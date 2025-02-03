De 10 bästa HR-programvarorna i Filippinerna 2025 (gratis och betalda)

Som personalchef kan valet av rätt HR-programvara vara avgörande för din organisation. Oavsett om du driver ett litet startup-företag eller ett stort företag är rätt HR-programvara avgörande för att anställa de bästa talangerna och säkerställa en smidig verksamhet.

Det har skett en märkbar förändring i HR-prioriteringarna i Filippinerna, där personalbehållning har fått företräde framför rekrytering. Denna förändring understryker vikten av att ha effektiva verktyg för att hantera och behålla din personal.

Men med så många alternativ, hur hittar du det som passar bäst?

Vårt team har gjort omfattande undersökningar och testat personalhanteringsprogram som är anpassade för den filippinska marknaden. Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa HR-programvarorna i Filippinerna för att hjälpa dig och dina HR-team att uppnå era mål.

Vad ska du leta efter i HR-programvara i Filippinerna?

När du väljer HR-programvara för din organisation måste du se till att den uppfyller de unika kraven för personalhantering i Filippinerna. Här är några viktiga överväganden som kan vägleda dig i ditt beslutsfattande:

Efterlevnad av filippinsk arbetsrätt: Se till att HR-programvaran följer den filippinska arbetsrätten när det gäller löner, förmåner, skatter och anställningsavtal, som ofta uppdateras.

Lokalisering: Överväg programvara som stöder filippinska språk och innehåller kulturella nyanser som är specifika för den filippinska arbetsmiljön, såsom ledighetshantering anpassad efter lokala helgdagar och seder.

Automatisering : Leta efter funktioner som fokuserar på effektivitet och automatisering. Detta hjälper till att effektivisera administrativa uppgifter som lönehantering, närvarokontroll och prestationsutvärderingar.

Tillgänglighet: Välj HR-programvara som erbjuder robusta funktioner för fjärråtkomst. Eftersom Filippinerna rankas som ett av Välj HR-programvara som erbjuder robusta funktioner för fjärråtkomst. Eftersom Filippinerna rankas som ett av världens främsta centrum för distansarbete måste din HR-programvara effektivt stödja en distribuerad arbetsstyrka. Programvaran bör erbjuda funktioner som molnbaserad åtkomst, mobilkompatibilitet och säkra inloggningsprotokoll för smidig HR-hantering var du än befinner dig.

Användarvänlighet : Välj programvara som är enkel för HR-personal och anställda. Teamet ska kunna anamma och arbeta med programvaran utan att behöva frekvent IT-support.

Integration : Leta efter programvara som kan integreras med populära filippinska redovisnings- och biometriska system som QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, etc. Detta kommer att ytterligare förbättra den operativa effektiviteten.

Priser och recensioner: Ta hänsyn till programvarans prisstruktur för att säkerställa att den passar din budget och ger valuta för pengarna. Kontrollera dessutom recensioner och feedback från andra användare för att bedöma programvarans tillförlitlighet, prestanda och kundservice.

Genom att prioritera dessa faktorer kan du välja en programvara för personalhantering som uppfyller dina nuvarande behov och stöder din långsiktiga tillväxt och framgång i Filippinerna.

De 10 bästa HR-programvarorna i Filippinerna 2024

1. ClickUp

Bäst för HR-projektledning

Förbättra teamets effektivitet och samarbete med ClickUp HR Project Management

ClickUp är ett robust molnbaserat projektledningsverktyg som effektiviserar arbetsflöden och ökar produktiviteten. Dess mångsidiga funktioner och anpassningsbara gränssnitt gör det till en värdefull resurs för HR-team som vill förbättra teamets effektivitet och samarbete.

Med ClickUp Human Resources kan du hantera allt från rekrytering och introduktion till medarbetarutveckling samtidigt som du får tillgång till anpassningsbara verktyg och mallar som passar just dina HR-behov. Dessa verktyg och mallar sparar tid och arbete samtidigt som de säkerställer en smidig kandidatupplevelse.

Flytta kandidater snabbare genom rekryteringsprocessen med ClickUp Automation

ClickUp Automations förbättrar din rekryteringsprocess genom att automatisera och effektivisera repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på andra viktiga uppgifter, såsom strategiarbete. Du kan automatisera över 50 åtgärder, såsom att automatiskt skicka välkomstmejl, tilldela uppgifter till nyanställda och skapa kalenderinbjudningar för introduktionsmöten.

