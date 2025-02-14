De 10 bästa alternativen till Plaud Note 2025

Det är svårt att ta mötesanteckningar och delta i diskussioner samtidigt. Tack och lov har AI-anteckningsenheter som Plaud Note gjort våra liv mycket enklare. De möjliggör röstinspelning och ljudtranskribering med avancerad AI.

Plaud Note är dock en fysisk anteckningsenhet som passar bättre för studenter, lärare, läkare, konsulter och andra yrkesverksamma som vill spela in samtal ansikte mot ansikte eller telefonsamtal.

Men hur är det med inspelning av virtuella möten eller webbkonferenser? Plaud Note fungerar inte bra för det. Dessutom listar det inte viktiga åtgärdspunkter. Så vad ska du använda istället?

I det här blogginlägget har vi diskuterat de 10 bästa alternativen till Plaud Note för att hjälpa dig att hantera mötesanteckningar effektivt.

Vad är Plaud Note?

Plaud Note är en liten (kreditkortsstor) AI-driven röstinspelare som är utformad för att spela in möten, samtal och föreläsningar. Den har dubbla inspelningslägen, så att du kan spela in både omgivningsljud och telefonsamtal.

Enheten använder OpenAI:s Whisper-modell för att transkribera inspelningar till text och ChatGPT för att sammanfatta anteckningar. Plaud Note levereras med tillbehör som ett magnetiskt fodral, en USB-laddningsadapter och en Type-C-konverteringsadapter, vilket gör den till ett effektivt hårdvaruverktyg för inspelning och transkribering av ljud.

5 begränsningar med Plaud Note

Som med nästan alla tekniska enheter finns det vissa nackdelar med fördelarna. Några av begränsningarna med Plaud Note är:

Noggrannhet i bullriga miljöer: Plaud Note kan ha svårt att fungera i bullriga eller trånga miljöer, eftersom bakgrundsljud kan påverka talets tydlighet och minska noggrannheten i AI-driven transkription.

Komplexa eller tekniska diskussioner: Enheten kan ha svårt att transkribera högt specialiserade eller komplexa konversationer, vilket kan leda till potentiella fel i sammanfattningen eller förståelsen.

Låg batteritid: För användning på resande fot kan batteritiden vara en begränsning, särskilt vid långa möten eller under resor, vilket kan kräva frekvent laddning.

Sekretessfrågor: Eftersom Plaud Note spelar in konversationer kan användare ha frågor om säkerheten och sekretessen för känslig information, särskilt hur data lagras eller överförs.

De 10 bästa alternativen till Plaud Note 2025

Här är några av de bästa alternativen till Plaud Note med olika strategier och funktioner för anteckningar:

1. ClickUp (bäst för AI-skrivande, anteckningar och projektledning)

Skapa sammanfattningar av mötesanteckningar och åtgärdspunkter med ClickUp Brain

Låt oss säga att du använder Plaude Note för att spela in ett kundmöte. Mitt i mötet inser du att du glömt att trycka på inspelningsknappen eller att batteriet i din Note är slut. Viktiga punkter har inte spelats in och du måste senare anstränga dig för att skriva ner åtgärdspunkterna.

ClickUp sparar dig detta besvär. Det är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar anteckningar och projektledning – allt drivet av AI.

ClickUps AI Notetaker integreras med Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams-möten, transkriberar hela mötesdiskussionen och skapar smarta sammanfattningar. AI-anteckningsprogramvaran går ett steg längre och listar även åtgärdspunkter. På så sätt behöver du inte läsa mötesutskriften eller sammanfattningen för att ta reda på vad du behöver göra härnäst.

Vänta, det blir ännu mer intressant! Du kan förvandla alla åtgärdspunkter till uppgifter och spåra dem i ClickUp. Det gör det enklare att få saker och ting att rulla.

Dessutom sparas mötesprotokollet, ljudfilen och sammanfattningen i ClickUp Docs så att du kan gå tillbaka till dem senare. Lägg enkelt till kommentarer eller tilldela åtgärdspunkter till teammedlemmar direkt i Docs.

Hantera mötesanteckningar och sammanfattningar i ClickUp Docs

Vill du dubbelkolla något från dina mötesanteckningar? Du behöver inte bläddra igenom manuskript. ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, gör det möjligt för dig att söka efter specifika detaljer i transkriptioner.

Du kan också använda ClickUp Brain för att transkribera ljudfiler, sammanfatta mötesdiskussioner och översätta anteckningar.

