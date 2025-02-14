Motion vs. Todoist: Hitta din perfekta produktivitetsmatch

Rätt uppgiftshanteringsverktyg kan förändra din produktivitet. Motion och Todoist är två populära verktyg som lovar att organisera ditt liv och öka effektiviteten.

Men med överlappande funktioner och unika styrkor, hur väljer du det som passar bäst? Oavsett om du behöver avancerad AI-schemaläggning eller ett enkelt sätt att organisera uppgifter, så beskriver denna guide allt du behöver veta om Motion och Todoist. Den presenterar ett kraftfullt alternativ som kanske överträffar dem båda.

🧠 Rolig fakta: Forskning har visat att du kan spara två timmar genom att bara lägga 10–12 minuter på att planera din dag. Det får dig att inse hur rätt verktyg kan göra hela skillnaden när det gäller att öka produktiviteten, eller hur?

⏰ 60-sekunderssammanfattning Rätt uppgiftshanteringsverktyg kan förändra din produktivitet, men hur väljer du mellan Motion och Todoist? Motion utmärker sig genom AI-driven schemaläggning , automatisering av uppgiftsprioritering och kalenderhantering.

Todoist erbjuder enkelhet, samarbete och omfattande integrationer till en lägre kostnad. Vill du ha det bästa av båda? Prova ClickUp – ett kraftfullt alternativ som kombinerar uppgiftshantering, automatisering, AI och över 1 000 integrationer i en och samma plattform.

Vad är Motion?

via Motion

Motion är ett program för uppgiftsplanering som hjälper dig att hantera din tid och dina uppgifter på ett bättre sätt. Det kombinerar uppgiftshantering, schemaläggning och AI-automatisering.

Detta verktyg utmärker sig genom sin AI-drivna schemaläggning. Det skapar ett personligt schema genom att prioritera uppgifter, möten och deadlines baserat på brådskandehet och tillgänglighet.

För att öka din produktivitet integreras Motion med många populära appar, såsom Google Kalender, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 och många fler.

Den är perfekt för yrkesverksamma, studenter och team som letar efter ett allt-i-ett-verktyg och som vill spendera mindre tid på planering och mer tid på att utföra.

Motion-funktioner

Låt oss diskutera vad som gör Motion till ett utmärkt alternativ till Todoist. Här är några av dess bästa funktioner:

Uppgiftshantering

Motions uppgiftshanterare har funktioner för prioritering och skapande av uppgifter med ett enda klick. Funktionen för återkommande uppgifter säkerställer att du aldrig missar viktigt arbete. Om en uppgift inte slutförs i tid omplaneras den automatiskt åt dig.

Projektledning

via Motion

Motion fungerar också som projektledningsprogram. Om du arbetar med ett projekt tillsammans med ditt team skapar Motion en prioriterad tidsplan för varje teammedlem.

Öppna dina projekt i tavelvyn för att kontrollera uppgiftsstatus eller i listvyn för att se en omfattande lista över alla uppgifter du måste göra.

Verktyget integrerar projektuppgifter i kalendern och centraliserar all projektrelaterad samverkan, vilket säkerställer smidig organisation och kommunikation på en enda plattform.

Kalenderplanering

via Motion

En av Motions mest framstående funktioner är dess AI-kalender, som automatiskt skapar ett schema åt dig. Lägg bara till detaljer som uppgiftsprioritet, deadlines och varaktighet. AI-funktionen tar hänsyn till dessa tillsammans med dina aktiviteter och att göra-listor.

Det är mycket enklare att hantera din kalender med Motion, som kombinerar alla dina kalendrar i en enda vy och automatiskt tidsblockerar dina uppgifter.

Och om du gillar att skapa din egen schemaläggning kan du göra det med Motion också!

AI-mötesassistent

via Motion

Motions AI-mötesassistent förenklar schemaläggningen genom att enkelt identifiera optimala mötestider. Ange bara dina preferenser så föreslår den automatiskt de bästa alternativen.

