Gratis mallar för 5 Whys-analys av grundorsaker

Vi har alla haft projekt som inte riktigt fungerat, trots flera försök att åtgärda problemen.

Ibland behöver du bara gå till botten med problemet, det vill säga kärnfrågan. 🧐

Det är här mallarna för 5 Whys-analys av grundorsaker kommer in.

Dessa strukturerade verktyg fungerar som en kompass för problemlösning och lotsar teamen genom komplexa problem för att hitta verkliga, hållbara lösningar.

Det handlar inte om snabba lösningar eller lappverk. Istället hjälper de dig att skala bort lagren, ställa rätt frågor och komma till botten med vad som verkligen pågår.

I den här artikeln utforskar vi några av de bästa mallarna för 5 Whys som finns tillgängliga. Det här är inte vilka mallar som helst – det är noggrant utvalda verktyg som kan förändra hur du och ditt team närmar er problemlösning. Nu kör vi! 🚀

Vad är 5 Whys-mallar?

5 Whys-mallarna är kraftfulla verktyg för grundorsaksanalys (RCA) som hjälper projektledare och yrkesverksamma inom strategi och problemlösning att komma till botten med ett problem genom att upprepade gånger ställa frågan ”Varför?” – vanligtvis fem gånger.

Metoden 5 Whys utvecklades av Sakichi Toyoda, grundaren av Toyota Industries, för att upptäcka den bakomliggande orsaken till problem i Toyotas produktionssystem.

Dessa mallar innehåller vanligtvis utrymme för att dokumentera varje ”varför”-fråga och svar, vilket hjälper teamen att systematiskt utforska orsaks kedjan bakom ett problem och undanröja eventuella flaskhalsar.

Varje svar på ”Varför?” leder till nästa fråga. De innehåller ofta ytterligare avsnitt för att dokumentera problemformuleringen, involverade teammedlemmar och möjliga lösningar.

5 Whys-mallarna kan hjälpa dig att skapa ett strukturerat ramverk som säkerställer att du använder en konsekvent och effektiv metod för problemlösning i hela teamet.

Dessutom kan denna metodik hjälpa dig att skapa en standardiserad approach för att förbättra dokumentation och ansvarsskyldighet, vilket driver kontinuerlig förbättring över hela linjen.

Vad kännetecknar en bra mall för 5 Whys?

En bra mall för 5 Whys ska guida teamen genom processen att identifiera det grundläggande problemet. Först ska mallen hjälpa dig att definiera problemet, och sedan ska du använda de fem på varandra följande ”varför”-frågorna för att borra dig ner till de underliggande orsakerna.

En bra 5 Whys-mall måste innehålla följande element:

Problemdefinition: Börja med en kortfattad och väl definierad problemformulering för att fokusera på att analysera rätt fråga.

Sekventiell struktur: Inkludera fem sekventiella ”varför”-frågor för att guida användaren genom att ställa frågor fem gånger för att gräva djupare i det underliggande problemet.

Användarvänlig design: Erbjud en enkel och tydligt definierad mall som är lätt att följa, som eliminerar onödig komplexitet och samtidigt säkerställer att varje ”varför” är logiskt kopplat till nästa.

Teamsamarbete: Använd samarbetsverktyg som möjliggör input från teamet, vilket ger flera perspektiv och bidrag som hjälper till att identifiera grundläggande problem på ett effektivt sätt.

Handlingsplanering: Skapa utrymme för planering och dokumentation av grundorsaken och genomförbara åtgärder för att lösa problemet med en praktisk och datadriven lösning.

På lång sikt ger 5 Whys-analyser chefer en djupare förståelse för kärnfrågor och underlättar kontinuerlig processförbättring.

10 kostnadsfria mallar för 5 Whys

Låt oss ta en titt på de bästa mallarna för 5 Whys-analys av grundorsaker. Oavsett vilken arbetsstil du föredrar eller vilket specifikt problem du hanterar finns det en lämplig 5 Whys-mall för dig här.

1. ClickUp 5 Whys-mall

Ladda ner denna mall Gå till botten med orsaken till dina hinder med ClickUp 5 Whys-mallen.

