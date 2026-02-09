De 11 bästa alternativen till Resource Guru: Funktioner, priser och betyg

Resource Guru är en molnbaserad programvara för resurshantering för projektledare.

Från schemaläggning till tidrapportering – det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att effektivisera processen. Detta resulterar i optimerade arbetsflöden, bättre produktivitet, färre förseningar och ingen under- eller överallokering av resurser.

Resource Guru har dock också en del begränsningar – särskilt när det gäller mångsidighet. Det är därför det fungerar bra för vissa branscher, som professionella tjänster, men har svårt att hävda sig i andra.

Som någon som har ägnat mycket tid åt att jämföra flera olika program för resurshantering har jag sammanställt en lista över de bästa Resource Guru-alternativen som finns tillgängliga just nu. Ta en titt på den för att hitta det bästa programmet för resurshantering för ditt företag 2024.

Vad bör du leta efter i Resource Guru-alternativ?

Här är de faktorer du bör ta hänsyn till när du jämför olika alternativ till Resource Guru:

Funktioner: Det första du bör ta hänsyn till är programvarans utbud av funktioner. Ett robust Det första du bör ta hänsyn till är programvarans utbud av funktioner. Ett robust verktyg för resurshantering bör ha omfattande funktioner för resursallokering , schemaläggning, planering och tidrapportering.

Användarvänlighet: En annan faktor som påverkar programvarans effektivitet är hur lätt den är att navigera i. Leta efter ett intuitivt verktyg som erbjuder en fördel jämfört med andra när det gäller användarvänlighet.

Integrationsmöjligheter: Som ansvarig behöver du några kompletterande verktyg och program för att hantera dina resurser smidigt. Välj därför det program som erbjuder integration med andra verktyg från tredje part

Recensioner: Tidigare recensioner och betyg ger en djupare inblick i programvarans prestanda. Så leta upp recensionerna av varje programvara på internet för att bedöma deras tillförlitlighet, användarnöjdhet och andra viktiga faktorer

Priser: Välj den programvara som passar din budget. Se samtidigt till att den har alla nödvändiga funktioner du behöver för att hantera dina dagliga affärsaktiviteter.

De 10 bästa alternativen till Resource Guru att använda 2024

1. ClickUp – Bäst för resurshantering

ClickUp Resource Management Software är ett omfattande verktyg för att övervaka alla dina resurser från en central plats.

För mig är överskådlighet den viktigaste delen av att hantera min resursallokeringsprocess. Med ClickUp Views kan jag anpassa uppgiftshanteringen efter mina unika behov. Det innebär att jag kan följa projekt, visualisera arbetsflöden och skapa roadmaps – allt med hjälp av över 15 anpassade vyer!

Jag kan till exempel använda ClickUp Workload View för att planera och övervaka mitt teams totala arbetskapacitet. Men om du behöver hantera en enskild medarbetares arbetsbelastning kommer ClickUp Team View till din undsättning.

Se och hantera hela teamets arbetsbelastning för att fördela uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt med ClickUp Workload View

Från ClickUp-instrumentpaneler kan du komma åt anpassade sprintkort för att hantera alla dina resurser på en gång. Detta är särskilt användbart när du använder verktyget i farten.

Men det är inte allt. Om dina arbetsflöden kräver mer anpassning kan du enkelt göra det med ClickUp API. Behöver du en anpassad app för att spåra tiden på ett specifikt projekt? Vi fixar det!

Har du inte tid att bygga upp ett arbetsflöde från grunden? Få över 1000 färdiga, anpassningsbara mallar från ClickUp Templates. Från aktivitetsrapport till revisionsprogram – det finns en mall för alla dina behov, redo att användas.

