De 10 bästa AI-agentverktygen för att öka produktiviteten och innovationen

Du jonglerar med deadlines, letar igenom dokument och kontaktar kollegor för uppdateringar – igen. 😵‍💫

Tänk om en AI-agent kunde sköta det åt dig?

AI-drivna system effektiviserar arbetsflöden, analyserar data och förbättrar beslutsfattandet genom naturlig språkbehandling och smart automatisering.

I ClickUp tar den idén formen av Super Agents , AI-teammates som är utformade för att hantera flerstegsarbetsflöden och leverera resultat, inte bara enstaka svar.

Oavsett om du är utvecklare, teknikentusiast eller företagsledare erbjuder AI-agentverktyg kraftfulla lösningar för arbetsflöden och uppgiftshantering. ✨

Här är en snabb jämförelsetabell över de 10 bästa AI-agentverktygen!

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Rollbaserade AI-agenter, kontextmedvetna åtgärder, automatisering av arbetsflöden, enhetlig sökning, smarta förslag, integrationer Automatisera arbetsflöden och beslutsfattande för team och företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 7 $/användare/månad (skräddarsydda priser för företag) LangChain Öppen källkodsramverk för agenter, LangGraph för arbetsflöden med flera agenter, felsökning på promptnivå, integration av anpassade verktyg Bygga anpassade ramverk för AI-agenter och LLM-drivna appar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 39 $/användare/månad; Anpassade priser för företag AutoGPT Autonoma multiagentoperationer, internetåtkomst, minneshantering, kodkörning Autonoma multiagentoperationer och digital arbetsstyrka Gratis (öppen källkod) AutoGen Samordning av flera agenter, gränssnitt med låg kodning, prediktiv analys, distribuerad distribution Effektivisering av komplexa arbetsflöden och händelsestyrda AI-agentappar Gratis (öppen källkod) Lyzr AI Agentstudio med låg kodning, datadrivna insikter, hybridorkestrering, färdiga agenter, säkra AI-metoder Datadrivna insikter och affärsintelligens Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 99 $/månad BabyAGI Prioritering av uppgifter, autonomt utförande av uppgifter, integration av vektordatabaser, ramverk med öppen källkod Prioritering av uppgifter och personliga AI-assistenter Gratis (öppen källkod) SuperAGI Dynamiska multiagent-system, åtgärdskonsol, prestandatelemetri, SuperCoder-mall Dynamiska multiagent-system och storskalig automatisering Gratis abonnemang tillgängligt; Anpassade priser för företag CrewAI Samarbete mellan flera agenter, modulär arkitektur, integration med LangChain/API:er, prestandaspårning Skapande av kreativt innehåll och samarbetsbaserade agentsystem Anpassad prissättning AgentGPT Implementera oberoende AI-agenter, färdiga mallar, modulära integrationer och insikter om prestanda Implementera oberoende AI-agenter för olika uppgifter Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 40 $/användare/månad Microsoft Copilot Studio Anpassningsbara agentnoder, distribution av agenter i flera kanaler, styrningsramar för företag Skalbara AI-agenter för samordning inom företag Anpassade prisalternativ

AI-agentverktyg är mjukvarulösningar som är utformade för att automatisera uppgifter, analysera data och optimera beslutsprocesser. Med hjälp av naturlig språkbehandling och maskininlärning efterliknar dessa verktyg mänskliga tankeprocesser för att hantera allt från automatisering av arbetsflöden till strategiska insikter. 🦾

🔎 Visste du att? År 1965 implementerade The Birmingham Press and Mail, en brittisk tabloidtidning, ett Automatic Call Distributor-system (ACD), ett banbrytande system som använde algoritmer för att filtrera och koppla samtal till agenter. Detta banade väg för dagens AI-verktyg som effektiviserar arbetsflöden och automatiserar affärsprocesser.

