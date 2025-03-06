De 15 bästa alternativen till Morgen Calendar för smartare schemaläggning

Du tittar på din kalender. Möten som följer tätt efter varandra, överlappande deadlines och ett hav av färgkodat kaos. Någonstans där inne skulle du hinna med koncentrerat arbete, personlig tid och – just det – lunch. Om Morgen Calendar inte räcker till är du inte ensam. 📅

Rätt kalenderapp kan vara skillnaden mellan effektivitet och utbrändhet. Det finns smartare verktyg för bättre arbetshantering, solid integration med Google Kalender, smidig schemaläggning eller öppna inbjudningar.

Vi har samlat 15 kraftfulla alternativ till Morgen Calendar som håller din schemaläggning effektiv – så att du faktiskt kan få saker gjorda. Låt oss hitta det som passar dig. 🔥

Begränsningar i Morgen Calendar

Även om det fungerar för vissa är Morgen inte perfekt för alla. Enligt användarrecensioner är det här det brister:

Begränsade integrationer: Om du förlitar dig på Notion, Trello eller avancerade automatiseringsverktyg kan du uppleva Morgens integrationer som begränsande. Det blir därför svårt att synkronisera med vissa appar och verktyg som du kanske är beroende av för dina dagliga uppgifter.

Inga inbyggda samarbetsfunktioner: Till skillnad från vissa alternativ saknar den teamdelning och schemaläggning i realtid för smidig samordning.

Uppgiftshantering känns grundläggande: Även om det har uppgiftsstöd är det långt ifrån att erbjuda samma djup som en fullfjädrad uppgiftshanterare som Todoist eller Även om det har uppgiftsstöd är det långt ifrån att erbjuda samma djup som en fullfjädrad uppgiftshanterare som Todoist eller ClickUp.

Ingen inbyggd e-postintegration: Den hämtar inte mötesinbjudningar från din inkorg automatiskt, vilket gör manuell inmatning av händelser besvärlig.

Begränsade alternativ för återkommande händelser: Att ställa in komplexa återkommande händelser (som "varannan onsdag" eller "sista fredagen i månaden") är inte lika flexibelt eller intuitivt som vissa alternativ.

Ingen delad tillgänglighetsvy: Om du ofta schemalägger möten innebär avsaknaden av en delbar "ledig/upptagen"-vy mer fram och tillbaka när du samordnar med andra.

Uppgiftsschemaläggningen känns osammanhängande: Uppgifterna finns i appen men integreras inte smidigt i dagliga eller veckovisa kalendervyer, vilket gör schemaläggningen mindre intuitiv.

Ingen automatisk justering av tidszoner: För distansarbetande team kan avsaknaden av dynamisk tidszonsdetektering orsaka problem med schemaläggningen.

Om dessa begränsningar bromsar dig är det dags att byta. Låt oss utforska de bästa alternativen till Morgen Calendar för att hantera ditt arbetsflöde på ett bättre sätt. ⏳

En snabb jämförelse av alternativ till Morgen Calendar

Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Morgen Calendar, deras viktigaste användningsområden och vem de passar bäst för:

Kalenderverktyg Användningsfall Bäst för ClickUp AI-driven uppgiftsschemaläggning och samarbetsbaserad projektledning Team, projektledare och frilansare som vill centralisera arbetsflöden Motion AI-driven automatisering av uppgifter och schemaläggning Professionella, team och företag Sunsama Medveten daglig planering och balans mellan arbete och privatliv Privatpersoner, frilansare och distansarbetare Akiflow Sömlös integration av uppgifter och kalender med tidsblockering Produktivitetsfokuserade användare, distansarbetande team Todoist Enkel och effektiv uppgiftshantering Individer, team och småföretag Calendly Enkel mötesplanering och automatisering Entreprenörer, företag, kundbaserade team Notion Allt-i-ett-arbetsyta och kunskapshantering Startups, team, individer TickTick Uppgifter, vanor och produktivitetsplanering Produktivitetsentusiaster, studenter och yrkesverksamma Google Kalender Sömlös schemaläggning och integration Personligt bruk, företag, team Rutin Strukturerad tidshantering Professionella, chefer, team Fantastical Intuitiv schemaläggning och kalenderhantering Apple-kalenderanvändare, privatpersoner och yrkesverksamma Microsoft Outlook E-post- och kalenderhantering för företag Företag, företagsteam, företagsanvändare Vimcal Verkställande assistenter och tidszonshantering Chefer, globala team, distansarbetande yrkesverksamma Amie Kombinera oavslutade uppgifter, kalendrar och kontakter i en app Produktivitetsfokuserade individer, team TimeFinder Intuitiv tidsblockering och daglig planering Tidshanteringsentusiaster, privatpersoner

