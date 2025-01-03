NotebookLM vs. Notion: Vilken anteckningsapp är bäst?

Visste du att anställda i genomsnitt lägger 1,8 timmar varje dag, eller nästan en hel arbetsdag per vecka, på att bara söka efter information?

Det är en stor tidsförlust – oavsett om du är en student som förbereder sig för ett prov, en yrkesverksam som balanserar flera projekt eller en frilansare som hanterar deadlines.

Här kan en anteckningsapp vara till hjälp. Anteckningsappar som NotebookLM och Notion hjälper dig att dokumentera åtgärder och slutsatser från möten, organisera dessa data i uppgifter och prioriteringar samt samarbeta med andra.

Men vilken anteckningsapp passar din stil bäst?

I den här bloggen går vi igenom skillnaderna mellan NotebookLM och Notion för att hjälpa dig att hitta den rätta för ditt arbetsflöde. 🎯

Vad är NotebookLM?

via NotebookLM

Google Labs NotebookLM är en AI-driven assistent för forskning och anteckningar. Den använder Googles Gemini för att tillhandahålla olika funktioner, anpassade efter individuella användares behov.

Till skillnad från allmänna AI-modeller som hämtar information från den breda internetdatabasen, baserar NotebookLM sina svar på det specifika material du tillhandahåller. Detta minskar risken för felaktigheter och hallucinationer. Du kan ställa innehållsrelaterade frågor eller begära sammanfattningar av svaren.

NotebookLM skapades ursprungligen för forskare och studenter, men är nu populärt bland andra yrkesgrupper som behöver ett smart sätt att hantera stora datamängder. Eftersom det bryter ner komplex information kan du använda det för att dra meningsfulla slutsatser eller få idéer baserade på dina resultat.

NotebookLM-funktioner

NotebookLM är en digital anteckningsbok fullspäckad med verktyg som hjälper dig att effektivisera forskning och dokumentation. Från att generera AI-förslag för innovativa idéer till att samarbeta kring forskningsrapporter hjälper verktyget dig att skapa praktisk kunskap.

Låt oss titta på dess funktioner i detalj. 👇

Funktion nr 1: Anteckningar och föreslagna åtgärder

Sortera och hantera forskningsresultat med NotebookLM

Med NotebookLM kan du skapa, spara och organisera dina anteckningar på ett överskådligt sätt. Den kan omvandla valda anteckningar till strukturerade format som dispositioner, studieguider, innehållsförteckningar eller sammanfattningar så att allt är lättillgängligt.

Detta AI-verktyg för anteckningar sammanfogar också anteckningar, kritiserar idéer och delar relaterade koncept. Dessa funktioner gör ditt innehåll lättare att analysera samtidigt som de berikar din information.

🧠 Rolig fakta: NotebookLM låter användare ladda upp upp till 50 källor, var och en med upp till 500 000 ord. Det gör den perfekt för stora projekt, som avhandlingar eller omfattande forskning.

Funktion nr 2: Källintegration och AI-driven analys

Lägg till innehåll från olika källor med NotebookLM

NotebookLM låter dig lägga till innehåll från olika källor, såsom Google Docs, PDF-filer och URL:er. Dessa dokument fungerar som underlag för att generera interaktioner och insikter.

Med utgångspunkt i denna skrivprocess analyserar dokumenthanteringsprogramvaran det uppladdade materialet för att generera sammanfattningar, markera viktiga ämnen och föreslå frågor. Denna process förenklar komplex information, vilket gör den lättare att förstå och ta till sig.

💡 Proffstips: Effektivisera din dag med ClickUp Daily Notes Template. Fånga, organisera och spåra dina dagliga uppgifter, idéer och prioriteringar utan ansträngning med denna anpassningsbara mall, utformad för att öka produktiviteten och hålla dig fokuserad.

Funktion nr 3: Bildförståelse och ljudsammanfattningar i podcast-stil

Få en AI-driven ljudsammanfattning av dina anteckningar

NotebookLM förbättrar anteckningsfunktionen med funktioner som bildanalys och ljudsammanfattningar. Den kan tolka och referera till bilder som är inbäddade i dokument, vilket gör det enklare att införliva visuell data i ditt arbete.