Använd ClickUps mall för resursplanering för att identifiera resurser, bedöma tillgänglighet och ta fram en tidsplan

En av mina favoritmallar är ClickUp Resource Planning Template. Dess intuitiva, visuella layout hjälper mig att planera, följa upp och optimera mina resurser. Denna mall låter mig också spåra beroenden eller schemakonflikter för att undvika att över- eller underschemalägga mina resurser.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftshantering: Dela upp projekt i mindre uppgifter med Dela upp projekt i mindre uppgifter med ClickUp Tasks

Tidshantering: Spåra projekttid, ange uppskattningar och fördela tid för varje enskild projektuppgift med Spåra projekttid, ange uppskattningar och fördela tid för varje enskild projektuppgift med ClickUps tidshanteringsfunktion

Effektiv kommunikation: Använd Använd ClickUp Chat för att reda ut oklarheter när du är på språng och säkerställa ett smidigt arbetsflöde

Samarbetsverktyg: Organisera den interna teamkommunikationen genom att skicka e-post direkt från Organisera den interna teamkommunikationen genom att skicka e-post direkt från ClickUp Email

Automatisering: Använd ClickUp Brains AI-drivna verktyg för att automatisera projektstatus, uppdateringar och sammanfattningar

ClickUp-integrationer: Anslut ClickUp till över 1 000 verktyg som Slack, GitHub, HubSpot och Google Drive

Begränsningar i ClickUp

Alla funktioner är inte tillgängliga i ClickUps mobilapp

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/månad eller per medlem

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Productive.io – Bäst för byråverksamhet

Productive.io är en PSA-plattform (Professional Services Automation) som är särskilt utvecklad för byråer och tjänsteföretag som behöver fullständig översikt över projekt, resurser och ekonomi.

Det som utmärker Productive.io är hur tätt det kopplar samman budgetering, resurshantering, projektleverans och fakturering i ett enda system. Från den initiala offerten eller budgeten, genom projektets genomförande och vidare till fakturering, förblir all relevant data sammankopplad – vilket gör det mycket enklare att undvika kostsamma misstag. Jag anser att denna genomgående insyn är särskilt värdefull för växande byråer som hanterar flera kunder och komplexa arbetsflöden.

Plattformen gör det också enkelt att se nuvarande och framtida resursbehov, spåra utnyttjandet och övervaka lönsamheten i realtid. Med inbyggd tidrapportering, kostnadshantering och avancerad rapportering ger Productive.io teamen en tydlig bild av hur arbetet faktiskt presterar jämfört med planerna.

Productive.io: de bästa funktionerna

Spåra projekt från budget och resursplanering till leverans och fakturering

Planera och prognostisera teamets kapacitet med vyer för resursplanering och utnyttjande

Övervaka lönsamheten med rapportering i realtid som jämför budget med faktiska siffror

Hantera tidrapportering, utgifter och godkännanden i ett enda system

Skapa avancerade rapporter med gruppering, pivottabeller och valutakonvertering

Integrera med verktyg som HubSpot, Slack och bokföringssystem via API och inbyggda integrationer

Begränsningar för Productive.io

Kan kännas överväldigande för mycket små team

Installation och konfiguration kräver en del arbete i början

Avancerade funktioner är låsta bakom planer på högre nivå

Priser för Productive.io

Gratis provperiod tillgänglig

Essential: 10 $/månad per användare (faktureras årligen, minst 10 användare)

Professional: 25 $/månad per användare (faktureras årligen, minst 10 användare)

Ultimate: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – Bäst för prediktiv schemaläggning

LiquidPlanner är ett projektledningsprogram som är mest känt för sin funktion för prediktiv schemaläggning. Om ditt team arbetar med flera projekt samtidigt rekommenderar jag detta alternativ till Resource Guru för att optimera dina arbetsflöden bättre.

Med det här verktyget kan du hålla koll på alla olika projekt. Dess prioritetsbaserade planeringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på högvärdiga projekt. Det integreras också med dokumenthanteringsverktyg som Google Drive och Dropbox och låter dig skapa egna via dess öppna API.

