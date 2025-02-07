De 10 bästa Webex-alternativen för 2025

År 2022 tillbringade 83,13 % av amerikanerna en tredjedel av sin vecka med att delta i möten. Och 50 % av de tillfrågade medgav att ljudrelaterade problem är det största problemet med videokonferenser.

Många användare av Cisco Webex rapporterar liknande problem. Oavsett varför du letar efter ett alternativ till Webex – behovet av mer kostnadseffektiv videokonferensprogramvara eller bättre anpassningsmöjligheter – hittar du de bästa alternativen i det här blogginlägget.

ClickUp-teamet och jag har sammanställt denna lista över Webex-alternativ baserat på vår erfarenhet och omfattande forskning. Låt oss utforska dem en efter en.

Vad ska du leta efter i Webex-alternativ?

En smidig och lättinstallerad programvara för möteshantering sparar tid och tålamod för alla. I din webbkonferensplattform kan du prioritera:

Video- och ljudkvalitet: Leta efter videokonferensprogramvara utan fördröjningar i video- och ljudinställningarna. Skärmdelningsfunktioner är också viktiga för online-möten och tydlig kommunikation.

Samarbetsverktyg: Säkra en videokonferensplattform med inbyggd chatt, visuella kommunikationsverktyg, fildelning och lagringsalternativ för smidigare Säkra en videokonferensplattform med inbyggd chatt, visuella kommunikationsverktyg, fildelning och lagringsalternativ för smidigare samarbete på arbetsplatsen.

Prestanda och tillförlitlighet: Se till att minimala störningar i internetanslutningen inte påverkar din videokvalitet.

Avancerade funktioner: Leta efter funktioner som automatisk inspelning och AI-genererade mötesutskrifter för att göra uppföljningen efter mötet mer effektiv.

Integrationer: Se till att ditt verktyg stöder integrationer med tredjepartsapplikationer för ett smidigare arbetsflöde.

Skalbarhet: Planera samarbeten med verktyg som kan tillgodose både små teams och stora organisationers behov.

Användarvänlighet: Stryk plattformar med omfattande steg och inställningskrav för att delta i möten eller sådana med komplexa navigeringskontroller.

I slutändan måste alternativen till Cisco Webex-möten erbjuda ett förbättrat gränssnitt för din affärsverksamhet. Låt oss utforska några av dem för att hitta den bästa videokonferensprogramvaran för dig.

De 10 bästa alternativen till Webex

Om du också är trött på att upprepa ”Hör du mig nu?” eller ”Syns jag?”, kan dessa videokonferensprogram vara till stor hjälp!

1. Zoom (bäst för smidiga ljud- och videomöten)

via Zoom

Oavsett om du organiserar ett informellt teammöte eller ett globalt webbinarium gör Zoom det enkelt att samarbeta med HD-videosamtal och schemaläggning.

De viktigaste funktionerna, som de inbyggda whiteboardverktygen, gör det möjligt för team att skissa idéer eller brainstorma visuellt under möten. Fjärrteam har stor nytta av detta, eftersom det efterliknar kreativiteten i en personlig brainstormingsession. Du kan också dölja ditt stökiga rum under möten och imponera på ditt team med fantastiska virtuella bakgrunder.

Zoom bästa funktioner

Samla in feedback eller åsikter från deltagarna med Zooms inbyggda mötesomröstning.

Kommentera delat innehåll, markera punkter eller lägg till anteckningar i realtid under skärmdelning med hjälp av ritverktygen i Zoom.

Ta igen missade möten med en inspelad session och automatiskt genererade transkriptioner.

Zoom-begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar möten till 40 minuter, vilket kan hindra produktiva diskussioner.

Zoom Phone, den molnbaserade telefontjänsten för hantering av kundsamtal, är endast tillgänglig i vissa abonnemang.

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 15,99 $/användare per månad

Företag: 21,99 $/användare per månad

Business Plus: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom?

Zoom gör det enkelt för mig att ansluta och chatta med mitt team virtuellt, och upplevelsen är precis som att göra jobbet på plats. Det är mycket enkelt att använda med ett enkelt gränssnitt. Det integreras mycket bra med andra applikationer som Outlook och gör kalenderhanteringen enkel.