Alla AI-agenter är inte lika. Här är vad du bör tänka på när du väljer rätt verktyg för ditt team:

Automatisering: Välj AI-agenter som automatiserar repetitiva uppgifter, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar effektiviteten

Naturlig språkbehandling (NLP): Välj AI-agenter med förmåga att bearbeta och tolka mänskligt språk för att möjliggöra intuitiva interaktioner och arbetsflöden

Agentramverk: Välj Välj AI-verktyg som låter dig skapa, anpassa och distribuera AI-agenter som är nödvändiga för att hantera specialiserade uppgifter

Datahantering: Använd AI-agenter som integreras med vektordatabaser och använder dataanalys för att bearbeta och dra slutsatser från stora datamängder

Agentintegration: Prioritera en AI-agent som säkerställer att programvaran integreras med ditt nuvarande ekosystem, till exempel Google Drive, GitHub, CRM-plattformar eller e-postsystem

Användarvänlighet: Välj AI-agenter med användarvänliga gränssnitt för att förenkla införandet och användningen i olika team, även för icke-tekniska medarbetare

Skalbarhet: Välj en autonom AI-agent som växer i takt med dina behov och smidigt hanterar ökande arbetsbelastningar och komplexitet

🤝 Kundberättelse: Bell Direct ökade sin operativa effektivitet med 20 % med ClickUp Super Agents 😓 Problemet: ”Arbete om arbete” hindrade verklig produktivitet Bell Directs driftsteam var överbelastat. Varje dag hanterade de över 800 e-postmeddelanden från kunder, som alla krävde manuell läsning, prioritering, kategorisering och vidarebefordran till rätt person. Situationen satte press på teamets effektivitet, överskådlighet och servicekvalitet, trots att företaget levererade starka resultat för kunderna. ✅ Lösningen: En samlad arbetsyta + AI-agenter som fungerar som teammedlemmar Istället för att lägga till ännu ett isolerat verktyg till sin verktygslåda valde Bell Direct ClickUp som sin centrala kommandocentral. De samlade allt från uppgifter och dokument till processer och kunskap i ett enda arbetsutrymme där AI hade full kontext. Istället för att förlita sig på generiska bots eller mallar implementerade de en superagent som de kallade ”Delegator”. Det är en autonom teammedlem som är tränad att sortera inkommande arbete: Den läser varje e-postmeddelande som kommer in i den delade inkorg

Det klassificerar brådskande ärenden, kunder och ämnen med hjälp av AI-drivna anpassade fält

Det prioriterar och vidarebefordrar varje uppgift till rätt person i realtid Automatisera arbetsflöden från början till slut med kodfria AI-superagenter i ClickUp Allt detta sker utan manuella ingrepp från mänskliga operatörer. 😄 Effekten: Mätbara operativa vinster 20 % ökning av den operativa effektiviteten , vilket innebär att mer arbete blir gjort snabbare med samma resurser

Kapacitet motsvarande två heltidsanställda frigjord , nu tillgänglig för strategiska uppgifter av stort värde

Över 800 kundmejl sorteras i realtid varje dag Super Agent fördelar nu arbetet på samma sätt som en människa skulle göra, men med maskinens hastighet och skala. 👉🏼 Vill du uppnå samma resultat för ditt team?

Här är vår lista över de bästa AI-agentverktygen som automatiserar processer, utför uppgifter och tillhandahåller dataanalys:

1. ClickUp (Bäst för autonom projektgenomförande med människoliknande AI-agenter)

Skapa en kodfri Super Agent i ClickUp Snabba upp arbetsflöden med Super Agents i ClickUp

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som hjälper team att hantera projekt, samarbeta i realtid och nå sina mål – allt från en enda AI-inriktad arbetsyta.

Med ClickUp får du AI som gör så mycket mer än att bara svara på frågor som en chatbot. Du får ClickUp Brain som fungerar som det centrala AI-nervsystemet – som kopplar samman dina uppgifter, dokument och människor, medan ClickUps AI-superagenter blir de ”händer” som utför arbetet åt dig.

Här är varför Super Agents skiljer sig från alla andra verktyg på denna lista:

Resultatinriktat: Istället för att fråga ”Hur ser läget ut?”, säger du till en Super Agent: ”Se till att projektet håller sig på rätt spår.” Agenten kommer då självständigt att skicka meddelanden till eftersläntrare, omfördela uppgifter som har fastnat och varna projektledaren om risker

Rollbaserade personas: Använd en Triage Agent för att organisera din inkorg eller en Scribe Agent för att omedelbart omvandla mötesinspelningar till deluppgifter och uppdateringar i Gantt-diagrammet

Djup kontext via ClickUp Brain: Eftersom agenterna drivs av ClickUp Brain har de tillgång till alla privata dokument och offentliga uppgifter (inom behörighetsnivåerna), vilket gör deras autonoma beslut 100 % kontextmedvetna

När team fastnar i ”arbete om arbete” kan Super Agents analysera komplexa projektproblem, förhandla om resursfördelning och interagera med ditt team via chatt för att hålla tempot uppe.

