Hur man optimerar teamets prestanda under prestationsfasen

Teamets prestanda är en avgörande faktor för alla företags framgång. Men låt oss vara ärliga, det kan vara en riktig utmaning att upprätthålla högsta prestanda hela tiden.

Idag måste företag ständigt utvecklas för att ligga steget före de dynamiska marknadsförhållandena, och anställda kan känna press att hänga med i förändringarna.

Som chef har du en avgörande roll när det gäller att hålla ditt team motiverat och i linje med organisationens mål. Det innebär att hantera teamets förväntningar och dela med dig av verktyg som hjälper dem att hålla fokus, särskilt i prestationsfasen.

Om du undrar vad prestationsfasen är och hur du kan få ditt team att nå dit är den här artikeln något för dig. Läs vidare. 🧐

Vad är prestationsfasen?

Prestationsfasen är en av de viktigaste faserna i Tuckmans modell för teamutveckling. Modellen utvecklades av Bruce Tuckman, en pedagogisk psykolog som använde den för att beskriva en teoretisk process för hur grupper utvecklades och växte i mitten av 1960-talet.

Prestationsfasen är den fjärde fasen i modellen ”Fem faser i teamutveckling” och är kanske den viktigaste fasen. I denna fas presterar varje medlem i teamet på sin högsta nivå och teamet fungerar som en välorganiserad, sammanhållen enhet.

Modellens fem faser är:

Fas 1: Bildningsfasen

Fas 2: Stormningsfasen

Fas 3: Normingfasen

Steg 4: Prestationsfasen

Steg 5: Avslutningsfasen

Låt oss kort gå igenom alla faser i teambuilding innan vi fördjupar oss i prestationsfasen.

Fas 1: Bildningsfasen

Denna fas är när ditt team eller dina gruppmedlemmar precis har kommit samman.

Dina teammedlemmar kanske inte känner varandra så väl. Det finns mycket osäkerhet i luften och teamet kanske inte är särskilt produktivt. Medlemmarna håller fortfarande på att vänja sig vid varandra och behöver tid för att komma underfund med sina individuella roller.

Fas 2: Storming-fasen

Det är nu som teammedlemmarna lär sig att arbeta tillsammans. I detta skede kan det ibland uppstå konflikter på grund av personlighetsskillnader eller olika åsikter.

Teammedlemmarna kanske ännu inte har fullständig klarhet om sina roller och kan överskrida varandras gränser. Teamdynamiken kan bli utmanande när medlemmarna arbetar för att hitta de roller som passar dem bäst.

Fas 3: Normfasen

I denna fas börjar allt äntligen falla på plats. Dina teammedlemmar har hittat sina respektive roller.

När de blir bekväma med att arbeta tillsammans med teamuppgifter känner de sig mer bekväma med att be om hjälp eller söka konstruktiv feedback från varandra.

Fas 4: Prestationsfasen

Endast framgångsrika team kan nå denna eftertraktade fas, där teammedlemmarna presterar på topp, inte bara individuellt utan också som team.

Om du har sett filmer som Ratatouille eller Burnt kan du ta följande exempel: I början krockar kockarna ständigt med varandra och det finns gott om interpersonella konflikter. Men i slutet är de perfekt synkroniserade, som en väl samspelt, harmonisk orkester. Det är prestationsfasen.

I prestationsfasen Ditt team har definierat sina roller, satt tydliga gränser så att ingen trampar varandra på tårna och kan samarbeta utan problem. Medlemmarna tar aktivt ansvar och utövar lämplig auktoritet för att leda projekt. Alla medlemmar hjälper varandra att identifiera och övervinna misstag, fel och andra brister. Medlemmarna ger varandra feedback för att uppnå bättre resultat och arbetar synkroniserat mot teamets mål. Alla känner en djup tillfredsställelse över sina framsteg.

Ditt team följer också fastställda arbetsflöden för att uppnå gemensamma mål, och medlemmarna känner sig enade i strävan efter ett gemensamt mål. Detta representerar den ideala fasen i grupputvecklingen.

