Över 35 tips för ditt CV som hjälper dig att sticka ut på dagens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt, och att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna är nyckeln till karriärutveckling.

Över 75 % av rekryterarna använder system för att spåra sökande (ATS) för att sålla CV, så det är viktigt att ditt CV visar dina färdigheter och passerar dessa automatiska filter innan det ens når en mänsklig läsare.

Men det är inte allt – rekryterare prioriterar i allt högre grad CV som är skräddarsydda för specifika jobbeskrivningar. När konkurrensen om jobben hårdnar måste du se till att ditt CV sticker ut i ett överbefolkat fält.

I det här blogginlägget har vi samlat över 35 praktiska tips som hjälper dig att skapa ett CV som sticker ut. Fortsätt läsa för att upptäcka hur du kan skapa ett CV som lämnar ett bestående intryck på rekryterare och tar dig ett steg närmare ditt drömjobb.

✍️Tips för att skriva ett bra CV

För att skapa ett övertygande CV krävs en balans mellan strategi, precision och kreativitet. Varje avsnitt bör spegla dina färdigheter och erfarenheter samtidigt som det överensstämmer med vad rekryteraren vill se. Nedan finns över 35 praktiska tips som gör att ditt CV får ett starkt intryck.

Grundläggande tips för att skriva ett CV

För att skriva ett bra CV som imponerar på ett rekryteringssystem och potentiella arbetsgivare krävs en blandning av tydlighet, relevans och strategi. Här är några viktiga skrivtips som säkerställer att ditt CV lämnar ett starkt intryck.

1. Anpassa ditt CV efter jobbeskrivningen

Anpassa ditt CV för varje jobb genom att anpassa det efter de specifika kraven i jobbeskrivningen. Rekryterare letar efter relevanta färdigheter och erfarenheter, så läs igenom jobbannonsen noggrant och återspegla just dessa färdigheter i ditt CV.

📌 Exempel Om arbetsuppgifterna kräver kompetens inom "projektledning" och "dataanalys", se till att dessa termer förekommer i avsnitten om din erfarenhet eller kompetens. Denna anpassning visar rekryterarna att du är kvalificerad för rollen.

2. Använd rätt nyckelord

Att använda rätt nyckelord handlar inte bara om att komma förbi ATS – det handlar om att tala rekryterarens språk. Använd branschspecifika termer och jobbspecifika färdigheter direkt från jobbannonsen.

En bra tumregel är att inkludera 20–30 % av nyckelorden i ditt CV som matchar dem i jobbeskrivningen för att öka dina chanser att passera ATS-filter.

📌 Exempel Om du söker ett jobb inom marknadsföring, lägg till termer som "SEO", "innehållsstrategi" eller "Google Analytics" i ditt CV.

3. Lyft fram dina prestationer och kvantifiera resultaten

Använd siffror när det är möjligt för att visa effekten av ditt arbete. Kvantifierbara resultat gör dina prestationer konkreta och minnesvärda. Denna strategi är särskilt effektiv för roller inom försäljning, marknadsföring eller drift där man förväntar sig mätbara resultat.

📌 Exempel Istället för att säga "Ledde ett säljteam" kan du säga "Ledde ett säljteam på 10 personer och ökade intäkterna med 30 % på sex månader".

4. Var kortfattad och specifik

Undvik långa stycken och onödiga detaljer. Håll dig till kortfattade, slagkraftiga punkter som lyfter fram dina prestationer. Sträva efter 1–2 meningar per punkt och fokusera på mätbara resultat.

📌 Exempel Istället för att skriva ”Ansvarig för att öka teamets produktivitet” kan du skriva ”Ökade teamets produktivitet med 20 % genom förenklade processer”.

5. Undvik generiska fraser

Undvik överanvända fraser som "hårt arbetande" eller "lagspelare". De tillför knappast något värde till ditt CV. Fokusera istället på specifika åtgärder och resultat.

📌Exempel Istället för att säga "målinriktad person" kan du beskriva hur du uppnådde resultat genom att nämna "Överträffade konsekvent kvartalsförsäljningsmålen med 20 % genom strategisk planering och kundrelationshantering."

