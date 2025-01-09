De 10 bästa CRM-programvarorna för kapitalförvaltning 2025

Att förvalta finansiella tillgångar och bygga starka kundrelationer är avgörande för framgång inom kapitalförvaltningsbranschen.

Utan rätt verktyg kan du drabbas av ineffektivitet, oorganiserade data och missade tillväxtmöjligheter. En effektiv CRM-lösning för kapitalförvaltning kan förändra hur du spårar tillgångar, hanterar kunder, ökar kundlojaliteten och håller koll på regelkrav.

Så, hur hittar du en lämplig CRM-lösning för kapitalförvaltning?

Denna guide presenterar de 10 bästa programvarulösningarna för kapitalförvaltning som hjälper dig att hantera tillgångar på ett effektivt sätt. 🚀

Vad ska du leta efter i ett CRM-program för kapitalförvaltning?

När du letar efter den bästa lösningen för kapitalförvaltning bör du prioritera funktioner som ökar produktiviteten, optimerar processer och stärker kundrelationerna. Här är några viktiga funktioner att tänka på när det gäller CRM-programvara:

Centraliserad instrumentpanel : Ge kapitalförvaltare en översikt över tillgångsdata, kundrelationer och portföljresultat för smidig förvaltning.

Kunddatahantering : Gör det möjligt för kapitalförvaltningsföretag att organisera och uppdatera kundinformation, vilket säkerställer effektiv rapportering och hantering av investerarrelationer.

Verktyg för tillgångsspårning : Underlätta fjärrhantering av tillgångar genom att övervaka fysiska och finansiella tillgångar i realtid, vilket säkerställer bättre portföljhantering.

Flera vyer : Erbjud flexibla alternativ som list-, kalender- eller Kanban-vyer för att hjälpa kapitalförvaltare att visualisera uppgifter, hantera aktiviteter och spåra portföljens resultat på ett effektivt sätt.

Anpassningsbara fält : Gör det möjligt för kapitalförvaltningsföretag att skräddarsy CRM-system efter specifika affärsbehov, vilket gör det till en specialiserad lösning för branschen.

Dokumenthantering : Gör det möjligt för kapitalförvaltningsföretag att lagra, organisera och hämta viktiga dokument, såsom kontrakt, programvarulicenser och kundrapporter, inom CRM-systemet.

Regelefterlevnad : Hjälp företag att följa nya regler och förnyelsedatum samtidigt som du säkerställer korrekt rapportering för institutionella investerare och hedgefonder.

E-posthantering: Effektivisera kommunikationen på ett och samma ställe för att spåra interaktioner, hantera uppföljningar och förbättra kundrelationerna inom hela branschen.

De 10 bästa CRM-programvarorna för kapitalförvaltning att använda

Här är de 10 bästa programvarorna för kapitalförvaltning som hjälper dig att förfina din verksamhet och driva tillväxt i den konkurrensutsatta kapitalförvaltningsbranschen:

1. ClickUp (🏆 Bäst för finansiell projektledning och kundrelationer)

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Med ClickUp kan du optimera dina finansiella projektuppgifter, spåra utgifter och hantera finansiella arbetsflöden. Det låter dig också sätta upp tydliga mål, spåra framsteg utan ansträngning och samarbeta med ditt team i realtid.

Läs mer Förbättra din kundhanteringsprocess med CRM-verktyget ClickUp.

Med CRM-verktyget ClickUp kan du hantera alla dina kundrelationer på ett smidigt sätt. Det gör det möjligt att spåra leads, affärer, kontakter och försäljningsstadier inom en och samma plattform. Med sina många funktioner, som anpassade statusar, anpassade fält och flera vyer, kan du skräddarsy CRM-systemet så att det passar ditt kapitalförvaltningsflöde perfekt.