Proffstips: Använd ClickUp Brain för att omedelbart skriva välkomstmejl och automatisera sändningsprocessen med ClickUp Automations!

Gör onboarding smidigt för nyanställda med spårbara ClickUp-uppgifter

ClickUp Tasks erbjuder en organiserad lösning för introduktion av nyanställda. Det ger spårbara uppgifter och kommentarer, vilket underlättar effektiva utbildningsprocesser. Med lättillgängliga resurser som utbildningsmaterial och supportkanaler förstår nya medarbetare snabbt sina roller och kan bidra effektivt från första dagen.

Att övervaka medarbetarnas prestationer är grundläggande för att upprätthålla en produktiv arbetsstyrka. ClickUp Activity View tillgodoser detta behov genom att erbjuda anpassningsbara vyer som spårar individuella och teamaktiviteter.

Det ger insikter om ditt teams kapacitet, prestationer och arbetsbelastning. Du kan enkelt dra och släppa uppgifter om ändringar behöver göras. Dessutom har ClickUp Views över 15 alternativ: Lista, tavla, kalender och mer.

Med ClickUp HR:s kunskapsbas kan du dessutom förenkla hanteringen av HR-information genom att samla policyer, rutiner och vanliga frågor på ett enda lättillgängligt ställe. Detta bidrar till ökad transparens och underlättar en enhetlig kommunikation inom hela organisationen.

Organisera hela din medarbetardatabas på ett ställe med ClickUps mall för medarbetarregister.

På samma sätt kan du med ClickUp Employee Directory enkelt hantera alla uppgifter om dina anställda, inklusive kontaktinformation, roller och avdelningar. Detta förenklar den interna kommunikationen och säkerställer snabb åtkomst till viktig information.

Anslut smidigt till dina favoritverktyg med ClickUp Integration

ClickUp låter dig också ansluta till populära verktyg som Slack, GitHub och Google Drive via ClickUp Integrations. Det innebär att alla dina HR-aktiviteter kan samlas på ett ställe, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde för ditt team.

Enkelt uttryckt erbjuder ClickUp allt ditt team i Filippinerna behöver för att arbeta effektivt, produktivt och framgångsrikt, oavsett om de samarbetar på plats eller på distans.

ClickUps bästa funktioner

Effektivisera HR-processerna med organiserad kandidathantering och anpassningsbara HR-mallar.

Snabba upp rekryteringen genom att flytta kandidater snabbare genom rekryteringsprocessen med ClickUp Automation.

Förenkla introduktionsuppgifter och utbildning med spårbara ClickUp-uppgifter för nyanställda.

Övervaka teamets produktivitet och engagemang med ClickUp Activity View för prestationsspårning.

Integrera smidigt med andra verktyg som Slack och Google Drive med hjälp av ClickUp Integrations.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva en inlärningskurva när de först börjar använda plattformens funktioner.

Avancerade anpassningsalternativ kan kräva extra tid och utbildning.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad

Företag: 12 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Sprout Solutions

via Sprout

Sprout Solutions är lösningen om du letar efter ett HR-system som är särskilt utformat för Filippinerna. Sprout Solutions är den HR-programvara som Filippinerna håller högt i aktning, med det bästa rykte och det största interna B2B SaaS-företaget. Som sådan är det väl förtrogen med finesserna i HR och lokala myndigheters lagar.

Deras molnbaserade plattform automatiserar och förenklar komplexa HR-uppgifter, vilket avsevärt minskar det administrativa arbetet. Samtidigt fokuserar de på medarbetarnas välbefinnande med lösningar som välbefinnande för medarbetare och ekonomiskt stöd i nödsituationer.

Med Sprout Solutions kan du hantera hela medarbetarens livscykel från din dator och mobila enhet. Deras omfattande verktygssvit täcker centrala HR- och lönefunktioner, rekrytering, prestationshantering, medarbetarengagemang, förmånsadministration och värdefull HR-analys.

Sprouts Solutions bästa funktioner

Effektivisera ditt lönesystem och spara massor av tid

Öka medarbetarnas engagemang och välbefinnande med Sprout Pulse

Hantera rekrytering och prestationshantering utan ansträngning

Hantera HR-funktioner när som helst och var som helst med Sprout Mobile-appen.

Ge dina anställda omedelbar ekonomisk support med InstaCash

Sprouts Solutions begränsning

Många användare har klagat på långsam laddning och fördröjningsproblem.