6. Använd kraftfulla handlingsverb

Börja varje punkt med ett handlingsverb som ger ditt CV energi och tydlighet. Verb som "producerade", "lanserade", "underlättade" eller "optimerade" kan hjälpa till att ge en tydlig bild av dina bidrag och göra ditt CV mer engagerande. Handlingsverb förmedlar initiativförmåga och gör dina prestationer mer påtagliga.

7. Skriv för den roll du vill ha, inte bara för den roll du hade

Tänk på varje jobb som anges i ditt CV som ett steg på vägen mot din önskade roll. Lyft fram ansvar och prestationer som stämmer överens med de färdigheter och relevanta kvalifikationer som krävs för din målposition, även om du hade en annan titel.

Madeline Mann, en välkänd karriärcoach, erbjuder ett unikt perspektiv: ”Börja med att föreställa dig din drömroll och utforma sedan ditt CV så att det stämmer överens med den visionen. ”

8. Begränsa användningen av jargong och branschspecifika termer

Det är bra att inkludera relevanta branschtermer, men överanvänd inte jargong som kan förvirra rekryterare som inte är experter. Använd ett enkelt men specifikt språk så att både ATS och människor kan förstå dina kvalifikationer tydligt.

9. Korrekturläs noggrant

Ett CV med stavfel eller grammatiska fel kan vara en omedelbar varningssignal. Att läsa ditt CV högt kan hjälpa dig att upptäcka konstiga formuleringar och fel som du annars kanske skulle missa. Du kan använda korrekturläsningsverktyg för att säkerställa att det inte finns några stavfel eller grammatiska fel i ditt CV.

💡Proffstips: Prova ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, för att granska ditt CV för grammatiska fel eller inkonsekvenser. Klistra in hela ditt CV och be ClickUp Brain att ge dig tips på hur du kan förbättra det.

Tips för formatering av CV

Formateringen spelar en avgörande roll för att göra ditt CV läsbart och visuellt tilltalande, vilket hjälper rekryterare att snabbt identifiera dina kvalifikationer. Här är några av de bästa tipsen och metoderna för CV-formatering som du kan följa.

10. Välj en ren och professionell layout

Använd en ren, enkel design utan överdrivna färger, grafik eller typsnitt. Håll dig till ett eller två standardtypsnitt som Arial, Calibri eller Times New Roman för att bibehålla professionalism och läsbarhet. Fetstilta dina rubriker och använd gott om vitt utrymme för att göra ditt CV lätt att överblicka.

11. Prioritera viktiga avsnitt

Ordna dina avsnitt strategiskt och placera de mest relevanta erfarenheterna och färdigheterna högst upp.

📌 Exempel Om du har omfattande arbetserfarenhet, lista den före din utbildningsdel. Å andra sidan kan nyutexaminerade vilja börja med utbildning och relevanta projekt. Lämna hobbyer och intressen till slutet.

👀 Visste du att? Rekryterare använder F-metoden för att skanna ditt CV, så lyft fram dina prestationer högst upp och nämn viktiga detaljer först och främst.

12. Använd punktlistor för tydlighetens skull

Presentera dina prestationer och ansvarsområden i punktform istället för i stycken. Det gör det lättare för rekryterare att överskåda din erfarenhet och snabbt fokusera på dina prestationer. Sträva efter 3–5 punkter per jobb och lyft fram dina mest betydelsefulla prestationer.

13. Begränsa ditt CV till en sida (eller två om det behövs)

Om du har mindre än 10 års erfarenhet, sikta på ett CV på en sida. För mer erfarna kandidater är ett CV på två sidor acceptabelt, men se till att innehållet är relevant. Rekryterare lägger kanske bara 6–7 sekunder på en första genomgång, så prioritera koncishet.

14. Optimera för ATS

Applicant Tracking Systems (ATS) kan ha svårt att läsa vissa designelement. Undvik att använda textrutor, tabeller, grafik och ovanliga typsnitt som kan förvirra ATS-programvaran. Håll dig till rak text och enkel formatering för att göra ditt CV lätt att analysera.