Du skapar Superagenter genom att prata med dem i ClickUps Agent Builder med naturligt språk. Du kan välja vilken som helst av de ledande LLM:erna för att driva dina agenter: GPT, Claude eller Gemini! Beskriv rollen och de verktyg de behöver (t.ex. ”Du är vår Sprint Master. Övervaka uppgifter som har fastnat och meddela mig om en deluppgift är försenad med 24 timmar.”).

Vid åtgärder med höga insatser söker Super Agents godkännande innan de utför dem, vilket garanterar säkerhet och mänsklig övervakning.

Slutsatsen? Du ställer inte bara frågor till Super Agents; du ger dem uppdrag, och de fungerar som dina AI-teammates!

ClickUps bästa funktioner

ClickUps bästa funktioner

Använd AI Agent Directory för att anpassa färdiga agentmallar till dina arbetsflöden

Koppla agenter till kunskap från integrerade appar som GitHub, Salesforce och HubSpot för att synkronisera data över hela din stack

Automatisera repetitiva uppgifter för att effektivisera projektledningen inom marknadsföring, HR, drift, IT, försäljning och alla andra funktioner du kan tänka dig

Skapa rekommendationer för uppgifter, automatisera arbetsflöden och optimera teamets prestanda baserat på aktiviteten i arbetsytan

Sammanfatta komplexa dokument och mötesanteckningar för snabbt och effektivt beslutsfattande

Begränsningar i ClickUp

Kräver installationstid för att nå full potential

Avancerade funktioner kan kräva användarutbildning

Ingen kodbaserad plattform för att bygga anpassade multiagent-system från grunden

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Vem som helst kan komma igång med AI-agenter – du behöver ingen utvecklingsbakgrund. ClickUp har gjort det så enkelt att konfigurera agenter och stegvis införa AI i vår verksamhetsmodell.

Vem som helst kan komma igång med AI-agenter – du behöver ingen utvecklingsbakgrund. ClickUp har gjort det så enkelt att konfigurera agenter och stegvis införa AI i vår verksamhetsmodell.

❗️Vill du öka din kommunikation och produktivitet tiofaldigt? Möt Brain MAX – ClickUp-datorappen som förenar AI, sökning och automatisering i alla arbetsappar du använder. Nu slipper du hoppa mellan isolerade AI-verktyg eller bläddra igenom oändliga flikar. Med Brain MAX får du röststyrd produktivitet, enhetlig sökning i alla dina appar, möjligheten att chatta med flera LLM:er, anpassade AI-agenter och omedelbar skapande av anpassade rapporter – allt på ett ställe. Det underlättar din kognitiva belastning, eliminerar fördröjningar i att upptäcka risker och rapporter, och sätter verkligen stopp för AI-spridning. Om du är redo för en ny era av kontextuell AI och smidigt arbete är Brain MAX ditt nästa oumbärliga verktyg.

2. LangChain (Bästa AI-agent för att bygga anpassade ramverk för AI-agenter)

via LangChain

LangChain är ett open source-ramverk som förenklar utvecklingen av AI-drivna applikationer med hjälp av stora språkmodeller (LLM). Genom att integrera LLM med olika verktyg och API:er, såsom OpenAI API, kan utvecklare skapa intelligenta system som kan resonera, fatta beslut och agera självständigt. LangChains modulära arkitektur stöder många användningsfall, inklusive chattbottar, retrieval-augmented generation, sammanfattning av dokument och generering av syntetiska data.

En av LangChains mest framstående funktioner är dess Agent Framework. Det gör det möjligt för utvecklare att bygga AI-agenter och koppla dem till GPT-modeller, vektordatabaser och datakällor för att hantera komplexa uppgifter. Det stöder även skapande och integration av anpassade verktyg, vilket gör agenterna mer anpassningsbara för specifika AI-användningsfall.

LangChain erbjuder även LangGraph, en plattform för att distribuera AI-agenter i stor skala. Den tillhandahåller API:er för att hantera agenters status, minne och användarinteraktioner, vilket gör den redo för produktion.