🔍 Visste du att? 26 % av alla arbetstagare missar deadlines på grund av dålig tidshantering – att välja rätt kalender kan vara skillnaden mellan att ligga steget före eller ständigt behöva jaga ikapp.

De 15 bästa alternativen till Morgen Calendar

Alla kalenderappar är inte likadana. Här är några av de mest kraftfulla alternativen till Morgen Calendar som du kan utforska.

1. ClickUp (Bäst för uppgiftsschemaläggning och samarbetsbaserad projektledning)

Visualisera dina uppgifter, evenemang och möten tillsammans med ClickUps kalendervy.

Till skillnad från Morgen, som främst fokuserar på kalenderplanering, integrerar ClickUp dina uppgifter, möten och deadlines – från alla dina kalendrar – i en enda vy. Kalendervyn i ClickUp låter dig filtrera uppgifter efter status, prioritet, ansvariga, förfallodatum och mer, vilket säkerställer smidig tidsplanering.

Utöver kalendervyn erbjuder ClickUp även Gantt-, tidslinje- och arbetsbelastningsvyer, vilket ger teamen en fullständig bild av sina projekt – något som Morgen saknar.

Om du också vill skapa en projektkalender kan du kolla in våra bästa tips i den här videon 👇🏽

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälper dig att optimera din schemaläggning genom att prioritera uppgifter baserat på brådskande ärenden och arbetsbelastning. Den markerar allt som behöver din omedelbara uppmärksamhet.

Få AI-drivna förslag för att optimera din schemaläggning – med ClickUp Brain

ClickUp automatiserar också återkommande uppgifter, mötespåminnelser och statusuppdateringar, vilket minskar behovet av manuell schemaläggning.

En av de största fördelarna är den smidiga integrationen med andra kalender- och planeringsverktyg.

Undrar du hur du hanterar flera kalendrar? Titta på den här förklaringen för en steg-för-steg-guide 👇🏽

Morgen integreras också med externa kalendrar, men ClickUp går ett steg längre som allt-i-ett-appen för arbetet. Med inbyggda dokument, mål, instrumentpaneler och chatt eliminerar den behovet av flera appar för att hålla koll på dina uppgifter och projekt, vilket minskar risken för dubbelbokningar, förseningar och kontextbyten.

Få gratis mall Håll dig till schemat med alla dina uppgifter, möten och evenemang med ClickUps kalenderplaneringsmall.

Dessutom hjälper ClickUps kalenderplaneringsmall användare att hantera uppgifter, deadlines och händelser på ett strukturerat sätt. Den möjliggör enkel schemaläggning, uppgiftsorganisation och milstolpspårning, vilket säkerställer att teamen håller koll på sin arbetsbelastning.

Med sex olika vyer, inklusive Sammanfattning, Framstegstavla, Tidslinje och Månadsplanerare, kan användarna visualisera sina scheman från flera perspektiv. Mallen innehåller anpassade statusar som Blockerad, Pågående och Klar, vilket gör uppgiftspårningen mer transparent.

ClickUps bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter direkt i din kalender, så blir schemaläggning och omplanering enkelt.

Ställ in automatiserade arbetsflöden för återkommande uppgifter och projektberoenden, så att inga steg missas.

Anslut till Notion, Slack, Google Drive och över 1 000 andra appar och håll allt synkroniserat.

Få realtidsinformation om uppgiftsframsteg, deadlines och teamets prestationer med visuella rapporter med ClickUp Dashboards

Arbeta tillsammans med ditt team med delade dokument, inbyggda kommentarer och chatt, så att allt hålls samman i ett arbetsutrymme.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner kan ClickUp kännas överväldigande att använda i början.