Dessutom kan du använda NotebookLM för att generera podcastliknande ljudsammanfattningar av ditt innehåll, vilket ger ett engagerande, alternativt sätt att granska information medan du multitaskar eller är på språng.

Priser för NotebookLM

Gratis

Vad är Notion?

via Notion

Notion är en mångsidig produktivitets- och anteckningsapp som fungerar som en allt-i-ett-arbetsplats för individer och team.

Med Notion kan du skapa anpassade arbetsytor med sidor, databaser och tavlor för att organisera dina uppgifter, dokument och projekt precis som du vill. Det fungerar också som ett kunskapshanteringssystem för att öka produktiviteten.

Plattformen är perfekt för personligt bruk och låter dig skapa anpassade sidor, lägga till innehållstyper och integrera kalendrar och uppgiftslistor i ditt dagliga arbetsflöde.

🧠 Rolig fakta: Ivan Zhao och andra grundade Notion 2013. Sedan den första lanseringen 2016 har appen blivit populär tack vare sitt estetiska utseende och sin funktionalitet.

Notions funktioner

Notions flexibla arbetsyta erbjuder flera funktioner som förbättrar samarbetet och ökar effektiviteten. Låt oss titta närmare på dessa. 👇

Funktion nr 1: Anpassningsbara och samarbetsinriktade sidor

Samarbeta med ditt team och tilldela uppgifter

Notion har fantastiska anpassningsalternativ som låter dig skapa personliga sidor med innehåll som text, bilder, tabeller och mycket mer. Denna flexibilitet gör det enkelt att anpassa plattformen till olika arbetsflöden, oavsett om det gäller att dokumentera forskning, hantera projekt eller organisera personliga uppgifter.

Notion erbjuder dessutom funktioner för realtidsarbete i team. Du kan dela dokument, lämna kommentarer och ge feedback direkt till ditt team för smidig samordning. Dessa samarbetsverktyg är användbara för delade projekt och uppföljning av framsteg.

🧠 Rolig fakta: År 2024 har Notion över 100 miljoner användare och värderas till 10 miljarder dollar.

Funktion nr 2: Projektledning och automatisering

Använd projektledningsverktygen för att följa framstegen.

Notion erbjuder kraftfulla projektledningsverktyg som gör att du kan visualisera dina projekt i format som Kanban-tavlor och kalendrar. Det stöder plattformsoberoende integration och kan anslutas till verktyg som Google Drive för att hämta information direkt till ditt Notion-arbetsområde.

För uppgifter som behöver upprepas erbjuder Notion automatiseringsfunktioner som minskar tiden som läggs på rutinmässiga aktiviteter.

Funktion nr 3: Integrerad AI-assistans och mallbibliotek

Översätt och sammanfatta information med Notion AI

Notions integrerade AI-assistans ökar produktiviteten och hjälper dig att brainstorma idéer, sammanfatta innehåll och snabbt generera relevant information.

Dessutom har Notion över 20 000 mallar för att skapa sidor för alla ändamål, från projektplanering till olika anteckningsstrategier. Du kan snabbt komma igång utan att behöva designa allt från grunden.

🔍 Visste du att? Notion stöder inline-ekvationer med LaTeX. Du kan skriva in matematiska symboler eller ekvationer genom att skriva/inline och välja alternativet "Inline-ekvation". Det är en praktisk funktion för studenter, lärare och analytiker.

Notions priser

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

📖 Läs också: De 10 bästa gratisapparna för klisterlappar online

NotebookLM vs. Notion: Jämförelse av funktioner

Både NotebookLM och Notion syftar till att ta itu med en av de största utmaningarna för produktiviteten: slösad tid. En färsk rapport från McKinsey visar att företag förlorar över 37 miljarder dollar årligen på grund av dåliga rutiner för kunskapsdelning.

