Gratis mallar för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid

Är du redo att byta till en ny tjänst? Även om du kanske är ivrig att börja omedelbart måste du först informera din nuvarande arbetsgivare.

Men finns det något sätt att avsluta relationen på ett elegant sätt? Lyckligtvis finns det det! Genom att lämna in din formella uppsägningsansökan med två veckors uppsägningstid gör du denna sorts uppbrott mindre smärtsamt och bevarar ditt professionella rykte.

Att informera din nuvarande arbetsgivare och HR-chef om dina planer och erbjuda din hjälp för att övergången ska gå smidigt ger ett professionellt intryck. Det hjälper dig att lämna organisationen på ett positivt sätt och börja ditt nya jobb.

Här är en lista med mallar för uppsägningsbrev med två veckors varsel som du kan anpassa för att snabbt skriva ett professionellt uppsägningsbrev och avsluta relationen på ett positivt sätt.

Vad är mallar för uppsägningsbrev med två veckors varsel?

En mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid är ett förformat dokument som enkelt kan anpassas för att informera arbetsgivaren om din formella uppsägning. Den innehåller alla väsentliga delar som hjälper dig att säga upp dig på ett elegant sätt. En bra mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid innehåller alla uppgifter som krävs i ett uppsägningsmejl, till exempel:

Ditt namn och nuvarande befattning

Datum för din uppsägning

Anledningen till övergången

Tacksamhet för möjligheten att arbeta i organisationen

Villighet att hjälpa den nya medarbetaren för att underlätta övergången

Att skriva ett uppsägningsbrev med hjälp av en mall för uppsägningsbrev med två veckors varsel hjälper dig att spara tid, framstå som professionell och se till att viktiga detaljer inte förbises när du skriver ner saker på papper.

Obs! Dessa är mallar för uppsägningsbrev som kan användas i organisationer som kräver två veckors uppsägningstid. Alla mallar är redigerbara, så du kan ändra texten så att den passar den uppsägningstid som gäller på din arbetsplats!

Vad kännetecknar en bra mall för uppsägningsbrev med två veckors varsel?

Följ dessa steg för att säkerställa ett effektivt brev som innehåller all nödvändig information samtidigt som det är kortfattat:

Håll det enkelt och koncist : Använd ett enkelt språk och undvik att gå in på detaljer.

Var professionell : Prata inte i detalj om skälen till att du slutar. Diskutera alltid detta personligen under din : Prata inte i detalj om skälen till att du slutar. Diskutera alltid detta personligen under din avgångssamtal eller i en informell miljö.

Anpassa brevet: Även om du använder välskrivna mallar för uppsägningsbrev med två veckors varsel, ska du inte bara kopiera innehållet från dem. Anpassa alltid mallen med din specifika information.

Ange viktiga uppgifter : Glöm inte de viktigaste uppgifterna i ett uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid, såsom ditt namn, din befattning, uppgifter om arbetsgivaren, datum för uppsägningens ikraftträdande och ett kort tack.

Använd en visuellt tilltalande design: Även om det inte är absolut nödvändigt, ger ett visuellt tilltalande brev ett positivt intryck.

5 bästa mallar för uppsägningsbrev med två veckors varsel

När du har skickat ditt jobbaccept till din nya framtida arbetsgivare och kommit överens om ett startdatum är det dags att lämna in en formell uppsägning på din arbetsplats. Standardpraxis är att skriva ett e-postmeddelande med två veckors uppsägningstid för att informera din nuvarande organisation och viktiga intressenter om ditt beslut.

Gör detta omedelbart efter att du har accepterat jobberbjudandet så att din uppsägningstid börjar gälla direkt.

Här är några exempel på uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid som hjälper dig att komma igång snabbt utan att missa några viktiga detaljer.

1. Mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid från ClickUp

Ladda ner denna mall Clickup Uppsägning med två veckors varsel

Navigera smidigt genom din karriärförändring med ClickUps mall för två veckors uppsägningstid. Denna användarvänliga mall är idealisk för dig som vill lämna din nuvarande tjänst utan att bränna några broar och gör det möjligt för dig att skriva ett professionellt och hänsynsfullt uppsägningsbrev. Skriv ett välstrukturerat och genomtänkt meddelande som främjar god vilja även när du lämnar din nuvarande organisation, så att du kan gå in i en ny start med självförtroende.

2. Mall för två veckors uppsägning från Canva

via Canva

Om du vill ha ett snyggt och väl utformat uppsägningsbrev med två veckors varsel är Canvas mall för uppsägning med två veckors varsel ett utmärkt val.

Den är enkel att använda och kan anpassas med nya designelement med hjälp av Canvas designvänliga gränssnitt för att justera typsnitt, färger och layout efter din stil. De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Dra-och-släpp-gränssnitt: Lägg enkelt till och anpassa textrutor, bilder och andra designelement.