Om du letar efter ett verktyg för att anteckna tankar och idéer kan ClickUp också hjälpa dig. Med ClickUp Notepad kan du anteckna, formatera anteckningarna på rätt sätt, konvertera dem till uppgifter och enkelt komma åt dem från webbläsaren eller mobilappen.

Behöver du hjälp med att komma igång med att hantera mötesanteckningar? Prova ClickUp-mallar. ClickUp-mallarna för mötesanteckningar hjälper dig att organisera mötesriktlinjer och anteckningar i ett enda dokument.

För att organisera personliga anteckningar kan du använda ClickUp Cornell Notes Template. Den har en enkel tabelllayout som gör det enkelt att ordna informationen på ett överskådligt sätt. Dessutom fungerar ClickUp Knowledge Base Template utmärkt för att skapa ett omfattande bibliotek med projektanteckningar eller resurser.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgifter från mötesanteckningar och följ upp framstegen med ClickUp Tasks

Få sammanfattningar och åtgärdspunkter publicerade i chatten med ClickUp Brain.

Ta anteckningar, hantera en agenda och ställ in åtgärdspunkter med ClickUp Meetings

Ställ in påminnelser för kommentarer och konversationer med ClickUp Reminders så att du inte missar viktiga diskussioner eller uppföljningar.

Samarbeta i realtid eller asynkront med digitala ClickUp-whiteboards.

Begränsningar i ClickUp

Det har en brant inlärningskurva på grund av ett stort utbud av funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Detta är den speciella fördelen med ClickUp: att erbjuda de flesta verktyg som behövs för att organisera projekten på ett och samma ställe. Det möjliggör inte bara hantering och tilldelning utan erbjuder även andra verktyg i samma miljö, såsom Dokument, där man kan ta anteckningar och skapa rapporter, samt integration med kalender och e-post, allt på ett och samma ställe. Det finns inget behov av att använda externa program eller olika appar för varje funktion.

2. Notion (bäst för att samla anteckningar och uppgifter)

via Notion

Notion är ett projektledningsverktyg som hjälper dig att organisera anteckningar, spåra uppgifter och skapa checklistor. Du kan använda det för att centralisera mötesanteckningar och åtgärdspunkter, hantera mötesprotokoll och uppdatera uppgiftslistor så att hela teamet hålls informerat.

Anpassa en mall för mötesanteckningar eller ett enkelt Notion-dokument för att ta anteckningar live under ett möte. Dessutom listar Notions AI-verktyg automatiskt åtgärdspunkter och viktig information från mötesanteckningarna. Till skillnad från Plaud Note spelar Notion dock inte in mötesanteckningar. Om du letar efter ett verktyg med både antecknings- och projektledningsfunktioner är Notion kanske inte det bästa valet för dig.

Notions bästa funktioner

Skapa och dela anteckningar med kollegor

Skapa sammanfattningar, tabeller eller att göra-listor från anteckningar med Notions verktyg för artificiell intelligens.

Se mötesanteckningar tillsammans med projektuppgifter

Samarbeta enkelt med redigering och kommentarer i realtid, så att teamen håller sig samordnade och produktiva.

Begränsningar i Notion

Det har en brant inlärningskurva för nya användare, särskilt med komplexa inställningar.

Notion har prestandaproblem med stora databaser, vilket orsakar fördröjningar.

Notions prissättning

Gratis plan

Plus-plan: 12 USD per plats/månad

Affärsplan: 18 dollar per plats/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag använder Notion för att hålla koll på allt i mitt privatliv och yrkesliv. Det är otroligt mångsidigt – du kan skapa anteckningar, hantera projekt, bygga databaser och organisera uppgifter på ett och samma ställe. Jag älskar hur anpassningsbart det är, vilket gör att jag kan skräddarsy det efter mina exakta behov, oavsett om det gäller måluppföljning, mötesanteckningar eller innehållsplanering.

3. Coda (bäst för att analysera mötesbeslut)

via Coda

Coda är ett program för dokumentsamarbete som gör det möjligt att hantera mötesanteckningar, projektinformation och åtgärdspunkter på ett och samma ställe. Du kan använda mallar med byggstenar, till exempel omröstningstabeller, för att snabbt dokumentera mötesbeslut. Codas anteckningsmallar har även emojis för att dokumentera deltagarnas åsikter och fatta beslut utifrån dessa.