👀 Visste du att? 88 % av alla CV:n avvisas på grund av att de innehåller fotografier.

15. Använd enhetliga teckenstorlekar

Håll teckenstorleken konsekvent i hela CV:t. Vanligtvis bör ditt namn ha den största teckenstorleken (cirka 18–20 pt), rubrikerna något mindre (14–16 pt) och brödtexten en läsbar storlek (10–12 pt). Konsekvens i teckenstorlek hjälper till att upprätthålla ett professionellt och balanserat utseende.

16. Använd sektionsavdelare

Använd tydliga avdelningsavdelare, till exempel tunna horisontella linjer, för att separera olika avsnitt. Avdelare hjälper rekryterare att snabbt navigera mellan dina avsnitt om erfarenhet, utbildningsbakgrund och färdigheter, vilket gör det enkelt att hitta den mest relevanta informationen.

17. Namnge CV-filen på rätt sätt

Spara ditt CV med ett professionellt filnamn som innehåller ditt fullständiga namn, till exempel Förnamn_Efternamn_CV.pdf. Detta gör att ditt CV ser professionellt ut och gör det lättare för rekryterare att hitta det. Undvik generiska namn som "CV.pdf", eftersom de ger ett oprofessionellt intryck.

Tips för att optimera ditt CV för ATS

Applicant Tracking Systems (ATS) filtrerar CV:n utifrån specifika nyckelord och formateringsregler innan de någonsin når en rekryterare. Här är några viktiga strategier för att säkerställa att ditt CV är ATS-vänligt.

18. Håll dig till standardrubriker

Använd konventionella rubriker som "Arbetserfarenhet", "Utbildning", "Färdigheter" och "Certifieringar". ATS-programvara kanske inte känner igen okonventionella rubriker som "Var jag har arbetat" eller "Mina förmågor", vilket kan leda till att ditt CV hamnar direkt i skräppostmappen.

19. Undvik komplex formatering

Undvik grafik, tabeller, textrutor och kolumner, eftersom dessa kan orsaka problem med ATS-parsning. Använd ett format med en enda kolumn och håll allt vänsterställt för en enkel, ren layout som ATS-programvaran lätt kan läsa.

20. Inkludera både långa former och akronymer för viktiga termer

Om du inkluderar branschtermer eller certifieringar, skriv både akronymen och den fullständiga formen, eftersom vissa ATS-system kanske bara söker efter en version.

Skriv till exempel ”Sökmotoroptimering (SEO)” eller ”Auktoriserad revisor (CPA)”.

Vissa ATS-system kan ignorera sidhuvuden och sidfötter, så undvik att placera viktig information som dina kontaktuppgifter i dessa områden. Ange istället dina kontaktuppgifter högst upp i dokumentets huvuddel.

22. Undvik överanvändning av nyckelord

Det är viktigt att använda nyckelord, men undvik att överanvända dem eller upprepa dem för ofta, eftersom det kan se oprofessionellt ut. Fokusera på att använda nyckelord i relevanta sammanhang, till exempel när du beskriver dina ansvarsområden och prestationer, istället för att tvinga in dem flera gånger.

23. Betona dina kärnkompetenser i ett särskilt avsnitt om ”kompetenser”

Skapa ett separat avsnitt för "Kompetenser" där du listar dina främsta kvalifikationer med hjälp av specifika nyckelord. Detta hjälper ATS att identifiera nyckelkompetenser som matchar jobbeskrivningen och ökar dina chanser att klara den första gallringen.

Tips för avsnittet Utbildning

I utbildningsavsnittet i ditt CV framhävs din akademiska bakgrund och eventuella relevanta certifieringar eller yrkesutbildningar. Här är några tips för att presentera denna information på ett effektivt sätt.

24. Ange utbildning i omvänd kronologisk ordning

Börja med din senaste eller högsta examen och gå sedan bakåt. På så sätt kan rekryterare se din mest relevanta utbildning först.

📌 Exempel Om du skapar ett CV för ingenjörsyrket och har en masterexamen i teknik, ange den före din kandidatexamen.

