De 11 bästa alternativen till Resource Guru: Funktioner, priser och betyg

Resource Guru är en molnbaserad programvara för resurshantering för projektledare.
Från schemaläggning till tidrapportering – det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att effektivisera processen. Detta resulterar i optimerade arbetsflöden, bättre produktivitet, färre förseningar och ingen under- eller överallokering av resurser.
Resource Guru har dock också en del begränsningar – särskilt när det gäller mångsidighet. Det är därför det fungerar bra för vissa branscher, som professionella tjänster, men har svårt att hävda sig i andra.
Som någon som har ägnat mycket tid åt att jämföra flera olika program för resurshantering har jag sammanställt en lista över de bästa Resource Guru-alternativen som finns tillgängliga just nu. Ta en titt på den för att hitta det bästa programmet för resurshantering för ditt företag 2024.
Vad bör du leta efter i Resource Guru-alternativ?
Här är de faktorer du bör ta hänsyn till när du jämför olika alternativ till Resource Guru:
- Funktioner: Det första du bör ta hänsyn till är programvarans utbud av funktioner. Ett robust verktyg för resurshantering bör ha omfattande funktioner för resursallokering, schemaläggning, planering och tidrapportering.
- Användarvänlighet: En annan faktor som påverkar programvarans effektivitet är hur lätt den är att navigera i. Leta efter ett intuitivt verktyg som erbjuder en fördel jämfört med andra när det gäller användarvänlighet.
- Integrationsmöjligheter: Som ansvarig behöver du några kompletterande verktyg och program för att hantera dina resurser smidigt. Välj därför det program som erbjuder integration med andra verktyg från tredje part
- Recensioner: Tidigare recensioner och betyg ger en djupare inblick i programvarans prestanda. Så leta upp recensionerna av varje programvara på internet för att bedöma deras tillförlitlighet, användarnöjdhet och andra viktiga faktorer
- Priser: Välj den programvara som passar din budget. Se samtidigt till att den har alla nödvändiga funktioner du behöver för att hantera dina dagliga affärsaktiviteter.
De 10 bästa alternativen till Resource Guru att använda 2024
Kolla in denna lista över de 10 bästa alternativen till Resource Guru som finns tillgängliga 2024:
1. ClickUp – Bäst för resurshantering
ClickUp Resource Management Software är ett omfattande verktyg för att övervaka alla dina resurser från en central plats.
För mig är överskådlighet den viktigaste delen av att hantera min resursallokeringsprocess. Med ClickUp Views kan jag anpassa uppgiftshanteringen efter mina unika behov. Det innebär att jag kan följa projekt, visualisera arbetsflöden och skapa roadmaps – allt med hjälp av över 15 anpassade vyer!
Jag kan till exempel använda ClickUp Workload View för att planera och övervaka mitt teams totala arbetskapacitet. Men om du behöver hantera en enskild medarbetares arbetsbelastning kommer ClickUp Team View till din undsättning.
Från ClickUp-instrumentpaneler kan du komma åt anpassade sprintkort för att hantera alla dina resurser på en gång. Detta är särskilt användbart när du använder verktyget i farten.
Men det är inte allt. Om dina arbetsflöden kräver mer anpassning kan du enkelt göra det med ClickUp API. Behöver du en anpassad app för att spåra tiden på ett specifikt projekt? Vi fixar det!
Har du inte tid att bygga upp ett arbetsflöde från grunden? Få över 1000 färdiga, anpassningsbara mallar från ClickUp Templates. Från aktivitetsrapport till revisionsprogram – det finns en mall för alla dina behov, redo att användas.
En av mina favoritmallar är ClickUp Resource Planning Template. Dess intuitiva, visuella layout hjälper mig att planera, följa upp och optimera mina resurser. Denna mall låter mig också spåra beroenden eller schemakonflikter för att undvika att över- eller underschemalägga mina resurser.
ClickUps bästa funktioner
- Uppgiftshantering: Dela upp projekt i mindre uppgifter med ClickUp Tasks
- Tidshantering: Spåra projekttid, ange uppskattningar och fördela tid för varje enskild projektuppgift med ClickUps tidshanteringsfunktion.
