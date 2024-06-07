Hur emotionell intelligens på jobbet påverkar arbetsplatsen

Det finns två sätt att mäta intelligens hos en person: IQ och EQ. IQ står för intelligenskvot och avser logiskt tänkande och kritiskt tänkande, medan EQ eller emotionell kvot är ett mått på kognitiv empati och emotionell reglering.

Emotionell intelligens anses vara en högre form av intelligens i den sociala sfären. Det är det som driver vår förmåga att förstå känslor, bygga relationer och motivera människor.

Du kanske tror att IQ är viktigare än EQ på arbetsplatsen, men i dagens arbetskultur är båda lika viktiga. Studier visar att vikten av emotionell intelligens kommer att öka sexfaldigt under de kommande tre till fem åren.

Det beror på att egenskaper som är förknippade med EQ, såsom emotionell medvetenhet och empati, är avgörande för att nå framgång och lösa problem på arbetsplatsen. För att förstå vikten av emotionell intelligens ska vi utforska begreppet och hur det kan gynna dig på jobbet.

Vad är emotionell intelligens?

Emotionell intelligens (EQ) är en persons förmåga att hantera sina egna känslor och förstå andras känslor. Emotionell intelligens består av några viktiga element:

Självmedvetenhet: Medvetenheten om dina egna känslor och hur de relaterar till händelserna omkring dig. Du kan till exempel känna när du blir orolig eller upprörd över något och kan reflektera och upptäcka orsaken bakom det.

Självreglering: Förmågan att kontrollera och kanalisera dina extrema känslor. Till exempel, även om du blir arg eller upprörd, vet du hur du ska reglera dina känslor så att de inte påverkar andra omkring dig.

Motivation: Förmågan att behålla lugnet under press, inspirera andra att lösa konflikter och upprätthålla Förmågan att behålla lugnet under press, inspirera andra att lösa konflikter och upprätthålla en positiv arbetsmiljö.

Empati: Förmågan att förstå och relatera till andra människors känslor för att förstå deras perspektiv.

Social medvetenhet: Medvetenhet om andra människors känslor och förmågan att känna av eller förstå deras känslor för att kunna reagera på ett lugnt sätt. Du är till exempel socialt medveten om du kan känna av att den andra personen känner sig obekväm i en situation, även om hen inte säger det högt.

En emotionellt intelligent person kan förstå och kontrollera sina känslor och även tolka sociala signaler för att få insikt i känslorna hos människor som interagerar med dem.

Kort historik om emotionell intelligens

Termen ”emotionell intelligens” dök upp första gången 1964 i en artikel av Michael Beldoch, och sedan 1966 i B. Leuners artikel Emotional Intelligence and Emancipation. Termen blev erkänd på 1990-talet efter att Peter Salovey och John Mayer i en artikel definierade EQ som ”förmågan att uppfatta, förstå, hantera och använda känslor för att styra tänkandet. ”

Sedan, 1995, gjorde Daniel Golemans bok Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ begreppet populärt på arbetsplatsen som en uppsättning färdigheter som driver ledarskapsprestanda.

Med EQ och starka interpersonella färdigheter kan du undvika konflikter på arbetsplatsen, upprätthålla effektiv kommunikation och fatta objektiva beslut.

Vikten av emotionell intelligens på arbetsplatsen

Att känna igen emotionella signaler på arbetsplatsen kan hjälpa dig att göra organiska framsteg. Det är allmänt accepterat att anställda som känner sig glada och uppskattade på jobbet har en mer produktiv inställning och är lojala mot företaget.

Det finns ett direkt samband mellan emotionell intelligens och framgång på arbetsplatsen, oavsett om du är ledare, chef eller medarbetare i frontlinjen.