Dessa två verktyg erbjuder unika funktioner som är anpassade efter olika behov. NotebookLM fokuserar på anteckningar, forskning och innehållsanalys. Notion erbjuder däremot anpassningsbara sidor, projektledningsverktyg och samarbete i realtid.

I denna jämförelse går vi igenom hur varje verktygs funktioner står sig mot varandra för att hjälpa dig att avgöra vilket som är rätt för dig. 💁

Funktioner NotebookLM Notion Typ AI-driven antecknings- och forskningsverktyg Antecknings-, projektlednings- och samarbetsplattform AI-integration Använder Google Gemini för AI Erbjuder AI för sammanfattningar och brainstorming Datahantering Bearbetar uppladdade dokument för insikter och sammanfattningar Gör det möjligt för användare att skapa databaser och ställa frågor baserat på lagrad information. Unik faktor Konverterar dokument till ljuddiskussioner och automatiserar generering av sammanfattningar Erbjuder flexibla mallar, omfattande databasfunktioner och kraftfulla samarbetsverktyg. Användbarhet Begränsad åtkomst med många användare som för närvarande står på väntelista Erbjuder bred tillgänglighet genom flera prisplaner, inklusive en gratisversion. Samarbete Begränsade alternativ för teamsamarbete Levererar en robust samarbetssvit för team Anpassning Fokuserar på dokumentinteraktion med minimala anpassningsalternativ Erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter genom mallar och tredjepartsintegrationer. Inlärningskurva Förenklar introduktionen för användare som är bekanta med AI-verktyg Kräver mer träning för att använda på grund av dess omfattande funktioner.

Funktion nr 1: Dokumentinteraktion

NotebookLM

Med NotebookLM kan du ladda upp dokument som PDF-filer och textfiler och interagera med dem direkt. Dess AI genererar sammanfattningar, insikter och ljudversioner av innehållet för en dynamisk inlärningsupplevelse.

Notion

Notion stöder inbäddning och länkning av dokument, men saknar interaktiva AI-funktioner. Det innebär att du måste extrahera specifik information från data manuellt.

🏆 Vinnare: NotebookLM utmärker sig genom att ge omedelbar feedback och analys av uppladdat material.

Funktion nr 2: Samarbete och anpassning

NotebookLM

NotebookLM erbjuder grundläggande delningsfunktioner som möjliggör samarbete i anteckningsböcker, men innehåller inte avancerade funktioner som redigering eller kommentering i realtid.

Dessutom organiserar den anteckningar i separata, icke sammankopplade anteckningsböcker, vilket kan begränsa flexibiliteten.

Notion

Notion erbjuder robusta samarbetsverktyg, inklusive uppgiftsfördelning, uppdateringar i realtid och delade arbetsytor för teamprojekt.

Dessutom har den omfattande anpassningsmöjligheter med Notion-mallar, sammankopplade databaser och flexibla organisationsstrukturer för mångsidighet.

🏆 Vinnare: Notion utmärker sig genom sin flexibilitet, omfattande anpassningsbarhet för att organisera olika typer av innehåll och omfattande samarbetsfunktioner för teamarbete.

🔍 Visste du att? Cornell Note-Taking System, som skapades vid Cornell University, organiserar alla dina anteckningar i tre sektioner: huvudpunkter, stödjande detaljer och en sammanfattning. Denna layout förenklar granskningen och ökar minnesförmågan genom att uppmuntra aktivt engagemang i materialet.

Funktion nr 3: Användargränssnitt och användarupplevelse

NotebookLM

NotebookLM fokuserar på enkelhet med ett rakt och intuitivt gränssnitt speciellt för dokumenthantering. Dess tydliga struktur gör det enkelt att interagera med uppladdat material genom guider.

Notion

Notions anpassningsbara gränssnitt låter dig utforma din arbetsyta med olika typer av innehåll. Dess förmåga att länka anteckningar icke-linjärt ökar flexibiliteten. Det stora utbudet av alternativ kan dock överväldiga användarna.