- Effektiv kommunikation: Använd ClickUp Chat för att reda ut oklarheter när du är på språng och säkerställa ett smidigt arbetsflöde
- Samarbetsverktyg: Organisera den interna teamkommunikationen genom att skicka e-post direkt från ClickUp Email
- Automatisering: Använd ClickUp Brains AI-drivna verktyg för att automatisera projektstatus, uppdateringar och sammanfattningar
- ClickUp-integrationer: Anslut ClickUp till över 1 000 verktyg som Slack, GitHub, HubSpot och Google Drive
Begränsningar i ClickUp
- Alla funktioner är inte tillgängliga i ClickUps mobilapp
ClickUp priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/månad eller per medlem
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Productive.io – Bäst för byråverksamhet
Productive.io är en PSA-plattform (Professional Services Automation) som är särskilt utvecklad för byråer och tjänsteföretag som behöver fullständig översikt över projekt, resurser och ekonomi.
Det som utmärker Productive.io är hur tätt det kopplar samman budgetering, resurshantering, projektleverans och fakturering i ett enda system. Från den initiala offerten eller budgeten, genom projektets genomförande och vidare till fakturering, förblir all relevant data sammankopplad – vilket gör det mycket enklare att undvika kostsamma misstag. Jag anser att denna genomgående insyn är särskilt värdefull för växande byråer som hanterar flera kunder och komplexa arbetsflöden.
Plattformen gör det också enkelt att se nuvarande och framtida resursbehov, spåra utnyttjandet och övervaka lönsamheten i realtid. Med inbyggd tidrapportering, kostnadshantering och avancerad rapportering ger Productive.io teamen en tydlig bild av hur arbetet faktiskt presterar jämfört med planerna.
Productive.io: de bästa funktionerna
- Spåra projekt från budget och resursplanering till leverans och fakturering
- Planera och prognostisera teamets kapacitet med vyer för resursplanering och utnyttjande
- Övervaka lönsamheten med rapportering i realtid som jämför budget med faktiska siffror
- Hantera tidrapportering, utgifter och godkännanden i ett enda system
- Skapa avancerade rapporter med gruppering, pivottabeller och valutakonvertering
- Integrera med verktyg som HubSpot, Slack och bokföringssystem via API och inbyggda integrationer
Begränsningar för Productive.io
- Kan kännas överväldigande för mycket små team
- Installation och konfiguration kräver en del arbete i början
- Avancerade funktioner är låsta bakom planer på högre nivå
Priser för Productive.io
- Gratis provperiod tillgänglig
- Essential: 10 $/månad per användare (faktureras årligen, minst 10 användare)
- Professional: 25 $/månad per användare (faktureras årligen, minst 10 användare)
- Ultimate: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Productive.io
Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5
3. LiquidPlanner – Bäst för prediktiv schemaläggning
LiquidPlanner är ett projektledningsprogram som är mest känt för sin funktion för prediktiv schemaläggning. Om ditt team arbetar med flera projekt samtidigt rekommenderar jag detta alternativ till Resource Guru för att optimera dina arbetsflöden bättre.
Med det här verktyget kan du hålla koll på alla olika projekt. Dess prioritetsbaserade planeringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på högvärdiga projekt. Det integreras också med dokumenthanteringsverktyg som Google Drive och Dropbox och låter dig skapa egna via dess öppna API.
LiquidPlanners bästa funktioner
- Prognosera projektets tidsplaner och leveranser med Predictive Scheduling
- Optimera teamets scheman med Balanced Workload
- Prioritera projekt utifrån deras betydelse med Perfect Prioritization
- Håll koll på eventuella osäkerheter eller risker i din plan med Ranged Estimation
- Få prestandadata och insikter i realtid med Intelligent Insights
Begränsningar i LiquidPlanner
- Att sätta upp projekt är mycket tidskrävande
- Vissa viktiga fakturerings- och budgeteringsfunktioner saknas
- Det kräver en hel del inlärning
Priser för LiquidPlanner
- 14 dagars kostnadsfri provperiod
- Essentials: 15 $/månad per användare
- Professional: 28 $/månad per användare
- Ultimate: 42 $/månad per användare
Betyg och recensioner för LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (294 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (667 recensioner)
4. Float – Bäst för resursplanering
Float är ett annat bra alternativ till Resource Guru, med ett användarvänligt tillvägagångssätt för resursplanering.
