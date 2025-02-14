De 10 bästa CRM-systemen för detaljhandeln som ökar kundengagemanget och driver försäljningen

Detaljhandelsvarumärken som lyckas med kundupplevelsen ser tre gånger högre vinster och återhämtar sig snabbare under svåra tider. Det är den obestridliga kraften i att sätta kunderna i första rummet. 🛍️

För att lyckas i dagens dynamiska detaljhandelsbransch räcker det inte bara med att sälja – det handlar också om att bygga förtroende, skapa kundlojalitet och erbjuda oförglömliga upplevelser. 🛒🤝

Men att leverera den nivån av personalisering i otaliga kundinteraktioner och flera kanaler är en verklig utmaning.

Det är här ett CRM-system (Customer Relationship Management) för detaljhandeln gör skillnad. Det hjälper dig att upptäcka kundinsikter, förutsäga deras behov och bygga relationer som förvandlar tillfälliga kunder till livslånga ambassadörer för ditt varumärke.

Intresserad? Häng med när vi avslöjar de 10 bästa CRM-lösningarna för detaljhandeln som omformar detaljhandelns framtid. 🚀

⏰ 60-sekunderssammanfattning: En CRM-programvara kan erbjuda något för alla detaljhandlare – från små företag som vill expandera till stora företag som vill förfina sina strategier. Här är en lista över de 10 bästa CRM-programvarorna för detaljhandeln: SAP: Bäst för detaljhandelshantering på företagsnivå

ClickUp: Bäst för effektiviserade detaljhandelsuppgifter och CRM-integration

Zoho CRM: Bäst för skalbarhet och anpassning

Salesforce: Bäst för storskalig detaljhandel och B2B-verksamhet

Shopify Plus: Bäst för e-handelsinriktade detaljhandlare

ActiveCampaign: Bäst för småföretag CRM för e-postmarknadsföring

HubSpot CRM: Bäst för att anpassa marknadsföringskampanjer inom detaljhandeln

Pipedrive: Bäst för hantering av försäljningspipeline

Monday CRM: Bäst för visuell arbetsflödeshantering

Zendesk Sell: Bäst för integration av kundservice

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för detaljhandeln?

Men innan du hoppar på CRM-tåget för detaljhandeln, se till att du väljer en vinnare! Varje kunds resa är unik, precis som dina affärsbehov.

Här är de CRM-komponenter du måste prioritera:

Användarvänlighet: Välj en CRM-lösning för detaljhandeln som är användarvänlig och intuitiv. Välj en CRM-lösning för detaljhandeln som är användarvänlig och intuitiv. 40 % av användarna har problem med klumpiga verktyg, så välj ett som dina säljare snabbt kan lära sig. Fördelen? Färre fel och snabbare beslutsfattande.

Anpassningsbarhet: Skräddarsy ditt CRM-system efter din unika detaljhandelsverksamhet! Anpassa instrumentpaneler för att lyfta fram de mest sålda produkterna, optimera arbetsflödena för utförsäljningar och anpassa efterhand som din verksamhet växer.

360° kundvy: Förstå dina kunder som aldrig förr. Använd prediktiva insikter för att förstå kunddemografi, analysera köphistorik och skapa hyperriktade marknadsföringskampanjer för att uppmuntra återköp.

Automatisering av försäljning och marknadsföring: Förbättra uppföljningen av övergivna kundvagnar, spåra försäljningspipelines och prognostisera intäkter. 98 % av CRM-köpare anser att automatisering är ett måste, och det är nyckeln till snabbare merförsäljning, korsförsäljning och avslutade affärer. Förbättra uppföljningen av övergivna kundvagnar, spåra försäljningspipelines och prognostisera intäkter.98 % av CRM-köpare anser att automatisering är ett måste, och det är nyckeln till snabbare merförsäljning, korsförsäljning och avslutade affärer.

Omnikanal-leadhantering: Fånga upp leads från alla kontaktpunkter – online, i butik och på sociala medier. Prioritera heta prospekt och vidarebefordra dem till rätt säljare för att förbättra konverteringar och kundengagemang.