Zoom gör det enkelt för mig att ansluta och chatta med mitt team virtuellt, och upplevelsen är precis som att göra jobbet på plats. Det är mycket enkelt att använda med ett enkelt gränssnitt. Det integreras mycket bra med andra applikationer som Outlook och gör kalenderhanteringen enkel.

👀 Visste du att? Att delta i möten efter varandra kan leda till att man känner sig utmattad. Detta kallas också för ”Zoom-trötthet”. 1 av 7 kvinnor och 1 av 20 män erkände att de upplevt detta starkt.

2. Microsoft Teams (bäst för integration med Microsofts ekosystem)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams, som ofta listas som ett av de bästa alternativen till Google Meet, är en blandning av snabbmeddelanden, molnbaserad fildelning och obegränsade samtal, allt samlat i en plattform som är utformad för att organisera teamarbete på distans.

Det är kompatibelt med Microsoft 365 och gör det möjligt för team att samarbeta på dokument, hantera projekt och kommunicera i realtid med inbyggd teamchatt och kalenderplanering, vilket fördubblar produktiviteten.

Oavsett om du håller brainstormingmöten, arrangerar webbseminarier eller hanterar dagliga teamuppgifter, håller Microsoft Teams allt sammankopplat och organiserat under ett digitalt tak med molninspelning.

Microsoft Teams bästa funktioner

Få tillgång till HD-video med 720p-upplösning i gratispaketet och 1080p-upplösning i de andra prisnivåerna.

Skapa ämnesspecifika kanaler och lägg till flikar för appar, filer eller instrumentpaneler för projektledning.

Utnyttja end-to-end-kryptering och funktioner som tvåfaktorsautentisering för maximal säkerhet.

Begränsningar i Microsoft Teams

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande, särskilt för förstagångsanvändare eller mindre team.

Stora team eller överdriven fillagring kan göra appen långsam.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare per månad

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 15 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 500 recensioner)

Läs också: Hur man håller produktiva möten och optimerar teamets effektivitet

3. Workplace (bäst för användning av sociala nätverksfunktioner)

via Workplace

Workplace från Meta är som ett socialt nätverk för ditt kontor. Det kombinerar grupper, chattar och videosamtal för att hålla teamen uppkopplade och informerade. Om dina anställda kan använda Facebook kommer de att känna sig hemma här.

Även om det är en användbar ersättning för Webex, innebär Metas nedläggning av Workplace i maj 2026 att vår lista är ännu mer användbar för användare som söker andra alternativ.

De bästa funktionerna på arbetsplatsen

Anslut till olika applikationer som Google Drive och Microsoft Office.

Samarbeta effektivt var du än befinner dig med mobil tillgänglighet

Underlätta samarbetet med externa partners eller kunder i en säker miljö.

Begränsningar på arbetsplatsen

Eftersom plattformen kommer att stängas ner i augusti 2025 är det kanske inte lönsamt att investera i Workplace för långsiktig planering.

Användare har rapporterat om en överdriven mängd aviseringar, vilket kan vara störande.

Plattformen erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter för att skräddarsy efter specifika organisatoriska behov.

Priser för arbetsplatser

Core Plan : 4 $/användare per månad

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av arbetsplatser

G2 : 4/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workplace?

Efter att ha använt Facebook i flera år under min uppväxt fungerar det på liknande sätt, vilket är perfekt för att kommunicera med många personer samtidigt. Det ger knappt några problem, trots flera stora gruppchattar. Användbara funktioner som en filfält som är kopplad till varje konversation så att du kan se filerna eller medierna som skickats i hela konversationen.

Efter att ha använt Facebook i flera år under min uppväxt fungerar det på liknande sätt, vilket är perfekt för att kommunicera med många personer samtidigt. Det ger knappt några problem, trots flera stora gruppchattar. Användbara funktioner som en filfält som är kopplad till varje konversation så att du kan se filerna eller medierna som skickats i hela konversationen.

