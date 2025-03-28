De 11 bästa verktygen för att skriva AI-forskningsartiklar 2025

Tanken på att skriva en omfattande forskningsartikel fyller de flesta med existentiell ångest.

Även om du är en flitig akademiker eller professionell som älskar att forska och publicera artiklar och projektrapporter kan det vara svårt att skapa den perfekta forskningsartikeln som uppfyller de strängaste redaktionella kraven.

Använd AI. Även om de ibland kan ses med kritiska ögon kan duktiga AI-forskningsartikelförfattare göra din skrivprocess snabbare, smidigare och mer polerad.

Vi har hittat 11 AI-drivna verktyg som hjälper dig att minska bördan av forskningshantering och uppsatsskrivning. Dessa verktyg stöder dig hela vägen – oavsett hur komplex eller tröttsam uppgiften är.

Quillbot (bäst för snabb omskrivning och textförbättring)

Jennin AI (Bäst för akademiskt skrivande)

Litmaps (bäst för litteraturöversikter)

SciSpace (bäst för vetenskapliga PDF-filer)

PaperPal (allt-i-ett-verktyg för AI-skrivande för akademiker)

Jasper AI (bäst för allmän innehållsskrivning)

Perplexity (Bästa konversationssökmotorn)

Scite. ai (Bäst för akademisk forskning)

Scholarcy (bäst för att sammanfatta akademisk forskning och läroböcker)

Mendeley (bäst för referenshantering)

Vad är en forskningsartikel?

En forskningsartikel är en form av akademiskt skrivande som ger en detaljerad analys, utvärdering eller tolkning av ett specifikt ämne. Det som utmärker forskningsartiklar är deras beroende av empiriska bevis.

Till skillnad från vanliga akademiska uppsatser använder forskningsartiklar statistiska data och befintlig forskning för att stödja argument. Dessutom följer de strikta citatregler för att ange källorna.

Forskningsartiklar är avgörande inom områden som vetenskap. De är det primära sättet att dela ny kunskap och upptäckter. Med tanke på deras betydelse kräver forskningsartiklar i allmänhet ett formellt, objektivt språk. Denna ton hjälper till att eliminera personlig partiskhet och säkerställer att resultaten presenteras tydligt.

Forskare strävar efter att redogöra för sina slutsatser och underbygga dem med solida bevis, vilket gör det lättare för andra att bygga vidare på den forskningen.

👀 Visste du att? Att skriva en forskningsartikel är inte samma sak som att skriva ett forskningsförslag. Ett forskningsförslag syftar till att säkra finansiering och resurser för att samla in de data som behövs för en fullständig forskningsartikel.

Vad ska du leta efter hos en AI-forskningsartikelskribent?

En AI-uppsatsskrivare drivs vanligtvis av stora språkmodeller (LLM). Dessa modeller utgår från enorma datamängder för att träna med hjälp av maskininlärning.

När dessa modeller är tillräckligt tränade kan de delta i ”konversationer”. Du kan få AI:n att generera svar eller innehåll genom att ange uppmaningar.

Det är detta som gör AI-skrivverktyg generativa. De tar emot din input och genererar ny, relevant text i utbyte.

Så, vad ska du leta efter hos en AI-forskningsartikelskribent? Här är några viktiga egenskaper att tänka på:

Stöd för källhänvisningar : Leta efter AI-verktyg som hjälper dig att formatera källhänvisningar och referenser i önskad stil – det sparar dig mycket tid.

Kontroll över resultatet : Hitta ett verktyg som låter dig kontrollera stilen, tonen och inriktningen på den genererade texten så att ditt arbete verkligen förblir ditt eget.

Användarvänligt gränssnitt : Spara tid med en webbaserad app som är intuitiv och enkel att navigera. Den ska hjälpa dig : Spara tid med en webbaserad app som är intuitiv och enkel att navigera. Den ska hjälpa dig att använda AI för dokumentation , inte komplicera processen.

Plagiatdetektering : Välj en AI-författare som har en inbyggd plagiatkontroll så att du kan garantera originaliteten och kvaliteten på ditt arbete och känna dig trygg.

Prisvärdhet: Leta efter verktyg som erbjuder bra värde utan att medföra extra kostnader.