Det stora antalet anpassningsalternativ kan göra det tidskrävande att komma igång.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Den största fördelen med att använda ClickUp är att du kan skapa flera olika projekt, delprojekt eller miniprojekt inom ditt större projekt, tilldela uppgifter till olika intressenter, hålla koll på datum, få automatiska rapporter och aviseringar och synkronisera med din kalender. Det är enkelt att använda och sparar mycket tid.

De största fördelarna med att använda ClickUp är att du kan skapa flera olika projekt, delprojekt eller miniprojekt inom ditt större projekt, tilldela uppgifter till olika intressenter, hålla koll på datum, få automatiska rapporter och aviseringar och synkronisera med din kalender. Det är enkelt att använda och sparar mycket tid.

➡️ Läs mer: En rörig schemaläggning leder till slöseri med tid. Använd dessa mallar för tidshantering för att kontrollera din dag, prioritera det som är viktigt och sluta känna dig överväldigad.

2. Motion (bäst för AI-driven automatisering av uppgifter och schemaläggning)

via Motion

Motion är en AI-driven produktivitetsapp som automatiserar schemaläggning, prioritering av arbetsuppgifter och samordning av möten. Den hjälper dig och ditt team att arbeta mer effektivt genom att dynamiskt justera planerna.

Plattformen erbjuder automatiserad mötesplanering med bokningssidor och automatisk schemaläggning. För team använder Motion AI för att balansera arbetsbelastningen, förhindra överbelastning och uppfylla deadlines.

Motion bästa funktioner

Automatisera uppgiftsschemaläggningen med AI som dynamiskt planerar och omprioriterar uppgifter i realtid.

Förhindra överbelastning genom att balansera arbetsbelastningen och fördela uppgifterna effektivt mellan teamen.

Omplanera oavslutade uppgifter automatiskt och flytta dem till nästa bästa tillgängliga tidpunkt.

Rörelsebegränsningar

Begränsade kalenderintegrationer från tredje part utanför de stora plattformarna

Högre priser för enskilda användare jämfört med konkurrenterna

Rörlig prissättning

Individuell: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Motion-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Jag använder Motion för personlig uppgiftshantering både i arbetet och privat. Om jag behöver komma ihåg att göra något kan jag snabbt skriva ner det med ett förfallodatum och en prioritet och sedan slippa tänka på det – Motion sköter schemaläggningen åt mig.

Jag använder Motion för personlig uppgiftshantering både i arbetet och privat. Om jag behöver komma ihåg att göra något kan jag snabbt skriva ner det med ett förfallodatum och en prioritet, och sedan behöver jag inte tänka på det längre – Motion sköter schemaläggningen åt mig.

💡 Proffstips: Om din att göra-lista känns frikopplad från din schemaläggning, prova en uppgiftsintegrerad kalender som ClickUp, Motion eller Akiflow för smidig arbetsflödeshantering.

3. Sunsama (Bäst för medveten daglig planering och balans mellan arbete och privatliv)

via Sunsama

Sunsama är en digital dagbok som är utformad för att hjälpa dig att planera dina arbetsdagar medvetet, hålla fokus och sätta upp realistiska mål. Till skillnad från traditionella uppgiftshanterare guidar detta verktyg dig genom en strukturerad planeringsprocess. Detta hjälper dig att prioritera det viktigaste arbetet samtidigt som du upprätthåller en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Sunsamas bästa funktioner

Planera din dag med hjälp av en steg-för-steg-guide för att hålla fokus på ditt arbete.

Spåra dagliga arbetsbelastningsuppskattningar för att förhindra överbelastning och upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv.

Avsätt tid för fokuserad uppföljning av e-post och meddelanden från Gmail, Outlook, Slack och Teams.

Sunsamas begränsningar

Högre pris jämfört med andra kalenderverktyg för uppgifts- och projektledning

Begränsad automatisering och AI-baserade funktioner för prioritering av uppgifter

Sunsama-priser

14 dagars gratis provperiod

Årsabonnemang: 16 $/månad per användare

Månadsabonnemang: 20 $/månad per användare

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

Jag älskar att jag kan gå tillbaka och se exakt var min tid har gått åt, tack vare taggningsfunktionen. Den genererar smarta rapporter så att du kan se var du lägger din tid och arbeta med att ha realistiska förväntningar på hur mycket du kan få gjort varje dag.

