Hur man effektiviserar produktionen med hjälp av kontraktstillverkning

Några av de största, mest inflytelserika och mest ikoniska tillverkningsföretagen i världen hanterar inte all sin tillverkning internt.

En genomsnittlig bil består av tusentals delar. En genomsnittlig biltillverkare har cirka 18 000 leverantörer i hela värdekedjan, enligt McKinsey. För flygindustrin är siffran 12 000 och för teknikindustrin 7000.

Av olika skäl vänder sig tillverkare till mindre eller specialiserade leverantörer för att producera de delar de behöver – en process som är allmänt känd som industriell kontraktstillverkning.

I det här blogginlägget undersöker vi vad det är och hur du kan effektivisera det i din organisation.

Vad är kontraktstillverkning?

Kontraktstillverkning är processen att lägga ut tillverkningen av varor på en extern tillverkare.

I detta upplägg fokuserar du vanligtvis på forskning, kundinsikter, design och marknadsföring, medan den faktiska tillverkningen av produkten läggs ut på en leverantör. Om du har sett ”Designad i Kalifornien. Monterad i Kina.” på någon av dina tekniska produkter är det detta det betyder.

Kontraktstillverkarnas roll

En kontraktstillverkares huvudsakliga uppgift är att tillverka varor i enlighet med kontraktets specifikationer. Det kan handla om hela produkten eller bara en del av den. I praktiken omfattar kontraktstillverkningstjänster dock mer än så.

Specialiserade tjänster: Kontraktstillverkare stöder hela tillverkningsprocessen med specialiserade tjänster, såsom inköp av råvaror, utbildning av monteringslinjens anställda, förpackning etc.

Kvalitetsstandarder: De säkerställer efterlevnad av SLA, branschstandarder och lagstadgade krav.

Skalbarhet: Kontraktstillverkare har ofta extra produktionskapacitet tillgänglig, vilket gör det möjligt att skala upp utan betydande investeringar i tid eller utrustning.

Distribution: Vissa kontraktstillverkare hanterar även distributionen av produkter direkt från sina lager. Om du till exempel är ett USA-baserat företag som säljer globalt kan du ordna så att din utländska tillverkare levererar direkt till andra marknader.

Betyder detta att kontraktstillverkare alltid sköter all tillverkning? Nej, det gör de inte. Det finns olika typer av kontraktstillverkning, och vi utforskar dem nedan.

Typer av kontraktstillverkning

Det finns olika typer av kontrakt inom tillverkningsindustrin, och de definierar hur relationen fungerar.

Å ena sidan kan en pennstillverkare låta en extern leverantör tillverka endast trädelarna och själv hantera grafitstiftet och monteringen. Å andra sidan kan din bärbara dator vara helt tillverkad och monterad av en leverantör. Och det finns många alternativ däremellan.

1. End-to-end-tillverkning

Som namnet antyder innebär end-to-end-tillverkning att kontraktstillverkaren hanterar hela produktionsprocessen, från inköp av råvaror till leverans av färdiga produkter.

Vanligtvis skapar det kontrakterande företaget produktdesignen och ger tydliga specifikationer. Kontraktstillverkaren hanterar allt annat, inklusive materialanskaffning, produktion, kvalitetskontroll, förpackning och logistik.

Läkemedelsindustrin föredrar denna modell på grund av krav på efterlevnad och kvalitet.

Ett läkemedelsföretag kan till exempel lägga ut produktionen av ett nytt läkemedel på en kontraktstillverkare som övervakar hela processen från syntes till förpackning.

2. Tillverkning av egna märkesvaror

Private labeling innebär att ett varumärke sätter sitt namn på produkter som skapats av ett annat varumärke. Det är dock inte så skumt som det låter. Vanligtvis är en private label-tillverkare ett litet företag med specialiserad expertis inom skapandet av specifika produkter.

En större tillverkare skulle välja från en katalog med den privata märkesproducentens befintliga produkter och betala bra pengar för att se slutprodukten under sitt eget varumärke.

Denna typ av kontraktstillverkning är vanlig inom snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) samt livsmedels- och dryckesprodukter.

Många supermarketkedjor märker och säljer till exempel egna märkesvaror som tillverkas av tredjepartsleverantörer under deras eget namn.