Verktyget ger dig en realtidsbaserad, centraliserad tidslinje över dina projekt och din personalstyrka för att hjälpa dig att fördela uppgifter systematiskt. Du kan använda det för att fördela uppgifter med en realtidsvy över kompetens, kapacitet och tillgänglighet inom ditt team. Jag tycker att de kompetensbaserade tilldelningarna är särskilt användbara för specialiserade uppgifter.
Verktyget låter dig också planera och hantera budgetar baserat på timmar eller arvoden för att prognostisera kapacitet och förutse utgifter. Dessutom hjälper de förifyllda tidrapporterna dig att spåra och budgetera dina utgifter i realtid.
Float – de bästa funktionerna
- Ställ in anpassade arbetstider och platser
- Planera en anpassad budget baserad på tid/avgifter
- Planera och övervaka arbetsbelastningen via funktionen Resource Scheduling
- Synkronisera andra projektledningsverktyg som Asana och Trello
- Jämför beräknade och faktiska timmar med hjälp av tidshanteringsfunktioner
- Integrera med verktyg från tredje part som Asana och Slack
Begränsningar för flytande objekt
- Ingen prognos för projektintäkter finns tillgänglig
- Inte mobilvänligt
- Svårt att navigera
Float-prissättning
- 14 dagars kostnadsfri provperiod
- Starter: 7,50 $/månad per användare
- Pro: 12,50 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Float betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (1 240 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (1 592 recensioner)
5. Teamwork – Bäst för projektsamarbete
Teamwork är en dynamisk projektledningsprogramvara som hjälper användare att hantera alla aspekter av kundverksamheten.
Det låter dig planera projekt, fördela resurser och samarbeta med ditt team för att påskynda processen. Från daglig kapacitetsplanering och kostnadshantering till långsiktiga prognoser täcker Teamworks uppsättning funktioner alla aspekter av din resursfördelning.
Teamworks funktioner, som effektivitetsindikatorn, är ovärderliga vid planering av tidsplaner – baserat på hur snabbt eller långsamt ett visst team eller en enskild person kan beta av de tilldelade uppgifterna.
Verktyget är kompatibelt med iOS, Android, Windows och macOS.
Teamworks bästa funktioner
- Spåra tid, priser och pengar som spenderats
- Använd färdiga mallar och intagsformulär
- Anpassa dina arbetsbelastningsvyer och arbetsflöden
- Prognosera framtida resursbehov baserat på aktuella projekt och pipeline
- Identifiera beroenden mellan uppgifter för att undvika schemakonflikter
- Integrera med verktyg som HubSpot och Google Drive
Begränsningar för teamarbete
- Ingen support via livechatt
- Tillgodoser inte behoven hos stora företag
- Komplicerat att använda
Teamwork priser
- Gratis för alltid
- Deliver: 13,99 $/månad per användare
- Grow: 25,99 $/månad per användare
- Scale: Anpassad prissättning
Teamwork betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (1 121 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (859 recensioner)
6. Monday.com – Bäst för hantering av arbetsflöden
Monday.com är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som underlättar både din projektplanering och resurshantering.
Monday.coms mycket intuitiva och anpassningsbara instrumentpaneler gör det enkelt för team att hantera flera projekt samtidigt. Det är ett kraftfullt verktyg som även hjälper till med projektstrategi, planering och genomförande.
Med funktioner som över 10 anpassade vyer, 30 olika widgets för informationsvisning och byggstenar som inte kräver kodning är Monday.com ett av de mest pålitliga alternativen till Resource Guru.
