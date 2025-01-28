De 10 bästa projektledningsprogrammen i Indien

Första gången jag använde ett projektledningsverktyg blev jag förvånad. Att slippa hantera spridda kalkylblad och ändlösa e-postkedjor var personligen en stor vinst. Plötsligt blev mitt team och jag organiserade, ansvarstagande och laserfokuserade på att hålla deadlines.

Efter några år och flera projektledningsverktyg vet jag vad som kännetecknar en bra projektledningsplattform. Med hjälp av min erfarenhet, forskning och tester utförda av ClickUp-teamet vill jag här dela med mig av de bästa projektledningsprogrammen som finns tillgängliga i Indien idag.

Vad ska du leta efter i ett projektledningsverktyg?

Min erfarenhet av flera projektledningsprogram i Indien har hjälpt mig att identifiera vad jag behöver från mitt verktyg. Här är några av dem:

Centraliserad hubb: Leta efter ett verktyg som samlar allt på ett ställe – uppgifter, filer, kommunikation och deadline-spårning. Detta eliminerar informationsluckor och håller alla i teamet samordnade.

Flexibilitet och anpassning: Olika projekt kräver olika tillvägagångssätt. Därför är anpassningsförmåga avgörande. Leta efter ett verktyg med anpassningsbara arbetsflöden, vyer och behörigheter.

Samarbetsfunktioner: För att effektivisera kommunikationen och öka samarbetet bör du prioritera ett verktyg med funktioner som chatt i realtid, fildelning och kommentarer i appen.

Mobil tillgänglighet: I takt med att arbetskulturen övergår till hybrid- och distansarbete är det viktigt att ha tillgång till verktyget var som helst och när som helst. Välj ett verktyg som erbjuder användarvänliga mobilappar så att du kan hålla dig uppdaterad och hantera uppgifter när du är på språng.

Planering och schemaläggning: Ett robust verktyg bör erbjuda en rad olika vyer, såsom Gantt-diagram och Kanban-tavlor, för att visualisera arbetsflödet, sätta deadlines och följa framstegen.

AI-drivna funktioner : Artificiell intelligens gör sitt intåg i projektledning och erbjuder funktioner som automatiska uppgiftsförslag och arbetsbelastningshantering för att öka effektiviteten. Det är bättre att ligga i framkant inom AI-utveckling genom att välja rätt verktyg.

Pris: Se till att välja en plattform som uppfyller dina unika behov utan att spränga budgeten. Om du inte behöver specifika integrationer eller avancerade funktioner, välj ett alternativ med bättre pris istället för att betala för funktioner som du kanske inte kommer att använda.

Flerspråkigt stöd: Din organisation har säkert en språklig mångfald, med team i olika delar av landet. Leta efter verktyg som kan erbjuda viss översättnings- eller lokaliseringshjälp om det behövs.

ClickUp: Bäst för allt-i-ett-projektledning

*Säkerställ 360°-projektöverensstämmelse med ClickUps projektledningsfunktioner.

Jag hade redan använt olika betalda och gratis projektledningsverktyg i flera år innan jag stötte på ClickUp, varav några finns med på denna lista. ClickUps projektledningsverktyg hade alltså mycket att leva upp till. Men det övertygade mig snabbt med sina innovativa funktioner som ClickUp AI.

Denna allt-i-ett-plattform förenar ditt team med anslutna arbetsflöden, dokument och realtidsdashboards. Detta hjälper alla att arbeta snabbare, smartare och spara tid. Låt oss nu titta på några intressanta funktioner som gör projektledning smidig:

Öka projektets hastighet med ClickUp AI: ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, tar projektledning till en ny nivå. Det ger dig ett AI-projektledningsverktyg för att påskynda projektgenomförandet, generera deluppgifter från beskrivningar, sammanfatta diskussioner och till och med skriva uppdateringar med en AI-skribent – vilket säkerställer förbättrad effektivitet.

Hitta svar och få jobbet gjort snabbare med ClickUp Brain

Effektivisera prioritering och planering: Med ClickUp är det enkelt att hålla koll på prioriteringar. Team kan se alla projektdetaljer på ett ställe med hjälp av Med ClickUp är det enkelt att hålla koll på prioriteringar. Team kan se alla projektdetaljer på ett ställe med hjälp av ClickUp Views och analysera hur de stämmer överens med företagets mål. Denna helhetssyn gör det möjligt för anställda att planera effektivt och fördela resurser strategiskt.