Order- och leveranshantering: Förbättra effektiviteten i orderhanteringen i hela din leveranskedja. Från beställning till leverans – optimera din Förbättra effektiviteten i orderhanteringen i hela din leveranskedja. Från beställning till leverans – optimera din CRM-process för smidig spårning och ökad kundnöjdhet.

🎁 Bonustips: Öka din effektivitet med mobil CRM! 📱Ge ditt säljteam möjlighet att avsluta affärer på språng med en mobilvänlig CRM-strategi. År 2034 kommer den mobila CRM-marknaden att skjuta i höjden och passera 58 miljarder dollar – med en produktivitetsökning på 50 % och en måluppfyllelse på 65 %. Det är tydligt varför detaljhandlare satsar på mobilitet först.

🧠 Rolig fakta: Efter en robust CRM-implementering rapporterar de flesta företag en ökning av försäljningsintäkterna med 21–30 %. 🎉

De 10 bästa CRM-lösningarna för detaljhandeln

18 % av företagen inför CRM-programvara redan under sitt första år. Inom fem år har den siffran ökat till nästan 65 %. Så vad är det som driver denna snabba utveckling?

Det handlar om att ligga steget före med smartare verksamhet, djupare kundrelationer och bättre affärsresultat. Det är därför intelligenta detaljhandlare fokuserar på effektivitet och omfattande kunddatahantering. Rätt CRM-system för detaljhandeln gör det möjligt.

Är du redo att träffa de som förändrar spelreglerna?

1. ClickUp (Bäst för effektiviserade detaljhandelsuppgifter och CRM-integration)

Effektivisera lagerhanteringen, hantera försäljningspipelines och övervaka strategier för kundrelationshantering med ClickUps CRM-program för detaljhandeln

Trött på att brottas med klumpiga CRM-system för detaljhandeln som inte fungerar som de ska? ClickUp – appen som har allt för arbetet – skriver om historien med AI-drivna verktyg för att samla kunddata, automatisera arbetsflöden och leverera enastående kundupplevelser.

Kärnan i ClickUps CRM är anpassningsbara arbetsflöden som anpassar sig efter detaljhandelns specifika behov. Oavsett om du hanterar lager på flera platser, spårar kundpreferenser eller förfinar omnikanalsförsäljningsstrategier, skalar ClickUp med din verksamhet.

Visualisera din detaljhandelsframgång precis som du vill med över 15 dynamiska vyer, såsom lista, Kanban och Gantt-diagram. Om du är orolig för andra verktyg i din teknikstack kan du vara lugn, ClickUp integreras med över 1 000 appar.

ClickUp-visningar

Optimera din detaljhandelsstrategi genom att visualisera och prioritera kampanjer med ClickUps dynamiska Gantt-diagramvy

Ordna enkelt konton med ClickUps över 10 flexibla CRM-vyer för enkel segmentering av kunder.

Öka produktiviteten genom att automatisera tidskrävande uppgifter som uppföljningar, lageruppdateringar och e-postpåminnelser. Behöver du uppdateringar i realtid? ClickUps samarbetsverktyg samordnar ditt team med integrerade chattar, fildelning och livekommentarer – utan att byta plattform.

Men det är bara början! ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med CRM-mallar som hjälper dig att komma igång snabbt.

ClickUp CRM-mall

Ladda ner denna mall Kom igång snabbare, bygg starkare kundrelationer och hantera dina arbetsflöden inom detaljhandeln med ClickUps CRM-mall.

En utmärkande produkt är ClickUp CRM Template, som är utformad för att finjustera dina strategier för kundhantering inom detaljhandeln . Centralisera verksamheten, spåra lager och optimera försäljningspipelines på en enda, intuitiv plattform. Resultatet? Ett effektivare team och nöjdare, mer lojala kunder.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra leads och konverteringar enkelt för att öka intäkterna

Samla kunddata och köphistorik för personlig service

Samarbeta smidigt med inbyggda chattar, kommentarer och fildelning.

