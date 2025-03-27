Mallar för resplaner i Google Sheets

Att planera en resa är spännande, men att hålla ordning på alla detaljer? Inte så mycket. 😒

Tänk om dina flyg, hotellbokningar och aktivitetsplaner var samlade på ett och samma ställe? Med Google Sheets-mallarna för resplaner blir det enkelt!

Dessa resplanmallar hjälper dig att planera varje dag, hålla koll på din budget och till och med dela resplanen med din familj eller dina vänner.

Många av Google Sheets-mallarna har fördefinierade avsnitt för flyg, boende och mer, vilket gör det enkelt att komma igång med reseplaneringen utan krångel.

Oavsett om du förbereder dig för en kort semester, en stadssafari eller en affärsresa, gör resplanmallarna i Google Sheets förberedelserna till en barnlek.

Den här guiden är avsedd för semesterplanerare som söker anpassningsbara mallar som kan delas för att planera och hantera sina resor på ett effektivt sätt. Låt oss dyka in!

Vad är resplanmallar?

En resplanmall eller resplan beskriver detaljerna för din resa och samlar dem på ett ställe. Den erbjuder ett strukturerat format för att fylla i information om dina resplaner, inklusive flyg, boende, dagliga aktiviteter och viktiga kontaktuppgifter.

Mallarna fungerar som schemaläggare och gör det enkelt att följa och uppdatera ditt schema.

Mallar för resplaner finns vanligtvis i olika format, till exempel Word, Google Sheets och PDF. Precis som digitala planeringsappar kan dessa mallar anpassas efter olika typer av resor. De förenklar också planeringen genom att samla allt i ett enda, välorganiserat dokument.

Vad kännetecknar en bra resplanmall i Google Sheets?

En bra resplanmall i Google Sheets ska vara användarvänlig, välorganiserad och anpassningsbar. Här är de viktigaste egenskaperna du bör leta efter:

Tydlig och intuitiv layout: Leta efter Leta efter resplanmallar som har en tydlig, strukturerad layout för att organisera varje dags aktiviteter, avgångs- och ankomsttider, boendeinformation och transportscheman i separata, lättlästa avsnitt.

Anpassningsbara avsnitt: Välj en mall med anpassningsbara fält för olika resebehov, inklusive sightseeing och resplaner för flera städer, med redigerbara avsnitt för flyginformation, kontaktuppgifter för boende, aktiviteter, hyror, måltidsplaner och anteckningar.

Samarbetsvänligt och tillgängligt: Eftersom Google Sheets-appen är molnbaserad bör en bra resplanmall utnyttja dess delbarhet, så att användarna kan samarbeta med andra om sina resplaner. Tillgång från alla enheter med internet gör den mångsidig för resenärer på språng.

Ytterligare anteckningar och utgiftsuppföljning: En bra resplanmall innehåller även avsnitt för anteckningar och utgifter för att hålla koll på budgeten och sista minuten-påminnelser, vilket förbättrar organisationen och minimerar beroendet av specialiserad En bra resplanmall innehåller även avsnitt för anteckningar och utgifter för att hålla koll på budgeten och sista minuten-påminnelser, vilket förbättrar organisationen och minimerar beroendet av specialiserad rese- och utgiftsprogramvara.

De 8 bästa mallarna för resplaner i Google Sheets

När du planerar en spännande (eller viktig) resa är det sista du vill göra att söka efter ”resplanmallar Google Sheets”. För att bespara dig besväret har vi samlat de bästa resplanmallarna för Google Sheets här:

1. Helt anpassningsbar mall för resplaner från ClickUp

Hämta gratis mall Planera hela din resa på ett och samma ställe med ClickUps helt anpassningsbara mall för resplaner.

Oavsett om du är en erfaren chef som flyger mellan möten eller planerar din första arbetskonferens, är ClickUps mall för affärsresor den resekompanjon som alla behöver för att hålla ordning på resan.

Denna praktiska mall samlar all viktig reseinformation på ett ställe – från dina personuppgifter till flygtider, hotellbokningar med in- och utcheckningstider och ett komplett dag-för-dag-schema.