Läs mer Spåra och prioritera konton smidigt med ClickUp Kanban

Du kan till exempel skapa anpassade fält som Uppföljningsdatum eller Affärsstorlek för att bättre organisera dina leads och prioritera uppgifter. Verktyget låter dig visualisera alla dina försäljningsstadier i ClickUp Kanban-vyn och dra och släppa affärer allteftersom de utvecklas.

Det som gör CRM-lösningen ännu bättre är funktionen ClickUp Automations. Den hjälper dig att ställa in påminnelser för uppföljningar eller få aviseringar när en affär ändrar status, så att ingenting förbises.

Dessutom erbjuder ClickUp tusentals anpassningsbara mallar för alla affärsbehov.

Oavsett om det gäller att skapa uppföljningsuppgifter, övervaka försäljningsstadier eller använda automatisering för att skicka aviseringar när en uppgift förfaller, förenklar ClickUp CRM-mallen allt.

ClickUp Asset Management Template hjälper också till att spåra och hantera tillgångar som utrustning, programvara eller lager. Med den kan du övervaka tillgångarnas skick, spåra reparationer och registrera inköpsinformation på ett effektivt sätt utan krångel.

📍ClickUps bästa funktioner

Visualisera och organisera kundernas framsteg genom olika kontostadier, från onboarding till retention, allt i ett enda gränssnitt med ClickUp Kanban.

Använd widgets för att övervaka viktiga nyckeltal som kundens livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlek och kundbehållningsgrad i realtid med hjälp av ClickUp Dashboards

Utarbeta förslag, standardrutiner (SOP) och wikis i samarbete med ClickUp Docs.

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela uppgifter, uppdatera status eller skicka uppföljningsmejl med ClickUp Automations.

Övervaka uppgifters varaktighet och säkerställ korrekt fakturering och kostnadsanalys för finansrelaterade projekt med ClickUp Time Tracking

🔍 Begränsningar för ClickUp

Mobilappen ClickUp har kanske inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Plattformen kan vara komplicerad för nya användare som inte är tekniskt kunniga.

💰 Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per medlem

⭐ ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp är ett exceptionellt omfattande projektledningsverktyg som gör det möjligt för oss att organisera vårt arbetsteam, samarbeta effektivt och automatisera uppgifter i en enda miljö. Det erbjuder oss funktioner som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, samarbetsdokument, kodlösa automatiseringar och tidsspårning.

ClickUp är ett exceptionellt omfattande projektledningsverktyg som gör det möjligt för oss att organisera vårt arbetsteam, samarbeta effektivt och automatisera uppgifter i en enda miljö. Det erbjuder oss funktioner som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, samarbetsdokument, kodlösa automatiseringar och tidsspårning.

2. Salesforce (🏆 Bäst för effektiv hantering av kundrelationer)

Via Salesforce

Salesforce är ett kraftfullt molnbaserat CRM-system som hjälper kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och investeringsföretag att organisera kunddata, spåra finansiella tillgångar och förbättra hanteringen av investerarrelationer.

Salesforces funktioner förenklar komplexa processer som kundonboarding och efterlevnadskontroll, till exempel automatiserade arbetsflöden, realtidsanalyser och anpassningsbara instrumentpaneler.

📌 Exempel: Rådgivare kan använda den för att skapa personliga rapporter för institutionella investerare, vilket säkerställer bättre beslutsfattande och kundlojalitet.

📍Salesforces bästa funktioner

Spåra mål, investeringar och familjeekosystem för bättre finansiell planering.

Öka effektiviteten med automatiserad kundregistrering och dokumenthantering.

Använd prediktiv analys för att förutse kundernas behov

🔍Begränsningar i Salesforce

Den passar bäst för företag, inte småskaliga verksamheter, på grund av de höga kostnaderna.

Användare har rapporterat problem med arbetsflödet när de arbetar med stora datamängder.