LiquidPlanners bästa funktioner

Prognosera projektets tidsplaner och leveranser med Predictive Scheduling

Optimera teamets scheman med Balanced Workload

Prioritera projekt utifrån deras betydelse med Perfect Prioritization

Håll koll på eventuella osäkerheter eller risker i din plan med Ranged Estimation

Få prestandadata och insikter i realtid med Intelligent Insights

Begränsningar i LiquidPlanner

Att sätta upp projekt är mycket tidskrävande

Vissa viktiga fakturerings- och budgeteringsfunktioner saknas

Det kräver en hel del inlärning

Priser för LiquidPlanner

14 dagars kostnadsfri provperiod

Essentials : 15 $/månad per användare

Professional : 28 $/månad per användare

Ultimate: 42 $/månad per användare

Betyg och recensioner för LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (667 recensioner)

4. Float – Bäst för resursplanering

Float är ett annat bra alternativ till Resource Guru, med ett användarvänligt tillvägagångssätt för resursplanering.

Verktyget ger dig en realtidsbaserad, centraliserad tidslinje över dina projekt och din personalstyrka för att hjälpa dig att fördela uppgifter systematiskt. Du kan använda det för att fördela uppgifter med en realtidsvy över kompetens, kapacitet och tillgänglighet inom ditt team. Jag tycker att de kompetensbaserade tilldelningarna är särskilt användbara för specialiserade uppgifter.

Verktyget låter dig också planera och hantera budgetar baserat på timmar eller arvoden för att prognostisera kapacitet och förutse utgifter. Dessutom hjälper de förifyllda tidrapporterna dig att spåra och budgetera dina utgifter i realtid.

Float – de bästa funktionerna

Ställ in anpassade arbetstider och platser

Planera en anpassad budget baserad på tid/avgifter

Planera och övervaka arbetsbelastningen via funktionen Resource Scheduling

Synkronisera andra projektledningsverktyg som Asana och Trello

Jämför beräknade och faktiska timmar med hjälp av tidshanteringsfunktioner

Integrera med verktyg från tredje part som Asana och Slack

Begränsningar för flytande objekt

Ingen prognos för projektintäkter finns tillgänglig

Inte mobilvänligt

Svårt att navigera

Float-prissättning

14 dagars kostnadsfri provperiod

Starter : 7,50 $/månad per användare

Pro : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Float betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 592 recensioner)

5. Teamwork – Bäst för projektsamarbete

Teamwork är en dynamisk projektledningsprogramvara som hjälper användare att hantera alla aspekter av kundverksamheten.

Det låter dig planera projekt, fördela resurser och samarbeta med ditt team för att påskynda processen. Från daglig kapacitetsplanering och kostnadshantering till långsiktiga prognoser täcker Teamworks uppsättning funktioner alla aspekter av din resursfördelning.

Teamworks funktioner, som effektivitetsindikatorn, är ovärderliga vid planering av tidsplaner – baserat på hur snabbt eller långsamt ett visst team eller en enskild person kan beta av de tilldelade uppgifterna.

Verktyget är kompatibelt med iOS, Android, Windows och macOS.

Teamworks bästa funktioner

Spåra tid, priser och pengar som spenderats

Använd färdiga mallar och intagsformulär

Anpassa dina arbetsbelastningsvyer och arbetsflöden

Prognosera framtida resursbehov baserat på aktuella projekt och pipeline

Identifiera beroenden mellan uppgifter för att undvika schemakonflikter

Integrera med verktyg som HubSpot och Google Drive

Begränsningar för teamarbete

Ingen support via livechatt

Tillgodoser inte behoven hos stora företag

Komplicerat att använda

Teamwork priser

Gratis för alltid

Deliver : 13,99 $/månad per användare

Grow : 25,99 $/månad per användare

Scale: Anpassad prissättning

Teamwork betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (1 121 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (859 recensioner)

6. Monday.com – Bäst för hantering av arbetsflöden

Monday.com är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som underlättar både din projektplanering och resurshantering.

Monday.coms mycket intuitiva och anpassningsbara instrumentpaneler gör det enkelt för team att hantera flera projekt samtidigt. Det är ett kraftfullt verktyg som även hjälper till med projektstrategi, planering och genomförande.

Med funktioner som över 10 anpassade vyer, 30 olika widgets för informationsvisning och byggstenar som inte kräver kodning är Monday.com ett av de mest pålitliga alternativen till Resource Guru.