Perfekt för: Detaljhandlare med flera butiker som synkroniserar lager, e-handelsvarumärken som finjusterar butiksfönster och hybriddetaljhandlare som hanterar online- och offlinekanaler med uppdateringar i realtid för smidigare drift.

⭐Fallstudie: Låt oss undersöka hur Lids, en global ledare inom sportkläder, optimerade sin detaljhandelsverksamhet, förbättrade samarbetet och uppnådde anmärkningsvärda resultat med hjälp av ClickUp. ✅ ClickUps inverkan på Lids: 🕒 66 % ökning av effektiviteten i veckomöten. Teamen samarbetar nu mer effektivt och fattar beslut snabbare.

💼 Över 100 timmar sparade för alla team. Automatisering och effektiviserade arbetsflöden frigjorde värdefull tid för uppgifter med stor påverkan.

🏬 Förbättrat engagemang i 25 butiker: Förbättrad programhantering säkerställde smidigare drift och bättre samordning. Gå med Lids och otaliga andra detaljhandlare som använder ClickUp för att skala upp på ett smartare sätt, spara tid och leverera enastående kundupplevelser.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Dashboards : Spåra visuellt dina kunders livstidsvärde, affärsstorlek (och genomsnitt) och lås fast ditt Spåra visuellt dina kunders livstidsvärde, affärsstorlek (och genomsnitt) och lås fast ditt säljteams prestanda för att säkerställa att dina marknadsföringsstrategier fungerar.

Övervaka teamets prestanda, lagerstatistik och försäljningsinformation som anpassas efter dina KPI:er för detaljhandeln.

Sätt upp teammål, följ upp försäljningsmilstolpar och visualisera framsteg med ClickUp Goals

Använd den inbyggda tidsregistreringsfunktionen för att övervaka hur ditt team använder tiden för olika uppgifter och försäljningsprocesser.

Njut av global tillgänglighet med mobil CRM, som garanterar produktivitet även utanför kontoret.

Begränsningar för ClickUp

Det breda utbudet av funktioner och anpassningsalternativ kan innebära en inlärningskurva.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Användarna är entusiastiska över ClickUps CRM-funktioner och lyfter fram dess flexibilitet och anpassningsmöjligheter. En nöjd G2-recensent säger:

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i min verksamhet, från att hantera min försäljningspipeline och CRM-försäljningscykel till teamkommunikation och produktionsscheman... Gantt-diagrammet gör att jag kan kombinera allt för en fullständig översikt över produktionsplaneringen.

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i min verksamhet, från att hantera min försäljningspipeline och CRM-försäljningscykel till teamkommunikation och produktionsscheman... Gantt-diagrammet gör att jag kan kombinera allt för en fullständig översikt över produktionsplaneringen.

Snabbtips: Vill du förändra hur din detaljhandelsverksamhet hanterar kunder och driver försäljningen? Ta del av dessa praktiska CRM-tips för att förbättra din strategi: Kartlägg kundresan för att identifiera viktiga kontaktpunkter och förbättra engagemanget.

Centralisera kunddatabasen för att få tydligare insikter om preferenser och köphistorik.

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar och orderuppdateringar för att optimera detaljhandelsverksamheten.

Gör CRM-implementeringen till ett spel för att inspirera ditt säljteam och förbättra kundlojaliteten.

2. Zoho CRM (Bäst för skalbarhet och anpassning)

via Zoho CRM

Zoho CRM för detaljhandeln kombinerar funktionalitet med anpassningsmöjligheter för att förenkla din affärsverksamhet. Denna omnikanalslösning går utöver grundläggande kunddatahantering genom att integrera försäljning, marknadsföring, support och lager i en enda smidig lösning.

Skräddarsy riktade marknadsföringskampanjer, spåra lager i realtid och förbättra kundkommunikationen från en enda instrumentpanel. Oavsett om du driver en butik eller stora detaljhandelsbutiker anpassar sig Zoho efter dina behov och hjälper dig att utnyttja insikter för att öka återköpen.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Automatisera lageruppföljning, fakturering och orderhantering

Visa produktkataloger så att kunderna enkelt kan bläddra och handla

Fånga upp trender i sociala medier för att förfina din CRM-strategi och öka engagemanget.