💰Priser för Salesforce

Försäljning : 300 USD/månad per användare

Tjänst : 300 USD/månad per användare

Försäljning och service : 325 USD/månad per användare

Einstein 1 för försäljning och service: 700 USD/månad per användare

⭐Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A (otillräckligt antal betyg)

Salesforce är den plattform vi använder i vårt företag för att betjäna våra kunder och ge dem en tillfredsställande upplevelse. Salesforce har ett artificiellt intelligenssystem som analyserar våra kunders beteende och behov och automatiskt genererar applikationsförslag för att tillgodose deras behov.

Salesforce är den plattform vi använder i vårt företag för att betjäna våra kunder och ge dem en tillfredsställande upplevelse. Salesforce har ett artificiellt intelligenssystem som analyserar våra kunders beteende och behov och automatiskt genererar applikationsförslag för att tillgodose deras behov.

💡 Proffstips: Optimera din CRM-process med dessa fem viktiga steg för att utforma din strategi på ett effektivt sätt! Använd data och marknadsföringsinsatser för att hitta potentiella kunder

Slut affären med tydliga, aktuella förslag och uppföljningar.

Bestäm vilka leads som passar din målgrupp och dina prioriteringar.

Säkerställ kundnöjdhet genom att besvara frågor och uppmuntra lojalitet.

Bygg relationer genom personlig kommunikation och erbjudanden

3. Microsoft Dynamics (🏆Bäst för att effektivisera leveranskedjan)

via Microsoft Dynamics

Med Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management kan du effektivt hantera tillgångar, verksamhet och kundrelationer.

Användare inom olika branscher – från tillverkning till detaljhandel – utnyttjar dess funktioner. Dess intuitiva instrumentpaneler gör det möjligt för användare att enkelt övervaka kostnader och prestanda, vilket minskar operativa risker.

Funktioner som kartläggning av tillgångars placering, spårning av livscykel och rapportering i realtid gör det möjligt för företag att minska driftstopp och hantera underhåll för att förbättra den operativa effektiviteten.

📍Microsoft Dynamics bästa funktioner

Automatisera spårning av tillgångar och livscykelhantering för att öka den operativa transparensen.

Förutse behovet av underhåll av utrustning med hjälp av AI för att spara kostnader

Få användbara insikter med fördefinierade prestationsmått som spårning av driftstopp.

🔍 Begränsningar i Microsoft Dynamics

Det medför höga initiala kostnader, vilket kan avskräcka mindre företag.

Användare har rapporterat sporadiska prestandafördröjningar vid hög användningsvolym.

💰 Priser för Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Supply Chain Management : 210 USD/månad per användare

Dynamics 365 Supply Chain Management Premium : 300 USD/månad per användare

Dynamics 365 Intelligent Order Management: 300 USD/månad

⭐ Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics

G2: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A (otillräckligt antal betyg)

4. Altvia (🏆 Bäst för hantering av private equity-affärer)

via Altvia

Om du letar efter ett CRM-system som är utformat för alternativ kapitalförvaltning är Altvia ett utmärkt val. Det är skräddarsytt för private equity, riskkapital och andra alternativa investeringar.

Altiva optimerar investerarrelationer, affärshantering och kommunikationsprocesser, vilket gör verksamheten mer effektiv.

Det erbjuder även investerarportaler, datarum och verktyg för regelefterlevnad som gör det möjligt att smidigt hantera investerarrapporter, dela dokument på ett säkert sätt och spåra aktiviteter relaterade till regelefterlevnad.

📍Altvias bästa funktioner

Använd detaljerade checklistor och mätvärden för att utvärdera affärer och övervaka fondens utveckling på ett effektivt sätt.

Hantera kommunikation och ge intressenter enkel tillgång till rapporter och uppdateringar.

Anpassa instrumentpaneler för att spåra portföljens resultat och teamets produktivitet i realtid.

🔍Altvias begränsningar

Verktyget har ingen gratisversion eller testversion som kan provas före köp.

Den används främst inom private equity, vilket begränsar användningen för allmänna tillgångshanteringsuppgifter.