Som teamledare är ditt mål att så snabbt som möjligt guida ditt team till denna fas – och det är precis det vi är här för att hjälpa dig med.

Fas 5: Avslutningsfasen

Detta är den femte och sista av Tuckmans faser, när teamet är redo att upplösas. Det sker vanligtvis när teamets uppdrag är slutfört.

Det här är tiden då du och ditt team kan fira det ni har uppnått. Reflektera över era prestationer och påminn teamet om syftet med deras arbete.

Eftersom detta är den femte fasen är det också ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma och hylla de enskilda teammedlemmarnas talanger.

Varför ska du sträva efter prestationsfasen?

Prestationsfasen kan ge dig och ditt team bästa möjliga positiva resultat. 🎯

I denna fas råder perfekt synkronisering och smidig kommunikation, och de flesta medlemmarna arbetar felfritt mot sina mål.

Tanken är att hålla kvar teamet i denna fas så länge som möjligt.

Även om det låter bra i teorin kan inget team hålla sig konsekvent i prestationsfasen utan någon form av ingripande. Det är upp till dig som teamledare att se till att ditt team stannar kvar i denna fas så länge som möjligt, särskilt under projekt.

För att göra det kan du börja med att undvika vanliga utmaningar som kan uppstå i detta skede, samtidigt som du upprätthåller ett starkt ledarskap. Låt oss lära oss mer.

Vilka är några vanliga utmaningar i prestationsfasen? Och varför uppstår de?

🚩Utbrändhet

Utbrändhet är den största fienden när det gäller att upprätthålla ett högpresterande team. Och du kan inte bara lösa det genom att införa hälsoaktiviteter. Oavsett hur mycket dina teammedlemmar mediterar eller tränar, om de fastnar i en miljö som orsakar kronisk stress kommer de att känna pressen.

Utbrändhet är dåligt för företaget och för människor i allmänhet. 33 % av de anställda medger att utbrändhet gör dem mindre fokuserade på jobbet, medan 31 % säger att det har gjort att de tappat intresset för sitt arbete och 21 % rapporterar att det har lett till mer prokrastinering.

De tre främsta orsakerna till utbrändhet är ökad arbetsbelastning, psykiska problem som kan bero på bristande gränsdragning mellan arbete och privatliv samt orealistiska deadlines.

Andra faktorer som bidrar till arbetsrelaterad utbrändhet är bland annat: Ständig brådska

Hierarkiska och långsamma kommunikationsnätverk

Mikrostyrning

Bristande erkännande för prestationer

Överskrida personliga gränser och arbetstider

🚩 Behålla momentum

En annan stor utmaning för chefer är att säkerställa en jämn teamprestanda, dag efter dag och vecka efter vecka. Även om du inte kan förvänta dig 100 % av ditt team hela tiden, betyder det inte att du ska låta stagnation uppstå.

Några vanliga orsaker till förlorad fart är: Utbrändhet (ja, de hänger alla ihop)

Brist på samordnade och tydliga mål

Självbelåtenhet

Frånvaro av viktiga teammedlemmar

Brist på erkännande

Externa faktorer som förändringar i företagets värderingar, ledningen och mer

🚩 Konflikter uppstår

Konflikter är oundvikliga. De kan uppstå på grund av intressekonflikter, personlighetskollisioner eller andra orsaker.

Här är några vanliga orsaker till konflikter som uppstår i prestationsfasen och som du bör vara uppmärksam på: Olika professionella åsikter och arbetsstilar

Arbeta mot olika personliga och professionella mål

Överlappande roller i senare faser av ett projekt

Personliga övertygelser

Begränsade resurser

Organisatoriska faktorer som förändringar i företagets policy eller omstruktureringar

Stress orsakad av yttre faktorer som orealistiska deadlines från chefer/ledningen

Hård konkurrens

Någon av dessa orsaker (eller andra) kan dämpa det som ska vara ett högpresterande, effektivt och ändamålsenligt team.