3. Komponenttillverkning

Här tillverkar en leverantör specifika delar eller komponenter som används i en större produkt. Detta är vanligt inom elektronik-, fordons- och flygindustrin, där komplexa produkter består av många komponenter som kommer från olika leverantörer.

Vid komponenttillverkning har det kontrakterande företaget vanligtvis leverantörer för olika delar, ofta flera för varje komponent. I vissa fall samlar de alla dessa komponenter och monterar dem själva. I flera fall överlämnas även den delen av processen till en annan entreprenör i en process som kallas outsourcad montering.

4. Outsourcad montering

Outsourcad montering sker när kontraktstillverkaren monterar komponenter till en färdig produkt åt dig. Du kan leverera delarna eller låta tillverkaren anskaffa dem.

Detta är vanligt inom branscher som elektronik och konsumentvaror.

Teknikföretag lägger till exempel ofta ut monteringen av smartphones eller andra prylar på kontraktstillverkare som har den nödvändiga utrustningen och expertisen.

5. Underleverantörer

Underleverantörskap innebär att en tillverkare lägger ut en del av produktionsprocessen på en annan tillverkare. Detta är vanligt inom stora branscher som bygg- och flygindustrin, där flera underleverantörer ansvarar för olika delar av ett större projekt.

Ett flyg- och rymdföretag kan till exempel lägga ut tillverkningen av motorkomponenter på en specialiserad tillverkare och själv fokusera på den övergripande monteringen av flygplanet.

Exempel på kontraktstillverkning

Alla branscher anlitar externa entreprenörer för olika delar av sin process. Detta gäller särskilt inom tillverkningsindustrin på grund av det otaliga antalet delar, även i de enklaste produkterna.

Ta till exempel en cupcake. För att tillverka cupcakes och sälja dem i en stormarknad måste du:

Skaffa mjöl, socker, bakpulver, smör, mjölk etc.

Äg/hyr ett kök med en tillräckligt stor ugn

Anställ personal som kan förbereda degen och baka den.

Hantera montering med glasyr, chokladbitar etc.

Förpacka cupcakes i enstaka, halv dussin eller dussin – lämpliga för försäljning i snabbköp.

Hantera logistik och transport med nödvändig kylning

Låt oss ta ett steg tillbaka. Vi antar här att ditt smör och din mjölk köps i butik. Om din verksamhet är tillräckligt stor kan du ha specialanpassat mjöl, socker eller smör som tillverkas av en kontraktstillverkare enligt dina specifikationer.

På så sätt kan du med kontraktstillverkning outsourca inköp, bearbetning eller en del av själva produktionen. Så här gör några av världens största företag.

Starbucks kaffebönor: Starbucks köper 3 % av världens kaffetillgångar från kontraktstillverkare i över 30 länder i Latinamerika, Afrika och Asien/Stillahavsområdet, varav många odlar kaffet enligt deras specifikationer. Därefter genomgår kaffebönorna en rad processer som rostning, förpackning, lagring och transport – allt via leverantörer – innan de når en butik nära dig.

Magna Steyr och biltillverkning: Det österrikiska företaget Magna Steyr är världens största kontraktstillverkare inom bilindustrin. Förutom att tillverka framgångsrika modeller för BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen och andra, hjälper Magna även varumärken att utveckla/konstruera nya fordon.

Seed Beauty och Kylie Cosmetics: Forbes rapporterar att Kylie Cosmetics lägger ut sin tillverkning och förpackning på entreprenad till Seed Beauty, en privatmärkesproducent i närliggande Oxnard, Kalifornien. I denna bransch är det ganska vanligt. Estee Lauder, företaget som äger kosmetikmärken som Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty etc., lägger också regelbundet ut på entreprenad.

Originalutrustningstillverkare (OEM): När en produkt använder en annan företags produkt (inte bara en komponent, utan en hel enhet) kallas det OEM. Till exempel kan högtalaren i en bärbar dator vara tillverkad av en OEM.

Leveranskedjepyramid (Källa: Wikimedia Commons )

Ovanstående exempel är bara ett urval av de mest populära kontrakttillverkningsexemplen i världen. Nästan alla tillverkare, oavsett bransch, företagsstorlek, produktionsprocesser etc., använder sig av underleverantörer. Varför? För att fördelarna långt överväger riskerna.

