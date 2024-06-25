Hur man leder genom att föregå med gott exempel på arbetsplatsen

”Ingenting bevisar en mans förmåga att leda andra så övertygande som det han gör dag för dag för att leda sig själv”, sa Thomas J. Watson, grundare av IBM.

Från slagfält till styrelserum har ledarskapsstilar och ledaregenskaper diskuterats flitigt. Den enda konsensus som verkar råda är att bra ledare visar sina team hur det ska gå till – det vill säga, de leder genom att föregå med gott exempel.

Om du är företagsledare eller chef finns här allt du behöver veta om att leda genom att föregå med gott exempel.

Konceptet att leda genom att föregå med gott exempel

Att föregå med gott exempel innebär att du visar upp de egenskaper och beteenden som du förväntar dig av dina teammedlemmar. Genom dina handlingar, attityder och arbetssätt visar du resten av teamet vad du vill se och hur arbetet bäst utförs.

Att föregå med gott exempel kännetecknas av:

Personligt ansvar: En ledare känner sig ansvarig för sitt teams beteende och prestationer. Du gör det till en del av ditt jobb att tillhandahålla alla resurser och visa ditt team hur arbetet ska utföras.

Värdefokus: Att föregå med gott exempel handlar inte om att skriva kod eller innehåll för att visa teamen hur de ska göra sitt jobb. Det är mycket större än så. Det handlar om att tydliggöra de värderingar man måste förkroppsliga och agera i enlighet med dem.

Om ett av företagets värderingar är ärlighet, ger och tar en ledare till exempel emot feedback – oavsett befattning eller befogenhet – på ett ärligt sätt.

Konsekvens: En ledare uppträder konsekvent på det sätt som de förväntar sig att deras teammedlemmar ska uppträda. Om du till exempel vill föregå med gott exempel när det gäller punktlighet, ska du alltid komma i tid till varje möte/evenemang.

Äkthet: Äkta ledare är transparenta i sitt beslutsfattande och guidar teamet genom de variabler och processer som är inblandade. Du gör teamet medvetet om dina motiv och handlingar, vilket gör det möjligt för andra att inte bara följa handlingen, utan också tankeprocessen bakom den.

Öppenhet: När du leder genom att föregå med gott exempel är du intellektuellt ödmjuk och öppen för att ändra din strategi baserat på ny information eller övertygande åsikter.

När allt kommer omkring är att föregå med gott exempel en tillämpning av det gamla ordspråket att handlingar säger mer än ord. Det är dock ett kvalitativt och beteendemässigt begrepp som befinner sig i det stora landskapet mellan svart och vitt. Det är en approach som återspeglas i dina egna handlingar, oavsett hur stora eller små de är.

Om du vill öva dig på att leda genom att föregå med gott exempel finns här tio strategier som kan hjälpa dig.

10 strategier för att leda genom att föregå med gott exempel

I början verkar det enkelt att föregå med gott exempel: bete dig så som du vill att ditt team ska bete sig. I praktiken, särskilt i en stor organisation där man leder team, kan det bli överväldigande.

För att undvika detta och vara konsekvent i ditt ledarskap lägger följande tio strategier en solid grund. Låt oss börja.

1. Bestäm vad du vill vara ett föredöme för

Först och främst måste du bestämma vilken typ av ledare du är för att kunna föregå med gott exempel. Ledaren för ett företag i svårigheter måste till exempel vara sårbar och motiverande. Chefen för ett överarbetat team måste vara empatisk och stödjande.

För att leda genom att föregå med gott exempel, börja med att:

Skissera din vision : Visa teamet hur du föreställer dig framtiden.

Klargöra värderingar : Beskriv de värderingar som är viktiga för dig och förvänta dig att teamet följer dem.

Visa upp beteenden: Agera så som du vill att ditt team ska agera – var öppen, tala rakt, var punktlig, dokumentera allt osv.

Simon Sineks Start with Why är en kraftfull resurs för att påbörja din resa mot att leda genom att föregå med gott exempel. Kolla in denna sammanfattning av Start with Why för att se om den passar dig.

2. Kommunicera öppet

Du kanske tror att du leder genom att föregå med gott exempel, men det kan ofta gå obemärkt förbi. Du kanske till exempel alltid har din kamera påslagen under Zoom-möten, men teammedlemmar som är blyga kanske inte följer ditt exempel och kanske inte tänker så mycket på det.

När det inte räcker med att föregå med gott exempel kan det vara bra att vara mer tydlig. Skapa till exempel ett dokument med titeln ”Att arbeta med mig” som ditt team kan komma åt.

Du kan ställa in det i ett verktyg som ClickUp Docs, som du kan dela med alla i ditt team. De kan till och med kommentera dokumentet eller ställa frågor, vilket stärker ert samarbete i processen.