Hur emotionell intelligens relaterar till ledarskap

Emotionell intelligens är en mycket eftertraktad egenskap hos framgångsrika ledare, eftersom den ger självinsikt i balans med empati och ödmjukhet. Den är avgörande för ett effektivt ledarskap, eftersom den hjälper till att bygga relationer med teamet, kommunicera tydligt och fatta välgrundade beslut.

Ledare med hög emotionell intelligens kan:

Vägled och utbilda team

Hantera stressiga situationer

Kommunicera feedback och kritik på ett hälsosamt sätt

Samarbeta effektivt med andra team och ledare

Lös interna konflikter

Motivera teamen att förbättra produktiviteten

Skapa lojalitet och positivitet på arbetsplatsen

Uppmuntra kreativitet och innovation

Bidra till företagets tillväxt

Å andra sidan leder låg EQ hos ledningen till konflikter, missnöje bland teamen och hög personalomsättning.

Emotionell intelligens roll inom HR

Personalavdelningen behöver i synnerhet hög emotionell intelligens eftersom dess främsta uppgift är att förstå och skapa relationer med medarbetarna. Denna egenskap hjälper dem att skapa en positiv arbetskultur och lösa konflikter med minimala konsekvenser.

HR-chefer med hög EQ kan skapa förtroende och samarbete bland medarbetarna, vilket direkt ökar produktiviteten på arbetsplatsen. Hög EQ hos HR-personal bidrar till att:

För svåra samtal

Förstå medarbetarnas perspektiv och visa empati

Hantera interpersonella relationer på jobbet

Öka engagemanget och motivationen

Öka personalbehållningen

Bidra till organisationens framgång

Genomför effektiv rekrytering

Öva dig i aktivt lyssnande för att åstadkomma positiva förändringar

Förutom att bedöma kompetens och kvalifikationer kan en HR-ansvarig avgöra om en kandidats personlighet passar in i företaget. Hög emotionell intelligens hjälper dem att göra detta på ett effektivt sätt så att deras anställningar kan bli långsiktiga och framgångsrika.

Detta kan göras på ett bättre sätt med en HR-plattform som förenklar rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling med hjälp av principerna för emotionell intelligens. ClickUp for Human Resources hjälper team att skapa engagemang, centralisera kommunikationen och effektivisera rekryteringsprocessen.

Basera HR-processer på emotionell intelligens med ClickUp

Emotionell intelligens och stresshantering

Emotionell intelligens spelar en stor roll i hur vi hanterar stress och stressfaktorer. Personer med hög EQ kan identifiera tidiga tecken på stress och vidta åtgärder för att undvika dem. Det hjälper dem också att reglera sina känslor och reaktioner i pressade situationer för att fatta rationella beslut.

Med hög EQ kan du:

Sätt upp tydliga mål och planera tidsplaner för att undvika stress i sista minuten.

Håll motivationen uppe med en positiv attityd

Öva på empati för att bygga ett emotionellt stödnätverk på jobbet

Utveckla sociala färdigheter som konfliktlösning och stresshantering för att effektivt hantera utmanande situationer i arbetslivet.

Minimera missförstånd och hantera svåra interaktioner utan problem

Din emotionella intelligens kan hjälpa dig att navigera på arbetsplatsen utan att utlösa stressfaktorer som kan påverka din prestation och mentala hälsa.

Emotionell intelligens påverkar arbetsplatsens resultat

Det är inte bara arbetskulturen som påverkas av medarbetarnas emotionella intelligens – den har också ett samband med viktiga mått på arbetsplatsen.

1. Omsättningshastighet

Forskning har visat att låg emotionell intelligens bland ledningen har en stark inverkan på ökande personalomsättning. Du kan minska personalomsättningen genom att visa emotionell intelligens och skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Emotionell intelligens på jobbet garanterar förbättrad medarbetarupplevelse, vilket leder till högre arbetstillfredsställelse, lojalitet och personalbehållning. På samma sätt kan chefer med hög EQ behålla medarbetare genom att hjälpa dem att hantera sina problem effektivt samtidigt som de reglerar sina känslor.