Skapa en personlig mötesbokningssida för att dela din tillgänglighet. Använd länken för återkommande bokningar för att schemalägga återkommande möten och hålla ordning på saker och ting. Ställ in dagliga gränser för att hantera din tid och förhindra mötesutmattning.

Motion-priser

Motion erbjuder tre prisplaner:

Individuell: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 $/månad per användare

Business Pro: Anpassade priser

Vad är Todoist?

via Todoist

Todoist grundades 2007 och är en populär app för uppgiftshantering och daglig planering. Den låter dig skapa och prioritera uppgifter, lägga till etiketter och organisera dagliga scheman.

Kontrollera dina uppgifter i vyer som lista, tavla och kalender. Registrera uppgifter när du är på språng, lägg till påminnelser och se till att du aldrig hamnar efter med deadlines.

Även detta gör att du kan följa dina uppgifter bättre genom att sortera dem i dagens uppgifter, kommande uppgifter och andra anpassade alternativ, så att du bara ser det som är relevant just nu.

Todoist erbjuder också över 80 integrationer, inklusive Zapier, Time Doctor, Slack, Google Kalender och Outlook.

🔍Visste du att? 33 % av alla använder att göra-listor för att hantera sitt arbete och sin tid!

Todoist-funktioner

Här är en sammanställning av några av Todoists bästa funktioner som gör det till ett utmärkt alternativ till Motion:

Uppgiftshantering

via Todoist

Todoist erbjuder många funktioner för att hantera alla dina uppgifter. Använd funktionen Quick Add för att skapa en uppgift med ett enda klick. Namnge bara uppgiften och schemalägg den.

Ställ in återkommande förfallodatum, organisera uppgifter i sektioner, lägg till deluppgifter och bestäm prioritetsnivåer så att du vet vad som är viktigast. Lägg till kontext till dina uppgifter med röstanteckningar och skärmdumpar.

Med denna app för att-göra-listor kan du skapa uppgifter direkt från din e-postinkorg.

Projektledning

Skapa teamprojekt och dela åtkomst med flera teammedlemmar med Todoist. Det låter dig skapa delade projekt (separata från dina personliga projekt), tilldela uppgifter till teammedlemmar och sätta deadlines.

Du kan också lämna kommentarer och bifoga filer för att ge mer kontext till uppgifterna och förbättra samordningen.

Produktivitetsuppföljning

via Todoist

Vill du göra produktivitetsuppföljningen roligare? Todoist gör det åt dig med sin Karma-funktion.

Du får poäng för att slutföra uppgifter och förlorar poäng för att skjuta upp dem. Detta håller din moral hög samtidigt som det tillför ett roligt inslag!

Sätt upp dagliga eller veckovisa mål och visualisera din produktivitetstrend. Få en översikt över exakt vad du har uppnått med aktivitetshistorik.

Anpassningsbara vyer

via Todoist

Todoist erbjuder tre vyer för att hantera projekt: Lista, Tavla och Kalender.

Använd listvyn för att ordna dina uppgifter linjärt och få en översikt över vad som är pågående och vad som är klart. Använd kalendervyn för att övervaka dina nuvarande och framtida åtaganden för detaljerad planering och schemaläggning.

I Board View ordnas dina uppgifter i kolumner med lämpliga etiketter, vilket gör det enkelt och tydligt att följa framstegen.

Todoist-priser

Todoist erbjuder tre prisplaner:

Nybörjare: 0 $

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Motion vs. Todoist: Jämförelse av funktioner

Motion och Todoist är populära produktivitetsverktyg, men deras styrkor passar olika typer av användare. Här är en jämförelse mellan Motion och Todoist som hjälper dig att förstå deras funktioner:

Uppgiftshantering

Effektiv uppgiftshantering är kärnan i alla produktivitetsverktyg. Förmågan att organisera, prioritera och spåra uppgifter har stor inverkan på hur väl du kan hålla koll på dina mål. Låt oss se vilket verktyg som vinner i denna kategori.