LangChains bästa funktioner

Använd LangGraph för att implementera skalbara AI-agentarbetsflöden i flera steg med stöd för omförsök, tillståndsspårning och effektiv körning

Använd LangSmith för att få verktyg för felsökning och insyn på promptnivå för agentutveckling

Distribuera ”flottor” av specialiserade agenter i hela organisationen med centraliserad övervakning

Skapa agenter som inte bara följer en rak linje; de kan gå tillbaka till ett tidigare steg om de inser att de har gjort ett fel (självkorrigering)

Begränsningar för LangChain

Avancerade inställningar på LangChain kräver kunskaper i Python-kodning

Plattformen erbjuder begränsat stöd för icke-tekniska användare; du ansvarar själv för att driva och underhålla infrastrukturen för dina agenter

Priser för LangChain

OSS Framework : Gratis (MIT-licens)

LangSmith Developer: Gratis (upp till 5 000 spår/månad)

LangSmith Plus : 39 $/användare/månad (för övervakning i produktionsklass)

LangGraph Platform: 0,001 dollar per nodkörning (Pay-as-you-go för molnhosting)

LangChains kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om LangChain?

Direkt från en G2-recension:

LangChain minskar avsevärt komplexiteten i att bygga produktionsklara AI-applikationer genom att tillhandahålla färdiga komponenter för vanliga mönster som RAG, konversationsminne och agentarbetsflöden. Det gör det möjligt för vårt team att växla mellan olika LLM-leverantörer utan att behöva skriva om kod, vilket bidrar till att optimera kostnaderna och undvika leverantörsberoende.

LangChain minskar avsevärt komplexiteten i att bygga produktionsklara AI-applikationer genom att tillhandahålla färdiga komponenter för vanliga mönster som RAG, konversationsminne och agentarbetsflöden. Det gör det möjligt för vårt team att växla mellan olika LLM-leverantörer utan att behöva skriva om kod, vilket bidrar till att optimera kostnaderna och undvika leverantörsberoende.

3. AutoGPT (Bästa AI-agent för autonoma multiagentoperationer)

via AutoGPT

AutoGPT är ett AI-agentverktyg med öppen källkod som använder avancerade språkmodeller, såsom GPT-4, för att självständigt utföra användardefinierade uppgifter. Till skillnad från traditionella AI-system som kräver kontinuerlig mänsklig inmatning, bryter AutoGPT ner komplexa mål i hanterbara deluppgifter och utför dem självständigt. Tänk på det som en digital arbetsstyrka som arbetar i en säker sandlådemiljö.

Det stöder internetåtkomst, minneshantering och integration med verktyg och API:er, vilket möjliggör uppgifter som sträcker sig från innehållsgenerering till kodkörning. Detta gör det idealiskt för organisationer som använder avancerade AI-appar för att bygga helt autonoma AI-drivna system.

AutoGPT:s bästa funktioner

Sök på internet för att samla information, göra research och hålla dig uppdaterad med realtidsdata

Förfina strategier och optimera resultat med hjälp av iterativt lärande och kodkörning

Förbättra beslutsfattandet och samstämmigheten i utförandet av uppgifter genom att upprätthålla korttidsminnet för att ge sammanhang åt pågående uppgifter

Begränsningar för AutoGPT

Förlitar sig i hög grad på självåterkoppling, vilket kan förvärra fel utan mänsklig övervakning

Driften kräver frekventa API-anrop, vilket medför höga driftskostnader

Priser för AutoGPT

Öppen källkod

Betyg och recensioner för AutoGPT

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om AutoGPT?

En G2-recensent berättar:

AutoGPT är allt mer avancerat än andra AI-verktyg. Det skapar artiklar, design och webbplatser, och vi kan få exakt den information vi söker efter. Det viktigaste jag gillar med detta är att det är kostnadsfritt

AutoGPT är allt mer avancerat än andra AI-verktyg. Det skapar artiklar, design och webbplatser, och vi kan få exakt den information vi söker efter. Det viktigaste jag gillar med detta är att det är kostnadsfritt

👀 Visste du att? Över 50 % av dagens agentbaserade applikationer finns inom IT (specifikt DevOps), följt av marknadsföring, försäljning och ekonomi (cirka 10 % vardera).

4. AutoGen (Bästa AI-agent för att effektivisera komplexa arbetsflöden)

via AutoGen

AutoGen är ett ramverk med öppen källkod som utvecklats av Microsoft och som förenklar uppgiftshanteringen genom att dela upp komplexa arbetsflöden i hanterbara delar. Det gör det möjligt för utvecklare att bygga LLM-drivna applikationer genom att samordna flera agenter för smidig uppgiftsutförande. I ett AutoGen-arbetsflöde kan du ha en ”Coder Agent”, en ”Reviewer Agent” och en ”User Proxy Agent” som alla arbetar i en enda chatt-tråd.