Välj den layout som bäst passar ditt arbetsflöde för regelefterlevnad med ClickUp Views

Förbättrad kommunikation och transparens: ClickUp främjar bättre kommunikation och transparens under hela projektets livscykel. Samarbeta kring din vision med ClickUp främjar bättre kommunikation och transparens under hela projektets livscykel. Samarbeta kring din vision med ClickUp Docs , dela uppdateringar med ClickUp Chat och håll alla informerade via den inbyggda inkorgsfunktionen.

Använd avancerad formatering och arbeta mer effektivt med ClickUp Docs

Leverera projekt snabbare och inom budget: Med ClickUp blir det enkelt att effektivisera samarbetet mellan team och projektplaneringen inom en och samma plattform. Med ClickUp blir det enkelt att effektivisera samarbetet mellan team och projektplaneringen inom en och samma plattform. ClickUp Automation eliminerar tråkiga uppgifter, vilket gör att teamen kan fokusera på de viktigaste prioriteringarna, vilket resulterar i snabbare projektleverans och förbättrad budgetkontroll.

Spara tid på repetitiva uppgifter genom att utnyttja ClickUp Automations

Få tydlig översikt med detaljerade rapporter: ClickUp ger dig en enda källa till sanningsenlig information om dina projektdata. Få realtidsinsikter om framsteg, identifiera potentiella hinder och säkerställ optimal resursallokering. ClickUp ger dig en enda källa till sanningsenlig information om dina projektdata. Få realtidsinsikter om framsteg, identifiera potentiella hinder och säkerställ optimal resursallokering. ClickUp Dashboards håller dig uppdaterad om dina projekt, så att du kan fatta välgrundade beslut och ligga steget före.

Visualisera ditt teams framsteg med ClickUp Dashboards

ClickUp förenklar verkligen projektledning, och positiva recensioner som denna på G2 stöder det påståendet.

Qliclabs är ett startup-företag med ett team på 20 medlemmar från Indien. Vi skapade en tävling och testade Asana, Jira, Monday och valde till slut Clickup eftersom vi tyckte att det var väldigt enkelt och lättanvänt. Det bästa var att vi kunde byta från Asana till Clickup med ett enda klick.

ClickUps bästa funktioner

Organisera projekt med uppgifter, deluppgifter, checklistor och anpassade fält

Välj mellan Gantt-diagram, Kanban-tavlor, listor och mer för att visualisera arbetsflödet.

Diskutera idéer, dela uppdateringar och tilldela kommentarer direkt i ClickUp Chat.

Användarvänligt: hitta allt du behöver i ClickUp och anslutna appar med lätthet

Skapa, redigera, dela och samarbeta på dokument med ClickUp Docs

Spåra uppgiftstiden direkt i ClickUp

Övervaka projektets framsteg med realtidsdatavisualiseringar i ClickUp Dashboards.

Sätt upp och håll koll på företagets, teamets och individernas mål med ClickUp Goals.

ClickUps begränsningar

Mobilappen saknar några funktioner som finns i datorprogrammet.

Nya användare kan initialt tycka att den omfattande listan över funktioner är överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsad plan: 584 rupier/månad per användare

Affärsplan: 1000 rupier/månad per användare

Företagsplan: Kontakta oss för anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 417 rupier per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Proffstips: Du kan komma åt denna och ytterligare branschspecifika mallar i ClickUp Templates Repository.

2. Hive: Bäst för användarvänligt samarbete och flexibilitet

via Hive

Enligt min mening skulle en lista över de bästa projektledningsverktygen i Indien vara ofullständig utan Hive. Hive passar team av alla storlekar och erbjuder ett intuitivt gränssnitt, konkurrenskraftiga priser och exceptionell kundsupport.

Hive går utöver grundläggande programvara för uppgiftshantering genom att erbjuda en serie samarbetsverktyg, inklusive teamchatt, gemensamt antecknande och integration med videokonferensplattformar som Zoom.

Hives bästa funktioner

Anpassa olika arbetsstilar med en rad olika projektvyer, inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendervyer, tabellvyer och mycket mer.