Monday.com: de bästa funktionerna
- Tilldela uppgifter direkt till teammedlemmar med People Columns
- Välj bland över 200 automatiseringsmallar
- Få specifika insikter om prestanda med hjälp av anpassade instrumentpaneler
- Anpassa dina arbetsflöden
- Integrera med verktyg som Slack, Gmail och Outlook
Begränsningar för Monday.com
- Ingen offlineåtkomst
- Vissa funktioner kräver extra betalning
Priser för Monday.com
- Gratis för alltid
- Basic: 12 $/månad per användare
- Standard: 14 $/månad per användare
- Pro: 24 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Monday.com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (10 730 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (4 794 recensioner)
7. Accelo – Bäst för automatisering av professionella tjänster (PSA)
Accelo låter användare hantera projekt och resurser med en kombination av traditionella och agila metoder. Det är mest känt för sina innovativa funktioner för tidrapportering. Det hjälper dig till exempel att hålla projektbudgetarna under kontroll genom att spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar.
Plattformen stöder kompetensbaserad filtrering vid tilldelning av uppgifter. Du kan också automatisera tilldelningen av uppgifter till specifika teammedlemmar, baserat på fördefinierade regler. När uppgifterna har tilldelats kan den automatisera dina timers för att hjälpa ditt team att utnyttja varje minut på bästa sätt.
Det erbjuder också sömlös integration med stora verktyg som MailChimp, Google Workspace, Salesforce osv. för att ytterligare effektivisera processen.
Accelo bästa funktioner
- Använd automatiserade tidrapporter för att spåra projektets tid och resurser
- Anpassa statusar och arbetsflöden
- Få projektutlösare och aviseringar
- Se rapporter över faktisk tid jämfört med beräknad tid för smidig kapacitetshantering
- Skapa budget-/framstegsbaserade fakturor
Begränsningar i Accelo
- För komplicerat för småföretag
- Mobilappen är inte fullt fungerande
Accelo priser
- Gratis 7-dagars provperiod
- Professional: Anpassad prissättning
- Företag: Anpassad prissättning
- Avancerat: Anpassad prissättning
- Elite: Anpassad prissättning
Accelo betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (502 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (172 recensioner)
8. Wrike – Bäst för mångsidig projektledning
Wrike är ett arbetshanteringsverktyg som låter dig välja bland en rad anpassade mallar, automatisera arbetsintag med dynamiska förfrågningsformulär och mycket mer.
Verktyget låter dig se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick, erbjuder funktioner för samarbete i realtid (t.ex. kommentarer och taggning) och gör det enkelt att göra justeringar direkt med en enkel dra-och-släpp-funktion.
Wrike integreras också med över 400 verktyg och program från tredje part som behövs för projektledning, till exempel Adobe, Jira och OneDrive.
Wrike: de bästa funktionerna
- Spara återkommande uppgifter, projekt och mappar
- Se varje teammedlems individuella kapacitet för bästa resursutnyttjande
- Skapa anpassningsbara instrumentpaneler
- Automatisera återkommande arbetsflöden
- Kontrollera revisionsrapporter på begäran
- Öppna verktyget i mobilappen
Begränsningar i Wrike
- Den kostnadsfria versionen saknar funktioner för tidrapportering
- Inget inbyggt faktureringsverktyg
- Det finns en inlärningskurva
Wrike priser
- Gratis för alltid
- Team: 9,80 $/månad per användare
- Business: 24,80 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
- Pinnacle: Anpassad prissättning
Wrike betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (3 679 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (2 629 recensioner)
9. Asana – Bäst för arbetshantering
Asana är en AI-driven lösning för arbetshantering. Detta verktyg hjälper chefer att hålla noggrann koll på alla pågående projekt i företaget.
Alla dess funktioner fokuserar på schemaläggning, planering och underlättande av arbetsflöden för att maximera effektiviteten. En av Asanas unika funktioner – Mål – låter dig dela upp stora mål i mindre uppgifter för att hjälpa dig att genomföra och följa upp dem mer effektivt.
När du hanterar komplexa projekt eller flera team kan Asanas portföljfunktion vara till hjälp. Det gör att du kan se helheten, följa framstegen i sammanlänkade projekt och strategiskt planera resursfördelningen för bästa resultat.