2. Arbetsglädje

Emotionell intelligens påverkar direkt arbetsglädjen, eftersom medarbetare med hög EQ är mindre stressade under kriser på jobbet, presterar bättre och är lyckligare. De kan också reglera sina känslor och lösa konflikter utan att de eskalerar.

EQ förbättrar också prestationen på arbetsplatsen genom att möjliggöra bättre samarbete och positiva relationer. Sammantaget är anställda med hög emotionell intelligens mer produktiva och engagerade på jobbet, vilket leder till högre arbetstillfredsställelse.

3. Andel kvarvarande medarbetare

Hög emotionell intelligens leder till minskad personalomsättning och hög personalbehållning, vilket bidrar till en stabil arbetsmiljö. Detta främjar en känsla av tillhörighet hos medarbetarna eftersom deras emotionella behov tillgodoses.

Emotionellt intelligenta medarbetare är självmedvetna, har en inre motivation och är rustade för att lösa problem och hantera ogynnsamma situationer. Även om de stöter på obehagliga aspekter föredrar de att försöka lösa problemen snarare än att fatta förhastade beslut, vilket ökar deras lojalitet.

Läs också: Den bästa programvaran för program för erkännande av anställda

Praktiska tillämpningar av emotionell intelligens på arbetsplatsen

Även om det är lätt att teoretisera om fördelarna med emotionell intelligens på jobbet, blir de verkliga konsekvenserna tydliga när du tillämpar den praktiskt på din arbetsplats. Att öva på EQ-drivna interaktioner på arbetsplatsen kan öka arbetsprestationen, de sociala färdigheterna och disciplinen.

Arbetsprestanda

Emotionell intelligens, förmågan att hantera känslor på arbetsplatsen, påverkar direkt arbetsprestationen. Oavsett om du hanterar dina egna känslor eller dina kollegors eller kunders, hjälper psykologisk stabilitet dig att skapa en positiv inverkan på arbetsplatsen.

Säljare står till exempel ofta inför svåra och utmanande interaktioner. I sådana situationer uppnår de bättre resultat om de hanterar negativa reaktioner lugnt och hanterar situationen professionellt.

Utveckling av sociala färdigheter

Social kompetens är en viktig del av emotionell intelligens; att utveckla det ena leder också till att det andra utvecklas. Emotionell intelligens hjälper dig att uttrycka och uppfatta dig själv på ett konstruktivt sätt. Att öva inåt bygger upp din fokus och tränar dig att utnyttja situationer och interaktioner för din egen utveckling. Om du övar utåt hjälper det till att skapa en bekväm arbetsmiljö.

Du kan till exempel använda konversationstekniker för att skapa en god relation med nya eller okända medarbetare. ClickUp tillhandahåller kommunikationsmallar som säkerställer att du kommer igång på rätt sätt och förstår varandra bättre.

Ladda ner den här mallen Förstå ditt teams känslor bättre med ClickUps digitala isbrytarhjul

Isbrytare fungerar utmärkt i detta sammanhang. Använd ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template för att samla ditt team i en rolig, interaktiv session som ökar teamets empati. Använd känslohjulet för att få alla att identifiera sina känslor. Du kan sedan diskutera allas känslor, uttrycka tankar och känslor och utveckla lösningar för att hantera specifika problem.

Denna mall är ett steg mot att komma bättre överens med dina kollegor, bli en effektiv ledare och främja starka interpersonella relationer. Den säkerställer också att du kommunicerar effektivt utan att såra eller förringa någons känslor och åsikter.

Disciplin

Det finns ett djupt samband mellan disciplin och emotionell intelligens. Självdisciplin lär dig att hålla dig lugn i stressiga situationer och kanalisera dina känslor mot positiva resultat. Att öva emotionell disciplin främjar mentalt välbefinnande genom hela livet.