Att förstå vad som definierar en bra AI-forskningsartikelgenerator är bara början. Nästa steg är det viktigaste – att utvärdera och välja den bästa för dig!

💡 Proffstips: AI-verktyg uppdaterar ofta sina funktioner. Prenumerera på nyhetsbrev eller följ utvecklarna för att hålla dig uppdaterad om nya funktioner som kan förbättra din skrivprocess.

De 11 bästa AI-verktygen för att skriva forskningsartiklar

Ett AI-verktyg för att skriva artiklar kan hjälpa dig att minska tiden du lägger på "rutinarbete", som att sammanfatta långa forskningsartiklar, organisera komplexa data eller generera idéer till din nästa artikel.

Använd dessa 11 verktyg för att förbättra din skrivförmåga och dokumenthantering.

1. ClickUp (bäst för dokumenthantering och samarbete inom AI)

Kom igång med ClickUp Docs Organisera, referera och hantera flera forskningsartiklar med hjälp av ClickUps dokumenthanteringsfunktioner.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som förenklar forskningshantering, planering och projektorganisation. Det är utformat för att hjälpa dig att hålla ordning när du samarbetar om dina dokument och andra forskningsrelaterade uppgifter.

Skapa och sammanfatta forskningsartiklar med hjälp av ClickUp Brain.

Allt i ClickUp är integrerat med ClickUp Brain, plattformens AI-assistent som driver dess funktioner.

ClickUp Brain är mycket kapabelt. Några av dess bästa funktioner är:

Kondensera långa forskningsrapporter till koncisa sammanfattningar och lyft fram viktiga punkter och väsentliga detaljer för att hjälpa dig att få insikter snabbare. Du kan till och med justera sammanfattningens ton, djup och läsbarhet för att passa din målgrupp.

Fungera som sparringpartner för att brainstorma forskningsluckor efter en litteraturgenomgång.

Hjälper dig att skriva första utkast till dina artiklar snabbare – allt du behöver göra är att mata in data och instruera Brain om vilken stil och ton du behöver.

Hjälper dig att skriva högkvalitativa artiklar genom att dela med sig av förslag på ordval, textlängd, ton och mycket mer.

Skapa första utkast och förbättra texten i dina forskningsartiklar med hjälp av AI i ClickUp.

Oavsett om du behöver en snabb översikt eller en mer djupgående analys gör Brain processen smidig.

Sammanfatta långa dokument enkelt i ClickUp Docs med hjälp av Brain.

ClickUp Brain kan också hantera hela din arbetsyta, dela intelligenta insikter för bättre uppgiftshantering och öka din produktivitet.

ClickUp Docs förenklar också hela forskningsprocessen. Med den här funktionen kan du skapa, redigera och samarbeta på artiklar i realtid. Du kan också lagra all din litteratur för granskning i Docs, vilket centraliserar dina resurser så att du spenderar mindre tid på att söka efter information och mer tid på att bearbeta och sammanställa den.

Spara tid och ansträngning genom att sammanfatta trådar och mer med ClickUp Brain.

ClickUp erbjuder också en mängd anpassningsbara mallar som passar dina forsknings- och sammanfattningsbehov. Du kan använda dem till allt från forskningsplanering till processdokumentation.

ClickUps bästa funktioner

Skapa snabbt sammanfattningar av forskningsanteckningar, bokkapitel eller chattmeddelanden direkt i ClickUp.

Infoga ett automatiskt genererat sammanfattningsblock för en snabb översikt över dokument eller sidor.

Identifiera nästa steg utifrån dina dokument, chattar och forskningsanteckningar med hjälp av AI.

Koppla samman arbetsflöden med integrerade dokument, realtidsdashboards och mallar för anteckningar

Begränsningar för ClickUp

Uppladdning av PDF-filer eller externa filer kan kräva ett extra steg för att integrera verktyg från tredje part.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att generera innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

2. Quillbot (bäst för snabb omskrivning och textförbättring)

via QuillBot

QuillBot är ett AI-drivet verktyg för parafrasering och textförbättring som förenklar skrivandet av forskningsartiklar. Verktyget erbjuder flera lägen som passar olika skrivstilar, så att varje forskningsförfattare kan hitta det som fungerar bäst för dem.

