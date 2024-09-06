Hur känslan av att vara utanför på jobbet kan påverka ditt arbete

Du sitter vid ditt skrivbord och förbereder en presentation när du märker att en grupp från ditt team har samlats och diskuterar något tyst sinsemellan.

Nyfikenheten väcks. Vad pratar de om? Är det något viktigt?

Du känner en viss frustration eftersom du gärna vill bidra, men du är inte insatt i läget. Det här är inte första gången det händer. Även tidigare har du känt att du har hamnat på efterkälken på jobbet.

Att känna sig utanför på jobbet kan vara frustrerande och påverkar både den anställde och organisationen. Och det är vanligare än du kanske tror.

I den här bloggen kommer vi att undersöka vad som orsakar utestängning på arbetsplatsen, sätt att hantera känslan av isolering på jobbet och mycket mer. Låt oss börja!🚦

Vänlig försäkran: Du är inte ensam om att känna dig utanför på arbetsplatsen, även om det kan verka så. 75 % av alla anställda världen över uppger att de har känt sig utanför på jobbet, enligt EY:s rapport ”Belonging Barometer ”. Det är alltså ett djupt rotat problem som drabbar många av oss.

Att känna sig utanför på jobbet: Vad är det egentligen som händer?

Att känna sig utfryst på jobbet uppstår när du utesluts från teamaktiviteter, diskussioner eller sociala interaktioner. Denna isolering kan få dig att känna dig utanför och demotiverad, vilket påverkar ditt välbefinnande och din relation till teamet.

När du känner dig utanför är det lätt att skylla på sig själv. På lång sikt kan detta lätt eskalera och ha en stark negativ inverkan på hur du känner för ditt arbete. Den verkliga anledningen till att du inte var med på det interna skämtet eller inte kände dig som en del av teamet kan dock ligga utanför din kontroll.

Det kan bero på djupare problem som kommunikationssilos, outtalade hierarkier, kontorsklickar eller till och med en arbetsplatskultur som gör att alla känner sig utanför.

Att identifiera orsaken är avgörande för att kunna hantera problemet på ett effektivt sätt. Innan du vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra situationen bör du fundera på om din upplevelse stämmer överens med dessa problem.

🚩 Är det bara du eller är det kulturen?

Många undrar: ”Är det mitt fel, eller är det något fel med mitt team?”

Det bästa sättet att avgöra om du är offer för utfrysning på arbetsplatsen är att fråga dig själv om du gör det som förväntas av dig.

Håller du tiden med dina egna projekt? Är du artig, samarbetsvillig och gör allt för att vara en bra anställd?

Om du svarar ja på ovanstående frågor men fortfarande känner dig utfryst är det troligtvis din teamkultur som är orsaken.

Några tecken som tyder på att du befinner dig i en arbetsmiljö som inte är stödjande kan vara: Du känner dig ofta utesluten från viktiga möten eller diskussioner. Kommunikationen inom teamet är ofta oklar eller osammanhängande. Brist på stöd och mentorskap tvingar dig att lista ut saker på egen hand. Kulturen får dig att känna att du borde vara tacksam bara för att du har ett jobb. Du känner dig ofta undervärderad eller ouppskattad för dina insatser. Användningen av uttryck som "vi är en familj" för att sudda ut gränserna Överdriven arbetsbelastning eller liten eller ingen gräns mellan arbete och privatliv Kliker på kontoret eller outtalade hierarkier är uppenbara

🚩 Klik på kontoret: Ja eller nej?

Du kanske trodde att klickar var något du lämnade bakom dig i gymnasiet. Tyvärr är det inte alltid sant. Klickar dyker ofta upp i olika former på alla arbetsplatser.

Många arbetsplatser har klickar – vissa bra, andra mindre bra. Dessa sammansvetsade grupper bildas ofta kring gemensamma intressen, arbetsuppgifter eller personlighetstyper.

I början kan de verka harmlösa, men de kan skapa verkliga hinder för dem som inte är en del av dem.

Men alla klickar är inte dåliga; vissa utgör ett starkt stödnätverk.

Men oftast, när dessa grupper börjar bildas på kontoret, leder det till gatekeeping och exklusivitet, vilket gör det svårt för andra att knyta kontakter och samarbeta.