Användare har rapporterat tekniska problem då och då.

Avvikelser vid inloggning och utloggning: poster registreras antingen inte eller räknas dubbelt.

Priser för Sprout Solution

Anpassad prissättning

Sprout Solutions betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (398 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (415 recensioner)

3. GreatDay HR

via GreatDay HR

GreatDay HR är en annan allt-i-ett-plattform för HR- och lönehantering som är utformad för att effektivisera dina HR-processer. Den har utvecklats av SunFish DataOn och har varit en pålitlig lösning i ASEAN-regionen i över 24 år.

GreatDay täcker allt från lönehantering och närvaroregistrering till hantering av medarbetardata, rekrytering och prestationsuppföljning. Det erbjuder även datauppdateringar i realtid och automatisk integration för att effektivisera processer och spara tid.

GreatDay HR riktar sig särskilt till små och medelstora företag (SME) i Filippinerna. Det erbjuder en intuitiv mobilapp och en användarvänlig webbsida, och tillhandahåller en omfattande HRIS-lösning som är skräddarsydd för behoven hos olika branscher i Filippinerna.

GreatDay HR:s bästa funktioner

Lagra och uppdatera medarbetarregister på ett säkert sätt

Registrera närvaro med olika metoder, inklusive geolokaliseringsspårning, för exakt tidrapportering.

Hantera lediga tjänster och följ sökande på ett smidigt sätt för att effektivisera rekryteringsprocessen.

Övervaka medarbetarnas prestationer med hjälp av KPI-mått för att utvärdera produktivitet och effektivitet.

Engagera medarbetarna genom enkäter, ett internt socialt flöde, verktyg för medarbetarfeedback och chattfunktioner för att främja kommunikation och samarbete .

Begränsningar för GreatDay HR

Programvarans prisstruktur kan vara oöverkomlig för mindre företag med begränsad budget.

Användarna kan behöva lära sig att använda programvaran på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för GreatDay HR

Exklusivt paket: 70 PHP/månad per anställd

GreatDay HR-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: NA

4. Finn

via Finn

Finn HRIS-systemet förenklar löne- och skatteberäkningar, tids- och närvaroregistrering, prestationshantering, personalinformationssystem och analyser. Det är baserat i Filippinerna, vilket garanterar att det uppfyller lokala krav.

Programvaran ger valuta för pengarna genom att minska lönekostnaderna och eliminera arbetsbelastningen mellan avdelningarna.

Finn HR passar både små och stora företag tack vare sin skalbarhet och möjligheten att välja endast de moduler som behövs.

Finn HR:s bästa funktioner

Granska och verifiera dagliga tidsrapporter med hjälp av maskininlärning, vilket minskar mänskliga fel och fusk med tidkort.

Engagera medarbetarna med en tidslinje i stil med sociala medier för meddelanden, erkännande och nöjdhetsundersökningar.

Integrera löne- och anställdas livscykeldata i ett enkelt system

Skapa omfattande rapporter, inklusive anpassade rapporter och rapporter om efterlevnad av myndighetskrav.

Finn HR:s begränsningar

Finn är i första hand ett program för lönehantering och saknar omfattande HRMS-funktioner.

Priserna kan vara högre jämfört med andra löneadministrationslösningar.

Erbjuder inte någon kostnadsfri testversion eller gratisversion.

Finn prissättning

Mellan 40 och 680 pesos/månad per anställd

Finn HR – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Paychex Flex

via Paychex

Paychex Flex är en stabil molnbaserad HR-lösning för hantering av löner, personalresurser och förmåner, allt från ett och samma ställe.

Programvaran har ett användarvänligt gränssnitt, utmärkt kundsupport och ett brett utbud av funktioner som underlättar hanteringen av ett distansarbete.

Dessutom integreras Paychex Flex smidigt med andra viktiga affärssystem, såsom tidrapporterings- och redovisningsprogram, vilket utökar dess funktionalitet bortom lönehantering och HR.

Paychex passar företag av alla storlekar, men är särskilt fördelaktigt för större företag med många anställda. Dessutom är det främst inriktat på verksamhet i USA och kan erbjuda begränsade funktioner för globala företag.

Paychex Flex bästa funktioner

Få proaktiv vägledning och support från erfarna HR-experter som är anpassade efter dina affärsbehov.

Attrahera och behåll de bästa talangerna med konkurrenskraftiga förmåner, inklusive sjukförsäkring och pensionsplaner.