Kärnan i QuillBot är dess Paraphraser-funktion, som erbjuder sju unika lägen för att skriva om text: Standard, Flyt, Formell, Enkel, Kreativ, Utöka och Förkorta.

Du kan använda Standard- och Fluency-lägena gratis. Creative-läget kräver dock att du registrerar ett konto, och de övriga lägena är tillgängliga med ett medlemskap.

Paraphraser möjliggör omskrivning med synonymer, medan Fluency fokuserar på att korrigera grammatik och förbättra sammanhanget. Men för de flesta är standardläget mer än tillräckligt.

Efter omskrivningen kan du till och med klicka på vilket ord som helst för att se alternativa synonymer. Dessutom ger funktionen Synonymer dig kontroll över meningslängd och precision.

Du kan anpassa meningsstrukturen efter dina behov, vilket gör det enkelt att förfina ditt arbete ytterligare.

Quillbots bästa funktioner

Skapa sammanfattningar i form av stycken eller punktlistor

Se en jämförelse mellan originaltexten och sammanfattningen sida vid sida.

Förbättra textkvaliteten med inbyggda parafraseringsverktyg och grammatikskontroller.

Använd en skjutreglage för att ändra längden på din sammanfattning.

Quillbots begränsningar

Tillfälliga problem kan leda till extra tid för felsökning.

Begränsat antal sidor och ord per månad, även med betalda abonnemang

Quillbot-priser

Gratis plan

Premium: 9,95 $/månad

Quillbot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

3. Jenni AI (bäst för akademiskt skrivande)

via Jenni AI

Vad får du när du kombinerar kraften i naturlig språkbehandling med akademiska verktygs noggrannhet? Jenni AI.

Det är en avancerad skrivassistent som är utformad för att hjälpa dig att skriva effektivt. Ursprungligen skapad som ett B2B-SEO-verktyg, är den nu specialiserad på akademiskt skrivande och erbjuder precis innehållsgenerering.

Jenni AI:s personliga forskningsmotor hjälper till att bygga upp en databas med pålitliga källor. Du kan importera forskningsrapporter och akademiska artiklar till Jenni AI, vars kostnadsfria AI-artikelskrivare sedan använder dessa material för att generera innehåll.

Jenni AI:s bästa funktioner

Behåll kontrollen över varje mening med hjälp av metod för radvis generering.

Välj rätt skrivstil – övertygande, formell eller akademisk.

Använd den inbyggda plagieringskontrollen för att söka efter potentiella problem och föreslå alternativ.

Använd AskJenny för att ställa frågor om ditt projekt eller skrivtekniker utan att lämna redigeraren.

Med Autocomplete får du skrivförslag i realtid för att upprätthålla flödet och undvika skrivkramp.

Jenni AI:s begränsningar

Vissa användare kan tycka att de ständiga förslagen är störande.

AskJenni kan ibland ge generiska svar på detaljerade akademiska frågor och kan ha svårt med mycket specialiserade ämnen.

Priser för Jenni AI

Gratis

Obegränsat : 30 $/månad

Team & institution: Anpassad prissättning

Jenni AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

🧠 Rolig fakta: Flera ledande tidskrifter har också börjat använda AI för att kontrollera artiklar för plagiering och språklig kvalitet innan de skickas för peer review.

4. Litmaps (bäst för litteraturöversikter)

via Litmaps

Litmaps är ett kraftfullt verktyg som är utformat för att hjälpa forskare att organisera och visualisera sin forskning, vilket gör det till en värdefull tillgång för att skriva forskningsartiklar om AI.

Oavsett om du börjar från scratch eller bygger vidare på ett omfattande forskningsbibliotek, gör Litmaps det möjligt för dig att upptäcka viktiga studier och inflytelserika arbeten inom ditt ämne med bara några få klick.

Genom att ligga steget före i forskningen kan du spendera mindre tid på att söka efter artiklar och fokusera mer på din aktuella forskning.

Litmaps hjälper dig också att hålla dig uppdaterad med automatiska e-postmeddelanden när nya artiklar relaterade till ditt ämne publiceras. Detta säkerställer att du aldrig missar viktiga utvecklingar inom ditt område.