Använd prediktiv analys för att identifiera kundernas preferenser och skapa smartare kampanjer.

Begränsningar för Zoho CRM

Icke-tekniska användare kan behöva utbildning för att behärska avancerade funktioner.

Vissa avancerade funktioner kräver tillägg, vilket ökar kostnaden.

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6800 recensioner)

Här är varför en G2-användare föredrar Zoho CRM:

Zoho är ett av de trevligaste, mest välutformade och smidigaste CRM-programmen jag någonsin har använt. Användargränssnittet är tilltalande och attraktivt, och dess intuitiva utformning gör det väl lämpat för alla användare.

Zoho är ett av de trevligaste, mest välutformade och smidigaste CRM-programmen jag någonsin har använt. Användargränssnittet är tilltalande och attraktivt, och dess intuitiva utformning gör det väl lämpat för alla användare.

3. Salesforce (bäst för storskalig detaljhandel och B2B-verksamhet)

via Salesforce

Att hantera komplexa försäljningsprocesser och stora kundbaser i detaljhandeln behöver inte vara överväldigande. Salesforce levererar den precision och skalbarhet du behöver för att förenkla komplicerade försäljningscykler, samordna kunddata och förbättra kundinteraktioner över olika kanaler.

Från att prognostisera kundernas efterfrågan till att hantera multikanalsverksamhet eller vårda relationer mellan företag (B2B) – Salesforce förser dig med robusta verktyg för datadrivna beslut.

Salesforces bästa funktioner

Kombinera kunddata online och offline för riktad marknadsföring och snabbare, mer engagerande e-handelsupplevelser.

Automatisera prioriteringen av leads, optimera kampanjer och påskynda problemlösningen med autonoma, datadrivna AI-agenter.

Förenkla verksamheten genom att integrera leverantörer, anställda och kundinteraktioner på en enhetlig plattform.

Anpassa varje kontaktpunkt med skalbara verktyg som anpassar sig till storskaliga detaljhandelsverksamheter.

Begränsningar i Salesforce

Högre pris, bäst lämpad för stora företag

Kräver teknisk expertis för installation och anpassning.

Salesforce-priser

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare

Företag: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

4. Shopify Plus (bäst för e-handelsinriktade detaljhandlare)

via Shopify Plus

Shopify Plus ger detaljhandlare den flexibilitet och skalbarhet som behövs för att förenkla komplexiteten i modern detaljhandel.

Denna CRM-programvara för detaljhandeln är utformad för att få din verksamhet att växa och överbryggar klyftan mellan online- och offlineverksamhet. Hantera flash-försäljningar med blixtsnabba utcheckningar, expandera till globala marknader med lokaliserade lösningar eller underlätta grossistbeställningar – allt från en enda plattform.

Shopify Plus bästa funktioner

Effektivisera grossistverksamheten med B2B-inriktade verktyg för effektiv hantering av bulkbeställningar.

Behärska omnikanalsförsäljning genom att synkronisera lager-, försäljnings- och kunddata över alla plattformar.

Få information om trender och preferenser med avancerad försäljningsanalys för att fatta datadrivna beslut.

Optimera din teknikstack med hjälp av API:er, headless commerce och ett robust app-ekosystem.

Begränsningar för Shopify Plus

Priserna kan vara för höga för mindre detaljhandlare eller de som just har börjat skala upp sin verksamhet.

Anpassning av kassan kräver teknisk expertis eller support från utvecklare.

Priser för Shopify Plus

Anpassad prissättning

Shopify Plus-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

En G2-användare säger:

Det är en utmärkt plattform för e-handel och har ett fantastiskt CRM-system som gör det möjligt för alla medlemmar att få tillgång till data utifrån sin roll.

Det är en utmärkt plattform för e-handel och har ett fantastiskt CRM-system som gör det möjligt för alla medlemmar att få tillgång till data utifrån sin roll.

