De 10 bästa alternativen till Bynder för digital tillgångshantering

Ditt team är redo att lansera en kampanj, men det finns ett problem – du kan inte hitta rätt version av logotypen. Den ska finnas i ditt system för hantering av digitala tillgångar (DAM), men efter att ha letat i vad som känns som en evighet bläddrar du istället igenom gamla e-postbilagor.

Låter det bekant?

Bynder är ett populärt val för DAM, men det är inte alltid det bästa alternativet för alla team.

Om du letar efter något mer användarvänligt, med bättre samarbetsfunktioner eller ett mer prisvärt alternativ, finns det många Bynder-alternativ som kan förbättra ditt arbetsflöde.

Här är 10 bra alternativ att överväga. 🎯

De bästa Bynder-alternativen i korthet

Från intelligent automatisk taggning och smart kategorisering till smidiga integrationer och intuitiva gränssnitt – verktygen nedan är utvecklade för marknadsföringsteam, kreativa proffs och företag som vill effektivisera hanteringen av digitala tillgångar.

Här är de 10 bästa alternativen till Bynder:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Allt-i-ett-produktivitet och DAM Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag Uppgifts- och projektledning, samarbete i realtid, AI-driven sökning och automatisk taggning, mallar för tillgångshantering Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Canto Användarvänlig digital tillgångshantering Teamstorlek: Små till medelstora företag AI-driven sökning, versionskontroll, verktyg för teamsamarbete, ansiktsigenkänning Anpassad prissättning Filecamp Anpassningsbar branding och åtkomstkontroll Teamstorlek: Växande team Obegränsat antal användarkonton, anpassningsbar branding, avancerad sökning och taggning, aviseringar om ändringar av tillgångar Från 29 $/månad Brandfolder Skalbarhet och anpassning Teamstorlek: Medelstora till stora företag AI-driven taggning, anpassningsbara mallar, varumärkeskonsistens, avancerad analys Anpassad prissättning Nuxeo Avancerad innehållshantering och integration Teamstorlek: Stora organisationer Verktyg för automatisering av arbetsflöden, flexibla datamodeller, utvecklingsmiljö med låg kodning, robusta API:er Anpassad prissättning Frontify Varumärkeskonsistens och samarbete Teamstorlek: Team som upprätthåller visuell identitet Varumärkesriktlinjer, samarbete i realtid, versionskontroll, prestationsanalys för varumärkesstrategier Anpassad prissättning Adobe Experience Manager Omfattande marknadsföringslösningar Teamstorlek: Stora företag Integration med Adobe-verktyg, motor för personalisering av innehåll, hantering av flera webbplatser, molnbaserad arkitektur Anpassad prissättning Acquia DAM (Widen) Centraliserad mediehantering och analysTeamstorlek: Stora organisationer Global leverans av innehåll, integration med över 50 verktyg, säkerhet på företagsnivå, automatisering av tillgångar Anpassad prissättning MediaValet Robusta sökfunktioner och integration Teamstorlek: Stora team AI-taggning, globalt distributionsnätverk, avancerad sökning, integrationer med verktyg som Adobe Creative Cloud Anpassad prissättning Aprimo Automatisering av arbetsflöden och hantering av marknadsföringsresurser Teamstorlek: Större företag AI-driven sökning, samarbete i realtid, avancerad metadatahantering, spårning av innehållets livscykel Anpassad prissättning

Vad är Bynder?

Bynder är en molnbaserad plattform för hantering av digitala tillgångar som centraliserar lagring, organisering och distribution av digitalt innehåll, såsom bilder, videor, dokument och andra kreativa filer. Den är utformad för att hjälpa marknadsföringsteam och andra avdelningar att samarbeta effektivt, effektivisera arbetsflöden för innehåll och upprätthålla varumärkets konsistens över olika kanaler.

Plattformen håller ditt innehåll i linje med varumärket och lättillgängligt för effektivare marknadsföringsflöden. Den gör också hanteringen av digitalt innehåll enklare, snabbare och säkrare, oavsett var ditt team arbetar ifrån.

🧠 Rolig fakta: Bynder kallar sina teammedlemmar kärleksfullt för ”Byndies”. Företaget firar regelbundet milstolpar med berättelser och minnen från långvariga anställda.

Varför välja alternativ till Bynder?