🚩 Den subtila verkligheten av utfrysning

Utestängning är inte alltid uppenbar. Det handlar inte bara om att missa efterjobbsaktiviteter eller att inte få chansen att yttra sig på möten.

Ibland är det de mer subtila sakerna, som att inte bli tillfrågad om synpunkter på ett projekt eller att bli förbisedd vid viktiga uppdrag. Dessa små händelser kan ackumuleras över tid och få dig att känna dig undervärderad och utanför teamet.

Här är några ofta osynliga tecken på utfrysning: Viktiga e-postmeddelanden, chattar eller dokument cirkulerar bland dina kollegor, men du ingår inte alltid i distributionslistan. Teamutflykter eller efterjobbsmingel planeras, men du blir antingen inte informerad eller bjuds in i sista minuten. Du märker att dina kollegor ofta har informella samtal, till exempel under kaffepauserna, men sällan bjuder in dig att delta. Andra teammedlemmar får regelbundet vägledning eller mentorskap, men du får klara utmaningarna på egen hand. När dina insatser uppmärksammas, tonas de ner eller lyfts inte fram lika mycket som andras. Under möten kan du ofta bli avbruten, eller så avfärdas dina idéer utan någon större diskussion. Du får hela tiden uppgifter som är viktiga men inte särskilt synliga.

Hur hanterar man känslan av att vara utanför på jobbet?

För att vända denna känsla av utanförskap är det viktigt att ta itu med den direkt och vidta proaktiva åtgärder.

Så här gör du. 🗂️

✅ Fokusera på det du kan kontrollera

När du känner dig utanför på jobbet är det lätt att börja skylla på sig själv eller andra.

Det första steget för att hantera denna situation är dock att titta på vad du kan kontrollera – din prestation och attityd.

Enligt samlad forskning från Indeed och Michael Page bör du fokusera på sådant som du kan kontrollera, till exempel: Förbättra kvaliteten på ditt arbete Sätta upp personliga mål Prata med dina kollegor innan du drar några slutsatser Behåll en mer positiv inställning (så långt det är möjligt) Hitta hobbyer utanför arbetsplatsen Se till och inpränta att din självkänsla inte definieras av andras handlingar eller ditt arbete. Meditation och självhjälp Söka terapi

Genom att fokusera på din prestation och attityd kan du känna dig säker på att du gör ditt bästa och att eventuella problem inte ligger på din sida.

Om du tror att det finns utrymme för förbättringar, leta efter sätt att förbättra din prestation. Prata med dina kollegor, särskilt de i ledande befattningar, ha ett enskilt samtal med din chef och be om feedback. Tveka inte att involvera HR om det behövs.

✅ Hitta ditt stödnätverk

För att bekämpa isolering på arbetsplatsen måste du tänka utanför boxen. Det är naturligt att umgås med dem du arbetar nära, men ibland kommer det bästa stödet från att utvidga ditt nätverk.

Titta bortom ditt närmaste team för att hitta personer i andra avdelningar eller yrkesgrupper som delar dina värderingar och intressen.

Utöver detta kan du överväga att gå med i professionella grupper inom och utanför ditt företag.

Genom att engagera dig i communityn på plattformar som LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International och Meetup kan du komma i kontakt med likasinnade och utöka ditt nätverk. Dessa interaktioner kan ge dig nya perspektiv, värdefulla insikter och en känsla av tillhörighet som kan hjälpa dig att lindra känslan av isolering.

✅ Bygg upp motståndskraft och självmedvetenhet

Resiliens är grundläggande när man hanterar utfrysning på arbetsplatsen. Det handlar om att förbli motiverad (så mycket som är hälsosamt och möjligt) trots den stress och utbrändhet som ofta följer med känslan av att vara utanför.

Men kom ihåg att resiliens inte innebär att undertrycka eller ignorera dina känslor, utan att erkänna dem och hitta hälsosamma sätt att hantera dem.

För att bygga upp din motståndskraft kan du prova följande: Öva på självreflektion för att stärka självkänslan Bearbeta dina känslor innan du svarar Dela upp arbetsuppgifterna för att hantera stress och utbrändhet Utvärdera dig själv regelbundet för att kunna svara genomtänkt istället för att reagera impulsivt.