Med hjälp av naturligt språk genererar och prioriterar den uppgifter, förutsäger flaskhalsar med prediktiv analys och optimerar processer i realtid.

Utvecklare uppskattar dess förmåga att hantera storskaliga operationer smidigt. Som ett av de främsta AI-agentverktygen är det utformat för att optimera skapandet och samordningen av händelsestyrda, distribuerade AI-agentapplikationer. Dess effektivitet ökar produktiviteten i komplexa arbetsflöden och förenklar driften, vilket gör det till ett utmärkt val som AI-verktyg för IT-applikationer.

Dessutom erbjuder AutoGen ett low-code-gränssnitt via AutoGen Studio, vilket möjliggör snabb prototyputveckling och testning av arbetsflöden med flera agenter, vilket därmed sänker tröskeln för att bygga sådana applikationer.

AutoGens bästa funktioner

Utveckla system där AI-agenter samarbetar för att utföra uppgifter och därmed förbättra problemlösningsförmågan

Säkerställ kontroll och etiska hänsyn genom mänsklig övervakning och ingripande i agenternas arbetsflöden

Testa agentsystem lokalt, med möjlighet att distribuera till distribuerade molnmiljöer när behoven växer

Begränsningar för AutoGen

Avancerad konfiguration kan vara utmanande för nybörjare

Att köra flera AI-agenter, särskilt med stora språkmodeller, är resurskrävande

Priser för AutoGen

Öppen källkod

Betyg och recensioner för AutoGen

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om AutoGen?

Här är en Redditor-användares åsikt:

AutoGen är definitivt ett bra val för vissa arbetsflöden, särskilt om du är djupt inne i Microsofts ekosystem eller bygger forskningsliknande konversationer med flera agenter direkt ur lådan.

AutoGen är definitivt ett bra val för vissa arbetsflöden, särskilt om du är djupt inne i Microsofts ekosystem eller bygger forskningsliknande konversationer med flera agenter direkt ur lådan.

📮 ClickUp Insight: 12 % av de tillfrågade säger att AI-agenter är svåra att konfigurera eller ansluta till deras verktyg, och ytterligare 13 % säger att det krävs för många steg bara för att utföra enkla uppgifter med agenterna. Data måste matas in manuellt, behörigheter måste omdefinieras och varje arbetsflöde är beroende av en kedja av integrationer som kan brytas eller glida isär med tiden. Goda nyheter? Du behöver inte ”koppla” ClickUps Super Agents till dina uppgifter, dokument, chattar eller möten. De är inbyggda i din arbetsyta och använder samma objekt, behörigheter och arbetsflöden som vilken annan mänsklig kollega som helst. Eftersom integrationer, åtkomstkontroller och sammanhang ärvs från arbetsytan som standard kan agenterna agera omedelbart i alla verktyg utan anpassad koppling. Glöm att konfigurera agenter från grunden!

5. Lyzr. AI (Bästa AI-agent för datadrivna insikter)

Lyzr.AI är en plattform i företagsklass som underlättar skapandet, driftsättningen och hanteringen av säkra och pålitliga AI-agenter. Med sitt low-code-gränssnitt gör Lyzr Agent Studio det möjligt för användare att bygga anpassade AI-agenter som är skräddarsydda för specifika arbetsflöden, vilket säkerställer sömlös integration med befintliga verktyg och system. Deras flaggskeppsagenter, som Jazon (en AI-SDR) och Skott (en AI-innehållsmarknadsförare), föreslår inte bara idéer – de finns i ditt CRM och CMS och utför forskning och outreach autonomt.

Plattformen analyserar olika datakällor, inklusive kunskapsbaser, för att tillhandahålla praktiska insikter. Användare kan dra nytta av realtidsanalys och prediktiv modellering integrerad med externa API:er, databaser och verktyg som Visual Studio Code.

Lyzr. AI lägger också stor vikt vid säkra och ansvarsfulla AI-metoder och har funktioner som redigering av personuppgifter, toxicitetskontroller och sanering av indata för att främja en etisk användning av AI inom olika branscher.

Lyzr. AI:s bästa funktioner

Få tillgång till affärsinformation genom ett agentramverk som drivs av artificiell intelligens

Få kreativa och datadrivna resultat genom HybridFlow Orchestration, som kombinerar processer med stora språkmodeller (LLM) med maskininlärning

Begränsningar för Lyzr. AI

Fokuserat på databehandling och analys, mindre mångsidigt för allmän automatisering

Inlärningskurvan är brant för nybörjare

Priser för Lyzr. AI

Community: Gratis

Pro: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lyzr. AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Lyzr. AI?