💰Altvias prissättning

Anpassad prissättning

⭐Altvias betyg och recensioner

G2: N/A (otillräckligt antal betyg)

Capterra: N/A (otillräckligt antal betyg)

Altvia förstår investeringsföretagens behov, vilket märks under implementeringsprocessen. Fantastisk funktionalitet direkt ur lådan och lätt att anpassa med hjälp av deras fantastiska team.

Altvia förstår investeringsföretagens behov, vilket märks under implementeringsprocessen. Fantastisk funktionalitet direkt ur lådan och lätt att anpassa med hjälp av deras fantastiska team.

5. DealCloud (🏆 Bäst för hantering av affärspipelines inom finansiella tjänster)

via DealCloud

DealCloud är ett ledande CRM-system för kapitalförvaltning som är skräddarsytt för investmentbanker, private equity, fastigheter och andra professionella tjänster. Du kan använda det för att hantera pipelines, spåra relationer och förbättra genomförandet av affärer.

Deal Cloud gör det möjligt för företag att centralisera data, optimera arbetsflöden och förbättra samarbetet. Det erbjuder också funktioner som anpassade instrumentpaneler, rapporteringsverktyg och AI-drivna insikter.

Dessa funktioner förenklar övervakning av portföljer, hantering av regelefterlevnad och uppföljning av affärsmöjligheter.

📍DealClouds bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler för att visa affärspipelines, KPI:er och teamaktiviteter på ett och samma ställe.

Spåra relationer genom att länka kontakter och konton, så att inga kontakter går förlorade i affärsförhandlingar.

Skapa detaljerade rapporter med inbyggda analysverktyg för prestationsuppföljning och investeraruppdateringar.

🔍 DealClouds begränsningar

Användare har påpekat att dess e-postmarknadsföringsfunktion inte är intuitiv och användarvänlig.

Rapporterings- och exportfunktionerna är långsamma och har buggar.

💰Priser för DealCloud

Anpassad prissättning

⭐ DealCloud-betyg och recensioner

G2: N/A (otillräckligt antal betyg)

Capterra: 4,5/5 (20 recensioner)

6. HubSpot (🏆 Bäst för att förbättra kundengagemanget)

via HubSpot

För företag som vill förbättra kundengagemanget och effektivisera dataorganisationen erbjuder HubSpot en omfattande CRM-plattform.

Den centraliserade instrumentpanelen gör det möjligt för kapitalförvaltare att spåra kundinteraktioner – e-post, samtal och möten – på ett och samma ställe.

HubSpot innehåller även analys- och rapporteringsverktyg som ger intuitiv insikt i kundbeteende och portföljresultat. Uppgifterna hjälper dig att fatta välgrundade beslut, identifiera trender och optimera strategier för bättre resultat.

📍HubSpots bästa funktioner

Lagra och organisera upp till en miljon kontakter med detaljerad information.

Skapa och schemalägg e-postmeddelanden och arbetsflöden för att vårda leads utan manuellt arbete.

Få realtidsmeddelanden när kontakter öppnar e-postmeddelanden eller klickar på länkar, vilket möjliggör snabb uppföljning.

🔍 HubSpots begränsningar

Gratisabonnemang har begränsningar för antalet e-postmeddelanden som kan skickas per månad.

Det blir väldigt dyrt med årskontrakt och utan möjlighet till förtida uppsägning.

💰 HubSpot-priser

Gratis

Startplattform för kunder : 20 USD/månad (för en plats)

Professionell kundplattform : 1 300 USD/månad (för fem användare)

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/månad (för sju användare)

⭐ HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4000 recensioner)

”HubSpot Marketing Hub är en otroligt mångsidig plattform som kombinerar användarvänlighet med kraftfulla marknadsföringsverktyg. En av dess mest framstående funktioner är det intuitiva gränssnittet, som gör det enkelt att navigera genom komplexa kampanjer – även för dem som inte har omfattande teknisk expertis.”