Om du är frilansare, ett litet team eller ett startup-företag med en tight budget är Bynder kanske inte det bästa valet. Det är utformat för stora företag med komplexa behov, och priset är därefter. Dessutom krävs ofta ett IT-team för att det ska fungera smidigt, vilket inte är idealiskt om du behöver något enkelt och kostnadseffektivt.

Här är några skäl till varför du kanske bör överväga alternativ till Bynder. 💁

Höga kostnader: Bynder är dyrt för mindre företag eller team, vilket gör alternativa lösningar mer budgetvänliga.

Brant inlärningskurva: Den funktionsrika plattformen har en brant inlärningskurva, och team utan teknisk bakgrund upplever ofta att det är svårt att komma igång.

Långsam med stora filer: Det kan ta lång tid att ladda upp och söka efter stora tillgångar, vilket kan orsaka förseningar när snabb åtkomst behövs.

Klumpig navigering: Gränssnittet är inte intuitivt, vilket kräver extra klick för att hitta filer jämfört med andra DAM-lösningar.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

🧠 Rolig fakta: Konceptet digital tillgångshantering uppstod i slutet av 1980-talet när företag behövde ett sätt att organisera och hämta stora mängder digitala filer. De tidiga systemen var enkla databaser som användes av tryckta förlag.

De 10 bästa Bynder-alternativen att använda

Bynder är ett gediget verktyg för hantering av digitala tillgångar, men det passar inte alla. Lyckligtvis finns det många kraftfulla alternativ till Bynder som erbjuder bättre samarbete, automatisering och kostnadseffektiva lösningar.

Nu kör vi igång! 💪

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-produktivitet och DAM)

Anställda lägger 60 % av sin tid på att söka efter och uppdatera information i olika verktyg, vilket kan minska produktiviteten drastiskt. ClickUp löser detta problem med allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Det hjälper dina team att lagra, hantera och samarbeta kring digitala tillgångar inom ett integrerat arbetsflöde.

Hitta filer snabbt med AI-driven sökning och automatisk taggning

Få realtidsinsikter om digital tillgångshantering med ClickUp Brain

I centrum för denna strömlinjeformade upplevelse står ClickUp Brain, en funktion som förvandlar hanteringen av digitala tillgångar genom intelligenta, AI-drivna lösningar.

Med hjälp av smarta algoritmer förstår ClickUp Brain sammanhanget för varje fil. Det tilldelar relevanta nyckelord och detaljer till varje tillgång, så att du snabbt kan hitta rätt fil.

ClickUp Brain taggar automatiskt tillgångar och genererar metadata, vilket minskar fel och manuell organisering. Istället för att spendera tid på att leta efter relaterade filer, visar det proaktivt tillgångar som är relevanta för ditt aktuella projekt.

Samarbeta kring tillgångar med ClickUp Docs

Samarbeta i digitala dokument i realtid med ClickUp Docs

ClickUp Docs gör dokumentsamarbete enkelt genom att förändra hur team skapar, delar och agerar på innehåll. Denna dynamiska programvara för dokumentsamarbete gör det möjligt att samarbeta i realtid.

Från att utarbeta strategier och bygga kunskapsbaser till att brainstorma idéer – ClickUp Docs gör det möjligt för flera teammedlemmar att redigera dokument samtidigt, lämna kommentarer och tagga kollegor – allt på ett och samma ställe. Alla är på samma sida utan förvirring på grund av motstridiga versioner.

Behöver du förvandla en idé till handling? Docs gör det enkelt. Markera bara texten, konvertera den direkt till en uppgift i ClickUp, tilldela den till en teammedlem och följ framstegen utan att lämna dokumentet.

Omvandla förfrågningar till uppgifter med ClickUp Forms

Använd ClickUp Forms för att samla in digitala tillgångar

Samla in digitala tillgångar och tillgångsförfrågningar med ClickUp Forms. Oavsett om du samlar in kreativa briefs, intagsförfrågningar eller innehållsinlämningar blir varje formulärsvar en spårbar uppgift. Lägg till fält som tillgångstyp, projektnamn och filuppladdningar och använd villkorslogik för att endast visa de fält som är relevanta.

💡 Proffstips: Automatisera uppföljningar när tillgångar laddas upp, tilldela uppgifter baserat på förfrågningstyp och tagga dem efter kampanj utan att lämna ClickUp.