Emotionellt intelligenta människor har kontroll över sina sinnen. En stressig situation på jobbet leder till exempel ofta till att man skjuter upp saker och tappar motivationen, vilket gör att arbetet blir ännu svårare. En emotionellt disciplinerad person kan övervinna detta genom att träna sitt sinne att fokusera på arbetet och lugna sig själv på konstruktiva sätt.

För att upprätthålla emotionell disciplin kan du öva meditation, skapa moodboards, reflektera över dina reaktioner, föra dagbok och så vidare. Sammantaget hjälper detta dig att hålla dig lugnare och hantera stressfaktorer på jobbet bättre.

Implementera emotionell intelligens på arbetsplatsen

Emotionell intelligens (EQ) är inte längre bara ett begrepp på arbetsplatsen. Rekryterare, chefer och företagsledare använder nu EQ för att bygga relationer med anställda, hantera stress och motgångar samt förbättra produktiviteten.

Emotionell intelligens hos rekryterare

Rekryterare måste arbeta med många kandidater under anställningsprocessen och hantera alla möjliga reaktioner och förväntningar. Här hjälper emotionell intelligens dem att:

Förstå kandidaternas styrkor och svagheter

Kommunicera att företaget bryr sig om kandidaterna

Skapa förtroende och öppenhet

Identifiera och hantera problem och behov

Få en djupare förståelse för kandidatens tankar och förväntningar

Anpassa dig till förändrade mål och situationer

När du använder emotionell intelligens i rekryteringsprocessen kommer du sannolikt att hitta medarbetare som hanterar arbetet bättre, kommunicerar effektivt, är emotionellt hälsosamma och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Undvik utbrändhet på jobbet med emotionell intelligens

Låg emotionell intelligens på arbetsplatsen kan snabbt leda till utbrändhet. Konstant stress och höga krav i ett jobb kan hämma medarbetarnas produktivitet och inställning till sitt arbete.

Detta påverkar i sin tur deras balans mellan arbete och privatliv negativt och orsakar mental utmattning, vilket leder till snabb utbrändhet. Om du befinner dig i en sådan situation kan du använda emotionell intelligens för att stärka din känsla av autonomi och dina mål, öva på självuppskattning och motivera dig själv. EQ kan förebygga utbrändhet genom att:

Främja en hälsosam arbetskultur

Odla självmedvetenhet och sociala färdigheter

Odla stödjande relationer på arbetsplatsen

Främja positiva sätt att hantera stressfaktorer

Öka motivationen och förbättra konflikthanteringsförmågan

Upprätthålla positiv kommunikation med emotionell intelligens

Det finns alltid flera sätt att kommunicera behov och förväntningar på arbetsplatsen. Ledare med hög emotionell intelligens praktiserar effektiv kommunikation genom att visa empati, harmoni och självkontroll.

En teamvänlig ledarstil får alla att känna sig uppskattade och motiverade. Det skapar också en arbetskultur med mer idéutbyte, innovation och samarbete.

Emotionell medvetenhet är särskilt viktigt i avdelningar som försäljning och marknadsföring, där du måste kommunicera internt och externt med potentiella kunder. Kommunikationsverktyg kan visserligen vara till hjälp, men emotionell intelligens ger bättre resultat.

Detta säkerställer att du når människor på ett sätt och i en stil som de uppskattar och förstår bäst.

Till exempel kommer alla dina teammedlemmar att ha olika kommunikationsstilar; vissa kanske föredrar enskilda samtal, andra kanske lär sig bäst visuellt och andra kanske föredrar skriftlig kommunikation. Emotionell intelligens hjälper dig att fastställa varje individs arbetsstil och kommunikationspreferenser, och sedan kan ClickUp Views hjälpa dig att skapa den bästa planen för dina kommunikationsbehov.