Motion

Motion fokuserar starkt på automatisering, med AI-driven prioritering och schemaläggning av uppgifter. Den omorganiserar din att göra-lista baserat på deadlines, så att dina brådskande uppgifter alltid hamnar i fokus.

Du kan också skapa eller omplanera uppgifter med ett enda klick och lägga till återkommande uppgifter.

Todoist

Todoist saknar AI-automatisering, men utmärker sig i flexibilitet. Det erbjuder grundläggande funktioner för uppgiftshantering, inklusive organisering av uppgifter i projekt, tillägg av etiketter, inställning av filter och tilldelning av prioritetsnivåer.

Med Todoist blir det enkelt att lägga till en uppgift med ett enda klick eller skapa den direkt från din e-postinkorg.

🏆 Vinnare: Motion vinner denna omgång av Motion vs. Todoist för personlig uppgiftshantering. Dess avancerade automatiserings- och tidsoptimeringsfunktioner lämnar Todoist bakom sig.

Samarbete och projektledning

Samarbetsverktyg är viktiga för teamprojekt för att dela uppdateringar, tilldela uppgifter och spåra framsteg utan förvirring.

Låt oss se vilket verktyg som erbjuder bättre projektledningsfunktioner:

Motion

Samarbetet i Motion är grundläggande men effektivt för uppgiftsdelning och mötesplanering. Det gör det möjligt för användare att skapa prioriterade scheman, lägga till projektarbete i kalendern, lägga till kommentarer till uppgifter och bifoga dokument till varje projekt.

Eftersom den är utformad för individuell produktivitet är dess teamfunktioner dock mindre utvecklade jämfört med verktyg som är inriktade på samarbete.

Todoist

Med Todoist kan du dela projekt, tilldela uppgifter och kommunicera direkt i appen med hjälp av kommentarer och omnämnanden. Du kan märka och kategorisera uppgifter, sätta prioriteringar, planera mål, lägga till uppgiftsbeskrivningar och dela upp uppgifter i deluppgifter för tydlighetens skull.

Realtidsuppdateringar om vem som har slutfört en uppgift och påminnelser säkerställer att alla är synkroniserade.

🏆 Vinnare: Todoist tar hem segern med avancerade funktioner, inklusive uppdateringar i realtid, märkning och kategorisering av uppgifter samt kommunikation med hjälp av kommentarer och omnämnanden.

Schemaläggning

Vill du kombinera dina uppgifter och händelser i en tydlig plan? Det är en game changer. Låt oss se vilket verktyg som är bäst.

Motion

Schemaläggning är där Motion går all-in. Dess AI skapar en daglig planerare genom att kombinera dina uppgifter och möten, och justerar den även när saker och ting förändras. Det är som att ha en superorganiserad assistent.

Todoist

Todoist har ingen inbyggd schemaläggare, men integreras smidigt med kalendrar som Google Kalender. Du måste dock göra det tunga arbetet själv.

🏆 Vinnare: Motion vinner denna kategori med stor marginal, eftersom det är en fullfjädrad planerare, inte bara en uppgiftslista.

Användarvänlighet

Hur intuitivt och användarvänligt ett verktyg är avgör hur snabbt användarna tar till sig det. Låt oss se vilket verktyg som har ett mer användarvänligt gränssnitt:

Motion

Motions AI-drivna funktioner och automatisering är kraftfulla, men kan vara överväldigande för nybörjare. Inlärningskurvan är brantare än för traditionella uppgiftshanteringsappar.

Todoist

Todoists gränssnitt är känt för sin enkelhet och är intuitivt och lätt att navigera. Det är utformat för snabb användning, vilket gör det till ett favoritval för användare som är nya inom uppgiftshanteringsappar.

🏆 Vinnare: Todoist vinner denna kategori tack vare sitt lättnavigerade gränssnitt och enkla design.