5. ActiveCampaign (Bästa CRM-programmet för småföretag för e-postmarknadsföring)

via ActiveCampaign

Har du svårt att leverera rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt? ActiveCampaign hjälper dig. Denna CRM-lösning för detaljhandeln kombinerar e-postmarknadsföring med AI-driven automatisering, vilket hjälper dig att rikta dig mot rätt målgrupp på ett smartare sätt.

Vill du skicka personliga e-postmeddelanden baserade på enskilda kunders preferenser eller återengagera tidigare kunder? ActiveCampaign anpassar och validerar dina marknadsföringskampanjer och ser till att varje kundinteraktion är aktuell och relevant.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Välj bland över 250 fantastiska mallar och använd avancerad segmentering för att skapa personliga marknadsföringskampanjer.

Nå kunderna där de är mest aktiva för att öka engagemanget och driva på tillväxten inom detaljhandeln.

Hantera höga fraktkostnader eller hinder vid kassan för att optimera online-shoppingupplevelsen.

Analysera köphistorik och kundens livstidsvärde för att maximera intäkterna.

Begränsningar för ActiveCampaign

Priset ökar i takt med att din kontaktlista växer, oavsett e-postvolym.

Det har en brant inlärningskurva för nya användare.

Priser för ActiveCampaign

Startpaket: 15 $/månad för 1000 kontakter

Plus: 49 $/månad för 1000 kontakter

Pro: 79 $/månad för 1000 kontakter

Företag: 145 $/månad för 1000 kontakter

Betyg och recensioner av ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga:

Jag tycker att Active Campaign är ett kostnadseffektivt sätt för småföretag att komma igång med CRM och marknadsföring.

Jag tycker att Active Campaign är ett kostnadseffektivt sätt för småföretag att komma igång med CRM och marknadsföring.

6. HubSpot CRM (bäst för att anpassa marknadsföringskampanjer inom detaljhandeln)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM är utmärkt för att hjälpa detaljhandlare att attrahera, engagera och behålla kunder genom skräddarsydda inbound-marknadsföringsstrategier och smidig kundrelationshantering.

HubSpot är utformat för mångsidighet och automatiserar e-postmarknadsföring, leadspårning och kundsegmentering. Dess intuitiva instrumentpanel och centraliserade data gör det möjligt för detaljhandelsteam att hålla sig samordnade, vårda leads och leverera personliga shoppingupplevelser i stor skala.

HubSpots bästa funktioner

Skapa en anpassad shoppingupplevelse genom att centralisera kunddata

Använd AI-verktyg för att automatisera marknadsföringen och generera förbättrade kundinsikter.

Förbättra teamsamarbetet med delade instrumentpaneler för försäljning, marknadsföring och service.

Skapa skräddarsydda arbetsflöden för att skapa kundsegment, vårda leads och förbättra din affärsverksamhet.

HubSpots begränsningar

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter.

För att skala upp till stora verksamheter kan ytterligare integrationer krävas.

HubSpot-priser

Gratis verktyg: Gratis för upp till 2 användare

Startpaket: 16 USD/månad per användare (extra platser kostar 20 USD/månad)

Professional: 1 000 USD/månad för tre användare (extra platser kostar 50 USD/månad)

Enterprise: 3800 USD/månad för fem användare (extra platser kostar 75 USD/månad)

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4200 recensioner)

7. Pipedrive (bäst för hantering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Oorganiserade försäljningsprocesser och missade uppföljningar är vanliga utmaningar inom detaljhandeln. Pipedrive tar itu med dessa problem med sin visuellt drivna CRM-plattform, som är utformad för att förenkla hanteringen av försäljningsprocessen och öka teamets effektivitet.

Få klarhet med realtidsrapporter och AI-drivna insikter för att optimera din försäljningstratt. Pipedrives verktyg för prognoser, målsättning och avancerade försäljningsmått gör det möjligt för detaljhandlare att fatta smartare och snabbare beslut, vilket driver på försäljningstillväxten och kundnöjdheten.