4. GoTo Meeting (bäst för online-möten och fjärrsamarbete)

via GoTo Meeting

Ett annat alternativ till Cisco Webex-möten, GoTo Meeting, är lätt att använda, även om du inte är tekniskt kunnig. Ljud- och videokvaliteten är kristallklar, så du behöver inte oroa dig hela tiden. Dessutom kan du hoppa på från nästan vilken enhet som helst – PC, Mac, vad du vill.

Det enda problemet? Deltagarna måste vanligtvis ladda ner programvaran, vilket kan vara besvärligt om ditt företag har strikta regler för nedladdningar.

GoTo Meetings bästa funktioner

Kommunicera tydligt och klart med HD-video och undvik missförstånd.

Dela din skärm med kollegor eller kunder utan problem

Skapa anpassade URL:er för att göra det enklare för deltagarna att delta i möten.

Begränsningar för GoTo Meeting

Deltagarna måste installera en app, vilket kan göra processen långsammare.

Den kostnadsfria versionen begränsar möten till 40 minuter med upp till tre deltagare.

Saknar avancerade funktioner som whiteboard eller filredigering under mötet.

Priser för GoTo Meeting

Professional: 14 USD/organisatör per månad (faktureras årligen)

Företag: 19 $/organisatör per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GoTo Meeting?

GoTo Meeting är bäst när det gäller ljud- och bildkvalitet samt direktsändningar i realtid. Jag uppskattar hur enkelt det är att organisera möten och skicka inbjudningar och bilagor via säkra digitala länkar. Det är enkelt att acceptera inbjudan, vilket gör det lätt för de inbjudna att delta effektivt. Det är enkelt att fördela roller under virtuella möten, eftersom mikrofonen enkelt kan stängas av och överföras till en annan deltagare.

GoTo Meeting är bäst när det gäller ljud- och bildkvalitet samt direktsändningar i realtid. Jag uppskattar hur enkelt det är att organisera möten och skicka inbjudningar och bilagor via säkra digitala länkar. Det är enkelt att acceptera inbjudan, vilket gör det lätt för de inbjudna att delta effektivt. Det är enkelt att fördela roller under virtuella möten, eftersom mikrofonen enkelt kan stängas av och överföras till en annan deltagare.

5. RingEX (Bäst för allt-i-ett-kommunikation i företaget)

via RingEx

RingEx erbjuder ett kommunikationsverktyg för företag. Det integrerar meddelanden, videosamtal och telefontjänster i en enda plattform. Behöver du chatta, hoppa in i ett videomöte eller ringa ett snabbt samtal? RingEX från RingCentral har allt du behöver.

Det fungerar på alla dina enheter, så du är alltid uppkopplad, oavsett om du är på kontoret eller på resande fot. Det kan dock kännas lite krångligt att komma igång i början, och vissa har upplevt problem med samtalskvaliteten.

RingEX bästa funktioner

Få tillgång till funktioner som fildelning, uppgiftshantering och teammeddelanden för ökad produktivitet.

Ha tillförlitliga videomöten för effektivt virtuellt samarbete

Integrera med populära affärsapplikationer som Microsoft 365 och Google Workspace.

RingEX-begränsningar

Den initiala konfigurationsprocessen kan vara utmanande och tidskrävande.

Det kan förekomma avbrott i samtalen eller dålig ljudkvalitet.

RingEX-priser

Core : 30 $/månad för 1–5 användare

Avancerat : 35 $/månad för 1–5 användare

Ultra: 45 $/månad för 1–5 användare

RingEX-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1000 recensioner)

Läs också: 10 gratis mallar för mötesanteckningar för att ta bättre mötesprotokoll

6. Skype (Bäst för gratis, pålitliga röst- och videosamtal över hela världen)

via Skype

Håll kontakten med vänner, delta i affärssamtal eller dela samarbetsanteckningar med kollegor med hjälp av Skype. Detta Webex-alternativ fungerar smidigt på olika enheter – oavsett om du använder en stationär dator, surfplatta eller smartphone – vilket gör det till ett idealiskt val för kommunikation.

Men precis som alla verktyg är det inte perfekt. Vissa användare har upplevt dålig samtalskvalitet, anslutningsproblem eller tillfälliga tekniska problem, vilket kan vara frustrerande.