Priser

Kostnaden är en viktig faktor när man väljer ett uppgiftshanteringsverktyg, särskilt när man väger funktioner mot budgetbegränsningar. Så här står de två verktygen i jämförelse:

Motion

Motion positionerar sig som ett premiumverktyg. Dess individuella plan börjar på 34 dollar per månad. Det erbjuder också teampaket, där standardpaketet börjar på 20 dollar per användare.

Todoist

Todoist erbjuder en mer budgetvänlig struktur. Nybörjarversionen är gratis. Om du vill ha mer avancerade funktioner kostar pro-versionen 5 dollar per användare och affärsversionen 8 dollar per användare.

🏆 Vinnare: Todoist är mer tillgängligt och prisvärt, med gratis nybörjar- och pro-versioner för endast 5 dollar.

Integrationer

Låt oss se vilket verktyg som erbjuder bättre integrationer:

Motion

Motions integrationsmöjligheter är något begränsade. Det fungerar bra med Google-, Apple- och Outlook-kalendrar. Det kan också anslutas till appar som Zoom, Google Meet, Zapier och Microsoft Teams.

Det erbjuder dock inte integrationer för andra produktivitets-, projektlednings- eller samarbetsverktyg.

Todoist

Todoist utmärker sig på detta område med över 80 integrationer. Den kan kopplas till verktyg som Google Kalender, Outlook, Slack, Dropbox och Zapier, vilket gör det möjligt för användare att automatisera arbetsflöden och synkronisera uppgifter mellan olika plattformar.

🏆 Vinnare: I denna jämförelse mellan Motion och Todoist vinner Todoist genom att erbjuda över 80 integrationer med kommunikations-, projektlednings- och e-postverktyg.

Motion vs. Todoist på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vilken app folk föredrar, Todoist eller Motion. Detta hjälpte oss att bättre förstå dessa verktyg.

Många uppskattar Motions AI-schemaläggare och avancerade funktioner. En användare kommenterade:

Jag har använt Motion i två månader nu via deras desktop-app och gillar den. Jag gillar följande funktioner: Den kan kopplas till min arbetskalender och se mina lediga tider. Jag kan lägga in mina uppgifter och deras prioritet/deadline, och den lägger automatiskt in dem i min kalender i en ledig tid. Om jag inte hinner med en uppgift omplaneras den automatiskt till en senare tidpunkt i min kalender. Den visar ett popup-meddelande på skrivbordet när jag har en uppgift att börja arbeta med.

Jag har använt Motion i två månader nu via deras desktop-app och gillar den. Jag gillar följande funktioner: Den kan kopplas till min arbetskalender och se mina lediga tider. Jag kan lägga in mina uppgifter och deras prioritet/deadline, och den lägger automatiskt in dem i min kalender i en ledig tid. Om jag inte hinner med en uppgift omplaneras den automatiskt till en senare tidpunkt i min kalender. Den visar ett popup-meddelande på skrivbordet när jag har en uppgift att börja arbeta med.

Andra tyckte att Todoist var ett bättre verktyg. En användare uppskattade dess stora utbud av funktioner:

Todoist hjälper dig att hantera uppgifter och projekt effektivt! Du kan organisera och prioritera uppgifter, sätta deadlines och följa framstegen. Funktionerna inkluderar anpassningsbara arbetsflöden, påminnelser och integrationer med andra verktyg. Todoist syftar till att öka produktiviteten och minska stressen genom att samla alla dina uppgifter på ett ställe.

Todoist hjälper dig att hantera uppgifter och projekt effektivt! Du kan organisera och prioritera uppgifter, sätta deadlines och följa framstegen. Funktionerna inkluderar anpassningsbara arbetsflöden, påminnelser och integrationer med andra verktyg. Todoist syftar till att öka produktiviteten och minska stressen genom att samla alla dina uppgifter på ett ställe.