Pipedrives bästa funktioner

Visualisera försäljningsinsatser och framsteg med en intuitiv drag-and-drop-pipeline.

Automatisera uppföljningar och påminnelser om uppgifter för att förbättra kundengagemanget.

Få insikter och optimera strategier med detaljerad försäljningsanalys

Centralisera kunddatabasen för att anpassa interaktioner och stärka varumärkeslojaliteten.

Begränsningar i Pipedrive

Ingen gratisplan, vilket begränsar tillgängligheten för mindre detaljhandelsteam.

Begränsade funktioner för marknadsföringsautomatisering jämfört med andra CRM-system för detaljhandeln

Pipedrive-priser

Essential: 14 $/månad per användare

Avancerad: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Kraft: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

8. Monday CRM (Bäst för visuell arbetsflödeshantering)

Monday CRM är utformat för att hålla jämna steg med detaljhandelns dynamiska krav. Från lagerhantering till detaljhandelskampanjer centraliserar denna plattform dina verksamheter samtidigt som den samordnar teamen med visuella, anpassningsbara arbetsflöden.

Oavsett om du lanserar en produktlinje eller vill stärka lojalitetsprogrammen kombinerar Monday CRM automatisering och realtidsdashboards för smidigt samarbete. Håll ditt team produktivt, fokuserat och redo att leverera enastående shoppingupplevelser.

Monday CRMs bästa funktioner

Påskynda produktlanseringar med optimerade arbetsflöden och snabbare time-to-market.

Öka efterfrågan genom skräddarsydda marknadsföringskampanjer och optimerade processer

Förbättra den operativa effektiviteten genom att integrera verktyg för lager-, försäljnings- och kampanjhantering.

Hantera aktiviteter efter försäljningen för att hålla koll på kundprojekt, spårning av inkasso och mycket mer på ett och samma ställe.

Begränsningar i Monday CRM

Grundläggande planer saknar avancerade CRM-funktioner som detaljerad rapportering och analys.

Kostnaderna stiger snabbt i takt med att teamets storlek och funktionskraven ökar.

Priser för Monday CRM

Grundläggande: 15 USD/månad per användare

Standard: 20 $/månad per användare

Pro: 33 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

En G2-användare säger:

Det bästa med Monday's CRM är att det erbjuder stor frihet. Det låter dig konfigurera mycket utifrån dina specifika behov och krav.

Det bästa med Monday's CRM är att det erbjuder stor frihet. Det låter dig konfigurera mycket utifrån dina specifika behov och krav.

9. Zendesk Sell (Bäst för integration av kundservice)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell överbryggar klyftan mellan försäljning och support och skapar ett CRM-system för detaljhandeln som främjar kundrelationer. Det ger en 360-graders vy av kundresan, vilket gör det möjligt för detaljhandlare att anpassa varje interaktion, oavsett om det är online, i butik eller efter köpet.

Den erbjuder enkel leadspårning, pipelinehantering och automatisering av uppgifter för att förenkla arbetsflödena inom detaljhandeln. Från att fånga upp potentiella kunder under flash-försäljningar till att förenkla returer – denna CRM-lösning för detaljhandeln håller ditt säljteam fokuserat och dina kunder nöjda.

Zendesk Sells bästa funktioner

Registrera samtal, skicka sms och spåra kundkommunikation från en centraliserad plattform.

Automatisera lead-engagemang med anpassade sekvenser och smarta uppföljningar

Analysera flaskhalsar i försäljningsprocessen och prognostisera intäkter med förkonfigurerade instrumentpaneler.

Segmentera leads i realtid och spara dynamiska listor för omedelbar åtkomst

Begränsningar för Zendesk Sell

Priserna kanske inte passar mindre detaljhandelsteam.

Färre anpassningsalternativ jämfört med konkurrenterna

Priser för Zendesk Sell

Team: 25 $/månad per användare

Tillväxt: 69 $/månad per användare

Professional: 149 $/månad per användare

Företag: 219 USD/månad per användare

Zendesk Sell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (480+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Här är varför en G2-användare älskar Zendesk Sell:

Plattformens robusta funktioner för lead- och affärshantering, tillsammans med dess automatiseringsmöjligheter, har avsevärt förbättrat vårt teams effektivitet när det gäller att avsluta affärer och upprätthålla relationer med kunder och leads.