Fördelar med kontraktstillverkning

Som tillverkare av en produkt vill du ha fullständig insyn och kontroll. Utan det kan du stå inför risker vad gäller kostnader, kvalitet och hållbarhet. Ändå använder även världens mest värdefulla företag kontraktstillverkning, ofta utomlands. Här är varför.

Kostnadsbesparingar

Kontraktstillverkning är billigare eftersom du inte behöver bygga och underhålla produktionsanläggningar, köpa utrustning och betala arbetskraftskostnader. Kontraktstillverkare har redan dessa resurser, vilket gör att du kan producera varor till en lägre kostnad.

Tillgång till expertis och teknik

Kontraktstillverkare är specialiserade inom ett smalt område. Många av dem har nischat sig till att tillverka endast mandelkakor eller iPhone-skärmar. Även de som tillverkar mer än en produkt håller sig inom sitt expertområde.

Det innebär att de har tillgång till den senaste tekniken och de senaste produktionsmetoderna, som kan vara för kostsamma för dig att anpassa dig till.

Skalbarhet

Kontraktstillverkning ger dig flexibiliteten att skala produktionen efter efterfrågan. Du kan öka eller minska produktionsvolymerna utan att investera i ytterligare infrastruktur.

Detta är särskilt användbart för branscher med fluktuerande efterfrågan, såsom julgranar eller smällare. En kontraktstillverkare kan omorganisera sin monteringslinje för att skala upp och ner under året.

Riskminimering

Även om de ovan nämnda riskerna fortfarande finns i viss utsträckning, har kontraktstillverkning mognat tillräckligt för att kunna mildra dem effektivt. Genom att tydligt ange specifikationer och underteckna vattentäta kontrakt kan du mildra risker kopplade till produktion, kvalitetskontroll, utrustningsfel, regelefterlevnad etc.

På så sätt tar kontraktstillverkaren ansvar för att produkterna uppfyller gällande standarder och föreskrifter. Dessutom utsätts du för mindre risk för eventuella produktionsstörningar, eftersom kontraktstillverkaren har den expertis och infrastruktur som krävs för att hantera dessa risker.

Fri att fokusera

Genom att outsourca produktionen kan du fokusera på kärnkompetenser som forskning, design, produktutveckling, marknadsföring etc. Kontraktstillverkning frigör värdefulla resurser och gör det möjligt för dig att agera mer strategiskt på konkurrensutsatta marknader.

Om det låter som ett bra affärsförslag för dig, så här kan du implementera kontraktstillverkning på ett effektivt sätt.

Strategier för att effektivisera produktionen med hjälp av kontraktstillverkning

Oavsett om du tillverkar muffins eller sportbilar består tillverkningen av flera rörliga delar.

Det innebär att du behöver delar av hög kvalitet som fungerar bra tillsammans med övriga delar i systemet.

Det räcker till exempel inte med att du har världens bästa bromspedal. Den måste också passa i din bil och fungera med bilens elsystem.

För att säkerställa och effektivisera din produktion med hjälp av kontraktstillverkning behöver du rätt processer och verktyg. Låt oss titta på hur du kan skapa det med hjälp av ett omfattande projektledningsverktyg som ClickUp.

1. Välja rätt partner

Modern tillverkning är mycket krävande. För att göra det effektivt behöver du rätt leverantör. Prioritera därför att göra en kortlista över leverantörer. Använd ett program för kontraktshantering om du hanterar för många krav samtidigt.

Förfrågan om offert (RFP): När du har bestämt vad du behöver tillverka, skapa en detaljerad RFP. Beskriv tydligt dina förväntningar på leverantören.

ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för detta. Använd ClickUp Docs för att skriva dina krav, markera element, lägga till bilder/processer och dela din RFP på ett säkert sätt med vem som helst.

RFP, SLA, diskussioner och mer på ClickUp Docs

Utvärdering: När du har fått förslag från olika leverantörer utvärderar du dem utifrån deras expertis, branscherfarenhet och förmåga att möta produktionskraven. I detta skede väljer du ut 3–5 leverantörer som du vill överväga.

Uppskattning: Samla de offerter du har fått från olika leverantörer för att kunna jämföra dem. För att effektivisera detta kan du använda mallar för entreprenörsuppskattningar så att alla offerter är i samma skala.