Så, vad behöver du för att få dem på fötter igen?

Vilka är några av de bästa metoderna för att leda effektivt i prestationsfasen?

Starkt ledarskap är fortfarande det viktigaste när det gäller att hantera och leda högpresterande team.

Trots dina bästa ansträngningar att sätta ihop ett team med den perfekta blandningen av kompetens och attityder krävs det ofta att du justerar teamets sammansättning i takt med att dess dynamik utvecklas för att skapa en miljö där teamet kan blomstra.

Här är några strategier för att hantera team i prestationsfasen:

✅ Genomför gruppaktiviteter

Diskutera helheten: Förverkliga den position där du vill se dig själv och ditt team efter en viss tid. Låt ditt team visualisera var de behöver vara med det projekt de arbetar med just nu. Detta hjälper dem att hålla energin uppe genom att föreställa sig sina framtida prestationer och manifestera den nivån av teamframgång.

Tre huvudfrågor: Ställ dessa tre grundläggande frågor till ditt team: Vad har fungerat bra för oss? Vad orsakar problem för oss? Vad kan vi förbättra?

Vad har fungerat för oss?

Vad är det som orsakar problem för oss?

Vad kan vi förbättra?

Men spara dem inte till slutet av sprinten.

Samla in denna värdefulla feedback med jämna mellanrum under projektcykeln för att få en god uppfattning om ovanstående ämnen. Att ge feedback i rätt tid, ta itu med problem tidigt och lyfta fram framsteg skapar en känsla av kontinuerlig förbättring och prestation för alla teammedlemmar.

Allomfattande brainstorming-sessioner: Visualisera dina idéer med hjälp av denna snabba övning. Den samlar din grupp och uppmuntrar dem att tänka på innovativa sätt för att hjälpa till med att slutföra projektet du arbetar med i tid.

Visualisera dina möten, diskussioner och idéer med ClickUp Whiteboards.

Tänk dig att du har ett oändligt utrymme att fylla med text- och bildidéer för att följa projekt och aktiviteter. Det är precis vad ClickUp Whiteboards hjälper dig med.

Med ClickUp Whiteboards kan du:

Samarbeta visuellt på en enda, delad plattform för att omvandla idéer till praktiska insikter.

Brainstorma, utarbeta strategier, skapa tankekartor och planera smidiga arbetsflöden.

Använd ClickUp-verktyg som Tasks för en smidig övergång från idé till handling.

Länka arbetsfiler, dokument och uppgifter direkt på din whiteboard

✅ Erkänn bidrag

Ett team är en sammanslagning av kontrasterande personligheter. Naturligtvis kommer vissa medlemmar att vara mer dynamiska än andra och därmed mer synliga. Det är ditt jobb som ledare att tydligt förstå vem som bidrar på vilket sätt under ett projekt.

Se till att de mindre synliga medlemmarna får en chans att stå i rampljuset genom att uppmärksamma deras bidrag. Detta leder till ett team som är medvetet om alla medlemmars talanger och uppskattar dem, oavsett hur uttalad en individ är.

Håll koll på vad dina teammedlemmar åstadkommer med hjälp av ClickUp Tasks.

För att göra detta på ett effektivt sätt kan du använda ett teamhanteringssystem som hjälper dig att spåra utförda uppgifter. Här kan du använda flera ClickUp-funktioner samtidigt. Den första är ClickUp Tasks.

Med Tasks kan du:

Tilldela ditt team genomförbara, tydliga och väl definierade uppgifter.

Spåra uppgiftsförloppet för att förstå ditt teams prestanda

Planera, organisera och samarbeta smidigt i alla projekt

Kategorisera uppgifter efter prioritet och uppdrag

Länka relaterade uppgifter och spåra framsteg med anpassade statusar

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för projektuppföljning är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på dina projekt på ett och samma ställe.

Ett annat smidigt sätt att följa dina framsteg är att använda ClickUp Project Tracker Template.