Dokumentera din ledarstil på ClickUp Docs

Är det nytt för dig att skriva om din arbetsstil? Ingen stress. ClickUp Team Docs-mallen hjälper dig att komma igång.

3. Ge användbar och konstruktiv feedback; ta också emot samma sak

Ett av de största misstagen som ledare gör är att inta en auktoritär position och därmed inte ta emot feedback från sina team och underordnade. När du beter dig på detta sätt lär sig teamet att de inte behöver samarbeta eller ta emot feedback.

Prioritera istället att be om feedback och agera utifrån den.

Ha öppna dörrar : Detta uppmuntrar medarbetarna att komma in, dela med sig av idéer, ställa frågor och be om råd utan att behöva boka möten.

Be om åsikter : Be varje person om sin åsikt under standup-möten, retrospektiva möten och brainstorming-sessioner. Uppmuntra även de tystlåtna på ett vänligt sätt.

Uppmuntra debatt: Ge människor möjlighet att vara oense med dig. Gör detta offentligt, så att andra teammedlemmar kan känna sig trygga med att debattera med dig.

Om ditt team är utspritt kan du skapa virtuella utrymmen för detta. Skapa ett öppet kontorslandskap med ett verktyg som ClickUp Chat view. För kontextuella samtal (i inbäddade kommentarer) och diskutera idéer och förslag.

Ha öppna samtal och led genom att föregå med gott exempel med ClickUp Chat.

För en mer strukturerad feedbackmekanism kan du prova mallen ClickUp Employee Feedback. Denna helt anpassningsbara mall gör det möjligt för dig att samla in feedback, visualisera stämningen och bygga en företagskultur präglad av öppenhet.

4. Uppmuntra till en transparent arbetsplats

Transparens i ledarskap framställs ofta som en dygd, som det rätta att göra. Men få förstår varför transparens är viktigt. Här är svaret.

I kunskapsarbete beror framgång på att alla vet så mycket som möjligt tillsammans. Om din innehållsförfattare till exempel inte vet att du använder Oxford-kommatecken kommer texterna att bli inkonsekventa. Transparens gör det möjligt för dig att öka organisationens kollektiva kunskap.

Här är några sätt att skapa en transparent arbetsplats:

Dokumentation : Skriv ner observationer, mötesanteckningar, insikter osv. och dela dem med hela organisationen. ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för detta.

System : Skapa ett projektledningssystem för att hantera och följa upp allt arbete du gör. Detta gör informationen tillgänglig för alla inblandade.

Rapporter: Skapa rapporter för viktiga mätvärden. : Skapa rapporter för viktiga mätvärden. ClickUp Dashboards kan göra det automatiskt åt dig när du hanterar dina projekt med ClickUp.

Spåra alla dina viktiga mätvärden på ett ställe med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

5. Öva dig i att vara autentisk och visa sårbarhet

Äkthet kan vara det som håller ihop din organisation. Stora ledare lär sig att visa sårbarhet utan att framstå som svaga.

I sin bok Shoe Dog berättar Nikes medgrundare och före detta VD Phil Knight om tiden när Nike precis hade lanserats och företaget stod inför sin första stora kris. Knight samlade sina anställda och redogjorde öppet för de hot och hinder som företaget stod inför.

Öppenhet om den förestående krisen och ett öppet erkännande av möjliga risker bidrog till att stärka hans anställda. Talet blev en samlingspunkt för den nybildade organisationen.

Att leda med äkthet visar också teamen att de kan vara sårbara inför dig. De kan eskalera eventuella konflikter och lösa dem, vilket skapar en trygg och inkluderande arbetsplats.

För praktiska råd om skam, sårbarhet och empati, läs denna sammanfattning av Dare to Lead, Brené Browns vägkarta till modigt ledarskap.

6. Sätt upp mål för teamet

Företagsledare har en tendens att sätta upp företagsmål tillsammans med styrelsen och sedan vidarebefordra dem till sina team. Detta gör att teamen ibland känner att deras mål har delats ut till dem.

Att föregå med gott exempel:

Sätt upp målen tillsammans med teamet

Fråga dem vad som är möjligt att uppnå.

Ta ansvar för att teamet uppnår sina mål.

Lär dig aktivt vad de behöver

Uppfölj framstegen regelbundet och stöd teamet där det behövs.

ClickUp Goals är perfekt för att sätta upp mål, mäta framsteg och ingripa vid behov.

Sätt upp mål och följ framstegen med ClickUp Goals.

7. Var inte rädd för att göra bort dig

De problem som moderna organisationer löser kräver kreativt och vågat tänkande. Ibland kan idéerna låta löjliga. Teamen måste känna sig trygga med att alla deras idéer är välkomna utan att dömas.