Jag älskar att jag kan gå tillbaka och se exakt var min tid har gått åt, tack vare taggningsfunktionen. Den genererar smarta rapporter så att du kan se var du lägger din tid och arbeta med att ha realistiska förväntningar på hur mycket du kan få gjort varje dag.

💡 Proffstips: Möten som varar längre än 30 minuter är 66 % mindre produktiva. Använd ett möteshanteringsverktyg för att begränsa mötets längd och hålla diskussionerna på rätt spår.

4. Akiflow (Bäst för en smidig integration av uppgifter och kalender med schemaläggning)

via Akiflow

Akiflow är ett produktivitetsverktyg som samlar dina uppgifter och möten, vilket gör det enkelt att blockera tid. Med Akiflows Sync Engine importeras uppgifter och möten automatiskt till en universell inkorg.

Med tidsblockeringskalendern kan användarna dra och släppa uppgifter direkt i sin schemaläggning, vilket säkerställer strukturerade arbetsdagar. Dessutom eliminerar dess mötesbokningsassistent schemaläggningsproblem genom att omedelbart dela tillgänglighet.

Akiflows bästa funktioner

Synkronisera automatiskt uppgifter från över 3 000 appar, inklusive Trello, Asana, Notion och ClickUp.

Använd mötesbokningsassistenten för att dela tillgänglighet direkt och undvika schemakonflikter.

Konvertera e-postmeddelanden och Slack-meddelanden till genomförbara uppgifter för att undvika att förlora viktigt arbete.

Akiflow-begränsningar

Ingen gratisplan, vilket gör det till ett kostsamt alternativ jämfört med vissa andra alternativ.

Begränsad AI-driven automatisering utöver synkronisering av uppgifter och schemaläggning

Akiflow-priser

Pro Monthly: 34 $/månad per användare

Pro Yearly: 19 $/månad per användare

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (90+ recensioner)

📚 Läs mer: Få koll på din schemaläggning med strukturerad planering. Dessa månatliga kalendermallar gör det enkelt att kartlägga uppgifter, deadlines och händelser utan kaos.

5. Todoist (Bäst för enkel och effektiv uppgiftshantering)

via Todoist

Todoist är en lättviktig men kraftfull uppgiftshanterare som är utformad för att hjälpa individer och team att organisera uppgifter, sätta prioriteringar och hålla koll på deadlines. Registrera enkelt uppgifter med naturligt språk med ett intuitivt gränssnitt och en snabb tilläggsfunktion.

Med Todoists kalenderintegration kan du schemalägga uppgifter, ställa in återkommande deadlines och visualisera arbetsbelastningen. Plattformen ger också teamen ett gemensamt arbetsutrymme för att tilldela, spåra och slutföra uppgifter, samt färdiga mallar för projektplanering.

Todoists bästa funktioner

Registrera och organisera uppgifter direkt med hjälp av naturligt språk.

Schemalägg uppgifter med återkommande förfallodatum och prioritera dem med etiketter.

Integrera med e-post, kalenderappar och över 90 verktyg från tredje part för ett smidigt arbetsflöde.

Todoists begränsningar

Att lägga till deluppgifter och bilagor kräver flera steg, vilket gör det mindre intuitivt.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med avancerade projektledningsverktyg

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Det är ett enkelt och snabbt program för uppgifter. Det är lätt att lägga till uppgifter och inlärningskurvan är mycket enklare än för andra appar. Jag använder det varje dag för att hålla koll på uppgifter och få påminnelser när jag behöver dem.

Det är ett enkelt och snabbt program för uppgifter. Det är lätt att lägga till uppgifter och inlärningskurvan är mycket enklare än för andra appar. Jag använder det varje dag för att hålla koll på uppgifter och få påminnelser när jag behöver dem.

6. Calendly (bäst för enkel mötesplanering och automatisering)

via Calendly

Calendly är för upptagna yrkesverksamma som vill slippa fram och tillbaka med att boka möten via e-post. Med ett intuitivt gränssnitt kan användare dela bokningslänkar, ange tillgänglighet och synkronisera kalendrar för smidig schemaläggning.