Att vara medveten om din omgivning hjälper också till att hantera känslor av utanförskap.

Fråga dig själv om du ofta känner dig utanför i gruppsammanhang eller bara med vissa personer. Att förstå dynamiken på din arbetsplats kan hjälpa dig att hantera förväntningar och minska onödig stress genom att anpassa ditt tillvägagångssätt efter den miljö du befinner dig i.

✅ Hantera klickar med professionalism

För att effektivt navigera i kontorsklickar behöver du en blandning av takt och professionalism. Förbli professionell genom att vara neutral, undvika skvaller och behandla alla med respekt.

Kontorspolitik är, som Harvard Business Review påpekar, inte något du bara kan välja bort; du är en del av arbetsplatspolitiken bara genom att vara anställd på organisationen. Tyvärr är det oundvikligt. Det sagt, att engagera sig i den politiska dynamiken på din arbetsplats gör dig inte till en dålig person.

Fokusera istället på att förstå det politiska landskapet på din arbetsplats. Avgör om ditt företag är minimalt, måttligt, högt eller patologiskt politiserat och se hur detta stämmer överens med din personliga stil och dina karriärmål.

Hantera konflikter med lugn. Försök att förstå olika perspektiv samtidigt som du upprätthåller dina professionella värderingar. Detta tillvägagångssätt kommer att bevara ditt rykte och visa dina ledaregenskaper.

Om utfrysningen fortsätter, fokusera på att bygga upp personliga arbetsrelationer inom gruppen. Att knyta individuella kontakter kan leda till mer genuina och varaktiga band än att anpassa sig till en hel klick.

Organisationers roll i hanteringen av utfrysning på arbetsplatsen

De tips och strategier vi har delat med oss av hittills har främst handlat om hur du som individ kan hantera utanförskap på ett bättre sätt.

Men här är saken: uteslutning är inte bara ett personligt problem, det är ett organisatoriskt problem.

När en teammedlem eller anställd konsekvent känner sig utanför påverkar det arbetsmiljön negativt.

En kultur präglad av utestängning kan leda till sänkt moral, lägre produktivitet och högre personalomsättning. Det skapar en klyfta mellan dem som känner sig inkluderade och dem som inte gör det, vilket kan undergräva teamets sammanhållning och effektivitet.

Låt oss utforska hur dessa dynamiker fungerar och vad som kan göras för att hantera dem på organisationsnivå. 🏢

Effekter av att känna sig utanför

Att känna sig utfryst på jobbet kan påverka ens välbefinnande och produktivitet avsevärt. Känslomässigt leder det ofta till ensamhet, ilska och till och med skam.

Forskning visar att giftiga beteenden på arbetsplatsen och bristande inkludering avsevärt ökar symtomen på utbrändhet. Anställda som känner sig marginaliserade upplever ofta en försämring av sitt välbefinnande, vilket kan leda till kronisk stress och bristande engagemang. De är också mer benägna att lämna sina jobb.

💡 Proffstips: Var bestämd på jobbet när du tar itu med giftigt beteende. Använd ”jag”-uttryck för att förklara hur deras handlingar påverkar dig, med fokus på dina känslor snarare än att lägga skulden på någon.

Det är inte allt. Produktiviteten kan också drabbas hårt.

När anställda känner sig utanför sjunker deras motivation avsevärt.

BCG:s forskning betonar att glädje på jobbet är en central faktor för att behålla personal och öka produktiviteten. Anställda som trivs på jobbet är 49 % mindre benägna att överväga att sluta.

Utestängning på arbetsplatsen belastar relationerna inom teamet och minskar samarbetet och innovationen – två faktorer som är avgörande för framgång.

Dessutom innebär utestängning att man går miste om värdefulla idéer och talanger. Att förbise en grupp anställda kan också leda till förlorade möjligheter till innovation och högre personalomsättning, särskilt bland unga, mångfaldiga medarbetare.

Vad kan organisationer göra åt detta?

Att främja en inkluderande arbetsplats handlar om mer än bara individens välbefinnande – det är avgörande för att skapa en produktiv och innovativ miljö.

För att stödja dessa insatser är ClickUps lösning för HR-team skräddarsydd för att hjälpa organisationer att odla en inkluderande kultur.