Effektivisera samarbetet med inbyggd teamchatt, gemensamma anteckningar och integrering av videokonferenser.

Förbättra arbetsflödeshanteringen med verktyg för tidrapportering, resurshantering, korrekturläsning och godkännande, inbyggd e-postintegration samt funktioner för automatisering av uppgifter och arbetsflöden.

Skapa innehåll med HiveMind, en AI-assistent, och spara tid och energi.

Håll ditt team fokuserat genom att sätta upp och följa upp mål direkt i Hive.

Hive-begränsningar

Kan vara mindre budgetvänligt för små team eller nystartade företag jämfört med grundläggande projektledningslösningar.

Det finns rapporter om sporadisk långsam laddning och mindre buggar vid omfattande användning av plattformen.

Hive-priser

Hive Free: Gratis plan med begränsad funktionalitet, upp till 10 användare

Hive Starter och Hive Teams: 85 respektive 250 rupier per månad per användare.

Företag: För ökad säkerhet eller ytterligare funktioner, kontakta oss för prisuppgifter.

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Jag gillar hur Hive hjälper mig att hålla koll på och dokumentera mina uppgifter och projekt. Det har ett användarvänligt gränssnitt och utmärkt kundservice. Hive har gjort ett utmärkt jobb med varumärkesbyggandet. Jag tror att det är på rätt väg att bli en utmärkt arbetsplatsapp.

3. Monday.com: Bäst för anpassningsbara arbetsflöden och kraftfull automatisering

Jag har lagt till monday.com i listan på grund av dess otroliga anpassningsbarhet. Det är en mångsidig plattform för arbetshantering som är utformad för att hantera alla typer av projekt och arbetsflöden anpassade efter projektledarens specifika behov.

Verktyget erbjuder till exempel många anpassningsbara mallar för olika projektledningsmetoder, såsom Agile, Scrum och Kanban. Dessutom förbättrar möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden och automatisering produktiviteten och effektiviteten i dina affärsprocesser ytterligare.

Monday.com bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med Automation Center, som gör det möjligt att bygga anpassad automatisering från grunden, använda färdiga projektledningsmallar eller utnyttja integrationer för att ansluta monday.com till dina befintliga verktyg.

Utnyttja arbetsdokument för att samarbeta med andra, formulär för att samla in feedback och korrekturläsningsverktyg för att hålla ditt team sammankopplat.

Visualisera teamets kapacitet och resursfördelning med arbetsbelastningsvyn, medan App Views integrerar dina favoritappar direkt i ditt projekt.

Anslut till ett brett utbud av populära verktyg och tusentals fler via Zapier.

Monday.coms begränsningar

Monday.com erbjuder visserligen en Gantt-vy, men den är inte utformad för att bygga projekt från grunden inom själva vyn.

Vissa användare har rapporterat sporadiska problem med att vissa vyer inte uppdateras automatiskt som förväntat.

Grundläggande projektledningsfunktioner, som Gantt-vyn, är endast tillgängliga i Pro-planen och högre, vilket är en nackdel för team med begränsad budget.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid: Upp till 2 platser

Grundläggande: 748,05 rupier per månad per användare, minst 3 användare

Standard: 997,41 rupier per månad per användare, minst 3 användare

Fördelar: 1579,23 rupier per månad per användare, minst 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 700 recensioner)

”Monday.com erbjuder anpassningsbara tavlor som gör det möjligt för oss att organisera uppgifter, projekt och arbetsflöden. Vårt team kan enkelt skapa uppgifter, sätta deadlines och följa framstegen i realtid. Kundsupporten är också mycket bra. Monday.com har ett visuellt tilltalande och intuitivt gränssnitt som gör det enkelt för teamet att navigera och förstå [information].”

4. ProofHub: Bäst för kostnadseffektiv allt-i-ett-hantering

via ProofHub

ProofHub är ett utmärkt alternativ för indiska team, särskilt de som söker en enda projektlednings- och samarbetslösning till ett fast pris. Du behöver inte längre hantera flera appar – hantera flera projekt, team och kundinteraktioner från ett och samma ställe.