Förhandling: Bjud in din föredragna leverantör till förhandlingsbordet och diskutera deras leveransförmåga, meritlista, referenser, åtaganden, prissättning etc.

2. Optimera kommunikationen

När du arbetar med kontraktstillverkare avgörs din framgång av tydlig, öppen och effektiv kommunikation. Det kan handla om:

Grundläggande : Kontrakt, SLA, krav och specifikationer

Uppdateringar : Regelbundna möten om produktionsprocessens status och eventuella förseningar/problem.

Kris : Oväntade händelser, såsom brand/översvämningar, eller enkla förseningar och kvalitetsproblem.

Granskningar: Periodiska granskningar av prestanda, framtidsplaner etc.

Vissa av dessa kan kräva personliga möten eller online-möten, men de flesta andra kan hanteras med hjälp av ett robust samarbetsverktyg. ClickUps senaste funktion, ClickUp Chat, är utformad för just detta ändamål.

För smidig kommunikation, med hjälp av användbar AI

ClickUp Chat integrerar projektledning med kommunikation och låter dig dela meddelanden, länka uppgifter/dokument, publicera längre inlägg, organisera chattar, informationsmappar och så vidare.

Det är inte allt. Du kan konvertera alla chattmeddelanden till en uppgift och sätta igång med arbetet på nolltid! Du kan be ClickUp Brain att sammanfatta meddelanden och ge dig en rapport. Och ringa samtal med ett enda klick med integrationer direkt i ClickUp!

3. Förbättra kvalitetskontrollen

För att effektivisera dina kontraktstillverkningsarrangemang behöver du gedigna kvalitetskontrollåtgärder. Här är några sätt att göra det på.

Fastställ förväntningar: Definiera tydligt vad du menar med kvalitet i själva kontraktet. Var detaljerad och noggrann. Skapa om möjligt en prototyp av produkten och visa den för entreprenören.

Om du är osäker kan du titta på några kontraktsmallar för att få inspiration om hur du kan ställa in förväntningar.

Samarbeta: Skriv inte under och glöm bort. Samarbeta med din kontraktstillverkare i varje steg för att säkerställa att de är rustade för framgång.

Övervaka och spåra: Även när du känner att allt går enligt planerna bör du noga övervaka dina kontraktstillverkningsprocesser. Spåra i vilket skede varje process befinner sig, när leveransen förväntas, vilka kontroller som behöver göras, vem som ansvarar för produktionen osv.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för produktionsspårning

För att göra detta effektivt och repeterbart, använd ett ramverk. ClickUp Production Tracking Template är en bra utgångspunkt. Denna mall på mellannivå hjälper dig att gå från förproduktion till leverans på ett produktivt sätt.

Om du betalar entreprenören på basis av tid och material (T&M), som inom byggbranschen, kan du installera en programvara för tidrapportering för att effektivisera rapporteringsprocessen.

Inspektera: Titta förbi då och då för att inspektera hur allt går. Titta inte bara på slutresultatet, utan även på råvarorna och övervaka arbetsprocesserna. Ta med dig något som ClickUps mall för kvalitetskontroll för att vägleda din inspektion.

Revision: Genomför regelbundna revisioner. Gå igenom varje steg i processen i detalj. Be om finansiella rapporter och granska även dessa.

4. Utnyttja tekniken

Känn inte pressen att göra allt manuellt själv. Integrera och automatisera det du kan.

Integrera: Använder din kontraktstillverkare ett annat ERP-system? Integrera det med ClickUp. Du kan också skapa egna anpassade integrationer för dina unika arbetsflöden eller verktyg med ClickUps offentliga API.

Hantera: Samla dina kontrakt och ställ in varningar/meddelanden för de som kräver din uppmärksamhet. Prova ClickUps mall för kontraktshantering för att skapa ett robust arkiv med alla dina kontrakt – lagrade, hanterade och spårade från ett och samma ställe.

Rapport: Skapa KPI-driven rapportering i realtid med ClickUp Dashboards. Anpassa widgets efter dina behov. Skicka sedan automatiskt meddelanden till alla berörda parter med en länk till den dashboard de behöver.