Många användare använder Motion för schemaläggning. Vissa tycker dock att det är dyrt och att det tar lång tid att släppa nya funktioner. En användare sa:

Jag har använt Motion för att hantera alla mina uppgifter och schemaläggningar, och även om appen är stabil när det gäller funktionalitet kan jag inte låta bli att känna mig frustrerad över bristen på frekventa uppdateringar. Jämfört med andra appar som Craft eller Todoist verkar Motion ligga efter när det gäller att släppa nya funktioner eller förbättringar.

Jag har använt Motion för att hantera alla mina uppgifter och schemaläggningar, och även om appen är stabil när det gäller funktionalitet, kan jag inte låta bli att känna mig frustrerad över bristen på frekventa uppdateringar. Jämfört med andra appar som Craft eller Todoist verkar Motion ligga efter när det gäller att släppa nya funktioner eller förbättringar.

Med tanke på appens kostnad skulle jag förvänta mig en mer konsekvent uppdateringsfrekvens och nya funktioner, särskilt med tanke på hur snabbt produktivitetsområdet utvecklas. Missförstå mig inte – jag älskar de automatiseringsfunktioner som Motion erbjuder, men jag känner också att jag betalar ett högt pris för ett verktyg som inte utvecklas i samma takt som vissa av sina konkurrenter.

En annan användare tyckte att Todoists prissättning var värd dess funktioner:

Jag är Todoist Pro-användare. Jag gillar det ganska mycket. I kombination med en textutvidgare/autofyllare kan man dessutom ställa in uppgifter väldigt snabbt. Med tre tangenter kan jag ställa in prioritet, taggar, datum osv.

Jag är Todoist Pro-användare. Jag gillar det ganska mycket. I kombination med en textutvidgare/autofyllare kan man dessutom ställa in uppgifter väldigt snabbt. Med tre tangenter kan jag ställa in prioritet, taggar, datum osv.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Motion och Todoist

Om Motion och Todoist är imponerande, är ClickUp som den där överpresterande kompisen som kan allt – och framför allt, bättre!

ClickUp är utformat för att vara en heltäckande produktivitetsplattform och kombinerar smidigt uppgiftshantering, schemaläggning och automatisering i ett mycket anpassningsbart gränssnitt som passar både personliga och teamarbetsflöden.

Förutom sina funktioner stöder ClickUp över 1000 integrationer, vilket säkerställer att du får dina favoritverktyg på samma plattform.

Här är vad Starr, redovisningsansvarig på West Tech Shipping, har att säga om ClickUp:

ClickUp hjälper mig att hålla ordning och ökar min produktivitet på jobbet. Nu hinner jag göra mer på kortare tid eftersom jag är mer fokuserad.

ClickUp hjälper mig att hålla ordning och ökar min produktivitet på jobbet. Nu hinner jag göra mer på kortare tid eftersom jag är mer fokuserad.

Låt oss dyka djupare in i varför ClickUp kan vara det ultimata valet.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Tasks

Använd ClickUp Tasks gratis Automatisera återkommande uppgifter med ClickUp Tasks

Med ClickUp Tasks kan du skapa, dela och tilldela uppgifter för alla typer av projekt. Organisera uppgifter med anpassade fält, tilldela dem till teammedlemmar och följ enkelt upp framstegen. Gruppera uppgifter i mappar, sortera efter förfallodatum eller uppgiftstyp och automatisera till och med återkommande uppgifter.

Lägg till uppgiftsprioritet med ClickUp Task Priorities

Använd ClickUps uppgiftsprioriteringar för att ställa in prioriteringar för varje uppgift: brådskande, hög, normal och låg. Detta säkerställer att du inte missar brådskande uppgifter.

Vill du lägga till mer kontext? Lägg till detaljerade beskrivningar, bifoga filer och lämna kommentarer direkt på uppgifterna.