”HubSpot Marketing Hub är en otroligt mångsidig plattform som kombinerar användarvänlighet med kraftfulla marknadsföringsverktyg. En av dess mest framstående funktioner är det intuitiva gränssnittet, som gör det enkelt att navigera genom komplexa kampanjer – även för dem som inte har omfattande teknisk expertis.”

7. Pipedrive (🏆 Bäst för att förenkla affärshantering och automatisera arbetsflödet)

via Pipedrive

Pipedrive är en lättanvänd CRM-plattform som hjälper dig att organisera din försäljningsprocess med visuella pipelines. Den låter dig hantera affärer, spåra uppgifter och automatisera arbetsflöden, vilket ger en översikt i realtid över var varje kund eller affär befinner sig i försäljningsprocessen.

Pipedrive erbjuder funktioner som lead- och kontaktadministration, rapporteringspaneler, e-postspårning och en mobilapp som ökar produktiviteten.

Den integreras också sömlöst med din e-post, så att du kan spåra kommunikation och se till att ingen kundkontakt missas.

📍Pipedrives bästa funktioner

Använd arbetsflödesmallar för att hantera affärsutvecklingen och skicka påminnelser automatiskt.

Spåra leads effektivt med en centraliserad inkorg som samlar leads tills de är redo för kvalificering.

Synkronisera med Gmail eller Outlook för att spåra öppnade e-postmeddelanden och klick.

🔍 Pipedrives begränsningar

Saknar avancerad analys för datadrivna beslut.

Dokumenthantering är endast tillgängligt i dyrare abonnemang.

💰 Pipedrive-priser

Essential : 14 USD/månad per licens

Avancerad : 29 USD/månad per licens

Professional : 59 USD/månad per licens

Power : 69 USD/månad per licens

Företag: 99 USD/månad per licens

⭐ Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3000 recensioner)

8. Backstop Solutions (🏆 Bäst för hantering av investerarrelationer och portfölj)

via Backstop Solutions

Backstop Solutions optimerar hur investerare, hedgefonder och private equity-företag hanterar sin verksamhet. Denna programvara för kapitalförvaltning förenklar arbetsflöden, förbättrar due diligence och främjar samarbete.

Du kan använda dess funktioner som centraliserad datalagring, rapporteringsverktyg och prestationsanalys för investerarrelationer, portföljhantering och efterlevnadskontroll.

Med hjälp av dessa program kan du till exempel automatisera kunduppdateringar och få tillgång till portföljinformation i realtid för att förbättra kommunikationen och effektiviteten.

📍 Backstop Solutions bästa funktioner

Hantera investerarrelationer med centraliserad kontakt- och aktivitetsuppföljning för att förbättra kundkommunikationen.

Automatisera arbetsflöden för snabbare och felfria operativa processer mellan avdelningar.

Övervaka portföljens resultat med hjälp av realtidsanalyser för bättre investeringsbeslut.

🔍Begränsningar för Backstop Solutions

Det finns ingen gratis provperiod eller gratisversion att testa innan man köper prenumerationsplanen.

Användare har noterat att verktyget blir långsamt när man arbetar med stora datamängder.

💰Priser för Backstop Solutions

Anpassad prissättning

⭐ Backstop Solutions betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (40 recensioner)

Capterra: N/A (otillräckligt antal betyg)

💡 Proffstips: Undrar du hur effektiv IT-tillgångshantering kan hjälpa ditt företag? Du kan minska kostnaderna, förbättra produktiviteten och öka säkerheten genom att effektivt spåra och hantera dina IT-tillgångar. Därför: Undvik onödiga inköp genom att optimera användningen av befintliga IT-resurser.

Identifiera och minska risker genom att säkerställa att alla tillgångar är uppdaterade och uppfyller gällande krav.

Optimera verksamheten genom att veta vilka verktyg och system som finns tillgängliga och fungerar⚙

9. Satuit (🏆 Bäst för att bygga relationer med investerare)

via Satuit

Satuit är en skräddarsydd programvara för kapitalförvaltning för förmögenhetsförvaltare, private equity-företag och kapitalförvaltare. Den utmärker sig inom relationshantering, kundkommunikation och regelefterlevnad.