En recension på G2 säger:

Det som imponerade mest på mig var hur enkelt det var att starta en agent och ansluta olika datakällor. Jag gillade att jag kunde ladda upp mitt CV som en kunskapsbas och till och med koppla in tjänster som YouTube, Slack eller Hacker News utan större problem.

Det som imponerade mest på mig var hur enkelt det var att starta en agent och ansluta olika datakällor. Jag gillade att jag kunde ladda upp mitt CV som en kunskapsbas och till och med koppla in tjänster som YouTube, Slack eller Hacker News utan större problem.

📮ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma använder AI främst för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att-göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI dina e-post- och andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga helt enkelt: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsutrymme och berättar exakt vad du har på din agenda baserat på brådskandehet och vikt. På så sätt samlar ClickUp över 5 appar åt dig i en enda superapp!

6. BabyAGI (Bästa AI-agent för prioritering av uppgifter)

via BabyAGI

BabyAGI är minimalismens svar på autonom AI. Det är utvecklat av Yohei Nakajima och är ett Python-skript som perfekt illustrerar den agentiska slingan: uppgiftsskapande -> uppgiftsprioritering -> uppgiftsutförande. Genom avancerad naturlig språkinmatning och maskininlärningstekniker genererar, prioriterar och utför det uppgifter baserat på fördefinierade mål och resultaten från tidigare uppgifter.

Den använder en vektordatabas (som Pinecone eller Weaviate) som sitt ”långtidsminne”, vilket gör att den kan komma ihåg vad den lärde sig i steg ett medan den utför steg tio. BabyAGI:s intuitiva agentramverk kan också fungera som en personlig AI-assistent för att effektivisera verksamheten, prioritera uppgifter, hantera resurser och påskynda måluppfyllelsen.

BabyAGI:s bästa funktioner

Utför uppgifter baserat på ett viktat prioriteringssystem för att maximera effekten

Justera uppgifternas prioriteringar i realtid för att hålla jämna steg med förändrade förhållanden

Med mindre än 200 rader kod i kärnskripet är det otroligt enkelt för utvecklare att anpassa och skapa olika utseenden för specifika användningsfall

Begränsningar för BabyAGI

Det är i första hand ett kommandoradsverktyg; icke-tekniska användare kommer att ha svårt att implementera det utan ett tredjeparts-wrapper

Kräver kunskaper i Python-kod för installation och drift

Priser för BabyAGI

Öppen källkod

BabyAGI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

💡 Proffstips: Från att hantera scheman och uppdatera att-göra-listor till att sköta läs- och skrivuppgifter – använd AI-assistenter för att förstå och förutse dina behov och optimera ditt liv. Börja i liten skala genom att integrera en (som ClickUp Brain) i ditt arbetsflöde och se hur din produktivitet skjuter i höjden! 😎

7. SuperAGI (Bästa AI-agent för dynamiska multiagent-system)

via SuperAGI

SuperAGI är en plattform för agentramverk med öppen källkod som ger utvecklare möjlighet att skapa, hantera och distribuera autonoma AI-agenter på ett effektivt sätt. Den gör det möjligt att bygga AI-agenter som samarbetar för att lösa komplexa uppgifter, automatisera processer och generera insikter från stora datamängder.

Denna AI-agentplattform ökar effektiviteten genom att smidigt köra flera AI-agenter samtidigt och utöka deras kapacitet med olika verktyg. SuperCoder-mallen, som finns tillgänglig i SuperAGI, gör det möjligt för användare att skriva kod genom att definiera mål och instruktioner, vilket förenklar utvecklingsprocessen.

Plattformen erbjuder dessutom finjustering av agenternas utveckling, vilket gör det möjligt för agenterna att förbättra sin prestanda över tid genom återkopplingsloopar.