Det integreras med över 100 verktyg och automatiserar arbetsflöden, påminnelser och möten utan manuell koordinering. För företag säkerställer Calendlys round-robin- och kollektiva evenemangsschemaläggning att rätt teammedlemmar bokas vid rätt tidpunkt.

Calendlys bästa funktioner

Dela bokningslänkar direkt och låt kunderna själva boka möten

Automatisera mötespåminnelser och uppföljningar via e-post och SMS-meddelanden.

Aktivera rundabordssamtal och kollektiv schemaläggning av evenemang för team

Begränsningar med Calendly

Begränsade anpassningsmöjligheter för schemaläggningsgränssnitt och varumärkesprofilering

Tidszonsjusteringar kan vara besvärliga när man planerar över olika regioner.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Team: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Calendly

G2: 4,7/5 (2 283+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 912+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

Jag köpte Calendly till vårt team eftersom vi behövde ett schemaläggningsverktyg. Vi arbetar på distans, våra möten är virtuella och vi befinner oss i olika tidszoner. Calendly var otroligt enkelt att installera, så våra interna möten fungerade bra för alla tidszoner.

Jag köpte Calendly till vårt team eftersom vi behövde ett schemaläggningsverktyg. Vi arbetar på distans, våra möten är virtuella och vi spänner över flera tidszoner. Calendly var otroligt enkelt att installera, så våra interna möten fungerade bra för alla tidszoner.

➡️ Läs mer: Bästa alternativ och konkurrenter till Calendly

7. Notion (Bäst för allt-i-ett-arbetsyta och kunskapshantering)

via Notion

Notion är en mångsidig, allt-i-ett-arbetsyta som kombinerar dokumentation, projektplanering och AI-driven samverkan. Notion Calendar gör det möjligt för användare att skapa, organisera och samarbeta smidigt på ett och samma ställe.

Med kraftfulla databasfunktioner låter Notion användare anpassa arbetsflöden, spåra projekt och skapa kunskapscentrum. Notion AI ökar produktiviteten genom att sammanfatta innehåll, generera idéer och automatisera uppgifter.

Notions bästa funktioner

Skapa och organisera uppgifter, projekt och anteckningar med ett flexibelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Skapa anpassade wikis, databaser och kunskapscentrum för team och organisationer

Automatisera arbetsflöden med Notion AI för att skriva, sammanfatta och organisera innehåll.

Begränsningar i Notion

Ibland förekommer det småfel i användargränssnittet, till exempel att menyikoner stör rullningsfunktionen.

Kan kännas överväldigande för nya användare på grund av dess omfattande anpassningsmöjligheter.

Notion-priser

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (5 951+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 463+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag har använt Notion i sex år och det är fortfarande ett av mina favoritverktyg. Det hjälper mig att organisera mitt arbete, hantera projekt och till och med lagra alla dokument som mitt team använder. Möjligheten att skapa tidslinjer, tabeller och ramverk gör det till en kraftfull arbetsplats.

Jag har använt Notion i sex år och det är fortfarande ett av mina favoritverktyg. Det hjälper mig att organisera mitt arbete, hantera projekt och till och med lagra alla dokument som mitt team använder. Möjligheten att skapa tidslinjer, tabeller och ramverk gör det till en kraftfull arbetsyta.

8. TickTick (Bäst för allt-i-ett-uppgifts- och vanespårning)

via TickTick

TickTick är en funktionsspäckad uppgiftshanterare som kombinerar att göra-listor, kalenderplanering, vanespårning och Pomodoro. Den är perfekt för både individer och team och hjälper till att organisera projekt, spåra framsteg och hålla fokus.

TickTick erbjuder flexibel arbetshantering med kalendervyer, Kanban-tavlor och Eisenhower-matrisen. Ställ in påminnelser, prioritera uppgifter, automatisera att göra-listor och integrera med appar. Dessutom hjälper vanespåraren dig att hålla koll på dina personliga och professionella mål.

Tickticks bästa funktioner

Registrera och organisera uppgifter enkelt med smart snabb-lägg-till-funktion och prioriteringstaggning.