Monday.com: de bästa funktionerna

Tilldela uppgifter direkt till teammedlemmar med People Columns

Välj bland över 200 automatiseringsmallar

Få specifika insikter om prestanda med hjälp av anpassade instrumentpaneler

Anpassa dina arbetsflöden

Integrera med verktyg som Slack, Gmail och Outlook

Begränsningar för Monday.com

Ingen offlineåtkomst

Vissa funktioner kräver extra betalning

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Basic : 12 $/månad per användare

Standard : 14 $/månad per användare

Pro : 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (10 730 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 794 recensioner)

7. Accelo – Bäst för automatisering av professionella tjänster (PSA)

Accelo låter användare hantera projekt och resurser med en kombination av traditionella och agila metoder. Det är mest känt för sina innovativa funktioner för tidrapportering. Det hjälper dig till exempel att hålla projektbudgetarna under kontroll genom att spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar.

Plattformen stöder kompetensbaserad filtrering vid tilldelning av uppgifter. Du kan också automatisera tilldelningen av uppgifter till specifika teammedlemmar, baserat på fördefinierade regler. När uppgifterna har tilldelats kan den automatisera dina timers för att hjälpa ditt team att utnyttja varje minut på bästa sätt.

Det erbjuder också sömlös integration med stora verktyg som MailChimp, Google Workspace, Salesforce osv. för att ytterligare effektivisera processen.

Accelo bästa funktioner

Använd automatiserade tidrapporter för att spåra projektets tid och resurser

Anpassa statusar och arbetsflöden

Få projektutlösare och aviseringar

Se rapporter över faktisk tid jämfört med beräknad tid för smidig kapacitetshantering

Skapa budget-/framstegsbaserade fakturor

Begränsningar i Accelo

För komplicerat för småföretag

Mobilappen är inte fullt fungerande

Accelo priser

Gratis 7-dagars provperiod

Professional : Anpassad prissättning

Företag : Anpassad prissättning

Avancerat : Anpassad prissättning

Elite: Anpassad prissättning

Accelo betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (502 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (172 recensioner)

8. Wrike – Bäst för mångsidig projektledning

Wrike är ett arbetshanteringsverktyg som låter dig välja bland en rad anpassade mallar, automatisera arbetsintag med dynamiska förfrågningsformulär och mycket mer.

Verktyget låter dig se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick, erbjuder funktioner för samarbete i realtid (t.ex. kommentarer och taggning) och gör det enkelt att göra justeringar direkt med en enkel dra-och-släpp-funktion.

Wrike integreras också med över 400 verktyg och program från tredje part som behövs för projektledning, till exempel Adobe, Jira och OneDrive.

Wrike: de bästa funktionerna

Spara återkommande uppgifter, projekt och mappar

Se varje teammedlems individuella kapacitet för bästa resursutnyttjande

Skapa anpassningsbara instrumentpaneler

Automatisera återkommande arbetsflöden

Kontrollera revisionsrapporter på begäran

Öppna verktyget i mobilappen

Begränsningar i Wrike

Den kostnadsfria versionen saknar funktioner för tidrapportering

Inget inbyggt faktureringsverktyg

Det finns en inlärningskurva

Wrike priser

Gratis för alltid

Team : 9,80 $/månad per användare

Business : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (3 679 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 629 recensioner)

9. Asana – Bäst för arbetshantering

Asana är en AI-driven lösning för arbetshantering. Detta verktyg hjälper chefer att hålla noggrann koll på alla pågående projekt i företaget.

Alla dess funktioner fokuserar på schemaläggning, planering och underlättande av arbetsflöden för att maximera effektiviteten. En av Asanas unika funktioner – Mål – låter dig dela upp stora mål i mindre uppgifter för att hjälpa dig att genomföra och följa upp dem mer effektivt.

När du hanterar komplexa projekt eller flera team kan Asanas portföljfunktion vara till hjälp. Det gör att du kan se helheten, följa framstegen i sammanlänkade projekt och strategiskt planera resursfördelningen för bästa resultat.