Följ federala, statliga och lokala bestämmelser och minska risken för juridiska problem.

Begränsningar för Paychex Flex

Kan vara dyrt för småföretag, särskilt med flera tjänster.

Den initiala installationen och inlärningen av funktionerna kan vara tidskrävande.

Alternativen för anpassning av rapporter och arbetsflöden är något begränsade jämfört med konkurrenterna.

Paychex Flex-prissättning

Anpassad prissättning

Payche-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1500 recensioner)

6. Bambee

via Bambee

Om du driver ett litet eller medelstort företag och behöver hjälp med att effektivisera din HR-, löne- och förmånsadministration kan Bambee HR Software vara lösningen.

Med fokus på enkelhet och efterlevnad erbjuder Bambee tillgång till en dedikerad HR-chef och en uppsättning verktyg för att effektivt automatisera HR-processer.

Bambees bästa funktioner

Få tillgång till en personlig HR-expert som hanterar alla HR-behov för varje kund.

Effektivisera processerna för att anställa och säga upp personal

Automatisera och spåra medarbetarnas utbildning med specialiserade verktyg

Få experthjälp och support för att lösa svåra HR-situationer.

Genomför regelbundna revisioner för att säkerställa att HR-reglerna följs.

Bambees begränsningar

Erbjuder inte en mobilapp för självbetjäning för anställda.

Begränsade funktioner och integrationer jämfört med konkurrenterna

Uppfyller kanske inte helt behoven hos större företag med komplexa HR-krav.

De flesta planer har en installationskostnad.

Bambee-priser

Inga anställda ännu – 99 $/månad

1–4 anställda – 299 USD/månad (plus 500 USD i installationsavgift)

5–19 anställda – 399 USD/månad (plus 500 USD i installationsavgift)

20–49 anställda – 499 USD/månad (plus 1 500 USD i installationsavgift)

50–70 anställda – 1 299 USD/månad (plus 2 000 USD i installationsavgift)

71+ anställda – Anpassad prissättning

Bambee-betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

7. BambooHR

via Bamboo HR

Bamboo är ett användarvänligt HR-program som hjälper kunder i över 150 länder att enkelt hantera allt som rör HR.

Från att anställa nya talanger till att spåra ledighet och allt däremellan, BambooHR effektiviserar processer, vilket sparar tid och huvudbry. Dess intuitiva gränssnitt och hjälpsamma funktioner gör HR-uppgifter enkla och stressfria.

Dessutom erbjuder BambooHR kraftfulla verktyg för prestationshantering, förmånsadministration och rapportering för att få värdefulla insikter. Det kan dock sakna avancerade anpassningsalternativ för högt specialiserade HR-behov.

BambooHR:s bästa funktioner

Effektivisera rekryteringsprocessen med Applicant Tracking System (ATS)

Hantera anställdas ledighetsansökningar och saldon med ledighetsuppföljning

Förbättra medarbetarnas prestationer och utveckling med hjälp av mallar för prestationsutvärdering.

Få tillgång till HR-funktioner och medarbetarinformation när du är på språng med mobilappen.

BambooHR:s begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter och vissa arbetsflöden i paketet ”Essential”.

Bristande prisöppenhet på företagets webbplats

Integration med vissa tredjepartsapplikationer och befintliga system kan kräva ytterligare insatser.

Priser för BambooHR

Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

8. HR Easily

via HR Easily

HR Easily utmärker sig genom sitt fokus på digitaliserade, kostnadseffektiva lösningar och effektivisering av HR-arbetsprocesser.

Det automatiserar rekryterings- och förmånsadministrationsuppgifter, minimerar fel och säkerställer datakvaliteten. Med sin kostnadseffektiva prenumerationsmodell erbjuder HR Easily en effektiv och felfri lösning för företag som vill förenkla HR-hanteringen.

HR Easily bästa funktioner

Förbättra noggrannheten i närvarospårningen med ansiktsigenkänningsteknik

Få tillgång till HR-funktioner när du är på språng med mobilappen för anställda och chefer.

Omfattar flera länder, inklusive Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, Kambodja, Filippinerna och Hongkong, vilket gör det lämpligt för företag med regional verksamhet.

Få hjälp i realtid med livechatt-support för alla HR-relaterade frågor.