Plattformens robusta funktioner för lead- och affärshantering, tillsammans med dess automatiseringsmöjligheter, har avsevärt förbättrat vårt teams effektivitet när det gäller att avsluta affärer och upprätthålla relationer med kunder och leads.

10. SAP (Bäst för detaljhandelshantering på företagsnivå)

via SAP

SAP CX- och CRM-programvara omdefinierar hur stora detaljhandelsföretag hanterar sin verksamhet, engagerar kunder och driver tillväxt. Denna robusta CRM-lösning för detaljhandeln kombinerar AI-driven insikt, e-handel och kunddata för att leverera personaliserade kundupplevelser vid varje kontaktpunkt.

Vill du upptäcka förseningar innan de påverkar dina kunder? Eller optimera viktiga nyckeltal som genomsnittligt ordervärde och kundens livstidsförbrukning? SAP säkerställer sömlös kundlojalitet och orderhantering – oavsett om du förbättrar offline- eller onlinebutiker.

SAP:s bästa funktioner

Erbjud en enhetlig shoppingupplevelse på både digitala och fysiska plattformar

Anpassa kampanjer efter kundernas preferenser för bättre engagemang

Förenkla orderhantering och returer för att förbättra kundservicen

Främja miljömedvetna köp genom att visa upp nya och begagnade varor sida vid sida.

SAP-begränsningar

Hög kostnad, vilket gör det mer lämpligt för stora detaljhandelsföretag.

Kräver teknisk expertis för installation och underhåll

SAP-prissättning

Anpassad prissättning

SAP-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 800 recensioner)

Capterra: N/A

NetSuite: Förbättrar kundhantering, lager och ekonomi, vilket hjälper detaljhandlare att leverera personlig service och optimera verksamheten. Förbättrar kundhantering, lager och ekonomi, vilket hjälper detaljhandlare att leverera personlig service och optimera verksamheten.

Copper CRM : Integrerar kunddata och arbetsflöden, vilket hjälper detaljhandlare att hantera relationer och försäljning mer effektivt. Integrerar kunddata och arbetsflöden, vilket hjälper detaljhandlare att hantera relationer och försäljning mer effektivt.

Insightly : Kombinerar kundrelationer, försäljning och projekt i en plattform för att förbättra engagemanget och effektivisera verksamheten. Kombinerar kundrelationer, försäljning och projekt i en plattform för att förbättra engagemanget och effektivisera verksamheten.

🎁 Bonus: Förbättra kundupplevelsen med en skräddarsydd CRM-kampanj som träffar rätt i varje steg av kundresan: Övre delen av tratten: Locka kunder med e-post om trendiga produkter, annonser på sociala medier och VIP-inbjudningar till butiken för att förbättra kundengagemanget.

Mitten av tratten: Odla leads med anpassade produktrekommendationer, spelifierade frågesporter och retargeting-annonser för övergivna kundvagnar.

Längst ner i tratten: Slut affären med exklusiva rabatter, förhandsvisningar av nyheter och glödande kundrecensioner.

Din CRM-revolution inom detaljhandeln börjar här med ClickUp

Här har du den – den ultimata uppställningen av CRM-system för detaljhandeln, redo att förändra hur du kommunicerar med kunderna och skala upp din verksamhet!

Men att hitta rätt CRM handlar inte bara om att kryssa i rutor. Det handlar om att bygga en lösning som växer med dig, effektiviserar din verksamhet och levererar enastående kundupplevelser i varje steg.

Det är här ClickUp kommer in i bilden. Det är ett kraftfullt verktyg för att utforma anpassade arbetsflöden, förvandla team till kraftpaket och skapa kundupplevelser som de kommer att älska.

Vänta inte – börja din ClickUp-resa idag och se din detaljhandelsverksamhet förvandlas! 🚀