ClickUp 5 Whys-mallen är ett omfattande verktyg för att genomföra grundliga grundorsaksanalyser. Denna mall erbjuder en strukturerad approach till 5 Whys-tekniken, vilket gör det möjligt för team att gräva djupt i problem och upptäcka deras verkliga ursprung.

Du får ett inbyggt utrymme för att dokumentera din problemformulering, plus fem avsnitt där du kan skriva dina 5 varför-frågor för att utforska potentiella grundorsaker. Dessutom:

Denna 5 Whys-mall har en spårningsfunktion för åtgärder så att processen inte stannar vid att identifiera problemet – den går vidare mot att hitta en praktisk lösning.

Du kan enkelt koppla dina 5 Whys-insikter till relaterade uppgifter, projekt eller dokument i ClickUp, vilket säkerställer att insikterna från din utvärdering omsätts i praktiska åtgärder och bidrar till att skapa effektiva projektkontroller för framtiden.

Perfekt för: Projektledare, affärsanalytiker och teamledare som behöver tydliga åtgärdspunkter.

💡Proffstips: Använd ClickUps anpassningsbara fält för att lägga till allvarlighetsgrader eller prioritetsnivåer för varje identifierad orsak. Detta kan hjälpa ditt team att fokusera på de mest kritiska problemen först.

2. ClickUp-mall för grundorsaksanalys

Ladda ner denna mall Hitta de centrala problemen i ditt projekt med ClickUps mall för grundorsaksanalys.

ClickUp Root Cause Analysis Template är ett bra alternativ för att bryta ner problem och implementera genomförbara lösningar. Det är en omfattande mall som är utformad för att vägleda ditt team, identifiera grundorsaker och vidta korrigerande åtgärder.

Spåra viktiga detaljer såsom problemets allvarlighetsgrad, dess lösningsstatus och uppgiftsberoenden med hjälp av anpassade fält.

Dokumentera dina resultat i Doc View för att säkerställa att du och ditt team är samordnade.

Denna mall kan användas för att utvidga 5 Whys-metoden ytterligare genom att införliva ytterligare analysverktyg som fiskbensdiagram och 5W2H-metoden.

Perfekt för: Analytiker och projektledare som vill fördjupa sig i sina affärsprocesser.

3. ClickUp IT-mall för grundorsaksanalys

Ladda ner denna mall Hitta lösningen på ditt webbplatsproblem med ClickUps mall för grundorsaksanalys av IT-problem.

När IT-problem stör ditt arbetsflöde kan ClickUps mall för analys av grundorsaker inom IT komma till din undsättning. Den tillämpar analys av grundorsaker med IT-specifika överväganden, vilket hjälper dig att snabbt lösa dessa besvärliga tekniska problem.

Denna mall fungerar som incidenthanteringsprogramvara men är skräddarsydd exklusivt för IT-team. Den hjälper till att identifiera, dokumentera, analysera och lösa tekniska problem samtidigt som den underlättar skapandet av felrapporter.

Det ingår:

En problemvy för att identifiera och organisera olika incidenter

En statusvy för att logga framsteg och uppdateringar för varje ärende.

Ett formulär för webbplatsproblem för att snabbt fånga upp alla webbplatsrelaterade problem

Betrakta denna mall som ditt ultimata verktyg för grundorsaksanalys för att lösa IT-problem en gång för alla.

Perfekt för: IT-chefer, systemadministratörer eller supportspecialister som behöver prioritera och lösa IT-problem.

4. ClickUp-mall för orsak och verkan på whiteboard

Ladda ner denna mall Visuellt representera orsaken till problem med ClickUp Cause & Effect Whiteboard Template.

Om du vill se hur de minsta felen utvecklas till större problem kan ClickUp Cause & Effect Whiteboard Template hjälpa dig och ditt team att visualisera problem och brainstorma lösningar tillsammans.

Denna mall är utformad för team som vill utforska sambanden mellan orsaker och resultat. Dess flexibla struktur gör att du kan börja med en problemformulering och visuellt kartlägga kedjan av orsaker och potentiella scenarier, vilket är perfekt för att genomföra en grundlig analys i ett mer visuellt format.