Förlora aldrig filer igen med Connected Search

Hitta allt du behöver inom din arbetsplats och utanför med ClickUp Connected Search.

Hantering av digitala tillgångar innebär också snabb åtkomst, organisation och smidigt samarbete. Istället för att manuellt sortera mappar eller söka i evigheter kan du helt enkelt fråga ClickUp Connected Search, som hämtar de filer, bilder eller dokument som är relevanta för ditt projekt.

Håll koll på dina tillgångar med ClickUp DAM-mallen

Få gratis mall ClickUps mall för tillgångshantering är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på ditt företags tillgångar.

Med ClickUp Asset Management Template kan du organisera och lagra all tillgångsdata i en intuitiv databas. Du kan spåra tillgångsanvändningen för att säkerställa att du använder resurserna effektivt och visualisera komplicerade processer med Gantt-diagram i ClickUp.

Mallen ger dig en bra start när det gäller att förstå aktuella tillgångar och deras värde, förbättra beslutsfattandet om förvärv och hantering av tillgångar samt minska risken för förbiseenden.

ClickUps bästa funktioner

Organisera data: Använd Docs Hub som ett Använd Docs Hub som ett program för filhantering för att hålla ordning på allt, inklusive verifierade wikis, kraftfulla sökverktyg och anpassningsbara mallar.

Samarbeta effektivt: Dela kommentarer, filer och länkar med Dela kommentarer, filer och länkar med ClickUp Chat för att arbeta synkroniserat med uppgifter relaterade till digitala tillgångar.

Visualisera data: Använd Använd ClickUp Views för att visa komplexa processer för tillgångshantering som Gantt-diagram, tavlor och listor.

Automatisera arbetsflöden: Ställ in över 50 åtgärder och triggers med Ställ in över 50 åtgärder och triggers med ClickUp Automations för att spara tid och minska manuella uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps omfattande funktioner kan göra det svårt för nya användare att komma igång snabbt.

Det stora utbudet av anpassningsalternativ i ClickUp kan överväldiga användarna.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recension delade:

ClickUp gör det möjligt för oss att samla alla våra projekt på ett och samma ställe. Varje projekt kan innebära problem eller hinder som teamet måste övervinna, men ClickUp gör det möjligt för oss att snabbt kommunicera med dem vi behöver nå. Automatiseringar har gjort det möjligt för oss att ta en mycket föråldrad och tidskrävande process och göra den snabbare och mer precis.

ClickUp gör det möjligt för oss att samla alla våra projekt på ett och samma ställe. Varje projekt kan innebära problem eller hinder som teamet måste övervinna, men ClickUp gör det möjligt för oss att snabbt kommunicera med dem vi behöver nå. Automatiseringar har gjort det möjligt för oss att ta en mycket föråldrad och tidskrävande process och göra den snabbare och mer precis.

🧠 Rolig fakta: Bynder grundades 2013 i Amsterdam med det ambitiösa målet att bli det bästa DAM-företaget. Under åren har det vuxit från ett litet startup-företag till en startup-aktör med kontor i flera städer (bland annat Barcelona och London).

2. Canto (bäst för användarvänlig hantering av digitala tillgångar)

via Canto

Canto erbjuder en användarvänlig DAM-upplevelse som är både intuitiv och visuellt tilltalande. Dess rena gränssnitt gör det enkelt att organisera och hämta tillgångar, vilket avlastar team som är trötta på klumpiga system. Funktioner som ansiktsigenkänning och smarta taggar förbättrar sökbarheten, så att du spenderar mindre tid på att leta efter filer.

Cantos samarbetsverktyg, såsom kommentarer och versionskontroll, underlättar smidigt teamarbete. Om du letar efter ett DAM-system som kombinerar enkelhet med användbara funktioner är Canto värt att utforska.

Canto bästa funktioner

Centralisera digitala tillgångar i ett enda bibliotek för enkel åtkomst och hantering.

Använd avancerade sökfunktioner, inklusive AI-drivna verktyg och smarta filter, för att snabbt hitta tillgångar.

Implementera versionskontroll för att spåra ändringar och upprätthålla integriteten hos digitala filer.

Ställ in användarbehörigheter för att kontrollera åtkomst och säkerställa datasäkerhet mellan teamen.

Canto-begränsningar

Filstrukturen och metadataalternativen är begränsade när du laddar upp till systemet.