Litmaps bästa funktioner

Sök i ett omfattande katalog med över 270 miljoner forskningsartiklar.

Identifiera de mest relevanta artiklarna baserat på citat och referenser.

Organisera och visualisera forskningsämnen med hjälp av mind mapping- och referenshanteringsverktyg.

Spåra dina forskningsframsteg och samla alla dina källor på ett ställe.

Litmaps begränsningar

Vissa användare säger att plattformen erbjuder begränsade visualiseringsalternativ.

Litmaps prissättning

Gratis

Pro Education: 12,50 $/månad

Pro Commercial: 50 $/månad

Team: Anpassad prissättning

Litmaps betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. SciSpace (bäst för vetenskapliga PDF-filer)

via SciSpace

En litteraturgenomgång är en oundviklig del av forskningsskrivande och kan ofta också vara den mest tidskrävande. Att gå igenom otaliga dokument och källor för din litteraturgenomgång kan vara extremt tråkigt.

Tack och lov gör SciSpaces verktyg för litteraturgenomgång litteraturgenomgångar enklare. Detta AI-drivna verktyg är utformat för att hjälpa dig att snabbt genomföra systematiska genomgångar och förenklar jämförelser och analyser av flera forskningsartiklar.

Du kan snabbt hämta sammanfattningar av viktiga avsnitt från varje forskningsartikel, såsom inledning, sammanfattning, metoder och slutsatser.

SciSpaces bästa funktioner

Extrahera nyckelbegrepp, teman och mönster från vetenskapliga artiklar på några minuter

Sök i det omfattande arkivet med över 282 miljoner forskningsartiklar med hjälp av nyckelord eller ämnen.

Använd matrisfunktionen för att filtrera och få insikter från relevanta artiklar.

Utnyttja integrerade verktyg för hantering av källhänvisningar för bättre organisation.

SciSpace-begränsningar

Kräver en inlärningskurva för vissa användare på grund av det omfattande utbudet av funktioner.

Begränsad tillgång till avancerade funktioner utan betald prenumeration

Priser för SciSpace

Grundläggande: Gratis

Premium: 20 $/månad

Laboratorier och universitet: 18 USD/månad per användare (minst två användare)

SciSpace-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. PaperPal (det bästa allt-i-ett-verktyget för AI-skrivande för akademiker)

via PaperPal

PaperPal är ett specialiserat AI-skrivverktyg för forskningsartiklar. Det erbjuder avancerade grammatikontroller, stöd för citatstilar och stöd för akademiskt skrivande.

Verktyget ger tillgång till över 250 miljoner forskningsartiklar, erbjuder vetenskapligt underbyggda svar på frågor och genererar citat i över 10 000 stilar.

Oavsett om du behöver hjälp med brainstorming, att skapa dispositioner, sammanfattningar och abstrakt eller att skriva e-postmeddelanden till tidskrifter, är PaperPal ett AI-verktyg som kan hjälpa dig med alla aspekter av akademiskt skrivande.

Du kan till och med få översättningar från över 25 främmande språk till engelska för att bibehålla integriteten i din forskning samtidigt som du finslipar ditt skrivande.

PaperPals omfattande rapport om manuskriptets färdighet kontrollerar ditt manuskript för över 30 språkliga och tekniska problem. Den erbjuder också förslag på synonymer baserade på publicerad litteratur för att förbättra textens tydlighet.

PaperPals bästa funktioner

Ge detaljerade språkrekommendationer för att förbättra forskningsskrivande på engelska.

Säkerställ strukturell och teknisk konsistens i hela ditt manuskript

Erbjud hjälp med språk och grammatik i realtid medan du skriver

Stöd för över 1 300 ämnesområden med skräddarsydda skrivförslag.

Integrera sömlöst med MS Word för enkel användning i ditt befintliga arbetsflöde.

Begränsningar för PaperPal

Funktionaliteten är huvudsakligen begränsad till engelskspråkiga manuskript, vilket minskar användbarheten för icke-engelska texter.

Priser för PaperPal

Gratis

Prime: 19 $/månad per användare

PaperPal-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. Jasper AI (bäst för allmän innehållsskrivning)

via Jasper AI

Jasper AI är främst avsett för marknadsföring, men är också en kraftfull plattform för innehållsskapande som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera data från olika onlinekällor.