🏆 Vinnare: Notion tar ledningen tack vare sin flexibilitet och förmåga att anpassas efter individuella preferenser, trots att den har en brantare inlärningskurva.

NotebookLM vs. Notion på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om NotebookLM och Notion. Det finns inga specifika trådar som direkt jämför de två, men användarna har delat med sig av värdefulla insikter om sina erfarenheter av respektive applikation.

Jag använde Notion för att skriva ner mina idéer som punktlistor på mina projektsidor. Det var enkelt men inte tillräckligt dynamiskt för mina behov. Så jag började utforska andra anteckningsverktyg för att se hur jag inte bara kunde lagra mina anteckningar utan också interagera med dem på ett mer intelligent sätt […] Mitt första stopp var Notebook LM, ett mycket lovande verktyg. Men för att komma åt det från USA krävdes ett Proton VPN-abonnemang. En betydande nackdel var att det inte gick att söka på webben samtidigt som jag interagerade med mina anteckningar. Denna begränsning var avgörande för mig, eftersom jag behövde en mer integrerad lösning.

Jag använde Notion för att skriva ner mina idéer som punktlistor på mina projektsidor. Det var enkelt men inte tillräckligt dynamiskt för mina behov. Så jag började utforska andra anteckningsverktyg för att se hur jag inte bara kunde lagra mina anteckningar utan också interagera med dem på ett mer intelligent sätt […] Mitt första stopp var Notebook LM, ett mycket lovande verktyg. Men för att komma åt det från USA krävdes ett Proton VPN-abonnemang. En betydande nackdel var att det inte gick att söka på webben samtidigt som jag interagerade med mina anteckningar. Denna begränsning var avgörande för mig, eftersom jag behövde en mer integrerad lösning.

Vissa användare föredrar NotebookLM som ett alternativ till Notion.

Jag hoppas fortfarande att Notion kommer med något liknande NotebookLM, som använder deras AI. Det är otroligt frustrerande att vara kontextbunden med Notions AI utan att kunna söka i flera anteckningar och ark etc.

Jag hoppas fortfarande att Notion kommer med något liknande NotebookLM, som använder deras AI. Det är otroligt frustrerande att vara kontextbunden med Notions AI utan att kunna söka i flera anteckningar och ark etc.

Reddit-användare föredrar Notion för anteckningar, men de har stött på vissa problem.

Det fungerar bra – det enda problemet är att jag har stött på problem med att nå användningsgränserna. Notion talar inte om vad token-gränserna är, så man har ingen aning. När det händer blir AI:n helt enkelt ”trött” ... den börjar spotta ut fel information, hallucinera eller inte svara. Det här problemet har inträffat en eller två gånger, men jag använder den inte tillräckligt ofta för att kunna utesluta några mönster ...

Det fungerar bra – det enda problemet är att jag har stött på problem med att nå användningsgränserna. Notion talar inte om vad token-gränserna är, så man har ingen aning. När det händer blir AI:n helt enkelt ”trött” ... den börjar spotta ut fel information, hallucinera eller inte svara. Det här problemet har inträffat en eller två gånger, men jag använder den inte tillräckligt ofta för att kunna utesluta några mönster ...

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till NotebookLM och Notion

Medan NotebookLM och Notion tillgodoser specifika behov inom produktivitet och anteckningar, erbjuder ClickUp ett attraktivt alternativ som kombinerar deras styrkor.

Med sin robusta uppgiftshantering, anpassningsbara arbetsflöden och avancerade samarbetsverktyg i en och samma plattform är dess mångsidighet oöverträffad.

Låt oss titta på några funktioner som gör den till det bästa valet för olika behov. 👀

ClickUps fördel nr 1: Anteckningsblock

Skriv snabbt ner anteckningar och idéer med ClickUp Notepad

ClickUp Notepad kombinerar robust anteckningsfunktion med avancerad uppgiftshantering, perfekt för brainstorming, organisering av idéer och genomförande av planer.