Om du trycker på Enter efter att ha lagt till en tagg försvinner markören, vilket innebär att du måste välja inmatningsfältet igen.

Canto-priser

Anpassad prissättning

Canto-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canto?

Som en G2-recensent noterade :

Det finns vissa begränsningar i backend-filstrukturen eller metadata när man laddar upp till systemet, men Canto-teamet är flexibelt och R&D lyssnar på kundernas kommentarer och arbetar med förbättringar. Annars finns det inga större problem just nu.

Det finns vissa begränsningar i backend-filstrukturen eller metadata när man laddar upp till systemet, men Canto-teamet är flexibelt och R&D lyssnar på kundernas kommentarer och arbetar med förbättringar. Annars finns det inga större problem just nu.

💡 Proffstips: Ställ in varningar för obehöriga ändringar eller felaktiga format (t.ex. om någon använder en bild med webbupplösning för utskrift). Detta förhindrar kostsamma omtryck, inkonsekvens i varumärket och problem med efterlevnad.

3. Filecamp (bäst för anpassningsbar varumärkesprofilering och åtkomstkontroll)

via Filecamp

Filecamp erbjuder obegränsat antal användarkonton i alla sina abonnemang, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för växande team. Dess anpassningsbara varumärkesalternativ gör att du kan skräddarsy gränssnittet så att det matchar ditt företags identitet, vilket ger en enhetlig upplevelse för användarna.

Organisering och delning av tillgångar blir effektivt med funktioner som avancerad sökning, taggning och lightbox-samlingar. Om du letar efter ett DAM-system som kan skalas upp efter ditt teams behov utan att spränga budgeten kan Filecamp vara ett utmärkt val.

Filecamps bästa funktioner

Skapa anpassade sidor med den inbyggda WYSIWYG-redigeraren (what you see is what you get) och integrera dem i din huvudnavigering.

Låt externa användare ladda upp filer direkt till ditt Filecamp-konto genom att begära fillänkar för förenklad filinsamling.

Få aviseringar när filer laddas upp eller ändras, så att du hålls informerad om ändringar i realtid.

Analysera och tagga bilder automatiskt för att förbättra sökbarheten och effektivisera hanteringen av tillgångar.

Filecamps begränsningar

Åtkomstkontrollen för mappar och filer är inte tillräckligt detaljerad.

Den mobila enheten saknar funktioner och är svår att navigera i.

Filecamp-priser

Basic: 29 $/månad

Avancerat: 59 $/månad

Professional: 89 $/månad

Filecamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Filecamp?

En G2-recensent kommenterade:

Jag föreslår att metadata läggs till i filerna innan de laddas upp till Filecamp. Det finns visserligen ett sätt att lägga till metadata där, men det är lite krångligt på grund av webbgränssnittets utformning. Enligt min mening är det inte riktigt ett problem med Filecamp, utan handlar bara om att göra rätt jobb med rätt verktyg. Lägg till metadata medan du fortfarande är i din desktop-applikation eller använd ett verktyg som Adobe Bridge för att göra det på rätt sätt.

Jag föreslår att metadata läggs till i filerna innan de laddas upp till Filecamp. Det finns visserligen ett sätt att lägga till metadata där, men det är lite krångligt på grund av webbgränssnittets utformning. Enligt min mening är det inte riktigt ett problem med Filecamp, utan handlar bara om att göra rätt jobb med rätt verktyg. Lägg till metadata medan du fortfarande är i din desktop-applikation eller använd ett verktyg som Adobe Bridge för att göra det på rätt sätt.

🔍 Visste du att? Marknaden för digital tillgångshantering (DAM) förväntas nästan fördubblas, från 5,3 miljarder dollar 2024 till 10,3 miljarder dollar 2029, med en årlig tillväxt på 14,0 %.

4. Brandfolder (bäst för skalbarhet och anpassningsmöjligheter)

via Brandfolder

Brandfolder lägger tonvikt på varumärkeskonsistens och erbjuder avancerad analys för att spåra tillgångarnas prestanda. Dess AI-drivna taggning och intuitiva sökfunktioner gör det snabbt och smidigt att hämta tillgångar.

Plattformen erbjuder även anpassningsbara mallar som gör det enkelt för alla teammedlemmar att skapa innehåll som är i linje med varumärket. Brandfolders analysverktyg kan vara ett värdefullt stöd för organisationer som behöver spåra användningen av tillgångar och få strategiska insikter.