Verktyget sparar också massor av tid åt mig med onlinekorrekturläsning – inga fler ändlösa e-postkedjor fyllda med feedback på dokument. Istället kan alla lämna kommentarer och förslag direkt i filen, vilket gör revisionsprocessen smidig och effektiv.

ProofHubs bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden och automatisera repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och arbete för teamet.

Hantera uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och följ framstegen – allt i ett enda, användarvänligt gränssnitt.

Samarbeta effektivt med interna och externa intressenter med funktioner som bifogade filer, kommentarer till uppgifter och inbyggd chatt.

Planera med Gantt-diagram för projektplanering, spåra tid för resurshantering och skapa anpassade rapporter för insikter om projektets hälsa.

ProofHubs begränsningar

ProofHubs prisstruktur är avsedd för team och kanske inte är det bästa alternativet för enskilda frilansare.

Även om den fasta prissättningen är attraktiv är det viktigt att ta hänsyn till den totala kostnaden för din teamstorlek. Kostnaden per användare kan vara högre än hos vissa konkurrenter, särskilt för mindre team.

Priser för ProofHub

ProofHub erbjuder två planer:

Väsentligt: 3735,67 rupier för obegränsat antal användare, faktureras årligen

Ultimate Control: 7388,33 rupier för obegränsat antal användare, obegränsade funktioner och obegränsat antal projekt, faktureras årligen.

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (85+ recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 700 recensioner)

”Det bästa med ProofHub är att allt finns på ett och samma ställe! Tidigare brukade jag be om uppdateringar om uppgifter och projekt via e-post och sedan var jag tvungen att leta reda på dessa konversationer senare. Det tog mycket av min tid i anspråk. Nu kommenterar vi och har dessa konversationer direkt i uppgiften. Det innebär också att all min information, alla dokument och projektfiler finns på samma ställe. Den inbyggda chatten gör det enklare att snabbt skicka och ta emot information. Och varje gång jag behöver hjälp har supportteamet på ProofHub varit mycket hjälpsamma och svarat snabbt. ”

”Det bästa med ProofHub är att allt finns på ett och samma ställe! Tidigare brukade jag be om uppdateringar om uppgifter och projekt via e-post och sedan var jag tvungen att leta reda på dessa konversationer senare. Det tog mycket av min tid i anspråk. Nu kommenterar vi och har dessa konversationer direkt i uppgiften. Det innebär också att all min information, alla dokument och projektfiler finns på samma ställe. Den inbyggda chatten gör det enklare att snabbt skicka och ta emot information.

5. Microsoft Project: Bäst för befintliga Microsoft 365-användare

via Microsoft Project

Microsoft Project var den första projektledningsprogramvaran i Indien som jag använde, i mitt första jobb. Även om jag har använt andra projektledningsverktyg sedan dess, erbjuder Project en bekant komfort, särskilt för dem som använder Microsoft 365 i stor utsträckning.

Den integreras sömlöst med hela Microsoft-paketet, inklusive Outlook, Excel och Skype, vilket gör det enkelt att dela information och samarbeta.

Verktygets resurshanteringsfunktion hjälper mig att visualisera arbetsbelastningen och undvika att överbelasta någon. Det finns kanske enklare projektledningsverktyg, men Microsoft Projects robusta schemaläggningsfunktioner fungerar bäst för komplexa företagsprojekt som indiska företag ofta arbetar med.

Microsoft Projects bästa funktioner

Integrera med andra Microsoft 365-appar och -tjänster, vilket gör det till ett självklart val för team som använder Microsofts ekosystem.

Visualisera projekt med kraftfulla Gantt-diagram, Kanban-tavlor och projektplaner.

Effektivisera uppgifts- och resurshanteringen med avancerade funktioner för schemaläggning och resursallokering.

Samarbeta effektivt med inbyggda kommunikationsverktyg som Microsoft Teams och SharePoint.

Begränsningar i Microsoft Project

Erbjuder mindre anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra projektledningsprogram i Indien.

Trots att Project har en webbapp saknar det en inbyggd iOS-app, vilket kan vara en nackdel för vissa team.

Innehåller grundläggande samarbetsfunktioner, men är kanske inte lika robust som vissa dedikerade samarbetsverktyg.