Med den kan du gruppera uppgifter efter fas, följa framstegen och samarbeta smidigt med ditt team. Den är perfekt för att hantera flera projekt utan att bli överväldigad. Du håller ordning, får uppdateringar i realtid och vet vad alla bidrar med.

✅ Sätt alltid upp uppnåeliga mål

Ett team som presterar på topp måste vara fokuserat och inriktat på ett gemensamt mål. Detta börjar med att ge varje teammedlem väl definierade och genomförbara mål som är anpassade till deras roller.

Undvik överlappande mål för att förhindra konflikter mellan uppgifter. Höj ribban lite grann varje gång för att säkerställa att ditt team fortsätter sträva efter excellens utan att stagnera.

Håll koll på ditt övergripande arbetsflöde med ClickUp Goals.

När du har satt upp dina mål, kommunicera dem till dina anställda och följ noga upp hur de uppnås. För att göra allt detta på ett och samma ställe utan att behöva byta flik, använd ClickUp Goals.

Med ClickUp Goals kan du:

Spåra automatiskt framstegen mot målen genom att länka uppgifter och använda numeriska, monetära eller sant/falskt-mål.

Organisera målen på ett ställe med hjälp av mappar, så att det blir enkelt att övervaka relaterade mål tillsammans.

Ställ in olika typer av mål (t.ex. sprintcykler, veckokort) för att passa olika behov.

Dela mål, hantera behörigheter och håll alla uppdaterade med tydliga tidsplaner och deadlines.

✅ Fastställ tydliga prioriteringar

Ditt team kan inte arbeta optimalt om du klassificerar varje uppgift som brådskande! När allt är brådskande är ingenting verkligen brådskande. Detta kan leda till att ditt team översvämmas av flera motstridiga prioriteringar och orealistiska deadlines, vilket kan orsaka stress.

Därför måste du skapa väl definierade kriterier för brådskande ärenden och prioritera varje uppgift därefter. Planera väl och skapa ett system där du inte bara tilldelar uppgifter till dina teammedlemmar utan också kan märka dem utifrån deras betydelse.

Du kan till exempel färgkoda högprioriterade ärenden med rött, följt av gult och grönt, för att skapa ett enkelt men allmänt igenkännbart system.

Du kan också använda ett av de många prioriteringssystemen, till exempel: Eisenhower-matrisen

MoSCoW-metoden (Must have, Should have, Could have och Won’t have)

ABC-metoden för prioritering (A inkluderar hög prioritet och hög brådskandehet, B inkluderar medelhög prioritet och medelhög brådskandehet, C inkluderar låg prioritet och låg brådskandehet)

RICE-poäng (Reach, Impact, Confidence och Effort)

✅ Säkerställ en bra balans mellan arbete och privatliv

Förstå att dina anställda har ett liv utanför jobbet.

Om du ständigt suddar ut gränserna mellan det personliga och det professionella kommer dina anställda inte att kunna vila eller semestra ordentligt. De kommer inte att kunna koppla bort sig helt från arbetet, vilket leder till utmattning och frustration.

Detta är särskilt viktigt eftersom en stor del av arbetskraften har börjat välja distansarbete eller hybridarbetsmiljöer.

53 % av jobben i USA är för närvarande hybridjobb. Det innebär att du måste förbereda dig för att hantera och bemästra de utmaningar som följer med denna flexibla, ofta asynkrona arbetsmiljö.

✅ Uppmuntra transparent och effektiv kommunikation

Kommunikation är nyckeln till att motivera och uppmärksamma dina medarbetares insatser. Din roll bör vara att underlätta, inte hindra arbetsflödet.

Du måste vara tillgänglig för dina teammedlemmar så att de inte behöver göra en massa krångliga saker för att få träffa dig.

Se till att alla teammedlemmar känner sig bekväma med att vända sig till dig. Överväg att införa en öppen dörr-policy för att uppmuntra människor att uttrycka sina åsikter. Bli också av med ineffektiva kommunikationssilos genom att införa strömlinjeformade kommunikationskanaler.