Brandfolders bästa funktioner

Organisera tillgångar med avancerade taggnings- och metadatafunktioner för effektiv sökning.

Anpassa mallar för marknadsföringsmaterial för att upprätthålla varumärkets enhetlighet.

Spåra tillgångarnas prestanda och användning genom intuitiva analyser och funktioner.

Skapa varumärkesportaler för olika team eller partners för att förbättra användarupplevelsen.

Brandfolders begränsningar

Mallfunktionerna och taggningssystemet har ibland tekniska problem.

Behörighetsnivåerna anges på olika ställen, vilket gör det förvirrande.

Priser för Brandfolder

Anpassad prissättning

Brandfolder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brandfolder?

Enligt en G2-användare:

Det verkar som att varje gång en ny funktion som verkar något intressant kommer ut, så hindras den av att det kostar pengar att lägga till den. Till och med något så enkelt som att lägga till extra administratörer. Missförstå mig inte, jag förstår varför man förväntar sig att saker ska vara gratis, men det skulle vara trevligt om inte allt måste kosta skjortan, trots att vi redan betalar bra. Vi har haft turen att kunna lösa det, men andra kanske inte har det.

Det verkar som att varje gång en ny funktion som verkar något intressant kommer ut, så hindras den av att det kostar pengar att lägga till den. Till och med något så enkelt som att lägga till extra administratörer. Missförstå mig inte, jag förstår varför man förväntar sig att saker ska vara gratis, men det skulle vara trevligt om inte allt måste kosta skjortan, trots att vi redan betalar bra. Vi har haft turen att kunna lösa det, men andra kanske inte har det.

🔍 Visste du att? Nordamerika har den största andelen av DAM-marknaden, driven av en betydande ökning av digital data. År 2023 rapporterades den nordamerikanska datatrafiken uppgå till cirka 6,4 exabyte.

5. Nuxeo (Bäst för avancerad innehållshantering och integration)

via Nuxeo

Nuxeo erbjuder en plattform för innehållstjänster som går utöver traditionella DAM-funktioner. Dess flexibla datamodell hanterar komplexa innehållstyper, vilket gör den lämplig för organisationer med olika tillgångsbehov.

Med robusta API:er och integrationsalternativ kan Nuxeo skräddarsys för att passa olika arbetsflöden och system för hantering av digitala tillgångar. När skalbarhet och förmågan att hantera komplexa innehållsstrukturer är avgörande kan denna lösning vara ett bra val.

Observera: Nuxeo förvärvades av Hyland Software 2021.

Nuxeos bästa funktioner

Optimera affärsprocesser med inbyggda verktyg för automatisering av arbetsflöden

Använd dess utvecklingsmiljö med låg kod för att bygga anpassade applikationer.

Hantera miljarder innehållsobjekt med en hyperskalig arkitektur utan att kompromissa med prestandan.

Spåra dokumentens status och historik under hela deras livslängd med effektiva verktyg för hantering av innehålls livscykel.

Begränsningar för Nuxeo

Användargränssnittet är svårt att navigera i, och det tar tid att vänja sig vid olika funktioner och inställningar.

Flödeskomponenten behöver förbättras

Nuxeos priser

Anpassad prissättning

Nuxeo-betyg och recensioner

G2: 4/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nuxeo?

En G2-recensent nämnde:

Nuxeo är inte särskilt lämpligt för små och avdelningsspecifika ECM-implementeringar. Överväg Nuxeo om du har minst 100 användare och planerar att skala upp, både vad gäller personalstyrka och innehållsvolym och mångfald.

Nuxeo är inte särskilt lämpligt för små och avdelningsspecifika ECM-implementeringar. Överväg Nuxeo om du har minst 100 användare och planerar att skala upp, både vad gäller personalstyrka och innehållsvolym och mångfald.

💡 Proffstips: Schemalägg månatliga rapporter som markerar tillgångar som inte har använts på över 6 månader. Bestäm om du vill arkivera, återanvända eller radera dem för att hålla biblioteket relevant och överskådligt.

6. Frontify (Bäst för varumärkeskonsistens och samarbete)

via Frontify

Frontify kombinerar DAM med varumärkesriktlinjer och designsystem för att hjälpa team att upprätthålla ett konsekvent varumärke i alla kanaler. Med dynamiska varumärkesmanualer, versionshantering av tillgångar och användningsstyrning är det utformat för organisationer som fokuserar på att upprätthålla en visuell identitet i stor skala.