Medan du antecknar under mötet analyserar Codas AI-verktyg automatiskt viktiga punkter och markerar dem högst upp i dokumentet. Du kan integrera Zoom, Google Kalender och Teams för att organisera möten och inspelningar på ett effektivt sätt.

Codas bästa funktioner

Dela anteckningar med teammedlemmar eller kunder genom att mejla dem direkt från anteckningsdokumentet.

Visualisera mötesanteckningar med sammanfattningsmallar

Skapa tabeller för att snabbt dokumentera åtgärdspunkter som diskuterats under mötena.

Coda-begränsningar

Det erbjuder inte funktioner för transkribering av möten eller översättning av anteckningar.

Priser för Coda

Gratis

Pro: 12 $/månad

Team: 36 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coda?

Det finns massor av möjligheter. Du kan skriva dokumentation, skapa (komplexa) tabeller, skapa sidor inuti sidor, nämna personer och sidor, integrera med Miro, Google Sheets/Docs/etc, infoga bilder, länkar... Jag tycker att det är det mest kompletta verktyget jag någonsin har använt. Vissa funktioner och möjligheter är inte särskilt tydliga och intuitiva. Även om gränssnittet är mycket användarvänligt måste du lista ut hur vissa funktioner fungerar.

✨Rolig fakta: 95 % av yrkesverksamma är öppna för att låta AI-avatarer ta över mötesuppgifter. Detta visar på den växande betydelsen av AI-verktyg för att göra möten mer produktiva.

4. Obsidian (bäst för personliga anteckningar)

via Obsidian

Obsidian är ett verktyg för personliga anteckningar och kunskapshantering som hjälper dig att organisera dina tankar på ett flexibelt och kreativt sätt. Det använder ett enkelt Markdown-textspråk, vilket gör det enkelt att skapa tankekartor för dina anteckningar och se hur de hänger ihop.

Detta gör det särskilt användbart för författare, forskare och tänkare som vill visualisera och koppla samman idéer. Obsidian låter dig också organisera dina anteckningar med hjälp av taggar. Du kan också dra och släppa anteckningarna för att lägga till dem i separata mappar.

Obsidians bästa funktioner

Visualisera kopplingar mellan anteckningar genom en interaktiv graf, vilket gör det enkelt att se relationer i din kunskapsbas.

Anpassa din arbetsyta med ett brett utbud av plugins och teman och skräddarsy appen efter dina behov.

Lagrar alla anteckningar lokalt, vilket garanterar integritet och offlineåtkomst.

Obsidian-begränsningar

Det kan ta lite tid att vänja sig vid gränssnittet.

Vissa användare rapporterar att Obsidians sökfunktion inte fungerar som den ska.

Obsidian-priser

Personligt bruk: Gratis

Kommersiell användning: 50 dollar per år

Obsidian-betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

Obsidian är den bästa anteckningsappen jag har använt och möjligheten att koppla ihop anteckningar och organisera dem i en personlig wiki gör den mycket användbar. Communityn är överväldigande eftersom de många pluginsen kan bli ohanterliga.

🧠 Visste du att? Obsidian erbjuder över 500 community-plugins. Du kan använda pluginsen för att skräddarsy din anteckningsupplevelse i stor utsträckning, från att integrera uppgiftshanteringssystem till att visualisera dina anteckningar.

5. Avoma (bäst för att fånga detaljer i kundmöten)

via Avoma

Avoma är ett av de bästa alternativen till Plaud för företag som söker en AI-driven mötesassistent. Den spelar automatiskt in säljsamtal, transkriberar möten och samtal i realtid och genererar smarta kapitel så att du enkelt kan hitta relevant information.

Dessutom detekterar Avomas AI-verktyg automatiskt viktiga ämnen som diskuteras i kundmöten och lagrar dem i din databas. Plattformen erbjuder funktioner som taligenkänning, AI-transkription, agendahantering och spårning av åtgärdspunkter. Avoma integreras också med populära verktyg som Salesforce, HubSpot och Zendesk Sell.

Avomas bästa funktioner

Förenkla möten för kundorienterade team med smidig schemaläggning, agendahantering och videokonferenser.

Öka produktiviteten med anteckningar i realtid, åtgärdspunkter och uppgiftshantering

Få insikter med automatiserat transkriptionsverktyg, analys och sökordsbevakning för smartare beslut.