Håll fokus med hjälp av Pomodoro-timern för att dela upp uppgifter i 25-minutersintervaller.

Visualisera arbetsbelastningen med Kanban-tavlor, Eisenhower-matrisen och en tidslinjevy.

Begränsningar för Ticktick

Migrering från andra arbetshanteringsverktyg kan vara besvärligt och tidskrävande.

Vissa avancerade anpassningsalternativ är begränsade jämfört med konkurrenterna.

Priser för Ticktick

Årsabonnemang: 2,99 $/månad

Ticktick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (106+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (123+ recensioner)

🌟 Vänlig påminnelse: Använd färgkodning strategiskt. Tilldela olika färger till olika uppgifter – arbete, personligt, djup koncentration och möten – för att visuellt organisera din dag och undvika förvirrande överlappningar.

9. Google Kalender (bäst för smidig schemaläggning och integration med Google Workspace)

via Google Kalender

Google Kalender är ett populärt molnbaserat verktyg för att schemalägga evenemang, hantera möten och samordna med team. Det synkroniseras i realtid mellan enheter och integreras med Gmail, Google Meet och andra Google Workspace-appar.

Med smarta schemaläggningsfunktioner kan användare ställa in återkommande händelser, skapa delade kalendrar och skicka inbjudningar med automatiska påminnelser. Google Tasks erbjuder färgkodade händelser och stöd för flera kalendrar, vilket gör det enklare att organisera scheman och spåra åtaganden i kalendern.

Google Kalenders bästa funktioner

Synkronisera kalendrar mellan enheter med automatiska molnuppdateringar i realtid

Ställ in återkommande kalenderhändelser, påminnelser och mötesaviseringar utan ansträngning.

Integrera med Gmail, Google Meet och andra produktivitetsverktyg för smidig schemaläggning.

Begränsningar i Google Kalender

Begränsade avancerade funktioner för uppgiftshantering jämfört med dedikerade planeringsappar

Ingen inbyggd tidsblockeringsfunktion utan integrationer från tredje part

Priser för Google Kalender

Business Starter: 7 $/månad per användare

Business Standard: 14 $/månad per användare

Business Plus: 22 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3 400 recensioner)

➡️ Läs mer: De bästa alternativen och konkurrenterna till Google Kalender

10. Routine (bäst för strukturerad tidshantering)

via Routine

Routine är en produktivitetsplattform av nästa generation som är utformad för att hjälpa yrkesverksamma och team att effektivisera sitt arbete. Den kombinerar uppgiftshantering, kalenderorganisation och samarbetsverktyg i ett enda gränssnitt.

Dess planerings- och tidsblockeringsfunktioner hjälper dig att prioritera uppgifter och skydda din schemaläggning från distraktioner.

Routines bästa funktioner

Planera med en planeringsbaserad kalender för strukturerad tidshantering

Blockera tid för koncentrerat arbete med dra-och-släpp-funktion direkt i kalendern.

Registrera uppgifter och anteckningar snabbt med kortkommandon och en kommandorad.

Rutinmässiga begränsningar

Kräver en inlärningskurva för förstagångsanvändare för att kunna navigera effektivt bland alla funktioner.

Vissa samarbets- och avancerade automatiseringsfunktioner är fortfarande under utveckling.

Rutinprissättning

Gratis

Professionell: 12 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rutinmässiga betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Routine?

Routine är en fantastisk produktivitetsapp som hjälper mig att planera mina arbetsuppgifter varje dag. Den hjälper mig att skapa och upprätthålla min dagliga rutin. Routine har ett snyggt och visuellt tilltalande gränssnitt. Den är enkel att implementera och mycket användarvänlig.

Routine är en fantastisk produktivitetsapp som hjälper mig att planera mina arbetsuppgifter varje dag. Den hjälper mig att skapa och upprätthålla min dagliga rutin. Routine har ett snyggt och visuellt tilltalande gränssnitt. Den är enkel att implementera och mycket användarvänlig.

💡 Proffstips: Vill du få mer gjort? Planera din vecka i förväg. De mest produktiva personerna går igenom och planerar sin vecka varje söndagskväll eller måndag morgon. Välj en strukturerad kalenderapp som ClickUp, som gör veckoplaneringen enkel.