Frontify kombinerar DAM med varumärkesriktlinjer och designsystem för att hjälpa team att upprätthålla ett konsekvent varumärke i alla kanaler. Med dynamiska varumärkesmanualer, versionshantering av tillgångar och användningsstyrning är det utformat för organisationer som fokuserar på att upprätthålla en visuell identitet i stor skala.

För företag som prioriterar varumärkeskontroll framför tillgångsspridning erbjuder Frontify struktur utan att offra flexibiliteten.

För företag som prioriterar varumärkeskontroll framför tillgångsspridning erbjuder Frontify struktur utan att offra flexibiliteten.

Frontifys bästa funktioner

Skapa omfattande varumärkesriktlinjer som säkerställer konsekvens i alla kontaktpunkter, med detaljerade beskrivningar av visuell identitet, röst och tonfall.

Underlätta kreativt samarbete genom feedback i realtid och versionskontroll, vilket förbättrar teamarbetet mellan olika intressenter.

Analysera varumärkets prestanda med hjälp av robusta analysfunktioner som mäter effekten i olika kanaler för att förfina strategierna.

Frontifys begränsningar

Funktioner för presentation av innehåll, som att lägga till tabeller, kan förbättras.

Versionshanteringsalternativen är begränsade när redigeringar görs.

Frontify-priser

Anpassad prissättning

Frontify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra:4,8/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Frontify?

Som en G2-användare skrev:

Vår framgångsrika CSM var till stor hjälp under onboardingprocessen, men inlärningskurvan för plattformen kan vara lite brant, särskilt för kreatörer som inte har någon erfarenhet av tillgångshantering. När frågor eller problem uppstår har vi kunnat använda Frontifys chattjänst för att effektivt lösa våra problem.

Vår framgångsrika CSM var till stor hjälp under onboardingprocessen, men inlärningskurvan för plattformen kan vara lite brant, särskilt för kreatörer som inte har någon erfarenhet av tillgångshantering. När frågor eller problem uppstår har vi kunnat använda Frontifys chattjänst för att effektivt lösa våra problem.

🔍 Visste du att? USA dominerar den globala DAM-marknaden med en uppskattad omsättning på 9,61 miljarder dollar, vilket är den högsta siffran bland alla länder.

7. Adobe Experience Manager (bäst för omfattande marknadsföringslösningar)

via Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) integrerar DAM med ett robust innehållshanteringssystem och erbjuder en omfattande lösning för hantering av digitala upplevelser. Det är inte bara ett fristående DAM-system – det är en del av det bredare Adobe Experience Cloud, vilket möjliggör sömlös integration med andra Adobe-verktyg för effektivt skapande, personalisering och distribution av innehåll.

Med funktioner som automatiserade verktyg för optimering av arbetsflöden och personaliserad innehållsleverans hjälper AEM till att förfina verksamheten. Det erbjuder en enhetlig och robust plattform för organisationer som har investerat stort i Adobes ekosystem.

Adobe Experience Managers bästa funktioner

Förbättra innehållsskapandet med den intuitiva WYSIWYG-redigeraren för smidig innehållsskapande.

Utnyttja en sofistikerad personaliseringsmotor för att leverera anpassat innehåll baserat på kunddata och beteende.

Använd verktyg för hantering av flera webbplatser för att anpassa innehåll över regioner och enheter för global räckvidd.

Dra nytta av en molnbaserad arkitektur som möjliggör snabb distribution av nya applikationer och upplevelser.

Begränsningar i Adobe Experience Manager

Mötespunkter med externa applikationer baseras på projektägarens preferenser.

Begränsade mallalternativ

Priser för Adobe Experience Manager

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adobe Experience Manager?

En recension på G2 säger:

Ett av de problem som vi särskilt har och gärna skulle se förbättras är att vi använder Cloud Manager för distributioner. Speciellt med de hanterade tjänsterna har vi många problem med att det är en enda kanal och en enda pipeline. […]

Ett av de problem som vi särskilt har och gärna skulle se förbättras är att vi använder Cloud Manager för distributioner. Speciellt med de hanterade tjänsterna har vi många problem med att det är en enda kanal och en enda pipeline. […]

🔍 Visste du att? Antalet användare av digitala tillgångar beräknades till 861 miljoner år 2025, vilket understryker den utbredda användningen av kryptovalutor, NFT:er och tokeniserade tillgångar.