Priser för Microsoft Project

Molnbaserad distribution

Planerare plan 1: 835 rupier/månad per användare

Projektplan 3: 2500 rupier/månad per användare

Projektplan 5: 4588 rupier/månad per användare

Lokalt installerad programvara

Project Standard 2021: 56 730 rupier för engångsköp

Project Professional 2021: 108 455 rupier för engångsköp

Project Server: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Microsoft Project

G2: 4,0/5,0 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 1 800 recensioner)

Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) löser affärsproblemet med ineffektiv projektledning och bristande strategisk samordning. Det ger organisationer en centraliserad plattform för att effektivt planera, genomföra och övervaka projekt, vilket säkerställer bättre resursfördelning, effektivare samarbete och förbättrade projektframgångar. PPM gör det möjligt för företag att anpassa projekt efter strategiska mål, prioritera initiativ, optimera resursanvändningen och fatta datadrivna beslut, vilket resulterar i ökad produktivitet, projektleverans och övergripande affärsresultat.

6. Nifty: Bäst för tydliga visualiseringar och spårning av milstolpar

via Nifty

Nifty är ett bra projektledningsverktyg för team som prioriterar tydliga visualiseringar och milstolpspårning.

Genom att hålla alla uppdaterade om organisationens mål och följa upp framstegen mot milstolparna minskar Nifty projektutvecklingscyklerna och förbättrar teamets produktivitet.

Verktyget kan också göra dina projekt mer organiserade via portföljfunktionen, som låter dig gruppera projekt efter avdelningar, platser, chefer eller annat. Detta automatiserar inbjudningar till projekt baserat på teamet, vilket eliminerar ytterligare ett steg från projektledarnas dagliga aktiviteter.

Niftys budgetuppföljningsfunktioner kan verkligen förbättra hanteringen av dina projektutgifter. Verktygets detaljerade rapporter gör det möjligt för mig att identifiera finansiella risker i ett tidigt skede och korrigera kursen snabbare.

Nifty bästa funktioner

Planera projekt med Gantt-diagram, Kanban-tavlor och uppgiftslistor som passar dina arbetsflödespreferenser.

Samarbeta i realtid med inbyggd teamchatt, fildelning och uppgiftskommentarer.

Automatisera arbetsflöden med uppgiftsberoenden, milstolpar och återkommande uppgifter för att öka produktiviteten.

Spåra projektets framsteg med visuella instrumentpaneler och översikter för tydliga insikter.

Integrera med populära verktyg som Google Drive, Slack och Zoom för att förbättra teamets arbetsflöde.

Nifty begränsningar

Funktioner för tidrapportering och rapportering är endast tillgängliga för betalkonton, vilket kan vara en nackdel för team med begränsad budget.

Gratisabonnemang tillåter inte gäster och kunder, vilket kan vara en begränsning för projekt som kräver extern samverkan.

Förmånliga priser

Gratis

Startpaket: 4087 rupier/månad

Fördel: 8260 rupier/månad

Företag: 12 430 rupier/månad

Obegränsat: 41 630 rupier/månad

Nifty-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (430+ recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 400 recensioner)

”Nifty är ett av de bästa projektledningsverktygen vi har använt hittills. Registrera kunder som gäster Det är ganska enkelt att registrera kunder på Nifty-portalen. Med några få klick kan vi lägga till våra kunder som gäster i deras respektive projekt. De kan lägga till sina uppgifter och kontrollera det övergripande framsteget i sitt projekt. ”

7. Wrike: Bäst för effektiv filgranskning och godkännanden

via Wrike

Wrike är ett kraftfullt allt-i-ett-program för projektledning i Indien som används av företag som Procter. Med nästan två decennier på nacken erbjuder det robusta funktioner som stöder växande organisationer.

Varför inkludera Wrike? Det är utmärkt för hantering av filgranskning och godkännandeprocesser. Dess granskningsjämförelseläge är banbrytande och gör det enkelt att jämföra filversioner och ge feedback på de mest subtila ändringarna.

Wrikes bästa funktioner

Starta uppgifter eller projekt genom att fylla i ett enkelt formulär.

Ordna projekt i specifika utrymmen och kategorisera information inom projekt, mappar, uppgifter och deluppgifter.

Visa arbetet i format som kalender, Kanban-tavla, tabellvy, Gantt-diagram och arbetsbelastningsdiagram.