Asana integreras också med stora plattformar som Microsoft Teams, Nave, MailChimp och Mosaic.

Asanas bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter för att hantera arbetsbelastningen

Jämför faktisk projekttid med beräknad projekttid

Dela data mellan över 270 verktyg som Slack och Microsoft Teams

Få tillgång till diagram och insikter i realtid

Använd funktionen för uppgiftsberoenden för att spåra och undvika schemakonflikter

Asanas begränsningar

Gränssnittet är svårt att navigera i

Ingen offlineåtkomst är tillgänglig

Priser för Asana

Gratis för alltid

Starter : 13,49 $/månad per användare

Avancerat : 30,49 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2 : 4,3/5 (9 988 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (12 612 recensioner)

10. ClickTime – Bäst för hantering av tidrapporter

Om du letar efter ett kraftfullt verktyg för hantering av tidrapporter är ClickTime ett alternativ du bör titta närmare på.

ClickTime har avancerade funktioner för tidrapportering och budgetering. Från hantering av enskilda projekt till övergripande resurser – ClickTime underlättar allt.

Det erbjuder även avancerade inställningar och insikter i dina arbetsflöden. Du kan till exempel definiera unika faktureringspriser för teammedlemmar, roller eller projekt baserat på deras specifika kompetens. Verktyget spårar sedan fakturerbara timmar och hjälper dig att övervaka projektets lönsamhet, vilket förhindrar budgetöverskridanden.

ClickTime har även en mobilapp för både Android- och iOS-användare.

ClickTimes bästa funktioner

Övervaka personalens arbetsbelastning för att fördela arbetet effektivt

Prognosera personalens tillgänglighet

Få realtidsinsyn i projektets framsteg

Få insikter om prestanda och lönsamhet

Integrera med verktyg som Slack, Sage och BambooHR

Begränsningar för ClickTime

Lösningar för resursplanering finns tillgängliga i Premiere-paketet och högre

Svårt att navigera för en nybörjare

Priser för ClickTime

14 dagars kostnadsfri provperiod

Starter : 12 $/månad per användare

Team : 15 $/månad per användare

Premier : 27 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickTime betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (791 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (207 recensioner)

11. Kantata – Bäst för projektledning

Kantata är ett allt-i-ett-verktyg för att effektivisera olika resurs-, ekonomi- och projektledningsaktiviteter inom en organisation. Denna programvaras främsta försäljningsargument är dess innovativa funktion för resursprognoser.

Det låter dig förstå den faktiska kostnaden för resurser i förhållande till projektets totala intäkter för lönsam uppgiftsfördelning.

Kantata förenklar också arbetet med externa resurser som frilansare eller uppdragstagare. Du kan bjuda in externa resurser som ”partners” och tilldela dem uppgifter direkt i plattformen.

Kantata integreras också med ett brett utbud av verktyg och plattformar som Salesforce, Netsuite och Xero. Kort sagt är det ett pålitligt alternativ till Resource Guru.

Kantatas bästa funktioner

Hantera projektets tidsplaner, krav och avkastning

Planera och fördela arbetsbelastningen bättre med hjälp av kompetensinventering och matchning

Konfigurera resursrekommendationer baserat på data

Använd visuella verktyg som tidslinjer, kalendrar och projektanslagstavlor

Begränsningar i Kantata

Användargränssnittet är trögt

Tidrapporteringen är svag och dåligt utformad

Fullständiga prisuppgifter finns inte tillgängliga

Kantata priser

Anpassad prissättning

Kantata betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 401 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (613 recensioner)

Börja hantera dina resurser effektivt med ClickUp

Resurshantering är en dynamisk affärsverksamhet. Risken för under- eller överutnyttjande är stor om du inte fattar välgrundade beslut.

Även om Resource Guru hjälper till viss del, är sanningen den att det brister på några punkter.

Det är där ClickUp Resource Management kommer in! Från att maximera resursutnyttjandet till att optimera tiden är ClickUp den bästa lösningen för resurshantering för projektledare som finns på marknaden idag.

Så skynda dig – skaffa ClickUp gratis idag. Registrera dig här!