25. Inkludera relevanta detaljer för varje post

För varje examen eller program ska du ange följande information:

Namn på examen eller certifiering (t.ex. kandidatexamen i marknadsföring)

Institutionens namn

Examensdatum (eller förväntat examensdatum, om tillämpligt)

Utmärkelser eller hedersbetygelser

26. Nämn relevanta kurser eller projekt (om tillämpligt)

Om du är nyutexaminerad eller har begränsad arbetserfarenhet, inkludera relevanta kurser, projekt eller forskning som stämmer överens med jobbeskrivningen.

📌 Exempel Om du söker en tjänst inom digital marknadsföring kan du lägga till ”Genomfört ett examensprojekt om digital marknadsföringsstrategi för e-handelsföretag”. Detta är särskilt användbart för studenter eller nyutexaminerade som vill bygga upp relevant erfarenhet.

27. Lägg till certifieringar och ytterligare utbildning

Ange alla certifieringar, licenser eller yrkesutbildningar du har genomgått som är relevanta för jobbet.

📌 Exempel Om du söker en tjänst som projektledare kan en certifiering som "Project Management Professional (PMP)" förstärka din utbildningsprofil.

28. Håll det enkelt för erfarna yrkesverksamma

Om du har mer än 5–10 års yrkeserfarenhet räcker det vanligtvis med att ange din examen och utbildningsinstitution. Det finns ingen anledning att gå in på detaljer om kurser eller fritidsaktiviteter om det inte är direkt relevant för jobbet.

29. Placera utbildningsavsnittet strategiskt

Om du är nyutexaminerad bör du placera din utbildning högst upp i CV:t för att lyfta fram din akademiska bakgrund. För erfarna yrkesverksamma kan den listas längst ner, så att din arbetserfarenhet prioriteras.

Tips för avsnittet om färdigheter

Avsnittet om kompetens är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram de specifika förmågor som gör dig till en stark kandidat för jobbet. Så här gör du för att det ska sticka ut.

30. Dela upp dina färdigheter i kategorier

Organisera dina färdigheter i relevanta kategorier som ”Tekniska färdigheter”, ”Mjuka färdigheter” och ”Branschspecifika färdigheter” för att göra dem lättare att läsa och mer visuellt organiserade. Denna struktur hjälper rekryterare att snabbt hitta dina färdigheter och kan betona din expertis inom viktiga områden.

31. Inkludera en blandning av hårda och mjuka färdigheter

Sträva efter en balanserad blandning av både hårda färdigheter (som "Python-programmering" eller "SEO") och mjuka färdigheter (som "kommunikation" eller "teamledning"). Hårda färdigheter visar på teknisk kompetens, medan mjuka färdigheter speglar värdefulla interpersonella förmågor i samarbetsmiljöer.

32. Undvik generiska färdigheter som inte tillför något mervärde

Hoppa över generiska eller alltför vanliga färdigheter som "Microsoft Office" om de inte uttryckligen efterfrågas i jobbeskrivningen. Fokusera istället på specialiserade verktyg eller program (som "Salesforce", "Google Analytics" eller "SQL") som är mer relevanta och visar din expertis.

33. Var specifik när det gäller tekniska färdigheter

För tekniska roller, lista specifika program, språk eller verktyg som överensstämmer med jobbkraven.

📌 Exempel Istället för att bara säga "kodning" kan du lista specifika språk som "Python, JavaScript och SQL". Denna tydlighet ger rekryterare en bättre bild av dina tekniska förmågor.

34. Prioritera dina starkaste färdigheter

Lista de mest relevanta färdigheterna högst upp i avsnittet för att fånga rekryterarens uppmärksamhet. Om jobbet kräver en viss färdighet, se till att den visas tidigt och tydligt i detta avsnitt.

35. Håll det kortfattat och relevant

Det kan vara frestande att lista alla dina färdigheter, men fokusera på de som är viktigast för tjänsten. Satsa på 8–12 färdigheter som är relaterade till jobbeskrivningen för att undvika att överväldiga läsaren med irrelevant information.