8. Acquia DAM (Widen) (Bäst för centraliserad mediehantering och analys)

via Acquia DAM

Acquia DAM, tidigare känt som Widen, erbjuder en skalbar lösning som är skräddarsydd för företags behov. Dess robusta metadatahantering och avancerade sökfunktioner säkerställer effektiv organisering och hämtning av tillgångar.

Plattformen erbjuder också omfattande analyser som ger insikter om tillgångarnas användning och prestanda. Acquia DAM är värt att överväga om du är en del av en stor organisation som söker ett DAM-system med funktioner och support på företagsnivå.

Acquia DAM (Widen) bästa funktioner

Använd ett globalt innehållsleveransnätverk (CDN) för att säkerställa snabb och pålitlig åtkomst till tillgångar överallt i världen.

Integrera enkelt med över 50 verktyg, inklusive kreativa programpaket och projektledningsprogramvara.

Säkra tillgångar med säkerhetsåtgärder på företagsnivå, inklusive alternativ för enkel inloggning (SSO) och krypterade dataöverföringar.

Automatisera katalogiseringsuppgifter för att optimera upptäckten av innehåll och förbättra den övergripande effektiviteten.

Begränsningar för Acquia DAM (Widen)

Det är tidskrävande att lägga till metadatataggar manuellt.

Du kan inte manuellt beskära tillgångar i DAM och exportera dem med rätt upplösning.

Priser för Acquia DAM (Widen)

Anpassad prissättning

Acquia DAM (Widen) betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Acquia DAM (Widen)?

En G2-användare berättade:

DAM känns mer och mer föråldrat. Både kontrollerna på administratörssidan och den dagliga användarupplevelsen känns mer som ett gammalt företagssystem än ett kraftfullt nytt verktyg som är framtiden. Det handlar inte bara om estetiken, även om den naturligtvis påverkar användarupplevelsen, utan också om antalet klick som krävs för att göra något och hur intuitiva dessa klick är.

DAM känns mer och mer föråldrat. Både kontrollerna på administratörssidan och den dagliga användarupplevelsen känns mer som ett gammalt företagssystem än ett kraftfullt nytt verktyg som är framtiden. Det handlar inte bara om estetiken, även om den naturligtvis påverkar användarupplevelsen, utan också om antalet klick som krävs för att göra något och hur intuitiva dessa klick är.

💡 Proffstips: Ställ in automatiska påminnelser för tillgångars utgångsdatum baserat på licensavtal, varumärkesuppdateringar eller säsongsbetonat innehåll. Detta förhindrar att föråldrade bilder används av misstag och säkerställer att användarrättigheterna följs.

9. MediaValet (bäst för robusta sökfunktioner och integration)

via MediaValet

MediaValet är en molnbaserad DAM-lösning som erbjuder obegränsad användaråtkomst, lämplig för organisationer med stora team. Dess globala distributionsnätverk säkerställer snabb leverans av tillgångar oavsett plats.

AI-taggning och kraftfull sökfunktion gör det enkelt att snabbt hitta det du behöver. Den avancerade sökfunktionen låter användare snabbt hitta tillgångar med hjälp av nyckelord, metadata och visuella attribut. Dessutom integreras MediaValet med olika verktyg, inklusive Adobe Creative Cloud, vilket underlättar ett sammanhängande arbetsflöde mellan olika plattformar.

MediaValets bästa funktioner

Centralisera digitala tillgångar i ett enhetligt bibliotek som möjliggör smidig uppladdning, bläddring och delning av över 200 filformat.

Få tillgång till tillgångar var som helst med ett mobilvänligt gränssnitt och support från 61 Microsoft Azure-datacenterregioner.

Utnyttja kreativa utrymmen för att lagra pågående filer, vilket underlättar åtkomst och samarbete i designprojekt.

Hantera videotillgångar direkt i plattformen genom att beskära, konvertera och trimma filer utan extern redigeringsprogramvara.

Begränsningar för MediaValet

Du måste ersätta filer individuellt, vilket är tidskrävande, särskilt när du hanterar flera filer samtidigt.