Begränsningar för HR Easily

Det kanske inte uppfyller de komplexa HR-behoven hos större företag.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa konkurrenter

HR Easily-priser

Per modul : Från 1,5 dollar/månad per anställd (minst 7 anställda)

Fullständig paketlösning: 10 USD/månad per anställd (minst 7 anställda)

HR Easily-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: NA

9. Deel Software

via Deel

Deel är en global plattform för lönehantering och regelefterlevnad som är utformad för att hjälpa företag att anställa och betala anställda och uppdragstagare över hela världen.

Med Deel kan du hantera internationell personal, se till att regler följs och hantera betalningar i olika valutor. Det är din allt-i-ett-plattform för smidigare och problemfri hantering av distansarbetande personal.

Deel Softwares bästa funktioner

Hantera löner för heltidsanställda i över 150 länder och säkerställ att lokala regler och skattelagar följs.

Förenkla betalningar till entreprenörer med alternativ för banköverföringar, PayPal och kryptovaluta.

Erbjud lokalanpassade förmåner och bonusar för anställda, inklusive sjukförsäkring och pensionsplaner.

Integrera med populära programvaror för bokföring och HR, inklusive QuickBooks, Xero och BambooHR.

Begränsningar för Deel Software

Globala lönehanteringstjänster kan vara dyra, särskilt för småföretag eller nystartade företag.

Den initiala installationen kan vara komplex och tidskrävande, särskilt för företag med många internationella anställda.

Priser för Deel Software

Entreprenörer : Från 49 USD/månad per entreprenör

Anställda : Från 500 USD/månad per anställd

Deel Payroll : Från 29 USD/månad per anställd

Deel US Payroll : Från 19 USD/månad per anställd

Deel US PEO : Från 79 USD/månad per anställd

Deel HR : Gratis

Deel Engage: Från 20 USD/månad per anställd

Deel Software-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

10. Zoho People

Bäst för personcentrerade HR-hanteringslösningar

via Zoho People

Zoho People är ett molnbaserat HR-program som på ett unikt sätt fokuserar på att förbättra medarbetarnas upplevelse, vilket skiljer det från andra lösningar.

Programvaran är utformad för att anpassas till de föränderliga behoven på dagens arbetsplatser och erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att effektivisera HR-arbetet samtidigt som medarbetarnas välbefinnande och utveckling prioriteras.

Från personalplanering till introduktion och prestationshantering är Zoho People din självklara lösning för att bygga en personalstyrka som känner sig uppskattad och stärkt.

Zoho Peoples bästa funktioner

Hantera en centraliserad medarbetardatabas för enkel administration

Spåra tid och närvaro automatiskt med integrerade biometriska enheter

Sätt upp och utvärdera mål med hjälp av verktyg för prestationshantering

Beräkna lönerna korrekt med smidig löneintegration

Uppdatera information och gör förfrågningar självständigt via självbetjäningsportalen för anställda.

Begränsningar för Zoho People

Zoho People erbjuder en hög grad av anpassning, men kan vara komplicerat och tidskrävande för användare med begränsade tekniska kunskaper.

Integration med tredjepartsapplikationer utanför Zoho-ekosystemet kan kräva teknisk kunskap.

Priser för Zoho People

Essential HR : 1,25 $/månad per användare

Professional : 2,00 $/månad per användare

Premium : 3,00 $/månad per användare

Enterprise: 4,50 $/månad per användare

Zoho People – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Börja hantera dina HR-projekt med ClickUp

Detta är de 10 bästa HR-programvarorna för företag i Filippinerna. Vi har granskat deras bästa funktioner och begränsningar för att förstå vad varje program kan erbjuda din organisation.

Kom ihåg att det rätta valet beror på dina unika behov och krav.

Vi vet att det kan vara svårt att uppnå dina HR-mål och samtidigt se till att allt fungerar smidigt. Men oroa dig inte! ClickUp är här för att hjälpa dig.

ClickUp centraliserar HR-verksamheten, automatiserar rutinuppgifter och erbjuder kraftfulla verktyg för prestationshantering, tidrapportering och efterlevnad – allt på ett och samma ställe.

Varför jonglera med flera verktyg när du kan förenkla och förbättra dina HR-processer med ClickUp?

Från smidig introduktion av nya medarbetare till effektiva prestationsutvärderingar – ClickUp är den bästa HR-programvaran för att hjälpa ditt företag att blomstra.

Registrera dig på ClickUp idag för att förvandla din HR-verksamhet och stödja ditt team som aldrig förr!