemang och kunskapshantering)

via Unily

Unily är en digital arbetsplatsplattform som hjälper organisationer att skapa engagerande och personaliserade intranätsupplevelser för sina anställda.

Det går utöver traditionella intranätfunktioner och erbjuder funktioner som främjar kommunikation, samarbete och medarbetarengagemang.

Unilys fokus på att skapa en personlig upplevelse för anställda bidrar till att öka engagemanget och säkerställer att användarna har enkel tillgång till relevant information och verktyg. Plattformens flexibilitet gör att den kan anpassas efter olika affärsbehov, från stora företag till mindre organisationer.

Unilys bästa funktioner

Skapa personliga upplevelser för varje anställd baserat på deras roll, intressen och preferenser.

Aktivera sociala flöden och kommentarer för att uppmuntra informellt samarbete och kunskapsdelning.

Lagra och organisera viktiga företagsdokument och resurser i den centraliserade kunskapsbasen.

Skaffa ett effektivt innehållshanteringssystem för att skapa, publicera och hantera innehåll på intranätet.

Unilys begränsningar

Plattformens avancerade funktioner och egenskaper kan vara svåra att förstå.

Kan vara kostsamt för mindre säljteam eller team med begränsade budgetar.

Unily-priser

Räckvidd: Anpassad prissättning

Engage : Anpassad prissättning

Amplify : Anpassad prissättning

Extend: Anpassad prissättning

Unily-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (21 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (23 recensioner)

Unilys användare uppskattar dess användarvänliga gränssnitt och kraftfulla intranätfunktioner. En nöjd kund framhåller:

Unily har varit en fantastisk partner. Vi kan dra nytta av de många alternativ, funktioner och funktioner som de erbjuder för sitt internet. Vi älskar att det är lätt att använda, anpassningsbart inom rimliga gränser och användarvänligt.

Unily har varit en fantastisk partner. Vi kan dra nytta av de många alternativ, funktioner och funktioner som de erbjuder för sitt internet. Vi älskar att det är lätt att använda, anpassningsbart inom rimliga gränser och användarvänligt.

💡 Proffstips: Många organisationer har svårt med dokument- och innehållshantering. Lär dig tips och tricks för att organisera filer och mappar så att alla teammedlemmar enkelt kan hitta den information de behöver.

10. LumApps SAS (Bäst för sömlös integration med Google Workspace)

via LumApps

LumApps är en molnbaserad intranätplattform som är utvecklad för att integreras sömlöst med Google Workspace. Den fokuserar på att personalisera medarbetarnas upplevelse genom att organisera information, förbättra den interna kommunikationen och stödja kunskapsdelning.

Det kombinerar intuitiv design med kraftfulla Google-integrationer, vilket hjälper företag att effektivisera sina interna processer och förbättra produktiviteten.

Plattformens integration med verktyg som Google Drive, Gmail och Google Kalender gör det enkelt för team som redan använder Google Workspace att börja använda LumApps.

LumApps SAS bästa funktioner

Uppmuntra teamarbete genom dokumentredigering i realtid, kommentarer och gruppsamarbete.

Håll medarbetarna engagerade med företagsnyheter, meddelanden och personliga innehållsflöden.

Byggt med säkerhetsfunktioner på företagsnivå för att skydda känslig data och säkerställa efterlevnad.

Få insikter om plattformsanvändning och medarbetarengagemang med inbyggda analysverktyg.

Begränsningar för LumApps SAS

Organisationer som inte använder Google kan ha svårt att införa det.

Priser för LumApps SAS

Anpassad prissättning

LumApps SAS betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (35+ recensioner)

11. Viva Engage (Bäst för socialt samarbete och företagskommunikation)

via Yammer

Viva Engage (tidigare känt som Yammer), som ingår i Microsoft 365-paketet, är ett socialt nätverksverktyg för företag som är utformat för att förbättra den interna kommunikationen och samarbetet inom organisationer. Det underlättar öppen kommunikation mellan team genom att erbjuda en plats där medarbetarna kan träffas, dela kunskap och samarbeta i projekt.

Viva Engage är ett idealiskt verktyg för företag som redan använder Microsoft 365 och vill lägga till ett socialt element i sin interna kommunikationsstrategi. Det gör det möjligt för team att hålla kontakten oavsett var de befinner sig fysiskt, vilket gör det särskilt användbart för distans- eller hybridarbetsmiljöer.

Viva Engages bästa funktioner

Integrera sömlöst med andra Microsoft-produkter som Microsoft Teams, SharePoint och Outlook.

Håll kontakten och samarbeta när du är på språng med mobilappen.

Skapa offentliga eller privata grupper för fokuserade samtal om specifika ämnen eller projekt.

Publicera uppdateringar för hela företaget så att alla hålls informerade om viktiga nyheter.

Begränsningar för Viva Engage

Viva Engage är mest effektivt när det används inom Microsoft 365-ekosystemet, vilket begränsar dess attraktionskraft för användare som inte använder Microsoft.

Priser för Viva Engage

Viva Engage: Gratis

Grundläggande: 8 $/månad per person

Viva Engage-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Bonus: Ytterligare Happeo-alternativ att utforska

Intranätverktyg utvecklas ständigt för att möta de dynamiska behoven på moderna arbetsplatser. Här är några ytterligare alternativ till Happeo som du kan överväga:

Jostle : Fokus på snabb kommunikation som hjälper team att hålla kontakten med nyhetsuppdateringar, evenemangshantering och verktyg för teamsamarbete.

Beekeeper : Beekeeper är utformat för anställda utan skrivbord och anställda i frontlinjen och erbjuder meddelanden i realtid, schemaläggning av arbetspass och analyser för att förbättra teamets sammanhållning.

Igloo Software : En användarvänlig digital arbetsplats som hjälper organisationer att centralisera kunskap och förbättra samarbetet med snabb dokumentdelning och diskussioner.

MyHub: En molnbaserad intranätlösning som erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter för kunskapsdelning, kommunikation och automatisering av arbetsflöden.

Vilket är ditt favoritalternativ till Happeo?

Nu när du har utforskat några av de bästa alternativen till Happeo är du på väg att förändra ditt teams interna kommunikation och samarbete. Det finns många alternativ, från sociala intranätplattformar som Yammer och Workplace by Meta till kraftfulla allt-i-ett-lösningar som ClickUp.

Om du fortfarande är osäker är ClickUp det bästa alternativet. Det är en allt-i-ett-plattform för samarbete som integrerar kunskapsdelning, teamkommunikation och uppgiftshantering.

Vad är ännu bättre? Du kan få tillgång till dessa funktioner utan kostnad med ClickUps gratispaket, så att du kan börja optimera din arbetsplats redan idag. Registrera dig för ClickUp nu för att se skillnaden!