11. Fantastical (Bäst för intuitiv schemaläggning och kalenderhantering)

via Fantastical

Fantastical är ett funktionsrikt kalenderhanteringsverktyg för individer och team. Det kombinerar evenemangsorganisation, uppgiftshantering och mötesplanering. Med ett rent gränssnitt, naturlig språkbehandling och flera vyer gör det planeringen enkel.

Fantastical synkroniseras med Google Kalender, iCloud, Microsoft 365 och Exchange så att du kan synkronisera alla dina händelser och uppgifter till en plattform. Det integreras också med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex för enkel mötesplanering.

Fantasticals bästa funktioner

Lägg till händelser med hjälp av naturligt språk för snabb schemaläggning

Automatisk detektering av konferenssamtalslänkar för Zoom, Google Meet och Webex

Svara på inbjudningar till evenemang, föreslå mötestider och dela schemaläggningslänkar

Fantastiska begränsningar

Priset för prenumerationen kan kännas högt jämfört med andra kalenderappar.

Inga alternativ för egen hosting, eftersom det är beroende av externa kalendertjänster.

Fantastiska priser

Personligt och familj:

För privatpersoner: 4,75 $/månad

Familj (upp till 5 användare): 7,50 $/månad

Team och företag:

För team: 4,75 $/månad per användare

Fantastiska betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fantastical?

Det är superenkelt att använda. Det är svårt att förklara för personer som har grundläggande kalenderbehov, men min kalender är väldigt fullbokad. Du kan använda vanlig engelska för att lägga till poster i kalendern, och gränssnittet är fantastiskt. Det är mycket bättre än iCal.

Det är superenkelt att använda. Det är svårt att förklara för personer som har grundläggande kalenderbehov, men min kalender är väldigt fullbokad. Du kan använda vanlig engelska för att lägga till poster i kalendern, och gränssnittet är fantastiskt. Det är mycket bättre än iCal.

12. Microsoft Outlook (bäst för e-post- och kalenderhantering i företag)

via Outlook

Microsoft Outlook är utmärkt för att hantera e-post, möten och uppgifter, oavsett om du är en enskild användare eller ett företag. Det erbjuder stöd för flera konton och AI-e-postskrivning och integreras med Microsoft 365-appar som Word, Excel och Teams.

För företag erbjuder Outlook säkerhet i företagsklass, e-posthosting för företag och möteshantering via Microsoft Bookings. Med avancerade schemaläggningsverktyg, delade kalendrar och molnlagring hjälper Outlook team att samarbeta effektivt.

Microsoft Outlooks bästa funktioner

Hantera flera e-postkonton från en plattform

Automatisera e-postskrivande och uppgiftshantering med AI-drivna Copilot

Synkronisera och dela kalendrar med team för enkel schemaläggning

Boka och hantera möten med Microsoft Bookings

Begränsningar i Microsoft Outlook

Gränssnittet kan kännas rörigt jämfört med enklare e-postklienter.

För att få tillgång till alla funktioner krävs ett betalt Microsoft 365-abonnemang.

Priser för Microsoft Outlook

Outlook Free

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/år

Microsoft 365 Personal: 99,99 $/år

Microsoft 365 Family: 129,99 $/år

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (2 940+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 070+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Outlook?

Detta är ett mycket viktigt verktyg på jobbet. Det organiserar alla mina e-postmeddelanden, kalendrar och möten på ett och samma ställe! Det hjälper mig mycket, särskilt när det gäller att schemalägga och påminna mig om kommande möten.

Detta är ett mycket viktigt verktyg på jobbet. Det organiserar alla mina e-postmeddelanden, kalendrar och möten på ett och samma ställe! Det hjälper mig mycket, särskilt när det gäller att schemalägga och påminna mig om kommande möten.

13. Vimcal (Bäst för chefsassistenter och hantering av tidszoner)

via Vimcal

Vimcal är en snabb kalender som är utvecklad för chefer, assistenter och upptagna yrkesverksamma. Dess omedelbara schemaläggning, AI-drivna bokning och automatisering av tidszoner gör det enkelt att hantera komplexa scheman.