Satuit gör det enkelt att spåra e-postmeddelanden och hantera kundkontakter. Det hjälper dig också att förbättra företagets tillväxt och öka kundnöjdheten.

Den sömlösa integrationen med verktyg som DocuSign och portföljsystem förbättrar arbetsflödets noggrannhet och effektiviteten i verksamheten.

📍Satuits bästa funktioner

Spåra kundrelationer genom anpassade instrumentpaneler för insikter i realtid.

Övervaka efterlevnadsuppgifter med revisionsspår och rapporteringsfunktioner.

Automatisera kommunikationsspårning via e-post, samtal och möten

🔍Satuits begränsningar

Användare har rapporterat att verktygets prissättningsplaner inte är särskilt transparenta.

Verktygets användargränssnitt är inte särskilt intuitivt.

💰Satuit-prissättning

Satuit Essentials : 150 USD/månad

Satuit Premium : Från 200 USD/månad

Satuit Enterprise: Från 300 USD/månad

⭐Satuit-betyg och recensioner

G2: N/A (otillräckligt antal betyg)

Capterra: N/A (otillräckligt antal betyg)

Programvaran uppfyller våra CRM-behov och förbättras kontinuerligt. Kundrelationsteamet är enastående och alltid tillgängligt för att hjälpa oss. Dessutom erbjuds regelbundet utbildningswebinarier.

Programvaran uppfyller våra CRM-behov och förbättras kontinuerligt. Kundrelationsteamet är enastående och alltid tillgängligt för att hjälpa oss. Dessutom erbjuds regelbundet utbildningswebinarier.

10. Redtail CRM (🏆 Bäst för att spåra kunddata och hantera kundrelationer)

via Redtail CRM

Redtail CRM är en programvara för kapitalförvaltning som är skräddarsydd för finansiella proffs, särskilt rådgivare och planerare, för att förbättra hanteringen av kundrelationer.

Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt som förbättrar arbetsflöden, spårar kunddata och automatiserar viktiga uppgifter som massutskick av e-postmarknadsföring och rapportgenerering.

Med Redtail kan du enkelt organisera dina kundregister och leads och till och med automatisera vissa uppgifter, till exempel att tilldela specifika åtgärder till kunder eller teammedlemmar. Detta sparar tid och ökar produktiviteten.

📍Redtail CRM:s bästa funktioner

Spåra kunddata smidigt med omfattande profiler och säkerställ enkel åtkomst till viktig information.

Automatisera arbetsflöden effektivt för att hantera repetitiva uppgifter och följa upp framsteg.

Integrera med finansiella verktyg som Morningstar och Riskalyze för förbättrad funktionalitet.

🔍 Begränsningar för Redtail CRM

Vissa användare säger att verktygets användargränssnitt är föråldrat.

Den erbjuder begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra populära CRM-lösningar.

💰 Priser för Redtail CRM

Lansering 45 USD/månad per användare

Tillväxt : 65 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

⭐ Redtail CRM-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (130 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (80 recensioner)

Sätt ditt avtryck i kapitalförvaltningsbranschen med ClickUp!

Effektiv kapitalförvaltning är avgörande eftersom den säkerställer optimal resursanvändning, minskar kostnaderna och minimerar riskerna.

En portföljförvaltare kan till exempel använda de ovan listade CRM-plattformarna för kapitalförvaltning för att spåra kundinvesteringar, analysera marknadstrender och generera anpassade rapporter.

Men om du letar efter ett avancerat och funktionsrikt verktyg för att hantera ditt finansprojekt, lagra kunddata och förbättra kundrelationerna, bör du överväga ClickUp.

Det hjälper dig att spåra tillgångar, hantera underhållsscheman, generera rapporter och samarbeta med teammedlemmar – allt inom en och samma plattform.