För att möjliggöra detta, var öppen för att dela med dig av idéer.

Uppmuntra människor att säga vad de tycker och visa att du lyssnar aktivt utan att döma dem.

Uppmuntra teamet att inte avvisa idéer direkt utan att utforska i vilken riktning de leder.

Inom teamet ska du skapa skyddsräcken för att undvika vårdslösa beslut.

8. Planera in tid för frågor och svar

Företagsledare håller öppna hus med organisationen och bjuder in alla att ställa frågor. Under sådana sessioner handlar frågorna ofta om organisationen, planer, uppdateringar etc.

Utöver det, avsätt tid för frågor och svar med ditt team för att visa dem hur du skulle göra något. Uppmuntra dem att ställa frågor som "hur skulle du lösa det här problemet?" eller "hur skulle du hantera den här situationen?"

Även om du kanske inte vill att ditt team ska komma till dig för varje liten sak, är det bra att låta dem göra det ibland. Detta sätt att föregå med gott exempel lär ditt team inom ramen för sammanhanget. Det visar dem att du finns där för att hjälpa till när det blir svårt.

9. Sätt dig in i ditt teams situation

Ett av de största problemen som ledare står inför är att de blir för långt ifrån verkligheten. Till exempel kanske teknikchefen inte känner till de dagliga utmaningar som utvecklarna står inför, såsom begränsningar i utvecklingsmiljöer eller brist på automatiseringsverktyg.

För att leda genom att föregå med gott exempel, avsätt tid för att antingen utföra samma arbetsuppgifter som ditt team eller observera dem medan de arbetar. Du kan till exempel programmera tillsammans med en utvecklare. Eller ta några funktioner och köra några tester.

Detta kommer att försäkra ditt team om att du vill förstå deras erfarenheter och göra det bättre för dem.

10. Utvecklas med tiden

En premiärminister i krigstid behöver helt andra färdigheter och attityder än en premiärminister i fredstid. Var därför den ledare som dina team och din organisation behöver. När ekonomin går trögt kan du vara kreativ eller aggressiv. När investeringarna flödar kan du investera i utbildning och experiment.

När ditt team är litet har du kanske en närmare relation till alla. Men när teamet växer kan det till och med vara svårt att komma ihåg allas namn.

Som framgångsrik ledare är det ditt jobb att utvecklas i takt med tiden. Visa ditt team att förändring inte bara är oundviklig utan också kan vara positiv.

Om du till exempel är en ledare som hanterar förändringen att återvända till kontoret, ska du visa dig personligen varje dag. Berätta om hur det hjälper dig och hur det kan hjälpa ditt team. Acceptera meningsskiljaktigheter öppet och diskutera på ett positivt sätt. Om det fortfarande inte fungerar, tveka inte att dra tillbaka din plan helt och hållet.

Alla dessa strategier kan vara mycket hjälpsamma, men varje individ är unik. När du leder genom att föregå med gott exempel kommer det oundvikligen att uppstå utmaningar. Låt oss se hur du kan övervinna dem.

Övervinna utmaningar i att leda genom att föregå med gott exempel

Ledarskapsstrategier och ledarstilar skiljer sig åt mellan och inom organisationer.

Förändringsledarskap styr en organisation genom transformation. Denna situation – som COVID-19 eller ekonomisk volatilitet – drabbar ofta ledaren, som måste navigera för att lyckas. James Daunt från Barnes and Noble är ett utmärkt exempel på en förändringsledare som tog företaget från konkursens rand till positiv tillväxt.

Emergent ledarskap, å andra sidan, växer fram organiskt och leder team utan att förlita sig på formell auktoritet. De är anpassningsbara och mer synkroniserade med teamet. Satya Nadella är ett exempel på en emergent ledare.

Etiskt ledarskap handlar om att göra det rätta, inte bara för företagets resultat utan också för medarbetarna, kunderna och samhället i stort.

Beroende på organisation, marknadssituation och ledarskapsförmåga kan en bra ledare stöta på vissa utmaningar. Här är några exempel på sådana utmaningar och hur man kan övervinna dem.

Brist på en enhetlig vision

För att leda genom att föregå med gott exempel måste ditt team se och relatera till ditt eget beteende. Utan en enhetlig mission och enhetliga principer kan dina föredömliga handlingar gå obemärkta förbi.

Lösning: Dokumentera din vision och ledarskapsfilosofi. Diskutera den regelbundet med dina teammedlemmar. Uppmuntra dem att fatta beslut baserat på de principer, värderingar och övertygelser som ni har fastställt tillsammans.