Använd de intuitiva dra-och-släpp-elementen för att anpassa din arbetsflödesanalys bättre. Med ClickUps funktioner för samarbete i realtid kan du och ditt team synkronisera på ClickUp Whiteboards för att hitta svar och utveckla praktiska lösningar genom 5 Whys-sessioner.

Perfekt för: Produktchefer, utvecklare och projektledare som vill förstå de potentiella konsekvenserna av ett specifikt beslut.

5. ClickUp-mall för åtgärdsplan för prestationsförbättring

Ladda ner denna mall Förbättra din handlingsplan enkelt med hjälp av ClickUps mall för handlingsplan för prestationsförbättring.

Oavsett om det handlar om en förändring i företagets inriktning eller en plötslig nedgång i en medarbetares produktivitet, så står alla chefer någon gång inför utmaningen att förbättra prestationen.

För att förstå vad som gick fel eller vad som behöver förbättras kan du enkelt använda 5 Whys-formatet. Prova ClickUp Performance Improvement Action Plan Template för att integrera ramverket i dina processer för prestationsförbättring.

Använd den för att:

Sätt upp tydliga mål, beskriv specifika steg och följ upp framstegen mot förbättring.

Spåra nyckeltal (KPI:er)

Håll ditt team på rätt spår genom att sätta deadlines för varje steg i din handlingsplan.

Det är din allt-i-ett-lösning för att upptäcka underliggande problem, driva tillväxt och uppnå ditt teams fulla potential.

Perfekt för: Chefer, HR-personal eller teamledare som guidar sina team genom processer för prestationsförbättring.

6. ClickUp-mall för tidsanalys

Ladda ner denna mall Spåra och förbättra din produktionshastighet med ClickUp-mallen för tidsanalys.

I de flesta 5 Whys-analyser framstår tidshantering som en kritisk aspekt som behöver uppmärksammas. Som vi vet leder ineffektiva processer till slöseri med tid och resurser, vilket banar väg för större problem längre fram.

Så varför inte bakåtkonstruera din 5 Whys-process? Använd ClickUp Time Analysis Template för att få kristallklar insyn i ditt teams tidsanvändning. Dela upp aktiviteterna – oavsett om de är dagliga, veckovisa eller projektspecifika – för att spåra uppgifter och kategorisera din tidsanvändning.

Använd den för att:

Kategorisera uppgifter efter typ, prioritet eller tidsåtgång, så att du får en detaljerad inblick i din tidsfördelning.

Visualisera din tidsfördelning enkelt med hjälp av anpassade vyer som Logga inaktiv tid-formulärvy, Inaktiv tid-problemvy, Åtgärdsstatusvy och Lista över inaktiva tider-vy .

Använd mallens robusta rapporterings- och analysfunktioner för att identifiera tidskrävande aktiviteter och möjligheter till prestationsförbättringar.

Perfekt för: Att hantera personlig produktivitet eller optimera ditt teams prestanda.

7. ClickUp-mall för lärdomar

Ladda ner denna mall Dokumentera och dra lärdom av tidigare erfarenheter med ClickUps mall för lärdomar.

Erfarenheter från tidigare projekt eller erfarenheter kan utgöra en solid grund för 5 Whys-processen. Genom att förstå tidigare misslyckanden eller framgångar kan du börja din undersökning med ett mer informerat perspektiv och fokusera på relevanta områden.

ClickUp Lessons Learned Template är ett kraftfullt verktyg för att samla in insikter från avslutade projekt och säkerställa att varje erfarenhet bidrar till bättre framtida resultat.

Använd den för att lägga till klisterlappar med viktiga slutsatser, identifiera vad som fungerade bra och vad som inte fungerade, och hitta förbättringsområden. Med denna mall för lärdomar blir det enkelt att undvika att upprepa misstag och förfina dina processer.

Det ingår:

Lärdomar Visa för att få värdefulla insikter från tidigare projekt

Granska processvyn för att effektivisera analysen och förståelsen av dessa lärdomar.

Behöver åtgärdsvy för att identifiera områden som kräver omedelbar uppmärksamhet

Vår projektvy för att generera innovativa idéer för framtida förbättringar

Perfekt för: Projektledare som vill replikera framgångsrika PM-strategier och dokumentera potentiella varningssignaler.