Det jag gillar med den här mallen är att du enkelt kan märka varje aktivitet som möte, konferens, evenemang eller till och med personlig tid med hjälp av enkla rullgardinsmenyer. Den är perfekt för att hålla koll på ditt fullspäckade affärsschema utan att missa något.

Nu behöver du inte längre bläddra igenom e-postmeddelanden eller appar för att hitta din nästa mötesbokning!

Perfekt för: Affärsresenärer och fritidsresenärer som också uppskattar att ha allt samlat på ett ställe.

2. Mall för semesterresplan från GooDocs

via GooDocs

Mallen för semesterresplaner från GooDocs är ett fantastiskt och mångsidigt verktyg för semesterplanering. Den innehåller avsnitt för varje dag på din kommande resa, så att du kan se alla detaljer på ett ögonblick.

Mallen har särskilda fält för resedetaljer, såsom flyginformation, biluthyrning, adresser till boende, dagliga aktiviteter, måltidsplaner och eventuella särskilda anteckningar eller påminnelser för varje dag.

Denna allt-i-ett-layout gör det enkelt att se vad du behöver förbereda för varje steg på din resa.

Även om du reser till platser med begränsad internetåtkomst kan du med GooDocs skriva ut och ta med dig dem som en fysisk säkerhetskopia.

Perfekt för: Att göra detaljerade resplaner.

3. Elegant resplanmall från GooDocs

via GooDocs

Letar du efter något med en mer minimalistisk approach till planering? Då är Classy Travel Organizer Template från GooDocs precis vad du behöver! Denna effektiva mall för resplaner är utformad för att endast innehålla de viktigaste detaljerna, vilket gör den perfekt för resplanerare som värdesätter effektivitet.

De fungerar som en daglig planeringsapp och fokuserar på viktig reseinformation, inklusive ankomst- och avgångstider och en daglig agenda. Dessutom kan du lägga till detaljer som packlista, transport, aktiviteter, måltider, tid, anteckningar och budget för varje dag.

Perfekt för: korta resor, weekendresor, affärsresor eller distansarbete och resor där endast en kort resplan behövs.

➡️ Läs mer: Hitta de bästa platserna för digitala nomader i vår omfattande guide!

4. Mall för familjesemesterplanering från GooDocs

via GooDocs

När du reser för nöjes skull med familjen bör din reseplanerare också spegla det. Och det är precis vad mallen för familjesemesterresor gör!

Det ger resplaneringen en lättsam touch och gör det till ett roligt alternativ för grupper av vänner, familjer eller ensamresenärer.

Denna mall är mer än bara funktionell; den är utformad för att göra planeringsprocessen rolig. Den har ett lekfullt typsnitt, roliga bilder och gott om utrymme för att lägga till detaljer som fångar spänningen inför resan.

Layouten innehåller alla delar av resplanen: restider, boende, dagliga aktiviteter och måltidsplaner. Mallen Funny Vacation Itinerary Template är perfekt för utskrift eller digital delning, ger dina planer en extra dimension och hjälper dig att hålla ordning på din resa.

Perfekt för: Att planera roliga semestrar med vänner eller familj.

5. Mall för affärsresor från GooDocs

via GooDocs

För yrkesverksamma som är mycket på resande fot erbjuder mallen för affärsresor en elegant och sofistikerad layout som är utformad för att uppfylla kraven för affärsresor. Den är skräddarsydd för att ge omfattande detaljer, inklusive avsnitt för mötesplaner, kundadresser, restider och information om boende.

Med sin rena design med magentafärgade accenter är denna mall både visuellt tilltalande och praktisk. Den gör det möjligt för användarna att snabbt organisera sin resplan och hålla sig till schemat under hela resan.

Utöver de vanliga resedetaljerna har denna mall avsnitt för kontaktinformation och viktiga affärsanteckningar, vilket gör det enkelt att hålla reda på vem du ska träffa och när.

Perfekt för: Yrkesverksamma på affärsresor.