SuperAGI:s bästa funktioner

Använd återkopplingsloopar för att ”coacha” dina agenter. Om en agent väljer en ineffektiv väg för att lösa ett problem kan du korrigera dess bana inför framtida körningar

Ta kontroll över AI-agenternas verksamhet med en åtgärdskonsol som fungerar som en säkerhetsgrind. Om en agent vill utföra en åtgärd med höga insatser – som att skicka ett juridiskt avtal eller genomföra en transaktion med riktiga pengar – pausar den och väntar på ditt ”tummen upp” i konsolen

Optimera resursfördelningen och prestandan i storskaliga projekt genom prestandatelemetri, det vill säga genom att spåra tokenanvändning, körtid och framgångsfrekvenser över hela din ”flotta” av agenter för att optimera kostnad och hastighet

Begränsningar för SuperAGI

Driften av plattformen är resurskrävande och kräver betydande datorkraft

Det finns en brant inlärningskurva för dem som är nya inom användningen av AI-agenter för optimal prestanda

Priser för SuperAGI

Gratis

Startpaket: 45 $/användare/månad

Företag: 150 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

SuperAGI-betyg och recensioner

G2: (över 400 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om SuperAGI?

På G2 skriver en användare:

…det är helt gratis för småföretag och inkluderar 2000 gratis AI-krediter per månad för försäljningsmodulen och 500 gratis krediter för marknadsföringsmodulen. Relativt enkla automatiseringar som verkligen är robusta. Du kan bokstavligen skapa 10 agenter och automatisera all din e-postkommunikation. Marknadsförare, säljare och medarbetaragenter.

…det är helt gratis för småföretag och inkluderar 2000 gratis AI-krediter per månad för försäljningsmodulen och 500 gratis krediter för marknadsföringsmodulen. Relativt enkla automatiseringar som verkligen är robusta. Du kan bokstavligen skapa 10 agenter och automatisera all din e-postkommunikation. Marknadsförare, säljare och medarbetaragenter.

8. CrewAI (Bästa AI-agent för skapande av kreativt innehåll)

via CrewAI

CrewAI är ett open source-ramverk för Python-kod som är skräddarsytt för att skapa sofistikerade system med flera agenter. Det använder ett avancerat ramverk för AI-agenter för att tilldela roller, stödja självständigt beslutsfattande och möjliggöra kommunikation mellan agenterna. Detta samarbete gör det möjligt för AI-agenterna att lösa komplexa problem mer effektivt än om de arbetade ensamma.

Dess modulära arkitektur möjliggör också enkel integration med verktyg som LangChain och API:er från OpenAI, Google, Azure och HuggingFace – vilket ger flexibilitet och skalbarhet för allt från små projekt till applikationer på företagsnivå.

CrewAI:s bästa funktioner

Agenter kan självständigt besluta att ”överlämna” en deluppgift till en kollega som är bättre lämpad för den (t.ex. att forskaren överlämnar rådata till analytikern)

Om ett agentverktygs anrop misslyckas eller en LLM returnerar en hallucination kan ”Manager Agent” upptäcka felet och be agenten att försöka igen eller ompröva sitt beslut

Dra och släpp agenter till en ”Crew” och definiera deras hierarki (sekventiell, hierarkisk eller konsensusbaserad)

Begränsningar för CrewAI

Nya användare kan behöva tid för att utforska CrewAI:s ramverk för flera agenter och utnyttja dess fulla potential

Långsam bearbetningshastighet och ojämn utdata

Priser för CrewAI

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för CrewAI

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om CrewAI?

En G2-användare berättar:

Det bästa med crewAI är att när vi bygger en agent kan vi ange roll, mål och bakgrundshistoria för agenten, vilket förbättrar agentens prestanda avsevärt

Det bästa med crewAI är att när vi bygger en agent kan vi ange roll, mål och bakgrundshistoria för agenten, vilket förbättrar agentens prestanda avsevärt

👀 Visste du att? Medan 62 % av organisationerna experimenterar med AI-agenter är det bara cirka 23 % som framgångsrikt har skalat upp ett agentsystem till minst en affärsfunktion.

9. AgentGPT (Bästa AI-agenten för att distribuera oberoende AI-agenter)

via AgentGPT

AgentGPT är en öppen källkodsplattform som gör det möjligt för användare att skapa och distribuera autonoma agenter anpassade efter unika krav. Plattformen låter dig bygga agenter som kan surfa på webben, köra kod och lagra ”minne” över sina uppgiftsloopar. Det är det perfekta verktyget för användare som behöver starta en ”TravelGPT” eller en ”MarketResearchGPT” på några sekunder för att hantera öppen forskning eller planering.

Processen är enkel: Användarna sätter upp ett mål, som AgentGPT delar upp i mindre uppgifter. Därefter arbetar den sig igenom varje uppgift i tur och ordning och använder sina AI-funktioner för att slutföra dem individuellt. Det intuitiva gränssnittet och de färdiga mallarna gör verktyget tillgängligt för både utvecklare och användare utan teknisk bakgrund.