Delegering

Alla chefer, oavsett hur erfarna de är, har ibland svårt att delegera. Ibland kanske de inte har rätt person i sitt team för att utföra uppgiften. Andra gånger kanske de själva inte är helt klara över vad de behöver.

Lösning:

Dokumentera i detalj det arbete som behöver göras, förväntningar, mål och resultat. Att skriva ner det skapar tydlighet och fungerar som referens.

Tillhandahåll alla resurser som behövs för att få arbetet gjort.

Förklara hur du vill att det ska göras (ett dokument som beskriver ”så här skulle jag göra” är ett utmärkt sätt att föregå med gott exempel).

När du uppdaterar dokumentationen, tagga dina team så att informationen inte missas. ClickUp Assign Comments möjliggör just detta.

Planera regelbundna avstämningar och ge feedback om framstegen.

Hantera förändringar

Förändring är svårt, inte bara för teamen utan även för ledarna. När situationen är instabil och ständigt förändras kan det vara svårt att leda genom att föregå med gott exempel.

Lösning:

Försök att lära dig så mycket som möjligt om förändringen.

Utför scenarioplanering för att vara förberedd på eventuella turbulenser.

Acceptera öppet det oförutsägbara och försäkra dina team om att du står på deras sida.

Var empatisk och erbjud stöd och resurser till dina team.

Självledarskap

Det kanske låter dumt, men för att leda genom att föregå med gott exempel måste du kunna hantera dig själv på ett skickligt sätt. Många ledare saknar denna egenskap. De kan själva vara överarbetade, humöriga eller blyga, vilket oavsiktligt skapar en liknande kultur bland deras team.

Lösning:

Formulera dina mål och beteenden tydligt

Påminn dig själv om dina värderingar varje dag för att agera i enlighet med dem.

Gör regelbundna utvärderingar av dig själv för att se om du föregår med gott exempel.

Samla in feedback från teamet och justera din prestation.

Fördelar och nackdelar med att föregå med gott exempel

Att föregå med gott exempel är en utmärkt strategi av flera skäl.

Respekt : När ledaren lever som han lär är det mer troligt att teammedlemmarna respekterar honom eller henne.

Förtroende : En chef som leder genom att föregå med gott exempel känner till sitt teams svårigheter. Därför är de de mest betrodda.

Positiv arbetskultur : Bra ledare ser till att deras team vet att de inte talar från sin elfenbenstorn. Detta skapar en positiv arbetsmiljö.

Öppenhet : När du leder genom att föregå med gott exempel behandlar du andra som du själv vill bli behandlad. Detta skapar empati, medkänsla och öppenhet.

Moral : Att veta att din chef håller sig till samma standarder som teammedlemmarna ökar medarbetarnas moral.

Kundlojalitet: Nöjda och respektfulla medarbetare behandlar sina kunder väl och skapar en känsla av varumärkeslojalitet som är unik och specifik för ditt företag.

Det betyder inte att att föregå med gott exempel inte har sina nackdelar.

Press: Till att börja med kan det vara påfrestande för ledaren att alltid upprätthålla en viss standard. Det ger en känsla av att man måste vara ofelbar, vilket kan vara en stor press.

Förlust av förtroende: Varje inkonsekvens i beteendet kan leda till förlust av förtroende, vilket kan vara nästan omöjligt att återuppbygga.

För taktiskt: När du leder genom att föregå med gott exempel riskerar du att bli för taktisk och visa alla vad de ska göra och hur de ska göra det. Detta kan ta tid från det du behöver för att vara strategisk och visionär.

Som med alla ledarstilar kan ovanstående nackdelar övervinnas med lite eftertanke, empati och ett strategiskt tillvägagångssätt.

Led genom att föregå med gott exempel med ClickUp

Enligt Thomas J. Watsons odödliga ord är det första steget för att leda genom att föregå med gott exempel att hantera sig själv. Att sätta upp mål, dokumentera sina filosofier, följa upp sina prestationer och till och med skriva dagbok varje dag kan vara en bra start. När du väl förstår dig själv är det dags att lära känna ditt team och leda dem genom att föregå med gott exempel.

Oavsett vilken av de tio strategierna ovan du följer kan du prestera betydligt bättre med ett robust teamhanteringsverktyg som ClickUp.

ClickUp är utformat för att vara ett omfattande projektledningsprogram och ger dig alla verktyg du behöver för att leda dig själv och ditt team.

Behöver du skriva ner personliga mål? Prova ClickUp Goals. Gillar du att skriva dagbok regelbundet? Använd ClickUp Docs. Hanterar du ett projektteam? Använd ClickUp Workload-vyn för att fördela arbetet rättvist. Vill du samla in feedback? Använd någon av mallarna för feedbackformulär.

Hantera dig själv och ditt team effektivt. Var ett gott föredöme. Prova ClickUp idag!