Skypes bästa funktioner

Dela din skärm under samtal för presentationer eller samarbete

Chatta i realtid med enskilda personer eller grupper

Skicka dokument, bilder och andra filer direkt via chatten.

Skypes begränsningar

Kan ibland ha dålig ljud- eller bildkvalitet

Anslutningsproblem som avbrutna samtal är vanliga

Saknar avancerade funktioner för integrerad mötes- och projektledning

Skype-priser

Gratis plan

Mobil och fast telefon, USA: 3,59 $/månad

Mobil och fast telefon, Nordamerika: 8,39 $/månad

Skype-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

👀Visste du att? I USA slösas 37 miljarder dollar varje år på improduktiva möten.

7. Google Workspace (bäst för smidig samverkan)

via Google Workspace

Google Workspace är också ett känt alternativ till Microsoft Teams. Det är utformat för att hålla teamen sammankopplade på kontoret eller på distans. Integrationen mellan dess app-paket – Google Kalender, Meet, Drive, Sheet osv. – innebär att du kan starta ett dokument, delta i ett videosamtal och dela filer från ett enda verktygspaket utan att missa något.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Lagra och få åtkomst till dina filer var som helst med gott om molnlagringsutrymme.

Integrera med verktyg som Gemini för avancerade generativa AI-funktioner.

Kom åt ditt arbete på vilken enhet som helst, oavsett om det är en PC, Mac eller mobil enhet.

Begränsningar i Google Workspace

Tillfälliga buggar eller problem kan störa arbetsflödet

Offline-läget är tillgängligt, men det är inte lika responsivt och pålitligt.

Det kan förekomma kompatibilitetsproblem med appar som inte är från Google eller vissa Windows-versioner.

Priser för Google Workspace

Gratisversion: 14 dagars provperiod

Business Starter: 7,20 $/användare per månad

Business Standard: 14,40 $/användare per månad

Business Plus: 21,60 $/användare per månad

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 16 000 recensioner)

Läs också: 10 mallar för enskilda möten för chefer

8. Slack (bäst för att centralisera teamkommunikation och samarbete)

via Slack

Slacks Huddles-funktion motsvarar småpratet vid kaffemaskinen under kontorstid. Det är snabba, spontana ljudsamtal för att diskutera saker utan att lämna appen (eller ditt skrivbord). Det är perfekt för brainstorming och delning av skrivbord utan formaliteter och extra steg för att schemalägga ett helt möte.

Men även om de är fantastiska för att samarbeta på språng, kan hanteringen av dessa snabba samtal ibland leda till överbelastning om de inte hålls under kontroll, och nya användare står fortfarande inför en viss inlärningskurva.

Slacks bästa funktioner

Dela skärmar, dokument, bilder och andra filer i konversationer.

Skapa kanaler för olika projekt eller team för att hålla diskussionerna organiserade.

Gå med i eller lämna Huddles efter behov

Hitta tidigare meddelanden och filer med Slacks kraftfulla sökfunktion.

Slacks begränsningar

Huddles kan inte ses som mötesinspelningar, så det finns ingen referens för diskussioner som du har missat.

Vissa Slack-funktioner är inte tillgängliga under Huddles.

Slack-priser

Gratis plan

Pro : 7,25 $/användare per månad

Business+ : 12,50 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: 71 % av alla människor uppgav att de hade använt emojis på jobbet under 2022. Av dem erkände 68 % att de tyckte om när deras kollegor använde emojis i sin kommunikation på jobbet, medan 63 % kände sig mer kopplade till sina teamkamrater.

9. Zoho Meeting (bäst för affärssamarbete)

via Zoho

Zoho Meeting är ett enkelt webbläsarbaserat alternativ till Webex. Det gör det enkelt att ordna videokonferenser och webbseminarier utan ändlösa nedladdningar eller tekniska problem.

Det är ett utmärkt val för team som redan använder Zohos app-paket och kan vara kostnadseffektivt jämfört med vissa av de andra verktygen på vår lista.

Zoho Meetings bästa funktioner

Spela in möten och webbseminarier för framtida referens eller delning.