Avomas begränsningar

Vissa användare rapporterar felaktigheter i realtidstranskriptioner.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant: 29 $ per användare/månad

Conversational Intelligence: 69 dollar per användare/månad

Revenue Intelligence: 99 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

Avoma är ett utmärkt verktyg eftersom det eliminerar behovet av detaljerade anteckningar under möten (eller egentligen alla anteckningar överhuvudtaget). Det fångar effektivt upp en transkription av mötena och sammanfattar de viktigaste punkterna och syftet så att det är lätt att förstå vad som diskuterades och i vilken ton.

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbete att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

6. Evernote (bäst för digitala anteckningar)

via Evernote

Evernote är en app för digitala anteckningar som låter dig lägga till text, foton, PDF-filer och kvitton för att lagra all information på ett ställe. Den hjälper dig att hålla ordning med sina AI-drivna sök-, bifogade filer- och påminnelsefunktioner. Dessutom gör Evernotes samarbetsfunktioner det enkelt att ta och redigera mötesanteckningar i realtid.

Du kan lägga till nyckelord, titlar, datum och taggar till dina anteckningar och skapa filter för snabb åtkomst. Evernote låter dig också skanna dokument och spara dem som anteckningar så att du har alla nödvändiga filer på ett ställe. Den mest användbara funktionen är möjligheten att skapa uppgifter i dina anteckningar för bättre sammanhang.

Evernotes bästa funktioner

Använd kraftfull sökning med OCR för att snabbt hitta text i anteckningar, bilder och bilagor.

Synkronisera anteckningar mellan alla enheter, så att du kan komma åt och redigera dem var du än befinner dig.

Se dina anteckningar när som helst med offlineåtkomst

Klipp ut webbsidor och artiklar och lägg till dem i dina anteckningar för att skapa en kunskapsbas.

Evernotes begränsningar

Vissa användare rapporterar att de inte kan komma åt sina anteckningar offline.

Priser för Evernote

Gratis

Evernote Premium: 7,99 $ per månad

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

Det har blivit mycket enklare och effektivare att konsolidera anteckningar i en fantastisk takt, vilket är fascinerande. Vi har lyckats upprätthålla en hög prestanda samtidigt som vi håller reda på ett stort antal anteckningar för varje specifikt evenemang och organiserar dem med hjälp av anteckningsböcker och taggar för att göra relevant information lättare att hitta. Med Evernote är det enkelt att hålla alla på samma sida och uppdaterade med hantering av projekt, möten och dagliga aktiviteter.

7. Bear (Bäst för att lägga till skisser till anteckningar)

via Bear

Bear är en enkel och estetisk anteckningsapp för Apple-användare. Den gör det enkelt att anteckna och organisera dina idéer, uppgifter och projekt med text, foton, tabeller och att göra-listor i en enda anteckning. Bear använder Markdown-formatering, vilket gör det enkelt att formatera och organisera dina anteckningar på ett överskådligt och flexibelt sätt.

Det bästa är att du kan lägga till skisser i dina anteckningar med Apple Pencil eller fingret. Vill du exportera dina anteckningar till en annan plattform eller skriva ut dem? Ladda ner dem i PDF-, Word-, HTML- eller JPG-format.

Du kan skapa röstanteckningar eller lägga till text till befintliga anteckningar i Bear med hjälp av din röst på Apple Watch. Bear transkriberar sedan din röst till text i anteckningen.

Bear bästa funktioner

Njut av ett strömlinjeformat och attraktivt gränssnitt för enkel anteckning.

Använd OCR för att extrahera text från bilder och PDF-filer för bättre organisation.

Importera och exportera anteckningar utan ansträngning, vilket gör det enkelt att hantera ditt innehåll.

Lägg till anteckningar på olika språk med stöd för flera språk

Kryptera anteckningar för ökad integritet

Bear begränsningar

Det är endast tillgängligt på Apple-enheter.

Bear-priser

Gratis

Pro: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bear?

Jag gillar att Bear-appen är minimalistisk med flit. Det finns alltså väldigt få distraktioner om du använder appen för att anteckna, skriva ner idéer eller skapa innehåll till din blogg. Den är superenkel att använda, erbjuder många optimeringar och har dessutom en hel del kortkommandon. Jag gillar inte standardinställningen att anteckningarna sparas i iCloud-lagringen.

8. HiDock (bäst för inspelning av telefonsamtal)

via HiDock

Precis som Plaud Note är HiDock också en bärbar AI-anteckningsapp som kombinerar dockningsfunktioner för bärbara datorer med Bluetooth-samtalsinspelning, så att du kan spela in röstsamtal eller virtuella möten. Den spelar in, transkriberar och sammanfattar mötesdiskussioner med hjälp av GPT-04-modellen.