Asana integreras också med stora plattformar som Microsoft Teams, Nave, MailChimp och Mosaic.
Asanas bästa funktioner
- Dra och släpp uppgifter för att hantera arbetsbelastningen
- Jämför faktisk projekttid med beräknad projekttid
- Dela data mellan över 270 verktyg som Slack och Microsoft Teams
- Få tillgång till diagram och insikter i realtid
- Använd funktionen för uppgiftsberoenden för att spåra och undvika schemakonflikter
Asanas begränsningar
- Gränssnittet är svårt att navigera i
- Ingen offlineåtkomst är tillgänglig
Priser för Asana
- Gratis för alltid
- Starter: 13,49 $/månad per användare
- Avancerat: 30,49 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
- Enterprise+: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Asana
- G2: 4,3/5 (9 988 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (12 612 recensioner)
10. ClickTime – Bäst för hantering av tidrapporter
Om du letar efter ett kraftfullt verktyg för hantering av tidrapporter är ClickTime ett alternativ du bör titta närmare på.
ClickTime har avancerade funktioner för tidrapportering och budgetering. Från hantering av enskilda projekt till övergripande resurser – ClickTime underlättar allt.
Det erbjuder även avancerade inställningar och insikter i dina arbetsflöden. Du kan till exempel definiera unika faktureringspriser för teammedlemmar, roller eller projekt baserat på deras specifika kompetens. Verktyget spårar sedan fakturerbara timmar och hjälper dig att övervaka projektets lönsamhet, vilket förhindrar budgetöverskridanden.
ClickTime har även en mobilapp för både Android- och iOS-användare.
ClickTimes bästa funktioner
- Övervaka personalens arbetsbelastning för att fördela arbetet effektivt
- Prognosera personalens tillgänglighet
- Få realtidsinsyn i projektets framsteg
- Få insikter om prestanda och lönsamhet
- Integrera med verktyg som Slack, Sage och BambooHR
Begränsningar för ClickTime
- Lösningar för resursplanering finns tillgängliga i Premiere-paketet och högre
- Svårt att navigera för en nybörjare
Priser för ClickTime
- 14 dagars kostnadsfri provperiod
- Starter: 12 $/månad per användare
- Team: 15 $/månad per användare
- Premier: 27 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
ClickTime betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (791 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (207 recensioner)
11. Kantata – Bäst för projektledning
Kantata är ett allt-i-ett-verktyg för att effektivisera olika resurs-, ekonomi- och projektledningsaktiviteter inom en organisation. Denna programvaras främsta försäljningsargument är dess innovativa funktion för resursprognoser.
Det låter dig förstå den faktiska kostnaden för resurser i förhållande till projektets totala intäkter för lönsam uppgiftsfördelning.
Kantata förenklar också arbetet med externa resurser som frilansare eller uppdragstagare. Du kan bjuda in externa resurser som ”partners” och tilldela dem uppgifter direkt i plattformen.
Kantata integreras också med ett brett utbud av verktyg och plattformar som Salesforce, Netsuite och Xero. Kort sagt är det ett pålitligt alternativ till Resource Guru.
Kantatas bästa funktioner
- Hantera projektets tidsplaner, krav och avkastning
- Planera och fördela arbetsbelastningen bättre med hjälp av kompetensinventering och matchning
- Konfigurera resursrekommendationer baserat på data
- Använd visuella verktyg som tidslinjer, kalendrar och projektanslagstavlor
Begränsningar i Kantata
- Användargränssnittet är trögt
- Tidrapporteringen är svag och dåligt utformad
- Fullständiga prisuppgifter finns inte tillgängliga
Kantata priser
- Anpassad prissättning
Kantata betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (1 401 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (613 recensioner)
Börja hantera dina resurser effektivt med ClickUp
Resurshantering är en dynamisk affärsverksamhet. Risken för under- eller överutnyttjande är stor om du inte fattar välgrundade beslut.
Även om Resource Guru hjälper till viss del, är sanningen den att det brister på några punkter.