Omfattande bibliotek: Få tillgång till en stor samling fördesignade mallar, typsnitt och grafik.

Samarbetsfunktioner: Arbeta med ditt uppsägningsbrev tillsammans med andra i realtid.

Nedladdningsalternativ: Spara ditt slutgiltiga dokument i olika format, inklusive PDF, PNG och JPEG, så att du kan bifoga det till ditt e-postmeddelande med uppsägningsbrevet.

3. Mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid i Word från Seek

via Seek

För dig som letar efter en mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid utan krusiduller eller design är mallen för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid från Seek ett utmärkt val. Detta nedladdningsbara Word-dokument är rent och enkelt, perfekt för dig som föredrar en klassisk stil.

Med mallen kan du snabbt fylla i nödvändig information och samtidigt hålla din uppsägning artig och professionell. Mallen har utmärkta funktioner, såsom:

Förformaterad struktur: Mallen innehåller de viktigaste delarna av ett uppsägningsbrev, inklusive ditt namn, din befattning, information om arbetsgivaren, datum för uppsägningens ikraftträdande och ett kort tack.

Anpassningsbara fält: Ersätt enkelt platshållartexten med din specifika information.

Professionell formatering: Mallen är utformad för att se professionell och snygg ut.

Nedladdningsalternativ: Spara ditt slutgiltiga dokument i olika Microsoft Word-format så att du enkelt kan bifoga det i ett e-postmeddelande eller skriva ut det.

4. Google Docs mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid av GDOC

via GDOC

För dig som föredrar Google Docs för all din dokumentation, oavsett om det är en mall för CV eller en mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid, erbjuder Google Docs Two Weeks’ Resignation Letter Template by GDOC ett utmärkt format.

Denna mall gör det enkelt att samarbeta och redigera på olika enheter, vilket gör den till ett praktiskt alternativ för snabba justeringar.

Den enkla designen gör att du kan meddela din uppsägning på ett tydligt och professionellt sätt. Vi gillade den här mallen för att den:

Enkel struktur : Mallen har en professionell design med detaljerad information som företagsnamn, adress, befattning och startdatum för övergångsperioden [dagens datum] och avslutas med en enkel avslutningsfras som "med vänliga hälsningar" eller "tack".

Molnbaserad redigering: Redigera ditt uppsägningsbrev direkt i ditt Google-konto, så att du kan komma åt det från vilken enhet som helst med internetuppkoppling.

Samarbetsfunktioner: Arbeta med ditt uppsägningsbrev tillsammans med andra i realtid.

Nedladdningsalternativ: Ladda ner ditt slutgiltiga dokument i olika Google Docs-format, inklusive PDF, DOCX och RTF.

5. Google Docs mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid av GDOC

via GDOC

En annan mall för två veckors uppsägningstid som vi gillade är Google Docs Two Weeks Resignation Notice Template by GDOC. Den är utformad för dem som vill ha ett enkelt och lättredigerat uppsägningsbrev.

Mallen säkerställer att alla viktiga detaljer täcks, inklusive din sista arbetsdag, samtidigt som den bibehåller en professionell ton genomgående.

Det som gör den så bra är vissa funktioner som:

Detaljerad struktur: Mallen innehåller ett avsnitt där du anger dina skäl för att sluta, vilket hjälper dig att upprätthålla en positiv relation med din arbetsgivare.

Ytterligare vägledning: Mallen innehåller tips och förslag för att skriva ett professionellt och slagkraftigt uppsägningsbrev.

Enkel att ladda ner och skriva ut: Eftersom den inte har för många designelement kan du ladda ner det färdiga dokumentet i olika Google Docs-format, inklusive PDF, DOCX och RTF, eller helt enkelt skriva ut det utan att behöva göra för många justeringar.

Läs också: Hur man återkallar ett jobbaccept

Skapa uppsägningsbrev med ClickUp

Att skriva effektiva uppsägningsbrev och arbeta de sista två veckorna för att knyta ihop lösa trådar visar att du är en fulländad professionell. De flesta arbetsgivare förväntar sig att du uppträder professionellt och ger dem tillräckligt med tid och stöd för att hitta en ersättare för dig.

Det är därför ClickUp gör det enkelt att skriva ett professionellt brev utan att missa viktiga detaljer.

ClickUp erbjuder avancerade funktioner som gör det enkelt att skapa ett personligt uppsägningsbrev anpassat efter dina behov.