Du kan använda dess AI-drivna röstmarkeringar för att markera viktiga punkter och redigera talarnas namn i mötesanteckningarna för bättre tydlighet. HiDock gör det också möjligt att enkelt överföra anteckningar till Notion eller Google Docs, utan att behöva kopiera och klistra in anteckningarna manuellt.

HiDocks bästa funktioner

Använd den dubbelriktade brusreduceringsfunktionen för bättre transkriptionsnoggrannhet.

Njut av talaridentifiering, som gör röstigenkänning enkelt och exakt.

Få tillgång till livstids gratis AI-transkription och transkribera smidigt från valfri röstchatt eller programvara för virtuella möten.

Transkribera mötesanteckningar på 57 språk

HiDock-begränsningar

Det förekommer ibland problem med att ladda upp möten som är längre än 30 minuter, vilket påverkar användarupplevelsen.

HiDock-priser

329 $ per användare

HiDock-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

9. AudioPen (bäst för att konvertera röstanteckningar till text)

via AudioPen

AudioPen hjälper dig att omvandla oorganiserade röstanteckningar till tydlig, sammanfattad text.

Spela bara in din röst så tar AudioPen bort fyllnadsord som "ummms" och "like" samtidigt som dina tankar organiseras till snygga, läsbara anteckningar. Du kan anpassa stilen på dina anteckningar med alternativ för att kopiera stilen hos kända författare som Shakespeare.

AudioPen stöder flera språk och erbjuder Zapier-integration, vilket gör det enkelt att exportera dina anteckningar till över 5000 appar, inklusive Notion, för smidig anteckningshantering.

AudioPens bästa funktioner

Anpassa anteckningar genom att ändra stilar eller lägga till taggar och mappar efter dina behov.

Konvertera röstanteckningar till memon, e-postmeddelanden och artiklar

Publicera anteckningar på webben för enkel delning

Begränsningar för AudioPen

I gratisversionen är dikteringen begränsad till endast tre minuter och tio sammanfattningar.

Priser för AudioPen

Gratis

Prime: 99 dollar per år

AudioPen-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

10. FoCase REC (bäst för inspelning av iPhone-samtal)

via FoCase REC

FoCase REC är en enkel hårdvarulösning för att spela in samtal på både iPhone- och Android-enheter. Med hjälp av avancerad vibrationsteknik fångar den upp ljudet från din hörlur och omvandlar det till tydliga ljudinspelningar. Enheten fungerar med ett stort antal appar, inklusive WhatsApp, så att du kan spela in samtal från olika källor.

Den fungerar utmärkt för professionellt bruk – fäst den bara på baksidan av din telefon, tryck på knappen och börja spela in. FoCase Rec garanterar högkvalitativa samtalsinspelningar med en användarvänlig design och bred kompatibilitet.

FoCase REC:s bästa funktioner

Använd den intuitiva mobilappen för enkel hantering, uppspelning och delning av inspelade samtal.

Njut av smidig användning med enkel magnetisk fastsättning för snabb inspelningsinställning.

Säkerställ integritet och säkerhet med lösenordsskydd och praktiska backup-alternativ för att lagra inspelningar på ett säkert sätt.

Begränsningar för FoCase REC

Enheten är kanske inte kompatibel med alla telefonfodral på grund av sin magnetiska fästning.

Priser för FoCase REC

79,00 $ per användare

FoCase REC-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

Hantera mötesanteckningar med ClickUp

Alla ovanstående alternativ till Plaud Note erbjuder vissa grundläggande funktioner. Notion, Coda och Evernote fungerar bäst för att organisera och filtrera anteckningar. Andra verktyg, såsom Avoma och HiDock, fungerar bättre om du behöver en AI-assistent för att transkribera och sammanfatta dina möten.

Om du dock letar efter en app som kan göra allt – skapa mötesprotokoll, sammanfatta diskussioner, översätta mötesanteckningar och automatiskt skapa åtgärdspunkter för mötesanteckningar – är ClickUp det du behöver.

Det erbjuder AI-anteckningar, uppgiftspårning och projektledningsfunktioner så att du har allt på en plattform, vilket minskar behovet av att byta appar. Resultatet? Snabba åtgärder och bättre effektivitet. Registrera dig för ClickUp idag och gör dina möten mer produktiva!