Med funktioner som verktyg för medarbetarfeedback, målsättning och uppföljning av framsteg erbjuder ClickUp en centraliserad plattform för att övervaka och förbättra teamdynamiken.

Låt oss utforska några praktiska steg du kan ta med hjälp av ClickUp för att förstärka dessa insatser:

Steg 1: Inkluderande mål och erkännande

Skapa mål som förenar ditt team och ser till att alla känner sig inkluderade.

Du kan till exempel sträva efter att: Minst 80 % av de anställda ska delta i avdelningsöverskridande projekt eller initiativ under nästa kvartal. Se till att varje beslutsprocess i teamet inkluderar synpunkter från minst tre olika roller eller avdelningar. Granska och förbättra interna kommunikationsverktyg och processer inom sex månader för att göra dem tillgängliga för alla anställda. Inrätta ett formellt mentorprogram där minst 50 % av de anställda på alla nivåer och avdelningar deltar som mentorer eller adepter inom det närmaste året.

Du kan också främja teambuilding genom att införa aktiviteter som brainstorming, roterande ledarroller, öppen dörr-policy och förbättrade kommunikationskanaler.

Sätt upp tydliga mål och processer för att välkomna nya medarbetare. Det hjälper dem att smidigt integreras och känna sig som en del av teamet från början.

Att hantera alla dessa mål och händelser på egen hand kan vara utmanande, men ClickUp Milestones kan förenkla det.

Genomdriv målen för inkludering och uppmuntra dem genom att fira och uppmärksamma individer med hjälp av ClickUp Milestones.

Med den här funktionen kan du:

Definiera målen för inkludering som ClickUp-milstolpar och markera viktiga punkter i dina mångfaldsinitiativ. Detta gör det enkelt att hålla alla på samma sida och veta exakt vad som behöver uppnås.

Använd tidslinjevyn tillsammans med ClickUp Task Dependencies för att övervaka pågående arbete och se till att allt är i linje med dina mål.

När ditt team når milstolpar kan du lyfta fram och fira dessa prestationer och uppmärksamma framstegen i er inkluderingsresa.

Du kan spåra slutförda milstolpar i instrumentpanelen, vilket ger dig en sammanfattande bild av ditt aktuella projektstatus. Detta hjälper dig att snabbt bedöma var du står och vad som återstår att göra.

Steg 2: Planera inkluderande evenemang

Vet du vad som verkligen för människor samman på jobbet? Informella firanden och sociala sammankomster, förstås.

De är fantastiska för att uppmuntra kontakter och bygga kamratskap inom ditt team.

Fundera på att organisera aktiviteter som samlar alla, till exempel avdelningsöverskridande luncher och företagsutflykter där kollegor kan umgås och lära känna varandra utanför sina vanliga roller.

Ladda ner den här mallen Planera och organisera inkluderande evenemang för alla dina teammedlemmar med hjälp av ClickUps mall för evenemangsplanering.

Du kan använda ClickUps mall för evenemangsplanering för att planera allt detta. Den effektiviserar planering och genomförande med funktioner som är utformade för att hålla allt organiserat.

Du kan skapa anpassningsbara uppgiftslistor för att dela upp varje händelse i tydliga, hanterbara steg. Samarbete i realtid säkerställer att alla är uppdaterade, medan automatiska påminnelser håller deadlines i sikte. Det användarvänliga gränssnittet hjälper dig att spåra uppgifter, deadlines och resurser effektivt, så att dina evenemang går utan problem.

Steg 3: Samla in feedback anonymt

Det räcker inte att bara införa bättre processer. Du måste kontrollera om dessa förändringar gör någon skillnad och se till att medarbetarna känner sig bekväma med att dela med sig av sin ärliga feedback.

Därför är det viktigt att samla in anonym feedback.

I din anonyma undersökning kan du inkludera en blandning av slutna och öppna frågor, till exempel: Vad tycker du om inkludering på arbetsplatsen när det gäller teamaktiviteter? Känner du dig inkluderad i dessa?

Tycker du att det finns grupper på kontoret som inte tillåter andra att komma in i deras professionella utrymme?

Arbetar du i en positiv arbetsmiljö? Varför eller varför inte?