Skapa, redigera och skicka din två veckors uppsägning med Clickup Docs

Skapa visuellt tilltalande dokument med hjälp av slash-kommandon och rich text-format i ClickUp Docs

När man skriver ett uppsägningsbrev med två veckors varsel använder de flesta fortfarande en enkel dokumentationsapp. Det fungerar, men det saknas avancerade funktioner som hjälper dig att skriva ett visuellt tilltalande och professionellt uppsägningsbrev med två veckors varsel.

ClickUp Docs är mer än en enkel textbaserad dokumentationsapp, den erbjuder alla nödvändiga och avancerade verktyg du behöver för att skapa och ladda ner ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel. Dessa funktioner gör det till det perfekta verktyget för att skriva ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel:

Rich-text-formatering : Använd fetstil, kursiv stil, rubriker, teckensnitt, färg och andra formateringsalternativ för att göra ditt brev visuellt tilltalande och professionellt.

Slash-kommandon: Infoga snabbt element som bilder, länkar och tabeller med enkla kommandon. Detta gör att du snabbt kan lägga till punktlistor, redigera rubriker eller annan markdown-kompatibel formatering, vilket gör det idealiskt även för dem som inte är så tekniskt kunniga.

Samarbete och kommentarer : Vill du granska ditt brev innan du skickar det? Eller kanske få feedback från en betrodd kollega? Dela en dokumentlänk så att de kan lägga till kommentarer direkt i dokumentet och samarbeta i realtid.

Versionskontroll: Om du har uppdaterat uppsägningsbrevet och vill kontrollera tidigare alternativ kan du enkelt göra det med versionshistoriken. Detta gör att du kan jämföra flera versioner och göra nödvändiga uppdateringar för att skicka ut den bästa möjliga versionen.

ClickUp Docs ger dig flexibiliteten att skriva, redigera, formatera och skicka ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel, samtidigt som du kan vara säker på att det blir snyggt och professionellt.

Använd ClickUp Brain för att förbättra eller redigera ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel

Skriv, redigera och finslipa dina e-postmeddelanden med ClickUp Brain, den inbyggda AI-skrivassistenten

För dig som behöver extra hjälp med att formulera dina tankar kan ClickUp Brain skapa ett snyggt uppsägningsbrev med bara några få frågor.

Den avancerade AI-assistenten som är inbyggd i ClickUp hjälper dig att förbättra ditt innehåll med hjälp av avancerade AI-skrivfunktioner för att:

Förbättra tonfallet : Använd AI-funktionen för att finjustera tonfallet i ditt brev så att det förblir professionellt och samtidigt lite personligt, och speglar din unika personlighet.

Kontrollera grammatik och stavning : AI-assistenten skannar ditt brev för att hitta eventuella grammatiska fel eller stavfel, så att du får ett snyggt och polerat slutresultat.

Innehållsskapande : Vill du använda flera versioner för att slutföra det perfekta uppsägningsbrevet med två veckors varsel? Be AI-assistenten att ta fram hela avsnitt och variationer baserat på de uppmaningar du ger. Detta sparar dig tid och ansträngning att leta efter flera versioner och ger dig det bästa alternativet för dina behov.

Avancerade AI-baserade förslag: Om du använder en mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid erbjuder AI-assistenten förslag för att förbättra flödet, förkorta långa meningar eller till och med omarbeta klumpiga fraser för att säkerställa att ditt budskap kommuniceras korrekt.

Oavsett om du vill hålla det kortfattat eller inkludera mer detaljerad information kan du enkelt hämta rätt uppgifter och skriva ett professionellt uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid utan att missa något.

Du kan också be ClickUp Brain att skapa ett uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid från grunden, enligt den uppgift du delar.

Skapa ett anpassat e-postmeddelande med två veckors uppsägningstid med hjälp av ClickUp Brain

Vad mer? Använd den för att skapa en kortfattad sammanfattning av ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel, som du kan dela som ett meddelande innan du lämnar Slack-arbetsytan eller andra chattar, för att säga adjö till alla dina kollegor och medarbetare.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Håll ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel professionellt med hjälp av ClickUp

Att lämna sitt nuvarande företag för ett nytt är alltid ett svårt beslut för de flesta. Men du behöver inte göra det genom att bränna broar med din nuvarande arbetsgivare. En mall för uppsägningsbrev med två veckors varsel säkerställer att du håller en professionell ton.

Med ClickUp kan du skriva en professionell uppsägningsansökan och underlätta övergången. En uppgiftslista i plattformen hjälper dig att hantera dina sista arbetsuppgifter och se till att allt är ordnat efter att du har slutat.

Från det att du skickar ditt uppsägningsbrev med två veckors varsel till din sista dag på företaget kan du hålla en professionell ton med ClickUp och se till att din avgång går smidigt.

Registrera dig idag och upptäck ClickUps kraftfulla funktioner för kommunikation och uppgiftshantering.