Effektivisera intressenthanteringen med funktioner som korsmärkning, dokumentredigering i realtid, korrekturläsning och extern samverkan.

Wrikes begränsningar

Tvåfaktorsautentisering, en viktig säkerhetsåtgärd, är endast tillgänglig i Enterprise-planen.

Oavsett om det finns ett gratisabonnemang tillkommer många centrala integrationer mot en extra kostnad, vilket kan driva upp priset för ditt team. Det kan därför bli dyrt för större team med komplexa behov.

Wrike-priser

Gratis

Team: 817 rupier/månad per användare

Företag: 2070 rupier/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 2 600 recensioner)

”Jag tror att jag kan säga detta å alla användares vägnar i min organisation: Wrikes användargränssnitt är lätt att vänja sig vid och förstå. En annan sak som jag uppskattar mest med Wrike är dess mobilapp. Den gör att vi kan använda den var som helst och förvänta oss samma användargränssnitt och produktivitet som vi har i webbläsaren på våra datorer.”

8. Notion: Bäst för innehållsskapare och soloprenörer

via Notion

Fram till nyligen visste jag att Notion var en kraftfull app för anteckningar och innehållsskapande som är särskilt populär bland indiska soloinnehållsskapare och influencer-managementbyråer. Men det är också en one-stop-shop för projektledning! Med den kan du skapa projekt, utforma roadmaps, dela upp uppgifter, tilldela dem till flera teammedlemmar (om du har ett team!) och till och med ställa in uppgiftsberoenden.

Personligen tycker jag att Notions styrka ligger i att möjliggöra transparent dokumentation. Jag kan använda det för att skapa detaljerade wikis för att dokumentera projektplaner, mötesprotokoll och till och med riktlinjer för kundkommunikation, allt på en enda central plats. Detta säkerställer att alla har tillgång till den senaste informationen och eliminerar kaoset med att leta igenom oändliga e-postmeddelanden eller mappar för dokumenthantering.

Notions bästa funktioner

Håll all projektinformation organiserad med Notions Project Wiki.

Sätt igång projekt med färdiga mallar för roadmaps, arbetsflöden och mycket mer.

Hantera uppgifter effektivt med Notions funktioner för uppgiftshantering.

Välj mellan tidslinje- och Kanban-vyer för att visualisera projektets framsteg.

Skapa innehållsrika dokument med videor, kodsnuttar och över 50 andra innehållstyper med Notion Notes och Docs.

Notions begränsningar

Notions flexibilitet innebär en inlärningskurva, och det kan ta tid att bemästra dess funktioner.

Även om den erbjuder projektledningsfunktioner är det inte ett dedikerat verktyg för detta. Du kan behöva integrationer för grundläggande projektledningsfunktioner.

Notions prissättning

Notion erbjuder fyra olika abonnemang:

Gratis: Samarbeta med upp till 10 gäster

Plus: 664,94 rupier per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 1246,76 rupier per användare och månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5,0 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 2 100 recensioner)

Personligen älskar jag flexibiliteten och mångsidigheten hos Notion. Det låter mig skapa anpassade sidor, databaser och att göra-listor som passar mina behov perfekt. Jag uppskattar också möjligheten att samarbeta i realtid med andra, och den smidiga synkroniseringen mellan enheter gör att jag kan komma åt min information var jag än är. Notion har verkligen blivit ett viktigt verktyg för att hålla mig organiserad och produktiv.

9. Jira: Bäst för agil mjukvaruutveckling i Indien

via Atlassian

Om du hanterar agila mjukvaruutvecklingsprojekt är Jira ett starkt alternativ för din bästa val av projektledningsprogramvara i Indien.

Den är speciellt utformad för att stödja agila metoder, så att du kan implementera Scrum-, Kanban- och DevOps-ramverk direkt i plattformen.

Till skillnad från projektledningsverktyg som passar alla, låter Jira mig konfigurera anpassade arbetsflöden som är skräddarsydda efter våra behov. Det innebär att vi kan slopa generiska mallar och skapa anpassade steg som är relevanta för indiska projekt, till exempel ”myndighetsgodkännanden” eller ”leverantörsförhandlingar”. Denna transparens gör att alla är på samma sida och säkerställer att uppgifterna flyter smidigt genom projektets livscykel.