6. Formell resplanmall från GooDocs

via GooDocs

Mallen Formal Travel Itinerary Planner är en flexibel, mångsidig mall som erbjuder användarna en komplett reseplaneringsupplevelse. Den passar både för privata och professionella resor och har särskilda fält för flyg, boende, aktivitetsinformation och måltidsplaner.

De ger utrymme för dagliga scheman med tillräckligt med plats för att beskriva olika aktiviteter, sevärdheter och transportinformation, så att alla delar av din resa täcks in.

Med den här mallen kan du:

Lägg till de minsta detaljerna, inklusive en kostnadsanalys, och skapa ett diagram för att visualisera kostnadsfördelningen.

Skapa checklistor för uppgifter som ska göras och uppgifter som är gjorda.

Inkludera kända sevärdheter, bilder, adresser, öppettider och inträdesavgifter.

Perfekt för: Att visualisera resplaner med diagram och grafer.

7. Illustrerad mall för resplaner från GooDocs

via GooDocs

Den illustrerade resplanmallen är ett effektivt sätt att planera resor. Den har en tydlig och strukturerad layout med separata avsnitt för destination, måltider, aktiviteter, fritid och budget per dag.

Använd dem för att lägga till specifika dagliga aktiviteter, så att du enkelt kan hålla koll på möten, träffar eller sevärdheter du inte vill missa.

Denna mall är perfekt för korta resor eller för dig som vill ha en överskådlig planering. Den utskriftsvänliga designen gör det enkelt att ha den till hands och dela med reskamrater eller kollegor.

Perfekt för: Minimalistiska resenärer som vill ha en enkel och ren layout.

8. Professionell mall för resplaner från GooDocs

via GooDocs

Mallen Professional Travel Itinerary Template är skräddarsydd för resenärer som söker ett välorganiserat och elegant sätt att hantera sina affärs- och privatresor.

Förutom en sjudagars resplan erbjuder mallen omfattande avsnitt där du kan lägga till ditt dagliga schema, måsten, måltider och att göra-lista. Du kan lägga till din packlista och dela upp den i olika kategorier, såsom resedokument, kläder, underhållning, hälsa etc.

Det finns även ett område där du kan lägga till mötestider, platsinformation och kontaktuppgifter, vilket är särskilt användbart för affärsresenärer som behöver hålla koll på nätverksmöjligheter.

Perfekt för: Affärsresenärer som föredrar omfattande planering.

9. Enkel mall för resplaner från Lido

via Lido

Lidos enkla resplanmall för Google Sheets är ett interaktivt och mångsidigt verktyg som kombinerar kraften i Google Sheets med ett praktiskt och detaljerat format för resplaner.

Använd den här mallen för att lägga till dagliga resplaner och aktivitetscheman och anpassa varje avsnitt efter dina unika behov.

Eftersom de är skapade i Google Sheets är de tillgängliga var som helst där det finns internetuppkoppling, vilket gör dem perfekta för resenärer som behöver göra justeringar under resans gång.

Perfekt för: Resenärer som föredrar att hålla allt uppdaterat i Google Sheets.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för resplaner

Google Sheets är ett mångsidigt verktyg för att organisera resplaner, men det har vissa begränsningar. Låt oss diskutera några av dem:

Begränsad offlineåtkomst: Även om Google Sheets kan användas offline om det konfigureras i förväg, krävs det specifika inställningar. Om resenärer glömmer att aktivera offlineåtkomst kan de kanske inte visa sin resplan på platser utan internetuppkoppling.

Bristande integration med resehanteringsappar: Till skillnad från dedikerade Till skillnad från dedikerade resehanteringsappar integreras Google Sheets inte direkt med flygspårning, hotellbokning eller kartnavigeringstjänster. Detta innebär att resenärer måste mata in och uppdatera information manuellt, vilket är tidskrävande och felbenäget.

Inga realtidsmeddelanden: Google Sheets erbjuder inte realtidsmeddelanden eller aviseringar, så om det sker ändringar i sista minuten avseende flygtider eller incheckningsuppgifter uppdateras resplanen inte automatiskt. Resenärer måste kontrollera den ofta eller manuellt ange eventuella ändringar, vilket är obekvämt.