Kundportaler på ClickUp Dashboards för enkel projektuppföljning

Automatisera: För repetitiva uppgifter och triggerbaserade aktiviteter kan du prova ClickUp Automations. Om du till exempel behöver informera kvalitetsinspektören när ett produktionssteg är klart kan du ställa in en automatisering som tilldelar uppgiften till rätt användare när statusen ändras. Välj bland över 100 fördesignade automatiserade arbetsflöden för att eliminera tidskrävande arbete.

Eliminera manuella uppgifter med ClickUp Automations

Med dessa strategier som grund är du redo att sätta igång med kontraktstillverkning. Är du fortfarande osäker? Vi hjälper dig.

Bästa praxis för framgångsrik kontraktstillverkning

Ovanstående strategier erbjuder en stark grund. Trots sin styrka är det bara en början. I varje steg av kontraktstillverkningen kan flera saker gå fel. Här är några av de bästa metoderna som organisationer följer för att undvika fallgropar senare.

🎯 Identifiera flaskhalsar

De flesta kontraktstillverkare har flaskhalsar i sina processer. Till exempel kan en tillverkare ha kapacitet att baka 100 muffins per minut, men om de bara kan packa 3 per minut blir den totala produktionen bara tre – en flaskhals.

När du utvärderar leverantörer, granska hela processen och försök förstå potentiella flaskhalsar. Diskutera deras planer för att eliminera dem.

🎯 Skydda din immateriella egendom

Vid kontraktstillverkning delar du med dig av din egen kunskap i form av krav och specifikationer. Börja med att endast dela med dig av det som kontraktstillverkaren behöver.

Om du väljer en leverantör för hela produktionskedjan kommer tillverkaren dock att känna till dina ingredienser, recept och distributionsstrategi. För att undvika missbruk av denna kunskap bör du upprätta vattentäta upphandlingskontrakt med stränga påföljder för överträdelser.

🎯 Skapa säkerhetskopia

Minns du hur tillverkningscentra över hela världen tvingades stänga ner sin verksamhet nästan över en natt? Globala leveranskedjor drabbades hårt av detta. En av de viktigaste orsakerna till detta var att organisationerna inte hade några reservtillverkare någon annanstans.

För att undvika risker för stora störningar i din leveranskedja är det klokt att ha flera olika kontraktstillverkare, även om det innebär lite mer logistiska kostnader.

🎯 Tänk framåt

Varje kontrakt har ett utgångsdatum, då du måste förnya kontraktet. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att granska prestanda, omförhandla villkor, lösa tvister etc. Tänk därför i förväg på kontraktsförnyelser.

Ställ in din programvara för entreprenörshantering så att du får ett meddelande när det är dags för förnyelse. Om du använder ClickUp för entreprenörshantering kan du ställa in en automatisering som varnar dig 30/60/90 dagar före kontraktets utgång. När det är dags använder du mallar för kontraktsförnyelse för att spåra det utgående kontraktet. Ta dig tid att utvärdera och förnya relationen proaktivt.

🎯 Förbättra processen regelbundet

Den genomsnittliga livslängden för ett tekniskt verktyg är knappt tre år. Tekniska förbättringar sker idag snabbt och exponentiellt. För att möta behoven på en sådan marknad måste du också förbättra dina produktionsprocesser.

Samarbeta med leverantören för att uppmuntra kontinuerlig förbättring.

Investera i utbildning och utveckling för alla arbetare i kontraktstillverkarens anläggning.

Avsätt tid och budget för experimentering.

Lär dig av branschexperter eller låt dig inspireras av andra sektorer.

Effektivisera din kontraktstillverkning med ClickUp

Oavsett om du bygger ett pappersflygplan med ett enda råmaterial eller ett riktigt flygplan med en miljon delar kan industriella kontraktstillverkare göra din process effektiv, kostnadseffektiv och hållbar.

Trots sina fördelar kan kontraktstillverkning också vara riskabelt. Vad händer om entreprenören inte förstår dina krav? Vad händer om de inte håller deadline? Vad händer om deras resultat inte integreras med resten av produkten?

För att förebygga sådana risker krävs ett robust projektlednings- och automatiseringsverktyg. Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för att effektivisera kontraktstillverkning med funktioner för produktionsplanering, övervakning, leverantörshantering och mycket mer. Prova ClickUp.