Det går utöver enkel anteckning med avancerade formateringsfunktioner som rubriker, punktlistor, taggar och färger för att hålla allt tydligt och visuellt tilltalande. Checklistor och kapslade uppgifter förenklar arbetsflöden, medan deras förmåga att konvertera anteckningar till spårbara uppgifter säkerställer en enkel övergång från planering till handling.

📌 Exempel: En student kan skissa upp sin forskning i anteckningsblocket, omvandla viktiga punkter till uppgifter och enkelt följa framstegen.

Med plattformsoberoende tillgänglighet via en mobilapp och webbläsartillägg kan du ta anteckningar och hantera uppgifter när som helst, var som helst.

ClickUps fördel nr 2: Dokument

Formatera anteckningar så att de blir lätta att läsa och förstå med ClickUp Docs.

Oavsett om du organiserar en kunskapsbas, hanterar projekt eller skapar detaljerade anteckningar, anpassar sig ClickUp Docs efter dina behov och gör din information tydlig och tillgänglig.

Du kan skapa verifierade wikis för informationsdelning, roadmaps och forskningsdokument med avancerade formateringsalternativ, såsom kapslade sidor, tabeller och mallar. Programvaran för forskningshantering stöder även avancerad formatering, såsom färgkodade banners och syntaxmarkerade kodblock, vilket gör den idealisk för kreativa och tekniska projekt.

ClickUp erbjuder också mallar för anteckningar för snabb installation och låter dig söka efter specifikt innehåll direkt. Sekretessinställningar gör det möjligt att kontrollera exakt vem som kan visa eller redigera, vilket säkerställer att privat och känslig information förblir säker samtidigt som den kan delas med externa medarbetare.

🔍 Visste du att? Du kan lägga in ett obegränsat antal undersidor på en enda sida i ClickUp Docs, vilket möjliggör komplexa hierarkier och effektiv organisation.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Brain

Be ClickUp Brain att skriva alla typer av innehåll i olika tonfall.

ClickUp Brain är en avancerad AI-assistent som ger dig en centraliserad hubb för uppgifter, dokument och organisatorisk kunskap. Dess sömlösa integration i ditt ClickUp Workspace, Google Workspace-ekosystem och projektpaneler gör det till ett oumbärligt produktivitetsverktyg.

📌 Exempel: Studenter kan använda ClickUp Brains "ask"-funktion för att snabbt hämta anteckningar, sammanfattningar eller hitta en forskningsrapport inom plattformen, vilket sparar studietid. En professionell som arbetar med ett marknadsföringsprojekt kan koppla samman kampanjdokument och teamuppdateringar, vilket möjliggör snabba beslut med relevanta insikter.

Dessutom har appen en avancerad funktion för att skapa innehåll, som låter dig skriva utkast till e-postmeddelanden, rapporter eller projektbeskrivningar med AI-genererade förslag och mallar.

🔎 Visste du att? Med ClickUp Connected Search kan du snabbt hitta alla filer på ClickUp, alla anslutna appar eller till och med din lokala enhet. Du kan lägga till anpassade sökkommandon som genvägar till länkar och spara text för senare användning, vilket gör det enklare att söka efter vad som helst på ett och samma ställe.

Bli en mästare på anteckningar och informationshämtning med ClickUp

Om du är osäker på om du ska välja NotebookLM eller Notion, fundera över dina specifika behov. Oavsett om du lockas av NotebookLMs AI-drivna insikter eller Notions oöverträffade anpassningsmöjligheter som är idealiska för dina projekt, beror ditt val i slutändan på vad som bäst passar ditt arbetsflöde.

Men om du letar efter ett verktyg som erbjuder det bästa av två världar är ClickUp svaret!

ClickUp Notepad håller dina anteckningar och uppgifter synkroniserade för smidig organisation. Behöver du sortera dina idéer eller hitta viktiga detaljer? ClickUp Brain hjälper dig. Och när det är dags att samarbeta gör ClickUp Docs det enkelt att arbeta tillsammans i realtid.

Registrera dig på ClickUp och upplev den perfekta kombinationen av anteckningar, uppgiftshantering och samarbete! ✅