Tips för att hantera luckor i anställningshistoriken eller karriärbyte

Anställningsluckor och karriärbyten blir allt vanligare och kan hanteras effektivt i ditt CV för att presentera din erfarenhet i ett positivt ljus. Så här hanterar du dessa situationer.

36. Var ärlig och kortfattad om luckor i din anställningshistorik

Ta itu med luckor i din anställningshistorik, men håll din förklaring kort och positiv. Om du har tagit ledigt av personliga skäl, för att göra en karriärpaus eller för att utveckla dina färdigheter, kan du inkludera en kort anteckning i avsnittet om erfarenhet, till exempel: ”Karriärpaus (2021–2022) – Fokus på personlig utveckling och kompetensutveckling.” Korta förklaringar kan försäkra rekryterare om att luckan var avsiktlig och produktiv.

37. Lyft fram överförbara färdigheter och prestationer

Identifiera och framhäv färdigheter från tidigare roller som är relevanta för den nya branschen eller jobbtipsen.

📌 Exempel Kompetenser som projektledning, kundservice eller dataanalys kan vara relevanta inom många olika områden. Hantera dina kompetenser enligt jobbeskrivningen.

Var specifik om hur dessa färdigheter har lett till konkreta resultat i tidigare roller. Detta visar att du kan bidra effektivt, även i en ny bransch.

38. Lägg till en karriärsammanfattning eller ett målmeddelande

Genom att inkludera en sammanfattning eller ett mål i början av ditt CV kan du tydliggöra din karriärförändring och visa rekryterare varför du passar för den nya rollen.

Använd detta avsnitt för att kort nämna din erfarenhet, vad som inspirerade dig till karriärbytet och hur dina färdigheter gör dig till en stark kandidat.

📌 Exempel ”Erfaren marknadsförare som övergår till dataanalys och utnyttjar en djup förståelse för målgruppsinsikter och analytiska verktyg för att driva datainformerade beslut. ”

39. Lägg till volontärarbete eller frilansprojekt

Om du har ägnat dig åt volontärarbete, frilansprojekt eller extrajobb under din anställningspaus, lista dessa erfarenheter under rubriken "Relevant erfarenhet" eller "Volontärarbete".

Betona de färdigheter du har förvärvat eller de resultat du har uppnått i dessa roller för att fylla luckor och visa ditt proaktiva engagemang, även om det inte var en traditionell anställning.

40. Lyft fram relevant utbildning, certifieringar eller kurser

Om du har gått kurser eller fått certifieringar under din karriärpaus eller för att förbereda dig för ett nytt område, ange dem tydligt i ditt CV. Genom att lägga till ett avsnitt om "Utbildning" eller "Professionell utveckling" kan du visa ditt engagemang för att hålla dig uppdaterad och skaffa dig färdigheter som är relevanta för ditt nya område.

Använda ett verktyg för att skapa CV och söka jobb

När ditt CV är klart att imponera är det dags att förenkla din jobbsökning och maximera dina chanser att få ditt drömjobb. Det är där ClickUp kommer in i bilden och blir din partner för att skriva CV.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som kan ta din jobbsökning till nästa nivå. Låt oss se hur du kan använda ClickUp för att göra din ansökningsprocess smidig och organiserad.

Använd ClickUp Docs för att skriva utkast till CV

ClickUp Docs erbjuder en dynamisk, användarvänlig plattform som gör det enklare och effektivare att skapa ett CV. Med Docs kan du skapa, formatera och finjustera ditt CV inom ett enda arbetsområde, vilket eliminerar behovet av flera filer och externa verktyg.

Håll ordning på din jobbsökning, hantera flera versioner av ditt CV och håll koll på deadlines med ClickUp Docs

ClickUp Docs hjälper dig att:

Strukturera ditt CV med en professionell och tydlig layout.

Justera enkelt rubriker, punktlistor och teckensnitt för att se till att ditt CV är visuellt tilltalande.

Bjud in andra att granska ditt CV, så att du enkelt kan samla in feedback och göra justeringar i realtid.