Genom att ta emot input som nyckelord eller ämnen kan Jasper generera innehållsidéer och hjälpa till att skapa blogginlägg, innehåll för sociala medier, e-postmeddelanden och mycket mer.

En av Jaspers bästa funktioner är tonkontrollen. Du kan ange en ton som passar din målgrupp eller persona. Detta hjälper dig att säkerställa att ditt innehåll träffar rätt ton och resonerar med läsarna.

Jasper ger också användbara optimeringsförslag för att förbättra ditt skrivande, som du kan komma åt via dess olika mallar.

En annan viktig funktion är Jaspers "Boss Mode", som låter dig skriva upp till fem gånger snabbare. Du kan helt enkelt ge kommandon i det här läget, så sköter Jasper resten.

Tänk dock på att en snabbare process kan påverka kvaliteten och att innehållet kan kännas mer generiskt.

I Boss Mode har du också tillgång till färdiga mallar eller "recept", som "Skriv om (nyckelord)". Du kan anpassa dessa recept efter dina specifika behov, vilket gör Jasper till ett mångsidigt verktyg för många olika typer av innehåll.

Jasper AI:s bästa funktioner

Skriv långa texter som artiklar, uppsatser eller till och med böcker på bara 15 minuter.

Stöd för över 25 språk för skapande av flerspråkigt innehåll

Diktera dina idéer direkt till Jasper för handsfree-innehållsgenerering.

Omformulera texten så att den passar olika läsnivåer för bredare tillgänglighet.

Integrera med verktyg som Grammarly, Copyscape och Surfer för smidig innehållsskapande.

Begränsningar för Jasper AI

Ger mindre effektiva resultat för mycket nischade eller tekniska ämnen.

Genererar ibland irrelevant innehåll eller svar som kanske inte stämmer överens med din förfrågan.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

8. Perplexity (Bästa konversationssökmotorn)

via Perplexity

Perplexity AI är en avancerad AI-uppsatsskrivare och konversationssökmotor som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att tolka dina frågor. Den söker sedan igenom webben för att samla relevant information och levererar tydliga, välstrukturerade svar.

Sammanfattningen innehåller vanligtvis allt du behöver, men du kan kolla originalen om du vill ha mer detaljerad info.

Om du till exempel frågar ”Vilka är fördelarna med livechatt?” kommer Perplexity att:

Sök på auktoritativa webbplatser för att samla information

Ange källhänvisningar för varje källa.

Erbjud bilder och videor för att förtydliga ämnet.

Verktyget använder GPT-4- och Claude-3-modeller för att samla in och leverera de mest exakta och relevanta resultaten.

En av dess bästa funktioner är dess engagemang för transparens. Den citerar alla källor som använts för att generera svaren, vilket är ovärderligt för forskning eller för att fatta välgrundade beslut.

Perplexitys bästa funktioner

Få källhänvisningar för alla källor som refereras till i svaret.

Sök i ett brett utbud av material, inklusive tidskrifter, sociala medier och nyhetssajter.

Få en interaktiv sökupplevelse genom Perplexity Copilot för förtydliganden och djupare förståelse.

Begränsningar i Perplexity

Saknar ett brett utbud av indexerade data inom vissa ämnesområden.

Svaren beror på storleken och mångfalden hos datamängderna, vilket kan påverka deras kvalitet.

Perplexity-prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad

Enterprise Pro: Anpassad prissättning

Perplexity-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Scite. ai (Bäst för akademisk citatforskning)

Om du har skrivit en forskningsartikel vet du hur tråkigt det kan vara att sammanställa källhänvisningar för alla dina referenskällor. Scite.ai är en smart onlineassistent som hjälper dig att lösa detta problem.

Verktyget hämtar svar direkt från över 32 miljoner forskningsartiklar och ger precisa insikter. Du kan till och med ladda upp dina egna dokument som AI:n kan använda i sina svar, vilket gör det enklare att integrera dina referenser och källor i din forskning.