Delta i möten direkt från Google Chrome eller andra webbläsare utan att behöva ladda ner något.

Integrera med andra Zoho-applikationer för att förbättra arbetsflödet

Begränsningar för Zoho Meeting

Kan ha rapporterat sporadiska problem med ljud- och bildkvaliteten.

Alternativen för varumärkesprofilering och anpassning är något begränsade.

Priser för Zoho Meeting

Gratis för alltid

Standardmöte: från 1 $/värd per månad

Professional Meeting: från 3 $/värd per månad

Standardwebinar: från 7,50 USD/värd per månad

Professionellt webbinarium: från 16 USD/värd per månad

Webinar för företag: Från 66 USD/organisatör per månad

Betyg och recensioner för Zoho Meeting

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 850 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Meeting?

Jämfört med andra plattformar som Google Meet har jag upplevt att Zoho Meetings erbjuder en mer stabil och trevlig upplevelse. Video- och ljudkvaliteten är genomgående utmärkt, vilket minimerar frustrerande fördröjningar och säkerställer smidig kommunikation. Användargränssnittet är också otroligt intuitivt, vilket gör det enkelt för vårt team att navigera och använda alla funktioner.

Jämfört med andra plattformar som Google Meet har jag upplevt att Zoho Meetings erbjuder en mer stabil och trevlig upplevelse. Video- och ljudkvaliteten är genomgående utmärkt, vilket minimerar frustrerande fördröjningar och säkerställer smidig kommunikation. Användargränssnittet är också otroligt intuitivt, vilket gör det enkelt för vårt team att navigera och använda alla funktioner.

via Dialpad

Dialpad AI Meetings gör det enkelt men smart. Det är ett videokonferensverktyg med AI-funktioner som realtidstranskription och mötesreferat som sparar dig från oändliga anteckningar. Installationen går snabbt, och om du redan använder andra Dialpad-appar fungerar allt perfekt tillsammans.

Det finns dock vissa nackdelar – ljud och bild kan ibland krångla, särskilt under långa samtal, och mobilappen känns lite avskalad jämfört med desktopversionen.

De bästa funktionerna i Dialpad

Använd plattformens åtkomst med ett klick för att konfigurera på några minuter.

Få tillgång till kunddokument, e-postmeddelanden och kalenderhändelser under samtal

Integrera med produktivitetsverktyg som Google Workspace och Microsoft 365.

Begränsningar för Dialpad

Detta Cisco Webex-alternativ har grundläggande funktioner för anpassningsalternativ som mötesbakgrunder, logotyper eller skräddarsydda e-postinbjudningar.

Funktioner som live-transkription och samtalssammanfattningar är användbara, men kan kräva utbildning eller frekvent användning för att ge full nytta.

Priser för Dialpad

Gratis

Företag: 20 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

När växande företag utforskar andra verktyg som ersättning för Cisco Webex bör de överväga andra alternativ för att hantera den övergripande projektledningen och teamets behov.

Skulle du inte vilja registrera dig för en allt-i-ett-plattform som kan fungera som gratis projektledningsprogramvara, ge en bättre videokonferensupplevelse och utföra ytterligare uppgifter?

ClickUp

ClickUp är kanske inte ett fullfjädrat videokonferensverktyg (ännu!), men det kompletterar andra alternativ i denna lista som en allt-i-ett-app för arbetet. Så här använder du det som ett alternativ till Cisco Webex.

Spela in och dela din skärm direkt från vilken uppgift som helst med ClickUp Clips.

Testa ClickUp Clips. Det ger videokonferenser en ny dimension genom att låta dig spela in din skärm med en röstkommentar, dela den med ditt team och samarbeta asynkront – ni kan arbeta tillsammans utan att alla behöver vara tillgängliga samtidigt.

Istället för live-möten kan teammedlemmarna kommunicera, dela uppdateringar och ge feedback genom asynkron videokommunikation. Om tidszoner är ett problem för ditt team kan du använda den här funktionen.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, så att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

ClickUp Chat håller diskussionerna fokuserade, oavsett om du brainstormar idéer, ger uppdateringar eller taggar teammedlemmar för snabba synpunkter.