ClickUps fördel nr 2: ClickUps uppgiftslistor

Skapa omfattande att göra-listor med ClickUps uppgiftschecklistor

Kan du inte motstå att bocka av saker på din att göra-lista? Använd ClickUp Task Checklists för att skapa en enkel att göra-lista. Den låter dig skapa nestbara objekt för att lägga till deluppgifter för varje uppgift. Om du behöver att en annan teammedlem arbetar med en uppgift på din att göra-lista, lägger du bara till en ansvarig person.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-kalendervy

Se dina dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter med ClickUps kalendervy

ClickUp Calendar View är en projektledningskalender som ger dig en tydlig, visuell översikt över dina uppgifter, deadlines och händelser – allt på ett och samma ställe. Visa uppgifter per dag, vecka eller månad för en tydlig översikt.

Synkronisera den med externa kalendrar som Google Kalender och njut av dubbelriktade uppdateringar för att hålla allt synkroniserat. Dra och släpp uppgifter för att omplanera och anpassa din vy genom att filtrera efter specifika projekt, prioriteringar eller ansvariga.

💡Proffstips: Undrar du hur du kan organisera ditt arbete med en projektledningskalender? Här är en steg-för-steg-guide: Steg 1: Sätt upp tydliga mål och beskriv projektets omfattning.

Steg 2: Skissa upp viktiga uppgifter och milstolpar.

Steg 3: Fördela resurser.

Steg 4: Välj rätt verktyg.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Brain

Prova Click Brain gratis Skriv innehåll, sammanfatta trådar eller generera idéer med ClickUp Brain

ClickUp Brain är din AI-assistent som ger produktiviteten en innovativ fördel. Från automatisering av repetitiva uppgifter till utkast av innehåll och analys av data sparar den tid och mental ansträngning.

Få svar på alla arbetsrelaterade frågor från ClickUp Brain. Det söker helt enkelt igenom din arbetsyta efter relevant information och ger dig korrekta uppgifter.

Använd detta verktyg för att sammanfatta mötesanteckningar, skapa åtgärdspunkter och till och med brainstorma idéer för ditt nästa stora projekt. Det är som att ha en personlig produktivitetscoach som är redo att förenkla din dag på arbetsplatsen.

ClickUps fördel nr 5: ClickUp-mallar

ClickUp erbjuder många mallar för uppgiftshantering som hjälper dig att öka din produktivitet.

ClickUps mall för daglig planering hjälper dig till exempel att planera din dag genom att organisera och kategorisera dina uppgifter, prioritera dem och visualisera framstegen.

ClickUps mall för medarbetarnas scheman är också ett utmärkt val om du vill planera arbetsscheman för dina team. Den låter dig synkronisera uppgifter med ditt teams tillgänglighet, så att ingenting går fel.

Ladda ner den här mallen Visualisera och organisera dina uppgifter med ClickUps mall för uppgiftshantering.

Om du behöver en mer omfattande uppgiftshanterare, kolla in ClickUps mall för uppgiftshantering.

Med mallen kan du visualisera dina uppgifter efter status, prioritet och avdelning. Du kan spåra framsteg, optimera arbetsflöden och samarbeta smidigt med ditt team.

Den stöder också sex dynamiska vyer, inklusive lista, tavla, ruta och kalender, så att du kan välja den som bäst passar dina behov.

Hitta din perfekta produktivitetsmatch med ClickUp

Motion och Todoist utmärker sig på olika sätt. Tack vare AI-drivna funktioner är Motion perfekt för användare som vill ha automatisering och ett tätt schemalagt arbetsflöde. Todoist utmärker sig däremot genom sin enkelhet och teamvänliga samarbetsfunktioner. Men om du letar efter ett verktyg som kombinerar det bästa från båda dessa verktyg behöver du inte leta längre än ClickUp.

Från AI-driven produktivitet och uppgiftshantering till kalendervyer och ett brett utbud av anpassningsbara mallar – ClickUp är utformat för att anpassas efter dina unika behov. Registrera dig gratis idag!