8. ClickUp 4Ls Retro-mall

Ladda ner denna mall Dokumentera och reflektera över vad som gick bra med projektet med hjälp av ClickUp 4Ls Retrospective Template.

ClickUp 4Ls Retro-mallen liknar ClickUp Lessons Learned-mallen, men tar lärandet ett steg längre.

Det hjälper dig att anta en version av 5-Whys-metoden för att reflektera över ditt teams prestationer. Den är uppbyggd kring ramverket ”4Ls” – Liked, Learned, Lacked, och Longed For – och fokuserar på en samarbetsinriktad retrospektiv process.

Mallen hjälper dig att utvärdera följande:

Vad gick bra?

Vilka nya insikter har du fått?

Vad kunde ha varit bättre?

Vad teammedlemmarna önskar att de hade haft under projektet

Oavsett om du leder agila team, hanterar projekt eller svarar inför intressenter är denna mall nyckeln till kontinuerlig förbättring.

Perfekt för: Teamledare som vill genomföra en brainstorming om hur man kan förbättra prestandan.

9. ClickUp-mall för projektretrospektiv

Ladda ner denna mall Se tillbaka på vad som fungerade i ditt senaste projekt med ClickUps mall för projektretrospektiv.

Genom att kombinera retrospektiver och 5 Whys kan team effektivt planera brainstorming-sessioner för att identifiera återkommande problem, utveckla riktade lösningar och förebygga framtida problem. Medan retrospektiver hjälper till att identifiera mönster i tidigare händelser, kan 5 Whys hjälpa dig att gå på djupet och hitta de bakomliggande orsakerna till dessa problem.

För att komma igång med denna kombinerade metod kan du använda ClickUp-mallen för projektretrospektiv. Den hjälper dig att:

Granska vad som gick bra, åtgärda flaskhalsar och skapa genomförbara planer för framtida projekt.

Kategorisera feedback i framgångsfaktorer, problemområden och förbättringsområden med hjälp av anpassade fält.

Upptäck felmönster och fokusera på förbättringsområden för att göra riktade insatser med denna lösning.

Perfekt för: Team som vill granska tidigare projekt och förbättra befintliga processer.

10. Excel-mall för grundorsaksanalys

Förenkla din grundorsaksanalys med Excel-mallen för grundorsaksanalys.

Om du behöver en enkel mall för grundorsaksanalys är den lättanvända Excel-mallen för grundorsaksanalys lösningen. Den erbjuder en enkel strukturerad metod som fångar upp alla viktiga detaljer, inklusive problem-ID, titel och datum för rapportering.

Det är en utmärkt lösning för att lista potentiella grundorsaker och utvärdera deras sannolikhet, så att du snabbt kan identifiera vad som behöver undersökas närmare. Mallen hjälper dig att definiera framgångsmått, göra anteckningar om testprocedurer och registrera resultat.

Med den här mallen kan du fokusera på att bedöma problemens kritikalitet, ge en detaljerad motivering till grundorsaken, spåra alla förändringar och driva på kontinuerliga förbättringar.

Perfekt för: Programvaruteam eller kundsupportteam som vill göra en grundorsaksanalys.

Lås upp effektiv problemlösning med 5 Whys-mallar!

Mallarna för 5 Whys erbjuder en dynamisk och strukturerad metod för att hantera problem och stärka teamsamarbetet. De är utformade för att guida dig genom en systematisk process och hjälpa dig att identifiera underliggande problem och ta fram effektiva lösningar.

Med sin enkla men kraftfulla design är de den perfekta lösningen för projektledare, affärsanalytiker och teamledare som vill driva på kontinuerlig förbättring och effektivisera sina affärsprocesser.

Kom ihåg att nyckeln till framgång med 5 Whys-tekniken inte bara ligger i att använda mallarna för grundorsaksanalys, utan också i att odla en nyfikenhet och en inställning till ständig förbättring. Uppmuntra ditt team att gräva djupt, ställa svåra frågor och aldrig nöja sig med ytliga lösningar.

Är du redo att revolutionera din problemlösningsmetod? Registrera dig för ClickUp idag!