Hoppa in i snabba ljud- och videosamtal och dela din skärm med SyncUps i ClickUp Chat.

Du kan också hoppa in i snabba video- och ljudsamtal (som Huddles!) med SyncUps i ClickUp Chat. Resultatet? Ett Webex-alternativ som fungerar lika bra för realtids- och asynkrona uppdateringar.

Samla dina uppgifter, konversationer och AI med ClickUp Chat.

På tal om att komma ikapp, kombinera ClickUp Chat med ClickUp Brains AI-superkrafter så kan du göra så mycket mer än att skicka och svara på meddelanden:

Omvandla meddelanden till uppgifter med ett enda klick

Länka konversationer till rätt uppgifter för att hålla sammanhanget centraliserat.

Ta igen missade meddelanden med omedelbara AI-sammanfattningar

Ställ frågor i befintliga diskussioner i chatten och få tydliga svar utan att behöva kontakta dina kollegor.

En annan fantastisk funktion i ClickUp är ClickUp Meetings. Det är en centraliserad hubb för att organisera, planera och följa upp möten, även utan en inbyggd videokonferenslösning. Istället för att vara värd för videosamtal fokuserar den på mötesförberedelser och uppföljning, vilket hjälper teamen att hålla sig samordnade och produktiva.

I ClickUp kan du skapa detaljerade mötesdagordningar, koppla uppgifter till diskussionspunkter, tilldela uppföljningsåtgärder och spåra resultat.

Ladda ner den här mallen Hantera möten enkelt med ClickUps mötesmall

Med ClickUp Meetings Template kan du hantera mötesdagordningar och åtgärdspunkter och följa upp direkt. Den erbjuder fem ClickUp-vyer: "Lista", "Tavla", "Bädda in", "Konversation" och "Kalender". Du kan också utnyttja anpassade statusar som "Oplanerad", "Planerad" och "Pågår".

ClickUps bästa funktioner

Spela in och dela snabba videouppdateringar eller instruktioner asynkront, så slipper du onödiga möten.

Skapa anpassade relationer mellan uppgifter, till exempel beroenden, hinder eller relaterade objekt.

Använd ClickUp Zoom Integration för att schemalägga möten, få tillgång till transkriptioner, synkronisera uppdateringar och spåra resultat på ett och samma ställe – utan att behöva växla mellan olika appar.

Länka ClickUp till dina MS Teams med hjälp av ClickUp Microsoft Teams Integrations . Omvandla snabbt konversationer till genomförbara uppgifter, länka uppdateringar direkt till ClickUp-projekt och dela till och med uppgiftsframsteg utan att någonsin lämna Teams.

Begränsningar i ClickUp

Trots att ClickUp erbjuder fantastiska integrationer har det inte en komplett, inbyggd videokonferensfunktion.

Det kan ta lite tid för användarna att förstå de många funktionerna i ClickUp.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsyta per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En av ClickUps kunder, Samantha Dengate, senior projektledare på Diggs, säger:

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och försummade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och försummade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

💡Proffstips: Gör ClickUp till ett "minnesbank" för dina möten. Spela in viktiga diskussioner, lägg till dem som klipp och länka dem direkt till dina projekt eller uppgifter. Ditt team kan återuppleva viktiga ögonblick från tidigare möten utan att behöva leta igenom gamla anteckningar.

Organisera och hantera ditt nästa möte med ClickUp

Cisco Webex-möten har kanske varit ett självklart val för många företag, men videokonferenser räcker inte för produktivitet och samarbete. Team behöver verktyg som integreras med deras arbetsflöden, förbättrar kommunikationen och anpassar sig efter deras unika behov. Det är där lösningar som ClickUp kommer in!

ClickUp är en app för allt som rör arbetet och organiserar ditt teams kommunikation, uppgifter och kunskapsdelning med hjälp av integrationsfunktioner, asynkrona uppdateringar och AI-driven chatt.

Med sin kostnadsfria plan och över 1000 integrationer kan ditt team börja samarbeta bättre direkt.

Registrera dig gratis på ClickUp!