Du kan använda chatt eller uppgiftskommentarer för någon som föredrar skriftlig eller asynkron kommunikation, skapa en video med ClickUp Clips för den visuella inläraren och så vidare. På så sätt når du dem mer effektivt och skapar en personlig kontakt.

Välj den ClickUp-vy som tilltalar en specifik medarbetare för effektiv kommunikation

ClickUp Chat View är det perfekta valet för effektiva och transparenta samtal mellan två personer. Samla alla dina teamsamtal under ett tak, dela filer och uppdateringar, länka resurser, tilldela uppgifter och samarbeta enkelt med ClickUp Chat.

En annan väg till effektiv kommunikation är genom mallar för kommunikationsplaner. Dessa strukturerar dina kommunikationselement innan du kontaktar en kollega. Använd ClickUps mall för kommunikationsplaner för att skapa omfattande kommunikationsplaner för din affärsmeddelandestrategi som uppmuntrar emotionell intelligens och empati.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för kommunikationsplan för att skapa en omfattande kommunikationsplan.

Med denna mall för kommunikationsplan kan du:

Förbättra interna och externa kommunikationsmönster

Kommunicera effektivt med team över avdelningsgränserna

Organisera kommunikationsmål, målsättningar och tidsplaner med intressenterna.

På lång sikt främjar det en positiv arbetsmiljö som bidrar till en holistisk utveckling av både medarbetarna och företaget.

Framtiden för emotionell intelligens på arbetsplatsen

Emotionell intelligens (EQ) erkänns alltmer som en viktig färdighet i näringslivet. I World Economic Forums rapport Future of Jobs 2023 framgår att EQ kommer att fortsätta att värdesättas av företag, med arbetsplatser som fokuserar mer på emotionellt lärande och ett människocentrerat tillvägagångssätt.

Egenskaper som förknippas med emotionell intelligens på jobbet, såsom självmedvetenhet, nyfikenhet, motivation och livslångt lärande, ger anställda unika egenskaper för karriärutveckling. Dessa emotionella insikter hjälper också människor att fatta rationella och etiska affärsbeslut och höja organisationens anseende.

Artificiell intelligens har också blivit ett verktyg för att utveckla och öva emotionell intelligens i den moderna arbetsmiljön. AI-baserade HR-verktyg som hjälper människor att mäta, öva och förbättra sin EQ är bland dagens mer intressanta användningsområden för AI.

ClickUp Brain kan till exempel fungera som din virtuella assistent (en smart vän) som ger dig omedelbara förslag när du står inför arbetsrelaterade problem och hjälper dig att öva och förbättra din emotionella intelligens.

ClickUp Brain kan hjälpa dig att hantera konflikter på arbetsplatsen på ett effektivt sätt

Redan från början av en anställds resa, det vill säga introduktionen, kan emotionell intelligens få nyanställda att känna sig välkomna och uppskattade. Det uppmuntrar medarbetarna att bygga positiva relationer, arbeta bra i grupp och ta till sig konfliktlösningsåtgärder i utmanande situationer.

Skapa en hög EQ på jobbet

Nyckeln till emotionell intelligens är medvetenheten om att vi alla delar samma erfarenheter på någon nivå. Därför bör vi alla vara medvetna om de emotionella signalerna från människor omkring oss på arbetsplatsen, med större fokus på deras icke-verbala kommunikation och humörindikatorer.

Endast genom att öva på och omfamna egenskaperna hos emotionell intelligens kan vi odla relationer på arbetsplatsen, öka produktiviteten, samarbeta smidigt och skapa en stabil företagskultur med exceptionella upplevelser och framtidssäkra värderingar.

ClickUps projektlednings- och AI-funktioner är perfekta hjälpmedel i detta arbete. De möjliggör effektiv uppgiftsorganisation och ger insikter i ditt teams emotionella hälsa, vilket hjälper dig att bygga upp och upprätthålla emotionell intelligens på arbetsplatsen. Registrera dig gratis för att börja din ClickUp-resa nu!