Vimcal optimerar mötesplaneringen med dra-och-släpp-schemaläggning, samordning av flera konton och ett fokusläge som blockerar distraktioner. Dessutom är dess funktioner skräddarsydda för att göra det möjligt för chefsassistenter att hantera scheman för flera konton och chefer.

Vimcals bästa funktioner

Dela tillgänglighet direkt utan att använda schemaläggningslänkar

Konvertera och jämför flera tidszoner utan ansträngning

Planera möten med hjälp av naturligt språk

Sammanfoga automatiskt dubbla händelser för att rensa upp i din kalender

Begränsningar för Vimcal

Högre pris jämfört med andra kalenderverktyg

Endast tillgängligt på iOS och stationära datorer; ännu inget stöd för Android.

Priser för Vimcal

Vimcal

iOS: Gratis för alltid

iOS och stationära datorer: 15 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Vimcal EA

Vimcal EA Scheduling: 62,50 $/månad per användare

Byrå: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Vimcal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Om din schemaläggning är överväldigande kan du rensa upp genom att lägga in buffertider mellan möten och automatisera uppgifter med låg prioritet.

via Amie

Amie är en elegant produktivitetsapp som kombinerar kalendrar, uppgifter och kontakter i ett snabbt och visuellt tilltalande gränssnitt. Den är perfekt för yrkesverksamma och hjälper till att hantera möten, uppgifter och interaktioner på ett och samma ställe.

Med drag-and-drop-schemaläggning, smarta påminnelser och samarbete i realtid hjälper Amie dig att slippa använda flera olika verktyg. Dess AI-funktioner och offline-läge gör det perfekt för smidig och problemfri planering.

Amies bästa funktioner

Kombinera uppgifter, möten och kontakter i en enda app

Dra och släpp uppgifter direkt i din kalender för omedelbar schemaläggning.

Skapa och hantera möten med hjälp av naturligt språk

Synkronisera smidigt med Google Kalender och andra produktivitetsappar

Amies begränsningar

För närvarande endast tillgängligt i betaversion för inbjudna användare, så det är ännu inte allmänt tillgängligt.

Saknar integration med vissa populära verktyg från tredje part, såsom Microsoft Outlook.

Amie-priser

Personligt: Gratis under betatestningen

Företag: Anpassad prissättning

Amie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

15. TimeFinder (Bäst för intuitiv tidsblockering och daglig planering)

via TimeFinder

TimeFinder är en drag-and-drop-app för tidsblockering som är utformad för att hjälpa användare att kontrollera sina scheman. Att dela upp dagen i strukturerade block säkerställer bättre fokus, produktivitet och tidshantering.

Med ett enkelt och användarvänligt gränssnitt gör TimeFinder det möjligt för användare att planera sin dag utan ansträngning, vilket eliminerar behovet av spridda uppgiftslistor. Kommande funktioner, inklusive split-view-design, lovar en mer effektiv planeringsupplevelse.

TimeFinders bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter direkt i tidsblock för strukturerad schemaläggning

Planera och justera dagliga rutiner på några sekunder med ett intuitivt gränssnitt.

Minska mental röra genom att ersätta ändlösa att göra-listor med fokuserade tidsblock.

Begränsningar för TimeFinder

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med mer avancerade planeringsappar

Saknar integration med tredjepartskalendrar eller produktivitetsverktyg

Priser för TimeFinder

Gratis

Premium: 29,99 $/månad per användare

TimeFinder-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Ta kontroll över din schemaläggning med ClickUp

Din kalender ska fungera för dig, utan att du behöver anstränga dig för mycket. Om Morgen Assist inte fungerar för dig kan något av dessa andra verktyg effektivisera ditt arbetsflöde, minska schemaläggningsproblemen och ge dig bättre kontroll över din tid.

Oavsett om du behöver AI-driven automatisering, smidig integrering av uppgifter eller avancerade schemaläggningsfunktioner finns det flera plattformar som passar dina behov.

Letar du efter en allt-i-ett-lösning? ClickUp kombinerar schemaläggning, uppgiftshantering och samarbete i ett enda arbetsutrymme.