Scite AI innehåller också ett praktiskt webbläsartillägg som integrerar olika forskningsplattformar. Detta gör att du enkelt kan komma åt citatkontexter när du läser artiklar online.

Med Scite Zotero Plugin kan du till och med se hur andra forskningsartiklar har citerat, nämnt eller motsägt dina referenser.

Scite. ai bästa funktioner

Få tillgång till över 1,2 miljarder citat för omfattande forskning.

Ställ frågor på ett enkelt språk och få svar från 32 miljoner artiklar.

Aktivera dokumentuppladdningar för att införliva personliga referenser och önskad litteratur i svaren.

Spåra viktiga mätvärden om dina publikationer med hjälp av funktionen Scite Digest.

Scite. ai begränsningar

Begränsade AI-svar på befintlig litteratur, vilket kan leda till att ny eller tvärvetenskaplig forskning missas.

De avancerade filtreringsalternativen kan vara svåra att använda utan tidigare erfarenhet eller utbildning.

Scite. ai-prissättning

Personligt : 20 $/månad

Organisation: Anpassad prissättning

Scite. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Scholarcy (bäst för att sammanfatta akademisk forskning och läroböcker)

via Scholarcy

Med hjälp av avancerad teknik som naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning (ML) sammanfattar Scholarcy långa rapporter och forskningsartiklar till tydliga, lättsmälta sammanfattningar.

Dessa sammanfattningar lyfter fram de viktigaste idéerna, så att du snabbt kan förstå innehållet.

Scholarcys verkliga styrka ligger i dess förmåga att bryta ner komplexa begrepp. Det skapar lättlästa sammanfattningar av forskningsartiklar som täcker viktiga punkter, metoder och slutsatser.

Detta gör det perfekt för forskare som måste granska mycket material men vill fokusera på det som är viktigast.

Scholarcy bästa funktioner

Anpassa dina sammanfattningar efter din lässtil med funktionen "Enhance".

Spara sammanfattningar som interaktiva flashkort och lagra dem i ditt personliga bibliotek.

Använd webbläsartillägg för att generera sammanfattningar direkt från onlineartiklar.

Exportera sammanfattningar i olika format för att enkelt integrera med andra verktyg.

Skapa referenslistor och bibliografier direkt från akademiska texter.

Scholarcy-begränsningar

Tar längre tid att bearbeta mer komplexa dokument

Kräver ett betalt abonnemang för tillgång till premiumfunktioner som Scholarcy Library.

Priser för Scholarcy

Gratis

Scholarcy Plus: 4,99 $/månad

Scholarcy-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

11. Mendeley (bäst för referenshantering)

via Mendeley

Mendeley är ett kraftfullt verktyg för referenshantering som hjälper forskare att söka, organisera, läsa och citera akademiska artiklar. Dess omfattande digitala bibliotek gör det enkelt att söka och organisera artiklar för framtida referens.

Du kan kommentera dokument, skriva citat och till och med skapa kommenterade bibliografier. Detta gör det mycket enklare att hantera forskningsprojekt.

Plattformens citatmanager är särskilt användbar för lärare eller forskare som behöver kontrollera citatens noggrannhet och konsekvens.

Referenshanteraren hjälper dig att skapa citat från en rad olika källor. Oavsett om det gäller webbsidor, PDF-filer eller forskningsartiklar gör Mendeley det enkelt att hantera bilagor och organisera dina filer.

Mendeleys bästa funktioner

Få tillgång till en omfattande databas med över 100 miljoner artiklar från olika förlag.

Skapa referenser, citat och bibliografier enkelt i flera olika tidskriftsformat.

Synkronisera mellan plattformar, inklusive Windows, Mac, Linux och alla webbläsare.

Hantera ditt bibliotek genom att lägga till artiklar direkt från din webbläsare eller importera från din dator.

Hitta jobbmöjligheter med tillgång till över 250 000 tjänster inom vetenskap, teknik och hälsa.

Mendeleys begränsningar

Vissa användare säger att desktop-appen loggar ut dig väldigt ofta, vilket är frustrerande när du är mitt uppe i ett projekt.

Mendeley-priser

Gratis

Plus: 4,99 $/månad

Pro: 9,99 $/månad

Max: 14,99 $/månad

Mendeley-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 60 recensioner)