Plattformens gränssnitt skulle kunna förbättras för att göra det mer modernt och intuitivt.

Priser för MediaValet

Anpassad prissättning

MediaValet-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MediaValet?

Som en G2-recensent förklarade:

Som någon som använder MV dagligen i mitt arbete gillar jag den här plattformen mycket mer än andra jag har använt tidigare... Uppladdningen är lite krånglig – det är många fönster man måste klicka sig igenom. Tack och lov finns det några bulkalternativ, men det kan ta lite tid att ladda upp allt.

Som någon som använder MV dagligen i mitt arbete gillar jag den här plattformen mycket mer än andra jag har använt tidigare... Uppladdningen är lite krånglig – det är många fönster man måste klicka sig igenom. Turligt nog finns det några alternativ för massuppladdning, men det kan ta lite tid att ladda upp allt.

💡 Proffstips: Istället för att göra metadata till allas ansvar (vilket ofta innebär att det inte är någons ansvar), utse en specifik teammedlem som metadataansvarig för videor, produktbilder eller marknadsföringsmaterial. De ser till att taggningen är konsekvent och meningsfull.

10. Aprimo (Bäst för automatisering av arbetsflöden och hantering av marknadsföringsresurser)

via Aprimo

Aprimo kombinerar DAM med marknadsföringsresurshantering och erbjuder en helhetslösning för marknadsföringsteam. Utöver traditionella DAM-funktioner erbjuder Aprimo innehållsplanering, budgetering och resultatuppföljning, vilket gör det möjligt för team att hantera hela innehållets livscykel på ett effektivt sätt.

Plattformens verktyg för automatisering av arbetsflöden och samarbete hjälper till att förfina marknadsföringsverksamheten. Om du letar efter en lösning som integrerar hantering av tillgångar med bredare marknadsföringsprocesser kan Aprimo vara det heltäckande verktyg du behöver.

Aprimos bästa funktioner

Använd AI-drivna sökfunktioner för att snabbt hitta tillgångar med hjälp av naturliga språksökningar och kontextuella rekommendationer.

Möjliggör smidigt samarbete mellan teammedlemmar och externa partners genom integrerade verktyg för granskning, kommentering och godkännande av innehåll.

Implementera avancerad metadatahantering med taggning, kategorisering och sökning av tillgångsfunktioner.

Skapa rik metadata för dokument och bilder, vilket ökar deras värde och synlighet i systemet.

Aprimos begränsningar

Systemadministratörsgränssnittet är komplext, liksom utbildningssekvensen för onboarding.

Plattformen saknar en "listvy" för tillgångar som erbjuder en mer kompakt visning av information.

Aprimo-priser

Anpassad prissättning

Aprimo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Aprimo?

En G2 -recensent skrev:

Eftersom denna plattform är så omfattande måste man bokstavligen genomgå timmar av utbildning innan man lär sig allt man behöver veta. Det är dock Aprimo Admin som gör det, så alla behöver inte genomgå utbildningen.

Eftersom denna plattform är så omfattande måste man bokstavligen genomgå timmar av utbildning innan man lär sig allt man behöver veta. Det är dock Aprimo Admin som gör det, så alla behöver inte genomgå utbildningen.

💡 Proffstips: Konfigurera ditt DAM-system så att det behandlar dem som synonymer om ditt team använder olika termer för samma sak (t.ex. ”porträttbilder” vs. ”profilbilder”). Detta förhindrar förlorade tillgångar på grund av inkonsekvent terminologi.

Njut av smartare tillgångshantering med ClickUp

När man utvärderar alternativ för en lösning för hantering av digitala tillgångar är flexibilitet, användarvänlighet och prisvärdhet viktiga faktorer. Bynder fungerar för vissa, men många företag behöver ett mer anpassningsbart och budgetvänligt alternativ utan extra komplexitet.

Det är där alternativ som ClickUp, appen som har allt för arbetet, kommer in i bilden.

ClickUp Brain förbättrar hanteringen av tillgångar med AI-driven taggning, smart sökning och kontextuella rekommendationer, vilket säkerställer att dina filer alltid är organiserade och tillgängliga. Samtidigt gör ClickUp Docs realtidssamarbete enkelt, så att team kan skapa, redigera och agera på innehåll utan att byta verktyg.

Är du redo att byta? Registrera dig för ClickUp gratis idag! ✅