Ingen inbyggd kalendersynkronisering: Google Sheets synkroniseras inte direkt med Google Sheets synkroniseras inte direkt med kalenderappar , vilket skulle göra det möjligt för resenärer att få meddelanden i rätt tid och se resplaner tillsammans med andra schemalagda aktiviteter.

➡️ Läs mer: De 10 bästa AI-resplanerarna för semesterplanering

Alternativa mallar för resplaner

Är du redo att förändra dina resplaner?

Dessa alternativa resplanmallar är utformade för att hjälpa dig att hålla ordning och vara redo för ditt nästa äventyr, oavsett om du söker upplevelser utanför allfarvägarna eller unika sätt att utforska en bekant destination.

1. ClickUp-mall för affärsresor

Ladda ner den här mallen Spåra utgifter och registrera flyguppgifter med ClickUp Business Travel Itinerary Template.

Mallen för affärsresor från ClickUp är perfekt för yrkesverksamma som behöver hålla sina arbetsrelaterade resplaner noggrant organiserade. Den låter dig registrera flyginformation, boendeinformation, mötesplaner och transportplaner.

En viktig funktion är att den kan hålla allt som affärsresenärer behöver i ett välstrukturerat format. Den ger enkel åtkomst till kontaktuppgifter, mötestider och adresser till kunder eller mötesplatser.

Mallen innehåller dessutom områden för att spåra utgifter, vilket är avgörande för affärsresenärer som behöver hantera resebudgetar och skicka in utgiftsrapporter.

Dela gärna mallen med dina kollegor utan att oroa dig för att din personliga information ska avslöjas. Dessutom kan du komma åt din resplan från vilken enhet som helst när du behöver den!

Perfekt för: Affärsresenärer som behöver uppdateringar i realtid och åtkomst från flera enheter.

2. ClickUp-mall för reseplanerare

Ladda ner den här mallen Spara tid genom att organisera allt på ett ställe med ClickUps mall för reseplanerare.

ClickUps resplanerarmall är perfekt för resenärer som letar efter ett enkelt och användarvänligt verktyg för att planera sin resa. Dess tydliga format ger en lättöverskådlig struktur som är användbar både för kortare resor och längre semestrar.

Mallen är mycket anpassningsbar, så att du kan lägga till avsnitt som passar dina unika resplaner. De olika anpassningsbara fälten, som aktivitetstyp, transport, måste-köp och matalternativ, hjälper dig att planera detaljerna för resorna.

De finns i fem olika vyer, inklusive en lista över aktiviteter, en resekalender, en reseguide och mycket mer! Mallen stöder även gemensam planering, vilket gör den till ett utmärkt val för par, familjer eller vänner som reser tillsammans.

Perfekt för: Att göra omfattande planer för resan, inklusive måste-köp, platser att besöka och aktiviteter.

3. ClickUp-mall för reseplanerare

Ladda ner den här mallen Samarbeta kring dina resplaner med ClickUps mall för reseplanerare.

ClickUps resplanerarmall är en annan mall för nybörjare som hjälper dig att hålla ordning under dina resor. Spåra destinationer, flyg och hotellbokningar och dela dem med dina vänner och familj för smidig samverkan.

Mallen organiserar uppgifter i kategorier och ställer in aviseringar så att du hålls uppdaterad om ändringar. Dessutom hjälper den inbyggda utgiftshanteraren dig att övervaka kostnader, dela upp utgifter och hålla dig till en fastställd budget.

Perfekt för: Att hålla koll på olika resmål och aktiviteter på ett och samma ställe.

4. ClickUp-mall för semesterplanering och resplaner

Ladda ner den här mallen Förbered dig för varje del av din semester med ClickUps mall för semesterplanering.

ClickUps mall för semesterplanering är ett utmärkt verktyg för att organisera alla aspekter av en semester, oavsett om det är en weekendresa eller ett äventyr i flera städer.