Du kan använda feedbacken från dessa undersökningar för att planera dina nästa steg och fatta mer välgrundade beslut. För att lösa detta problem kan du använda ClickUp Forms.

Få ärlig feedback från dina anställda om utfrysning med hjälp av ClickUp Forms.

Det möjliggör precis insamling av feedback genom att använda villkorlig logik som anpassas utifrån användarnas svar. På så sätt kan du enkelt omvandla feedback till genomförbara uppgifter, vilket gör det enklare att ta itu med eventuella problem eller förbättringsområden i ditt inkluderingsarbete.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för medarbetarfeedback är utformad för att hjälpa dig att samla in och hantera feedback från dina medarbetare.

Du kan också använda ClickUps mall för medarbetarfeedback för liknande användningsfall. Den kan:

Hantera kommunikationsbrister och samla in feedback på ett strukturerat sätt.

Uppmuntra anställda som arbetar på distans att delta i feedbackprocessen med garanterade förändringar i sikte.

Skapa en plattform för anonyma och öppna samtal mellan anställda och ledning.

Ett annat smidigt feedbackverktyg är ClickUps mall för medarbetarengagemang, som låter dig hålla koll på alla dina kollegors behov, önskemål, mål och delade personuppgifter. Du kan också använda den för att genomföra engagemangsundersökningar som ger tydliga, användbara insikter om hur dina medarbetare upplever sin arbetsplats.

Steg 4: Fördela möjligheterna rättvist

Det är inte ovanligt att vissa teammedlemmar alltid får högprioriterade uppgifter medan andra hamnar i skymundan. Du kanske också märker att vissa teammedlemmar inte är fullt engagerade i grupprojekt, eller att deras bidrag går obemärkta förbi.

För att motverka detta är ClickUps Team View ett utmärkt verktyg för att främja inkludering och balansera arbetsbelastningen på ett effektivt sätt.

Dra nytta av ClickUp Team Views multifunktionella hanteringsfunktioner för att säkerställa inkludering på arbetsplatsen och undvika affinitetspartiskhet.

Med Team View kan du se dina projekt, uppgifter och ansvarsområden på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att fördela arbetet. Du kan tilldela uppgifter till enskilda personer för att säkerställa att alla har lika möjligheter att bidra.

Du kan även anpassa vyer för att kategorisera uppgifter efter taggar som speglar teammedlemmarnas kompetens och intressen. Om du till exempel taggar uppgifter med specifika kompetensområden eller projekttyper kan teammedlemmarna enkelt matchas med uppgifter som stämmer överens med deras preferenser och karriärmål.

Steg 5: Förbättra den övergripande kommunikationen

Du vill att information ska flöda fritt, utan att hierarkier eller klickar skapar missförstånd på arbetsplatsen.

ClickUps chattvy kan hjälpa dig att engagera hela teamet och hålla alla informerade.

Tydlig och öppen kommunikation spelar en viktig roll för alla teams framgång, så det är viktigt att skapa transparenta kanaler där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina idéer och synpunkter.

Regelbundna avstämningar och uppdateringar säkerställer att alla håller sig i linje med projektmålen. Att främja en kultur av aktivt lyssnande och lyhördhet kan bygga förtroende och hålla ditt team samman.

Involvera alla dina teammedlemmar och håll dem uppdaterade med hjälp av ClickUps chattvy.

Med Chat View kan du:

Dela uppdateringar, länka resurser och ha en ordentlig konversation med dina teamkamrater.

Skapa kanaler som inte är arbetsrelaterade för att främja personliga relationer med kollegor.

Tilldela åtgärdspunkter med @mentions för att hålla teamen uppdaterade om de senaste nyheterna.

Främja inkludering och tillhörighet på din arbetsplats med ClickUp

Att ta itu med utfrysning på arbetsplatsen är oumbärligt för att öka teamets moral och produktivitet samtidigt som man bygger en samarbetskultur.

Du kan använda ClickUp för att förvandla din arbetsmiljö till en mer inkluderande och stödjande plats. Från att sätta upp mål till att organisera teambuilding-evenemang gör ClickUp det enkelt att hålla alla engagerade och sammankopplade.

Registrera dig för ClickUp idag!