På så sätt kan du planera, koda, distribuera, släppa, övervaka projektets prestanda och underhålla hela ditt mjukvaruprojekts livscykel, allt på ett och samma ställe.

Jiras bästa funktioner

Använd interaktiva tidslinjer för projektplaner, scrum-tavlor för sprintplanering och Kanban-tavlor för agil hantering.

Förenkla felspårningen med funktionen för ärendehantering så att utvecklingen håller sig på rätt spår.

Integrera Jira med över 3 000 utvecklingsverktyg, som Scriptrunner och Zendesk, för att effektivisera arbetsflödena.

Spåra framsteg och mät prestanda med rapportering och insikter

Jiras begränsningar

Stel gränssnitt och utmaningar vid anpassning

Sök- och filtreringssystemen skulle kunna bli mer användarvänliga.

Jira-priser

Gratis: ₹0

Standard: 680 rupier/månad per användare

Premium: 1335 rupier/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5,0 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 14 000 recensioner)

”Det viktigaste som Jira hjälper till med är att spåra/logga de många problem som förekommer i olika team. Detta ger insyn i allt från de minsta förändringarna i produkten till förändringar på organisationsnivå. Detta används som en del av en förändringshanteringsprocess för att alla ska veta vad som händer och vem som ansvarar.”

10. Zoho Projects: Bäst för kraftfull planering och inbyggda integrationer

via Zoho

Sist men inte minst måste jag ta med Zoho Projects i denna lista över projektledningsprogram i Indien! Detta program kan hantera projekt av alla storlekar och komplexitet.

En av de största fördelarna för mig är dess överkomliga pris. Jämfört med sina konkurrenter erbjuder Zoho Projects en kostnadseffektiv lösning som är perfekt för budgetmedvetna team i Indien. Men det kompromissar inte med funktionerna. Möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden, komplett med automatisering för repetitiva uppgifter, är en game-changer. Detta frigör värdefull tid för mitt team att fokusera på mer strategiskt arbete och minskar risken för fel som kan plåga manuella processer.

Den erbjuder också en bekant känsla av socialt nätverk med funktioner som flöden, forum och diskussioner, vilket håller teamen sammankopplade. Dessutom är den tillgänglig på iOS, Android och andra mobila enheter för åtkomst när du är på språng.

Zoho Projects bästa funktioner

Dela upp komplexa projekt i genomförbara uppgifter med Zoho Projects Gantt-diagram.

Definiera uppgiftsberoenden, tilldela uppgifter till teammedlemmar, schemalägg händelser och följ framstegen på ett smidigt sätt.

Ställ in återkommande projekt och påminnelser för att hålla teamet på rätt spår.

Främja teamsamarbete genom att skapa och dela projektdokument, presentationer och kalkylblad.

Övervaka tiden som läggs på uppgifter manuellt eller med den integrerade timern och skapa fakturor från tidrapporter med bara några klick.

Zoho Projects begränsningar

Export av filer i specifika format är begränsat

Trots rapporteringsfunktionerna tycker vissa användare att de saknar vissa funktioner.

För närvarande erbjuder den inte någon inbyggd integration med Quickbooks redovisningssystem.

Priser för Zoho Projects

Gratis: ₹0

Premium: 334 rupier/månad per användare

Företag: 750 rupier/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5,0 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 500 recensioner)

”Det bästa med denna plattform är att den kan användas för att hantera projekt inom alla branscher. Den kan konfigureras efter organisationens specifika behov. Enkel att installera och använda för både administratörer och anställda.”

Den perfekta projektledningsplattformen väntar

Att välja rätt projektledningsplattform kan vara avgörande för ditt team. Tänk på teamets specifika behov och prioriteringar innan du fattar ett beslut. Kom ihåg att många av dem erbjuder kostnadsfria provperioder så att du kan testa funktionerna själv.

Men om du letar efter en helhetslösning för alla dina projektledningsbehov, så satsar jag på ClickUp. Den har en omfattande uppsättning funktioner som anpassningsbara vyer för att effektivisera arbetsflöden, inbyggda chattar och trådar för att öka samarbetet och en AI-hjärna som ger ditt team möjlighet att uppnå mer.

Registrera dig för ClickUps kostnadsfria provperiod idag och upplev skillnaden!