AgentGPT:s bästa funktioner

Fatta datadrivna beslut genom djupgående insikter i agenternas prestanda

Möjliggör integration med olika system för modulära verksamheter

Använd långtidsminne för att agenter ska komma ihåg resultat från tidigare körningar och kunna leverera mer nyanserade resultat

Begränsningar för AgentGPT

Begränsade anpassningsmöjligheter för att definiera agentbeteendet i mycket specifika eller nischade användningsfall

Det finns en risk att generera resultat som återspeglar inneboende fördomar i träningsdata

Priser för AgentGPT

Gratis provperiod

Pro: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

AgentGPT-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om AgentGPT?

Direkt från en G2-recension:

Det bästa jag gillar med AgentGPT är dess enkelhet och hur lättillgängligt det är – ingen kodning krävs, bara namnge agenten och ge den ett mål, så sköter den jobbet.

Det bästa jag gillar med AgentGPT är dess enkelhet och hur lättillgängligt det är – ingen kodning krävs, bara namnge agenten och ge den ett mål, så sköter den jobbet.

10. Microsoft Copilot Studio (Bäst för samordning inom företag)

via Microsoft Copilot Studio

Med Microsoft Copilot Studio kan företag skapa agentbaserade arbetsflöden som spänner över Azure, Dynamics 365 och tusentals API:er från tredje part. Verktyget är utformat för ”arkitekten” som behöver bygga en agent som inte bara kan svara på en kunds fråga utan också kontrollera lagerstatus i realtid i ett ERP-system, initiera en återbetalning via ett säkert API och uppdatera CRM-systemet – allt i en enda autonom sekvens.

De bästa funktionerna i Microsoft Copilot Studio

Använd en nod för generativa svar så att agenten kan svara på frågor från din privata SharePoint eller webbplatser, och använd sedan logiknoder för att hantera komplexa, regelbaserade förgreningar

Anslut din agent till över 1 000 förkonfigurerade kopplingar (som Salesforce, ServiceNow och Jira) för att omvandla ”ord” till ”handling”

Skapa din agent en gång och distribuera den i Microsoft Teams, på ditt företags webbplats, i mobilappar eller till och med i anpassade meddelandekanaler

Begränsningar i Microsoft Copilot Studio

Nya användare kan behöva tid och teknisk bakgrund för att förstå och effektivt utnyttja funktionerna fullt ut

Priser för Microsoft Copilot Studio

Standardlicens: Ingår i många M365 Enterprise-abonnemang

Copilot Studio-abonnemang : 200 $/månad

Pay-as-you-go: Tillgängligt via Azure för agenter med hög volym och extern kontakt

Betyg och recensioner för Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Microsoft Copilot Studio?

Här är en G2-användares åsikt:

Jag gillar Microsoft Copilot Studio eftersom det är enkelt att bygga och anpassa AI-copiloter utan att behöva djupa tekniska kunskaper. Gränssnittet med låg kodning och de färdiga mallarna gör det snabbt att omvandla idéer till fungerande lösningar.

Jag gillar Microsoft Copilot Studio eftersom det är enkelt att bygga och anpassa AI-copiloter utan att behöva djupa tekniska kunskaper. Gränssnittet med låg kodning och de färdiga mallarna gör det snabbt att omvandla idéer till fungerande lösningar.

ClickUp: Gör ditt AI-agentverktyg smartare

Arbetet idag handlar inte längre om att hantera uppgifter, utan om att hantera de resultat som driver ditt företag framåt. 🦾 Genom att koppla samman mänsklig avsikt och intelligens med maskinell precision ökar AI-agenter effektiviteten, automatiserar arbetet och förbättrar teamets beslutsfattande. 👀

Bland det stora utbudet av AI-verktyg sticker ClickUp ut som den enda konvergerade AI-arbetsytan. Medan andra plattformar kräver att du hoppar mellan separata appar för att hitta data, finns ClickUp Super Agents direkt där ditt arbete sker – med fullständig, realtidsinformation om dina uppgifter, dokument och chattar. Dessutom loggas varje agentåtgärd och är transparent, och ärver ditt arbetsutrymmes befintliga säkerhet och behörigheter för att säkerställa att data förblir säkra och granskningsbara.

🛠️ Är du redo att sluta hantera uppgifter och börja styra resultat? Upplev framtiden för autonomt arbete.