Spara flera versioner av ditt CV i ett enda, organiserat arbetsområde.

Skapa anpassade mappar eller taggar för varje jobbansökan och spara en skräddarsydd version av ditt CV för varje roll.

Redigera avsnitt, uppdatera färdigheter eller lägg till nya prestationer när de inträffar, så att ditt CV alltid är aktuellt och redo för nya möjligheter.

Förbättra ditt CV med AI

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, är ett AI-skrivverktyg som kan hjälpa dig att skapa ett övertygande CV baserat på din erfarenhet, dina färdigheter och jobbeskrivningen.

Förbättra ditt CV med ClickUp Brain för att få ditt drömjobb

Så här kan du använda ClickUp Brain för att skapa ett CV:

Föreslå relevanta färdigheter : När du beskriver dina intressen eller erfarenheter kan ClickUp Brain föreslå överförbara färdigheter som passar din jobbsökning.

Fånga viktiga prestationer : Det hjälper dig att dokumentera prestationer, projekt och färdigheter i realtid för att skapa en omfattande historik för ditt CV.

Korrekt grammatik : ClickUp Brain fungerar som en effektiv grammatikgranskare och hjälper dig att eliminera fel, så att ditt CV ser snyggt och trovärdigt ut.

Kontrollera läsbarheten : Denna AI-assistent analyserar din text för att se om den är tydlig och läsbar. Genom att förenkla komplexa formuleringar eller omstrukturera meningar hjälper ClickUp Brain dig att effektivt kommunicera dina kvalifikationer till rekryteringsansvariga.

Lär dig nyckelord : Det ger dig en lista med branschspecifika nyckelord och fraser för att optimera ditt CV för Applicant Tracking Systems (ATS).

Referensanteckningar för sammanfattning: Samla reflektioner om din : Samla reflektioner om din karriär och dina styrkor för att skapa en övertygande sammanfattning av ditt CV.

Effektivisera din jobbsökning med ClickUp

Det är inte allt! ClickUps mall för jobbsökning hjälper dig att organisera din jobbsökning och rikta in dig på rätt möjligheter. Du kan logga alla dina jobbansökningar på ett ställe, inklusive företagsnamn, befattningar, ansökningsdatum och anteckningar från intervjuer, för att hålla ordning med den här mallen.

Ladda ner den här mallen Spåra ansökningar, ställ in påminnelser och håll ordning med ClickUps mall för jobbsökning.

Skapa en lista över intressanta lediga jobb som du hittar, som kan guida dig när du skräddarsyr ditt CV för specifika ansökningar. Lägg till betyg för företag som du undersöker för att prioritera ansökningar och fokusera på de som stämmer överens med din önskade arbetskultur.

ClickUps funktioner för uppgiftshantering hjälper dig att automatisera påminnelser för viktiga datum, såsom ansökningsfrister och uppföljningar av intervjuer. Ställ in uppgifter för varje jobbansökan, tilldela deadlines och lägg till anpassade fält för att dokumentera rollens detaljer, så att du kan hålla ordning och aldrig missa en viktig deadline.

Ta kontroll över din jobbsökning med ClickUp Tasks

Du kan också ställa in återkommande påminnelser för viktiga steg som att skicka in ansökningar, skicka uppföljningar och spåra intervjuscheman med ClickUps automatiseringsfunktioner.

Skapa anpassad automatisering för att spåra ditt CV:s framsteg och deadlines med ClickUp Automations

🚀Förbättra ditt CV med ClickUp

Ditt CV är ditt första intryck, och ett välskrivet CV kan öppna dörrar till spännande karriärmöjligheter. Genom att följa dessa tips och utnyttja kraften i ClickUp kan du skapa ett CV som får uppmärksamhet.

ClickUp är din strategiska partner i jobbsökandet. Från att skapa övertygande CV till att spåra ansökningar och ställa in påminnelser – ClickUp automatiserar uppgifter, förenklar processer och hjälper i slutändan jobbsökande att få sitt drömjobb.

Är du redo att ta ditt CV till nästa nivå? Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev skillnaden.