Försök att undvika förseningar eller missförstånd när du delar meddelanden mellan teammedlemmar, inklusive dig själv.

Kommunicera smidigt och dela filer i appen med ClickUps chattvy.

ClickUp erbjuder återigen en kraftfull lösning på detta i form av ClickUp Chat View. Det underlättar smidig samordning mellan avdelningar, team och medlemmar med sammankopplade uppgifter och roller.

Använd ClickUps chattvy för att kommunicera direkt med teammedlemmar och avdelningar inom din arbetsyta samtidigt som du enkelt delar relevanta filer, uppgifter och dokument.

✅ Främja förtroende och självständighet; övervaka men mikrostyr inte

Om du inte har förtroende för ditt team måste du ställa dig själv några kritiska frågor. Att arbeta med ett team som du inte kan lita på kan förstöra hela ditt arbetsflöde. Det kan också vara ett tecken på en ohälsosam arbetsmiljö.

Men fall inte i fällan att detaljstyra. Om du börjar styra varje medlem in i minsta detalj visar det bara att du inte litar på dem tillräckligt för att lämna jobbet i deras händer.

Uppmuntra ditt team att ta på sig ledarroller under projekt för att visa att de är redo för självständighet. Du måste hitta en balans mellan att låta teammedlemmarna blomstra självständigt och samtidigt hålla ett öga på deras framsteg och vara redo att hoppa in när din närvaro eller ditt beslut behövs.

ClickUp-mall för roller och ansvarsområden inom projektledning

För att tilldela uppgifter samtidigt som du behåller en överblick över hela scenariot kan du prova ClickUps mall för projektledningsroller och ansvarsområden. Den hjälper dig att definiera roller, tilldela uppgifter och se till att alla vet vem som är ansvarig för vad.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för projektledningsroller och ansvarsområden är utformad för att hjälpa dig att tilldela roller och ansvarsområden till rätt personer.

Genom att använda den här mallen kan du se till att allt går smidigt, oavsett storleken på din organisation. Mallen ger en tydlig plan, säkerställer att alla känner till sina roller, förbättrar samordningen mellan teamen och hjälper till att upptäcka problem i ett tidigt skede innan de blir större.

✅ Genomför regelbundna feedbackcykler

I prestationsfasen kommer dina teammedlemmar gärna att ge varandra kritisk och konstruktiv feedback.

Det är viktigt att hålla dessa kommunikationskanaler öppna och välfungerande. Som chef och ledare kan du faktiskt snabbt be om konstruktiv feedback och föregå med gott exempel för de andra teammedlemmarna. Ett av de bästa sätten att göra detta är att organisera anonyma undersökningar som visar exakt vad du är bra på och vilka områden som behöver förbättras.

Genom att skapa en feedbackloop i ditt team utvecklar du en miljö för konstant lärande och förbättring.

Du kan enkelt samla in meningsfull feedback med ClickUps mall för medarbetarfeedback och check-in-enkät. Använd den för att snabbt samla in insikter, identifiera förbättringsområden och ta itu med eventuella problem, samtidigt som du effektiviserar feedbackprocessen.

Håll din prestationsfas igång med ClickUp

Prestationsfasen är den fas där ditt team glänser, arbetar tillsammans med minimala konflikter och maximerar produktiviteten.

För att upprätthålla denna optimala fas måste du hantera potentiella utmaningar. Ett övergripande projektledningsverktyg kan hjälpa dig att navigera genom alla fem faserna i Tuckmans modell.

ClickUp kan vara det verktyg du behöver. Det erbjuder en omfattande lösning för att hålla ditt team samordnat och produktivt. Det hjälper dig också att sätta upp mål, prioritera uppgifter, definiera roller, effektivisera kommunikationen, samla in feedback och övervaka prestanda.

Genom att integrera ClickUp i ditt arbetsflöde kan du förebygga problem innan de uppstår och upprätthålla ditt teams långsiktiga framgång.

Låt inte oordning störa dina framsteg. Registrera dig gratis på ClickUp idag och se till att ditt team presterar på topp.