Med den här mallen kan du spåra din budget och dina restaurangbokningar, vilket hjälper dig att planera dina utgifter på ett effektivt sätt. Du kan också lista detaljer om platser att besöka, lokala evenemang och restips.

Välj mellan olika översiktsvyer, till exempel listvy, inbäddad vy, dokumentvy och tavelvy, och hitta den som passar dig bäst.

Vad mer? Du kan visa din resplan för bilresan i kartvyn!

Visa din resplan i kartvy

Denna mall är perfekt för gruppresor! Den gör det enkelt att dela resplanen med vänner och familj och håller alla uppdaterade.

Perfekt för: Familjer eller grupper som planerar semestrar tillsammans.

💡 Proffstips: Använd den här mallen för familjesemestrar eller semestrar med många aktiviteter och stopp. Organisera varje dags resplan i separata avsnitt och använd ClickUp Notepad för att skriva ner namn och information om personer du träffar under semestern.

5. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Ladda ner den här mallen Planera det perfekta evenemanget – från att organisera information om lokalen och budgetar – med ClickUps mall för evenemangsplanering.

Planerar du ett evenemang? Vi har rätt mall för evenemangsplanering för dig!

ClickUps mall för evenemangsplanering hjälper dig att organisera alla komplicerade detaljer för en lyckad evenemangsplanering – från att hålla koll på tidsplaner, gästlistor och lokalbokningar till catering, underhållning och logistik.

För att hålla koll på alla deadlines kan du tilldela och markera dina uppgifter efter prioritet, inklusive brådskande, hög, normal, låg och ingen prioritet.

Öppna mallen i listvy, kalendervy eller tavelvy och organisera dina uppgifter på det sätt som passar dig bäst.

Vad mer? Dela dem enkelt med kollegor och samarbeta i realtid med ClickUp Docs.

Perfekt för: Planering av små och stora evenemang.

💡 Proffstips: Mallen är perfekt för personliga och professionella evenemang som bröllop, fester och firanden. För att hålla koll på planeringen kan du skapa separata uppgiftslistor för leverantörer, dekorationer och gästers svar, och använda prioritetsnivåer för att markera viktiga saker som bokning av lokal eller cateringdeadlines.

6. Mall för konferensresplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Planera varje aspekt av din konferens, tilldela uppgifter och följ upp framstegen med ClickUps mall för konferensagenda.

Organiserar du en konferens?

Konferensagendamallen från ClickUp är perfekt för att organisera evenemang med flera sessioner, såsom konferenser, seminarier eller workshops. Den gör det möjligt att snabbt ordna sessioner, talaruppgifter, pauser och andra viktiga delar av en konferensagenda i en strukturerad layout.

Mallen innehåller avsnitt för talarnas biografier, sessionstider, platser och ämnen och erbjuder en omfattande struktur som både deltagare och arrangörer kan följa.

Det gör det också möjligt för flera personer att uppdatera scheman, bekräfta talare och spåra ändringar i agendan i realtid.

Perfekt för: Planering av stora evenemang som konferenser eller seminarier.

💡 Proffstips: Dela en länk till mallen med läsbehörighet med dina deltagare så att de kan utforska sessionerna i förväg. Detta hjälper alla att få ut det mesta av agendan utan att ändra den grundläggande planen.

Gör varje resa smidig med ClickUp

Att använda resplanmallarna i Google Sheets i din reseplanering gör en stor skillnad mellan en kaotisk resa och en trevlig upplevelse.

Mallarna har strukturerade layouter som tydliggör varje del av din resplan. De samlar alla dina resedetaljer, scheman och sevärdheter på ett och samma ställe.

Men i takt med att reseplaneringen utvecklas blir det ännu enklare för grupper att dela och uppdatera planer i realtid genom att integrera Google Sheets med verktyg för fjärrsamarbete som ClickUp.

ClickUp erbjuder AI-resplanering tillsammans med resplanmallar för alla tillfällen. Dess kraftfulla samarbetsfunktioner är perfekta för detaljerade resplaner, samordning av teamresor och organiserad evenemangsplanering. Gör din nästa resa smidigare än någonsin genom att registrera dig gratis idag!